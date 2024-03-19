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  3. ЕВРО 2024: Отборочные матчи 2023-2024
Стадион: .
Грузия
FIFA #77
 
Позже
Люксембург
FIFA #85
Прогнозы 66
Грузия 83.3% (55)
X 6.1% (4)
Люксембург 10.6% (7)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Грузия
Ничья
Люксембург
3.40
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История личных встреч

Грузия
Люксембург

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

2 матча

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

История матчей

ТМС
1:0
ММ
1:2

Голы

Всего голов

0
2

Голов в среднем за матч

0
1

Среднее время на гол

0
90

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

1
1

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

90
90

Бомбардиры внутри турнира

Грузия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кварацхелия Хвича 4 0.5
Микаутадзе Жорж 3 (1) 0.38
Чакветадзе Георгий 1 0.13
Зивзивадзе Буду 1 0.13
Шенгелия Леван 1 0.13
Китеишвили Отар 1 0.13
Давиташвили Зурико 1 0.13
Кверквелия Соломон 0 0
Какабадзе Отар 0 0
Лобжанидзе Саба 0 0
Азаров Ираклий 0 0
Люксембург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Родригес Жерсон 5 (1) 0.5
Синани Данел 3 0.3
Боргес Санчес Ивандро 2 0.2
Олесен Матиас 1 0.1
Шано Максим 1 (1) 0.1
Баррейро Леандро 0 0
Бонерт Флориан 0 0
Курчи Алессио 0 0

Карточки

Грузия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кварацхелия Хвича 3 0
Кашия Гурам 2 0
Абурджания Георгий 2 0
Чакветадзе Георгий 2 0
Гочолеишвили Гиорги 2 0
Саньоль Вилли 1 0
Кверквелия Соломон 1 0
Какабадзе Отар 1 0
Зивзивадзе Буду 1 0
Китеишвили Отар 1 0
Давиташвили Зурико 1 0
Кочорашвили Георгий 1 0
Азаров Ираклий 1 0
Гагнидзе Лука 1 0
Люксембург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мартинс Кристофер 5 0
Махмутович Энес 4 0
Жанс Лоран 3 0
Тиль Венсан 3 0
Герсон Ларс 2 0
Морис Антони 2 0
Шано Максим 2 0
Мартинс Марвин 2 0
Синани Данел 0 1
Бонерт Флориан 1 0
Тилль Оливье 1 0
Родригес Жерсон 1 0
Баррейро Леандро 1 0
Олесен Матиас 1 0
Курчи Алессио 1 0

Результаты матчей

Грузия
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Люксембург
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

5
1
Грузия
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Люксембург
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

6
7

Упущенные победы

2
8
Грузия
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
0% (0)
50% (4)
Люксембург
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
10% (1)
40% (4)

Сухие победы

2
4

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

6
7

Упущенные победы

7
9

Голы по времени матча

Забито

9
4
2 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 7
1
11%
1
25%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
5
56%
1
25%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
2
22%
0
0%
76-90

Пропущено

9
10
4 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
1
11%
1
10%
1-15
1
11%
2
20%
16-30
2
22%
2
20%
31-45
1
11%
1
10%
46-60
3
33%
1
10%
61-75
1
11%
3
30%
76-90

Забито

5
8
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 3
5 Не забивали 7
1
20%
2
25%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
1
20%
1
13%
61-75
2
40%
3
38%
76-90

Пропущено

7
10
5 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
2
29%
2
20%
1-15
1
14%
1
10%
16-30
2
29%
1
10%
31-45
2
29%
1
10%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
5
50%
76-90

Забито

14
12
4 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 5
1 Не забивали 4
2
14%
3
25%
1-15
1
7%
1
8%
16-30
1
7%
0
0%
31-45
5
36%
2
17%
46-60
1
7%
3
25%
61-75
4
29%
3
25%
76-90

Пропущено

16
20
9 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
3
19%
3
15%
1-15
2
13%
3
15%
16-30
4
25%
3
15%
31-45
3
19%
2
10%
46-60
3
19%
1
5%
61-75
1
6%
8
40%
76-90

Результаты последних матчей

Грузия
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Испания - Грузия 3:1 Грузия - Шотландия 2:2 Грузия - Кипр 4:0 Грузия - Таиланд 8:0
Норвегия - Грузия 2:1 Грузия - Испания 1:7 Шотландия - Грузия 2:0 Кипр - Грузия 1:2 Грузия - Норвегия 1:1 Грузия - Монголия 6:1 Марокко - Грузия 3:0 Гибралтар - Грузия 1:2 Грузия - Северная Македония 2:0 Грузия - Болгария 0:0 Северная Македония - Грузия 0:3 Болгария - Грузия 2:5 Грузия - Гибралтар 4:0 Албания - Грузия 0:0 Босния и Герцеговина - Грузия 0:1 Грузия - Узбекистан 1:0
Люксембург
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Лихтенштейн - Люксембург 0:1 Люксембург - Босния и Герцеговина 4:1 Люксембург - Словакия 0:1 Исландия - Люксембург 1:1
Португалия - Люксембург 9:0 Люксембург - Исландия 3:1 Босния и Герцеговина - Люксембург 0:2 Люксембург - Лихтенштейн 2:0 Люксембург - Мальта 0:1 Люксембург - Португалия 0:6 Словакия - Люксембург 0:0 Люксембург - Болгария 0:0 Люксембург - Венгрия 2:2 Люксембург - Литва 1:0 Турция - Люксембург 3:3 Люксембург - Фарерские острова 2:2 Люксембург - Турция 0:2 Фарерские острова - Люксембург 0:1 Литва - Люксембург 0:2 Босния и Герцеговина - Люксембург 1:0

Результаты матчей

Грузия
Люксембург

Точный счет

1:1
1 раз 25%
1:7
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 20%
0:6
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%
0
2 раза 40%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%

Точный счет

1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
9:0
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%

Точный счет

1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:7
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
0:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
0:6
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
9:0
1 раз 10%

Точное количество голов

1
4 раза 50%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
4
1 раз 13%
0
4 раза 40%
1
2 раза 20%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

Грузия
Люксембург

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
1.5
Больше Меньше
3
2
1
3
2.5
2
3
1
3
3.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
3
2
1
3
1.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
6
4
3
5
1.5
4
6
1
7
2.5
2
8
1
7
3.5
1
9

Топ бомбардиров
Бельгия Лукаку Ромелу 14 (1)
Португалия Роналду Криштиану 10 (1)
Франция Мбаппе Килиан 9 (6)
Англия Кейн Гарри 8 (2)
Шотландия Мактоминай Скотт 7 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Черногория Вуячич Игор 1 4
Латвия Эмсис Эдуард 1 4
Армения Ароян Вараздат 5
Люксембург Мартинс Кристофер 5
Латвия Кристерс Тоберс 5
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Грузия - Люксембург от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 21 марта 2024, осталось 2 дня 11 часов 45 минут.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

    • Прогнозы 66
    Грузия 83.3% (55)
    X 6.1% (4)
    Люксембург 10.6% (7)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Грузия
    Ничья
    Люксембург
    3.40
    4.50
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Грузия - Люксембург

    Исход игры
    Грузия
    83.3% (55)
    Ничья
    6.1% (4)
    Люксембург
    10.6% (7)
    Тотал 2.5
    Больше
    66% (33)
    Меньше
    34% (17)
    Обе команды забьют
    Да
    66% (33)
    Нет
    34% (17)
    Популярный счёт
    2:1 Грузия
    28.8% (19)
    2:0 Грузия
    12.1% (8)
    3:1 Грузия
    12.1% (8)
    1:0 Грузия
    7.6% (5)
    1:1 Ничья
    6.1% (4)
    3:0 Грузия
    4.5% (3)
    1:2 Люксембург
    3% (2)
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