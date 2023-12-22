Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

91' Г О О О О Л - Флореску Эдуард забивает с левой ноги!

91' Иличич Мирослав создает голевую возможность для своего партнера по команде.

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [8] минут(а)

90' Ботошани совершает вбрасывание на своей половине поля

90' Удар от ворот произведет Ботошани

89' Оцелул Галац совершает вбрасывание на половине поля противника

89' Матч возобновлен

88' Дукан Рэзван на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

88' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

87' Удар от ворот произведет Ботошани

87' Игрок из команды Оцелул Галац делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

87' Оцелул Галац совершает вбрасывание на половине поля противника

86' Хорошую попытку сделал Дроле Жан-Армель . Удар в створ, но вратарь начеку

86' Флореску Эдуард создает голевую возможность для своего партнера по команде.

86' Флореску Эдуард из команды Ботошани своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

85' Флореску Эдуард навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

85' Ох, нехорошо это выглядит. Латушан Розарио получил травму и медбригада забирает его с поля.

84' Латушан Розарио на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

83' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

83' Jonathan Cisse ослабляет давление, выбив мяч.

83' Садику Рияд выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

82' Оцелул Галац совершает вбрасывание на своей половине поля

82' Матч возобновится спорным мячом

81' Дукан Рэзван на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

81' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

80' Удар от ворот произведет Ботошани

79' Оцелул Галац совершает вбрасывание на половине поля противника

79' Ботошани совершает вбрасывание на своей половине поля

78' Оцелул Галац совершает вбрасывание на половине поля противника

78' Jonathan Cisse ослабляет давление, выбив мяч.

77' Матч возобновлен

77' Ох, нехорошо это выглядит. Шерони Алин получил травму и медбригада забирает его с поля.

77' Шерони Алин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

77' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

76' Оцелул Галац совершает вбрасывание на своей половине поля

76' Оцелул Галац совершает вбрасывание на половине поля противника

75' Ботошани совершает вбрасывание на своей половине поля

73' Желев Милен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

72' Оцелул Галац совершает вбрасывание на половине поля противника

72' Оцелул Галац совершает вбрасывание на своей половине поля

71' Удар от ворот произведет Ботошани

70' Игрок из команды Оцелул Галац делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

68' Оцелул Галац совершает вбрасывание на половине поля противника

68' Оцелул Галац совершает вбрасывание на половине поля противника

66' Отличная индивидуальная работа от Флореску Эдуард , гол забит с изяществом.

66' Г О О О О Л Флореску Эдуард закручивает штрафной в сетку! Великолепно

64' УДАЛЕНИЕ! - После фола последней надежды Andrei Rus удален с поля!

64' Adams Friday выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

64' Jonathan Cisse наказан за толчок Садику Рияд

63' Фредерик навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

63' Тактическая замена. Alexandru Pop уходит с поля и его заменяет George Carjan

61' Матч возобновится спорным мячом

61' Ох, нехорошо это выглядит. Латушан Розарио получил травму и медбригада забирает его с поля.

60' Латушан Розарио на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

60' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

60' Ботошани идет вперед с потенциально опасной атакой.

59' Удар от ворот произведет Ботошани

59' Жардан Василий решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

58' Шерони Алин получил желтую карточку от судьи

57' Хорошую попытку сделал Иличич Мирослав . Удар в створ, но вратарь начеку

57' Adams Friday создает голевую возможность для своего партнера по команде.

55' Ботошани совершает вбрасывание на своей половине поля

55' Cosmin Dur-Bozoanca взял и забрал мяч на выходе

55' Ботошани совершает вбрасывание на половине поля противника

54' Jonathan Cisse наказан за толчок Дикан Виктор

54' Жардан Василий навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

54' Jonathan Cisse из команды Оцелул Галац нанес удар головой, но мяч был заблокирован.

52' Матч возобновлен

51' Дикан Виктор на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

51' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

51' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

50' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Оцелул Галац

50' Alexandru Pop из команды Оцелул Галац в офсайде

49' Дукан Рэзван взял и забрал мяч на выходе

47' Латушан Розарио выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

47' Флореску Эдуард навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

46' Jonathan Cisse из команды Оцелул Галац перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.