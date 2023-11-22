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  3. РОССИЯ
  4. Суперлига (женщины) 2023
ЦСКА Москва (женщины)
 
Позже
Зенит (женщины)
Прогнозы 22
ЦСКА Москва (женщины) 45.5% (10)
X 36.4% (8)
Зенит (женщины) 18.2% (4)
Все прогнозы

История личных встреч

ЦСКА Москва (женщины)
Зенит (женщины)

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

4 матча

50%
50%
2 победы 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа

Второй тайм

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

История матчей

К(
1:4
С(
1:2
С
1:1
С(
0:2

Голы

Всего голов

0
7

Голов в среднем за матч

0
2.33

Среднее время на гол

0
38

Всего голов

3
2

Голов в среднем за матч

1
2

Среднее время на гол

90
45

Всего голов

3
9

Голов в среднем за матч

0.75
2.25

Тотал матчей

2.5
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

120
40

Бомбардиры внутри турнира

ЦСКА Москва (женщины)
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Смирнова Надежда 8 0.31
Онгене Габриэль 7 (1) 0.27
Мясникова Юлия 5 0.19
Дамьянович Невена 5 (2) 0.19
_Ordega F. 4 0.15
Мануйлова Маргарита 3 0.12
Плешкова Юлия 3 0.12
_Chernomyrdina M. 3 0.12
_Ekogo T. 2 0.08
_Petrova T. 2 0.08
Коваленко Ксения 1 0.04
Бизенкова Валерия 1 0.04
_Bratko E. 1 0.04
Зенит (женщины)
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Диаш Ана 10 (1) 0.38
Якупова Лина 6 0.23
Пантюхина Екатерина 5 (1) 0.19
Лазарева Елизавета 4 0.15
Куропаткина Вероника 3 0.12
Кики 3 0.12
Ильиных Надежда 1 0.04
Андреева Алёна 1 0.04
Гживиньска Габриэла 1 0.04
Шарифова Зарина 1 0.04
_Ezenagu M. 1 0.04
_Mirzaliyeva N. 1 0.04
_Mirzalieva N. 1 0.04

Карточки

ЦСКА Москва (женщины)
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Зенит (женщины)
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гживиньска Габриэла 0 1

Результаты матчей

ЦСКА Москва (женщины)
84.6%
15.4%
11 побед 2 поражения
Первый тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
69% (9)
23% (3)
8% (1)
Зенит (женщины)
9.1%
90.9%
1 победа 10 поражений
Первый тайм
14% (2)
64% (9)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
36% (5)
64% (9)

Сухие победы

5
0

Сухие поражения

1
8

Волевые победы

4
1

Упущенные победы

1
1
ЦСКА Москва (женщины)
100%
0 побед 12 поражений
Первый тайм
0% (0)
62% (8)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
23% (3)
77% (10)
Зенит (женщины)
100%
11 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (6)
50% (6)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
83% (10)
8% (1)
8% (1)

Сухие победы

0
9

Сухие поражения

9
0

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

25
10
ЦСКА Москва (женщины)
44%
56%
11 побед 14 поражений
Первый тайм
19% (5)
50% (13)
31% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (9)
23% (6)
42% (11)
Зенит (женщины)
54.5%
45.5%
12 побед 10 поражений
Первый тайм
31% (8)
58% (15)
12% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (10)
23% (6)
38% (10)

Сухие победы

5
9

Сухие поражения

10
8

Волевые победы

4
3

Упущенные победы

26
11

Голы по времени матча

Забито

22
28
9 В 1-м тайме 14
13 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 8
18 Не забивали 18
4
18%
5
18%
1-15
1
5%
4
14%
16-30
4
18%
5
18%
31-45
5
23%
2
7%
46-60
4
18%
2
7%
61-75
4
18%
10
36%
76-90

Пропущено

8
2
5 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 0
6 Не пропускали 2
1
13%
0
0%
1-15
3
38%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
13%
1
50%
61-75
2
25%
1
50%
76-90

Забито

25
11
12 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 3
19 Не забивали 20
4
16%
1
9%
1-15
4
16%
1
9%
16-30
4
16%
2
18%
31-45
6
24%
3
27%
46-60
2
8%
3
27%
61-75
5
20%
1
9%
76-90

Пропущено

1
4
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
1
100%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

47
39
21 В 1-м тайме 18
26 Во 2-м тайме 21
13 Забивали первыми 11
11 Не забивали 12
8
17%
6
15%
1-15
5
11%
5
13%
16-30
8
17%
7
18%
31-45
11
23%
5
13%
46-60
6
13%
5
13%
61-75
9
19%
11
28%
76-90

Пропущено

9
6
5 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 5
1
11%
0
0%
1-15
3
33%
1
17%
16-30
1
11%
2
33%
31-45
1
11%
1
17%
46-60
1
11%
1
17%
61-75
2
22%
1
17%
76-90

Результаты последних матчей

ЦСКА Москва (женщины)
(20 матчей)
80%
5%
15%
16 побед 1 ничья 3 поражения
Рязань-ВДВ (женщины) - ЦСКА Москва (женщины) 0:8 Звезда-2005 (женщины) - ЦСКА Москва (женщины) 0:0 ЦСКА Москва (женщины) - Локомотив Москва (женщины) 1:2 ЦСКА Москва (женщины) - Динамо Москва (женщины) 3:1
Зенит (женщины) - ЦСКА Москва (женщины) 1:4 Зенит (женщины) - ЦСКА Москва (женщины) 1:2 ЦСКА Москва (женщины) - Локомотив Москва (женщины) 2:1 ЦСКА Москва (женщины) - Ростов (женщины) 7:0 Чертаново (женщины) - ЦСКА Москва (женщины) 0:5 Звезда-2005 (женщины) - ЦСКА Москва (женщины) 0:1 ЦСКА Москва (женщины) - Рубин (женщины) 5:0 ЦСКА Москва (женщины) - Рязань-ВДВ (женщины) 2:1 ЦСКА Москва (женщины) - Краснодар (женщины) 1:0 Енисей (женщины) - ЦСКА Москва (женщины) 0:1 Зенит (женщины) - ЦСКА Москва (женщины) 1:1 Крылья Советов (женщины) - ЦСКА Москва (женщины) 0:7 ЦСКА Москва (женщины) - Динамо Москва (женщины) 2:1 ЦСКА Москва (женщины) - Зенит (женщины) 0:2 Локомотив Москва (женщины) - ЦСКА Москва (женщины) 0:2 Ростов (женщины) - ЦСКА Москва (женщины) 2:3
Зенит (женщины)
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Зенит (женщины) - Динамо Москва (женщины) 3:0 Зенит (женщины) - Локомотив Москва (женщины) 3:1 Рязань-ВДВ (женщины) - Зенит (женщины) 0:4 Зенит (женщины) - Звезда-2005 (женщины) 0:0
Зенит (женщины) - ЦСКА Москва (женщины) 1:4 Зенит (женщины) - ЦСКА Москва (женщины) 1:2 Ростов (женщины) - Зенит (женщины) 2:3 Звезда-2005 (женщины) - Зенит (женщины) 1:1 Зенит (женщины) - Рязань-ВДВ (женщины) 2:0 Зенит (женщины) - Енисей (женщины) 1:0 Динамо Москва (женщины) - Зенит (женщины) 0:5 Локомотив Москва (женщины) - Зенит (женщины) 0:2 Зенит (женщины) - Чертаново (женщины) 0:0 Рубин (женщины) - Зенит (женщины) 0:3 Зенит (женщины) - ЦСКА Москва (женщины) 1:1 Зенит (женщины) - Краснодар (женщины) 2:1 Крылья Советов (женщины) - Зенит (женщины) 0:8 ЦСКА Москва (женщины) - Зенит (женщины) 0:2 Зенит (женщины) - Ростов (женщины) 1:1 Зенит (женщины) - Звезда-2005 (женщины) 2:0

Результаты матчей

ЦСКА Москва (женщины)
Зенит (женщины)

Точный счет

2:1
4 раза 31%
3:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
6:0
1 раз 8%
7:0
1 раз 8%
2:0
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%

Точное количество голов

2
4 раза 31%
1
2 раза 15%
3
2 раза 15%
0
1 раз 8%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
6
1 раз 8%
7
1 раз 8%
2
4 раза 29%
1
4 раза 29%
3
3 раза 21%
0
2 раза 14%
5
1 раз 7%

Точный счет

0:1
2 раза 15%
0:8
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
0:7
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
0:2
3 раза 25%
0:3
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
0:8
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%

Точное количество голов

2
3 раза 23%
1
2 раза 15%
3
2 раза 15%
8
2 раза 15%
0
1 раз 8%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
7
1 раз 8%
3
4 раза 33%
2
3 раза 25%
1
2 раза 17%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
8
1 раз 8%

Точный счет

2:1
4 раза 15%
1:2
3 раза 12%
0:2
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
0:8
2 раза 8%
0:1
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
6:0
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
0:7
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
7:0
1 раз 4%
0:2
3 раза 12%
2:0
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
0:3
2 раза 8%
0:8
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%

Точное количество голов

2
7 раз 27%
1
4 раза 15%
3
4 раза 15%
0
2 раза 8%
4
2 раза 8%
5
2 раза 8%
7
2 раза 8%
8
2 раза 8%
6
1 раз 4%
2
7 раз 27%
3
7 раз 27%
1
6 раз 23%
0
2 раза 8%
5
2 раза 8%
4
1 раз 4%
8
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

ЦСКА Москва (женщины)
Зенит (женщины)

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
1
0.5
Больше Меньше
12
2
10
3
1.5
8
6
6
7
2.5
4
10
4
9
3.5
1
13
3
10
4.5
1
13
2
11
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
1
0.5
Больше Меньше
10
3
1.5
10
2
7
6
2.5
7
5
5
8
3.5
3
9
4
9
4.5
2
10
3
10
5.5
1
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
24
2
0.5
Больше Меньше
24
2
20
6
1.5
18
8
13
13
2.5
11
15
9
17
3.5
4
22
7
19
4.5
3
23
5
21
5.5
1
25

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЦСКА Москва (женщины)
 Заявка 26 23 1 2 84 - 14 70
2.
Зенит (женщины)
 Заявка 26 21 4 1 63 - 9 67
3.
Локомотив Москва (женщины)
 Заявка 26 19 2 5 64 - 16 59
4.
Динамо Москва (женщины)
 Заявка 26 14 2 10 43 - 36 44
5.
Звезда-2005 (женщины)
 Заявка 26 12 7 7 32 - 25 43
6.
Рязань-ВДВ (женщины)
 Заявка 26 9 2 15 21 - 54 29

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЦСКА Москва (женщины)
 Заявка 13 11 0 2 38 - 10 33
2.
Зенит (женщины)
 Заявка 14 10 3 1 26 - 5 33
3.
Локомотив Москва (женщины)
 Заявка 13 10 1 2 32 - 8 31
4.
Звезда-2005 (женщины)
 Заявка 12 7 3 2 21 - 10 24
5.
Динамо Москва (женщины)
 Заявка 13 7 1 5 25 - 19 22
6.
Рязань-ВДВ (женщины)
 Заявка 13 5 1 7 9 - 24 16

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЦСКА Москва (женщины)
 Заявка 13 12 1 0 46 - 4 37
2.
Зенит (женщины)
 Заявка 12 11 1 0 37 - 4 34
3.
Локомотив Москва (женщины)
 Заявка 13 9 1 3 32 - 8 28
4.
Динамо Москва (женщины)
 Заявка 13 7 1 5 18 - 17 22
5.
Звезда-2005 (женщины)
 Заявка 14 5 4 5 11 - 15 19
6.
Рязань-ВДВ (женщины)
 Заявка 13 4 1 8 12 - 30 13

Топ бомбардиров
Зенит (женщины) Диаш Ана 10
Локомотив Москва (женщины) Шеина Яна 9
Краснодар (женщины) _Basaeva D. 9
ЦСКА Москва (женщины) Смирнова Надежда 8
ЦСКА Москва (женщины) Онгене Габриэль 7
Весь список

Топ нарушителей
Рязань-ВДВ (женщины) Коваленко Ксения 1
Динамо Москва (женщины) Шестернева Елена 1
Зенит (женщины) Гживиньска Габриэла 1
Рубин (женщины) Анисина Вероника 1
Рубин (женщины) Карагезян Светлана 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча ЦСКА Москва (женщины) - Зенит (женщины) от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 24 ноября 2023, осталось 1 день 19 часов 4 минуты.



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    • Прогнозы 22
    ЦСКА Москва (женщины) 45.5% (10)
    X 36.4% (8)
    Зенит (женщины) 18.2% (4)
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    Где смотреть матч ЦСКА Москва (женщины) - Зенит (женщины) онлайн

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    Прогнозы на матч ЦСКА Москва (женщины) - Зенит (женщины)

    Исход игры
    ЦСКА Москва (женщины)
    45% (9)
    Ничья
    40% (8)
    Зенит (женщины)
    15% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    50% (9)
    Меньше
    50% (9)
    Обе команды забьют
    Да
    88.89% (16)
    Нет
    11.11% (2)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    35% (7)
    2:1 ЦСКА Москва (женщины)
    20% (4)
    1:2 Зенит (женщины)
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