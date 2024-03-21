Стадион: National Stadium, Warszawa. Главный судья: Винчич Славко
Прогноз на матч от Liveresult
14
Кивёр
Якуб
18
Слиш
Бартош
16
Тамм
Йоонас
18
Метс
Кароль
19
Калласте
Кен
17
Тамм
Алекс
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Кивёр ЯкубЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Слиш БартошПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Булка МарцинВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
15 Букса АдамНападающий
-
Главный тренер: Пробирз Михал
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
16 Тамм ЙоонасЗащитник
-
18 Метс КарольЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Калласте КенПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Тамм АлексПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Тоугяс ЭркоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Поом МаркусПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Лепик МаркНападающий
-
-
Главный тренер: Хэберли Томас
История личных встреч
Польша
Эстония
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Бомбардиры внутри турнира
Польша
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Левандовски Роберт
|3 (1)
|0.38
|Свидерски Кароль
|2
|0.25
|Милик Аркадиуш
|1
|0.13
|Шиманьски Дамиан
|1
|0.13
|Букса Адам
|1
|0.13
|Пётровски Якуб
|1
|0.13
|Шиманьски Себастьян
|1
|0.13
|Зелиньски Пётр
|0
|0
|Франковски Пшемыслав
|0
|0
|Скораш Михал
|0
|0
|Каминьски Якуб
|0
|0
Эстония
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Саппинен Рауно
|2
|0.25
|Зенёв Сергей
|0
|0
|Миллер Мартин
|0
|0
Карточки
Польша
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Крыховяк Гжегож
|2
|0
|Берешиньски Бартош
|1
|0
|Вшолек Павел
|1
|0
|Милик Аркадиуш
|1
|0
|Линетти Кароль
|1
|0
|Кедзёра Томаш
|1
|0
|Франковски Пшемыслав
|1
|0
|Беднарек Ян
|1
|0
|Бохневич Павел
|1
|0
|Ветеска Матеуш
|1
|0
|Пётровски Якуб
|1
|0
|Кэш Мэтти
|1
|0
|Слиш Бартош
|1
|0
|Каминьски Якуб
|1
|0
Эстония
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Метс Кароль
|3
|0
|Кяйт Маттиас
|3
|0
|Синявский Василий
|2
|0
|Оямаа Хенрик
|1
|0
|Пикк Артур
|1
|0
|Кууск Мяртен
|1
|0
|Поом Маркус
|1
|0
|Тунёв Георгий
|1
|0
|Веткал Мартин
|1
|0
|Паскочи Максим
|1
|0
Результаты матчей
Польша
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Эстония
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Сухие победы
2
4
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
2
Польша
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Эстония
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (4)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
8
12
Упущенные победы
2
0
Польша
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (4)
13% (1)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Эстония
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
75% (6)
0% (0)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Сухие победы
3
4
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
8
12
Упущенные победы
4
2
Голы по времени матча
Забито
5
2
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 2
4 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
100%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Пропущено
2
10
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 4
0
0%
1
10%
1-15
1
50%
2
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
3
30%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
0
0%
2
20%
76-90
Забито
5
0
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
5 Не забивали 8
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Пропущено
8
12
3 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 4
2
25%
1
8%
1-15
0
0%
3
25%
16-30
1
13%
5
42%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
2
25%
1
8%
61-75
2
25%
2
17%
76-90
Забито
10
2
5 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 0
5 Забивали первыми 2
1 Не забивали 6
2
20%
0
0%
1-15
0
0%
2
100%
16-30
3
30%
0
0%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
2
20%
0
0%
76-90
Пропущено
10
22
4 В 1-м тайме 12
6 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 8
2
20%
2
9%
1-15
1
10%
5
23%
16-30
1
10%
5
23%
31-45
2
20%
3
14%
46-60
2
20%
3
14%
61-75
2
20%
4
18%
76-90
Результаты последних матчей
Польша
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Польша - Латвия 2:0 Польша - Чехия 1:1 Польша - Молдова 1:1 Фарерские острова - Польша 0:2
Албания - Польша 2:0 Польша - Фарерские острова 2:0 Молдова - Польша 3:2 Польша - Германия 1:0 Польша - Албания 1:0 Чехия - Польша 3:1 Франция - Польша 3:1 Польша - Аргентина 0:2 Польша - Саудовская Аравия 2:0 Мексика - Польша 0:0 Польша - Чили 1:0 Уэльс - Польша 0:1 Польша - Нидерланды 0:2 Польша - Бельгия 0:1 Нидерланды - Польша 2:2 Бельгия - Польша 6:1
Эстония
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Швеция - Эстония 2:1 Швеция - Эстония 2:0 Эстония - Австрия 0:2 Эстония - Таиланд 1:1
Эстония - Азербайджан 0:2 Бельгия - Эстония 5:0 Эстония - Швеция 0:5 Эстония - Бельгия 0:3 Азербайджан - Эстония 1:1 Австрия - Эстония 2:1 Венгрия - Эстония 1:0 Финляндия - Эстония 0:1 Исландия - Эстония 1:1 Эстония - Литва 2:0 Латвия - Эстония 1:1 Сан-Марино - Эстония 0:4 Эстония - Мальта 2:1 Албания - Эстония 0:0 Мальта - Эстония 1:2 Аргентина - Эстония 5:0
Результаты матчей
Польша
Эстония
Точный счет
1:1
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
0:2
2 раза 50%
0:3
1 раз 25%
0:5
1 раз 25%
Точное количество голов
1
3 раза 75%
2
1 раз 25%
0
4 раза 100%
Точный счет
0:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
5:0
1 раз 25%
Точное количество голов
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
Точный счет
1:1
2 раза 25%
2:0
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
0:2
2 раза 25%
0:3
1 раз 13%
0:5
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
Точное количество голов
1
4 раза 50%
2
3 раза 38%
0
1 раз 13%
0
6 раз 75%
1
2 раза 25%
Тоталы голов в матче
Польша
Эстония
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
13
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
22
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
26
35
|Бельгия
|Лукаку Ромелу
|14 (1)
|Португалия
|Роналду Криштиану
|10 (1)
|Франция
|Мбаппе Килиан
|9 (6)
|Англия
|Кейн Гарри
|8 (2)
|Шотландия
|Мактоминай Скотт
|7 (1)
|Люксембург
|Мартинс Кристофер
|6
|Черногория
|Вуячич Игор
|1 4
|Латвия
|Эмсис Эдуард
|1 4
|Армения
|Ароян Вараздат
|5
|Латвия
|Кристерс Тоберс
|5
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Польша - Эстония
Исход игры
Польша
94.2% (130)
Ничья
2.9% (4)
Эстония
2.9% (4)
Тотал 2.5
Больше
37.72% (43)
Меньше
62.28% (71)
Обе команды забьют
Да
14.91% (17)
Нет
85.09% (97)
Популярный счёт
2:0 Польша
46.4% (64)
3:0 Польша
13% (18)
2:1 Польша
8.7% (12)
1:0 Польша
5.1% (7)
4:0 Польша
3.6% (5)
3:1 Польша
2.9% (4)
5:0 Польша
1.4% (2)
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