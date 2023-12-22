Тур: 18. Стадион: Вилла Парк. Главный судья: Тейлор Энтони
0:1
Второй тайм: 89'
0'
49' Желтая карточкаБэйли Леон
51' Желтая карточкаЛаруси Яссер
59' Undefined phrase: football_event_Бэйли Леон
69' Желтая карточкаБогл Джейден
0:1
87' ГолАрчер Камерон
Ход матча
49'
51'
58'
59'
69'
87'
0:1
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
4 Удары по воротам 1
-
2 Удары в створ 3
-
6 Угловые 1
-
0 Офсайды 3
-
8 Нарушения правил 15
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
337 Количество передач 94
-
80 Владение мячом, % 20
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
12
Динь
Люка
31
Бэйли
Леон
41
Рамси
Джакоб
19
Диаби
Мусса
11
Уоткинс
Олли
20
Богл
Джейден
27
Ларуси
Яссер
25
Слимане
Анис
35
Брукс
Эндри
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Динь ЛюкаЗащитник
-
31 Бэйли ЛеонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
41 Рамси ДжакобПолузащитник
-
19 Диаби МуссаПолузащитник
-
11 Уоткинс ОллиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
15 Морено АлексЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Дуран ДжонНападающий
-
Главный тренер: Эмери Унаи
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Богл ДжейденЗащитник
-
27 Ларуси ЯссерЗащитник
-
25 Слимане АнисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
35 Брукс ЭндриНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
3 Лоу МаксЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Томас ЛюкПолузащитник
-
23 Осборн БенПолузащитник
-
28 Макати ДжонПолузащитник
- Нападающий
-
11 Траоре БениНападающий
-
Главный тренер: Уайлдер Крис
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
История личных встреч
Астон Вилла
Шеффилд Юнайтед
6 матчей
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
4 матча
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
10 матчей
30%
30%
40%
3 победы 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
10%
50%
40%
1 победа 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
30%
60%
10%
3 победы 6 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
7
5
Голов в среднем за матч
1.4
1
Среднее время на гол
64
90
Всего голов
8
7
Голов в среднем за матч
1.6
1.4
Среднее время на гол
56
64
Всего голов
15
12
Голов в среднем за матч
1.5
1.2
Тотал матчей
2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
6
Больше 60%
Меньше 40%
4
5
Больше 50%
Меньше 50%
5
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
Среднее время на гол
60
75
Бомбардиры внутри турнира
Астон Вилла
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уоткинс Олли
|9
|0.5
|Бэйли Леон
|5
|0.28
|Соарес Дуглас
|5 (3)
|0.28
|Макгинн Джон
|4
|0.22
|Диаби Мусса
|3
|0.17
|Кэш Мэтти
|2
|0.11
|Дуран Джон
|2
|0.11
|Торрес Пау II
|2
|0.11
|Морено Алекс
|1
|0.06
|Рамси Джакоб
|1
|0.06
|Тилеманс Юри
|0
|0
|Динь Люка
|0
|0
|Камара Бубакар I
|0
|0
Шеффилд Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хамер Густаво
|2
|0.11
|Макбарни Оливер
|2 (1)
|0.11
|Арчер Камерон
|2
|0.11
|Макати Джон
|1
|0.06
|Богл Джейден
|1
|0.06
|Норвуд Оливер
|1 (1)
|0.06
|Бэлдок Джордж
|0
|0
|Робинсон Джек
|0
|0
Карточки
Астон Вилла
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Камара Бубакар I
|6
|1
|Динь Люка
|5
|0
|Соарес Дуглас
|5
|0
|Макгинн Джон
|4
|0
|Кэш Мэтти
|4
|0
|Дуран Джон
|4
|0
|Мартинес Эмилиано
|3
|0
|Уоткинс Олли
|3
|0
|Бэйли Леон
|3
|0
|Дзаньоло Николо
|3
|0
|Конса Эзри
|3
|0
|Карлос Диего Сантос
|1
|0
|Торрес Пау II
|1
|0
|Унаи Эмери
|1
|0
Шеффилд Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Макбарни Оливер
|3
|2
|Норвуд Оливер
|5
|0
|Робинсон Джек
|5
|0
|Богл Джейден
|5
|0
|Ахмедходжич Анел
|4
|0
|Хамер Густаво
|4
|0
|Осула Вильям
|4
|0
|Бэлдок Джордж
|3
|0
|Томас Люк
|3
|0
|Хекингботтом Пол
|2
|0
|Фодеринхэм Уэсли
|2
|0
|Иган Джон
|2
|0
|Осборн Бен
|2
|0
|Трасти Остон
|2
|0
|Винисиус Соуза
|2
|0
|Слимане Анис
|2
|0
|Арчер Камерон
|2
|0
|Макати Джон
|2
|0
|Лоу Макс
|1
|0
|Башам Крис
|1
|0
|Флек Джон
|1
|0
|Дэвис Том
|1
|0
|Ларуси Яссер
|1
|0
Результаты матчей
Астон Вилла
100%
8 побед 0 поражений
Первый тайм
75% (6)
25% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (6)
25% (2)
0% (0)
Шеффилд Юнайтед
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (6)
22% (2)
11% (1)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
7
0
Упущенные победы
0
3
Астон Вилла
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Шеффилд Юнайтед
100%
0 побед 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
38% (3)
63% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
9
18
Упущенные победы
11
4
Астон Вилла
73.3%
26.7%
11 побед 4 поражения
Первый тайм
59% (10)
35% (6)
6% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (9)
29% (5)
18% (3)
Шеффилд Юнайтед
40%
60%
6 побед 9 поражений
Первый тайм
18% (3)
41% (7)
41% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
24% (4)
35% (6)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
16
18
Упущенные победы
11
7
Голы по времени матча
Забито
23
3
8 В 1-м тайме 0
15 Во 2-м тайме 3
6 Забивали первыми 1
9 Не забивали 14
2
9%
0
0%
1-15
5
22%
0
0%
16-30
1
4%
0
0%
31-45
3
13%
1
33%
46-60
5
22%
1
33%
61-75
7
30%
1
33%
76-90
Пропущено
7
23
2 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 16
2 Пропускали первыми 7
5 Не пропускали 8
0
0%
3
13%
1-15
2
29%
3
13%
16-30
0
0%
1
4%
31-45
3
43%
4
17%
46-60
2
29%
5
22%
61-75
0
0%
7
30%
76-90
Забито
13
7
6 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
9 Не забивали 11
2
15%
0
0%
1-15
3
23%
0
0%
16-30
1
8%
3
43%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
3
23%
1
14%
61-75
3
23%
3
43%
76-90
Пропущено
15
22
7 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 8
4
27%
2
9%
1-15
2
13%
2
9%
16-30
1
7%
5
23%
31-45
6
40%
4
18%
46-60
0
0%
4
18%
61-75
2
13%
5
23%
76-90
Забито
36
10
14 В 1-м тайме 3
22 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 3
1 Не забивали 8
4
11%
0
0%
1-15
8
22%
0
0%
16-30
2
6%
3
30%
31-45
4
11%
1
10%
46-60
8
22%
2
20%
61-75
10
28%
4
40%
76-90
Пропущено
22
45
9 В 1-м тайме 16
13 Во 2-м тайме 29
9 Пропускали первыми 14
13 Не пропускали 16
4
18%
5
11%
1-15
4
18%
5
11%
16-30
1
5%
6
13%
31-45
9
41%
8
18%
46-60
2
9%
9
20%
61-75
2
9%
12
27%
76-90
Результаты последних матчей
Астон Вилла
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Брентфорд - Астон Вилла 1:2 Зриньски - Астон Вилла 1:1 Астон Вилла - Арсенал 1:0 Астон Вилла - Манчестер Сити 1:0
Борнмут - Астон Вилла 2:2 Астон Вилла - Легия 2:1 Тоттенхэм - Астон Вилла 1:2 Астон Вилла - Фулхэм 3:1 Астон Вилла - АЗ Алкмаар 2:1 Ноттингем Форест - Астон Вилла 2:0 Астон Вилла - Лутон Таун 3:1 АЗ Алкмаар - Астон Вилла 1:4 Астон Вилла - Вест Хэм 4:1 Вулверхэмптон - Астон Вилла 1:1 Астон Вилла - Зриньски 1:0 Астон Вилла - Брайтон 6:1 Астон Вилла - Эвертон 1:2 Челси - Астон Вилла 0:1 Легия - Астон Вилла 3:2 Астон Вилла - Кристал Пэлас 3:1
Шеффилд Юнайтед
(20 матчей)
15%
10%
75%
3 победы 2 ничьи 15 поражений
Челси - Шеффилд Юнайтед 2:0 Шеффилд Юнайтед - Брентфорд 1:0 Шеффилд Юнайтед - Ливерпуль 0:2 Бёрнли - Шеффилд Юнайтед 5:0
Шеффилд Юнайтед - Борнмут 1:3 Брайтон - Шеффилд Юнайтед 1:1 Шеффилд Юнайтед - Вулверхэмптон 2:1 Арсенал - Шеффилд Юнайтед 5:0 Шеффилд Юнайтед - Манчестер Юнайтед 1:2 Фулхэм - Шеффилд Юнайтед 3:1 Вест Хэм - Шеффилд Юнайтед 2:0 Шеффилд Юнайтед - Ньюкасл 0:8 Тоттенхэм - Шеффилд Юнайтед 2:1 Шеффилд Юнайтед - Эвертон 2:2 Шеффилд Юнайтед - Линкольн Сити 0:0 Шеффилд Юнайтед - Манчестер Сити 1:2 Ноттингем Форест - Шеффилд Юнайтед 2:1 Шеффилд Юнайтед - Кристал Пэлас 0:1 Шеффилд Юнайтед - Штутгарт 0:3 Дерби - Шеффилд Юнайтед 1:3
Результаты матчей
Астон Вилла
Шеффилд Юнайтед
Точный счет
3:1
3 раза 38%
1:0
2 раза 25%
4:0
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
6:1
1 раз 13%
1:2
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
0:8
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
Точное количество голов
3
3 раза 38%
1
2 раза 25%
4
2 раза 25%
6
1 раз 13%
1
4 раза 44%
0
3 раза 33%
2
2 раза 22%
Точный счет
1:2
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%
2:1
2 раза 25%
2:0
2 раза 25%
5:0
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
Точное количество голов
2
3 раза 33%
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
3
1 раз 11%
0
4 раза 50%
1
4 раза 50%
Точный счет
3:1
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
2:1
3 раза 18%
1:2
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
5:0
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:8
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
5 раз 29%
3
4 раза 24%
2
3 раза 18%
0
2 раза 12%
4
2 раза 12%
6
1 раз 6%
1
8 раз 47%
0
7 раз 41%
2
2 раза 12%
Тоталы голов в матче
Астон Вилла
Шеффилд Юнайтед
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
27
62
35
17
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
44
45
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
152
Больше Меньше
107
107
215
710
314
116
116
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|12
|3
|2
|35 - 15
|39
|2.
|Заявка
|17
|11
|5
|1
|36 - 15
|38
|3.
|0:1 Заявка
|18
|12
|2
|4
|37 - 22
|38
|4.
|Заявка
|17
|10
|4
|3
|40 - 20
|34
|5.
|Заявка
|17
|10
|3
|4
|35 - 23
|33
|6.
|Заявка
|17
|9
|2
|6
|36 - 21
|29
|7.
|Заявка
|17
|9
|1
|7
|18 - 21
|28
|8.
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|29 - 30
|27
|9.
|Заявка
|18
|7
|6
|5
|34 - 31
|27
|10.
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|28 - 26
|22
|11.
|Заявка
|17
|6
|3
|8
|26 - 29
|21
|12.
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|22 - 31
|19
|13.
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|24 - 24
|19
|14.
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|21 - 29
|19
|15.
|Заявка
|18
|4
|6
|8
|18 - 26
|18
|16.
|Заявка
|17
|8
|2
|7
|22 - 20
|16
|17.
|Заявка
|17
|3
|5
|9
|17 - 30
|14
|18.
|1:0 Заявка
|18
|3
|2
|13
|13 - 43
|11
|19.
|Заявка
|16
|2
|3
|11
|18 - 33
|9
|20.
|Заявка
|17
|2
|2
|13
|16 - 36
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1 Заявка
|9
|8
|0
|1
|25 - 6
|24
|2.
|Заявка
|9
|8
|0
|1
|22 - 4
|24
|3.
|Заявка
|9
|7
|2
|0
|22 - 8
|23
|4.
|Заявка
|8
|7
|1
|0
|21 - 5
|22
|5.
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|22 - 9
|18
|6.
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|18 - 12
|16
|7.
|Заявка
|8
|5
|0
|3
|17 - 9
|15
|8.
|Заявка
|8
|5
|0
|3
|15 - 11
|15
|9.
|Заявка
|9
|5
|0
|4
|10 - 14
|15
|10.
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|15 - 10
|14
|11.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|11 - 13
|12
|12.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|16 - 14
|12
|13.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|15 - 13
|12
|14.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|10 - 9
|10
|15.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|10 - 11
|9
|16.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|9 - 13
|9
|17.
|1:0 Заявка
|9
|2
|1
|6
|8 - 21
|7
|18.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|8 - 13
|6
|19.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|10 - 14
|5
|20.
|Заявка
|9
|1
|0
|8
|10 - 22
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|20 - 12
|18
|2.
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|13 - 7
|16
|3.
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|18 - 11
|16
|4.
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|15 - 10
|16
|5.
|0:1 Заявка
|9
|4
|2
|3
|12 - 16
|14
|6.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|8 - 7
|13
|7.
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|14 - 20
|13
|8.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|10 - 13
|12
|9.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|16 - 19
|11
|10.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|13 - 13
|10
|11.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|13 - 18
|10
|12.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|8 - 10
|7
|13.
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|10 - 16
|7
|14.
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|12 - 11
|6
|15.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|9 - 20
|6
|16.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|14 - 17
|5
|17.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|6 - 14
|5
|18.
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|7 - 19
|5
|19.
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|8 - 19
|4
|20.
|1:0 Заявка
|9
|1
|1
|7
|5 - 22
|4
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|14 (4)
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|11 (7)
|Тоттенхэм
|Хын Мин Сон
|10 (4)
|Вест Хэм
|Боуэн Джаррод
|10 (1)
|Астон Вилла
|Уоткинс Олли
|9 (6)
|Тоттенхэм
|Биссума Ив
|2 6
|Вулверхэмптон
|Лемина Марио
|1 7
|Манчестер Сити
|Родри Эрнандес
|1 6
|Астон Вилла
|Камара Бубакар I
|1 6
|Тоттенхэм
|Удоги Дестини
|1 6
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Астон Вилла 0:1 Шеффилд Юнайтед
Исход игры
Астон Вилла
97.6% (124)
Ничья
1.6% (2)
Шеффилд Юнайтед
0.8% (1)
Тотал 2.5
Больше
49.56% (56)
Меньше
50.44% (57)
Обе команды забьют
Да
33.63% (38)
Нет
66.37% (75)
Популярный счёт
2:0 Астон Вилла
37% (47)
2:1 Астон Вилла
18.1% (23)
3:0 Астон Вилла
13.4% (17)
3:1 Астон Вилла
11% (14)
1:0 Астон Вилла
7.9% (10)
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