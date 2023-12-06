0'
1:0
7' ГолТораль Хон
1:1
10' ГолNicolas Andereggen
2:1
25' ГолТораль Хон
27' Желтая карточкаНейра Хуан
28' Желтая карточкаФеллипе Луис
45' Желтая карточкаNicolas Andereggen
52' Желтая карточкаИпалибо Джек
53' Желтая карточкаБотия Альберто
3:1
76' ГолLuis Gallegos
85' Желтая карточкаВурос Праксителис
3:1
87' Не забитый пенальтиAndrews Tetteh
90'+5
Ход матча
7'
1:0
10'
25'
2:1
27'
28'
52'
53'
64'
69'
76'
3:1
87'
3:1
Прогноз на матч от Liveresult
33
Бауман
Ноам
21
Тораль
Хон
10
Нейра
Хуан
99
Абанда
Леруа
28
Феллипе
Луис
- Основной состав
-
33 Бауман НоамВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Тораль ХонПолузащитник
-
10 Нейра ХуанПолузащитник
-
99 Абанда ЛеруаПолузащитник
-
28 Феллипе ЛуисНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
16 Каро АндреасЗащитник
- Защитник
-
23 Риера АдрианПолузащитник
-
55 Глазер ДанПолузащитник
-
11 Нуха ДикоНападающий
-
-
-
Главный тренер: Дамбраускас Валдас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
31 Цапан ЛукаЗащитник
- Защитник
-
42 Ипалибо ДжекПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Илиев ИлианПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Тьеви БифумаНападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Giannis Anastasiou
История личных встреч
ОФИ
Кифисия
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
150%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
3 матча
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
0
3
Голов в среднем за матч
0
1
Среднее время на гол
0
90
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
0.33
0
Среднее время на гол
270
0
Всего голов
1
3
Голов в среднем за матч
0.33
1
Тотал матчей
2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
270
90
Бомбардиры внутри турнира
ОФИ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тораль Хон
|2
|1
|Harold Mosquera
|2
|1
|Абанда Леруа
|1
|0.5
|Феллипе Луис
|1
|0.5
|Luis Gallegos
|1
|0.5
|Риера Адриан
|1
|0.5
Кифисия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Nicolas Andereggen
|1
|0.5
|Вафеас Никос
|1
|0.5
|Nikolaos Peios
|1
|0.5
|Крисиума Матеус
|0
|0
Карточки
ОФИ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мельядо Мигель
|1
|1
|Нейра Хуан
|1
|0
|Феллипе Луис
|1
|0
|Вурос Праксителис
|1
|0
Кифисия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ботия Альберто
|1
|0
|Nicolas Andereggen
|1
|0
|Ипалибо Джек
|1
|0
Результаты матчей
ОФИ
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Кифисия
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
1
ОФИ
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Кифисия
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
5
0
ОФИ
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Кифисия
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
5
1
Голы по времени матча
Забито
3
3
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
1
33%
1
33%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
1
3
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
100%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
5
0
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Пропущено
3
0
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
8
3
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
1
13%
1
33%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
1
13%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
2
25%
0
0%
76-90
Пропущено
4
3
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
25%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Результаты последних матчей
ОФИ
(20 матчей)
20%
45%
35%
4 победы 9 ничьих 7 поражений
Панатинаикос - ОФИ 4:0 ОФИ - Волос 1:1 ОФИ - ПАС Янина 1:1 Пансерраикос - ОФИ 2:1
ОФИ - Олимпиакос 0:2 Кифисия - ОФИ 0:0 Киссамикос - ОФИ 3:5 ОФИ - АЕК 2:0 Панетоликос - ОФИ 1:1 ОФИ - Атромитос 1:1 Ламия - ОФИ 2:2 ОФИ - PAE Chania 2:2 ОФИ - ПАОК 1:0 Астерас - ОФИ 3:0 ОФИ - Арис Салоники 3:2 Фиорентина - ОФИ 1:1 Атромитос - ОФИ 2:2 Утрехт - ОФИ 2:0 НАК Бреда - ОФИ 3:2 Херенвен - ОФИ 2:0
Кифисия
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Панетоликос - Кифисия 3:0 Кифисия - Астерас 1:3 Кифисия - Панатинаикос 0:1 Кифисия - АЕК 1:1
Волос - Кифисия 2:1 Кифисия - ОФИ 0:0 Ахарнаикос - Кифисия 0:2 Арис Салоники - Кифисия 1:1 Кифисия - Ламия 1:1 Олимпиакос - Кифисия 4:0 Кифисия - Пансерраикос 4:4 Кифисия - Атромитос 2:1 ПАОК - Кифисия 2:1 ПАС Янина - Кифисия 3:0 ПАС Янина - Кифисия 3:0 Аполлон Смирнис - Кифисия 0:0 Кифисия - Каламата 1:1 Эпископи - Кифисия 1:5 Кифисия - Киссамикос 0:3 Панахаики - Кифисия 1:2
Результаты матчей
ОФИ
Кифисия
Точный счет
3:1
1 раз 100%
Точное количество голов
3
1 раз 100%
Точный счет
3:5
1 раз 100%
0:2
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
Точное количество голов
5
1 раз 100%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
3:1
1 раз 50%
3:5
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
Точное количество голов
3
1 раз 50%
5
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
ОФИ
Кифисия
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
1/8 финала
1/4 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
|ОФИ
|Тораль Хон
|2
|ОФИ
|Harold Mosquera
|2
|Пансерраикос
|Алексич Коста
|2
|Пансерраикос
|Alexandros Maskanakis
|2
|Панетоликос
|Харис Мавриас
|1 (1)
|ОФИ
|Мельядо Мигель
|1 1
|Кифисия
|Ботия Альберто
|1
|ОФИ
|Нейра Хуан
|1
|Астерас
|Мунафо Хуан
|1
|ОФИ
|Феллипе Луис
|1