  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Плей-офф понижения
  4. Норвегия
  5. Первый дивизион 2023
Стадион: .
Люн
3:0
Конец матча
Хёдд
0'
1:0
17' Гол
Anders Bjoerntvedt Olsen
2:0
47' Гол
Henrik Kristiansen
49' Желтая карточка
Erlend Hellevik Larsen
3:0
60' Гол
Ole Breistoel
73' Желтая карточка
Marius Svanberg Alm
90'+5
1
Alexander
Pedersen
22
Haavard
Meinseth
6
Daniel
Schneider
4
Селл
Вильям
18
Зольберг-Нильсен
Герман
21
Julius
Friberg
Skaug
5
Even
Bydal
7
Henrik
Kristiansen
9
Anders
Bjoerntvedt
Olsen
19
Хеллум
Андреас
16
Ole
Breistoel
1
Ole-Monrad
Alme
32
Sander
Sundnes
77
Marius
Svanberg
Alm
6
Thomas
Lillo
24
Erlend
Hellevik
Larsen
11
Torbjoern
Kallevaag
20
Syver
Skundberg
Skeide
28
Зико
Ренато
17
Холланд-Тёссе
Кьетил
21
Gustav
Mogensen
9
Скривен
Альфред
Люн
4-3-3
Хёдд
3-4-3

Бомбардиры внутри турнира

Люн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Anders Bjoerntvedt Olsen 3 1
Ole Breistoel 2 0.67
Henrik Kristiansen 1 0.33
Хеллум Андреас 0 0
Хёдд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Скривен Альфред 8 0.26
Gustav Mogensen 4 0.13
Torbjoern Kallevaag 2 (1) 0.06
Erlend Hellevik Larsen 2 0.06
Isak Gabriel Skotheim 2 0.06
Холланд-Тёссе Кьетил 2 0.06
Thomas Lillo 2 0.06
Sander Sundnes 1 0.03
Peder Neersveen 1 0.03
Halvard Urnes 1 0.03
Simen Kvia-Egeskog 1 0.03
Syver Skundberg Skeide 1 0.03
Зико Ренато 0 0
Rasmus Bonde 0 0

Карточки

Люн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хёдд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Скривен Альфред 6 0
Halvard Urnes 4 1
Torbjoern Kallevaag 5 0
Erlend Hellevik Larsen 5 0
Marius Svanberg Alm 4 0
Sander Sundnes 4 0
Syver Skundberg Skeide 4 0
Sverre Oekland 3 0
Bernardo Morgado 3 0
Peder Neersveen 2 0
Зико Ренато 2 0
Холланд-Тёссе Кьетил 2 0
Gustav Mogensen 2 0
Thomas Lillo 2 0
Robin Hjelmeseth 1 0
Oerjan Heiberg 1 0

Результаты матчей

Люн
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Хёдд
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
13% (2)
53% (8)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
53% (8)
20% (3)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

1
5
Люн
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Хёдд
28.6%
71.4%
4 победы 10 поражений
Первый тайм
25% (4)
25% (4)
50% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
38% (6)
44% (7)

Сухие победы

0
3

Сухие поражения

1
7

Волевые победы

0
4

Упущенные победы

2
14
Люн
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Хёдд
36.4%
63.6%
8 побед 14 поражений
Первый тайм
19% (6)
39% (12)
42% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (7)
45% (14)
32% (10)

Сухие победы

1
6

Сухие поражения

1
9

Волевые победы

0
5

Упущенные победы

3
19

Голы по времени матча

Забито

4
13
1 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 6
1 Не забивали 23
0
0%
2
15%
1-15
1
25%
1
8%
16-30
0
0%
2
15%
31-45
3
75%
3
23%
46-60
0
0%
3
23%
61-75
0
0%
2
15%
76-90

Пропущено

2
26
0 В 1-м тайме 9
2 Во 2-м тайме 17
0 Пропускали первыми 9
1 Не пропускали 12
0
0%
2
8%
1-15
0
0%
4
15%
16-30
0
0%
3
12%
31-45
0
0%
6
23%
46-60
1
50%
4
15%
61-75
1
50%
7
27%
76-90

Забито

2
16
2 В 1-м тайме 9
0 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 5
2 Не забивали 20
1
50%
3
19%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
1
50%
4
25%
31-45
0
0%
1
6%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
0
0%
4
25%
76-90

Пропущено

0
15
0 В 1-м тайме 8
0 Во 2-м тайме 7
0 Пропускали первыми 9
0 Не пропускали 11
0
0%
2
13%
1-15
0
0%
4
27%
16-30
0
0%
2
13%
31-45
0
0%
3
20%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
0
0%
2
13%
76-90

Забито

6
29
3 В 1-м тайме 14
3 Во 2-м тайме 15
3 Забивали первыми 11
0 Не забивали 12
1
17%
5
17%
1-15
1
17%
3
10%
16-30
1
17%
6
21%
31-45
3
50%
4
14%
46-60
0
0%
5
17%
61-75
0
0%
6
21%
76-90

Пропущено

2
41
0 В 1-м тайме 17
2 Во 2-м тайме 24
0 Пропускали первыми 18
1 Не пропускали 23
0
0%
4
10%
1-15
0
0%
8
20%
16-30
0
0%
5
12%
31-45
0
0%
9
22%
46-60
1
50%
6
15%
61-75
1
50%
9
22%
76-90

Результаты последних матчей

Люн
(20 матчей)
80%
10%
10%
16 побед 2 ничьи 2 поражения
Тромсдален - Люн 0:2 Люн - Тромсдален 1:2 Люн - Фрам Ларвик 10:1 Нутодден - Люн 2:5
Люн - Вард Хёугесунн 2:1 Трефф - Люн 1:4 Браттвог - Люн 1:1 Люн - Олесунн 2 4:0 Эрн-Хортен - Люн 0:0 Люн - Флеккерёй 3:1 Гроруд - Люн 2:1 Люн - Арендал 4:3 Люн - Браттвог 1:0 Волеренга-2 - Люн 1:2 Хьельсос - Люн 0:1 Люн - Эгерсунд 2:1 Люн - Нутодден 4:0 Люн - Волеренга-2 4:0 Олесунн 2 - Люн 1:2 Люн - Трефф 7:0
Хёдд
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Ранхейм - Хёдд 0:0 Хёдд - ИК Старт 2:1 Рёуфосс - Хёдд 0:1 Хёдд - Согндаль 2:2
Хёдд - ФК Кристиансунн 0:1 Мосс - Хёдд 3:0 Хёдд - Санднес 1:1 Хёдд - Дьерв 2:2 Осане - Хёдд 1:0 Хёдд - Конгсвингер 2:1 Фредрикстад - Хёдд 1:0 КФУМ Осло - Хёдд 0:1 Хёдд - Скейд 2:0 Брюне - Хёдд 2:1 Мьёндален - Хёдд 3:0 Хёдд - КФУМ Осло 0:1 ФК Кристиансунн - Хёдд 4:0 Хёдд - Брюне 0:1 Санднес - Хёдд 1:3 Хёдд - Мьёндален 1:2

Результаты матчей

Люн
Хёдд

Точный счет

1:2
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
1:1
4 раза 27%
0:1
3 раза 20%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
6 раз 40%
2
5 раз 33%
0
4 раза 27%

Точный счет

0:2
1 раз 100%
1:0
3 раза 19%
3:0
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
0
8 раз 50%
1
5 раз 31%
3
2 раза 13%
2
1 раз 6%

Точный счет

0:2
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
0:1
5 раз 16%
1:1
5 раз 16%
1:0
4 раза 13%
2:1
4 раза 13%
3:0
3 раза 10%
0:0
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
0
12 раз 39%
1
11 раз 35%
2
6 раз 19%
3
2 раза 6%

Тоталы голов в матче

Люн
Хёдд

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
5
10
1
1
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
8
23
1
2
2.5
2
29

Топ бомбардиров
ФК Кристиансунн Стокке Беньямин 16 (3)
Дьерв Педру Самуэл 14 (3)
Санднес Хейланн Томми 12 (6)
Фредрикстад Бьярталид Йоаннес 11 (5)
Конгсвингер Adem Gueven 11 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Мосс Странде Кристиан 9
Рёуфосс Jamal Deen Haruna 9
Брюне Диа Мамаду 8
Санднес Kristoffer Hey 1 6
ИК Старт Вормгор Вито 7
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 17'
      Ole Breistoel сделал результативную передачу.
    • 17'
      Г О О О О Л - Anders Bjoerntvedt Olsen бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Люн 3:0 Хёдд онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Бонусы букмекеров
    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     