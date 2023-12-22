ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

Первый тайм

48' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

48' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

47' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

46' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Волунтари

45' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' Рикардинью XI выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

44' Армаш Игорь выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

43' Сигурьонссон Рунар бьет со штрафного в створ, но Adnan Golubovic держит все под контролем

41' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на своей половине поля

41' Волунтари совершает вбрасывание на своей половине поля

39' Волунтари совершает вбрасывание на половине поля противника

38' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на своей половине поля

37' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на своей половине поля

37' Фернандес Хесус взял и забрал мяч на выходе

36' Илич Кристиан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

35' Матч возобновлен

35' Ох, нехорошо это выглядит. Robert Popescu получил травму и медбригада забирает его с поля.

35' Robert Popescu на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

34' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

33' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

32' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

28' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на своей половине поля

28' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

27' Динамо Бухарест идет вперед с потенциально опасной атакой.

27' Матч возобновится спорным мячом

27' Ох, нехорошо это выглядит. Robert Popescu получил травму и медбригада забирает его с поля.

26' Robert Popescu на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

26' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

24' Раца Вадим выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

23' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на своей половине поля

21' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на своей половине поля

20' Волунтари совершает вбрасывание на своей половине поля

20' Удар от ворот произведет Волунтари

18' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на своей половине поля

18' Удар от ворот произведет Волунтари

16' Волунтари совершает вбрасывание на своей половине поля

15' Antonio Bordusanu выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

14' Волунтари совершает вбрасывание на половине поля противника

11' Волунтари совершает вбрасывание на своей половине поля

11' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

10' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на своей половине поля

10' Волунтари совершает вбрасывание на половине поля противника

8' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на своей половине поля

8' Волунтари совершает вбрасывание на своей половине поля

7' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

7' Илич Кристиан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

5' Алийи Насер навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

4' Robert Popescu пробует нанести удар издали, но Adnan Golubovic ловит мяч

3' Кырнац Николае из команды Волунтари своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

3' Фернандес Хесус взял и забрал мяч на выходе

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Волунтари начинает с центра поля