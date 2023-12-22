Тур: 21. Стадион: Stadionul Arcul de Triumf. Главный судья: Andrei Moroita
0:0
Первый тайм: 36'
0'
Владение мячом
5
Лукао
II
28
Омавоо
Жозуэ
99
Гезали
Ламин
22
Раца
Вадим
77
Немец
Адам
- Основной состав
- Вратарь
-
5 Лукао IIЗащитник
- Защитник
-
28 Омавоо ЖозуэЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Гезали ЛаминНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Бани АндрейПолузащитник
-
30 Рошу НелуцПолузащитник
-
31 Амзар ЙонуцПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Копич Желько
- Основной состав
- Вратарь
-
24 РикардиньюЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Раца ВадимПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
77 Немец АдамНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
27 Раду БобокПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
21 Andreas Nita
-
-
28 Ionut Andres
-
-
Главный тренер: Ilie Poenaru
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Динамо Бухарест
Волунтари
19 матчей
94.7%
5.3%
18 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
57.9%
36.8%
5.3%
11 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
63.2%
10.5%
26.3%
12 побед 2 ничьи 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
125%
0 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 7 побед
23 матча
78.3%
8.7%
13%
18 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
47.8%
52.2%
11 побед 12 ничьих 0 побед
Второй тайм
52.2%
17.4%
30.4%
12 побед 4 ничьи 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
22
25
Голов в среднем за матч
2
2.08
Среднее время на гол
45
43
Всего голов
15
6
Голов в среднем за матч
1.25
0.55
Среднее время на гол
72
165
Всего голов
37
31
Голов в среднем за матч
1.61
1.35
Тотал матчей
2.5
22
Больше 96%
Меньше 4%
1
20
Больше 87%
Меньше 13%
3
16
Больше 70%
Меньше 30%
7
6
Больше 26%
Меньше 74%
17
3
Больше 13%
Меньше 87%
20
1
Больше 4%
Меньше 96%
22
Среднее время на гол
55
66
Бомбардиры внутри турнира
Динамо Бухарест
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Goncalo Gregorio
|4
|0.19
|Dennis Politic
|3
|0.14
|Абдалла Хаким
|2
|0.1
|Костин Кристиан
|1
|0.05
|Ларрусеа Горка
|1
|0.05
|Амзар Йонуц
|0
|0
|Патрике Разван
|0
|0
|Илич Кристиан
|0
|0
|Омавоо Жозуэ
|0
|0
|Бани Андрей
|0
|0
Волунтари
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Немец Адам
|5
|0.24
|Думитер Андрей
|5
|0.24
|Мерлой Джордже
|3
|0.14
|Doru Cristian Andrei
|2
|0.1
|Сигурьонссон Рунар
|2
|0.1
|Robert Popescu
|2
|0.1
|Раду Бобок
|1
|0.05
|Рикардинью XI
|1
|0.05
|Раца Вадим
|1 (1)
|0.05
|Матрикарди Патрисио
|1
|0.05
|Andreas Nita
|1
|0.05
|Армаш Игорь
|0
|0
|Алийи Насер
|0
|0
Карточки
Динамо Бухарест
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Dennis Politic
|6
|0
|Амзар Йонуц
|6
|0
|Рошу Нелуц
|5
|0
|Моура Габриэл
|4
|0
|Ларрусеа Горка
|4
|0
|Бена Квентин
|4
|0
|Бани Андрей
|4
|0
|Буркэ Овидиу
|3
|0
|Илич Кристиан
|3
|0
|Лукао II
|3
|0
|Патрике Разван
|2
|0
|Голубович Аднан
|2
|0
|Гезали Ламин
|2
|0
|Омавоо Жозуэ
|2
|0
|Рошу Юлиан
|1
|0
|Дани Иглесиас
|1
|0
|Абдалла Хаким
|1
|0
|Костин Кристиан
|1
|0
|Григоре Рикардо
|1
|0
|Andrei Florescu
|1
|0
|Zeljko Kopic
|1
|0
Волунтари
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Матрикарди Патрисио
|6
|2
|Рэдуц Михай
|4
|0
|Сигурьонссон Рунар
|4
|0
|Рикардинью XI
|4
|0
|Думитер Андрей
|4
|0
|Армаш Игорь
|2
|1
|Кырнац Николае
|2
|1
|Раца Вадим
|3
|0
|Cristian Paz II
|3
|0
|Немец Адам
|1
|1
|Црепуля Любян
|2
|0
|Вылчану Октавиан
|2
|0
|Алийи Насер
|1
|0
|Мерлой Джордже
|1
|0
|Roberto Voican
|1
|0
|Doru Cristian Andrei
|1
|0
|Angelo Cocian
|1
|0
Результаты матчей
Динамо Бухарест
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
10% (1)
60% (6)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
30% (3)
60% (6)
Волунтари
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
6
0
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
2
8
Динамо Бухарест
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
60% (6)
20% (2)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)
Волунтари
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
10% (1)
60% (6)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
20% (2)
20% (2)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
15
12
Упущенные победы
6
7
Динамо Бухарест
50%
50%
8 побед 8 поражений
Первый тайм
35% (7)
40% (8)
25% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (5)
25% (5)
50% (10)
Волунтари
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
25% (5)
50% (10)
25% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (10)
35% (7)
15% (3)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
7
0
Волевые победы
16
14
Упущенные победы
8
15
Голы по времени матча
Забито
2
14
2 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 10
2 Забивали первыми 5
18 Не забивали 12
1
50%
2
14%
1-15
1
50%
1
7%
16-30
0
0%
1
7%
31-45
0
0%
2
14%
46-60
0
0%
3
21%
61-75
0
0%
5
36%
76-90
Пропущено
13
17
4 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 7
1
8%
3
18%
1-15
0
0%
3
18%
16-30
3
23%
3
18%
31-45
3
23%
3
18%
46-60
1
8%
2
12%
61-75
5
38%
3
18%
76-90
Забито
10
11
5 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 5
13 Не забивали 14
2
20%
2
18%
1-15
2
20%
4
36%
16-30
1
10%
1
9%
31-45
2
20%
2
18%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
30%
2
18%
76-90
Пропущено
18
17
10 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 7
3
17%
2
12%
1-15
4
22%
2
12%
16-30
3
17%
5
29%
29%
31-45
3
17%
4
24%
46-60
1
6%
2
12%
61-75
4
22%
2
12%
76-90
Забито
12
25
7 В 1-м тайме 11
5 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 10
11 Не забивали 6
3
25%
4
16%
1-15
3
25%
5
20%
16-30
1
8%
2
8%
31-45
2
17%
4
16%
46-60
0
0%
3
12%
61-75
3
25%
7
28%
76-90
Пропущено
31
34
14 В 1-м тайме 18
17 Во 2-м тайме 16
13 Пропускали первыми 6
17 Не пропускали 14
4
13%
5
15%
1-15
4
13%
5
15%
16-30
6
19%
8
24%
31-45
6
19%
7
21%
46-60
2
6%
4
12%
61-75
9
29%
29%
5
15%
76-90
Результаты последних матчей
Динамо Бухарест
(20 матчей)
15%
35%
50%
3 победы 7 ничьих 10 поражений
Ботошани - Динамо Бухарест 0:2 Динамо Бухарест - Университатя Клуж 0:1 Динамо Бухарест - Оцелул Галац 3:3 Сепси - Динамо Бухарест 2:1
Динамо Бухарест - ФКСБ 0:1 Университатя Крайова - Динамо Бухарест 1:0 УТА Арад - Динамо Бухарест 2:1 Бихор Орадя - Динамо Бухарест 1:1 Динамо Бухарест - Политехника Яссы 0:0 Германнштадт - Динамо Бухарест 4:0 Динамо Бухарест - ЧФР Клуж 1:1 Оцелул Галац - Динамо Бухарест 1:0 Динамо Бухарест - У Крайова 1948 1:1 Динамо Бухарест - Фарул Констанца 0:2 Динамо Бухарест - У Крайова 1948 0:1 Рапид Бухарест - Динамо Бухарест 4:0 Динамо Бухарест - Петролул Плоешти 1:1 Волунтари - Динамо Бухарест 2:3 Динамо Бухарест - Ботошани 1:0 Университатя Клуж - Динамо Бухарест 1:1
Волунтари
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Волунтари - У Крайова 1948 0:1 Рапид Бухарест - Волунтари 1:2 УТА Арад - Волунтари 0:0 Волунтари - Петролул Плоешти 0:0
Волунтари - Фарул Констанца 4:2 Ботошани - Волунтари 3:3 Университатя Клуж - Волунтари 1:2 ФК Тунари - Волунтари 1:1 Волунтари - Сепси 0:2 ФКСБ - Волунтари 0:0 Волунтари - Университатя Крайова 0:0 УТА Арад - Волунтари 0:0 Волунтари - Фарул Констанца 2:0 Волунтари - Политехника Яссы 1:2 Германнштадт - Волунтари 3:1 Волунтари - ЧФР Клуж 1:4 Оцелул Галац - Волунтари 2:2 Волунтари - Динамо Бухарест 2:3 У Крайова 1948 - Волунтари 3:1 Волунтари - Рапид Бухарест 2:1
Результаты матчей
Динамо Бухарест
Волунтари
Точный счет
0:1
3 раза 30%
0:2
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
0:0
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
Точное количество голов
0
7 раз 70%
1
3 раза 30%
0
4 раза 40%
2
3 раза 30%
1
2 раза 20%
4
1 раз 10%
Точный счет
2:1
3 раза 30%
1:0
2 раза 20%
4:0
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
0:0
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
3:1
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
Точное количество голов
0
4 раза 40%
1
4 раза 40%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
2
4 раза 40%
1
3 раза 30%
0
2 раза 20%
3
1 раз 10%
Точный счет
0:1
3 раза 15%
0:2
3 раза 15%
1:0
3 раза 15%
1:1
3 раза 15%
2:1
3 раза 15%
4:0
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
0:0
4 раза 20%
1:2
3 раза 15%
0:2
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
3:1
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
Точное количество голов
0
11 раз 55%
1
7 раз 35%
2
1 раз 5%
3
1 раз 5%
2
7 раз 35%
0
6 раз 30%
1
5 раз 25%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Динамо Бухарест
Волунтари
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
37
Больше Меньше
64
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
64
Больше Меньше
82
28
55
19
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
911
Больше Меньше
146
218
911
119
218
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|21
|13
|5
|3
|38 - 20
|44
|2.
|21
|10
|6
|5
|37 - 21
|36
|3.
|21
|9
|7
|5
|31 - 23
|34
|4.
|21
|8
|9
|4
|34 - 22
|33
|5.
|21
|8
|6
|7
|27 - 25
|30
|6.
|21
|8
|6
|7
|30 - 31
|30
|7.
|21
|7
|8
|6
|28 - 31
|29
|8.
|21
|6
|11
|4
|27 - 23
|29
|9.
|21
|8
|3
|10
|33 - 33
|27
|10.
|21
|5
|12
|4
|22 - 22
|27
|11.
|21
|5
|11
|5
|22 - 22
|26
|12.
|0:0
|21
|6
|7
|8
|26 - 33
|25
|13.
|21
|5
|9
|7
|23 - 28
|24
|14.
|21
|5
|8
|8
|25 - 31
|23
|15.
|0:0
|21
|3
|5
|13
|12 - 31
|14
|16.
|21
|1
|9
|11
|20 - 39
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|7
|4
|0
|20 - 4
|25
|2.
|10
|6
|3
|1
|17 - 8
|21
|3.
|10
|6
|2
|2
|16 - 9
|20
|4.
|11
|5
|5
|1
|18 - 10
|20
|5.
|10
|5
|4
|1
|15 - 11
|19
|6.
|10
|5
|2
|3
|20 - 13
|17
|7.
|11
|4
|5
|2
|17 - 12
|17
|8.
|11
|5
|1
|5
|23 - 20
|16
|9.
|11
|4
|4
|3
|14 - 14
|16
|10.
|10
|3
|6
|1
|14 - 13
|15
|11.
|0:0
|10
|3
|2
|5
|12 - 16
|11
|12.
|11
|2
|5
|4
|13 - 19
|11
|13.
|10
|2
|3
|5
|9 - 15
|9
|14.
|11
|1
|5
|5
|9 - 16
|8
|15.
|0:0
|11
|1
|4
|6
|3 - 12
|7
|16.
|10
|0
|6
|4
|8 - 15
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|7
|3
|1
|22 - 11
|24
|2.
|11
|5
|5
|1
|19 - 16
|20
|3.
|10
|4
|6
|0
|13 - 6
|18
|4.
|11
|3
|7
|1
|14 - 9
|16
|5.
|0:0
|11
|3
|5
|3
|14 - 17
|14
|6.
|10
|4
|1
|5
|13 - 19
|13
|7.
|11
|3
|4
|4
|14 - 15
|13
|8.
|10
|3
|3
|4
|12 - 12
|12
|9.
|11
|2
|6
|3
|8 - 9
|12
|10.
|10
|3
|2
|5
|17 - 17
|11
|11.
|10
|3
|2
|5
|10 - 13
|11
|12.
|11
|3
|2
|6
|12 - 14
|11
|13.
|10
|1
|6
|3
|9 - 13
|9
|14.
|10
|1
|5
|4
|9 - 14
|8
|15.
|0:0
|10
|2
|1
|7
|9 - 19
|7
|16.
|11
|1
|3
|7
|12 - 24
|6
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|ФКСБ
|Олару Дариус
|10 (2)
|ФКСБ
|Коман Флоринел
|9 (8)
|Университатя Клуж
|Нистор Дан
|9 (6)
|У Крайова 1948
|Кицу Аурелиан
|9 (5)
|Ботошани
|Флореску Эдуард
|9 (4)
|Волунтари
|Матрикарди Патрисио
|2 6
|ФКСБ
|Коман Флоринел
|2 6
|Ботошани
|Пий Джуниор
|1 7
|Петролул Плоешти
|Папп Пол
|1 6
|Германнштадт
|Sota Mino
|1 6