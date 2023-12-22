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  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 18. Стадион: .
Аль-Наср Эр-Рияд
1:0
Перерыв
Аль-Иттифак
0'
36' Желтая карточка
Дембеле Мусса
1:0
43' Гол
Теллес Алекс
45' Желтая карточка
Лапорт Эмерик

Ход матча

4'
 
Аль-Гамди Хамед
Альгамди Ахмед
36'
 
Дембеле Мусса
43'
Теллес Алекс
1:0
45'
Лапорт Эмерик
 
Прогнозы 169
Аль-Наср Эр-Рияд 91.7% (155)
X 6.5% (11)
Аль-Иттифак 1.8% (3)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Аль-Наср Эр-Рияд
Ничья
Аль-Иттифак
1.36
9.50
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8.38
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
44
Аль-Акиди
Наваф
2
Аль-Ганам
Султан
78
Алавжами
Али
27
Лапорт
Эмерик
15
Теллес
Алекс
77
Брозович
Марсело
6
Фофана
Секо
94
Талиска
Андерсон
25
Отавио
Эдмилсон
10
Мане
Садио
7
Роналду
Криштиану
48
Виктор
Пауло
4
Хендри
Джек
32
Тиссеран
Марсель
70
Хатиб
Абдулла
29
Юсеф
Мохаммед
I
15
Альгамди
Ахмед
10
Хендерсон
Джордан
11
Абдулла
Хаззази
Али
99
Кайсон
Робин
25
Вейналдум
Джорджиньо
9
Дембеле
Мусса
II
Аль-Наср Эр-Рияд
Аль-Иттифак

История личных встреч

Аль-Наср Эр-Рияд
Аль-Иттифак

9 матчей

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед

7 матчей

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 7 побед

Второй тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы

16 матчей

43.8%
31.3%
24.9%
7 побед 5 ничьих 4 победы

Первый тайм

37.5%
18.8%
43.7%
6 побед 3 ничьи 7 побед

Второй тайм

43.8%
37.5%
18.7%
7 побед 6 ничьих 3 победы

История матчей

КК
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
2:2
ПЛ
0:1
ПЛ
1:1
ПЛ
2:2
ПЛ
3:2
ПЛ
0:1
ПЛ
3:2
ПЛ
1:2
ПЛ
3:2
ПЛ
2:2
ПЛ
2:0
ПЛ
1:0

Голы

Всего голов

14
10

Голов в среднем за матч

1.75
1.25

Среднее время на гол

51
72

Всего голов

11
9

Голов в среднем за матч

1.38
1.13

Среднее время на гол

65
80

Всего голов

25
19

Голов в среднем за матч

1.56
1.19

Тотал матчей

2.5
11
Больше 69%
Меньше 31%
5
8
Больше 50%
Меньше 50%
8
6
Больше 38%
Меньше 63%
10
3
Больше 19%
Меньше 81%
13

Среднее время на гол

57
75

Бомбардиры внутри турнира

Аль-Наср Эр-Рияд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Роналду Криштиану 16 (3) 0.94
Талиска Андерсон 10 0.59
Мане Садио 6 0.35
Отавио Эдмилсон 4 0.24
Теллес Алекс 2 0.12
Аль-Ганам Султан 1 0.06
Гариб Абдуррахман 1 0.06
Лапорт Эмерик 1 0.06
Аль-Наджи Сами 1 0.06
Аль-Хайбари Абдулла 1 0.06
Аль-Амри Абдулела 1 0.06
Брозович Марсело 0 0
Аль-Сулейхим Абдулмаджид 0 0
Аль-Хассан Али 0 0
Аль-Бушайль Наваф 0 0
Аль-Иттифак
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дембеле Мусса II 7 0.39
Вейналдум Джорджиньо 5 0.28
Кайсон Робин 3 0.17
Витиньо Виктор 2 0.11
Грэй Демарай 1 0.06
Аль-Гамди Хамед 1 0.06
Аль-Шамрани Хамдан 1 0.06
Хендерсон Джордан 0 0
Аль-Кувайкиби Мохаммед 0 0
Абдулла Хаззази Али 0 0

Карточки

Аль-Наср Эр-Рияд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мане Садио 3 0
Аль-Хайбари Абдулла 3 0
Талиска Андерсон 2 0
Аль-Амри Абдулела 2 0
Яхья Айман 2 0
Аль-Бушайль Наваф 2 0
Отавио Эдмилсон 1 0
Брозович Марсело 1 0
Лапорт Эмерик 1 0
Теллес Алекс 1 0
Мухтар Али 1 0
Гариб Абдуррахман 1 0
Аль-Хассан Али 1 0
Аль-Иттифак
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хендерсон Джордан 4 0
Грэй Демарай 2 1
Юсеф Мохаммед I 3 0
Хендри Джек 2 0
Дембеле Мусса II 2 0
Абдулла Хаззази Али 2 0
Аль-Шамрани Хамдан 2 0
Хатиб Абдулла 2 0
Тиссеран Марсель 1 0
Аль-Кувайкиби Мохаммед 1 0
Аль-Гамди Хамед 1 0

Результаты матчей

Аль-Наср Эр-Рияд
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
75% (6)
0% (0)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
0% (0)
38% (3)
Аль-Иттифак
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
13% (1)
50% (4)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

5
3

Упущенные победы

2
0
Аль-Наср Эр-Рияд
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
25% (2)
75% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Аль-Иттифак
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
11% (1)
67% (6)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

5
4

Упущенные победы

21
11
Аль-Наср Эр-Рияд
53.3%
46.7%
8 побед 7 поражений
Первый тайм
38% (6)
13% (2)
50% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
13% (2)
44% (7)
Аль-Иттифак
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
24% (4)
53% (9)
24% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
35% (6)
29% (5)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

10
7

Упущенные победы

23
11

Голы по времени матча

Забито

21
8
12 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 3
9 Не забивали 14
4
19%
0
0%
1-15
3
14%
2
25%
16-30
5
24%
0
0%
31-45
4
19%
2
25%
46-60
1
5%
1
13%
61-75
4
19%
3
38%
76-90

Пропущено

9
7
4 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
2
22%
2
29%
16-30
2
22%
2
29%
31-45
1
11%
1
14%
46-60
1
11%
1
14%
61-75
3
33%
1
14%
76-90

Забито

22
12
9 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 3
9 Не забивали 11
2
9%
2
17%
1-15
1
5%
1
8%
16-30
6
27%
2
17%
31-45
5
23%
3
25%
46-60
3
14%
3
25%
61-75
5
23%
1
8%
76-90

Пропущено

10
11
0 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 7
0
0%
3
27%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
3
30%
2
18%
46-60
2
20%
1
9%
61-75
5
50%
2
18%
76-90

Забито

43
20
21 В 1-м тайме 7
22 Во 2-м тайме 13
13 Забивали первыми 6
2 Не забивали 8
6
14%
2
10%
1-15
4
9%
3
15%
16-30
11
26%
2
10%
31-45
9
21%
5
25%
46-60
4
9%
4
20%
61-75
9
21%
4
20%
76-90

Пропущено

19
18
4 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 12
0
0%
3
17%
1-15
2
11%
3
17%
16-30
2
11%
4
22%
31-45
4
21%
3
17%
46-60
3
16%
2
11%
61-75
8
42%
3
17%
76-90

Результаты последних матчей

Аль-Наср Эр-Рияд
(20 матчей)
80%
15%
5%
16 побед 3 ничьи 1 поражение
Аль-Шабаб Эр-Рияд - Аль-Наср Эр-Рияд 2:5 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Рияд 4:1 Истиклол - Аль-Наср Эр-Рияд 1:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Наср Эр-Рияд 3:0
Аль-Наср Эр-Рияд - Персеполис 0:0 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Ахдуд 3:0 Аль-Вахда Мекка - Аль-Наср Эр-Рияд 1:3 Аль-Духаиль - Аль-Наср Эр-Рияд 2:3 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Халидж 2:0 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Иттифак 1:0 Аль-Фейха - Аль-Наср Эр-Рияд 1:3 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Духаиль 4:3 Аль-Наср Эр-Рияд - Дамак 2:1 Аль-Наср Эр-Рияд - Абха 2:2 Аль-Наср Эр-Рияд - Истиклол 3:1 Аль-Таи - Аль-Наср Эр-Рияд 1:2 Охуд - Аль-Наср Эр-Рияд 1:5 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Ахли Джидда 4:3 Персеполис - Аль-Наср Эр-Рияд 0:2 Аль-Раед Бурайда - Аль-Наср Эр-Рияд 1:3
Аль-Иттифак
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Аль-Иттифак - Аль-Таавун Бурайда 0:2 Аль-Шабаб Эр-Рияд - Аль-Иттифак 0:0 Аль-Ахдуд - Аль-Иттифак 1:0 Аль-Иттифак - Аль-Иттихад Джидда 1:1
Аль-Фейха - Аль-Иттифак 0:0 Аль-Иттифак - Аль-Раед Бурайда 0:0 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Иттифак 1:0 Аль-Вахда Мекка - Аль-Иттифак 2:3 Аль-Рияд - Аль-Иттифак 1:0 Аль-Иттифак - Аль-Фатех 1:2 Аль-Ахли Джидда - Аль-Иттифак 0:0 Аль-Иттифак - Джидда Клаб 4:0 Аль-Иттифак - Аль-Таи 4:3 Абха - Аль-Иттифак 1:3 Аль-Иттифак - Дамак 3:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Иттифак 2:0 Аль-Иттифак - Аль-Халидж 1:1 Аль-Хазм - Аль-Иттифак 0:2 Аль-Иттифак - Аль-Наср Эр-Рияд 2:1 Аль-Джазира - Аль-Иттифак 0:1

Результаты матчей

Аль-Наср Эр-Рияд
Аль-Иттифак

Точный счет

0:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
4:3
1 раз 13%
1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:3
1 раз 13%

Точное количество голов

2
3 раза 38%
4
3 раза 38%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%

Точный счет

1:3
3 раза 38%
0:5
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:5
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
0:0
3 раза 33%
1:0
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%

Точное количество голов

3
3 раза 38%
5
2 раза 25%
0
1 раз 13%
1
1 раз 13%
2
1 раз 13%
0
6 раз 67%
3
2 раза 22%
2
1 раз 11%

Точный счет

1:3
3 раза 19%
2:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
0:0
4 раза 24%
0:2
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%

Точное количество голов

2
4 раза 25%
3
4 раза 25%
4
3 раза 19%
0
2 раза 13%
5
2 раза 13%
1
1 раз 6%
0
8 раз 47%
1
3 раза 18%
3
3 раза 18%
2
2 раза 12%
4
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Аль-Наср Эр-Рияд
Аль-Иттифак

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
6
2
7
1
1.5
3
5
4
4
2.5
2
6
3
5
3.5
1
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
3
6
6
2
1.5
3
6
5
3
2.5
2
7
2
6
3.5
2
6
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
2
0.5
Больше Меньше
9
8
13
3
1.5
6
11
9
7
2.5
4
13
5
11
3.5
1
16
2
14
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аль-Хиляль Эр-Рияд
 18 16 2 0 57 - 9 50
2.
Аль-Наср Эр-Рияд
 1:0 17 13 1 3 44 - 19 40
3.
Аль-Ахли Джидда
 1:0 18 11 4 3 37 - 19 37
4.
Аль-Таавун Бурайда
 17 10 4 3 30 - 15 34
5.
Дамак
 18 8 6 4 35 - 24 30
6.
Аль-Иттихад Джидда
 16 8 4 4 31 - 18 28
7.
Аль-Фатех
 17 7 4 6 30 - 25 25
8.
Аль-Иттифак
 0:1 18 6 6 6 20 - 19 24
9.
Аль-Вахда Мекка
 17 7 1 9 28 - 32 22
10.
Аль-Халидж
 18 6 4 8 23 - 27 22
11.
Аль-Ахдуд
 1:0 18 6 1 11 13 - 25 19
12.
Аль-Фейха
 18 4 7 7 19 - 29 19
13.
Аль-Шабаб Эр-Рияд
 0:1 18 4 6 8 18 - 25 18
14.
Аль-Таи
 18 5 2 11 20 - 36 17
15.
Аль-Рияд
 17 4 4 9 15 - 34 16
16.
Абха
 18 4 2 12 19 - 48 14
17.
Аль-Раед Бурайда
 17 3 4 10 17 - 27 13
18.
Аль-Хазм
 0:1 18 2 6 10 18 - 43 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аль-Хиляль Эр-Рияд
 10 9 1 0 29 - 3 28
2.
Аль-Наср Эр-Рияд
 1:0 9 7 1 1 22 - 9 22
3.
Аль-Ахли Джидда
 1:0 9 6 3 0 15 - 4 21
4.
Дамак
 9 5 4 0 23 - 11 19
5.
Аль-Таавун Бурайда
 8 5 2 1 16 - 6 17
6.
Аль-Вахда Мекка
 9 5 1 3 20 - 14 16
7.
Аль-Иттихад Джидда
 7 4 1 2 17 - 12 13
8.
Аль-Таи
 8 4 1 3 14 - 15 13
9.
Абха
 9 4 1 4 11 - 18 13
10.
Аль-Шабаб Эр-Рияд
 0:1 8 3 3 2 11 - 8 12
11.
Аль-Иттифак
 0:1 8 3 3 2 12 - 11 12
12.
Аль-Халидж
 9 3 3 3 13 - 12 12
13.
Аль-Ахдуд
 1:0 10 4 0 6 7 - 12 12
14.
Аль-Фатех
 9 3 2 4 16 - 14 11
15.
Аль-Раед Бурайда
 9 3 0 6 10 - 16 9
16.
Аль-Рияд
 9 2 3 4 6 - 12 9
17.
Аль-Хазм
 0:1 9 2 1 6 10 - 26 7
18.
Аль-Фейха
 9 1 4 4 6 - 13 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аль-Хиляль Эр-Рияд
 8 7 1 0 28 - 6 22
2.
Аль-Наср Эр-Рияд
 1:0 8 6 0 2 22 - 10 18
3.
Аль-Таавун Бурайда
 9 5 2 2 14 - 9 17
4.
Аль-Ахли Джидда
 1:0 9 5 1 3 22 - 15 16
5.
Аль-Иттихад Джидда
 9 4 3 2 14 - 6 15
6.
Аль-Фатех
 8 4 2 2 14 - 11 14
7.
Аль-Фейха
 9 3 3 3 13 - 16 12
8.
Аль-Иттифак
 0:1 10 3 3 4 8 - 8 12
9.
Дамак
 9 3 2 4 12 - 13 11
10.
Аль-Халидж
 9 3 1 5 10 - 15 10
11.
Аль-Ахдуд
 1:0 8 2 1 5 6 - 13 7
12.
Аль-Рияд
 8 2 1 5 9 - 22 7
13.
Аль-Вахда Мекка
 8 2 0 6 8 - 18 6
14.
Аль-Шабаб Эр-Рияд
 0:1 10 1 3 6 7 - 17 6
15.
Аль-Хазм
 0:1 9 0 5 4 8 - 17 5
16.
Аль-Раед Бурайда
 8 0 4 4 7 - 11 4
17.
Аль-Таи
 10 1 1 8 6 - 21 4
18.
Абха
 9 0 1 8 8 - 30 1
  • — Выход в Лигу чемпионов
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Аль-Наср Эр-Рияд Роналду Криштиану 16 (8)
Аль-Хиляль Эр-Рияд Митрович Александар 16 (4)
Дамак Н'Куду Жорж-Кевин 14 (4)
Аль-Фатех Аль-Бураикан Фирас 10 (4)
Аль-Наср Эр-Рияд Талиска Андерсон 10 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Аль-Шабаб Эр-Рияд Сантос Яго 1 8
Аль-Ахли Джидда Хинди Абдулбасит 1 6
Аль-Халидж Мартинш Фабиу 1 5
Аль-Таи Менса Бернард 1 5
Аль-Хиляль Эр-Рияд Аль-Булаихи Али 1 5
Весь список
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  • Первый тайм
  • Перерыв
    Завершён первый тайм! "Аль-Наср" - "Аль-Иттифак" 1-0. 
  • Фол, нарушение
    45'
    Тиссеран в центре поля сыграл в мяч, однако при этом высоко поднял ногу в борьбе с Отавио. Арбитр игру остановил, что вызвало бурю негодования у защитника "Аль-Иттифака". 
  • Желтая карточка
    45'
    Лапорт получает жёлтую карточку у "Аль-Насра". Грубо защитник в центре поля врезал по ногам Дембеле. Конфликт вырисовывается у этих футболистов. 
  • Опасный момент
    45'
    ОПАСНО! Мане слева вошёл в штрафную соперника и отдал зрячий пас на другой край, Талиска пробил по воротам, но сделал это слабо, и сфера спокойно прикатилась к Пауло Виктору! 
  • Фол, нарушение
    45'
    И снова нарушает правила Дембеле. Подсел он под Лапорта, который с высоты упал на газон. Всё в порядке с испанским защитником, а вот форварду "Аль-Иттифака" нужно быть аккуратнее. 
  • Дополнительное время
    45'
    Семь минут компенсировал к первому тайму Аль-Тарис. 
  • 44'
    Очень важный гол в концовке первого тайма организовал "Аль-Наср". Теперь, конечно, хозяевам будет гораздо проще. Ждём более активного футбола от подопечных Джеррарда. 
  • Описание гола
    43'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 1:0!!! ТЕЛЛЕС! КАКОЙ ШИКАРНЫЙ ГОЛ! Аль-Ганам с правого фланга навесил в штрафную, защитники вынесли точно на Теллеса, который слёта в одно касание пробил в левый верхний угол ворот! 
  • 42'
    Мане слева накрутил несколько соперников, ворвался в штрафную, вот только далеко отпустил от себя игровой снаряд, чем и воспользовались защитники гостей. 
  • Фол, нарушение
    41'
    Дембеле снова в верховой борьбе попал по лицу Лапорту. Аль-Тарис нарушение зафиксировал, однако вторую жёлтую показывать французу не решился. 
  • 40'
    Криштиану слева от лицевой выполнил кросс на дальний угол вратарской, Талиска выиграл верховое единоборство, вот только его удару не хватило точности! 
  • Травма, повреждение
    39'
    Теллес от правого углового флага исполнил кросс к воротам, Пауло Виктор играл на выходе и столкнулся в борьбе за мяч с Талиской. Арбитр игру остановил, а голкиперу "Аль-Иттифака" требуется помощь. 
  • Угловой
    38'
    Штрафной на чужой половине заработали хозяева. Криштиану решился на удар, но его выстрел на себя приняла стенка, от которой сфера ушла за лицевую. Будет угловой. 
  • Желтая карточка
    37'
    А вот и первая жёлтая карточка в нашем матче. Дембеле наказан у "Аль-Иттифака". Грубо форвард ударил по лицу Лапорта. Агрессивно сегодня действует француз. 
  • Опасный момент
    36'
    МОМЕНТИЩЕ! Аль-Ганам с правого фланга выполнил классный навес к линии вратарской, Криштиану без помех пробил головой, но Пауло Виктор свою команду выручил! 
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    • 35'
      Криштиану Роналду решился на удар через себя с линии штрафной. Мяч на ногу португальцу не лёг, поэтому попытка получилась неудачной. Сфера прошла намного выше створа. 
    • 34'
      Комбинацию на левом фланге разыграли хозяева, мяч дошёл до Теллеса, который выполнил кросс в центр штрафной, а там ситуацию разрядил Хендри. 
    • Фол, нарушение
      33'
      Сильный заброс вперёд на половину поля "Аль-Насра". Дембеле вёл борьбу и нарушил правила против Алавжами. Арбитр карточку показывать форварду не стал. 
    • 32'
      Хендерсон из центрального круга исполнил заброс вперёд. Кайсон рвался к мячу, однако пас вышел очень сильным, поэтому первым в этой ситуации сыграл Аль-Акиди. 
    • 31'
      Треть нашего матча уже позади. С преимуществом играют хозяева, однако опасные моменты пропали. Думаю, что до завершения первого тайма футболисты "Аль-Насра" приложат усилия, дабы открыть счёт. 
    • 30'
      Дембеле смог выиграть борьбу за мяч в чужой штрафной и с правого края сильно прострелил в центр. Сфера попала в защитника, а затем зацепила форварда "Аль-Иттифака". Удар от ворот показывает лайнсмен. 
    • 29'
      Хендерсон из глубины выполнил заброс к воротам соперника, Аль-Акиди выскочил за пределы штрафной и вынес сферу на чужую половину поля. 
    • Судья
      28'
      Теллес забрался в штрафную соперника, прикрыл мяч корпусом, а затем упал на газон после контакта с Аль-Гамди. Свисток Аль-Тариса снова промолчал. 
    • 27'
      Аль-Ганам с правого фланга выполнил высокий навес к воротам соперника. Игровой снаряд в воздухе покинул пределы поля, и Пауло Виктор введёт его ударом от ворот. 
    • 26'
      Криштиану получил мяч на правом краю штрафной, однако долго принимал решение, и сразу два соперника смогли перехватить сферу у португальца. 
    • Судья
      25'
      Отавио на правом краю обыгрался с партнёром, а затем рухнул на газон. Свисток арбитра в этой ситуации промолчал. Как по мне, контакт, если и был, то до линии штрафной. 
    • Офсайд
      24'
      Гости проводят острую атаку! Вейналдум получил мяч слева в штрафной и прострелил в центр на Дембеле, удар которого в подкате заблокировал Лапорт. Положение вне игры зафиксировано у голландца. 
    • 23'
      Несколько успокоилась игра к середине первого тайма. Гости освоились и стали играть активнее. Основная борьба сейчас происходит в центральной части поля. 
    • Фол, нарушение
      22'
      Дембеле зацепился за мяч в центре поля и выполнил скидку на Вейналдума, которому досталось по ногам от Брозовича. Практически нет нарушений в нашем матче. 
    • 21'
      Криштиану получил мяч перед штрафной соперника, долго крутил соперника, а затем выполнил хитрый пас на Фофана. Защитники "Аль-Иттифака" действовали внимательно и совершили перехват. 
    • 20'
      Красиво из под прессинга сейчас выбрались игроки "Аль-Насра", однако дальнейшего продолжения атака не получила. Отавио выполнил слишком неточный пас на Теллеса. 
    • 19'
      Аль-Ганам подключился по правому флангу и с края штрафной выполнил зрячий прострел в центр, Криштиану уже готов был бить по воротам, но важный перехват совершил Тиссеран! 
    • Опасный момент
      18'
      ДЕМБЕЛЕ! Отвечают гости опасным моментом. Аль-Гамди классной передачей вывел Дембеле под углом на ворота, но форвард в ближнем бою Аль-Акиди переиграть не сумел! 
    • 17'
      Пауло Виктор неудачно выбил мяч от собственных ворот, хозяева быстро вернули сферу в штрафную Криштиану, вот только выстрел португальца заблокировал Тиссеран! 
    • Опасный момент
      16'
      МОМЕНТИЩЕ! Гости ошиблись на своей половине поля. Отавио получил мяч в центре и отдал пас влево, Мане выскочил на рандеву с голкипером, однако его удар прошёл рядом с правой штангой! 
    • 15'
      Аль-Ганам с правого фланга выполнил заброс в штрафную соперника. Защитники "Аль-Иттифака" сыграли панически, однако смогли отбиться. Сфера пришла в перчатки голкиперу. 
    • 14'
      Очередная затяжная позиционная атака получилась у хозяев. Брозович из центра выполнил перевод на правый фланг, а там Талиска мяч обработать не сумел. 
    • 13'
      Хендерсон из глубины выполнил заброс в штрафную соперника, Аль-Ганам неудачно выбил мяч точно на Дембеле, который сферу обработать не сумел. 
    • 12'
      Теллес с левого фланга высокий навес выполнил в центр штрафной, Тиссеран оказался первым на мяче и выбил игровой снаряд к центру поля. Хорошее давление оказывают футболисты "Аль-Насра". 
    • Опасный момент
      11'
      ОПАСНО! Криштиану Роналду решил пробить со штрафного. Мяч полетел в район правого угла ворот, но Пауло Виктор сыграл внимательно и свою команду выручил! 
    • Фол, нарушение
      10'
      Теллес снова активно сыграл на левом фланге атаки, и Юсеф нарушил против него правила. Перспективный стандарт заработали хозяева. Ждём навес к воротам Пауло Виктора. 
    • 9'
      Хороший заброс прошёл к штрафной гостей, Криштиану смог зацепиться за мяч, но против него классно сыграл Хендри, который в непростой ситуации "обокрал" португальца. 
    • Офсайд
      8'
      Теллес подключился к атаке своей команды по левому флангу и почти выиграл борьбу у Аль-Гамди, но прозвучал свисток арбитра. В положение вне игры забрался футболист "Аль-Насра". 
    • 7'
      Талиска с правого фланга выполнил высокий навес на дальний край вратарской, Юсеф сыграл уверенно и головой выбил сферу подальше от своих ворот. 
    • 6'
      Криштиану Роналду из глубины потащил мяч к штрафной соперника, но защитники остановили прорыв именитого португальца. Довольно-таки спокойно проходят стартовые минуты. 
    • Замена
      5'
      Вынужденная замена у "Аль-Иттифака". Вместо Ахмеда Альгамди на поле появился Хамед Аль-Гамди. 
    • 4'
      Альгамди продолжает лежать на газоне. Очень неудачно он приземлился на газон после столкновения с Алавжами. Специальный медицинский автомобиль появляется на поле. 
    • Травма, повреждение
      3'
      И сразу же с неприятного стыка начинается наша встреча. Два футболиста столкнулись в верховой борьбе. Сильнее досталось игроку "Аль-Иттифака", продолжает он лежать на газоне. 
    • 2'
      Хозяева вышли на эту встречу в жёлтых футболках и синих трусах, гости играют в белом комплекте формы. Ворота "Аль-Насра" в первом тайме по ТВ-картинке расположены справа. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался! С центра поля разыграли гости. 
    • До матча
    • Здравствуйте, дорогие друзья! Рад приветствовать вас на матче 18-го тура чемпионата Саудовской Аравии, в котором "Аль-Наср" на своём поле будет принимать "Аль-Иттифак". Комментировать эту встречу буду я, Соколов Александр. 
    • 56 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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    Прогнозы 169
    Аль-Наср Эр-Рияд 91.7% (155)
    X 6.5% (11)
    Аль-Иттифак 1.8% (3)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Аль-Наср Эр-Рияд
    Ничья
    Аль-Иттифак
    1.36
    9.50
    Реклама, pari.ru
    8.38
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Аль-Наср Эр-Рияд 1:0 Аль-Иттифак

    Исход игры
    Аль-Наср Эр-Рияд
    91.4% (160)
    Ничья
    6.3% (11)
    Аль-Иттифак
    2.3% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    49.55% (55)
    Меньше
    50.45% (56)
    Обе команды забьют
    Да
    50.45% (56)
    Нет
    49.55% (55)
    Популярный счёт
    2:1 Аль-Наср Эр-Рияд
    22.3% (39)
    2:0 Аль-Наср Эр-Рияд
    22.3% (39)
    1:0 Аль-Наср Эр-Рияд
    6.9% (12)
    3:1 Аль-Наср Эр-Рияд
    6.3% (11)
    1:1 Ничья
    2.3% (4)
    3:0 Аль-Наср Эр-Рияд
    1.7% (3)
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    Аль-Наср Эр-Рияд
    Аль-Иттифак
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