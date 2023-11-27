Стадион: Наддеруд.
0'
1:0
17' ГолAnders Bjoerntvedt Olsen
2:0
47' ГолHenrik Kristiansen
49' Желтая карточкаErlend Hellevik Larsen
3:0
60' ГолOle Breistoel
73' Желтая карточкаMarius Svanberg Alm
90'+5
Ход матча
17'
47'
60'
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
-
-
-
77 Brage Hylen
-
-
-
Главный тренер: Jan Halvor Halvorsen
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Зико РенатоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Joakim Dragsten
Бомбардиры внутри турнира
Люн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Anders Bjoerntvedt Olsen
|3
|1
|Ole Breistoel
|2
|0.67
|Henrik Kristiansen
|1
|0.33
|Хеллум Андреас
|0
|0
Хёдд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Скривен Альфред
|8
|0.26
|Gustav Mogensen
|4
|0.13
|Torbjoern Kallevaag
|2 (1)
|0.06
|Erlend Hellevik Larsen
|2
|0.06
|Isak Gabriel Skotheim
|2
|0.06
|Холланд-Тёссе Кьетил
|2
|0.06
|Thomas Lillo
|2
|0.06
|Sander Sundnes
|1
|0.03
|Peder Neersveen
|1
|0.03
|Halvard Urnes
|1
|0.03
|Simen Kvia-Egeskog
|1
|0.03
|Syver Skundberg Skeide
|1
|0.03
|Зико Ренато
|0
|0
|Rasmus Bonde
|0
|0
Карточки
Люн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Хёдд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Скривен Альфред
|6
|0
|Halvard Urnes
|4
|1
|Torbjoern Kallevaag
|5
|0
|Erlend Hellevik Larsen
|5
|0
|Marius Svanberg Alm
|4
|0
|Sander Sundnes
|4
|0
|Syver Skundberg Skeide
|4
|0
|Sverre Oekland
|3
|0
|Bernardo Morgado
|3
|0
|Peder Neersveen
|2
|0
|Зико Ренато
|2
|0
|Холланд-Тёссе Кьетил
|2
|0
|Gustav Mogensen
|2
|0
|Thomas Lillo
|2
|0
|Robin Hjelmeseth
|1
|0
|Oerjan Heiberg
|1
|0
Результаты матчей
Люн
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Хёдд
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
13% (2)
53% (8)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
53% (8)
20% (3)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
1
5
Люн
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Хёдд
28.6%
71.4%
4 победы 10 поражений
Первый тайм
25% (4)
25% (4)
50% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
38% (6)
44% (7)
Сухие победы
0
3
Сухие поражения
1
7
Волевые победы
0
4
Упущенные победы
2
14
Люн
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Хёдд
36.4%
63.6%
8 побед 14 поражений
Первый тайм
19% (6)
39% (12)
42% (13)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (7)
45% (14)
32% (10)
Сухие победы
1
6
Сухие поражения
1
9
Волевые победы
0
5
Упущенные победы
3
19
Голы по времени матча
Забито
4
13
1 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 6
1 Не забивали 23
0
0%
2
15%
1-15
1
25%
1
8%
16-30
0
0%
2
15%
31-45
3
75%
3
23%
46-60
0
0%
3
23%
61-75
0
0%
2
15%
76-90
Пропущено
2
26
0 В 1-м тайме 9
2 Во 2-м тайме 17
0 Пропускали первыми 9
1 Не пропускали 12
0
0%
2
8%
1-15
0
0%
4
15%
16-30
0
0%
3
12%
31-45
0
0%
6
23%
46-60
1
50%
4
15%
61-75
1
50%
7
27%
76-90
Забито
2
16
2 В 1-м тайме 9
0 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 5
2 Не забивали 20
1
50%
3
19%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
1
50%
4
25%
31-45
0
0%
1
6%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
0
0%
4
25%
76-90
Пропущено
0
15
0 В 1-м тайме 8
0 Во 2-м тайме 7
0 Пропускали первыми 9
0 Не пропускали 11
0
0%
2
13%
1-15
0
0%
4
27%
16-30
0
0%
2
13%
31-45
0
0%
3
20%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
0
0%
2
13%
76-90
Забито
6
29
3 В 1-м тайме 14
3 Во 2-м тайме 15
3 Забивали первыми 11
0 Не забивали 12
1
17%
5
17%
1-15
1
17%
3
10%
16-30
1
17%
6
21%
31-45
3
50%
4
14%
46-60
0
0%
5
17%
61-75
0
0%
6
21%
76-90
Пропущено
2
41
0 В 1-м тайме 17
2 Во 2-м тайме 24
0 Пропускали первыми 18
1 Не пропускали 23
0
0%
4
10%
1-15
0
0%
8
20%
16-30
0
0%
5
12%
31-45
0
0%
9
22%
46-60
1
50%
6
15%
61-75
1
50%
9
22%
76-90
Результаты последних матчей
Люн
(20 матчей)
80%
10%
10%
16 побед 2 ничьи 2 поражения
Тромсдален - Люн 0:2 Люн - Тромсдален 1:2 Люн - Фрам Ларвик 10:1 Нутодден - Люн 2:5
Люн - Вард Хёугесунн 2:1 Трефф - Люн 1:4 Браттвог - Люн 1:1 Люн - Олесунн 2 4:0 Эрн-Хортен - Люн 0:0 Люн - Флеккерёй 3:1 Гроруд - Люн 2:1 Люн - Арендал 4:3 Люн - Браттвог 1:0 Волеренга-2 - Люн 1:2 Хьельсос - Люн 0:1 Люн - Эгерсунд 2:1 Люн - Нутодден 4:0 Люн - Волеренга-2 4:0 Олесунн 2 - Люн 1:2 Люн - Трефф 7:0
Хёдд
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Ранхейм - Хёдд 0:0 Хёдд - ИК Старт 2:1 Рёуфосс - Хёдд 0:1 Хёдд - Согндаль 2:2
Хёдд - ФК Кристиансунн 0:1 Мосс - Хёдд 3:0 Хёдд - Санднес 1:1 Хёдд - Дьерв 2:2 Осане - Хёдд 1:0 Хёдд - Конгсвингер 2:1 Фредрикстад - Хёдд 1:0 КФУМ Осло - Хёдд 0:1 Хёдд - Скейд 2:0 Брюне - Хёдд 2:1 Мьёндален - Хёдд 3:0 Хёдд - КФУМ Осло 0:1 ФК Кристиансунн - Хёдд 4:0 Хёдд - Брюне 0:1 Санднес - Хёдд 1:3 Хёдд - Мьёндален 1:2
Результаты матчей
Люн
Хёдд
Точный счет
1:2
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
1:1
4 раза 27%
0:1
3 раза 20%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
6 раз 40%
2
5 раз 33%
0
4 раза 27%
Точный счет
0:2
1 раз 100%
1:0
3 раза 19%
3:0
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
0
8 раз 50%
1
5 раз 31%
3
2 раза 13%
2
1 раз 6%
Точный счет
0:2
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
0:1
5 раз 16%
1:1
5 раз 16%
1:0
4 раза 13%
2:1
4 раза 13%
3:0
3 раза 10%
0:0
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
Точное количество голов
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
0
12 раз 39%
1
11 раз 35%
2
6 раз 19%
3
2 раза 6%
Тоталы голов в матче
Люн
Хёдд
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
510
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
823
12
229
|ФК Кристиансунн
|Стокке Беньямин
|16 (3)
|Дьерв
|Педру Самуэл
|14 (3)
|Санднес
|Хейланн Томми
|12 (6)
|Фредрикстад
|Бьярталид Йоаннес
|11 (5)
|Конгсвингер
|Adem Gueven
|11 (3)
|Мосс
|Странде Кристиан
|9
|Рёуфосс
|Jamal Deen Haruna
|9
|Брюне
|Диа Мамаду
|8
|Санднес
|Kristoffer Hey
|1 6
|ИК Старт
|Вормгор Вито
|7