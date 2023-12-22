Тур: 18. Стадион: Аль-Аввал Парк.
1:0
Перерыв
Ход матча
36'
43'
1:0
45'
Прогноз на матч от Liveresult
78
Алавжами
Али
15
Теллес
Алекс
10
Мане
Садио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
78 Алавжами АлиЗащитник
- Защитник
-
15 Теллес АлексЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Мане СадиоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Кастру Луиш
- Основной состав
-
48 Виктор ПаулоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Кайсон РобинПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
21 Бохари АминВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Джеррард Стивен
История личных встреч
Аль-Наср Эр-Рияд
Аль-Иттифак
9 матчей
77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед
7 матчей
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 7 побед
Второй тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы
16 матчей
43.8%
31.3%
24.9%
7 побед 5 ничьих 4 победы
Первый тайм
37.5%
18.8%
43.7%
6 побед 3 ничьи 7 побед
Второй тайм
43.8%
37.5%
18.7%
7 побед 6 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
14
10
Голов в среднем за матч
1.75
1.25
Среднее время на гол
51
72
Всего голов
11
9
Голов в среднем за матч
1.38
1.13
Среднее время на гол
65
80
Всего голов
25
19
Голов в среднем за матч
1.56
1.19
Тотал матчей
2.5
11
Больше 69%
Меньше 31%
5
8
Больше 50%
Меньше 50%
8
6
Больше 38%
Меньше 63%
10
3
Больше 19%
Меньше 81%
13
Среднее время на гол
57
75
Бомбардиры внутри турнира
Аль-Наср Эр-Рияд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Роналду Криштиану
|16 (3)
|0.94
|Талиска Андерсон
|10
|0.59
|Мане Садио
|6
|0.35
|Отавио Эдмилсон
|4
|0.24
|Теллес Алекс
|2
|0.12
|Аль-Ганам Султан
|1
|0.06
|Гариб Абдуррахман
|1
|0.06
|Лапорт Эмерик
|1
|0.06
|Аль-Наджи Сами
|1
|0.06
|Аль-Хайбари Абдулла
|1
|0.06
|Аль-Амри Абдулела
|1
|0.06
|Брозович Марсело
|0
|0
|Аль-Сулейхим Абдулмаджид
|0
|0
|Аль-Хассан Али
|0
|0
|Аль-Бушайль Наваф
|0
|0
Аль-Иттифак
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дембеле Мусса II
|7
|0.39
|Вейналдум Джорджиньо
|5
|0.28
|Кайсон Робин
|3
|0.17
|Витиньо Виктор
|2
|0.11
|Грэй Демарай
|1
|0.06
|Аль-Гамди Хамед
|1
|0.06
|Аль-Шамрани Хамдан
|1
|0.06
|Хендерсон Джордан
|0
|0
|Аль-Кувайкиби Мохаммед
|0
|0
|Абдулла Хаззази Али
|0
|0
Карточки
Аль-Наср Эр-Рияд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мане Садио
|3
|0
|Аль-Хайбари Абдулла
|3
|0
|Талиска Андерсон
|2
|0
|Аль-Амри Абдулела
|2
|0
|Яхья Айман
|2
|0
|Аль-Бушайль Наваф
|2
|0
|Отавио Эдмилсон
|1
|0
|Брозович Марсело
|1
|0
|Лапорт Эмерик
|1
|0
|Теллес Алекс
|1
|0
|Мухтар Али
|1
|0
|Гариб Абдуррахман
|1
|0
|Аль-Хассан Али
|1
|0
Аль-Иттифак
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хендерсон Джордан
|4
|0
|Грэй Демарай
|2
|1
|Юсеф Мохаммед I
|3
|0
|Хендри Джек
|2
|0
|Дембеле Мусса II
|2
|0
|Абдулла Хаззази Али
|2
|0
|Аль-Шамрани Хамдан
|2
|0
|Хатиб Абдулла
|2
|0
|Тиссеран Марсель
|1
|0
|Аль-Кувайкиби Мохаммед
|1
|0
|Аль-Гамди Хамед
|1
|0
Результаты матчей
Аль-Наср Эр-Рияд
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
75% (6)
0% (0)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
0% (0)
38% (3)
Аль-Иттифак
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
13% (1)
50% (4)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
5
3
Упущенные победы
2
0
Аль-Наср Эр-Рияд
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
25% (2)
75% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Аль-Иттифак
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
11% (1)
67% (6)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
5
4
Упущенные победы
21
11
Аль-Наср Эр-Рияд
53.3%
46.7%
8 побед 7 поражений
Первый тайм
38% (6)
13% (2)
50% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
13% (2)
44% (7)
Аль-Иттифак
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
24% (4)
53% (9)
24% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
35% (6)
29% (5)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
10
7
Упущенные победы
23
11
Голы по времени матча
Забито
21
8
12 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 3
9 Не забивали 14
4
19%
0
0%
1-15
3
14%
2
25%
16-30
5
24%
0
0%
31-45
4
19%
2
25%
46-60
1
5%
1
13%
61-75
4
19%
3
38%
76-90
Пропущено
9
7
4 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
2
22%
2
29%
16-30
2
22%
2
29%
31-45
1
11%
1
14%
46-60
1
11%
1
14%
61-75
3
33%
1
14%
76-90
Забито
22
12
9 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 3
9 Не забивали 11
2
9%
2
17%
1-15
1
5%
1
8%
16-30
6
27%
2
17%
31-45
5
23%
3
25%
46-60
3
14%
3
25%
61-75
5
23%
1
8%
76-90
Пропущено
10
11
0 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 7
0
0%
3
27%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
3
30%
2
18%
46-60
2
20%
1
9%
61-75
5
50%
2
18%
76-90
Забито
43
20
21 В 1-м тайме 7
22 Во 2-м тайме 13
13 Забивали первыми 6
2 Не забивали 8
6
14%
2
10%
1-15
4
9%
3
15%
16-30
11
26%
2
10%
31-45
9
21%
5
25%
46-60
4
9%
4
20%
61-75
9
21%
4
20%
76-90
Пропущено
19
18
4 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 12
0
0%
3
17%
1-15
2
11%
3
17%
16-30
2
11%
4
22%
31-45
4
21%
3
17%
46-60
3
16%
2
11%
61-75
8
42%
3
17%
76-90
Результаты последних матчей
Аль-Наср Эр-Рияд
(20 матчей)
80%
15%
5%
16 побед 3 ничьи 1 поражение
Аль-Шабаб Эр-Рияд - Аль-Наср Эр-Рияд 2:5 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Рияд 4:1 Истиклол - Аль-Наср Эр-Рияд 1:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Наср Эр-Рияд 3:0
Аль-Наср Эр-Рияд - Персеполис 0:0 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Ахдуд 3:0 Аль-Вахда Мекка - Аль-Наср Эр-Рияд 1:3 Аль-Духаиль - Аль-Наср Эр-Рияд 2:3 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Халидж 2:0 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Иттифак 1:0 Аль-Фейха - Аль-Наср Эр-Рияд 1:3 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Духаиль 4:3 Аль-Наср Эр-Рияд - Дамак 2:1 Аль-Наср Эр-Рияд - Абха 2:2 Аль-Наср Эр-Рияд - Истиклол 3:1 Аль-Таи - Аль-Наср Эр-Рияд 1:2 Охуд - Аль-Наср Эр-Рияд 1:5 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Ахли Джидда 4:3 Персеполис - Аль-Наср Эр-Рияд 0:2 Аль-Раед Бурайда - Аль-Наср Эр-Рияд 1:3
Аль-Иттифак
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Аль-Иттифак - Аль-Таавун Бурайда 0:2 Аль-Шабаб Эр-Рияд - Аль-Иттифак 0:0 Аль-Ахдуд - Аль-Иттифак 1:0 Аль-Иттифак - Аль-Иттихад Джидда 1:1
Аль-Фейха - Аль-Иттифак 0:0 Аль-Иттифак - Аль-Раед Бурайда 0:0 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Иттифак 1:0 Аль-Вахда Мекка - Аль-Иттифак 2:3 Аль-Рияд - Аль-Иттифак 1:0 Аль-Иттифак - Аль-Фатех 1:2 Аль-Ахли Джидда - Аль-Иттифак 0:0 Аль-Иттифак - Джидда Клаб 4:0 Аль-Иттифак - Аль-Таи 4:3 Абха - Аль-Иттифак 1:3 Аль-Иттифак - Дамак 3:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Иттифак 2:0 Аль-Иттифак - Аль-Халидж 1:1 Аль-Хазм - Аль-Иттифак 0:2 Аль-Иттифак - Аль-Наср Эр-Рияд 2:1 Аль-Джазира - Аль-Иттифак 0:1
Результаты матчей
Аль-Наср Эр-Рияд
Аль-Иттифак
Точный счет
0:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
4:3
1 раз 13%
1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:3
1 раз 13%
Точное количество голов
2
3 раза 38%
4
3 раза 38%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
Точный счет
1:3
3 раза 38%
0:5
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:5
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
0:0
3 раза 33%
1:0
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
Точное количество голов
3
3 раза 38%
5
2 раза 25%
0
1 раз 13%
1
1 раз 13%
2
1 раз 13%
0
6 раз 67%
3
2 раза 22%
2
1 раз 11%
Точный счет
1:3
3 раза 19%
2:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
0:0
4 раза 24%
0:2
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
Точное количество голов
2
4 раза 25%
3
4 раза 25%
4
3 раза 19%
0
2 раза 13%
5
2 раза 13%
1
1 раз 6%
0
8 раз 47%
1
3 раза 18%
3
3 раза 18%
2
2 раза 12%
4
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Аль-Наср Эр-Рияд
Аль-Иттифак
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
62
71
35
44
26
35
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
36
62
36
53
27
26
26
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
142
Больше Меньше
98
133
611
97
413
511
116
214
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|18
|16
|2
|0
|57 - 9
|50
|2.
|1:0
|17
|13
|1
|3
|44 - 19
|40
|3.
|1:0
|18
|11
|4
|3
|37 - 19
|37
|4.
|17
|10
|4
|3
|30 - 15
|34
|5.
|18
|8
|6
|4
|35 - 24
|30
|6.
|16
|8
|4
|4
|31 - 18
|28
|7.
|17
|7
|4
|6
|30 - 25
|25
|8.
|0:1
|18
|6
|6
|6
|20 - 19
|24
|9.
|17
|7
|1
|9
|28 - 32
|22
|10.
|18
|6
|4
|8
|23 - 27
|22
|11.
|1:0
|18
|6
|1
|11
|13 - 25
|19
|12.
|18
|4
|7
|7
|19 - 29
|19
|13.
|0:1
|18
|4
|6
|8
|18 - 25
|18
|14.
|18
|5
|2
|11
|20 - 36
|17
|15.
|17
|4
|4
|9
|15 - 34
|16
|16.
|18
|4
|2
|12
|19 - 48
|14
|17.
|17
|3
|4
|10
|17 - 27
|13
|18.
|0:1
|18
|2
|6
|10
|18 - 43
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|9
|1
|0
|29 - 3
|28
|2.
|1:0
|9
|7
|1
|1
|22 - 9
|22
|3.
|1:0
|9
|6
|3
|0
|15 - 4
|21
|4.
|9
|5
|4
|0
|23 - 11
|19
|5.
|8
|5
|2
|1
|16 - 6
|17
|6.
|9
|5
|1
|3
|20 - 14
|16
|7.
|7
|4
|1
|2
|17 - 12
|13
|8.
|8
|4
|1
|3
|14 - 15
|13
|9.
|9
|4
|1
|4
|11 - 18
|13
|10.
|0:1
|8
|3
|3
|2
|11 - 8
|12
|11.
|0:1
|8
|3
|3
|2
|12 - 11
|12
|12.
|9
|3
|3
|3
|13 - 12
|12
|13.
|1:0
|10
|4
|0
|6
|7 - 12
|12
|14.
|9
|3
|2
|4
|16 - 14
|11
|15.
|9
|3
|0
|6
|10 - 16
|9
|16.
|9
|2
|3
|4
|6 - 12
|9
|17.
|0:1
|9
|2
|1
|6
|10 - 26
|7
|18.
|9
|1
|4
|4
|6 - 13
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|7
|1
|0
|28 - 6
|22
|2.
|1:0
|8
|6
|0
|2
|22 - 10
|18
|3.
|9
|5
|2
|2
|14 - 9
|17
|4.
|1:0
|9
|5
|1
|3
|22 - 15
|16
|5.
|9
|4
|3
|2
|14 - 6
|15
|6.
|8
|4
|2
|2
|14 - 11
|14
|7.
|9
|3
|3
|3
|13 - 16
|12
|8.
|0:1
|10
|3
|3
|4
|8 - 8
|12
|9.
|9
|3
|2
|4
|12 - 13
|11
|10.
|9
|3
|1
|5
|10 - 15
|10
|11.
|1:0
|8
|2
|1
|5
|6 - 13
|7
|12.
|8
|2
|1
|5
|9 - 22
|7
|13.
|8
|2
|0
|6
|8 - 18
|6
|14.
|0:1
|10
|1
|3
|6
|7 - 17
|6
|15.
|0:1
|9
|0
|5
|4
|8 - 17
|5
|16.
|8
|0
|4
|4
|7 - 11
|4
|17.
|10
|1
|1
|8
|6 - 21
|4
|18.
|9
|0
|1
|8
|8 - 30
|1
- — Выход в Лигу чемпионов
- — Зона вылета
|Аль-Наср Эр-Рияд
|Роналду Криштиану
|16 (8)
|Аль-Хиляль Эр-Рияд
|Митрович Александар
|16 (4)
|Дамак
|Н'Куду Жорж-Кевин
|14 (4)
|Аль-Фатех
|Аль-Бураикан Фирас
|10 (4)
|Аль-Наср Эр-Рияд
|Талиска Андерсон
|10 (2)
|Аль-Шабаб Эр-Рияд
|Сантос Яго
|1 8
|Аль-Ахли Джидда
|Хинди Абдулбасит
|1 6
|Аль-Халидж
|Мартинш Фабиу
|1 5
|Аль-Таи
|Менса Бернард
|1 5
|Аль-Хиляль Эр-Рияд
|Аль-Булаихи Али
|1 5
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Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Аль-Наср Эр-Рияд 1:0 Аль-Иттифак
Исход игры
Аль-Наср Эр-Рияд
91.4% (160)
Ничья
6.3% (11)
Аль-Иттифак
2.3% (4)
Тотал 2.5
Больше
49.55% (55)
Меньше
50.45% (56)
Обе команды забьют
Да
50.45% (56)
Нет
49.55% (55)
Популярный счёт
2:1 Аль-Наср Эр-Рияд
22.3% (39)
2:0 Аль-Наср Эр-Рияд
22.3% (39)
1:0 Аль-Наср Эр-Рияд
6.9% (12)
3:1 Аль-Наср Эр-Рияд
6.3% (11)
1:1 Ничья
2.3% (4)
3:0 Аль-Наср Эр-Рияд
1.7% (3)
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