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  3. ЕВРО 2024: Отборочные матчи 2023-2024
Стадион: .
Польша
FIFA #30
 
Позже
Эстония
FIFA #123
Прогнозы 54
Польша 94.4% (51)
X 0% (0)
Эстония 5.6% (3)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Польша
Ничья
Эстония
7.50
7.50
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Польша
Эстония

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ММ
1:0

Голы

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Бомбардиры внутри турнира

Польша
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Левандовски Роберт 3 (1) 0.38
Свидерски Кароль 2 0.25
Милик Аркадиуш 1 0.13
Шиманьски Дамиан 1 0.13
Букса Адам 1 0.13
Пётровски Якуб 1 0.13
Шиманьски Себастьян 1 0.13
Зелиньски Пётр 0 0
Франковски Пшемыслав 0 0
Скораш Михал 0 0
Каминьски Якуб 0 0
Эстония
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Саппинен Рауно 2 0.25
Зенёв Сергей 0 0
Миллер Мартин 0 0

Карточки

Польша
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Крыховяк Гжегож 2 0
Берешиньски Бартош 1 0
Вшолек Павел 1 0
Милик Аркадиуш 1 0
Линетти Кароль 1 0
Кедзёра Томаш 1 0
Франковски Пшемыслав 1 0
Беднарек Ян 1 0
Бохневич Павел 1 0
Ветеска Матеуш 1 0
Пётровски Якуб 1 0
Кэш Мэтти 1 0
Слиш Бартош 1 0
Каминьски Якуб 1 0
Эстония
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Метс Кароль 3 0
Кяйт Маттиас 3 0
Синявский Василий 2 0
Оямаа Хенрик 1 0
Пикк Артур 1 0
Кууск Мяртен 1 0
Поом Маркус 1 0
Тунёв Георгий 1 0
Веткал Мартин 1 0
Паскочи Максим 1 0

Результаты матчей

Польша
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Эстония
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)

Сухие победы

2
4

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
2
Польша
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Эстония
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (4)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

8
12

Упущенные победы

2
0
Польша
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (4)
13% (1)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Эстония
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
75% (6)
0% (0)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)

Сухие победы

3
4

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

8
12

Упущенные победы

4
2

Голы по времени матча

Забито

5
2
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 2
4 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
100%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

2
10
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 4
0
0%
1
10%
1-15
1
50%
2
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
3
30%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
0
0%
2
20%
76-90

Забито

5
0
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
5 Не забивали 8
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

8
12
3 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 4
2
25%
1
8%
1-15
0
0%
3
25%
16-30
1
13%
5
42%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
2
25%
1
8%
61-75
2
25%
2
17%
76-90

Забито

10
2
5 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 0
5 Забивали первыми 2
1 Не забивали 6
2
20%
0
0%
1-15
0
0%
2
100%
16-30
3
30%
0
0%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
2
20%
0
0%
76-90

Пропущено

10
22
4 В 1-м тайме 12
6 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 8
2
20%
2
9%
1-15
1
10%
5
23%
16-30
1
10%
5
23%
31-45
2
20%
3
14%
46-60
2
20%
3
14%
61-75
2
20%
4
18%
76-90

Результаты последних матчей

Польша
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Польша - Латвия 2:0 Польша - Чехия 1:1 Польша - Молдова 1:1 Фарерские острова - Польша 0:2
Албания - Польша 2:0 Польша - Фарерские острова 2:0 Молдова - Польша 3:2 Польша - Германия 1:0 Польша - Албания 1:0 Чехия - Польша 3:1 Франция - Польша 3:1 Польша - Аргентина 0:2 Польша - Саудовская Аравия 2:0 Мексика - Польша 0:0 Польша - Чили 1:0 Уэльс - Польша 0:1 Польша - Нидерланды 0:2 Польша - Бельгия 0:1 Нидерланды - Польша 2:2 Бельгия - Польша 6:1
Эстония
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Швеция - Эстония 2:1 Швеция - Эстония 2:0 Эстония - Австрия 0:2 Эстония - Таиланд 1:1
Эстония - Азербайджан 0:2 Бельгия - Эстония 5:0 Эстония - Швеция 0:5 Эстония - Бельгия 0:3 Азербайджан - Эстония 1:1 Австрия - Эстония 2:1 Венгрия - Эстония 1:0 Финляндия - Эстония 0:1 Исландия - Эстония 1:1 Эстония - Литва 2:0 Латвия - Эстония 1:1 Сан-Марино - Эстония 0:4 Эстония - Мальта 2:1 Албания - Эстония 0:0 Мальта - Эстония 1:2 Аргентина - Эстония 5:0

Результаты матчей

Польша
Эстония

Точный счет

1:1
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
0:2
2 раза 50%
0:3
1 раз 25%
0:5
1 раз 25%

Точное количество голов

1
3 раза 75%
2
1 раз 25%
0
4 раза 100%

Точный счет

0:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
5:0
1 раз 25%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%

Точный счет

1:1
2 раза 25%
2:0
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
0:2
2 раза 25%
0:3
1 раз 13%
0:5
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%

Точное количество голов

1
4 раза 50%
2
3 раза 38%
0
1 раз 13%
0
6 раз 75%
1
2 раза 25%

Тоталы голов в матче

Польша
Эстония

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
2
2
2
2
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
2
6
3
5
1.5

Топ бомбардиров
Бельгия Лукаку Ромелу 14 (1)
Португалия Роналду Криштиану 10 (1)
Франция Мбаппе Килиан 9 (6)
Англия Кейн Гарри 8 (2)
Шотландия Мактоминай Скотт 7 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Черногория Вуячич Игор 1 4
Латвия Эмсис Эдуард 1 4
Армения Ароян Вараздат 5
Люксембург Мартинс Кристофер 5
Латвия Кристерс Тоберс 5
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Польша - Эстония от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 21 марта 2024, осталось 2 дня 14 часов 30 минут.



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    • Прогнозы 54
    Польша 94.4% (51)
    X 0% (0)
    Эстония 5.6% (3)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Польша
    Ничья
    Эстония
    7.50
    7.50
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    19.00
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Польша - Эстония

    Исход игры
    Польша
    94.4% (51)
    Ничья
    0% (0)
    Эстония
    5.6% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    45.45% (20)
    Меньше
    54.55% (24)
    Обе команды забьют
    Да
    25% (11)
    Нет
    75% (33)
    Популярный счёт
    2:0 Польша
    37% (20)
    3:0 Польша
    14.8% (8)
    2:1 Польша
    14.8% (8)
    1:0 Польша
    7.4% (4)
    3:1 Польша
    3.7% (2)
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