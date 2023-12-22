Тур: 21. Стадион: Stadionul Arcul de Triumf. Главный судья: Andrei Moroita
1:0
Конец матча
0'
71' Желтая карточкаStefan Catalin Tira
75' Желтая карточкаDennis Politic
1:0
90' ПенальтиGoncalo Gregorio
90' Желтая карточкаGoncalo Gregorio
90' Желтая карточкаДани Иглесиас
90'+11
Ход матча
75'
90'
1:0
90'
90'
Владение мячом
5
Лукао
II
28
Омавоо
Жозуэ
99
Гезали
Ламин
22
Раца
Вадим
77
Немец
Адам
- Основной состав
- Вратарь
-
5 Лукао IIЗащитник
- Защитник
-
28 Омавоо ЖозуэЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Гезали ЛаминНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Бани АндрейПолузащитник
-
30 Рошу НелуцПолузащитник
-
31 Амзар ЙонуцПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Копич Желько
- Основной состав
- Вратарь
-
24 РикардиньюЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Раца ВадимПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
77 Немец АдамНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
27 Раду БобокПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
21 Andreas Nita
-
-
28 Ionut Andres
-
-
Главный тренер: Ilie Poenaru
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Динамо Бухарест
Волунтари
19 матчей
94.7%
5.3%
18 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
57.9%
36.8%
5.3%
11 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
63.2%
10.5%
26.3%
12 побед 2 ничьи 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
125%
0 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 7 побед
23 матча
78.3%
8.7%
13%
18 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
47.8%
52.2%
11 побед 12 ничьих 0 побед
Второй тайм
52.2%
17.4%
30.4%
12 побед 4 ничьи 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
22
25
Голов в среднем за матч
2
2.08
Среднее время на гол
45
43
Всего голов
15
6
Голов в среднем за матч
1.25
0.55
Среднее время на гол
72
165
Всего голов
37
31
Голов в среднем за матч
1.61
1.35
Тотал матчей
2.5
22
Больше 96%
Меньше 4%
1
20
Больше 87%
Меньше 13%
3
16
Больше 70%
Меньше 30%
7
6
Больше 26%
Меньше 74%
17
3
Больше 13%
Меньше 87%
20
1
Больше 4%
Меньше 96%
22
Среднее время на гол
55
66
Бомбардиры внутри турнира
Динамо Бухарест
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Goncalo Gregorio
|5 (1)
|0.24
|Dennis Politic
|3
|0.14
|Абдалла Хаким
|2
|0.1
|Костин Кристиан
|1
|0.05
|Ларрусеа Горка
|1
|0.05
|Амзар Йонуц
|0
|0
|Патрике Разван
|0
|0
|Илич Кристиан
|0
|0
|Омавоо Жозуэ
|0
|0
|Бани Андрей
|0
|0
Волунтари
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Немец Адам
|5
|0.24
|Думитер Андрей
|5
|0.24
|Мерлой Джордже
|3
|0.14
|Doru Cristian Andrei
|2
|0.1
|Сигурьонссон Рунар
|2
|0.1
|Robert Popescu
|2
|0.1
|Раду Бобок
|1
|0.05
|Рикардинью XI
|1
|0.05
|Раца Вадим
|1 (1)
|0.05
|Матрикарди Патрисио
|1
|0.05
|Andreas Nita
|1
|0.05
|Армаш Игорь
|0
|0
|Алийи Насер
|0
|0
Карточки
Динамо Бухарест
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Dennis Politic
|7
|0
|Амзар Йонуц
|6
|0
|Рошу Нелуц
|5
|0
|Моура Габриэл
|4
|0
|Ларрусеа Горка
|4
|0
|Бена Квентин
|4
|0
|Бани Андрей
|4
|0
|Буркэ Овидиу
|3
|0
|Илич Кристиан
|3
|0
|Лукао II
|3
|0
|Патрике Разван
|2
|0
|Дани Иглесиас
|2
|0
|Голубович Аднан
|2
|0
|Гезали Ламин
|2
|0
|Омавоо Жозуэ
|2
|0
|Рошу Юлиан
|1
|0
|Stefan Catalin Tira
|1
|0
|Goncalo Gregorio
|1
|0
|Абдалла Хаким
|1
|0
|Костин Кристиан
|1
|0
|Григоре Рикардо
|1
|0
|Andrei Florescu
|1
|0
|Zeljko Kopic
|1
|0
Волунтари
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Матрикарди Патрисио
|6
|2
|Рэдуц Михай
|4
|0
|Сигурьонссон Рунар
|4
|0
|Рикардинью XI
|4
|0
|Думитер Андрей
|4
|0
|Армаш Игорь
|2
|1
|Кырнац Николае
|2
|1
|Раца Вадим
|3
|0
|Cristian Paz II
|3
|0
|Немец Адам
|1
|1
|Црепуля Любян
|2
|0
|Вылчану Октавиан
|2
|0
|Алийи Насер
|1
|0
|Мерлой Джордже
|1
|0
|Roberto Voican
|1
|0
|Doru Cristian Andrei
|1
|0
|Angelo Cocian
|1
|0
Результаты матчей
Динамо Бухарест
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
9% (1)
64% (7)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
27% (3)
55% (6)
Волунтари
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
6
0
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
2
8
Динамо Бухарест
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
60% (6)
20% (2)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)
Волунтари
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
9% (1)
64% (7)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
18% (2)
27% (3)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
15
12
Упущенные победы
6
7
Динамо Бухарест
52.9%
47.1%
9 побед 8 поражений
Первый тайм
33% (7)
43% (9)
24% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (6)
24% (5)
48% (10)
Волунтари
53.3%
46.7%
8 побед 7 поражений
Первый тайм
24% (5)
52% (11)
24% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (10)
33% (7)
19% (4)
Сухие победы
6
3
Сухие поражения
7
1
Волевые победы
16
14
Упущенные победы
8
15
Голы по времени матча
Забито
3
14
2 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 5
18 Не забивали 13
1
33%
2
14%
1-15
1
33%
1
7%
16-30
0
0%
1
7%
31-45
0
0%
2
14%
46-60
0
0%
3
21%
61-75
1
33%
5
36%
76-90
Пропущено
13
18
4 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 8
1
8%
3
17%
1-15
0
0%
3
17%
16-30
3
23%
3
17%
31-45
3
23%
3
17%
46-60
1
8%
2
11%
61-75
5
38%
4
22%
76-90
Забито
10
11
5 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 5
14 Не забивали 15
2
20%
2
18%
1-15
2
20%
4
36%
16-30
1
10%
1
9%
31-45
2
20%
2
18%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
30%
2
18%
76-90
Пропущено
18
17
10 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 7
3
17%
2
12%
1-15
4
22%
2
12%
16-30
3
17%
5
29%
29%
31-45
3
17%
4
24%
46-60
1
6%
2
12%
61-75
4
22%
2
12%
76-90
Забито
13
25
7 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 14
7 Забивали первыми 10
11 Не забивали 7
3
23%
4
16%
1-15
3
23%
5
20%
16-30
1
8%
2
8%
31-45
2
15%
4
16%
46-60
0
0%
3
12%
61-75
4
31%
7
28%
76-90
Пропущено
31
35
14 В 1-м тайме 18
17 Во 2-м тайме 17
13 Пропускали первыми 7
17 Не пропускали 15
4
13%
5
14%
1-15
4
13%
5
14%
16-30
6
19%
8
23%
31-45
6
19%
7
20%
46-60
2
6%
4
11%
61-75
9
29%
29%
6
17%
76-90
Результаты последних матчей
Динамо Бухарест
(20 матчей)
15%
35%
50%
3 победы 7 ничьих 10 поражений
Ботошани - Динамо Бухарест 0:2 Динамо Бухарест - Университатя Клуж 0:1 Динамо Бухарест - Оцелул Галац 3:3 Сепси - Динамо Бухарест 2:1
Динамо Бухарест - ФКСБ 0:1 Университатя Крайова - Динамо Бухарест 1:0 УТА Арад - Динамо Бухарест 2:1 Бихор Орадя - Динамо Бухарест 1:1 Динамо Бухарест - Политехника Яссы 0:0 Германнштадт - Динамо Бухарест 4:0 Динамо Бухарест - ЧФР Клуж 1:1 Оцелул Галац - Динамо Бухарест 1:0 Динамо Бухарест - У Крайова 1948 1:1 Динамо Бухарест - Фарул Констанца 0:2 Динамо Бухарест - У Крайова 1948 0:1 Рапид Бухарест - Динамо Бухарест 4:0 Динамо Бухарест - Петролул Плоешти 1:1 Волунтари - Динамо Бухарест 2:3 Динамо Бухарест - Ботошани 1:0 Университатя Клуж - Динамо Бухарест 1:1
Волунтари
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Волунтари - У Крайова 1948 0:1 Рапид Бухарест - Волунтари 1:2 УТА Арад - Волунтари 0:0 Волунтари - Петролул Плоешти 0:0
Волунтари - Фарул Констанца 4:2 Ботошани - Волунтари 3:3 Университатя Клуж - Волунтари 1:2 ФК Тунари - Волунтари 1:1 Волунтари - Сепси 0:2 ФКСБ - Волунтари 0:0 Волунтари - Университатя Крайова 0:0 УТА Арад - Волунтари 0:0 Волунтари - Фарул Констанца 2:0 Волунтари - Политехника Яссы 1:2 Германнштадт - Волунтари 3:1 Волунтари - ЧФР Клуж 1:4 Оцелул Галац - Волунтари 2:2 Волунтари - Динамо Бухарест 2:3 У Крайова 1948 - Волунтари 3:1 Волунтари - Рапид Бухарест 2:1
Результаты матчей
Динамо Бухарест
Волунтари
Точный счет
0:1
3 раза 27%
0:2
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
0:0
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
Точное количество голов
0
7 раз 64%
1
4 раза 36%
0
4 раза 40%
2
3 раза 30%
1
2 раза 20%
4
1 раз 10%
Точный счет
2:1
3 раза 30%
1:0
2 раза 20%
4:0
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
0:0
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
3:1
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
Точное количество голов
0
4 раза 40%
1
4 раза 40%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
2
4 раза 36%
0
3 раза 27%
1
3 раза 27%
3
1 раз 9%
Точный счет
1:0
4 раза 19%
0:1
3 раза 14%
0:2
3 раза 14%
1:1
3 раза 14%
2:1
3 раза 14%
4:0
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
0:0
4 раза 19%
1:2
3 раза 14%
0:2
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
3:1
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
Точное количество голов
0
11 раз 52%
1
8 раз 38%
2
1 раз 5%
3
1 раз 5%
0
7 раз 33%
2
7 раз 33%
1
5 раз 24%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Динамо Бухарест
Волунтари
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
47
Больше Меньше
64
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
64
Больше Меньше
83
28
56
19
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1011
Больше Меньше
147
219
912
120
219
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|ФКСБ
|Олару Дариус
|10 (2)
|ФКСБ
|Коман Флоринел
|9 (8)
|Университатя Клуж
|Нистор Дан
|9 (6)
|У Крайова 1948
|Кицу Аурелиан
|9 (5)
|Ботошани
|Флореску Эдуард
|9 (4)
|Волунтари
|Матрикарди Патрисио
|2 6
|ФКСБ
|Коман Флоринел
|2 6
|Ботошани
|Пий Джуниор
|1 7
|Петролул Плоешти
|Папп Пол
|1 6
|Германнштадт
|Sota Mino
|1 6