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  3. Украина
  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 3. Стадион: .
Динамо Киев
4:2
Конец матча
Металлист-1925
0'
1:0
11' Гол
Волошин Назар
2:0
22' Гол
Волошин Назар
28' Желтая карточка
Бичек Константин
2:1
30' Гол
Дмитренко Владислав
3:1
34' Гол
Ванат Владислав
41' Вторая желтая карточка
Бичек Константин
3:2
71' Гол
Ременюк Андрей
84' Желтая карточка
Фарина Марьян
4:2
90' Гол
Дячук Максим
90'+5
35
Нещерет
Руслан
24
Тымчик
Александр
25
Дячук
Максим
34
Сирота
Александр
44
Дубинчак
Владислав
6
Бражко
Владимир
91
Волошин
Назар
29
Буяльский
Виталий
10
Шапаренко
Николай
22
Кабаев
Владислав
11
Ванат
Владислав
1
Сидоренко
Денис
2
Капинус
Дмитрий
3
Ткачук
Евгений
20
Червак
Вадим
74
Фарина
Марьян
28
Габелок
Артём
21
Бичек
Константин
8
Мартынюк
Ярослав
7
Ari
Moura
97
Oleksiy
Sydorov
22
Дмитренко
Владислав
Динамо Киев
Металлист-1925

История личных встреч

Динамо Киев
Металлист-1925

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

История матчей

ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
0:2

Голы

Всего голов

0
3

Голов в среднем за матч

0
1.5

Среднее время на гол

0
60

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

0.5
0

Среднее время на гол

180
0

Всего голов

1
3

Голов в среднем за матч

0.33
1

Тотал матчей

0.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1

Среднее время на гол

270
90

Бомбардиры внутри турнира

Динамо Киев
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Буяльский Виталий 6 (3) 0.46
Ванат Владислав 6 0.46
Волошин Назар 4 0.31
Ярмоленко Андрей 4 (2) 0.31
Бражко Владимир 3 0.23
Караваев Александр 2 0.15
Тымчик Александр 2 0.15
Кабаев Владислав 1 0.08
Бенито 1 0.08
Сидорчук Сергей 1 0.08
Дячук Максим 1 0.08
Андриевский Александр 0 0
Дубинчак Владислав 0 0
Шапаренко Николай 0 0
Супряга Владислав 0 0
Металлист-1925
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Борячук Андрей 3 (1) 0.19
Юсов Дмитрий 3 0.19
Дмитренко Владислав 3 0.19
Русин Ростислав 2 0.13
Oleksiy Sydorov 1 0.06
Ткачук Евгений 1 0.06
Вачиберадзе Бека 1 0.06
Ременюк Андрей 1 0.06
Ari Moura 1 0.06
Фарина Марьян 1 0.06
Габелок Артём 0 0
Курило Игорь 0 0
Мартынюк Ярослав 0 0
Безуглый Никита 0 0

Карточки

Динамо Киев
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Волошин Назар 4 0
Ванат Владислав 2 1
Дубинчак Владислав 3 0
Шепелев Владимир 3 0
Сирота Александр 1 1
Бражко Владимир 2 0
Дячук Максим 2 0
Караваев Александр 0 1
Попов Денис II 0 1
Сидорчук Сергей 1 0
Буяльский Виталий 1 0
Андриевский Александр 1 0
Кабаев Владислав 1 0
Тымчик Александр 1 0
Шапаренко Николай 1 0
Бенито 1 0
Вивчаренко Константин 1 0
Металлист-1925
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Курило Игорь 2 2
Жичиков Максим 4 0
Мартынюк Ярослав 2 1
Ткачук Андрей 3 0
Борячук Андрей 3 0
Безуглый Никита 3 0
Мозиль Олег 1 1
Бичек Константин 1 1
Ткачук Евгений 2 0
Дмитренко Владислав 2 0
Andrii Chyruk 2 0
Юсов Дмитрий 1 0
Вачиберадзе Бека 1 0
Габелок Артём 1 0
Русин Ростислав 1 0
Ременюк Андрей 1 0
Ari Moura 1 0
Фарина Марьян 1 0
Oleksiy Sydorov 1 0

Результаты матчей

Динамо Киев
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Металлист-1925
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

0
10
Динамо Киев
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Металлист-1925
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (6)
40% (4)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

6
5

Упущенные победы

11
5
Динамо Киев
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
46% (6)
15% (2)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
Металлист-1925
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
38% (6)
31% (5)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
6% (1)
56% (9)
38% (6)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

11
5

Упущенные победы

11
15

Голы по времени матча

Забито

16
11
10 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 5
8 Не забивали 10
4
25%
2
18%
1-15
3
19%
4
36%
16-30
3
19%
1
9%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
6
38%
1
9%
76-90

Пропущено

7
17
4 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 8
2
29%
2
12%
1-15
1
14%
1
6%
16-30
1
14%
4
24%
31-45
2
29%
3
18%
46-60
1
14%
2
12%
61-75
0
0%
5
29%
29%
76-90

Забито

15
7
8 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 2
7 Не забивали 11
3
20%
1
14%
1-15
3
20%
1
14%
16-30
2
13%
1
14%
31-45
3
20%
2
29%
46-60
1
7%
1
14%
61-75
3
20%
1
14%
76-90

Пропущено

11
7
3 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
1
9%
1
14%
1-15
1
9%
3
43%
16-30
1
9%
1
14%
31-45
3
27%
1
14%
46-60
3
27%
1
14%
61-75
2
18%
0
0%
76-90

Забито

31
18
18 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 8
9 Забивали первыми 7
2 Не забивали 5
7
23%
3
17%
1-15
6
19%
5
28%
16-30
5
16%
2
11%
31-45
3
10%
4
22%
46-60
1
3%
2
11%
61-75
9
29%
29%
2
11%
76-90

Пропущено

18
24
7 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 12
3
17%
3
13%
1-15
2
11%
4
17%
16-30
2
11%
5
21%
31-45
5
28%
4
17%
46-60
4
22%
3
13%
61-75
2
11%
5
21%
76-90

Результаты последних матчей

Динамо Киев
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Динамо Киев - Рух Львов 2:0 Кривбасс - Динамо Киев 0:2 Динамо Киев - Шахтёр Донецк 0:1 Колос Ковалёвка - Динамо Киев 1:1
Динамо Киев - Днепр-1 0:1 Полесье - Динамо Киев 3:2 Динамо Киев - Александрия 4:2 Оболонь - Динамо Киев 1:0 ЛНЗ Черкассы - Динамо Киев 2:4 Динамо Киев - Ворскла 2:0 Бешикташ - Динамо Киев 1:0 Динамо Киев - Бешикташ 2:3 Черноморец Од - Динамо Киев 3:2 Динамо Киев - Арис Салоники 2:1 Арис Салоники - Динамо Киев 1:0 Оболонь - Динамо Киев 2:4 Динамо Киев - Минай 4:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Динамо Киев 0:1 Динамо Киев - Арис Салоники 4:0 Янг Бойз - Динамо Киев 3:3
Металлист-1925
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Шахтёр Донецк - Металлист-1925 2:0 Верес - Металлист-1925 4:3 Полесье - Металлист-1925 2:1 Металлист-1925 - Черноморец Од 2:1
Ворскла - Металлист-1925 2:2 Металлист-1925 - Кривбасс 1:3 Оболонь - Металлист-1925 1:0 Днепр-1 - Металлист-1925 1:0 Металлист-1925 - Ворскла 0:3 Металлист-1925 - Колос Ковалёвка 0:0 Металлист-1925 - Заря 2:1 Рух Львов - Металлист-1925 1:1 ЛНЗ Черкассы - Металлист-1925 0:1 Металлист-1925 - Минай 1:0 Александрия - Металлист-1925 1:0 Металлист-1925 - Шахтёр Донецк 1:2 Рух Львов - Металлист-1925 2:0 Металлист-1925 - Агробизнес 1:0 Верес - Металлист-1925 1:0 Металлист-1925 - Чайка (Петропавловская Борщаговка) 2:0

Результаты матчей

Динамо Киев
Металлист-1925

Точный счет

0:1
2 раза 29%
2:0
2 раза 29%
4:2
2 раза 29%
4:1
1 раз 14%
2:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%

Точное количество голов

4
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%

Точный счет

2:4
2 раза 33%
3:2
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:0
3 раза 30%
0:1
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
4:3
1 раз 10%

Точное количество голов

2
3 раза 50%
4
2 раза 33%
1
1 раз 17%
0
4 раза 40%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%

Точный счет

0:1
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
2:4
2 раза 15%
3:2
2 раза 15%
4:2
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
1:0
4 раза 25%
2:1
3 раза 19%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%

Точное количество голов

2
5 раз 38%
4
5 раз 38%
0
2 раза 15%
1
1 раз 8%
1
6 раз 38%
0
5 раз 31%
2
4 раза 25%
3
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Динамо Киев
Металлист-1925

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
5
1
5
2
1.5
2
4
3
4
2.5
3
4
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
1.5
Больше Меньше
3
7
2
4
2.5
1
9
2
4
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
2
0.5
Больше Меньше
11
5
10
3
1.5
5
11
5
8
2.5
1
15
5
8
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Кривбасс
 16 10 3 3 29 - 15 33
2.
Днепр-1
 16 10 3 3 25 - 15 33
3.
Полесье
 16 9 4 3 23 - 11 31
4.
Шахтёр Донецк
 14 8 4 2 24 - 13 28
5.
Динамо Киев
 13 8 1 4 31 - 18 25
6.
Рух Львов
 16 6 7 3 24 - 18 25
7.
Ворскла
 16 6 4 6 17 - 24 22
8.
Колос Ковалёвка
 15 4 9 2 11 - 9 21
9.
ЛНЗ Черкассы
 16 5 5 6 17 - 18 20
10.
Черноморец Од
 15 6 1 8 24 - 24 19
11.
Металлист-1925
 16 4 3 9 17 - 25 15
12.
Оболонь
 15 3 5 7 10 - 20 14
13.
Александрия
 15 3 4 8 9 - 20 13
14.
Верес
 15 2 6 7 15 - 24 12
15.
Заря
 13 2 5 6 13 - 17 11
16.
Минай
 15 0 6 9 6 - 24 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Днепр-1
 9 5 2 2 14 - 8 17
2.
Кривбасс
 8 5 1 2 14 - 10 16
3.
Динамо Киев
 7 5 0 2 16 - 7 15
4.
Полесье
 7 4 2 1 11 - 7 14
5.
Черноморец Од
 7 4 1 2 12 - 8 13
6.
Шахтёр Донецк
 7 4 1 2 10 - 6 13
7.
Колос Ковалёвка
 9 3 4 2 7 - 6 13
8.
Рух Львов
 9 2 6 1 11 - 9 12
9.
Металлист-1925
 6 3 1 2 7 - 7 10
10.
Александрия
 7 3 1 3 5 - 10 10
11.
Верес
 8 2 3 3 13 - 16 9
12.
ЛНЗ Черкассы
 8 2 2 4 9 - 11 8
13.
Ворскла
 8 2 2 4 9 - 15 8
14.
Оболонь
 7 1 3 3 5 - 9 6
15.
Минай
 8 0 4 4 3 - 11 4
16.
Заря
 6 0 2 4 2 - 7 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Кривбасс
 8 5 2 1 15 - 5 17
2.
Полесье
 9 5 2 2 12 - 4 17
3.
Днепр-1
 7 5 1 1 11 - 7 16
4.
Шахтёр Донецк
 7 4 3 0 14 - 7 15
5.
Ворскла
 8 4 2 2 8 - 9 14
6.
Рух Львов
 7 4 1 2 13 - 9 13
7.
ЛНЗ Черкассы
 8 3 3 2 8 - 7 12
8.
Динамо Киев
 6 3 1 2 15 - 11 10
9.
Заря
 7 2 3 2 11 - 10 9
10.
Колос Ковалёвка
 6 1 5 0 4 - 3 8
11.
Оболонь
 8 2 2 4 5 - 11 8
12.
Черноморец Од
 8 2 0 6 12 - 16 6
13.
Металлист-1925
 10 1 2 7 10 - 18 5
14.
Верес
 7 0 3 4 2 - 8 3
15.
Александрия
 8 0 3 5 4 - 10 3
16.
Минай
 7 0 2 5 3 - 13 2
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Топ бомбардиров
Динамо Киев Буяльский Виталий 6 (5)
Динамо Киев Ванат Владислав 6 (3)
Кривбасс Задерака Максим 6 (1)
Кривбасс Кожушко Олег 6 (1)
Черноморец Од Штогрин Андрей 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Ворскла Скляр Александр 1 7
Оболонь Taras Moroz 1 7
Полесье Танковский Вячеслав 1 6
Днепр-1 Сарапий Эдуард 1 6
Верес Балан Денис 1 5
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      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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