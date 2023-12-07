Тур: 3. Стадион: Динамо им. Валерия Лобановского.
4:2
Конец матча
0'
1:0
11' ГолВолошин Назар
2:0
22' ГолВолошин Назар
28' Желтая карточкаБичек Константин
2:1
30' ГолДмитренко Владислав
3:1
34' ГолВанат Владислав
41' Вторая желтая карточкаБичек Константин
3:2
71' ГолРеменюк Андрей
84' Желтая карточкаФарина Марьян
4:2
90' ГолДячук Максим
90'+5
Ход матча
11'
22'
2:0
28'
30'
34'
41'
71'
3:2
84'
90'
90'
25
Дячук
Максим
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
25 Дячук МаксимЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
23 Малыш НавинЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Диалло СамбаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 БенитоНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Александр Шовковски
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 Червак ВадимЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
37 Мозиль ОлегВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Курило ИгорьЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Олег Голодюк
История личных встреч
Динамо Киев
Металлист-1925
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
200%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
3
Голов в среднем за матч
0
1.5
Среднее время на гол
0
60
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
0.5
0
Среднее время на гол
180
0
Всего голов
1
3
Голов в среднем за матч
0.33
1
Тотал матчей
0.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
Среднее время на гол
270
90
Бомбардиры внутри турнира
Динамо Киев
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Буяльский Виталий
|6 (3)
|0.46
|Ванат Владислав
|6
|0.46
|Волошин Назар
|4
|0.31
|Ярмоленко Андрей
|4 (2)
|0.31
|Бражко Владимир
|3
|0.23
|Караваев Александр
|2
|0.15
|Тымчик Александр
|2
|0.15
|Кабаев Владислав
|1
|0.08
|Бенито
|1
|0.08
|Сидорчук Сергей
|1
|0.08
|Дячук Максим
|1
|0.08
|Андриевский Александр
|0
|0
|Дубинчак Владислав
|0
|0
|Шапаренко Николай
|0
|0
|Супряга Владислав
|0
|0
Металлист-1925
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Борячук Андрей
|3 (1)
|0.19
|Юсов Дмитрий
|3
|0.19
|Дмитренко Владислав
|3
|0.19
|Русин Ростислав
|2
|0.13
|Oleksiy Sydorov
|1
|0.06
|Ткачук Евгений
|1
|0.06
|Вачиберадзе Бека
|1
|0.06
|Ременюк Андрей
|1
|0.06
|Ari Moura
|1
|0.06
|Фарина Марьян
|1
|0.06
|Габелок Артём
|0
|0
|Курило Игорь
|0
|0
|Мартынюк Ярослав
|0
|0
|Безуглый Никита
|0
|0
Карточки
Динамо Киев
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Волошин Назар
|4
|0
|Ванат Владислав
|2
|1
|Дубинчак Владислав
|3
|0
|Шепелев Владимир
|3
|0
|Сирота Александр
|1
|1
|Бражко Владимир
|2
|0
|Дячук Максим
|2
|0
|Караваев Александр
|0
|1
|Попов Денис II
|0
|1
|Сидорчук Сергей
|1
|0
|Буяльский Виталий
|1
|0
|Андриевский Александр
|1
|0
|Кабаев Владислав
|1
|0
|Тымчик Александр
|1
|0
|Шапаренко Николай
|1
|0
|Бенито
|1
|0
|Вивчаренко Константин
|1
|0
Металлист-1925
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Курило Игорь
|2
|2
|Жичиков Максим
|4
|0
|Мартынюк Ярослав
|2
|1
|Ткачук Андрей
|3
|0
|Борячук Андрей
|3
|0
|Безуглый Никита
|3
|0
|Мозиль Олег
|1
|1
|Бичек Константин
|1
|1
|Ткачук Евгений
|2
|0
|Дмитренко Владислав
|2
|0
|Andrii Chyruk
|2
|0
|Юсов Дмитрий
|1
|0
|Вачиберадзе Бека
|1
|0
|Габелок Артём
|1
|0
|Русин Ростислав
|1
|0
|Ременюк Андрей
|1
|0
|Ari Moura
|1
|0
|Фарина Марьян
|1
|0
|Oleksiy Sydorov
|1
|0
Результаты матчей
Динамо Киев
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Металлист-1925
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
5
0
Упущенные победы
0
10
Динамо Киев
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Металлист-1925
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (6)
40% (4)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
6
5
Упущенные победы
11
5
Динамо Киев
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
46% (6)
15% (2)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
Металлист-1925
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
38% (6)
31% (5)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
6% (1)
56% (9)
38% (6)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
11
5
Упущенные победы
11
15
Голы по времени матча
Забито
16
11
10 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 5
8 Не забивали 10
4
25%
2
18%
1-15
3
19%
4
36%
16-30
3
19%
1
9%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
6
38%
1
9%
76-90
Пропущено
7
17
4 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 8
2
29%
2
12%
1-15
1
14%
1
6%
16-30
1
14%
4
24%
31-45
2
29%
3
18%
46-60
1
14%
2
12%
61-75
0
0%
5
29%
29%
76-90
Забито
15
7
8 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 2
7 Не забивали 11
3
20%
1
14%
1-15
3
20%
1
14%
16-30
2
13%
1
14%
31-45
3
20%
2
29%
46-60
1
7%
1
14%
61-75
3
20%
1
14%
76-90
Пропущено
11
7
3 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
1
9%
1
14%
1-15
1
9%
3
43%
16-30
1
9%
1
14%
31-45
3
27%
1
14%
46-60
3
27%
1
14%
61-75
2
18%
0
0%
76-90
Забито
31
18
18 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 8
9 Забивали первыми 7
2 Не забивали 5
7
23%
3
17%
1-15
6
19%
5
28%
16-30
5
16%
2
11%
31-45
3
10%
4
22%
46-60
1
3%
2
11%
61-75
9
29%
29%
2
11%
76-90
Пропущено
18
24
7 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 12
3
17%
3
13%
1-15
2
11%
4
17%
16-30
2
11%
5
21%
31-45
5
28%
4
17%
46-60
4
22%
3
13%
61-75
2
11%
5
21%
76-90
Результаты последних матчей
Динамо Киев
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Динамо Киев - Рух Львов 2:0 Кривбасс - Динамо Киев 0:2 Динамо Киев - Шахтёр Донецк 0:1 Колос Ковалёвка - Динамо Киев 1:1
Динамо Киев - Днепр-1 0:1 Полесье - Динамо Киев 3:2 Динамо Киев - Александрия 4:2 Оболонь - Динамо Киев 1:0 ЛНЗ Черкассы - Динамо Киев 2:4 Динамо Киев - Ворскла 2:0 Бешикташ - Динамо Киев 1:0 Динамо Киев - Бешикташ 2:3 Черноморец Од - Динамо Киев 3:2 Динамо Киев - Арис Салоники 2:1 Арис Салоники - Динамо Киев 1:0 Оболонь - Динамо Киев 2:4 Динамо Киев - Минай 4:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Динамо Киев 0:1 Динамо Киев - Арис Салоники 4:0 Янг Бойз - Динамо Киев 3:3
Металлист-1925
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Шахтёр Донецк - Металлист-1925 2:0 Верес - Металлист-1925 4:3 Полесье - Металлист-1925 2:1 Металлист-1925 - Черноморец Од 2:1
Ворскла - Металлист-1925 2:2 Металлист-1925 - Кривбасс 1:3 Оболонь - Металлист-1925 1:0 Днепр-1 - Металлист-1925 1:0 Металлист-1925 - Ворскла 0:3 Металлист-1925 - Колос Ковалёвка 0:0 Металлист-1925 - Заря 2:1 Рух Львов - Металлист-1925 1:1 ЛНЗ Черкассы - Металлист-1925 0:1 Металлист-1925 - Минай 1:0 Александрия - Металлист-1925 1:0 Металлист-1925 - Шахтёр Донецк 1:2 Рух Львов - Металлист-1925 2:0 Металлист-1925 - Агробизнес 1:0 Верес - Металлист-1925 1:0 Металлист-1925 - Чайка (Петропавловская Борщаговка) 2:0
Результаты матчей
Динамо Киев
Металлист-1925
Точный счет
0:1
2 раза 29%
2:0
2 раза 29%
4:2
2 раза 29%
4:1
1 раз 14%
2:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
Точное количество голов
4
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
Точный счет
2:4
2 раза 33%
3:2
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:0
3 раза 30%
0:1
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
4:3
1 раз 10%
Точное количество голов
2
3 раза 50%
4
2 раза 33%
1
1 раз 17%
0
4 раза 40%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
Точный счет
0:1
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
2:4
2 раза 15%
3:2
2 раза 15%
4:2
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
1:0
4 раза 25%
2:1
3 раза 19%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
Точное количество голов
2
5 раз 38%
4
5 раз 38%
0
2 раза 15%
1
1 раз 8%
1
6 раз 38%
0
5 раз 31%
2
4 раза 25%
3
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Динамо Киев
Металлист-1925
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
51
52
24
34
34
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
37
24
19
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
112
Больше Меньше
115
103
511
58
115
58
- — Выход в раунд плей-офф Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
- — Вылет в Первую лигу
|Динамо Киев
|Буяльский Виталий
|6 (5)
|Динамо Киев
|Ванат Владислав
|6 (3)
|Кривбасс
|Задерака Максим
|6 (1)
|Кривбасс
|Кожушко Олег
|6 (1)
|Черноморец Од
|Штогрин Андрей
|6 (1)
|Ворскла
|Скляр Александр
|1 7
|Оболонь
|Taras Moroz
|1 7
|Полесье
|Танковский Вячеслав
|1 6
|Днепр-1
|Сарапий Эдуард
|1 6
|Верес
|Балан Денис
|1 5