Франция (до 17 лет) - Сенегал (до 17 лет)

Норвегия (до 17 лет) - Франция (до 17 лет)

США (до 17 лет) - Франция (до 17 лет)

Франция (до 17 лет) - Румыния (до 17 лет)

15.11.2023

Франция (до 17 лет) - Южная Корея (до 17 лет)

1:0

15.11.2023

Франция (до 17 лет) - Эстония (до 17 лет)

4:0

12.11.2023

Франция (до 17 лет) - Буркина-Фасо (до 17 лет)

3:0

02.06.2023

Германия (до 17 лет) - Франция (до 17 лет)

0:0

30.05.2023

Испания (до 17 лет) - Франция (до 17 лет)

1:3

27.05.2023

Англия (до 17 лет) - Франция (до 17 лет)

0:1

23.05.2023

Франция (до 17 лет) - Португалия (до 17 лет)

1:1

20.05.2023

Франция (до 17 лет) - Германия (до 17 лет)

1:3

17.05.2023

Шотландия (до 17 лет) - Франция (до 17 лет)

1:3

28.03.2023

Швейцария (до 17 лет) - Франция (до 17 лет)

1:2

25.03.2023

Франция (до 17 лет) - Латвия (до 17 лет)

2:1

22.03.2023

Франция (до 17 лет) - Албания (до 17 лет)

4:0

31.10.2022

Исландия (до 17 лет) - Франция (до 17 лет)

0:4

28.10.2022

Франция (до 17 лет) - Северная Македония (до 17 лет)

4:0

25.10.2022

Франция (до 17 лет) - Люксембург (до 17 лет)

4:0

01.06.2022

Франция (до 17 лет) - Нидерланды (до 17 лет)

2:1