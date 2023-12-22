Очень важный гол в концовке первого тайма организовал "Аль-Наср". Теперь, конечно, хозяевам будет гораздо проще. Ждём более активного футбола от подопечных Джеррарда.

Семь минут компенсировал к первому тайму Аль-Тарис.

И снова нарушает правила Дембеле. Подсел он под Лапорта, который с высоты упал на газон. Всё в порядке с испанским защитником, а вот форварду "Аль-Иттифака" нужно быть аккуратнее.

ОПАСНО! Мане слева вошёл в штрафную соперника и отдал зрячий пас на другой край, Талиска пробил по воротам, но сделал это слабо, и сфера спокойно прикатилась к Пауло Виктору!

Лапорт получает жёлтую карточку у "Аль-Насра". Грубо защитник в центре поля врезал по ногам Дембеле. Конфликт вырисовывается у этих футболистов.

Тиссеран в центре поля сыграл в мяч, однако при этом высоко поднял ногу в борьбе с Отавио. Арбитр игру остановил, что вызвало бурю негодования у защитника "Аль-Иттифака".

МОМЕНТИЩЕ! Аль-Ганам с правого фланга выполнил классный навес к линии вратарской, Криштиану без помех пробил головой, но Пауло Виктор свою команду выручил!

А вот и первая жёлтая карточка в нашем матче. Дембеле наказан у "Аль-Иттифака". Грубо форвард ударил по лицу Лапорта. Агрессивно сегодня действует француз.

Штрафной на чужой половине заработали хозяева. Криштиану решился на удар, но его выстрел на себя приняла стенка, от которой сфера ушла за лицевую. Будет угловой.

Теллес от правого углового флага исполнил кросс к воротам, Пауло Виктор играл на выходе и столкнулся в борьбе за мяч с Талиской. Арбитр игру остановил, а голкиперу "Аль-Иттифака" требуется помощь.

Криштиану слева от лицевой выполнил кросс на дальний угол вратарской, Талиска выиграл верховое единоборство, вот только его удару не хватило точности!

Дембеле снова в верховой борьбе попал по лицу Лапорту. Аль-Тарис нарушение зафиксировал, однако вторую жёлтую показывать французу не решился.

Мане слева накрутил несколько соперников, ворвался в штрафную, вот только далеко отпустил от себя игровой снаряд, чем и воспользовались защитники гостей.

ГО-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 1:0!!! ТЕЛЛЕС! КАКОЙ ШИКАРНЫЙ ГОЛ! Аль-Ганам с правого фланга навесил в штрафную, защитники вынесли точно на Теллеса, который слёта в одно касание пробил в левый верхний угол ворот!

Криштиану получил мяч на правом краю штрафной, однако долго принимал решение, и сразу два соперника смогли перехватить сферу у португальца.

Аль-Ганам с правого фланга выполнил высокий навес к воротам соперника. Игровой снаряд в воздухе покинул пределы поля, и Пауло Виктор введёт его ударом от ворот.

Теллес забрался в штрафную соперника, прикрыл мяч корпусом, а затем упал на газон после контакта с Аль-Гамди. Свисток Аль-Тариса снова промолчал.

Хендерсон из глубины выполнил заброс к воротам соперника, Аль-Акиди выскочил за пределы штрафной и вынес сферу на чужую половину поля.

Дембеле смог выиграть борьбу за мяч в чужой штрафной и с правого края сильно прострелил в центр. Сфера попала в защитника, а затем зацепила форварда "Аль-Иттифака". Удар от ворот показывает лайнсмен.

Треть нашего матча уже позади. С преимуществом играют хозяева, однако опасные моменты пропали. Думаю, что до завершения первого тайма футболисты "Аль-Насра" приложат усилия, дабы открыть счёт.

Хендерсон из центрального круга исполнил заброс вперёд. Кайсон рвался к мячу, однако пас вышел очень сильным, поэтому первым в этой ситуации сыграл Аль-Акиди.

Сильный заброс вперёд на половину поля "Аль-Насра". Дембеле вёл борьбу и нарушил правила против Алавжами. Арбитр карточку показывать форварду не стал.

Комбинацию на левом фланге разыграли хозяева, мяч дошёл до Теллеса, который выполнил кросс в центр штрафной, а там ситуацию разрядил Хендри.

Криштиану Роналду решился на удар через себя с линии штрафной. Мяч на ногу португальцу не лёг, поэтому попытка получилась неудачной. Сфера прошла намного выше створа.

25' Отавио на правом краю обыгрался с партнёром, а затем рухнул на газон. Свисток арбитра в этой ситуации промолчал. Как по мне, контакт, если и был, то до линии штрафной.

24' Гости проводят острую атаку! Вейналдум получил мяч слева в штрафной и прострелил в центр на Дембеле, удар которого в подкате заблокировал Лапорт. Положение вне игры зафиксировано у голландца.

23' Несколько успокоилась игра к середине первого тайма. Гости освоились и стали играть активнее. Основная борьба сейчас происходит в центральной части поля.

22' Дембеле зацепился за мяч в центре поля и выполнил скидку на Вейналдума, которому досталось по ногам от Брозовича. Практически нет нарушений в нашем матче.

21' Криштиану получил мяч перед штрафной соперника, долго крутил соперника, а затем выполнил хитрый пас на Фофана. Защитники "Аль-Иттифака" действовали внимательно и совершили перехват.

20' Красиво из под прессинга сейчас выбрались игроки "Аль-Насра", однако дальнейшего продолжения атака не получила. Отавио выполнил слишком неточный пас на Теллеса.

19' Аль-Ганам подключился по правому флангу и с края штрафной выполнил зрячий прострел в центр, Криштиану уже готов был бить по воротам, но важный перехват совершил Тиссеран!

18' ДЕМБЕЛЕ! Отвечают гости опасным моментом. Аль-Гамди классной передачей вывел Дембеле под углом на ворота, но форвард в ближнем бою Аль-Акиди переиграть не сумел!

17' Пауло Виктор неудачно выбил мяч от собственных ворот, хозяева быстро вернули сферу в штрафную Криштиану, вот только выстрел португальца заблокировал Тиссеран!

16' МОМЕНТИЩЕ! Гости ошиблись на своей половине поля. Отавио получил мяч в центре и отдал пас влево, Мане выскочил на рандеву с голкипером, однако его удар прошёл рядом с правой штангой!

15' Аль-Ганам с правого фланга выполнил заброс в штрафную соперника. Защитники "Аль-Иттифака" сыграли панически, однако смогли отбиться. Сфера пришла в перчатки голкиперу.

14' Очередная затяжная позиционная атака получилась у хозяев. Брозович из центра выполнил перевод на правый фланг, а там Талиска мяч обработать не сумел.

13' Хендерсон из глубины выполнил заброс в штрафную соперника, Аль-Ганам неудачно выбил мяч точно на Дембеле, который сферу обработать не сумел.

12' Теллес с левого фланга высокий навес выполнил в центр штрафной, Тиссеран оказался первым на мяче и выбил игровой снаряд к центру поля. Хорошее давление оказывают футболисты "Аль-Насра".

11' ОПАСНО! Криштиану Роналду решил пробить со штрафного. Мяч полетел в район правого угла ворот, но Пауло Виктор сыграл внимательно и свою команду выручил!

10' Теллес снова активно сыграл на левом фланге атаки, и Юсеф нарушил против него правила. Перспективный стандарт заработали хозяева. Ждём навес к воротам Пауло Виктора.

9' Хороший заброс прошёл к штрафной гостей, Криштиану смог зацепиться за мяч, но против него классно сыграл Хендри, который в непростой ситуации "обокрал" португальца.

8' Теллес подключился к атаке своей команды по левому флангу и почти выиграл борьбу у Аль-Гамди, но прозвучал свисток арбитра. В положение вне игры забрался футболист "Аль-Насра".

7' Талиска с правого фланга выполнил высокий навес на дальний край вратарской, Юсеф сыграл уверенно и головой выбил сферу подальше от своих ворот.

6' Криштиану Роналду из глубины потащил мяч к штрафной соперника, но защитники остановили прорыв именитого португальца. Довольно-таки спокойно проходят стартовые минуты.

5' Вынужденная замена у "Аль-Иттифака". Вместо Ахмеда Альгамди на поле появился Хамед Аль-Гамди.

4' Альгамди продолжает лежать на газоне. Очень неудачно он приземлился на газон после столкновения с Алавжами. Специальный медицинский автомобиль появляется на поле.

3' И сразу же с неприятного стыка начинается наша встреча. Два футболиста столкнулись в верховой борьбе. Сильнее досталось игроку "Аль-Иттифака", продолжает он лежать на газоне.

2' Хозяева вышли на эту встречу в жёлтых футболках и синих трусах, гости играют в белом комплекте формы. Ворота "Аль-Насра" в первом тайме по ТВ-картинке расположены справа.