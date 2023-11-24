ЦСКА Москва (женщины)

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Всем привет! В ключевом матче российского женского футбольного сезона московский ЦСКА на стадионе "Новые Химки" сыграет с санкт-петербургским "Зенитом". В очной встрече будет определяться победитель чемпионата России. Своего рода золотой матч. Но если "Зенит" устроит ничья, то ЦСКА нужна только победа. Текстовую онлайн-трансляцию решающего матча женского чемпионата России 2023 года на LiveResult.Ru проведёт Кирилл Иванцов.