  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Румыния
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 21. Стадион: . Главный судья: Bogdan Dumitrache
Оцелул Галац
0:2
Конец матча
Ботошани
0'
23' Желтая карточка
Teles
45' Желтая карточка
Eugen Gabriel David
58' Желтая карточка
Шерони Алин
64' Красная карточка
Andrei Rus
0:1
66' Гол
Флореску Эдуард
0:2
90' Гол
Флореску Эдуард
90'+9
13
Cosmin
Dur-Bozoanca
26
Mihai
Adascalitei
15
Francois
Tobasegnou
Yabre
6
Jonathan
Cisse
2
Желев
Милен
21
Teles
31
Живулич
Диего
23
Жардан
Василий
67
Фредерик
11
Alexandru
Pop
17
Танасе
Рэзван
68
Дукан
Рэзван
28
Петро
Чарльз
44
Садику
Рияд
32
Шерони
Алин
30
Цигэнашу
Александр
33
Eugen
Gabriel
David
6
Дикан
Виктор
8
Флореску
Эдуард
23
Andrei
Dragu
60
Иличич
Мирослав
12
Adams
Friday
Оцелул Галац
Ботошани

История личных встреч

Оцелул Галац
Ботошани

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

5 матчей

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа

6 матчей

16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

16.7%
66.7%
16.6%
1 победа 4 ничьи 1 победа

История матчей

С
0:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:1
ПЛ
3:1
ПЛ
2:1

Голы

Всего голов

2
3

Голов в среднем за матч

1
0.75

Среднее время на гол

90
120

Всего голов

5
2

Голов в среднем за матч

1.25
1

Среднее время на гол

72
90

Всего голов

7
5

Голов в среднем за матч

1.17
0.83

Тотал матчей

2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

77
108

Бомбардиры внутри турнира

Оцелул Галац
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Alexandru Pop 9 (2) 0.43
Yuri Cisotti 4 (2) 0.19
Фредерик 3 0.14
Teles 2 0.1
Фатаи Кехинде 1 0.05
Бодиштяну Штефан 1 0.05
George Carjan 1 0.05
Желев Милен 0 0
Гонсалвес 0 0
Гайтан Пабло 0 0
Танасе Рэзван 0 0
Ботошани
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Флореску Эдуард 9 (3) 0.43
Eugen Gabriel David 3 0.14
Дикан Виктор 2 0.1
Иличич Мирослав 1 0.05
Виргиль Пинсон 1 0.05
Шерони Алин 1 0.05
Дроле Жан-Армель 1 0.05
Роман Михай V 1 0.05
Бензар Ромарио 0 0
Пий Джуниор 0 0
Andrei Dragu 0 0
Adams Friday 0 0

Карточки

Оцелул Галац
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Живулич Диего 6 0
Желев Милен 6 0
Ariel Lopez1 6 0
Yuri Cisotti 5 0
Alexandru Pop 3 1
Гонсалвес 4 0
Andrei Rus 2 1
George Carjan 3 0
Teles 3 0
Бодиштяну Штефан 3 0
Mihai Adascalitei 3 0
Танасе Рэзван 3 0
Фредерик 2 0
Жардан Василий 2 0
Relu Stoian 2 0
Jonathan Cisse 2 0
Доринель Мунтеану 1 0
Нягу Ионуц 1 0
Фатаи Кехинде 1 0
Ловрич Драган 1 0
Латушан Розарио 1 0
Cosmin Dur-Bozoanca 1 0
Ботошани
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пий Джуниор 7 1
Мутомбо Габриэль 6 0
Eugen Gabriel David 6 0
Шерони Алин 4 0
Виргиль Пинсон 4 0
Дикан Виктор 4 0
Дроле Жан-Армель 2 1
Патаке Андрей 3 0
Флореску Эдуард 3 0
Олинга Фабрис 1 1
Алекса Дан 2 0
Камара Секу 2 0
Цигэнашу Александр 2 0
Дукан Рэзван 2 0
Andrei Dragu 2 0
Бензар Ромарио 1 0
Касап Карло 1 0
Садику Рияд 1 0
Петро Чарльз 1 0
Забу Сирил 1 0
Kablan N'Goma 1 0
Чиоу Мариус Лулиан 1 0
Iulian Carausu 1 0

Результаты матчей

Оцелул Галац
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
36% (4)
55% (6)
Ботошани
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)

Сухие победы

1
4

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

9
11
Оцелул Галац
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Ботошани
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
64% (7)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
27% (3)
55% (6)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

0
7

Упущенные победы

13
8
Оцелул Галац
10%
90%
1 победа 9 поражений
Первый тайм
24% (5)
48% (10)
29% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (3)
38% (8)
48% (10)
Ботошани
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
24% (5)
48% (10)
29% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (6)
38% (8)
33% (7)

Сухие победы

1
5

Сухие поражения

6
2

Волевые победы

1
7

Упущенные победы

22
19

Голы по времени матча

Забито

9
13
4 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 4
15 Не забивали 12
0
0%
1
8%
1-15
2
22%
1
8%
16-30
2
22%
2
15%
31-45
1
11%
3
23%
46-60
2
22%
2
15%
61-75
2
22%
4
31%
76-90

Пропущено

16
23
4 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 16
6 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 9
1
6%
2
9%
1-15
0
0%
2
9%
16-30
3
19%
3
13%
31-45
1
6%
5
22%
46-60
3
19%
5
22%
61-75
8
50%
6
26%
76-90

Забито

13
8
6 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 2
14 Не забивали 17
4
31%
0
0%
1-15
1
8%
2
25%
16-30
1
8%
3
38%
31-45
2
15%
2
25%
46-60
3
23%
1
13%
61-75
2
15%
0
0%
76-90

Пропущено

6
15
2 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 6
4 Не пропускали 8
0
0%
3
20%
1-15
1
17%
4
27%
16-30
1
17%
2
13%
31-45
1
17%
4
27%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
50%
2
13%
76-90

Забито

22
21
10 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 12
9 Забивали первыми 6
8 Не забивали 8
4
18%
1
5%
1-15
3
14%
3
14%
16-30
3
14%
5
24%
31-45
3
14%
5
24%
46-60
5
23%
3
14%
61-75
4
18%
4
19%
76-90

Пропущено

22
38
6 В 1-м тайме 16
16 Во 2-м тайме 22
8 Пропускали первыми 13
13 Не пропускали 17
1
5%
5
13%
1-15
1
5%
6
16%
16-30
4
18%
5
13%
31-45
2
9%
9
24%
46-60
3
14%
5
13%
61-75
11
50%
8
21%
76-90

Результаты последних матчей

Оцелул Галац
(20 матчей)
30%
55%
15%
6 побед 11 ничьих 3 поражения
Университатя Клуж - Оцелул Галац 0:1 Оцелул Галац - Сепси 2:3 Динамо Бухарест - Оцелул Галац 3:3 ФКСБ - Оцелул Галац 0:2
Оцелул Галац - Университатя Крайова 1:3 УТА Арад - Оцелул Галац 2:4 Политехника Яссы - Оцелул Галац 1:1 Оцелул Галац - ФКСБ 1:1 Оцелул Галац - Германнштадт 1:1 ЧФР Клуж - Оцелул Галац 0:0 Оцелул Галац - Фарул Констанца 0:1 Оцелул Галац - Динамо Бухарест 1:0 Залэу - Оцелул Галац 1:4 У Крайова 1948 - Оцелул Галац 0:2 Оцелул Галац - Рапид Бухарест 0:0 Петролул Плоешти - Оцелул Галац 2:2 Оцелул Галац - Волунтари 2:2 Ботошани - Оцелул Галац 0:0 Оцелул Галац - Университатя Клуж 1:1 Сепси - Оцелул Галац 1:1
Ботошани
(20 матчей)
35%
65%
0 побед 7 ничьих 13 поражений
Ботошани - Динамо Бухарест 0:2 У Крайова 1948 - Ботошани 2:0 Ботошани - Университатя Клуж 0:4 Ботошани - Рапид Бухарест 0:0
Петролул Плоешти - Ботошани 2:1 Ботошани - Волунтари 3:3 Фарул Констанца - Ботошани 1:1 КСМ Александрия - Ботошани 2:1 Ботошани - Университатя Клуж 0:3 Сепси - Ботошани 5:2 Ботошани - ФКСБ 0:1 Университатя Крайова - Ботошани 5:1 Ботошани - Рапид Бухарест 1:3 Ботошани - УТА Арад 2:2 Политехника Яссы - Ботошани 1:1 Ботошани - Германнштадт 2:2 ЧФР Клуж - Ботошани 3:1 Ботошани - Оцелул Галац 0:0 Динамо Бухарест - Ботошани 1:0 Ботошани - У Крайова 1948 0:1

Результаты матчей

Оцелул Галац
Ботошани

Точный счет

1:1
3 раза 27%
0:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
0:0
2 раза 20%
0:1
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%

Точное количество голов

1
5 раз 45%
0
4 раза 36%
2
2 раза 18%
0
6 раз 60%
2
2 раза 20%
1
1 раз 10%
3
1 раз 10%

Точный счет

0:0
3 раза 30%
0:2
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:4
1 раз 10%
1:1
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%
5:2
1 раз 9%

Точное количество голов

0
3 раза 30%
1
3 раза 30%
2
3 раза 30%
4
1 раз 10%
1
6 раз 55%
2
3 раза 27%
0
2 раза 18%

Точный счет

1:1
5 раз 24%
0:0
4 раза 19%
0:2
4 раза 19%
0:1
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
1:0
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
2:2
3 раза 14%
1:1
3 раза 14%
0:0
2 раза 10%
0:1
2 раза 10%
0:2
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
5:2
1 раз 5%

Точное количество голов

1
8 раз 38%
0
7 раз 33%
2
5 раз 24%
4
1 раз 5%
0
8 раз 38%
1
7 раз 33%
2
5 раз 24%
3
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Оцелул Галац
Ботошани

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
4
0.5
Больше Меньше
4
6
2
9
1.5
3
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
3
0.5
Больше Меньше
9
2
4
6
1.5
3
8
1
9
2.5
1
9
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
7
0.5
Больше Меньше
13
8
6
15
1.5
6
15
1
20
2.5
1
20
1
20
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 21 13 5 3 38 - 20 44
2.
ЧФР Клуж
 21 10 6 5 37 - 21 36
3.
Университатя Крайова
 21 9 7 5 31 - 23 34
4.
Рапид Бухарест
 21 8 9 4 34 - 22 33
5.
Сепси
 21 8 6 7 27 - 25 30
6.
Фарул Констанца
 21 8 6 7 30 - 31 30
7.
Университатя Клуж
 21 7 8 6 28 - 31 29
8.
Германнштадт
 21 6 11 4 27 - 23 29
9.
У Крайова 1948
 21 8 3 10 33 - 33 27
10.
Петролул Плоешти
 21 5 12 4 22 - 22 27
11.
Оцелул Галац
 21 5 11 5 22 - 22 26
12.
Волунтари
 0:0 21 6 7 8 26 - 33 25
13.
УТА Арад
 21 5 9 7 23 - 28 24
14.
Политехника Яссы
 21 5 8 8 25 - 31 23
15.
Динамо Бухарест
 0:0 21 3 5 13 12 - 31 14
16.
Ботошани
 21 1 9 11 20 - 39 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЧФР Клуж
 11 7 4 0 20 - 4 25
2.
Университатя Крайова
 10 6 3 1 17 - 8 21
3.
ФКСБ
 10 6 2 2 16 - 9 20
4.
Германнштадт
 11 5 5 1 18 - 10 20
5.
Сепси
 10 5 4 1 15 - 11 19
6.
Рапид Бухарест
 10 5 2 3 20 - 13 17
7.
Фарул Констанца
 11 4 5 2 17 - 12 17
8.
У Крайова 1948
 11 5 1 5 23 - 20 16
9.
УТА Арад
 11 4 4 3 14 - 14 16
10.
Петролул Плоешти
 10 3 6 1 14 - 13 15
11.
Волунтари
 0:0 10 3 2 5 12 - 16 11
12.
Политехника Яссы
 11 2 5 4 13 - 19 11
13.
Университатя Клуж
 10 2 3 5 9 - 15 9
14.
Оцелул Галац
 11 1 5 5 9 - 16 8
15.
Динамо Бухарест
 0:0 11 1 4 6 3 - 12 7
16.
Ботошани
 10 0 6 4 8 - 15 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 11 7 3 1 22 - 11 24
2.
Университатя Клуж
 11 5 5 1 19 - 16 20
3.
Оцелул Галац
 10 4 6 0 13 - 6 18
4.
Рапид Бухарест
 11 3 7 1 14 - 9 16
5.
Волунтари
 0:0 11 3 5 3 14 - 17 14
6.
Фарул Констанца
 10 4 1 5 13 - 19 13
7.
Университатя Крайова
 11 3 4 4 14 - 15 13
8.
Политехника Яссы
 10 3 3 4 12 - 12 12
9.
Петролул Плоешти
 11 2 6 3 8 - 9 12
10.
ЧФР Клуж
 10 3 2 5 17 - 17 11
11.
У Крайова 1948
 10 3 2 5 10 - 13 11
12.
Сепси
 11 3 2 6 12 - 14 11
13.
Германнштадт
 10 1 6 3 9 - 13 9
14.
УТА Арад
 10 1 5 4 9 - 14 8
15.
Динамо Бухарест
 0:0 10 2 1 7 9 - 19 7
16.
Ботошани
 11 1 3 7 12 - 24 6
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
ФКСБ Олару Дариус 10 (2)
ФКСБ Коман Флоринел 9 (8)
Университатя Клуж Нистор Дан 9 (6)
У Крайова 1948 Кицу Аурелиан 9 (5)
Ботошани Флореску Эдуард 9 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Волунтари Матрикарди Патрисио 2 6
ФКСБ Коман Флоринел 2 6
Ботошани Пий Джуниор 1 7
Петролул Плоешти Папп Пол 1 6
Германнштадт Sota Mino 1 6
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Otelul. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Где смотреть матч Оцелул Галац 0:2 Ботошани онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Бонусы букмекеров
    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     