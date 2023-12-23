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  3. Португалия
  4. Примейра-лига 2023-2024
Тур: 15. Стадион: . Главный судья: Мело Фабио
Визела
0:0
Конец матча
Морейренсе
0'
17' Желтая карточка
Луис Андре
41' Желтая карточка
Ортис Педро
78' Желтая карточка
Эшковал Жоау
85' Желтая карточка
Перейра Матеус
90'+7
97
Бунтиц
Фабиян
3
Вилсон
Бруно
5
Оливейра
Андерсон
25
Эшковал
Жоау
82
Силва
Томаш
34
Ортис
Педро
12
Бустаманте
Рафаэль
6
Перейра
Матеус
8
Мендес
Алексис
99
Эссанд
Самюэль
20
Гарсия
Самуэль
40
Кевин
Оливейра
76
Пинто
Денис
26
Маракас
44
Марсело
Феррейра
18
Амадор
Педру
80
Офори
Лоуренс
88
Франко
Гонсало
31
Де
Соуза
Силва
Мадсон
11
Алан
Осорио
19
Камачу
Жоау
9
Луис
Андре
V
Визела
3-4-3
Морейренсе
4-2-3-1

История личных встреч

Визела
Морейренсе

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

300%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

4 матча

25%
75%
1 победа 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы

История матчей

ПЛ
4:1
ПЛ
0:1
К
1:0
ТМК
1:2

Голы

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

0.67
1

Среднее время на гол

135
90

Всего голов

4
3

Голов в среднем за матч

4
1

Среднее время на гол

22
90

Всего голов

6
4

Голов в среднем за матч

1.5
1

Тотал матчей

2.5
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

60
90

Бомбардиры внутри турнира

Визела
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эссанд Самюэль 7 0.47
Гарсия Самуэль 2 (2) 0.13
Морейра Нуну 1 0.07
Сан-Луи Дилан 1 0.07
Перейра Матеус 1 0.07
Соро Альберто 1 0.07
Лакава Матиас 0 0
Силва Томаш 0 0
Мендес Алексис 0 0
Жардел 0 0
Оливейра Уго 0 0
Морейренсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Луис Андре V 6 (1) 0.4
Камачу Жоау 3 0.2
Де Соуза Силва Мадсон 3 0.2
Алан Осорио 2 0.13
Кодисанг Кобамело 1 0.07
Сильва Фабиано 1 0.07
Фримпонг Годфрид 1 0.07
Марсело Феррейра 1 0.07
Айяс Матеус 1 0.07
Маракас 1 0.07
Франко Гонсало 0 0
Офори Лоуренс 0 0

Карточки

Визела
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Перейра Матеус 6 0
Эшковал Жоау 5 0
Ортис Педро 5 0
Лакава Матиас 3 1
Гарсия Самуэль 3 0
Оливейра Андерсон 2 0
Соро Альберто 2 0
Наскименто Диого 2 0
Силва Томаш 0 1
Сан-Луи Дилан 1 0
Буснич Александар 1 0
Эссанд Самюэль 1 0
Вилсон Бруно 1 0
Мендес Алексис 1 0
Морейра Нуну 1 0
Бустаманте Рафаэль 1 0
Морейренсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Маракас 4 1
Офори Лоуренс 5 0
Франко Гонсало 5 0
Валлиссон 3 1
Луис Андре V 4 0
Алан Осорио 3 0
Сильва Фабиано 3 0
Марсело Феррейра 3 0
Антониссе Джереми 1 1
Де Соуза Силва Мадсон 2 0
Апарисио Педро 1 0
Камачу Жоау 1 0
Понк Карлуш 1 0
Рамос Рубен 1 0
Фримпонг Годфрид 1 0
Пинто Денис 1 0

Результаты матчей

Визела
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (4)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Морейренсе
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

5
1
Визела
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
14% (1)
86% (6)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Морейренсе
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

7
5

Упущенные победы

4
9
Визела
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
7% (1)
67% (10)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)
Морейренсе
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
20% (3)
53% (8)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

7
6

Упущенные победы

9
10

Голы по времени матча

Забито

6
9
1 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 4
10 Не забивали 10
1
17%
2
22%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
2
33%
1
11%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
1
17%
4
44%
76-90

Пропущено

13
5
8 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
2
15%
1
20%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
5
38%
0
0%
31-45
1
8%
1
20%
46-60
1
8%
2
40%
61-75
3
23%
1
20%
76-90

Забито

7
12
1 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 5
10 Не забивали 9
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
4
33%
16-30
0
0%
3
25%
31-45
1
14%
1
8%
46-60
3
43%
0
0%
61-75
2
29%
4
33%
76-90

Пропущено

10
7
3 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 3
2
20%
0
0%
1-15
1
10%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
3
30%
0
0%
46-60
3
30%
3
43%
61-75
1
10%
2
29%
76-90

Забито

13
21
2 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 9
5 Не забивали 4
2
15%
2
10%
1-15
0
0%
5
24%
16-30
0
0%
4
19%
31-45
3
23%
2
10%
46-60
5
38%
0
0%
61-75
3
23%
8
38%
76-90

Пропущено

23
12
11 В 1-м тайме 3
12 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 6
4
17%
1
8%
1-15
2
9%
1
8%
16-30
5
22%
1
8%
31-45
4
17%
1
8%
46-60
4
17%
5
42%
61-75
4
17%
3
25%
76-90

Результаты последних матчей

Визела
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Риу Аве - Визела 1:1 Визела - Брага 1:3 Шавиш - Визела 2:1 Визела - Эштрела 2:1
Визела - Фамаликан 0:0 Каса Пия - Визела 0:1 Визела - Порту 0:2 Атлетику КП - Визела 0:1 Фаренсе - Визела 0:0 Визела - Портимоненсе 2:3 Эшторил - Визела 2:2 Визела - Бенфика 1:2 Визела - Жил Висенте 1:0 Витория Гимарайнш - Визела 2:0 Визела - Арока 2:2 Спортинг Л - Визела 3:2 АВС - Визела 1:0 Визела - Маритиму 2:1 Визела - Кальдаш 2:2 Визела - Спортинг Л 1:2
Морейренсе
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Морейренсе - Портимоненсе 5:2 Жил Висенте - Морейренсе 1:1 Морейренсе - Бенфика 0:0 Эштрела - Морейренсе 0:1
Морейренсе - Витория Гимарайнш 1:0 Арока - Морейренсе 0:1 Паредеш - Морейренсе 2:1 Морейренсе - Боавишта 1:1 Риу Аве - Морейренсе 0:4 Морейренсе - Фаренсе 1:0 Спортинг Л - Морейренсе 3:0 Морейренсе - Брага 2:3 Шавиш - Морейренсе 1:2 Фамаликан - Морейренсе 0:0 Морейренсе - Порту 1:2 Арока - Морейренсе 0:0 Морейренсе - Фаренсе 1:1 Каса Пия - Морейренсе 1:0 Морейренсе - Риу Аве 0:2 Морейренсе - Спортинг Ковилья 6:4

Результаты матчей

Визела
Морейренсе

Точный счет

0:0
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
1:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
5:2
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
1
4 раза 57%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
5
1 раз 14%

Точный счет

0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
0:0
2 раза 25%
0:1
2 раза 25%
0:4
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%
4
1 раз 13%

Точный счет

0:0
3 раза 20%
2:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
0:0
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:4
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 40%
0
5 раз 33%
2
4 раза 27%
1
7 раз 47%
0
4 раза 27%
2
2 раза 13%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Визела
Морейренсе

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
6
1
2
6
1.5
2
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
5
3
2
5
1.5
2
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
5
0.5
Больше Меньше
11
4
4
11
1.5
4
11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 14 11 1 2 30 - 15 34
2.
Бенфика
 Заявка 14 10 3 1 25 - 10 33
3.
Порту
 Заявка 14 10 1 3 21 - 11 31
4.
Брага
 Заявка 14 9 2 3 36 - 21 29
5.
Витория Гимарайнш
 Заявка 15 9 2 4 25 - 17 29
6.
Морейренсе
 Заявка 15 7 5 3 20 - 13 26
7.
Фаренсе
 Заявка 14 5 3 6 22 - 18 18
8.
Фамаликан
 Заявка 14 4 6 4 13 - 15 18
9.
Эштрела
 Заявка 14 4 4 6 15 - 18 16
10.
Каса Пия
 Заявка 14 4 4 6 13 - 17 16
11.
Боавишта
 Заявка 14 4 4 6 21 - 28 16
12.
Портимоненсе
 Заявка 14 4 3 7 16 - 32 15
13.
Эшторил
 Заявка 14 4 2 8 25 - 24 14
14.
Арока
 Заявка 14 3 4 7 18 - 19 13
15.
Жил Висенте
 Заявка 14 3 3 8 25 - 29 12
16.
Визела
 Заявка 15 2 6 7 14 - 22 12
17.
Риу Аве
 Заявка 15 2 6 7 16 - 24 12
18.
Шавиш
 Заявка 14 3 1 10 16 - 38 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 8 8 0 0 19 - 6 24
2.
Витория Гимарайнш
 Заявка 8 6 0 2 18 - 9 18
3.
Бенфика
 Заявка 6 4 2 0 11 - 3 14
4.
Порту
 Заявка 6 4 1 1 9 - 5 13
5.
Брага
 Заявка 7 4 1 2 17 - 8 13
6.
Жил Висенте
 Заявка 7 3 3 1 19 - 11 12
7.
Морейренсе
 Заявка 7 3 2 2 11 - 8 11
8.
Фамаликан
 Заявка 7 3 2 2 7 - 8 11
9.
Фаренсе
 Заявка 8 3 2 3 13 - 9 11
10.
Эшторил
 Заявка 6 3 1 2 13 - 5 10
11.
Эштрела
 Заявка 7 3 0 4 8 - 9 9
12.
Риу Аве
 Заявка 8 2 3 3 11 - 13 9
13.
Боавишта
 Заявка 8 2 3 3 12 - 16 9
14.
Портимоненсе
 Заявка 6 2 2 2 7 - 10 8
15.
Арока
 Заявка 8 2 2 4 10 - 11 8
16.
Шавиш
 Заявка 7 2 1 4 12 - 16 7
17.
Визела
 Заявка 8 1 3 4 7 - 12 6
18.
Каса Пия
 Заявка 6 1 2 3 3 - 5 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 Заявка 8 6 1 1 14 - 7 19
2.
Порту
 Заявка 8 6 0 2 12 - 6 18
3.
Брага
 Заявка 7 5 1 1 19 - 13 16
4.
Морейренсе
 Заявка 8 4 3 1 9 - 5 15
5.
Витория Гимарайнш
 Заявка 7 3 2 2 7 - 8 11
6.
Каса Пия
 Заявка 8 3 2 3 10 - 12 11
7.
Спортинг Л
 Заявка 6 3 1 2 11 - 9 10
8.
Фаренсе
 Заявка 6 2 1 3 9 - 9 7
9.
Боавишта
 Заявка 6 2 1 3 9 - 12 7
10.
Фамаликан
 Заявка 7 1 4 2 6 - 7 7
11.
Эштрела
 Заявка 7 1 4 2 7 - 9 7
12.
Портимоненсе
 Заявка 8 2 1 5 9 - 22 7
13.
Визела
 Заявка 7 1 3 3 7 - 10 6
14.
Арока
 Заявка 6 1 2 3 8 - 8 5
15.
Эшторил
 Заявка 8 1 1 6 12 - 19 4
16.
Шавиш
 Заявка 7 1 0 6 4 - 22 3
17.
Риу Аве
 Заявка 7 0 3 4 5 - 11 3
18.
Жил Висенте
 Заявка 7 0 0 7 6 - 18 0
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Топ бомбардиров
Брага Банза Симон 13 (3)
Спортинг Л Дьёкереш Виктор 10 (5)
Шавиш Эрнандес Эктор II 8 (1)
Брага Орта Рикарду 7 (2)
Визела Эссанд Самюэль 7
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    • Первый тайм
    • 51'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 41'
      Ортис Педро - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
    • 17'
      Луис Андре V получает желтую карточку за толчок соперника.
    • 1'
      Судья начинает матч
    Прогнозы 111
    Визела 27.9% (31)
    X 27% (30)
    Морейренсе 45% (50)
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    Где смотреть матч Визела 0:0 Морейренсе онлайн

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    Прогнозы на матч Визела 0:0 Морейренсе

    Исход игры
    Визела
    27.9% (31)
    Ничья
    27% (30)
    Морейренсе
    45% (50)
    Тотал 2.5
    Больше
    26.61% (29)
    Меньше
    73.39% (80)
    Обе команды забьют
    Да
    52.29% (57)
    Нет
    47.71% (52)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    25.2% (28)
    0:1 Морейренсе
    22.5% (25)
    1:2 Морейренсе
    19.8% (22)
    1:0 Визела
    18% (20)
    2:1 Визела
    5.4% (6)
    2:0 Визела
    2.7% (3)
    0:2 Морейренсе
    1.8% (2)
    0:0 Ничья
    1.8% (2)
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