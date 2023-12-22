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  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 18. Стадион: . Главный судья: Тейлор Энтони
Астон Вилла
0:1
Второй тайм: 89'
Шеффилд Юнайтед
0'
49' Желтая карточка
Бэйли Леон
51' Желтая карточка
Ларуси Яссер
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Бэйли Леон
69' Желтая карточка
Богл Джейден
0:1
87' Гол
Арчер Камерон

Ход матча

49'
Бэйли Леон
 
51'
 
Ларуси Яссер
58'
 
Хамер Густаво
Брукс Эндри
58'
 
Лоу Макс
Ларуси Яссер
59'
Бэйли Леон
 
69'
 
Богл Джейден
74'
Морено Алекс
Динь Люка
 
74'
Дуран Джон
Диаби Мусса
 
76'
 
Макати Джон
Слимане Анис
82'
Дзаньоло Николо
Бэйли Леон
 
87'
0:1
Арчер Камерон
(Хамер Густаво)

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 4 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 3
  • 6 Угловые 1
  • 0 Офсайды 3
  • 8 Нарушения правил 15
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 337 Количество передач 94
  • 80 Владение мячом, % 20

Владение мячом

Прогнозы 127
Астон Вилла 97.6% (124)
X 1.6% (2)
Шеффилд Юнайтед 0.8% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Астон Вилла
Ничья
Шеффилд Юнайтед
2.13
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7.35
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9.27
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Мартинес
Эмилиано
2
Кэш
Мэтти
4
Конса
Эзри
17
Ленгле
Клеман
12
Динь
Люка
31
Бэйли
Леон
7
Макгинн
Джон
6
Соарес
Дуглас
41
Рамси
Джакоб
19
Диаби
Мусса
11
Уоткинс
Олли
18
Фодеринхэм
Уэсли
2
Бэлдок
Джордж
19
Робинсон
Джек
5
Трасти
Остон
20
Богл
Джейден
27
Ларуси
Яссер
25
Слимане
Анис
16
Норвуд
Оливер
21
Винисиус
Соуза
35
Брукс
Эндри
10
Арчер
Камерон
Астон Вилла
4-4-1-1
Шеффилд Юнайтед
5-3-2

История личных встреч

Астон Вилла
Шеффилд Юнайтед

6 матчей

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

10 матчей

30%
30%
40%
3 победы 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

10%
50%
40%
1 победа 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

30%
60%
10%
3 победы 6 ничьих 1 победа

История матчей

ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
2:0
Ч
3:3
Ч
4:1
Ч
0:1
Ч
2:2
К
1:2
К
1:3

Голы

Всего голов

7
5

Голов в среднем за матч

1.4
1

Среднее время на гол

64
90

Всего голов

8
7

Голов в среднем за матч

1.6
1.4

Среднее время на гол

56
64

Всего голов

15
12

Голов в среднем за матч

1.5
1.2

Тотал матчей

2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
6
Больше 60%
Меньше 40%
4
5
Больше 50%
Меньше 50%
5
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
1
Больше 10%
Меньше 90%
9

Среднее время на гол

60
75

Бомбардиры внутри турнира

Астон Вилла
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уоткинс Олли 9 0.5
Бэйли Леон 5 0.28
Соарес Дуглас 5 (3) 0.28
Макгинн Джон 4 0.22
Диаби Мусса 3 0.17
Кэш Мэтти 2 0.11
Дуран Джон 2 0.11
Торрес Пау II 2 0.11
Морено Алекс 1 0.06
Рамси Джакоб 1 0.06
Тилеманс Юри 0 0
Динь Люка 0 0
Камара Бубакар I 0 0
Шеффилд Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хамер Густаво 2 0.11
Макбарни Оливер 2 (1) 0.11
Арчер Камерон 2 0.11
Макати Джон 1 0.06
Богл Джейден 1 0.06
Норвуд Оливер 1 (1) 0.06
Бэлдок Джордж 0 0
Робинсон Джек 0 0

Карточки

Астон Вилла
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Камара Бубакар I 6 1
Динь Люка 5 0
Соарес Дуглас 5 0
Макгинн Джон 4 0
Кэш Мэтти 4 0
Дуран Джон 4 0
Мартинес Эмилиано 3 0
Уоткинс Олли 3 0
Бэйли Леон 3 0
Дзаньоло Николо 3 0
Конса Эзри 3 0
Карлос Диего Сантос 1 0
Торрес Пау II 1 0
Унаи Эмери 1 0
Шеффилд Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Макбарни Оливер 3 2
Норвуд Оливер 5 0
Робинсон Джек 5 0
Богл Джейден 5 0
Ахмедходжич Анел 4 0
Хамер Густаво 4 0
Осула Вильям 4 0
Бэлдок Джордж 3 0
Томас Люк 3 0
Хе­кинг­бот­том Пол 2 0
Фодеринхэм Уэсли 2 0
Иган Джон 2 0
Осборн Бен 2 0
Трасти Остон 2 0
Винисиус Соуза 2 0
Слимане Анис 2 0
Арчер Камерон 2 0
Макати Джон 2 0
Лоу Макс 1 0
Башам Крис 1 0
Флек Джон 1 0
Дэвис Том 1 0
Ларуси Яссер 1 0

Результаты матчей

Астон Вилла
100%
8 побед 0 поражений
Первый тайм
75% (6)
25% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (6)
25% (2)
0% (0)
Шеффилд Юнайтед
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (6)
22% (2)
11% (1)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

7
0

Упущенные победы

0
3
Астон Вилла
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Шеффилд Юнайтед
100%
0 побед 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
38% (3)
63% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

9
18

Упущенные победы

11
4
Астон Вилла
73.3%
26.7%
11 побед 4 поражения
Первый тайм
59% (10)
35% (6)
6% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (9)
29% (5)
18% (3)
Шеффилд Юнайтед
40%
60%
6 побед 9 поражений
Первый тайм
18% (3)
41% (7)
41% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
24% (4)
35% (6)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

16
18

Упущенные победы

11
7

Голы по времени матча

Забито

23
3
8 В 1-м тайме 0
15 Во 2-м тайме 3
6 Забивали первыми 1
9 Не забивали 14
2
9%
0
0%
1-15
5
22%
0
0%
16-30
1
4%
0
0%
31-45
3
13%
1
33%
46-60
5
22%
1
33%
61-75
7
30%
1
33%
76-90

Пропущено

7
23
2 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 16
2 Пропускали первыми 7
5 Не пропускали 8
0
0%
3
13%
1-15
2
29%
3
13%
16-30
0
0%
1
4%
31-45
3
43%
4
17%
46-60
2
29%
5
22%
61-75
0
0%
7
30%
76-90

Забито

13
7
6 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
9 Не забивали 11
2
15%
0
0%
1-15
3
23%
0
0%
16-30
1
8%
3
43%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
3
23%
1
14%
61-75
3
23%
3
43%
76-90

Пропущено

15
22
7 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 8
4
27%
2
9%
1-15
2
13%
2
9%
16-30
1
7%
5
23%
31-45
6
40%
4
18%
46-60
0
0%
4
18%
61-75
2
13%
5
23%
76-90

Забито

36
10
14 В 1-м тайме 3
22 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 3
1 Не забивали 8
4
11%
0
0%
1-15
8
22%
0
0%
16-30
2
6%
3
30%
31-45
4
11%
1
10%
46-60
8
22%
2
20%
61-75
10
28%
4
40%
76-90

Пропущено

22
45
9 В 1-м тайме 16
13 Во 2-м тайме 29
9 Пропускали первыми 14
13 Не пропускали 16
4
18%
5
11%
1-15
4
18%
5
11%
16-30
1
5%
6
13%
31-45
9
41%
8
18%
46-60
2
9%
9
20%
61-75
2
9%
12
27%
76-90

Результаты последних матчей

Астон Вилла
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Брентфорд - Астон Вилла 1:2 Зриньски - Астон Вилла 1:1 Астон Вилла - Арсенал 1:0 Астон Вилла - Манчестер Сити 1:0
Борнмут - Астон Вилла 2:2 Астон Вилла - Легия 2:1 Тоттенхэм - Астон Вилла 1:2 Астон Вилла - Фулхэм 3:1 Астон Вилла - АЗ Алкмаар 2:1 Ноттингем Форест - Астон Вилла 2:0 Астон Вилла - Лутон Таун 3:1 АЗ Алкмаар - Астон Вилла 1:4 Астон Вилла - Вест Хэм 4:1 Вулверхэмптон - Астон Вилла 1:1 Астон Вилла - Зриньски 1:0 Астон Вилла - Брайтон 6:1 Астон Вилла - Эвертон 1:2 Челси - Астон Вилла 0:1 Легия - Астон Вилла 3:2 Астон Вилла - Кристал Пэлас 3:1
Шеффилд Юнайтед
(20 матчей)
15%
10%
75%
3 победы 2 ничьи 15 поражений
Челси - Шеффилд Юнайтед 2:0 Шеффилд Юнайтед - Брентфорд 1:0 Шеффилд Юнайтед - Ливерпуль 0:2 Бёрнли - Шеффилд Юнайтед 5:0
Шеффилд Юнайтед - Борнмут 1:3 Брайтон - Шеффилд Юнайтед 1:1 Шеффилд Юнайтед - Вулверхэмптон 2:1 Арсенал - Шеффилд Юнайтед 5:0 Шеффилд Юнайтед - Манчестер Юнайтед 1:2 Фулхэм - Шеффилд Юнайтед 3:1 Вест Хэм - Шеффилд Юнайтед 2:0 Шеффилд Юнайтед - Ньюкасл 0:8 Тоттенхэм - Шеффилд Юнайтед 2:1 Шеффилд Юнайтед - Эвертон 2:2 Шеффилд Юнайтед - Линкольн Сити 0:0 Шеффилд Юнайтед - Манчестер Сити 1:2 Ноттингем Форест - Шеффилд Юнайтед 2:1 Шеффилд Юнайтед - Кристал Пэлас 0:1 Шеффилд Юнайтед - Штутгарт 0:3 Дерби - Шеффилд Юнайтед 1:3

Результаты матчей

Астон Вилла
Шеффилд Юнайтед

Точный счет

3:1
3 раза 38%
1:0
2 раза 25%
4:0
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
6:1
1 раз 13%
1:2
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
0:8
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%

Точное количество голов

3
3 раза 38%
1
2 раза 25%
4
2 раза 25%
6
1 раз 13%
1
4 раза 44%
0
3 раза 33%
2
2 раза 22%

Точный счет

1:2
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%
2:1
2 раза 25%
2:0
2 раза 25%
5:0
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%

Точное количество голов

2
3 раза 33%
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
3
1 раз 11%
0
4 раза 50%
1
4 раза 50%

Точный счет

3:1
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
2:1
3 раза 18%
1:2
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
5:0
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:8
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
5 раз 29%
3
4 раза 24%
2
3 раза 18%
0
2 раза 12%
4
2 раза 12%
6
1 раз 6%
1
8 раз 47%
0
7 раз 41%
2
2 раза 12%

Тоталы голов в матче

Астон Вилла
Шеффилд Юнайтед

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
1.5
Больше Меньше
2
7
6
2
2.5
3
5
3.5
1
7
4.5
1
7
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
4
4
4
5
1.5
1
8
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
2
0.5
Больше Меньше
10
7
10
7
1.5
2
15
7
10
2.5
3
14
3.5
1
16
4.5
1
16
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 17 12 3 2 35 - 15 39
2.
Ливерпуль
 Заявка 17 11 5 1 36 - 15 38
3.
Астон Вилла
 0:1 Заявка 18 12 2 4 37 - 22 38
4.
Манчестер Сити
 Заявка 17 10 4 3 40 - 20 34
5.
Тоттенхэм
 Заявка 17 10 3 4 35 - 23 33
6.
Ньюкасл
 Заявка 17 9 2 6 36 - 21 29
7.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 17 9 1 7 18 - 21 28
8.
Вест Хэм
 Заявка 17 8 3 6 29 - 30 27
9.
Брайтон
 Заявка 18 7 6 5 34 - 31 27
10.
Челси
 Заявка 17 6 4 7 28 - 26 22
11.
Фулхэм
 Заявка 17 6 3 8 26 - 29 21
12.
Борнмут
 Заявка 16 5 4 7 22 - 31 19
13.
Брентфорд
 Заявка 17 5 4 8 24 - 24 19
14.
Вулверхэмптон
 Заявка 17 5 4 8 21 - 29 19
15.
Кристал Пэлас
 Заявка 18 4 6 8 18 - 26 18
16.
Эвертон
 Заявка 17 8 2 7 22 - 20 16
17.
Ноттингем Форест
 Заявка 17 3 5 9 17 - 30 14
18.
Шеффилд Юнайтед
 1:0 Заявка 18 3 2 13 13 - 43 11
19.
Лутон Таун
 Заявка 16 2 3 11 18 - 33 9
20.
Бёрнли
 Заявка 17 2 2 13 16 - 36 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Астон Вилла
 0:1 Заявка 9 8 0 1 25 - 6 24
2.
Ньюкасл
 Заявка 9 8 0 1 22 - 4 24
3.
Арсенал
 Заявка 9 7 2 0 22 - 8 23
4.
Ливерпуль
 Заявка 8 7 1 0 21 - 5 22
5.
Манчестер Сити
 Заявка 8 5 3 0 22 - 9 18
6.
Брайтон
 Заявка 9 4 4 1 18 - 12 16
7.
Фулхэм
 Заявка 8 5 0 3 17 - 9 15
8.
Тоттенхэм
 Заявка 8 5 0 3 15 - 11 15
9.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 9 5 0 4 10 - 14 15
10.
Вест Хэм
 Заявка 8 4 2 2 15 - 10 14
11.
Вулверхэмптон
 Заявка 8 3 3 2 11 - 13 12
12.
Брентфорд
 Заявка 9 3 3 3 16 - 14 12
13.
Челси
 Заявка 9 3 3 3 15 - 13 12
14.
Эвертон
 Заявка 9 3 1 5 10 - 9 10
15.
Ноттингем Форест
 Заявка 8 2 3 3 10 - 11 9
16.
Борнмут
 Заявка 8 2 3 3 9 - 13 9
17.
Шеффилд Юнайтед
 1:0 Заявка 9 2 1 6 8 - 21 7
18.
Кристал Пэлас
 Заявка 9 1 3 5 8 - 13 6
19.
Лутон Таун
 Заявка 8 1 2 5 10 - 14 5
20.
Бёрнли
 Заявка 9 1 0 8 10 - 22 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Тоттенхэм
 Заявка 9 5 3 1 20 - 12 18
2.
Арсенал
 Заявка 8 5 1 2 13 - 7 16
3.
Манчестер Сити
 Заявка 9 5 1 3 18 - 11 16
4.
Ливерпуль
 Заявка 9 4 4 1 15 - 10 16
5.
Астон Вилла
 0:1 Заявка 9 4 2 3 12 - 16 14
6.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 8 4 1 3 8 - 7 13
7.
Вест Хэм
 Заявка 9 4 1 4 14 - 20 13
8.
Кристал Пэлас
 Заявка 9 3 3 3 10 - 13 12
9.
Брайтон
 Заявка 9 3 2 4 16 - 19 11
10.
Челси
 Заявка 8 3 1 4 13 - 13 10
11.
Борнмут
 Заявка 8 3 1 4 13 - 18 10
12.
Брентфорд
 Заявка 8 2 1 5 8 - 10 7
13.
Вулверхэмптон
 Заявка 9 2 1 6 10 - 16 7
14.
Эвертон
 Заявка 8 5 1 2 12 - 11 6
15.
Фулхэм
 Заявка 9 1 3 5 9 - 20 6
16.
Ньюкасл
 Заявка 8 1 2 5 14 - 17 5
17.
Бёрнли
 Заявка 8 1 2 5 6 - 14 5
18.
Ноттингем Форест
 Заявка 9 1 2 6 7 - 19 5
19.
Лутон Таун
 Заявка 8 1 1 6 8 - 19 4
20.
Шеффилд Юнайтед
 1:0 Заявка 9 1 1 7 5 - 22 4
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 14 (4)
Ливерпуль Салах Мохамед 11 (7)
Тоттенхэм Хын Мин Сон 10 (4)
Вест Хэм Боуэн Джаррод 10 (1)
Астон Вилла Уоткинс Олли 9 (6)
Весь список

Топ нарушителей
Тоттенхэм Биссума Ив 2 6
Вулверхэмптон Лемина Марио 1 7
Манчестер Сити Родри Эрнандес 1 6
Астон Вилла Камара Бубакар I 1 6
Тоттенхэм Удоги Дестини 1 6
Весь список
  • Второй тайм
  • Описание гола
    88'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 0:1!!! АРЧЕР! ВОТ ЭТО ПОВОРОТ! Хамер получил мяч слева в штрафной, на ложном замахе убрал Макгинна, а затем выполнил точнейший прострел в центр на Арчера, который с линии вратарской пробил мимо голкипера! 
  • 87'
    Конса и Робинсон повздорили в центре поля после нарушения со стороны защитника "Шеффилда". Винисиус Соуза выступил в роли нейтральной стороны и смог успокоить конфликтующих. 
  • 86'
    Перешла игра на половину "Астон Виллы". Хамер с левого фланга пытался ворваться в штрафную соперника, но слишком далеко отпустил от себя мяч, чем и воспользовались защитники. 
  • 85'
    Классный пас прошёл к штрафной "Шеффилда", Дуран уже был готов обработать мяч, но его опередил Трасти, совершивший очень важный перехват. 
  • 84'
    Арчер слева сместился в центр и пробил по воротам, Кэш принял выстрел на себя. Атака продолжилась, и Норвуд с 27 метров сильно пробил выше перекладины! 
  • Замена
    83'
    Замена в составе "Астон Виллы". Вместо Бэйли на поле появился Дзаньоло. 
  • Опасный момент
    82'
    ОПАСНО! Лоу с левого фланга сильно прострелил в центр штрафной, Конса сыграл неудачно и срезал снаряд в сторону дальнего угла собственных ворот. Мяч прошёл рядом со штангой! 
  • 81'
    Дуран получил мяч в штрафной соперника и скинул под удар партнёру. Уоткинс пробил с 17 метров, но получилось слабо и точно по позиции Фодеринхэма. 
  • 80'
    Первый удар "Шеффилда"! Норвуд получил мяч чуть правее центра и с 27 метров пробил в левый угол ворот. Мартинес сыграл внимательно и в красивом прыжке сферу забрал в свои перчатки!
  • Судья
    79'
    Сильный заброс к штрафной "Астон Виллы". Арчер на скорости пытался убежать от Консы, но в борьбе упал на газон. Тейлор нарушения правил не усмотрел. 
  • 78'
    Кэш с правого фланга прострелил в центр штрафной, Бэйли мяч принял, однако бить не стал, а попытался сделать скидку на партнёра. Защитники "Шеффилда" удачно сыграли на перехвате. 
  • Замена
    77'
    Замена у "Шеффилда". Вместо Слимане на поле появился Макати. 
  • 76'
    Бэйли с правого фланга сместился немного в центр, а затем решился на дальний удар по воротам. Получилось неудачно, и сфера полетела гораздо выше. 
  • Замена
    75'
    Двойная замена у "Астон Виллы". Ушли с поля Динь и Диаби, а появились Алекс Морено и Дуран. 
  • Судья
    74'
    Бэйли с правого полуфланга сделал кросс в центр штрафной, сфера заметалась у защитников гостей и попала в Робинсона. Показалось игрокам "Виллы", что снаряд угодил в руку, но Тейлор не согласен. 
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    • 73'
      Штрафной на чужой половине поля заработали футболисты "Виллы". Дуглас Соарес с правого фланга выполнил кросс на ближний угол вратарской, но гости спокойно справились. 
    • Фол, нарушение
      72'
      Ещё одна попытка гостей сбегать в контратаку. Арчер после длинной передачи боролся за мяч, но нарушил правила против Консы. Начинает что-то вырисовываться в атаке и у "Шеффилда". 
    • Желтая карточка
      71'
      Богла получает жёлтую карточку у "Шеффилда". Неаккуратно сыграл защитник гостей против Рамси, откровенно ударив его по ногам. Справедливое решение Тейлора. 
    • 70'
      Ошиблись хозяева на своей половине поля. Хамер получил мяч, но не воспользовался подарком, а слишком затянул с принятием решения, и бирмингемцы вернули владение себе. 
    • Угловой
      69'
      Угловой на правом фланге заработали хозяева. Макгинн выполнил навес на дальнюю штангу, Дуглас Соарес в борьбе сделал скидку в центр, но получилось неточно. 
    • 68'
      Богл получил мяч справа в штрафной соперника, однако очень затянул с передачей,и бирмингемцы забрали владение себе. Чуть ли не впервые после перерыва гости выбрались к воротам соперника. 
    • 67'
      Хитро разыграли стандарт бирмингемцы. Мяч получил Уоткинс и с правого края штрафной навесил на дальнюю штангу. Сфера свалилась с ноги и упала за ворота. 
    • Фол, нарушение
      66'
      Диаби на чужой половине поля зацепился за непростой мяч, и Робинсон нарушил против него правила. Вся игра после перерыва проходит на гостевой половине поля. 
    • 64'
      Что-то очень активно доказывал Унаи Эмери резервному арбитру, однако это не помогло. Продолжаем мы игру при нулевом счёте. Посмотрим, как отреагирует "Шеффилд" на такое развитие событий. 
    • Судья
      63'
      Посмотрел Тейлор повтор с нескольких камер и принял решение отменить гол хозяев. Недовольны болельщики, однако стоит согласиться с главным арбитром сегодняшнего матча. 
    • 62'
      Пригласили Тейлора к монитору ассистенты. Есть высокая вероятность того, что гол бирмингемцев будет отменён. Судя по повтору, Рамси немного придержал за руку Фодеринхэма. 
    • Видеоповтор
      61'
      Проверяет VAR гол "Астон Виллы". Во время подачи углового активно против голкипера "Шеффилда" действовал Рамси. Посмотрим, какое решение вынесут арбитры. 
    • Описание гола
      60'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 1:0!!! БЭЙЛИ! Отбились после углового гости, однако атака продолжилась. Уоткинс получил мяч слева в штрафной и прострелил на дальний край вратарской, а Бэйли верхом спокойно переправил снаряд в цель!
    • Замена
      59'
      Двойная замена у "Шеффилда". Ушли с поля Ларуси и Брукс, а появились Лоу и Хамер. 
    • Угловой
      58'
      Попытались хозяева провести хитрую атаку по правому флангу, но Ларуси смог вынести сферу за лицевую. Очередной угловой заработала "Вилла". 
    • 57'
      Нагружают бирмингемцы защитников "Шеффилда". Сразу несколько кроссов последовало к воротам Фодеринхэма в одной атаке, но защитники во всех ситуациях справились. 
    • 56'
      Кэш снова пошёл вперёд по правому флангу и от лицевой выполнил навес к одиннадцатиметровой отметке. Рамси рвался к мячу, но достать головой до снаряда не получилось. 
    • 55'
      Кэш получил мяч на правом фланге и несильно прострелил на ближнюю штангу. Партнёры задумки не поняли, и сфера оказалась в руках голкипера "Шеффилда". 
    • 54'
      Очередная затяжная атака получилась у "Астон Виллы". Макгинн получил мяч перед штрафной соперника и выполнил заброс к левой штанге. Защитники выбили сферу подальше от ворот. 
    • Желтая карточка
      53'
      Ларуси получает жёлтую карточку у "Шеффилда". Держал защитник гостей руками Бэйли, который пытался развернуться и рвануть к воротам. 
    • Офсайд
      52'
      Норвуд из глубины исполнил заброс в штрафную соперника, Робинсон получил мяч и отдал неточный пас вперёд. Ланйсмен сразу же поднял флажок, показывая, что игрок "Шеффилда" в положении вне игры. 
    • Желтая карточка
      51'
      А вот и первая жёлтая карточка в нашем матче. Бэйли у "Виллы" наказан предупреждением. Ларуси убегал в быструю атаку, а игрок бирмингемской команды откровенно держал его руками. 
    • 50'
      Разыграли угловой хозяева. Кэш с левого фланга исполнил навес на дальнюю штангу, последовала скидка в центр, но футболисты "Шеффилда" смогли отбиться. 
    • Угловой
      49'
      Ленгле классный заброс сделал в левую часть штрафной, Динь в одно касание пытался прострелить в центр, но попал в соперника. Будет угловой. 
    • 48'
      С преимуществом начинают бирмингемцы вторую половину встречи. Сразу же забрали они мяч под свой контроль и владеют им в центральной части поля. 
    • 47'
      Грамотно в первой половине встречи действовали игроки "Шеффилда", но есть такое ощущение, что после перерыва давление на ворота Фодеринхэма увеличится. 
    • Второй тайм начался
      46'
      Стартовал второй тайм! 
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Завершён первый тайм! "Астон Вилла" - "Шеффилд Юнайтед" 0-0. 
    • Дополнительное время
      45'
      Две минуты компенсировал рефери к первому тайму. 
    • Фол, нарушение
      44'
      Дуглас Соарес вступил в отбор в центре поля и нарушил правила против Брукса. Тейло в очередной раз решил обойтись без карточки. Пытается арбитр быть корректным по отношению к футболистам. 
    • 43'
      Диаби с правого фланга выполнил высокий кросс к воротам "Шеффилда", Уоткинс к этой передаче не успел, и игровой снаряд пришёл в перчатки Фодеринхэму. 
    • 42'
      Диаби включил по правому флангу Кэша. Защитник вошёл в штрафную соперника, а затем выполнил прострел к одиннадцатиметровой отметке. Норвуд смог перехватить. 
    • 41'
      Бэйли и Диаби пытались что-то придумать на правом фланге атаки, но гости сыграли классно и забрали владение себе. Пытаются футболисты "Шеффилда" сохранить такой счёт до перерыва. 
    • 40'
      Сильный заброс на половину "Виллы" сейчас прошёл. Арчер остался один против Ленгле, вот только переиграть защитника бирмингемской команды не получилось. 
    • 39'
      Постепенно подходит к своему логическому завершению первая половина матча. Хозяева много владеют мячом в эти минуты, однако подобраться к воротам "Шеффилда" не удаётся. 
    • 38'
      Богл с правого фланга сместился в штрафную соперника и от лицевой выполнил передачу немного назад. Защитники "Виллы" сыграли внимательно и смогли прервать этот пас. 
    • 37'
      Макгинн с правого полуфланга низом послала мяч в штрафную соперника, Уоткинс скинул на Рамси, которому пробить не позволили сразу несколько соперников. 
    • 36'
      Диаби красиво разобрался с соперником на правом фланге, вошёл в штрафную, а затем навесил на дальнюю штангу. Бэлдок разрядил обстановку у собственных ворот. 
    • 35'
      Динь взялся навешивать с этого стандарта. Получилось очень неудачно у защитника, и первый же футболист "Шеффилда" смог выбить сферу к центру поля. 
    • Фол, нарушение
      34'
      Слимане сыграл неаккуратно на правом фланге обороны и нарушил правила против Рамси. Опасный штрафной заработали хозяева. Ждём навес к владениям Фодеринхэма. 
    • 33'
      Дуглас Соарес попытался пробить с дальней дистанции, но попал в соперника. Сфера отскочила в правую часть штрафной, откуда Макгинн простреливал вдоль ворот - Ларуси заблокировал. 
    • 32'
      Норвуд и Дуглас Соарес сцепились в центре поля. Непонятно пока из-за чего произошёл конфликт между футболистами, однако Тейлору пришлось вмешаться. 
    • 31'
      Кэш очень рискованно сыграл на своей половине поля. Помчался защитник с мячом к собственным воротам, однако успел отдать передачу на Мартинеса. 
    • Опасный момент
      30'
      ОПАСНО! Угловой на правом фланге заработали бирмингемцы. Макгинн исполнил навес на дальнюю штангу, Ленгле головой сбросил в центр, а Уоткинс с убойной позиции пробил выше! 
    • 29'
      Ленгле со своей половины поля сильный заброс выполнил в штрафную соперника. Рвался к этой передаче Динь, вот только его опередил Фодеринхэм. 
    • Офсайд
      28'
      Бэлдок по правому флангу отдал пас вперёд, Слимане мяч получил, однако находился он в очевидном офсайде, о чём и сигнализировал лайнсмен. 
    • 27'
      Диаби получил мяч справа в штрафной и попытался сразу обыграть двух соперников, но его попытка была остановлена. Особенно в отборе отличился Ларуси. 
    • Фол, нарушение
      26'
      Норвуд в центре поля откровенно сзади по ногам ударил Дугласа Соареса. Арбитр в очередной раз решил обойтись без карточки. Грубо действуют футболисты "Шеффилда". 
    • 25'
      Середина первого тайма у нас. Бирмингемцы владеют ощутимым преимуществом, однако моментов у ворот гостей пока очень мало. Стоит добавить подопечным Эмери. 
    • 24'
      Брукс перехватил мяч на чужой половине поля, вошёл слева в штрафную, однако его прострел в центре заблокировал Макгинн, который помог своей обороне. 
    • Опасный момент
      23'
      ОПАСНО! Угловой на правом фланге заработали хозяева. Макгинн классный навес исполнил на дальнюю штангу, Конса из борьбы пробил по воротам, но сделал это немного неточно! 
    • Фол, нарушение
      22'
      Рамси смог прокинуть мяч себе на ход по левому флангу, а Бэлдок заблокировал прорыв игрока "Виллы". Тейлор нарушение зафиксировал, но карточку виновнику не показал. 
    • 21'
      С трудом отбиваются футболисты "Шеффилда". Динь с левого фланга смог протолкнуть сферу в центр на Уоткинса, а Богл просто сыграл на отбой, выбив мяч за боковую. 
    • 20'
      Рамси по центру протащил мяч, а затем отдавал хитрый пас вперёд. Робинсон сыграл внимательно и совершил очень важный перехват. Серьёзное давление на соперника оказывает "Астон Вилла". 
    • Опасный момент
      19'
      МОМЕНТ! Продолжают атаковать хозяева! Диаби получил мяч в правом краю штрафной и сильно пробил в ближний угол, Фодеринхэм сложился и смог отразить этот выстрел! 
    • 18'
      Затяжная позиционная атака получилась у бирмингемцев. Мяч получил Дуглас Соарес и мягкий заброс исполнил к воротам гостей, Фодеринхэм вышел из ворот и забрал снаряд в свои перчатки. 
    • 17'
      Перешла игра в среднюю часть поля. За счёт остановок гости отодвинули владение "Виллы" от собственных ворот, однако так действовать долго вряд ли получится. 
    • 16'
      Аут на чужой половине поля заработали гости. Ларуси далеко вбросил аут по левому флангу, сферу получил Арчер, однако выиграть силовую борьбу у Кэша не получилось. 
    • Фол, нарушение
      15'
      Уоткинс очень неаккуратно сыграл в чужой штрафной площади и нарушил правила против Трасти. Арбитр нарушение зафиксировал. Очень необходимая остановка для "Шеффилда". 
    • Видеоповтор
      14'
      Довольно-таки быстро проверили ассистенты арбитра этот эпизод и решили не звать Тейлора к монитору. Игра продолжается, однако давление "Виллы" всё более очевидно. 
    • Судья
      13'
      После навеса с углового сразу два спорных момента в штрафной гостей. Сначала Конса в борьбе с соперником упал на газон, а затем сфера попала в район руки защитнику. 
    • Видеоповтор
      12'
      Проверяет VAR предыдущие падение Уоткинса. Винисиус Соуза руки на спину форварда хозяев положил, однако Тейлор решил, что игру нужно продолжать. 
    • Угловой
      11'
      Динь с левого края штрафной выполнил кросс на дальнюю штангу, Уоткинс упал в борьбе с соперником на газон, а защитники "Шеффилда" вынесли сферу за лицевую. Тейлор падение проигнорировал и показал на угол поля. 
    • 10'
      Поговорили мы о турнирном положении "Виллы", теперь стоит напомнить и о гостях. "Шеффилд" плотно засел в зоне вылета и от спасительного места отставание уже 6 очков. 
    • 9'
      Бэйли получил мяч на правом фланге и отдал пас в штрафную, Диаби за счёт финтов ушёл к лицевой, но всё-таки выпустил игровой снаряд за пределы поля. От ворот продолжат игру гости. 
    • 8'
      Очень неспешный темп на старте сегодняшней встречи. "Астон Вилла" здорово играет с мячом, однако вскрыть насыщенную оборону соперника пока очень непросто. 
    • 7'
      Напомню, что в случае победы подопечные Унаи Эмери выйдут на чистое первое место в АПЛ. Сейчас "Астон Вилла" имеет столько же очков, как и "Ливерпуль" и уступает один балл "Арсеналу". 
    • 6'
      По-прежнему бирмингемцы много владеют мячом. Длинный заброс к штрафной соперника сейчас последовал, но Фодеринхэм вовремя выскочил из ворот и забрал снаряд в свои перчатки. 
    • 5'
      Хитро разыграли стандарт футболисты "Астон Виллы". Дуглас Соарес скинул мяч под удар партнёру, а Динь с левой ноги зарядил гораздо выше левого угла ворот. 
    • Фол, нарушение
      4'
      Сразу же опасный штрафной заработали хозяева. Диаби получил мяч на правом углу штрафной, и Трасти зацепил его за ногу. Ждём навеса к владениям Фодеринхэма. 
    • 3'
      Очень спокойно начинается наша встреча, бирмингемцы сразу же забрали сферу в свои ноги, однако особого продвижения на чужую половину поля мы пока не наблюдаем. 
    • 2'
      Хозяева вышли на эту встречу в привычных бордовых футболках и белых трусах, гости играют в жёлтом комплекте формы. Ворота Мартинеса в первом тайме по ТВ-картинке расположены слева. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался! С центра поля разыграли гости. 
    • До матча
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Астон Вилла 0:1 Шеффилд Юнайтед

    Исход игры
    Астон Вилла
    97.6% (124)
    Ничья
    1.6% (2)
    Шеффилд Юнайтед
    0.8% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    49.56% (56)
    Меньше
    50.44% (57)
    Обе команды забьют
    Да
    33.63% (38)
    Нет
    66.37% (75)
    Популярный счёт
    2:0 Астон Вилла
    37% (47)
    2:1 Астон Вилла
    18.1% (23)
    3:0 Астон Вилла
    13.4% (17)
    3:1 Астон Вилла
    11% (14)
    1:0 Астон Вилла
    7.9% (10)
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