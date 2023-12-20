Тур: 18. Стадион: Вилла Парк. Главный судья: Тейлор Энтони
Позже
-
Главный тренер: Эмери Унаи
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
-
Главный тренер: Уайлдер Крис
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
История личных встреч
Астон Вилла
Шеффилд Юнайтед
6 матчей
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
4 матча
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
10 матчей
30%
30%
40%
3 победы 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
10%
50%
40%
1 победа 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
30%
60%
10%
3 победы 6 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
7
5
Голов в среднем за матч
1.4
1
Среднее время на гол
64
90
Всего голов
8
7
Голов в среднем за матч
1.6
1.4
Среднее время на гол
56
64
Всего голов
15
12
Голов в среднем за матч
1.5
1.2
Тотал матчей
2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
6
Больше 60%
Меньше 40%
4
5
Больше 50%
Меньше 50%
5
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
Среднее время на гол
60
75
Бомбардиры внутри турнира
Астон Вилла
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уоткинс Олли
|9
|0.53
|Бэйли Леон
|5
|0.29
|Соарес Дуглас
|5 (3)
|0.29
|Макгинн Джон
|4
|0.24
|Диаби Мусса
|3
|0.18
|Кэш Мэтти
|2
|0.12
|Дуран Джон
|2
|0.12
|Торрес Пау II
|2
|0.12
|Морено Алекс
|1
|0.06
|Рамси Джакоб
|1
|0.06
|Тилеманс Юри
|0
|0
|Динь Люка
|0
|0
|Камара Бубакар I
|0
|0
Шеффилд Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хамер Густаво
|2
|0.12
|Макбарни Оливер
|2 (1)
|0.12
|Арчер Камерон
|2
|0.12
|Макати Джон
|1
|0.06
|Богл Джейден
|1
|0.06
|Норвуд Оливер
|1 (1)
|0.06
|Бэлдок Джордж
|0
|0
|Робинсон Джек
|0
|0
Карточки
Астон Вилла
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Камара Бубакар I
|6
|1
|Динь Люка
|5
|0
|Соарес Дуглас
|5
|0
|Макгинн Джон
|4
|0
|Кэш Мэтти
|4
|0
|Дуран Джон
|4
|0
|Мартинес Эмилиано
|3
|0
|Уоткинс Олли
|3
|0
|Дзаньоло Николо
|3
|0
|Конса Эзри
|3
|0
|Бэйли Леон
|2
|0
|Карлос Диего Сантос
|1
|0
|Торрес Пау II
|1
|0
|Унаи Эмери
|1
|0
Шеффилд Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Макбарни Оливер
|3
|2
|Норвуд Оливер
|5
|0
|Робинсон Джек
|5
|0
|Ахмедходжич Анел
|4
|0
|Хамер Густаво
|4
|0
|Богл Джейден
|4
|0
|Осула Вильям
|4
|0
|Бэлдок Джордж
|3
|0
|Томас Люк
|3
|0
|Хекингботтом Пол
|2
|0
|Фодеринхэм Уэсли
|2
|0
|Иган Джон
|2
|0
|Осборн Бен
|2
|0
|Трасти Остон
|2
|0
|Винисиус Соуза
|2
|0
|Слимане Анис
|2
|0
|Арчер Камерон
|2
|0
|Макати Джон
|2
|0
|Лоу Макс
|1
|0
|Башам Крис
|1
|0
|Флек Джон
|1
|0
|Дэвис Том
|1
|0
Результаты матчей
Астон Вилла
100%
8 побед 0 поражений
Первый тайм
75% (6)
25% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (6)
25% (2)
0% (0)
Шеффилд Юнайтед
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (6)
22% (2)
11% (1)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
7
0
Упущенные победы
0
3
Астон Вилла
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Шеффилд Юнайтед
100%
0 побед 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
38% (3)
63% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
9
18
Упущенные победы
11
4
Астон Вилла
73.3%
26.7%
11 побед 4 поражения
Первый тайм
59% (10)
35% (6)
6% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (9)
29% (5)
18% (3)
Шеффилд Юнайтед
40%
60%
6 побед 9 поражений
Первый тайм
18% (3)
41% (7)
41% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
24% (4)
35% (6)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
16
18
Упущенные победы
11
7
Голы по времени матча
Забито
23
3
8 В 1-м тайме 0
15 Во 2-м тайме 3
6 Забивали первыми 1
9 Не забивали 14
2
9%
0
0%
1-15
5
22%
0
0%
16-30
1
4%
0
0%
31-45
3
13%
1
33%
46-60
5
22%
1
33%
61-75
7
30%
1
33%
76-90
Пропущено
7
23
2 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 16
2 Пропускали первыми 7
5 Не пропускали 8
0
0%
3
13%
1-15
2
29%
3
13%
16-30
0
0%
1
4%
31-45
3
43%
4
17%
46-60
2
29%
5
22%
61-75
0
0%
7
30%
76-90
Забито
13
7
6 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
9 Не забивали 11
2
15%
0
0%
1-15
3
23%
0
0%
16-30
1
8%
3
43%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
3
23%
1
14%
61-75
3
23%
3
43%
76-90
Пропущено
15
22
7 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 8
4
27%
2
9%
1-15
2
13%
2
9%
16-30
1
7%
5
23%
31-45
6
40%
4
18%
46-60
0
0%
4
18%
61-75
2
13%
5
23%
76-90
Забито
36
10
14 В 1-м тайме 3
22 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 3
1 Не забивали 8
4
11%
0
0%
1-15
8
22%
0
0%
16-30
2
6%
3
30%
31-45
4
11%
1
10%
46-60
8
22%
2
20%
61-75
10
28%
4
40%
76-90
Пропущено
22
45
9 В 1-м тайме 16
13 Во 2-м тайме 29
9 Пропускали первыми 14
13 Не пропускали 16
4
18%
5
11%
1-15
4
18%
5
11%
16-30
1
5%
6
13%
31-45
9
41%
8
18%
46-60
2
9%
9
20%
61-75
2
9%
12
27%
76-90
Результаты последних матчей
Астон Вилла
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Брентфорд - Астон Вилла 1:2 Зриньски - Астон Вилла 1:1 Астон Вилла - Арсенал 1:0 Астон Вилла - Манчестер Сити 1:0
Борнмут - Астон Вилла 2:2 Астон Вилла - Легия 2:1 Тоттенхэм - Астон Вилла 1:2 Астон Вилла - Фулхэм 3:1 Астон Вилла - АЗ Алкмаар 2:1 Ноттингем Форест - Астон Вилла 2:0 Астон Вилла - Лутон Таун 3:1 АЗ Алкмаар - Астон Вилла 1:4 Астон Вилла - Вест Хэм 4:1 Вулверхэмптон - Астон Вилла 1:1 Астон Вилла - Зриньски 1:0 Астон Вилла - Брайтон 6:1 Астон Вилла - Эвертон 1:2 Челси - Астон Вилла 0:1 Легия - Астон Вилла 3:2 Астон Вилла - Кристал Пэлас 3:1
Шеффилд Юнайтед
(20 матчей)
15%
10%
75%
3 победы 2 ничьи 15 поражений
Челси - Шеффилд Юнайтед 2:0 Шеффилд Юнайтед - Брентфорд 1:0 Шеффилд Юнайтед - Ливерпуль 0:2 Бёрнли - Шеффилд Юнайтед 5:0
Шеффилд Юнайтед - Борнмут 1:3 Брайтон - Шеффилд Юнайтед 1:1 Шеффилд Юнайтед - Вулверхэмптон 2:1 Арсенал - Шеффилд Юнайтед 5:0 Шеффилд Юнайтед - Манчестер Юнайтед 1:2 Фулхэм - Шеффилд Юнайтед 3:1 Вест Хэм - Шеффилд Юнайтед 2:0 Шеффилд Юнайтед - Ньюкасл 0:8 Тоттенхэм - Шеффилд Юнайтед 2:1 Шеффилд Юнайтед - Эвертон 2:2 Шеффилд Юнайтед - Линкольн Сити 0:0 Шеффилд Юнайтед - Манчестер Сити 1:2 Ноттингем Форест - Шеффилд Юнайтед 2:1 Шеффилд Юнайтед - Кристал Пэлас 0:1 Шеффилд Юнайтед - Штутгарт 0:3 Дерби - Шеффилд Юнайтед 1:3
Результаты матчей
Астон Вилла
Шеффилд Юнайтед
Точный счет
3:1
3 раза 38%
1:0
2 раза 25%
4:0
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
6:1
1 раз 13%
1:2
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
0:8
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
Точное количество голов
3
3 раза 38%
1
2 раза 25%
4
2 раза 25%
6
1 раз 13%
1
4 раза 44%
0
3 раза 33%
2
2 раза 22%
Точный счет
1:2
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%
2:1
2 раза 25%
2:0
2 раза 25%
5:0
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
Точное количество голов
2
3 раза 33%
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
3
1 раз 11%
0
4 раза 50%
1
4 раза 50%
Точный счет
3:1
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
2:1
3 раза 18%
1:2
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
5:0
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:8
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
5 раз 29%
3
4 раза 24%
2
3 раза 18%
0
2 раза 12%
4
2 раза 12%
6
1 раз 6%
1
8 раз 47%
0
7 раз 41%
2
2 раза 12%
Тоталы голов в матче
Астон Вилла
Шеффилд Юнайтед
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
27
62
35
17
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
44
45
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
152
Больше Меньше
107
107
215
710
314
116
116
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|12
|3
|2
|35 - 15
|39
|2.
|Заявка
|17
|12
|2
|3
|37 - 21
|38
|3.
|Заявка
|17
|11
|5
|1
|36 - 15
|38
|4.
|Заявка
|17
|10
|4
|3
|40 - 20
|34
|5.
|Заявка
|17
|10
|3
|4
|35 - 23
|33
|6.
|Заявка
|17
|9
|2
|6
|36 - 21
|29
|7.
|Заявка
|17
|9
|1
|7
|18 - 21
|28
|8.
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|29 - 30
|27
|9.
|Заявка
|17
|7
|5
|5
|33 - 30
|26
|10.
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|28 - 26
|22
|11.
|Заявка
|17
|6
|3
|8
|26 - 29
|21
|12.
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|22 - 31
|19
|13.
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|24 - 24
|19
|14.
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|21 - 29
|19
|15.
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|17 - 25
|17
|16.
|Заявка
|17
|8
|2
|7
|22 - 20
|16
|17.
|Заявка
|17
|3
|5
|9
|17 - 30
|14
|18.
|Заявка
|16
|2
|3
|11
|18 - 33
|9
|19.
|Заявка
|17
|2
|2
|13
|16 - 36
|8
|20.
|Заявка
|17
|2
|2
|13
|12 - 43
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|8
|0
|0
|25 - 5
|24
|2.
|Заявка
|9
|8
|0
|1
|22 - 4
|24
|3.
|Заявка
|9
|7
|2
|0
|22 - 8
|23
|4.
|Заявка
|8
|7
|1
|0
|21 - 5
|22
|5.
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|22 - 9
|18
|6.
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|18 - 12
|16
|7.
|Заявка
|8
|5
|0
|3
|17 - 9
|15
|8.
|Заявка
|8
|5
|0
|3
|15 - 11
|15
|9.
|Заявка
|9
|5
|0
|4
|10 - 14
|15
|10.
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|15 - 10
|14
|11.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|11 - 13
|12
|12.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|16 - 14
|12
|13.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|15 - 13
|12
|14.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|10 - 9
|10
|15.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|10 - 11
|9
|16.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|9 - 13
|9
|17.
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|8 - 21
|7
|18.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|10 - 14
|5
|19.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|7 - 12
|5
|20.
|Заявка
|9
|1
|0
|8
|10 - 22
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|20 - 12
|18
|2.
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|13 - 7
|16
|3.
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|18 - 11
|16
|4.
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|15 - 10
|16
|5.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|12 - 16
|14
|6.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|8 - 7
|13
|7.
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|14 - 20
|13
|8.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|10 - 13
|12
|9.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|13 - 13
|10
|10.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|15 - 18
|10
|11.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|13 - 18
|10
|12.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|8 - 10
|7
|13.
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|10 - 16
|7
|14.
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|12 - 11
|6
|15.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|9 - 20
|6
|16.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|14 - 17
|5
|17.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|6 - 14
|5
|18.
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|7 - 19
|5
|19.
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|8 - 19
|4
|20.
|Заявка
|8
|0
|1
|7
|4 - 22
|1
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|14 (4)
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|11 (7)
|Тоттенхэм
|Хын Мин Сон
|10 (4)
|Вест Хэм
|Боуэн Джаррод
|10 (1)
|Астон Вилла
|Уоткинс Олли
|9 (6)
|Тоттенхэм
|Биссума Ив
|2 6
|Вулверхэмптон
|Лемина Марио
|1 7
|Манчестер Сити
|Родри Эрнандес
|1 6
|Астон Вилла
|Камара Бубакар I
|1 6
|Тоттенхэм
|Удоги Дестини
|1 6
Прогнозы на матч Астон Вилла - Шеффилд Юнайтед
Исход игры
Астон Вилла
100% (45)
Ничья
0% (0)
Шеффилд Юнайтед
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
52.27% (23)
Меньше
47.73% (21)
Обе команды забьют
Да
36.36% (16)
Нет
63.64% (28)
Популярный счёт
2:0 Астон Вилла
35.6% (16)
2:1 Астон Вилла
24.4% (11)
3:0 Астон Вилла
15.6% (7)
1:0 Астон Вилла
11.1% (5)
3:1 Астон Вилла
8.9% (4)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!