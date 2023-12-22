ОПАСНО! Лоу с левого фланга сильно прострелил в центр штрафной, Конса сыграл неудачно и срезал снаряд в сторону дальнего угла собственных ворот. Мяч прошёл рядом со штангой!

Арчер слева сместился в центр и пробил по воротам, Кэш принял выстрел на себя. Атака продолжилась, и Норвуд с 27 метров сильно пробил выше перекладины!

Классный пас прошёл к штрафной "Шеффилда", Дуран уже был готов обработать мяч, но его опередил Трасти, совершивший очень важный перехват.

Перешла игра на половину "Астон Виллы". Хамер с левого фланга пытался ворваться в штрафную соперника, но слишком далеко отпустил от себя мяч, чем и воспользовались защитники.

Конса и Робинсон повздорили в центре поля после нарушения со стороны защитника "Шеффилда". Винисиус Соуза выступил в роли нейтральной стороны и смог успокоить конфликтующих.

ГО-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 0:1!!! АРЧЕР! ВОТ ЭТО ПОВОРОТ! Хамер получил мяч слева в штрафной, на ложном замахе убрал Макгинна, а затем выполнил точнейший прострел в центр на Арчера, который с линии вратарской пробил мимо голкипера!

Бэйли с правого полуфланга сделал кросс в центр штрафной, сфера заметалась у защитников гостей и попала в Робинсона. Показалось игрокам "Виллы", что снаряд угодил в руку, но Тейлор не согласен.

Двойная замена у "Астон Виллы". Ушли с поля Динь и Диаби, а появились Алекс Морено и Дуран.

Бэйли с правого фланга сместился немного в центр, а затем решился на дальний удар по воротам. Получилось неудачно, и сфера полетела гораздо выше.

Кэш с правого фланга прострелил в центр штрафной, Бэйли мяч принял, однако бить не стал, а попытался сделать скидку на партнёра. Защитники "Шеффилда" удачно сыграли на перехвате.

Сильный заброс к штрафной "Астон Виллы". Арчер на скорости пытался убежать от Консы, но в борьбе упал на газон. Тейлор нарушения правил не усмотрел.

Первый удар "Шеффилда"! Норвуд получил мяч чуть правее центра и с 27 метров пробил в левый угол ворот. Мартинес сыграл внимательно и в красивом прыжке сферу забрал в свои перчатки!

Дуран получил мяч в штрафной соперника и скинул под удар партнёру. Уоткинс пробил с 17 метров, но получилось слабо и точно по позиции Фодеринхэма.

Посмотрел Тейлор повтор с нескольких камер и принял решение отменить гол хозяев. Недовольны болельщики, однако стоит согласиться с главным арбитром сегодняшнего матча.

Что-то очень активно доказывал Унаи Эмери резервному арбитру, однако это не помогло. Продолжаем мы игру при нулевом счёте. Посмотрим, как отреагирует "Шеффилд" на такое развитие событий.

Диаби на чужой половине поля зацепился за непростой мяч, и Робинсон нарушил против него правила. Вся игра после перерыва проходит на гостевой половине поля.

Хитро разыграли стандарт бирмингемцы. Мяч получил Уоткинс и с правого края штрафной навесил на дальнюю штангу. Сфера свалилась с ноги и упала за ворота.

Богл получил мяч справа в штрафной соперника, однако очень затянул с передачей,и бирмингемцы забрали владение себе. Чуть ли не впервые после перерыва гости выбрались к воротам соперника.

Угловой на правом фланге заработали хозяева. Макгинн выполнил навес на дальнюю штангу, Дуглас Соарес в борьбе сделал скидку в центр, но получилось неточно.

Ошиблись хозяева на своей половине поля. Хамер получил мяч, но не воспользовался подарком, а слишком затянул с принятием решения, и бирмингемцы вернули владение себе.

Богла получает жёлтую карточку у "Шеффилда". Неаккуратно сыграл защитник гостей против Рамси, откровенно ударив его по ногам. Справедливое решение Тейлора.

Ещё одна попытка гостей сбегать в контратаку. Арчер после длинной передачи боролся за мяч, но нарушил правила против Консы. Начинает что-то вырисовываться в атаке и у "Шеффилда".

Штрафной на чужой половине поля заработали футболисты "Виллы". Дуглас Соарес с правого фланга выполнил кросс на ближний угол вратарской, но гости спокойно справились.

Грамотно в первой половине встречи действовали игроки "Шеффилда", но есть такое ощущение, что после перерыва давление на ворота Фодеринхэма увеличится.

С преимуществом начинают бирмингемцы вторую половину встречи. Сразу же забрали они мяч под свой контроль и владеют им в центральной части поля.

Ленгле классный заброс сделал в левую часть штрафной, Динь в одно касание пытался прострелить в центр, но попал в соперника. Будет угловой.

Разыграли угловой хозяева. Кэш с левого фланга исполнил навес на дальнюю штангу, последовала скидка в центр, но футболисты "Шеффилда" смогли отбиться.

А вот и первая жёлтая карточка в нашем матче. Бэйли у "Виллы" наказан предупреждением. Ларуси убегал в быструю атаку, а игрок бирмингемской команды откровенно держал его руками.

Норвуд из глубины исполнил заброс в штрафную соперника, Робинсон получил мяч и отдал неточный пас вперёд. Ланйсмен сразу же поднял флажок, показывая, что игрок "Шеффилда" в положении вне игры.

Ларуси получает жёлтую карточку у "Шеффилда". Держал защитник гостей руками Бэйли, который пытался развернуться и рвануть к воротам.

Очередная затяжная атака получилась у "Астон Виллы". Макгинн получил мяч перед штрафной соперника и выполнил заброс к левой штанге. Защитники выбили сферу подальше от ворот.

Кэш получил мяч на правом фланге и несильно прострелил на ближнюю штангу. Партнёры задумки не поняли, и сфера оказалась в руках голкипера "Шеффилда".

Кэш снова пошёл вперёд по правому флангу и от лицевой выполнил навес к одиннадцатиметровой отметке. Рамси рвался к мячу, но достать головой до снаряда не получилось.

Нагружают бирмингемцы защитников "Шеффилда". Сразу несколько кроссов последовало к воротам Фодеринхэма в одной атаке, но защитники во всех ситуациях справились.

Попытались хозяева провести хитрую атаку по правому флангу, но Ларуси смог вынести сферу за лицевую. Очередной угловой заработала "Вилла".

Двойная замена у "Шеффилда". Ушли с поля Ларуси и Брукс, а появились Лоу и Хамер.

ГО-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 1:0!!! БЭЙЛИ! Отбились после углового гости, однако атака продолжилась. Уоткинс получил мяч слева в штрафной и прострелил на дальний край вратарской, а Бэйли верхом спокойно переправил снаряд в цель!

Проверяет VAR гол "Астон Виллы". Во время подачи углового активно против голкипера "Шеффилда" действовал Рамси. Посмотрим, какое решение вынесут арбитры.

Пригласили Тейлора к монитору ассистенты. Есть высокая вероятность того, что гол бирмингемцев будет отменён. Судя по повтору, Рамси немного придержал за руку Фодеринхэма.

Первый тайм

— Завершён первый тайм! "Астон Вилла" - "Шеффилд Юнайтед" 0-0.

45' Две минуты компенсировал рефери к первому тайму.

44' Дуглас Соарес вступил в отбор в центре поля и нарушил правила против Брукса. Тейло в очередной раз решил обойтись без карточки. Пытается арбитр быть корректным по отношению к футболистам.

43' Диаби с правого фланга выполнил высокий кросс к воротам "Шеффилда", Уоткинс к этой передаче не успел, и игровой снаряд пришёл в перчатки Фодеринхэму.

42' Диаби включил по правому флангу Кэша. Защитник вошёл в штрафную соперника, а затем выполнил прострел к одиннадцатиметровой отметке. Норвуд смог перехватить.

41' Бэйли и Диаби пытались что-то придумать на правом фланге атаки, но гости сыграли классно и забрали владение себе. Пытаются футболисты "Шеффилда" сохранить такой счёт до перерыва.

40' Сильный заброс на половину "Виллы" сейчас прошёл. Арчер остался один против Ленгле, вот только переиграть защитника бирмингемской команды не получилось.

39' Постепенно подходит к своему логическому завершению первая половина матча. Хозяева много владеют мячом в эти минуты, однако подобраться к воротам "Шеффилда" не удаётся.

38' Богл с правого фланга сместился в штрафную соперника и от лицевой выполнил передачу немного назад. Защитники "Виллы" сыграли внимательно и смогли прервать этот пас.

37' Макгинн с правого полуфланга низом послала мяч в штрафную соперника, Уоткинс скинул на Рамси, которому пробить не позволили сразу несколько соперников.

36' Диаби красиво разобрался с соперником на правом фланге, вошёл в штрафную, а затем навесил на дальнюю штангу. Бэлдок разрядил обстановку у собственных ворот.

35' Динь взялся навешивать с этого стандарта. Получилось очень неудачно у защитника, и первый же футболист "Шеффилда" смог выбить сферу к центру поля.

34' Слимане сыграл неаккуратно на правом фланге обороны и нарушил правила против Рамси. Опасный штрафной заработали хозяева. Ждём навес к владениям Фодеринхэма.

33' Дуглас Соарес попытался пробить с дальней дистанции, но попал в соперника. Сфера отскочила в правую часть штрафной, откуда Макгинн простреливал вдоль ворот - Ларуси заблокировал.

32' Норвуд и Дуглас Соарес сцепились в центре поля. Непонятно пока из-за чего произошёл конфликт между футболистами, однако Тейлору пришлось вмешаться.

31' Кэш очень рискованно сыграл на своей половине поля. Помчался защитник с мячом к собственным воротам, однако успел отдать передачу на Мартинеса.

30' ОПАСНО! Угловой на правом фланге заработали бирмингемцы. Макгинн исполнил навес на дальнюю штангу, Ленгле головой сбросил в центр, а Уоткинс с убойной позиции пробил выше!

29' Ленгле со своей половины поля сильный заброс выполнил в штрафную соперника. Рвался к этой передаче Динь, вот только его опередил Фодеринхэм.

28' Бэлдок по правому флангу отдал пас вперёд, Слимане мяч получил, однако находился он в очевидном офсайде, о чём и сигнализировал лайнсмен.

27' Диаби получил мяч справа в штрафной и попытался сразу обыграть двух соперников, но его попытка была остановлена. Особенно в отборе отличился Ларуси.

26' Норвуд в центре поля откровенно сзади по ногам ударил Дугласа Соареса. Арбитр в очередной раз решил обойтись без карточки. Грубо действуют футболисты "Шеффилда".

25' Середина первого тайма у нас. Бирмингемцы владеют ощутимым преимуществом, однако моментов у ворот гостей пока очень мало. Стоит добавить подопечным Эмери.

24' Брукс перехватил мяч на чужой половине поля, вошёл слева в штрафную, однако его прострел в центре заблокировал Макгинн, который помог своей обороне.

23' ОПАСНО! Угловой на правом фланге заработали хозяева. Макгинн классный навес исполнил на дальнюю штангу, Конса из борьбы пробил по воротам, но сделал это немного неточно!

22' Рамси смог прокинуть мяч себе на ход по левому флангу, а Бэлдок заблокировал прорыв игрока "Виллы". Тейлор нарушение зафиксировал, но карточку виновнику не показал.

21' С трудом отбиваются футболисты "Шеффилда". Динь с левого фланга смог протолкнуть сферу в центр на Уоткинса, а Богл просто сыграл на отбой, выбив мяч за боковую.

20' Рамси по центру протащил мяч, а затем отдавал хитрый пас вперёд. Робинсон сыграл внимательно и совершил очень важный перехват. Серьёзное давление на соперника оказывает "Астон Вилла".

19' МОМЕНТ! Продолжают атаковать хозяева! Диаби получил мяч в правом краю штрафной и сильно пробил в ближний угол, Фодеринхэм сложился и смог отразить этот выстрел!

18' Затяжная позиционная атака получилась у бирмингемцев. Мяч получил Дуглас Соарес и мягкий заброс исполнил к воротам гостей, Фодеринхэм вышел из ворот и забрал снаряд в свои перчатки.

17' Перешла игра в среднюю часть поля. За счёт остановок гости отодвинули владение "Виллы" от собственных ворот, однако так действовать долго вряд ли получится.

16' Аут на чужой половине поля заработали гости. Ларуси далеко вбросил аут по левому флангу, сферу получил Арчер, однако выиграть силовую борьбу у Кэша не получилось.

15' Уоткинс очень неаккуратно сыграл в чужой штрафной площади и нарушил правила против Трасти. Арбитр нарушение зафиксировал. Очень необходимая остановка для "Шеффилда".

14' Довольно-таки быстро проверили ассистенты арбитра этот эпизод и решили не звать Тейлора к монитору. Игра продолжается, однако давление "Виллы" всё более очевидно.

13' После навеса с углового сразу два спорных момента в штрафной гостей. Сначала Конса в борьбе с соперником упал на газон, а затем сфера попала в район руки защитнику.

12' Проверяет VAR предыдущие падение Уоткинса. Винисиус Соуза руки на спину форварда хозяев положил, однако Тейлор решил, что игру нужно продолжать.

11' Динь с левого края штрафной выполнил кросс на дальнюю штангу, Уоткинс упал в борьбе с соперником на газон, а защитники "Шеффилда" вынесли сферу за лицевую. Тейлор падение проигнорировал и показал на угол поля.

10' Поговорили мы о турнирном положении "Виллы", теперь стоит напомнить и о гостях. "Шеффилд" плотно засел в зоне вылета и от спасительного места отставание уже 6 очков.

9' Бэйли получил мяч на правом фланге и отдал пас в штрафную, Диаби за счёт финтов ушёл к лицевой, но всё-таки выпустил игровой снаряд за пределы поля. От ворот продолжат игру гости.

8' Очень неспешный темп на старте сегодняшней встречи. "Астон Вилла" здорово играет с мячом, однако вскрыть насыщенную оборону соперника пока очень непросто.

7' Напомню, что в случае победы подопечные Унаи Эмери выйдут на чистое первое место в АПЛ. Сейчас "Астон Вилла" имеет столько же очков, как и "Ливерпуль" и уступает один балл "Арсеналу".

6' По-прежнему бирмингемцы много владеют мячом. Длинный заброс к штрафной соперника сейчас последовал, но Фодеринхэм вовремя выскочил из ворот и забрал снаряд в свои перчатки.

5' Хитро разыграли стандарт футболисты "Астон Виллы". Дуглас Соарес скинул мяч под удар партнёру, а Динь с левой ноги зарядил гораздо выше левого угла ворот.

4' Сразу же опасный штрафной заработали хозяева. Диаби получил мяч на правом углу штрафной, и Трасти зацепил его за ногу. Ждём навеса к владениям Фодеринхэма.

3' Очень спокойно начинается наша встреча, бирмингемцы сразу же забрали сферу в свои ноги, однако особого продвижения на чужую половину поля мы пока не наблюдаем.

2' Хозяева вышли на эту встречу в привычных бордовых футболках и белых трусах, гости играют в жёлтом комплекте формы. Ворота Мартинеса в первом тайме по ТВ-картинке расположены слева.