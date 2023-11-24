Прогноз на матч от Liveresult
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Зиновьев Максим
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
52 Диаш АнаНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
9 КикиНападающий
-
Главный тренер: Порядина Ольга
История личных встреч
ЦСКА Москва (женщины)
Зенит (женщины)
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
4 матча
50%
50%
2 победы 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа
Второй тайм
25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
7
Голов в среднем за матч
0
2.33
Среднее время на гол
0
38
Всего голов
3
2
Голов в среднем за матч
1
2
Среднее время на гол
90
45
Всего голов
3
9
Голов в среднем за матч
0.75
2.25
Тотал матчей
2.5
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
Среднее время на гол
120
40
Бомбардиры внутри турнира
ЦСКА Москва (женщины)
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Смирнова Надежда
|8
|0.31
|Онгене Габриэль
|7 (1)
|0.27
|Мясникова Юлия
|5
|0.19
|Дамьянович Невена
|5 (2)
|0.19
|_Ordega F.
|4
|0.15
|Мануйлова Маргарита
|3
|0.12
|Плешкова Юлия
|3
|0.12
|_Chernomyrdina M.
|3
|0.12
|_Ekogo T.
|2
|0.08
|_Petrova T.
|2
|0.08
|Коваленко Ксения
|1
|0.04
|Бизенкова Валерия
|1
|0.04
|_Bratko E.
|1
|0.04
Зенит (женщины)
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Диаш Ана
|10 (1)
|0.38
|Якупова Лина
|6
|0.23
|Пантюхина Екатерина
|5 (1)
|0.19
|Лазарева Елизавета
|4
|0.15
|Куропаткина Вероника
|3
|0.12
|Кики
|3
|0.12
|Мирзалиева Нигяр
|2
|0.08
|Ильиных Надежда
|1
|0.04
|Андреева Алёна
|1
|0.04
|Гживиньска Габриэла
|1
|0.04
|Эзенагу Мари-Энн
|1
|0.04
|Шарифова Зарина
|1
|0.04
Карточки
ЦСКА Москва (женщины)
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Зенит (женщины)
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гживиньска Габриэла
|0
|1
Результаты матчей
ЦСКА Москва (женщины)
84.6%
15.4%
11 побед 2 поражения
Первый тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
69% (9)
23% (3)
8% (1)
Зенит (женщины)
9.1%
90.9%
1 победа 10 поражений
Первый тайм
14% (2)
64% (9)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
36% (5)
64% (9)
Сухие победы
5
0
Сухие поражения
1
8
Волевые победы
4
1
Упущенные победы
1
1
ЦСКА Москва (женщины)
100%
0 побед 12 поражений
Первый тайм
0% (0)
62% (8)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
23% (3)
77% (10)
Зенит (женщины)
100%
11 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (6)
50% (6)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
83% (10)
8% (1)
8% (1)
Сухие победы
0
9
Сухие поражения
9
0
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
25
10
ЦСКА Москва (женщины)
44%
56%
11 побед 14 поражений
Первый тайм
19% (5)
50% (13)
31% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (9)
23% (6)
42% (11)
Зенит (женщины)
54.5%
45.5%
12 побед 10 поражений
Первый тайм
31% (8)
58% (15)
12% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (10)
23% (6)
38% (10)
Сухие победы
5
9
Сухие поражения
10
8
Волевые победы
4
3
Упущенные победы
26
11
Голы по времени матча
Забито
22
28
9 В 1-м тайме 14
13 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 8
18 Не забивали 18
4
18%
5
18%
1-15
1
5%
4
14%
16-30
4
18%
5
18%
31-45
5
23%
2
7%
46-60
4
18%
2
7%
61-75
4
18%
10
36%
76-90
Пропущено
8
2
5 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 0
6 Не пропускали 2
1
13%
0
0%
1-15
3
38%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
13%
1
50%
61-75
2
25%
1
50%
76-90
Забито
25
11
12 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 3
19 Не забивали 20
4
16%
1
9%
1-15
4
16%
1
9%
16-30
4
16%
2
18%
31-45
6
24%
3
27%
46-60
2
8%
3
27%
61-75
5
20%
1
9%
76-90
Пропущено
1
4
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
1
100%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
47
39
21 В 1-м тайме 18
26 Во 2-м тайме 21
13 Забивали первыми 11
11 Не забивали 12
8
17%
6
15%
1-15
5
11%
5
13%
16-30
8
17%
7
18%
31-45
11
23%
5
13%
46-60
6
13%
5
13%
61-75
9
19%
11
28%
76-90
Пропущено
9
6
5 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 5
1
11%
0
0%
1-15
3
33%
1
17%
16-30
1
11%
2
33%
31-45
1
11%
1
17%
46-60
1
11%
1
17%
61-75
2
22%
1
17%
76-90
Результаты последних матчей
ЦСКА Москва (женщины)
(20 матчей)
80%
5%
15%
16 побед 1 ничья 3 поражения
Рязань-ВДВ (женщины) - ЦСКА Москва (женщины) 0:8 Звезда-2005 (женщины) - ЦСКА Москва (женщины) 0:0 ЦСКА Москва (женщины) - Локомотив Москва (женщины) 1:2 ЦСКА Москва (женщины) - Динамо Москва (женщины) 3:1
Зенит (женщины) - ЦСКА Москва (женщины) 1:4 Зенит (женщины) - ЦСКА Москва (женщины) 1:2 ЦСКА Москва (женщины) - Локомотив Москва (женщины) 2:1 ЦСКА Москва (женщины) - Ростов (женщины) 7:0 Чертаново (женщины) - ЦСКА Москва (женщины) 0:5 Звезда-2005 (женщины) - ЦСКА Москва (женщины) 0:1 ЦСКА Москва (женщины) - Рубин (женщины) 5:0 ЦСКА Москва (женщины) - Рязань-ВДВ (женщины) 2:1 ЦСКА Москва (женщины) - Краснодар (женщины) 1:0 Енисей (женщины) - ЦСКА Москва (женщины) 0:1 Зенит (женщины) - ЦСКА Москва (женщины) 1:1 Крылья Советов (женщины) - ЦСКА Москва (женщины) 0:7 ЦСКА Москва (женщины) - Динамо Москва (женщины) 2:1 ЦСКА Москва (женщины) - Зенит (женщины) 0:2 Локомотив Москва (женщины) - ЦСКА Москва (женщины) 0:2 Ростов (женщины) - ЦСКА Москва (женщины) 2:3
Зенит (женщины)
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Зенит (женщины) - Динамо Москва (женщины) 3:0 Зенит (женщины) - Локомотив Москва (женщины) 3:1 Рязань-ВДВ (женщины) - Зенит (женщины) 0:4 Зенит (женщины) - Звезда-2005 (женщины) 0:0
Зенит (женщины) - ЦСКА Москва (женщины) 1:4 Зенит (женщины) - ЦСКА Москва (женщины) 1:2 Ростов (женщины) - Зенит (женщины) 2:3 Звезда-2005 (женщины) - Зенит (женщины) 1:1 Зенит (женщины) - Рязань-ВДВ (женщины) 2:0 Зенит (женщины) - Енисей (женщины) 1:0 Динамо Москва (женщины) - Зенит (женщины) 0:5 Локомотив Москва (женщины) - Зенит (женщины) 0:2 Зенит (женщины) - Чертаново (женщины) 0:0 Рубин (женщины) - Зенит (женщины) 0:3 Зенит (женщины) - ЦСКА Москва (женщины) 1:1 Зенит (женщины) - Краснодар (женщины) 2:1 Крылья Советов (женщины) - Зенит (женщины) 0:8 ЦСКА Москва (женщины) - Зенит (женщины) 0:2 Зенит (женщины) - Ростов (женщины) 1:1 Зенит (женщины) - Звезда-2005 (женщины) 2:0
Результаты матчей
ЦСКА Москва (женщины)
Зенит (женщины)
Точный счет
2:1
4 раза 31%
3:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
6:0
1 раз 8%
7:0
1 раз 8%
2:0
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
Точное количество голов
2
4 раза 31%
1
2 раза 15%
3
2 раза 15%
0
1 раз 8%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
6
1 раз 8%
7
1 раз 8%
2
4 раза 29%
1
4 раза 29%
3
3 раза 21%
0
2 раза 14%
5
1 раз 7%
Точный счет
0:1
2 раза 15%
0:8
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
0:7
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
0:2
3 раза 25%
0:3
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
0:8
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
Точное количество голов
2
3 раза 23%
1
2 раза 15%
3
2 раза 15%
8
2 раза 15%
0
1 раз 8%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
7
1 раз 8%
3
4 раза 33%
2
3 раза 25%
1
2 раза 17%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
8
1 раз 8%
Точный счет
2:1
4 раза 15%
1:2
3 раза 12%
0:2
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
0:8
2 раза 8%
0:1
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
6:0
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
0:7
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
7:0
1 раз 4%
0:2
3 раза 12%
2:0
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
0:3
2 раза 8%
0:8
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
Точное количество голов
2
7 раз 27%
1
4 раза 15%
3
4 раза 15%
0
2 раза 8%
4
2 раза 8%
5
2 раза 8%
7
2 раза 8%
8
2 раза 8%
6
1 раз 4%
2
7 раз 27%
3
7 раз 27%
1
6 раз 23%
0
2 раза 8%
5
2 раза 8%
4
1 раз 4%
8
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
ЦСКА Москва (женщины)
Зенит (женщины)
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
121
Больше Меньше
122
103
86
67
410
49
113
310
113
211
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
121
Больше Меньше
103
102
76
75
58
39
49
210
310
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
242
Больше Меньше
242
206
188
1313
1115
917
422
719
323
521
125
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|26
|23
|1
|2
|84 - 14
|70
|2.
|Заявка
|26
|21
|4
|1
|63 - 9
|67
|3.
|Заявка
|26
|19
|2
|5
|64 - 16
|59
|4.
|Заявка
|26
|14
|2
|10
|43 - 36
|44
|5.
|Заявка
|26
|12
|7
|7
|32 - 25
|43
|6.
|Заявка
|26
|9
|2
|15
|21 - 54
|29
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|11
|0
|2
|38 - 10
|33
|2.
|Заявка
|14
|10
|3
|1
|26 - 5
|33
|3.
|Заявка
|13
|10
|1
|2
|32 - 8
|31
|4.
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|21 - 10
|24
|5.
|Заявка
|13
|7
|1
|5
|25 - 19
|22
|6.
|Заявка
|13
|5
|1
|7
|9 - 24
|16
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|12
|1
|0
|46 - 4
|37
|2.
|Заявка
|12
|11
|1
|0
|37 - 4
|34
|3.
|Заявка
|13
|9
|1
|3
|32 - 8
|28
|4.
|Заявка
|13
|7
|1
|5
|18 - 17
|22
|5.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|11 - 15
|19
|6.
|Заявка
|13
|4
|1
|8
|12 - 30
|13
|Зенит (женщины)
|Диаш Ана
|10
|Локомотив Москва (женщины)
|Шеина Яна
|9
|Краснодар (женщины)
|_Basaeva D.
|9
|ЦСКА Москва (женщины)
|Смирнова Надежда
|8
|ЦСКА Москва (женщины)
|Онгене Габриэль
|7
|Рязань-ВДВ (женщины)
|Коваленко Ксения
|1
|Динамо Москва (женщины)
|Шестернева Елена
|1
|Зенит (женщины)
|Гживиньска Габриэла
|1
|Рубин (женщины)
|Анисина Вероника
|1
|Рубин (женщины)
|Карагезян Светлана
|1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч ЦСКА Москва (женщины) - Зенит (женщины)
Исход игры
ЦСКА Москва (женщины)
67.8% (78)
Ничья
18.3% (21)
Зенит (женщины)
13.9% (16)
Тотал 2.5
Больше
70.64% (77)
Меньше
29.36% (32)
Обе команды забьют
Да
86.24% (94)
Нет
13.76% (15)
Популярный счёт
2:1 ЦСКА Москва (женщины)
44.3% (51)
1:1 Ничья
14.8% (17)
1:0 ЦСКА Москва (женщины)
9.6% (11)
1:2 Зенит (женщины)
9.6% (11)
3:1 ЦСКА Москва (женщины)
5.2% (6)
2:2 Ничья
2.6% (3)
2:0 ЦСКА Москва (женщины)
2.6% (3)
2:3 Зенит (женщины)
1.7% (2)
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