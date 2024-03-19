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  3. ЕВРО 2024: Отборочные матчи 2023-2024
Стадион: .
Греция
FIFA #49
 
Позже
Казахстан
FIFA #100
Прогнозы 86
Греция 55.8% (48)
X 9.3% (8)
Казахстан 34.9% (30)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Греция
Ничья
Казахстан
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"

Бомбардиры внутри турнира

Греция
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Масурас Гиоргос 5 0.63
Бакасетас Тасос 3 (1) 0.38
Мавропанос Константинос 2 0.25
Пелкас Димитрис 1 0.13
Якумакис Георгиос 1 0.13
Сиопис Манолис 1 0.13
Иоаннидис Фотис 1 0.13
Яннулис Димитрис 0 0
Манталос Петрос 0 0
Бэлдок Джордж 0 0
Цимикас Костас 0 0
Казахстан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Зайнутдинов Бактиёр 4 (2) 0.4
Аймбетов Абат 3 (1) 0.3
Вороговский Ян 2 0.2
Самородов Максим 2 0.2
Чесноков Ислам 2 0.2
Тагыберген Асхат 2 (1) 0.2
Оразов Рамазан 1 0.1
Малый Сергей 0 0
Бейсебеков Абзал 0 0
Исламхан Бауыржан 0 0
Каиров Багдат 0 0
Кенесов Арман 0 0

Карточки

Греция
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Манталос Петрос 3 0
Курбелис Димитрис 3 0
Мавропанос Константинос 1 1
Бухалакис Андреас 2 0
Пелкас Димитрис 2 0
Сиопис Манолис 2 0
Рецос Панайотис 2 0
Цимикас Костас 2 0
Цавелас Георгиос 1 0
Бакасетас Тасос 1 0
Павлидис Вангелис 1 0
Хацидиакос Пантелис 1 0
Иоаннидис Фотис 1 0
Казахстан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Куат Исламбек 3 0
Алип Нуралы 3 0
Самородов Максим 3 0
Аймбетов Абат 1 1
Тагыберген Асхат 2 0
Вороговский Ян 2 0
Зайнутдинов Бактиёр 2 0
Быстров Марат 2 0
Оразов Рамазан 2 0
Малый Сергей 1 0
Досмагамбетов Тимур 1 0
Ерланов Темирлан 1 0
Марочкин Александр 1 0
Шацкий Игорь 1 0
Кенесов Арман 1 0
Чесноков Ислам 1 0

Результаты матчей

Греция
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Казахстан
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

2
2
Греция
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Казахстан
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

4
3

Упущенные победы

5
7
Греция
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Казахстан
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
20% (2)
20% (2)
60% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

5
4

Упущенные победы

7
9

Голы по времени матча

Забито

9
8
3 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
2
22%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
2
22%
2
25%
46-60
2
22%
1
13%
61-75
2
22%
4
50%
76-90

Пропущено

4
6
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
17%
16-30
1
25%
3
50%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
1
17%
76-90

Забито

5
8
4 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
6 Не забивали 6
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
3
38%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
1
20%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
0
0%
3
38%
76-90

Пропущено

4
6
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
17%
16-30
2
50%
1
17%
31-45
1
25%
2
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Забито

14
16
7 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 5
3 Не забивали 1
3
21%
0
0%
1-15
2
14%
3
19%
16-30
2
14%
1
6%
31-45
3
21%
3
19%
46-60
2
14%
2
13%
61-75
2
14%
7
44%
76-90

Пропущено

8
12
5 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 7
0
0%
0
0%
1-15
2
25%
2
17%
16-30
3
38%
4
33%
31-45
1
13%
3
25%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
1
13%
3
25%
76-90

Результаты последних матчей

Греция
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Греция - Франция 2:2 Греция - Новая Зеландия 2:0 Греция - Нидерланды 0:1 Ирландия - Греция 0:2
Греция - Гибралтар 5:0 Нидерланды - Греция 3:0 Франция - Греция 1:0 Греция - Ирландия 2:1 Греция - Литва 0:0 Гибралтар - Греция 0:3 Венгрия - Греция 2:1 Мальта - Греция 2:2 Греция - Северная Ирландия 3:1 Кипр - Греция 1:0 Греция - Косово 2:0 Греция - Кипр 3:0 Косово - Греция 0:1 Северная Ирландия - Греция 0:1 Черногория - Греция 1:0 Румыния - Греция 0:1
Казахстан
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Казахстан - Туркменистан 2:0 Словения - Казахстан 2:1 Казахстан - Сан-Марино 3:1 Финляндия - Казахстан 1:2
Дания - Казахстан 3:1 Казахстан - Северная Ирландия 1:0 Казахстан - Финляндия 0:1 Северная Ирландия - Казахстан 0:1 Сан-Марино - Казахстан 0:3 Казахстан - Дания 3:2 Казахстан - Словения 1:2 ОАЭ - Казахстан 2:1 Узбекистан - Казахстан 2:0 Азербайджан - Казахстан 3:0 Казахстан - Беларусь 2:1 Казахстан - Словакия 2:1 Беларусь - Казахстан 1:1 Словакия - Казахстан 0:1 Казахстан - Азербайджан 2:0 Казахстан - Молдова 0:1

Результаты матчей

Греция
Казахстан

Точный счет

0:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
5:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
5
1 раз 25%
3
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%

Точный счет

0:2
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
1
3 раза 60%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Точный счет

0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
0:1
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
3:1
2 раза 20%
0:3
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%

Точное количество голов

0
3 раза 38%
2
3 раза 38%
3
1 раз 13%
5
1 раз 13%
1
5 раз 50%
3
3 раза 30%
0
1 раз 10%
2
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

Греция
Казахстан

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
4
1
3
1
1.5
2
3
1
3
2.5
2
3
1
3
3.5
1
3
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
2
2
1.5
2
3
1
3
2.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
9
1
5
3
1.5
4
6
2
6
2.5
3
7
1
7
3.5
1
7
4.5

Топ бомбардиров
Бельгия Лукаку Ромелу 14 (1)
Португалия Роналду Криштиану 10 (1)
Франция Мбаппе Килиан 9 (6)
Англия Кейн Гарри 8 (2)
Шотландия Мактоминай Скотт 7 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Черногория Вуячич Игор 1 4
Латвия Эмсис Эдуард 1 4
Армения Ароян Вараздат 5
Люксембург Мартинс Кристофер 5
Латвия Кристерс Тоберс 5
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Греция - Казахстан от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 21 марта 2024, осталось 2 дня 14 часов 29 минут.



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    • Прогнозы 86
    Греция 55.8% (48)
    X 9.3% (8)
    Казахстан 34.9% (30)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Греция
    Ничья
    Казахстан
    1.47
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Греция - Казахстан

    Исход игры
    Греция
    55.2% (48)
    Ничья
    9.2% (8)
    Казахстан
    35.6% (31)
    Тотал 2.5
    Больше
    54.55% (24)
    Меньше
    45.45% (20)
    Обе команды забьют
    Да
    61.36% (27)
    Нет
    38.64% (17)
    Популярный счёт
    2:1 Греция
    24.1% (21)
    2:0 Греция
    10.3% (9)
    1:0 Греция
    9.2% (8)
    1:1 Ничья
    3.4% (3)
    3:1 Греция
    2.3% (2)
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