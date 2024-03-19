Стадион: OPAP Arena.
Прогноз на матч от Liveresult
Бомбардиры внутри турнира
Греция
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Масурас Гиоргос
|5
|0.63
|Бакасетас Тасос
|3 (1)
|0.38
|Мавропанос Константинос
|2
|0.25
|Пелкас Димитрис
|1
|0.13
|Якумакис Георгиос
|1
|0.13
|Сиопис Манолис
|1
|0.13
|Иоаннидис Фотис
|1
|0.13
|Яннулис Димитрис
|0
|0
|Манталос Петрос
|0
|0
|Бэлдок Джордж
|0
|0
|Цимикас Костас
|0
|0
Казахстан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Зайнутдинов Бактиёр
|4 (2)
|0.4
|Аймбетов Абат
|3 (1)
|0.3
|Вороговский Ян
|2
|0.2
|Самородов Максим
|2
|0.2
|Чесноков Ислам
|2
|0.2
|Тагыберген Асхат
|2 (1)
|0.2
|Оразов Рамазан
|1
|0.1
|Малый Сергей
|0
|0
|Бейсебеков Абзал
|0
|0
|Исламхан Бауыржан
|0
|0
|Каиров Багдат
|0
|0
|Кенесов Арман
|0
|0
Карточки
Греция
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Манталос Петрос
|3
|0
|Курбелис Димитрис
|3
|0
|Мавропанос Константинос
|1
|1
|Бухалакис Андреас
|2
|0
|Пелкас Димитрис
|2
|0
|Сиопис Манолис
|2
|0
|Рецос Панайотис
|2
|0
|Цимикас Костас
|2
|0
|Цавелас Георгиос
|1
|0
|Бакасетас Тасос
|1
|0
|Павлидис Вангелис
|1
|0
|Хацидиакос Пантелис
|1
|0
|Иоаннидис Фотис
|1
|0
Казахстан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Куат Исламбек
|3
|0
|Алип Нуралы
|3
|0
|Самородов Максим
|3
|0
|Аймбетов Абат
|1
|1
|Тагыберген Асхат
|2
|0
|Вороговский Ян
|2
|0
|Зайнутдинов Бактиёр
|2
|0
|Быстров Марат
|2
|0
|Оразов Рамазан
|2
|0
|Малый Сергей
|1
|0
|Досмагамбетов Тимур
|1
|0
|Ерланов Темирлан
|1
|0
|Марочкин Александр
|1
|0
|Шацкий Игорь
|1
|0
|Кенесов Арман
|1
|0
|Чесноков Ислам
|1
|0
Результаты матчей
Греция
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Казахстан
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
2
2
Греция
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Казахстан
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
4
3
Упущенные победы
5
7
Греция
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Казахстан
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
20% (2)
20% (2)
60% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
5
4
Упущенные победы
7
9
Голы по времени матча
Забито
9
8
3 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
2
22%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
2
22%
2
25%
46-60
2
22%
1
13%
61-75
2
22%
4
50%
76-90
Пропущено
4
6
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
17%
16-30
1
25%
3
50%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
1
17%
76-90
Забито
5
8
4 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
6 Не забивали 6
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
3
38%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
1
20%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
0
0%
3
38%
76-90
Пропущено
4
6
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
17%
16-30
2
50%
1
17%
31-45
1
25%
2
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Забито
14
16
7 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 5
3 Не забивали 1
3
21%
0
0%
1-15
2
14%
3
19%
16-30
2
14%
1
6%
31-45
3
21%
3
19%
46-60
2
14%
2
13%
61-75
2
14%
7
44%
76-90
Пропущено
8
12
5 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 7
0
0%
0
0%
1-15
2
25%
2
17%
16-30
3
38%
4
33%
31-45
1
13%
3
25%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
1
13%
3
25%
76-90
Результаты последних матчей
Греция
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Греция - Франция 2:2 Греция - Новая Зеландия 2:0 Греция - Нидерланды 0:1 Ирландия - Греция 0:2
Греция - Гибралтар 5:0 Нидерланды - Греция 3:0 Франция - Греция 1:0 Греция - Ирландия 2:1 Греция - Литва 0:0 Гибралтар - Греция 0:3 Венгрия - Греция 2:1 Мальта - Греция 2:2 Греция - Северная Ирландия 3:1 Кипр - Греция 1:0 Греция - Косово 2:0 Греция - Кипр 3:0 Косово - Греция 0:1 Северная Ирландия - Греция 0:1 Черногория - Греция 1:0 Румыния - Греция 0:1
Казахстан
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Казахстан - Туркменистан 2:0 Словения - Казахстан 2:1 Казахстан - Сан-Марино 3:1 Финляндия - Казахстан 1:2
Дания - Казахстан 3:1 Казахстан - Северная Ирландия 1:0 Казахстан - Финляндия 0:1 Северная Ирландия - Казахстан 0:1 Сан-Марино - Казахстан 0:3 Казахстан - Дания 3:2 Казахстан - Словения 1:2 ОАЭ - Казахстан 2:1 Узбекистан - Казахстан 2:0 Азербайджан - Казахстан 3:0 Казахстан - Беларусь 2:1 Казахстан - Словакия 2:1 Беларусь - Казахстан 1:1 Словакия - Казахстан 0:1 Казахстан - Азербайджан 2:0 Казахстан - Молдова 0:1
Результаты матчей
Греция
Казахстан
Точный счет
0:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
5:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
Точное количество голов
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
5
1 раз 25%
3
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
Точный счет
0:2
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
1
3 раза 60%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Точный счет
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
0:1
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
3:1
2 раза 20%
0:3
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
Точное количество голов
0
3 раза 38%
2
3 раза 38%
3
1 раз 13%
5
1 раз 13%
1
5 раз 50%
3
3 раза 30%
0
1 раз 10%
2
1 раз 10%
Тоталы голов в матче
Греция
Казахстан
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
41
31
23
13
23
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
22
23
13
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
91
53
46
26
37
17
17
|Бельгия
|Лукаку Ромелу
|14 (1)
|Португалия
|Роналду Криштиану
|10 (1)
|Франция
|Мбаппе Килиан
|9 (6)
|Англия
|Кейн Гарри
|8 (2)
|Шотландия
|Мактоминай Скотт
|7 (1)
|Черногория
|Вуячич Игор
|1 4
|Латвия
|Эмсис Эдуард
|1 4
|Армения
|Ароян Вараздат
|5
|Люксембург
|Мартинс Кристофер
|5
|Латвия
|Кристерс Тоберс
|5
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Греция - Казахстан
Исход игры
Греция
55.2% (48)
Ничья
9.2% (8)
Казахстан
35.6% (31)
Тотал 2.5
Больше
54.55% (24)
Меньше
45.45% (20)
Обе команды забьют
Да
61.36% (27)
Нет
38.64% (17)
Популярный счёт
2:1 Греция
24.1% (21)
2:0 Греция
10.3% (9)
1:0 Греция
9.2% (8)
1:1 Ничья
3.4% (3)
3:1 Греция
2.3% (2)
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