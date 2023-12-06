  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Греция
  4. Кубок 2023-2024
ОФИ
3:1
Конец матча
Кифисия
0'
1:0
7' Гол
Тораль Хон
1:1
10' Гол
Nicolas Andereggen
2:1
25' Гол
Тораль Хон
27' Желтая карточка
Нейра Хуан
28' Желтая карточка
Феллипе Луис
45' Желтая карточка
Nicolas Andereggen
52' Желтая карточка
Ипалибо Джек
53' Желтая карточка
Ботия Альберто
64' Желтая карточка
3:1
76' Гол
Luis Gallegos
85' Желтая карточка
Вурос Праксителис
3:1
87' Не забитый пенальти
Andrews Tetteh
90'+5
33
Бауман
Ноам
6
Маринакис
Никос
14
Вурос
Праксителис
24
Лабропулос
Василис
22
Тораринссон
Гудмундур
8
Luis
Gallegos
29
Мельядо
Мигель
21
Тораль
Хон
10
Нейра
Хуан
99
Абанда
Леруа
28
Феллипе
Луис
1
Кристинссон
Огмундур
21
Масурас
Яннис
3
Ботия
Альберто
31
Цапан
Лука
18
Паррас
Александрос
42
Ипалибо
Джек
6
Antonis
Papasavas
33
Nicolas
Andereggen
22
Илиев
Илиан
17
Крисиума
Матеус
9
Ожегович
Огнен
ОФИ
Кифисия

История личных встреч

ОФИ
Кифисия

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

150%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

3 матча

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

История матчей

С
0:0
К
1:0
ГЭ
0:3

Голы

Всего голов

0
3

Голов в среднем за матч

0
1

Среднее время на гол

0
90

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

0.33
0

Среднее время на гол

270
0

Всего голов

1
3

Голов в среднем за матч

0.33
1

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

270
90

Бомбардиры внутри турнира

ОФИ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тораль Хон 2 1
Harold Mosquera 2 1
Абанда Леруа 1 0.5
Феллипе Луис 1 0.5
Luis Gallegos 1 0.5
Риера Адриан 1 0.5
Кифисия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Nicolas Andereggen 1 0.5
Вафеас Никос 1 0.5
Nikolaos Peios 1 0.5
Крисиума Матеус 0 0

Карточки

ОФИ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мельядо Мигель 1 1
Нейра Хуан 1 0
Феллипе Луис 1 0
Вурос Праксителис 1 0
Кифисия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ботия Альберто 1 0
Nicolas Andereggen 1 0
Ипалибо Джек 1 0

Результаты матчей

ОФИ
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Кифисия
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
1
ОФИ
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Кифисия
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

5
0
ОФИ
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Кифисия
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

5
1

Голы по времени матча

Забито

3
3
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
1
33%
1
33%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

1
3
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
100%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

5
0
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

3
0
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

8
3
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
1
13%
1
33%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
1
13%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
2
25%
0
0%
76-90

Пропущено

4
3
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
25%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

ОФИ
(20 матчей)
20%
45%
35%
4 победы 9 ничьих 7 поражений
Панатинаикос - ОФИ 4:0 ОФИ - Волос 1:1 ОФИ - ПАС Янина 1:1 Пансерраикос - ОФИ 2:1
ОФИ - Олимпиакос 0:2 Кифисия - ОФИ 0:0 Киссамикос - ОФИ 3:5 ОФИ - АЕК 2:0 Панетоликос - ОФИ 1:1 ОФИ - Атромитос 1:1 Ламия - ОФИ 2:2 ОФИ - PAE Chania 2:2 ОФИ - ПАОК 1:0 Астерас - ОФИ 3:0 ОФИ - Арис Салоники 3:2 Фиорентина - ОФИ 1:1 Атромитос - ОФИ 2:2 Утрехт - ОФИ 2:0 НАК Бреда - ОФИ 3:2 Херенвен - ОФИ 2:0
Кифисия
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Панетоликос - Кифисия 3:0 Кифисия - Астерас 1:3 Кифисия - Панатинаикос 0:1 Кифисия - АЕК 1:1
Волос - Кифисия 2:1 Кифисия - ОФИ 0:0 Ахарнаикос - Кифисия 0:2 Арис Салоники - Кифисия 1:1 Кифисия - Ламия 1:1 Олимпиакос - Кифисия 4:0 Кифисия - Пансерраикос 4:4 Кифисия - Атромитос 2:1 ПАОК - Кифисия 2:1 ПАС Янина - Кифисия 3:0 ПАС Янина - Кифисия 3:0 Аполлон Смирнис - Кифисия 0:0 Кифисия - Каламата 1:1 Эпископи - Кифисия 1:5 Кифисия - Киссамикос 0:3 Панахаики - Кифисия 1:2

Результаты матчей

ОФИ
Кифисия

Точный счет

3:1
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%

Точный счет

3:5
1 раз 100%
0:2
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%

Точное количество голов

5
1 раз 100%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

3:1
1 раз 50%
3:5
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%

Точное количество голов

3
1 раз 50%
5
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

ОФИ
Кифисия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
3.5
Больше Меньше
1
1
4.5
1/8 финала
0 Астерас
2 Пансерраикос
3 Панетоликос
2 Каллитея
1 Лариса
1 Атромитос
3 ОФИ
1 Кифисия
Левадиакос
Ники Волоу
ПАОК
Волос
АЕК
Арис Салоники
Панатинаикос
Олимпиакос
1/4 финала
?
?
?
?
?
?
?
?
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
ОФИ Тораль Хон 2
ОФИ Harold Mosquera 2
Пансерраикос Алексич Коста 2
Пансерраикос Alexandros Maskanakis 2
Панетоликос Харис Мавриас 1 (1)
Весь список

Топ нарушителей
ОФИ Мельядо Мигель 1 1
Кифисия Ботия Альберто 1
ОФИ Нейра Хуан 1
Астерас Мунафо Хуан 1
ОФИ Феллипе Луис 1
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 52'
      Ипалибо Джек получил желтую карточку от судьи
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • 7'
      Г О О О О Л - Тораль Хон бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    Прогноз на матч от Liveresult
    Где смотреть матч ОФИ 3:1 Кифисия онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Бонусы букмекеров
    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     