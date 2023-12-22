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  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 21. Стадион: . Главный судья: Andrei Moroita
Динамо Бухарест
0:0
Первый тайм: 36'
Волунтари
0'

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Динамо Бухарест
Ничья
Волунтари
2.70
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Все Коэффициенты
1
Голубович
Аднан
5
Лукао
II
23
Патрике
Разван
28
Омавоо
Жозуэ
98
Костин
Кристиан
16
Илич
Кристиан
10
Дани
Иглесиас
20
Antonio
Bordusanu
99
Гезали
Ламин
7
Goncalo
Gregorio
17
Dennis
Politic
88
Фернандес
Хесус
24
Рикардинью
XI
34
Матрикарди
Патрисио
5
Армаш
Игорь
23
Кырнац
Николае
22
Раца
Вадим
4
Црепуля
Любян
16
Сигурьонссон
Рунар
7
Алийи
Насер
20
Robert
Popescu
77
Немец
Адам
Динамо Бухарест
Волунтари

История личных встреч

Динамо Бухарест
Волунтари

19 матчей

94.7%
5.3%
18 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

57.9%
36.8%
5.3%
11 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

63.2%
10.5%
26.3%
12 побед 2 ничьи 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

125%
0 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 7 побед

23 матча

78.3%
8.7%
13%
18 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

47.8%
52.2%
11 побед 12 ничьих 0 побед

Второй тайм

52.2%
17.4%
30.4%
12 побед 4 ничьи 7 побед

История матчей

С
2:3
ПЛ
2:1
ПЛ
3:2
Л1ГБ
2:0
ПЛ
1:1
ПЛ
3:0
Л1ГБ
1:2
Л1ГБ
0:1
ПЛ
2:1
ПЛ
2:1
Л1ГБ
0:0
Л1ГБ
1:2
ПЛ
0:1
ПЛ
2:1
Л1
2:0
Л1
2:4
Л1
2:0
Л1
1:3
ПЛ
1:2
ПЛ
3:1
КЛ
1:2
ПЛ
1:3
ПЛ
3:0

Голы

Всего голов

22
25

Голов в среднем за матч

2
2.08

Среднее время на гол

45
43

Всего голов

15
6

Голов в среднем за матч

1.25
0.55

Среднее время на гол

72
165

Всего голов

37
31

Голов в среднем за матч

1.61
1.35

Тотал матчей

2.5
22
Больше 96%
Меньше 4%
1
20
Больше 87%
Меньше 13%
3
16
Больше 70%
Меньше 30%
7
6
Больше 26%
Меньше 74%
17
3
Больше 13%
Меньше 87%
20
1
Больше 4%
Меньше 96%
22

Среднее время на гол

55
66

Бомбардиры внутри турнира

Динамо Бухарест
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Goncalo Gregorio 4 0.19
Dennis Politic 3 0.14
Абдалла Хаким 2 0.1
Костин Кристиан 1 0.05
Ларрусеа Горка 1 0.05
Амзар Йонуц 0 0
Патрике Разван 0 0
Илич Кристиан 0 0
Омавоо Жозуэ 0 0
Бани Андрей 0 0
Волунтари
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Немец Адам 5 0.24
Думитер Андрей 5 0.24
Мерлой Джордже 3 0.14
Doru Cristian Andrei 2 0.1
Сигурьонссон Рунар 2 0.1
Robert Popescu 2 0.1
Раду Бобок 1 0.05
Рикардинью XI 1 0.05
Раца Вадим 1 (1) 0.05
Матрикарди Патрисио 1 0.05
Andreas Nita 1 0.05
Армаш Игорь 0 0
Алийи Насер 0 0

Карточки

Динамо Бухарест
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Dennis Politic 6 0
Амзар Йонуц 6 0
Рошу Нелуц 5 0
Моура Габриэл 4 0
Ларрусеа Горка 4 0
Бена Квентин 4 0
Бани Андрей 4 0
Буркэ Овидиу 3 0
Илич Кристиан 3 0
Лукао II 3 0
Патрике Разван 2 0
Голубович Аднан 2 0
Гезали Ламин 2 0
Омавоо Жозуэ 2 0
Рошу Юлиан 1 0
Дани Иглесиас 1 0
Абдалла Хаким 1 0
Костин Кристиан 1 0
Григоре Рикардо 1 0
Andrei Florescu 1 0
Zeljko Kopic 1 0
Волунтари
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Матрикарди Патрисио 6 2
Рэдуц Михай 4 0
Сигурьонссон Рунар 4 0
Рикардинью XI 4 0
Думитер Андрей 4 0
Армаш Игорь 2 1
Кырнац Николае 2 1
Раца Вадим 3 0
Cristian Paz II 3 0
Немец Адам 1 1
Црепуля Любян 2 0
Вылчану Октавиан 2 0
Алийи Насер 1 0
Мерлой Джордже 1 0
Roberto Voican 1 0
Doru Cristian Andrei 1 0
Angelo Cocian 1 0

Результаты матчей

Динамо Бухарест
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
10% (1)
60% (6)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
30% (3)
60% (6)
Волунтари
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

6
0

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

2
8
Динамо Бухарест
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
60% (6)
20% (2)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)
Волунтари
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
10% (1)
60% (6)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
20% (2)
20% (2)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

15
12

Упущенные победы

6
7
Динамо Бухарест
50%
50%
8 побед 8 поражений
Первый тайм
35% (7)
40% (8)
25% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (5)
25% (5)
50% (10)
Волунтари
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
25% (5)
50% (10)
25% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (10)
35% (7)
15% (3)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

7
0

Волевые победы

16
14

Упущенные победы

8
15

Голы по времени матча

Забито

2
14
2 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 10
2 Забивали первыми 5
18 Не забивали 12
1
50%
2
14%
1-15
1
50%
1
7%
16-30
0
0%
1
7%
31-45
0
0%
2
14%
46-60
0
0%
3
21%
61-75
0
0%
5
36%
76-90

Пропущено

13
17
4 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 7
1
8%
3
18%
1-15
0
0%
3
18%
16-30
3
23%
3
18%
31-45
3
23%
3
18%
46-60
1
8%
2
12%
61-75
5
38%
3
18%
76-90

Забито

10
11
5 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 5
13 Не забивали 14
2
20%
2
18%
1-15
2
20%
4
36%
16-30
1
10%
1
9%
31-45
2
20%
2
18%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
30%
2
18%
76-90

Пропущено

18
17
10 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 7
3
17%
2
12%
1-15
4
22%
2
12%
16-30
3
17%
5
29%
29%
31-45
3
17%
4
24%
46-60
1
6%
2
12%
61-75
4
22%
2
12%
76-90

Забито

12
25
7 В 1-м тайме 11
5 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 10
11 Не забивали 6
3
25%
4
16%
1-15
3
25%
5
20%
16-30
1
8%
2
8%
31-45
2
17%
4
16%
46-60
0
0%
3
12%
61-75
3
25%
7
28%
76-90

Пропущено

31
34
14 В 1-м тайме 18
17 Во 2-м тайме 16
13 Пропускали первыми 6
17 Не пропускали 14
4
13%
5
15%
1-15
4
13%
5
15%
16-30
6
19%
8
24%
31-45
6
19%
7
21%
46-60
2
6%
4
12%
61-75
9
29%
29%
5
15%
76-90

Результаты последних матчей

Динамо Бухарест
(20 матчей)
15%
35%
50%
3 победы 7 ничьих 10 поражений
Ботошани - Динамо Бухарест 0:2 Динамо Бухарест - Университатя Клуж 0:1 Динамо Бухарест - Оцелул Галац 3:3 Сепси - Динамо Бухарест 2:1
Динамо Бухарест - ФКСБ 0:1 Университатя Крайова - Динамо Бухарест 1:0 УТА Арад - Динамо Бухарест 2:1 Бихор Орадя - Динамо Бухарест 1:1 Динамо Бухарест - Политехника Яссы 0:0 Германнштадт - Динамо Бухарест 4:0 Динамо Бухарест - ЧФР Клуж 1:1 Оцелул Галац - Динамо Бухарест 1:0 Динамо Бухарест - У Крайова 1948 1:1 Динамо Бухарест - Фарул Констанца 0:2 Динамо Бухарест - У Крайова 1948 0:1 Рапид Бухарест - Динамо Бухарест 4:0 Динамо Бухарест - Петролул Плоешти 1:1 Волунтари - Динамо Бухарест 2:3 Динамо Бухарест - Ботошани 1:0 Университатя Клуж - Динамо Бухарест 1:1
Волунтари
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Волунтари - У Крайова 1948 0:1 Рапид Бухарест - Волунтари 1:2 УТА Арад - Волунтари 0:0 Волунтари - Петролул Плоешти 0:0
Волунтари - Фарул Констанца 4:2 Ботошани - Волунтари 3:3 Университатя Клуж - Волунтари 1:2 ФК Тунари - Волунтари 1:1 Волунтари - Сепси 0:2 ФКСБ - Волунтари 0:0 Волунтари - Университатя Крайова 0:0 УТА Арад - Волунтари 0:0 Волунтари - Фарул Констанца 2:0 Волунтари - Политехника Яссы 1:2 Германнштадт - Волунтари 3:1 Волунтари - ЧФР Клуж 1:4 Оцелул Галац - Волунтари 2:2 Волунтари - Динамо Бухарест 2:3 У Крайова 1948 - Волунтари 3:1 Волунтари - Рапид Бухарест 2:1

Результаты матчей

Динамо Бухарест
Волунтари

Точный счет

0:1
3 раза 30%
0:2
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
0:0
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%

Точное количество голов

0
7 раз 70%
1
3 раза 30%
0
4 раза 40%
2
3 раза 30%
1
2 раза 20%
4
1 раз 10%

Точный счет

2:1
3 раза 30%
1:0
2 раза 20%
4:0
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
0:0
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
3:1
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%

Точное количество голов

0
4 раза 40%
1
4 раза 40%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
2
4 раза 40%
1
3 раза 30%
0
2 раза 20%
3
1 раз 10%

Точный счет

0:1
3 раза 15%
0:2
3 раза 15%
1:0
3 раза 15%
1:1
3 раза 15%
2:1
3 раза 15%
4:0
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
0:0
4 раза 20%
1:2
3 раза 15%
0:2
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
3:1
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%

Точное количество голов

0
11 раз 55%
1
7 раз 35%
2
1 раз 5%
3
1 раз 5%
2
7 раз 35%
0
6 раз 30%
1
5 раз 25%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Динамо Бухарест
Волунтари

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
7
0.5
Больше Меньше
6
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
4
0.5
Больше Меньше
8
2
2
8
1.5
5
5
1
9
2.5
1
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
11
0.5
Больше Меньше
14
6
2
18
1.5
9
11
1
19
2.5
2
18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 21 13 5 3 38 - 20 44
2.
ЧФР Клуж
 21 10 6 5 37 - 21 36
3.
Университатя Крайова
 21 9 7 5 31 - 23 34
4.
Рапид Бухарест
 21 8 9 4 34 - 22 33
5.
Сепси
 21 8 6 7 27 - 25 30
6.
Фарул Констанца
 21 8 6 7 30 - 31 30
7.
Университатя Клуж
 21 7 8 6 28 - 31 29
8.
Германнштадт
 21 6 11 4 27 - 23 29
9.
У Крайова 1948
 21 8 3 10 33 - 33 27
10.
Петролул Плоешти
 21 5 12 4 22 - 22 27
11.
Оцелул Галац
 21 5 11 5 22 - 22 26
12.
Волунтари
 0:0 21 6 7 8 26 - 33 25
13.
УТА Арад
 21 5 9 7 23 - 28 24
14.
Политехника Яссы
 21 5 8 8 25 - 31 23
15.
Динамо Бухарест
 0:0 21 3 5 13 12 - 31 14
16.
Ботошани
 21 1 9 11 20 - 39 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЧФР Клуж
 11 7 4 0 20 - 4 25
2.
Университатя Крайова
 10 6 3 1 17 - 8 21
3.
ФКСБ
 10 6 2 2 16 - 9 20
4.
Германнштадт
 11 5 5 1 18 - 10 20
5.
Сепси
 10 5 4 1 15 - 11 19
6.
Рапид Бухарест
 10 5 2 3 20 - 13 17
7.
Фарул Констанца
 11 4 5 2 17 - 12 17
8.
У Крайова 1948
 11 5 1 5 23 - 20 16
9.
УТА Арад
 11 4 4 3 14 - 14 16
10.
Петролул Плоешти
 10 3 6 1 14 - 13 15
11.
Волунтари
 0:0 10 3 2 5 12 - 16 11
12.
Политехника Яссы
 11 2 5 4 13 - 19 11
13.
Университатя Клуж
 10 2 3 5 9 - 15 9
14.
Оцелул Галац
 11 1 5 5 9 - 16 8
15.
Динамо Бухарест
 0:0 11 1 4 6 3 - 12 7
16.
Ботошани
 10 0 6 4 8 - 15 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 11 7 3 1 22 - 11 24
2.
Университатя Клуж
 11 5 5 1 19 - 16 20
3.
Оцелул Галац
 10 4 6 0 13 - 6 18
4.
Рапид Бухарест
 11 3 7 1 14 - 9 16
5.
Волунтари
 0:0 11 3 5 3 14 - 17 14
6.
Фарул Констанца
 10 4 1 5 13 - 19 13
7.
Университатя Крайова
 11 3 4 4 14 - 15 13
8.
Политехника Яссы
 10 3 3 4 12 - 12 12
9.
Петролул Плоешти
 11 2 6 3 8 - 9 12
10.
ЧФР Клуж
 10 3 2 5 17 - 17 11
11.
У Крайова 1948
 10 3 2 5 10 - 13 11
12.
Сепси
 11 3 2 6 12 - 14 11
13.
Германнштадт
 10 1 6 3 9 - 13 9
14.
УТА Арад
 10 1 5 4 9 - 14 8
15.
Динамо Бухарест
 0:0 10 2 1 7 9 - 19 7
16.
Ботошани
 11 1 3 7 12 - 24 6
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
ФКСБ Олару Дариус 10 (2)
ФКСБ Коман Флоринел 9 (8)
Университатя Клуж Нистор Дан 9 (6)
У Крайова 1948 Кицу Аурелиан 9 (5)
Ботошани Флореску Эдуард 9 (4)
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Топ нарушителей
Волунтари Матрикарди Патрисио 2 6
ФКСБ Коман Флоринел 2 6
Ботошани Пий Джуниор 1 7
Петролул Плоешти Папп Пол 1 6
Германнштадт Sota Mino 1 6
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    Волунтари
    2.70
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