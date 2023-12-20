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  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 18. Стадион: . Главный судья: Тейлор Энтони
Астон Вилла
 
Позже
Шеффилд Юнайтед
Прогнозы 45
Астон Вилла 100% (45)
X 0% (0)
Шеффилд Юнайтед 0% (0)
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Астон Вилла
Ничья
Шеффилд Юнайтед
13.00
7.58
13.16
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Астон Вилла
Шеффилд Юнайтед

История личных встреч

Астон Вилла
Шеффилд Юнайтед

6 матчей

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

10 матчей

30%
30%
40%
3 победы 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

10%
50%
40%
1 победа 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

30%
60%
10%
3 победы 6 ничьих 1 победа

История матчей

ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
2:0
Ч
3:3
Ч
4:1
Ч
0:1
Ч
2:2
К
1:2
К
1:3

Голы

Всего голов

7
5

Голов в среднем за матч

1.4
1

Среднее время на гол

64
90

Всего голов

8
7

Голов в среднем за матч

1.6
1.4

Среднее время на гол

56
64

Всего голов

15
12

Голов в среднем за матч

1.5
1.2

Тотал матчей

2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
6
Больше 60%
Меньше 40%
4
5
Больше 50%
Меньше 50%
5
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
1
Больше 10%
Меньше 90%
9

Среднее время на гол

60
75

Бомбардиры внутри турнира

Астон Вилла
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уоткинс Олли 9 0.53
Бэйли Леон 5 0.29
Соарес Дуглас 5 (3) 0.29
Макгинн Джон 4 0.24
Диаби Мусса 3 0.18
Кэш Мэтти 2 0.12
Дуран Джон 2 0.12
Торрес Пау II 2 0.12
Морено Алекс 1 0.06
Рамси Джакоб 1 0.06
Тилеманс Юри 0 0
Динь Люка 0 0
Камара Бубакар I 0 0
Шеффилд Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хамер Густаво 2 0.12
Макбарни Оливер 2 (1) 0.12
Арчер Камерон 2 0.12
Макати Джон 1 0.06
Богл Джейден 1 0.06
Норвуд Оливер 1 (1) 0.06
Бэлдок Джордж 0 0
Робинсон Джек 0 0

Карточки

Астон Вилла
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Камара Бубакар I 6 1
Динь Люка 5 0
Соарес Дуглас 5 0
Макгинн Джон 4 0
Кэш Мэтти 4 0
Дуран Джон 4 0
Мартинес Эмилиано 3 0
Уоткинс Олли 3 0
Дзаньоло Николо 3 0
Конса Эзри 3 0
Бэйли Леон 2 0
Карлос Диего Сантос 1 0
Торрес Пау II 1 0
Унаи Эмери 1 0
Шеффилд Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Макбарни Оливер 3 2
Норвуд Оливер 5 0
Робинсон Джек 5 0
Ахмедходжич Анел 4 0
Хамер Густаво 4 0
Богл Джейден 4 0
Осула Вильям 4 0
Бэлдок Джордж 3 0
Томас Люк 3 0
Хе­кинг­бот­том Пол 2 0
Фодеринхэм Уэсли 2 0
Иган Джон 2 0
Осборн Бен 2 0
Трасти Остон 2 0
Винисиус Соуза 2 0
Слимане Анис 2 0
Арчер Камерон 2 0
Макати Джон 2 0
Лоу Макс 1 0
Башам Крис 1 0
Флек Джон 1 0
Дэвис Том 1 0

Результаты матчей

Астон Вилла
100%
8 побед 0 поражений
Первый тайм
75% (6)
25% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (6)
25% (2)
0% (0)
Шеффилд Юнайтед
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (6)
22% (2)
11% (1)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

7
0

Упущенные победы

0
3
Астон Вилла
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Шеффилд Юнайтед
100%
0 побед 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
38% (3)
63% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

9
18

Упущенные победы

11
4
Астон Вилла
73.3%
26.7%
11 побед 4 поражения
Первый тайм
59% (10)
35% (6)
6% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (9)
29% (5)
18% (3)
Шеффилд Юнайтед
40%
60%
6 побед 9 поражений
Первый тайм
18% (3)
41% (7)
41% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
24% (4)
35% (6)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

16
18

Упущенные победы

11
7

Голы по времени матча

Забито

23
3
8 В 1-м тайме 0
15 Во 2-м тайме 3
6 Забивали первыми 1
9 Не забивали 14
2
9%
0
0%
1-15
5
22%
0
0%
16-30
1
4%
0
0%
31-45
3
13%
1
33%
46-60
5
22%
1
33%
61-75
7
30%
1
33%
76-90

Пропущено

7
23
2 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 16
2 Пропускали первыми 7
5 Не пропускали 8
0
0%
3
13%
1-15
2
29%
3
13%
16-30
0
0%
1
4%
31-45
3
43%
4
17%
46-60
2
29%
5
22%
61-75
0
0%
7
30%
76-90

Забито

13
7
6 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
9 Не забивали 11
2
15%
0
0%
1-15
3
23%
0
0%
16-30
1
8%
3
43%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
3
23%
1
14%
61-75
3
23%
3
43%
76-90

Пропущено

15
22
7 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 8
4
27%
2
9%
1-15
2
13%
2
9%
16-30
1
7%
5
23%
31-45
6
40%
4
18%
46-60
0
0%
4
18%
61-75
2
13%
5
23%
76-90

Забито

36
10
14 В 1-м тайме 3
22 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 3
1 Не забивали 8
4
11%
0
0%
1-15
8
22%
0
0%
16-30
2
6%
3
30%
31-45
4
11%
1
10%
46-60
8
22%
2
20%
61-75
10
28%
4
40%
76-90

Пропущено

22
45
9 В 1-м тайме 16
13 Во 2-м тайме 29
9 Пропускали первыми 14
13 Не пропускали 16
4
18%
5
11%
1-15
4
18%
5
11%
16-30
1
5%
6
13%
31-45
9
41%
8
18%
46-60
2
9%
9
20%
61-75
2
9%
12
27%
76-90

Результаты последних матчей

Астон Вилла
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Брентфорд - Астон Вилла 1:2 Зриньски - Астон Вилла 1:1 Астон Вилла - Арсенал 1:0 Астон Вилла - Манчестер Сити 1:0
Борнмут - Астон Вилла 2:2 Астон Вилла - Легия 2:1 Тоттенхэм - Астон Вилла 1:2 Астон Вилла - Фулхэм 3:1 Астон Вилла - АЗ Алкмаар 2:1 Ноттингем Форест - Астон Вилла 2:0 Астон Вилла - Лутон Таун 3:1 АЗ Алкмаар - Астон Вилла 1:4 Астон Вилла - Вест Хэм 4:1 Вулверхэмптон - Астон Вилла 1:1 Астон Вилла - Зриньски 1:0 Астон Вилла - Брайтон 6:1 Астон Вилла - Эвертон 1:2 Челси - Астон Вилла 0:1 Легия - Астон Вилла 3:2 Астон Вилла - Кристал Пэлас 3:1
Шеффилд Юнайтед
(20 матчей)
15%
10%
75%
3 победы 2 ничьи 15 поражений
Челси - Шеффилд Юнайтед 2:0 Шеффилд Юнайтед - Брентфорд 1:0 Шеффилд Юнайтед - Ливерпуль 0:2 Бёрнли - Шеффилд Юнайтед 5:0
Шеффилд Юнайтед - Борнмут 1:3 Брайтон - Шеффилд Юнайтед 1:1 Шеффилд Юнайтед - Вулверхэмптон 2:1 Арсенал - Шеффилд Юнайтед 5:0 Шеффилд Юнайтед - Манчестер Юнайтед 1:2 Фулхэм - Шеффилд Юнайтед 3:1 Вест Хэм - Шеффилд Юнайтед 2:0 Шеффилд Юнайтед - Ньюкасл 0:8 Тоттенхэм - Шеффилд Юнайтед 2:1 Шеффилд Юнайтед - Эвертон 2:2 Шеффилд Юнайтед - Линкольн Сити 0:0 Шеффилд Юнайтед - Манчестер Сити 1:2 Ноттингем Форест - Шеффилд Юнайтед 2:1 Шеффилд Юнайтед - Кристал Пэлас 0:1 Шеффилд Юнайтед - Штутгарт 0:3 Дерби - Шеффилд Юнайтед 1:3

Результаты матчей

Астон Вилла
Шеффилд Юнайтед

Точный счет

3:1
3 раза 38%
1:0
2 раза 25%
4:0
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
6:1
1 раз 13%
1:2
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
0:8
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%

Точное количество голов

3
3 раза 38%
1
2 раза 25%
4
2 раза 25%
6
1 раз 13%
1
4 раза 44%
0
3 раза 33%
2
2 раза 22%

Точный счет

1:2
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%
2:1
2 раза 25%
2:0
2 раза 25%
5:0
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%

Точное количество голов

2
3 раза 33%
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
3
1 раз 11%
0
4 раза 50%
1
4 раза 50%

Точный счет

3:1
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
2:1
3 раза 18%
1:2
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
5:0
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:8
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
5 раз 29%
3
4 раза 24%
2
3 раза 18%
0
2 раза 12%
4
2 раза 12%
6
1 раз 6%
1
8 раз 47%
0
7 раз 41%
2
2 раза 12%

Тоталы голов в матче

Астон Вилла
Шеффилд Юнайтед

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
1.5
Больше Меньше
2
7
6
2
2.5
3
5
3.5
1
7
4.5
1
7
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
4
4
4
5
1.5
1
8
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
2
0.5
Больше Меньше
10
7
10
7
1.5
2
15
7
10
2.5
3
14
3.5
1
16
4.5
1
16
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 17 12 3 2 35 - 15 39
2.
Астон Вилла
 Заявка 17 12 2 3 37 - 21 38
3.
Ливерпуль
 Заявка 17 11 5 1 36 - 15 38
4.
Манчестер Сити
 Заявка 17 10 4 3 40 - 20 34
5.
Тоттенхэм
 Заявка 17 10 3 4 35 - 23 33
6.
Ньюкасл
 Заявка 17 9 2 6 36 - 21 29
7.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 17 9 1 7 18 - 21 28
8.
Вест Хэм
 Заявка 17 8 3 6 29 - 30 27
9.
Брайтон
 Заявка 17 7 5 5 33 - 30 26
10.
Челси
 Заявка 17 6 4 7 28 - 26 22
11.
Фулхэм
 Заявка 17 6 3 8 26 - 29 21
12.
Борнмут
 Заявка 16 5 4 7 22 - 31 19
13.
Брентфорд
 Заявка 17 5 4 8 24 - 24 19
14.
Вулверхэмптон
 Заявка 17 5 4 8 21 - 29 19
15.
Кристал Пэлас
 Заявка 17 4 5 8 17 - 25 17
16.
Эвертон
 Заявка 17 8 2 7 22 - 20 16
17.
Ноттингем Форест
 Заявка 17 3 5 9 17 - 30 14
18.
Лутон Таун
 Заявка 16 2 3 11 18 - 33 9
19.
Бёрнли
 Заявка 17 2 2 13 16 - 36 8
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 17 2 2 13 12 - 43 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Астон Вилла
 Заявка 8 8 0 0 25 - 5 24
2.
Ньюкасл
 Заявка 9 8 0 1 22 - 4 24
3.
Арсенал
 Заявка 9 7 2 0 22 - 8 23
4.
Ливерпуль
 Заявка 8 7 1 0 21 - 5 22
5.
Манчестер Сити
 Заявка 8 5 3 0 22 - 9 18
6.
Брайтон
 Заявка 9 4 4 1 18 - 12 16
7.
Фулхэм
 Заявка 8 5 0 3 17 - 9 15
8.
Тоттенхэм
 Заявка 8 5 0 3 15 - 11 15
9.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 9 5 0 4 10 - 14 15
10.
Вест Хэм
 Заявка 8 4 2 2 15 - 10 14
11.
Вулверхэмптон
 Заявка 8 3 3 2 11 - 13 12
12.
Брентфорд
 Заявка 9 3 3 3 16 - 14 12
13.
Челси
 Заявка 9 3 3 3 15 - 13 12
14.
Эвертон
 Заявка 9 3 1 5 10 - 9 10
15.
Ноттингем Форест
 Заявка 8 2 3 3 10 - 11 9
16.
Борнмут
 Заявка 8 2 3 3 9 - 13 9
17.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 9 2 1 6 8 - 21 7
18.
Лутон Таун
 Заявка 8 1 2 5 10 - 14 5
19.
Кристал Пэлас
 Заявка 8 1 2 5 7 - 12 5
20.
Бёрнли
 Заявка 9 1 0 8 10 - 22 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Тоттенхэм
 Заявка 9 5 3 1 20 - 12 18
2.
Арсенал
 Заявка 8 5 1 2 13 - 7 16
3.
Манчестер Сити
 Заявка 9 5 1 3 18 - 11 16
4.
Ливерпуль
 Заявка 9 4 4 1 15 - 10 16
5.
Астон Вилла
 Заявка 9 4 2 3 12 - 16 14
6.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 8 4 1 3 8 - 7 13
7.
Вест Хэм
 Заявка 9 4 1 4 14 - 20 13
8.
Кристал Пэлас
 Заявка 9 3 3 3 10 - 13 12
9.
Челси
 Заявка 8 3 1 4 13 - 13 10
10.
Брайтон
 Заявка 8 3 1 4 15 - 18 10
11.
Борнмут
 Заявка 8 3 1 4 13 - 18 10
12.
Брентфорд
 Заявка 8 2 1 5 8 - 10 7
13.
Вулверхэмптон
 Заявка 9 2 1 6 10 - 16 7
14.
Эвертон
 Заявка 8 5 1 2 12 - 11 6
15.
Фулхэм
 Заявка 9 1 3 5 9 - 20 6
16.
Ньюкасл
 Заявка 8 1 2 5 14 - 17 5
17.
Бёрнли
 Заявка 8 1 2 5 6 - 14 5
18.
Ноттингем Форест
 Заявка 9 1 2 6 7 - 19 5
19.
Лутон Таун
 Заявка 8 1 1 6 8 - 19 4
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 8 0 1 7 4 - 22 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 14 (4)
Ливерпуль Салах Мохамед 11 (7)
Тоттенхэм Хын Мин Сон 10 (4)
Вест Хэм Боуэн Джаррод 10 (1)
Астон Вилла Уоткинс Олли 9 (6)
Весь список

Топ нарушителей
Тоттенхэм Биссума Ив 2 6
Вулверхэмптон Лемина Марио 1 7
Манчестер Сити Родри Эрнандес 1 6
Астон Вилла Камара Бубакар I 1 6
Тоттенхэм Удоги Дестини 1 6
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Астон Вилла - Шеффилд Юнайтед от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 22 декабря 2023, осталось 2 дня 14 часов 36 минут.

    Главный судья: Тейлор Энтони

    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 83% завершится победой Шеффилд Юнайтед.
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    • Прогнозы 45
    Астон Вилла 100% (45)
    X 0% (0)
    Шеффилд Юнайтед 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Астон Вилла
    Ничья
    Шеффилд Юнайтед
    13.00
    7.58
    13.16
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Астон Вилла - Шеффилд Юнайтед онлайн

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    Прогнозы на матч Астон Вилла - Шеффилд Юнайтед

    Исход игры
    Астон Вилла
    100% (45)
    Ничья
    0% (0)
    Шеффилд Юнайтед
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    52.27% (23)
    Меньше
    47.73% (21)
    Обе команды забьют
    Да
    36.36% (16)
    Нет
    63.64% (28)
    Популярный счёт
    2:0 Астон Вилла
    35.6% (16)
    2:1 Астон Вилла
    24.4% (11)
    3:0 Астон Вилла
    15.6% (7)
    1:0 Астон Вилла
    11.1% (5)
    3:1 Астон Вилла
    8.9% (4)
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