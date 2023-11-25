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  3. Чемпионат мира (до 17 лет) 2023
Франция (до 17 лет)
0:0
Первый тайм: 15'
Узбекистан (до 17 лет)
0'
Прогнозы 170
Франция (до 17 лет) 62.4% (106)
X 4.7% (8)
Узбекистан (до 17 лет) 32.9% (56)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Франция (до 17 лет)
Узбекистан (до 17 лет)

Бомбардиры внутри турнира

Франция (до 17 лет)
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тинкр Жоан 3 (1) 0.6
Ламбурд Матис 1 0.2
Мёпийу Бастьен 1 0.2
Амугу Матис 1 0.2
Гомис Тидиам 1 (1) 0.2
Узбекистан (до 17 лет)
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Саидов Амирбек 4 0.8
Мирзаев Лазизбек 1 0.2
Шукуруллаев Бехруз 1 0.2

Карточки

Франция (до 17 лет)
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Узбекистан (до 17 лет)
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Jamoliddin Rakhmatullaev 0 1
Саидов Амирбек 1 0

Результаты матчей

Франция (до 17 лет)
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Узбекистан (до 17 лет)
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

0
0
Франция (до 17 лет)
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Узбекистан (до 17 лет)
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
4
Франция (до 17 лет)
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Узбекистан (до 17 лет)
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

3
4

Голы по времени матча

Забито

4
2
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
1
25%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Пропущено

0
4
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
4
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
33%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
1
25%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
2
67%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

7
6
2 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
1
14%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
14%
1
17%
31-45
1
14%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
4
57%
1
17%
76-90

Пропущено

0
7
0 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 3
0 Не пропускали 4
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
3
43%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Франция (до 17 лет)
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Франция (до 17 лет) - Сенегал (до 17 лет) 0:0 Норвегия (до 17 лет) - Франция (до 17 лет) 0:0 США (до 17 лет) - Франция (до 17 лет) 0:3 Франция (до 17 лет) - Румыния (до 17 лет) 1:1
Франция (до 17 лет) - Южная Корея (до 17 лет) 1:0 Франция (до 17 лет) - Эстония (до 17 лет) 4:0 Франция (до 17 лет) - Буркина-Фасо (до 17 лет) 3:0 Германия (до 17 лет) - Франция (до 17 лет) 0:0 Испания (до 17 лет) - Франция (до 17 лет) 1:3 Англия (до 17 лет) - Франция (до 17 лет) 0:1 Франция (до 17 лет) - Португалия (до 17 лет) 1:1 Франция (до 17 лет) - Германия (до 17 лет) 1:3 Шотландия (до 17 лет) - Франция (до 17 лет) 1:3 Швейцария (до 17 лет) - Франция (до 17 лет) 1:2 Франция (до 17 лет) - Латвия (до 17 лет) 2:1 Франция (до 17 лет) - Албания (до 17 лет) 4:0 Исландия (до 17 лет) - Франция (до 17 лет) 0:4 Франция (до 17 лет) - Северная Македония (до 17 лет) 4:0 Франция (до 17 лет) - Люксембург (до 17 лет) 4:0 Франция (до 17 лет) - Нидерланды (до 17 лет) 2:1
Узбекистан (до 17 лет)
(8 матчей)
50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 2 поражения
Англия (до 17 лет) - Узбекистан (до 17 лет) 1:2 Узбекистан (до 17 лет) - Испания (до 17 лет) 2:2 Узбекистан (до 17 лет) - Канада (до 17 лет) 3:0 Мали (до 17 лет) - Узбекистан (до 17 лет) 3:0
Гондурас (до 17 лет) - Узбекистан (до 17 лет) 1:0 Узбекистан (до 17 лет) - Хорватия (до 17 лет) 2:1 Узбекистан (до 17 лет) - Марокко (до 17 лет) 0:0 Панама (до 17 лет) - Узбекистан (до 17 лет) 0:2

Результаты матчей

Франция (до 17 лет)
Узбекистан (до 17 лет)

Точный счет

0:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

0:3
1 раз 100%
1:2
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

0:0
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
3:0
2 раза 50%
1:2
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%

Точное количество голов

3
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Франция (до 17 лет)
Узбекистан (до 17 лет)

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5
1
2
2.5
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
3
1
2
2
1.5
3
1
2
2
2.5
1
3
1/8 финала
5 Франция (до 17 лет)
3 Сенегал (до 17 лет)
1 Англия (до 17 лет)
2 Узбекистан (до 17 лет)
5 Мали (до 17 лет)
0 Мексика (до 17 лет)
5 Марокко (до 17 лет)
2 Иран (до 17 лет)
1 Эквадор (до 17 лет)
3 Бразилия (до 17 лет)
5 Аргентина (до 17 лет)
0 Венесуэла (до 17 лет)
2 Испания (до 17 лет)
1 Япония (до 17 лет)
3 Германия (до 17 лет)
2 США (до 17 лет)
1/4 финала
Франция (до 17 лет)
Узбекистан (до 17 лет)
Мали (до 17 лет)
Марокко (до 17 лет)
0 Бразилия (до 17 лет)
3 Аргентина (до 17 лет)
0 Испания (до 17 лет)
1 Германия (до 17 лет)
1/2 финала
?
?
Аргентина (до 17 лет)
Германия (до 17 лет)
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Аргентина (до 17 лет) Эчеверри Клаудио 5
Аргентина (до 17 лет) Руберто Агустин 5
Бразилия (до 17 лет) Кауан Элиас 4
Япония (до 17 лет) Танака Ренто 4
Узбекистан (до 17 лет) Саидов Амирбек 4
Весь список

Топ нарушителей
Мали (до 17 лет) Думбия Мамаду 1
Испания (до 17 лет) Хименес Рауль 1
Венесуэла (до 17 лет) Секера Джованни 1
США (до 17 лет) Холл Тэйлор 1
Канада (до 17 лет) Биелло Алессандро 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 16'
    Штрафной ни к чему не привел, так как мяч не перелетел даже первого защитника. Французы снова начинают атаку со своей половины поля.
  • Фол, нарушение
    15'
    Получает по ногам Бунеб, грубовато было. Тяжело поднимается француз, будет неплохой стандарт на правой бровке.
  • 13'
    Болельщиков на трибуне очень мало, но это и понятно, ведь играют совсем молодые ребята.
  • 12'
    Диалло на скорости врывался в штрафную с левого фланга, но сильно отпустил мяч от себя и уже в падении попытался навесить, мяч полетел прямо в руки голкиперу.
  • 11'
    Игра пока протекает без особых моментов, была лишь одна осада ворот от французов, но там до удара в створ ворот так и не дошло.
  • 10'
    Главный тренер сборной Франции активно ведет себя на бровке, много жестикулирует, постоянный подсказ идет от него.
  • 9'
    Не торопятся узбеки с вводом мяча, явно хотят перевести матч в медленное русло, в такой игре побольше шансов у них будет на положительный результат.
  • 8'
    Следует заброс в штрафную на Тинкра, но француз не добирается до мяча, будет удар от ворот.
  • 7'
    Сумели отбиться узбеки от первого штурма. Франция готовит повторное наступление, пока защитники между собой перепасовываются на своей половине поля.
  • 6'
    Через левый фланг атакует Франция, но выдавливают их оттуда, следует перевод на другой фланг. Хозяйничают французы в штрафной узбеков, как-то слишком прижимаются узбеки. Настоящий пожар начинается.
  • 5'
    Сборная Франция пытается захватить инициативу, первая попытка захода в штрафную соперников, но ничего из этого не вышло, защитники начеку.
  • Угловой
    4'
    Первый угловой заработали номинальные гости и достаточно опасная подача была, но все-таки французский защитник сыграл на опережении.
  • 3'
    Стоит отметить, что сегодня руководит сборной Узбекистана помощник главного тренера, так как Рахматуллаева удалили в предыдущем матче.
  • 2'
    Французы вышли в синих футболках, белых трусах, а узбеки в обратной цветовой гамме - белые футболки и синие трусы.
  • Первый тайм начался
    1'
    Звучит стартовый свисток! Поехали!
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    • До матча
    • Приветствуем всех любителей футбола! В матче четвертьфинала чемпионата мира (до 17 лет) встретятся Франция и  Узбекистан. Сумеют ли узбеки сотворить очередную сенсацию? За ходом развития событий в игре вам будет помогать следить Колесников Александр!
    Прогнозы 170
    Франция (до 17 лет) 62.4% (106)
    X 4.7% (8)
    Узбекистан (до 17 лет) 32.9% (56)
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    Прогноз на матч от Liveresult
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    Где смотреть матч Франция (до 17 лет) 0:0 Узбекистан (до 17 лет) онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Франция (до 17 лет) 0:0 Узбекистан (до 17 лет)

    Исход игры
    Франция (до 17 лет)
    62% (106)
    Ничья
    4.7% (8)
    Узбекистан (до 17 лет)
    33.3% (57)
    Тотал 2.5
    Больше
    66.36% (71)
    Меньше
    33.64% (36)
    Обе команды забьют
    Да
    60.75% (65)
    Нет
    39.25% (42)
    Популярный счёт
    2:1 Франция (до 17 лет)
    23.4% (40)
    2:0 Франция (до 17 лет)
    12.3% (21)
    3:1 Франция (до 17 лет)
    7.6% (13)
    1:0 Франция (до 17 лет)
    5.8% (10)
    3:0 Франция (до 17 лет)
    5.3% (9)
    1:1 Ничья
    2.3% (4)
    2:3 Узбекистан (до 17 лет)
    1.2% (2)
    1:2 Узбекистан (до 17 лет)
    1.2% (2)
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    Франция (до 17 лет)
    Узбекистан (до 17 лет)
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