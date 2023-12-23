Тур: 15. Стадион: Стадион Визелы. Главный судья: Мело Фабио
0:0
Конец матча
0'
17' Желтая карточкаЛуис Андре
41' Желтая карточкаОртис Педро
78' Желтая карточкаЭшковал Жоау
85' Желтая карточкаПерейра Матеус
90'+7
Ход матча
17'
41'
78'
85'
90'
25
Эшковал
Жоау
82
Силва
Томаш
34
Ортис
Педро
76
Пинто
Денис
26
Маракас
18
Амадор
Педру
11
Алан
Осорио
19
Камачу
Жоау
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
25 Эшковал ЖоауЗащитник
-
82 Силва ТомашПолузащитник
-
34 Ортис ПедроПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Рашид ОсамаПолузащитник
- Полузащитник
-
7 ЖарделНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Ruben de la Barrera
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
-
76 Пинто ДенисЗащитник
-
26 МаракасЗащитник
- Защитник
-
18 Амадор ПедруЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Алан ОсориоПолузащитник
-
19 Камачу ЖоауПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Кайо СеккоВратарь
-
14 Понк КарлушЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Боргес Руи
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
- Под вопросом
История личных встреч
Визела
Морейренсе
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
300%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
4 матча
25%
75%
1 победа 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
2
1
Голов в среднем за матч
0.67
1
Среднее время на гол
135
90
Всего голов
4
3
Голов в среднем за матч
4
1
Среднее время на гол
22
90
Всего голов
6
4
Голов в среднем за матч
1.5
1
Тотал матчей
2.5
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
Среднее время на гол
60
90
Бомбардиры внутри турнира
Визела
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эссанд Самюэль
|7
|0.47
|Гарсия Самуэль
|2 (2)
|0.13
|Морейра Нуну
|1
|0.07
|Сан-Луи Дилан
|1
|0.07
|Перейра Матеус
|1
|0.07
|Соро Альберто
|1
|0.07
|Лакава Матиас
|0
|0
|Силва Томаш
|0
|0
|Мендес Алексис
|0
|0
|Жардел
|0
|0
|Оливейра Уго
|0
|0
Морейренсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Луис Андре V
|6 (1)
|0.4
|Камачу Жоау
|3
|0.2
|Де Соуза Силва Мадсон
|3
|0.2
|Алан Осорио
|2
|0.13
|Кодисанг Кобамело
|1
|0.07
|Сильва Фабиано
|1
|0.07
|Фримпонг Годфрид
|1
|0.07
|Марсело Феррейра
|1
|0.07
|Айяс Матеус
|1
|0.07
|Маракас
|1
|0.07
|Франко Гонсало
|0
|0
|Офори Лоуренс
|0
|0
Карточки
Визела
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Перейра Матеус
|6
|0
|Эшковал Жоау
|5
|0
|Ортис Педро
|5
|0
|Лакава Матиас
|3
|1
|Гарсия Самуэль
|3
|0
|Оливейра Андерсон
|2
|0
|Соро Альберто
|2
|0
|Наскименто Диого
|2
|0
|Силва Томаш
|0
|1
|Сан-Луи Дилан
|1
|0
|Буснич Александар
|1
|0
|Эссанд Самюэль
|1
|0
|Вилсон Бруно
|1
|0
|Мендес Алексис
|1
|0
|Морейра Нуну
|1
|0
|Бустаманте Рафаэль
|1
|0
Морейренсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Маракас
|4
|1
|Офори Лоуренс
|5
|0
|Франко Гонсало
|5
|0
|Валлиссон
|3
|1
|Луис Андре V
|4
|0
|Алан Осорио
|3
|0
|Сильва Фабиано
|3
|0
|Марсело Феррейра
|3
|0
|Антониссе Джереми
|1
|1
|Де Соуза Силва Мадсон
|2
|0
|Апарисио Педро
|1
|0
|Камачу Жоау
|1
|0
|Понк Карлуш
|1
|0
|Рамос Рубен
|1
|0
|Фримпонг Годфрид
|1
|0
|Пинто Денис
|1
|0
Результаты матчей
Визела
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (4)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Морейренсе
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
5
1
Визела
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
14% (1)
86% (6)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Морейренсе
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
7
5
Упущенные победы
4
9
Визела
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
7% (1)
67% (10)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)
Морейренсе
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
20% (3)
53% (8)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
7
6
Упущенные победы
9
10
Голы по времени матча
Забито
6
9
1 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 4
10 Не забивали 10
1
17%
2
22%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
2
33%
1
11%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
1
17%
4
44%
76-90
Пропущено
13
5
8 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
2
15%
1
20%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
5
38%
0
0%
31-45
1
8%
1
20%
46-60
1
8%
2
40%
61-75
3
23%
1
20%
76-90
Забито
7
12
1 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 5
10 Не забивали 9
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
4
33%
16-30
0
0%
3
25%
31-45
1
14%
1
8%
46-60
3
43%
0
0%
61-75
2
29%
4
33%
76-90
Пропущено
10
7
3 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 3
2
20%
0
0%
1-15
1
10%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
3
30%
0
0%
46-60
3
30%
3
43%
61-75
1
10%
2
29%
76-90
Забито
13
21
2 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 9
5 Не забивали 4
2
15%
2
10%
1-15
0
0%
5
24%
16-30
0
0%
4
19%
31-45
3
23%
2
10%
46-60
5
38%
0
0%
61-75
3
23%
8
38%
76-90
Пропущено
23
12
11 В 1-м тайме 3
12 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 6
4
17%
1
8%
1-15
2
9%
1
8%
16-30
5
22%
1
8%
31-45
4
17%
1
8%
46-60
4
17%
5
42%
61-75
4
17%
3
25%
76-90
Результаты последних матчей
Визела
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Риу Аве - Визела 1:1 Визела - Брага 1:3 Шавиш - Визела 2:1 Визела - Эштрела 2:1
Визела - Фамаликан 0:0 Каса Пия - Визела 0:1 Визела - Порту 0:2 Атлетику КП - Визела 0:1 Фаренсе - Визела 0:0 Визела - Портимоненсе 2:3 Эшторил - Визела 2:2 Визела - Бенфика 1:2 Визела - Жил Висенте 1:0 Витория Гимарайнш - Визела 2:0 Визела - Арока 2:2 Спортинг Л - Визела 3:2 АВС - Визела 1:0 Визела - Маритиму 2:1 Визела - Кальдаш 2:2 Визела - Спортинг Л 1:2
Морейренсе
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Морейренсе - Портимоненсе 5:2 Жил Висенте - Морейренсе 1:1 Морейренсе - Бенфика 0:0 Эштрела - Морейренсе 0:1
Морейренсе - Витория Гимарайнш 1:0 Арока - Морейренсе 0:1 Паредеш - Морейренсе 2:1 Морейренсе - Боавишта 1:1 Риу Аве - Морейренсе 0:4 Морейренсе - Фаренсе 1:0 Спортинг Л - Морейренсе 3:0 Морейренсе - Брага 2:3 Шавиш - Морейренсе 1:2 Фамаликан - Морейренсе 0:0 Морейренсе - Порту 1:2 Арока - Морейренсе 0:0 Морейренсе - Фаренсе 1:1 Каса Пия - Морейренсе 1:0 Морейренсе - Риу Аве 0:2 Морейренсе - Спортинг Ковилья 6:4
Результаты матчей
Визела
Морейренсе
Точный счет
0:0
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
1:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
5:2
1 раз 14%
Точное количество голов
0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
1
4 раза 57%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
5
1 раз 14%
Точный счет
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
0:0
2 раза 25%
0:1
2 раза 25%
0:4
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%
4
1 раз 13%
Точный счет
0:0
3 раза 20%
2:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
0:0
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:4
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 40%
0
5 раз 33%
2
4 раза 27%
1
7 раз 47%
0
4 раза 27%
2
2 раза 13%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Визела
Морейренсе
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
61
26
25
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
53
25
26
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
105
Больше Меньше
114
411
411
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|11
|1
|2
|30 - 15
|34
|2.
|Заявка
|14
|10
|3
|1
|25 - 10
|33
|3.
|Заявка
|14
|10
|1
|3
|21 - 11
|31
|4.
|Заявка
|14
|9
|2
|3
|36 - 21
|29
|5.
|Заявка
|15
|9
|2
|4
|25 - 17
|29
|6.
|Заявка
|15
|7
|5
|3
|20 - 13
|26
|7.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|22 - 18
|18
|8.
|Заявка
|14
|4
|6
|4
|13 - 15
|18
|9.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|15 - 18
|16
|10.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|13 - 17
|16
|11.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|21 - 28
|16
|12.
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|16 - 32
|15
|13.
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|25 - 24
|14
|14.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|18 - 19
|13
|15.
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|25 - 29
|12
|16.
|Заявка
|15
|2
|6
|7
|14 - 22
|12
|17.
|Заявка
|15
|2
|6
|7
|16 - 24
|12
|18.
|Заявка
|14
|3
|1
|10
|16 - 38
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|8
|0
|0
|19 - 6
|24
|2.
|Заявка
|8
|6
|0
|2
|18 - 9
|18
|3.
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|11 - 3
|14
|4.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|9 - 5
|13
|5.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|17 - 8
|13
|6.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|19 - 11
|12
|7.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|11 - 8
|11
|8.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|7 - 8
|11
|9.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|13 - 9
|11
|10.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|13 - 5
|10
|11.
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|8 - 9
|9
|12.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|11 - 13
|9
|13.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|12 - 16
|9
|14.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 10
|8
|15.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|10 - 11
|8
|16.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|12 - 16
|7
|17.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|7 - 12
|6
|18.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|3 - 5
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|14 - 7
|19
|2.
|Заявка
|8
|6
|0
|2
|12 - 6
|18
|3.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|19 - 13
|16
|4.
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|9 - 5
|15
|5.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|7 - 8
|11
|6.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|10 - 12
|11
|7.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|11 - 9
|10
|8.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|9 - 9
|7
|9.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|9 - 12
|7
|10.
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|6 - 7
|7
|11.
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|7 - 9
|7
|12.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|9 - 22
|7
|13.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|7 - 10
|6
|14.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|8 - 8
|5
|15.
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|12 - 19
|4
|16.
|Заявка
|7
|1
|0
|6
|4 - 22
|3
|17.
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|5 - 11
|3
|18.
|Заявка
|7
|0
|0
|7
|6 - 18
|0
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- — Зона вылета
|Брага
|Банза Симон
|13 (3)
|Спортинг Л
|Дьёкереш Виктор
|10 (5)
|Шавиш
|Эрнандес Эктор II
|8 (1)
|Брага
|Орта Рикарду
|7 (2)
|Визела
|Эссанд Самюэль
|7
|Каса Пия
|Кастро Пабло
|2 7
|Шавиш
|Ногейра
|2 6
|Боавишта
|Перес Себастьян
|1 6
|Спортинг Л
|Инасиу Гонсалу
|1 6
|Порту
|Карму Давид
|1 5
Прогнозы на матч Визела 0:0 Морейренсе
Исход игры
Визела
27.9% (31)
Ничья
27% (30)
Морейренсе
45% (50)
Тотал 2.5
Больше
26.61% (29)
Меньше
73.39% (80)
Обе команды забьют
Да
52.29% (57)
Нет
47.71% (52)
Популярный счёт
1:1 Ничья
25.2% (28)
0:1 Морейренсе
22.5% (25)
1:2 Морейренсе
19.8% (22)
1:0 Визела
18% (20)
2:1 Визела
5.4% (6)
2:0 Визела
2.7% (3)
0:2 Морейренсе
1.8% (2)
0:0 Ничья
1.8% (2)
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