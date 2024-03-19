Стадион: Борис Пайчадзе.
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Прогноз на матч от Liveresult
История личных встреч
Грузия
Люксембург
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
2 матча
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
0
2
Голов в среднем за матч
0
1
Среднее время на гол
0
90
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
2
2
Голов в среднем за матч
1
1
Тотал матчей
2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
90
90
Бомбардиры внутри турнира
Грузия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кварацхелия Хвича
|4
|0.5
|Микаутадзе Жорж
|3 (1)
|0.38
|Чакветадзе Георгий
|1
|0.13
|Зивзивадзе Буду
|1
|0.13
|Шенгелия Леван
|1
|0.13
|Китеишвили Отар
|1
|0.13
|Давиташвили Зурико
|1
|0.13
|Кверквелия Соломон
|0
|0
|Какабадзе Отар
|0
|0
|Лобжанидзе Саба
|0
|0
|Азаров Ираклий
|0
|0
Люксембург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Родригес Жерсон
|5 (1)
|0.5
|Синани Данел
|3
|0.3
|Боргес Санчес Ивандро
|2
|0.2
|Олесен Матиас
|1
|0.1
|Шано Максим
|1 (1)
|0.1
|Баррейро Леандро
|0
|0
|Бонерт Флориан
|0
|0
|Курчи Алессио
|0
|0
Карточки
Грузия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кварацхелия Хвича
|3
|0
|Кашия Гурам
|2
|0
|Абурджания Георгий
|2
|0
|Чакветадзе Георгий
|2
|0
|Гочолеишвили Гиорги
|2
|0
|Саньоль Вилли
|1
|0
|Кверквелия Соломон
|1
|0
|Какабадзе Отар
|1
|0
|Зивзивадзе Буду
|1
|0
|Китеишвили Отар
|1
|0
|Давиташвили Зурико
|1
|0
|Кочорашвили Георгий
|1
|0
|Азаров Ираклий
|1
|0
|Гагнидзе Лука
|1
|0
Люксембург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мартинс Кристофер
|5
|0
|Махмутович Энес
|4
|0
|Жанс Лоран
|3
|0
|Тиль Венсан
|3
|0
|Герсон Ларс
|2
|0
|Морис Антони
|2
|0
|Шано Максим
|2
|0
|Мартинс Марвин
|2
|0
|Синани Данел
|0
|1
|Бонерт Флориан
|1
|0
|Тилль Оливье
|1
|0
|Родригес Жерсон
|1
|0
|Баррейро Леандро
|1
|0
|Олесен Матиас
|1
|0
|Курчи Алессио
|1
|0
Результаты матчей
Грузия
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Люксембург
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
5
1
Грузия
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Люксембург
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
6
7
Упущенные победы
2
8
Грузия
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
0% (0)
50% (4)
Люксембург
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
10% (1)
40% (4)
Сухие победы
2
4
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
6
7
Упущенные победы
7
9
Голы по времени матча
Забито
9
4
2 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 7
1
11%
1
25%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
5
56%
1
25%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
2
22%
0
0%
76-90
Пропущено
9
10
4 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
1
11%
1
10%
1-15
1
11%
2
20%
16-30
2
22%
2
20%
31-45
1
11%
1
10%
46-60
3
33%
1
10%
61-75
1
11%
3
30%
76-90
Забито
5
8
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 3
5 Не забивали 7
1
20%
2
25%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
1
20%
1
13%
61-75
2
40%
3
38%
76-90
Пропущено
7
10
5 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
2
29%
2
20%
1-15
1
14%
1
10%
16-30
2
29%
1
10%
31-45
2
29%
1
10%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
5
50%
76-90
Забито
14
12
4 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 5
1 Не забивали 4
2
14%
3
25%
1-15
1
7%
1
8%
16-30
1
7%
0
0%
31-45
5
36%
2
17%
46-60
1
7%
3
25%
61-75
4
29%
3
25%
76-90
Пропущено
16
20
9 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
3
19%
3
15%
1-15
2
13%
3
15%
16-30
4
25%
3
15%
31-45
3
19%
2
10%
46-60
3
19%
1
5%
61-75
1
6%
8
40%
76-90
Результаты последних матчей
Грузия
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Испания - Грузия 3:1 Грузия - Шотландия 2:2 Грузия - Кипр 4:0 Грузия - Таиланд 8:0
Норвегия - Грузия 2:1 Грузия - Испания 1:7 Шотландия - Грузия 2:0 Кипр - Грузия 1:2 Грузия - Норвегия 1:1 Грузия - Монголия 6:1 Марокко - Грузия 3:0 Гибралтар - Грузия 1:2 Грузия - Северная Македония 2:0 Грузия - Болгария 0:0 Северная Македония - Грузия 0:3 Болгария - Грузия 2:5 Грузия - Гибралтар 4:0 Албания - Грузия 0:0 Босния и Герцеговина - Грузия 0:1 Грузия - Узбекистан 1:0
Люксембург
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Лихтенштейн - Люксембург 0:1 Люксембург - Босния и Герцеговина 4:1 Люксембург - Словакия 0:1 Исландия - Люксембург 1:1
Португалия - Люксембург 9:0 Люксембург - Исландия 3:1 Босния и Герцеговина - Люксембург 0:2 Люксембург - Лихтенштейн 2:0 Люксембург - Мальта 0:1 Люксембург - Португалия 0:6 Словакия - Люксембург 0:0 Люксембург - Болгария 0:0 Люксембург - Венгрия 2:2 Люксембург - Литва 1:0 Турция - Люксембург 3:3 Люксембург - Фарерские острова 2:2 Люксембург - Турция 0:2 Фарерские острова - Люксембург 0:1 Литва - Люксембург 0:2 Босния и Герцеговина - Люксембург 1:0
Результаты матчей
Грузия
Люксембург
Точный счет
1:1
1 раз 25%
1:7
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 20%
0:6
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%
0
2 раза 40%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
Точный счет
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
9:0
1 раз 20%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
Точный счет
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:7
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
0:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
0:6
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
9:0
1 раз 10%
Точное количество голов
1
4 раза 50%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
4
1 раз 13%
0
4 раза 40%
1
2 раза 20%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
Тоталы голов в матче
Грузия
Люксембург
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
32
13
23
13
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
32
13
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
64
35
46
17
28
17
19
|Бельгия
|Лукаку Ромелу
|14 (1)
|Португалия
|Роналду Криштиану
|10 (1)
|Франция
|Мбаппе Килиан
|9 (6)
|Англия
|Кейн Гарри
|8 (2)
|Шотландия
|Мактоминай Скотт
|7 (1)
|Черногория
|Вуячич Игор
|1 4
|Латвия
|Эмсис Эдуард
|1 4
|Армения
|Ароян Вараздат
|5
|Люксембург
|Мартинс Кристофер
|5
|Латвия
|Кристерс Тоберс
|5
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Грузия - Люксембург
Исход игры
Грузия
83.3% (55)
Ничья
6.1% (4)
Люксембург
10.6% (7)
Тотал 2.5
Больше
66% (33)
Меньше
34% (17)
Обе команды забьют
Да
66% (33)
Нет
34% (17)
Популярный счёт
2:1 Грузия
28.8% (19)
2:0 Грузия
12.1% (8)
3:1 Грузия
12.1% (8)
1:0 Грузия
7.6% (5)
1:1 Ничья
6.1% (4)
3:0 Грузия
4.5% (3)
1:2 Люксембург
3% (2)
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