Бомбардиры внутри турнира
Франция (до 17 лет)
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тинкр Жоан
|3 (1)
|0.75
|Ламбурд Матис
|1
|0.25
|Мёпийу Бастьен
|1
|0.25
|Амугу Матис
|1
|0.25
|Гомис Тидиам
|1 (1)
|0.25
Узбекистан (до 17 лет)
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Саидов Амирбек
|4
|1
|Мирзаев Лазизбек
|1
|0.25
|Шукуруллаев Бехруз
|1
|0.25
Карточки
Франция (до 17 лет)
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Узбекистан (до 17 лет)
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Jamoliddin Rakhmatullaev
|0
|1
|Саидов Амирбек
|1
|0
Результаты матчей
Франция (до 17 лет)
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Узбекистан (до 17 лет)
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
0
0
Франция (до 17 лет)
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Узбекистан (до 17 лет)
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
3
4
Франция (до 17 лет)
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Узбекистан (до 17 лет)
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
3
4
Голы по времени матча
Забито
4
2
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
1
25%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
Пропущено
0
4
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
4
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
33%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
1
25%
76-90
Пропущено
0
3
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
2
67%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
7
6
2 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
1
14%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
14%
1
17%
31-45
1
14%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
4
57%
1
17%
76-90
Пропущено
0
7
0 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 3
0 Не пропускали 4
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
3
43%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Франция (до 17 лет)
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Франция (до 17 лет) - Сенегал (до 17 лет) 0:0 Норвегия (до 17 лет) - Франция (до 17 лет) 0:0 США (до 17 лет) - Франция (до 17 лет) 0:3 Франция (до 17 лет) - Румыния (до 17 лет) 1:1
Франция (до 17 лет) - Южная Корея (до 17 лет) 1:0 Франция (до 17 лет) - Эстония (до 17 лет) 4:0 Франция (до 17 лет) - Буркина-Фасо (до 17 лет) 3:0 Германия (до 17 лет) - Франция (до 17 лет) 0:0 Испания (до 17 лет) - Франция (до 17 лет) 1:3 Англия (до 17 лет) - Франция (до 17 лет) 0:1 Франция (до 17 лет) - Португалия (до 17 лет) 1:1 Франция (до 17 лет) - Германия (до 17 лет) 1:3 Шотландия (до 17 лет) - Франция (до 17 лет) 1:3 Швейцария (до 17 лет) - Франция (до 17 лет) 1:2 Франция (до 17 лет) - Латвия (до 17 лет) 2:1 Франция (до 17 лет) - Албания (до 17 лет) 4:0 Исландия (до 17 лет) - Франция (до 17 лет) 0:4 Франция (до 17 лет) - Северная Македония (до 17 лет) 4:0 Франция (до 17 лет) - Люксембург (до 17 лет) 4:0 Франция (до 17 лет) - Нидерланды (до 17 лет) 2:1
Узбекистан (до 17 лет)
(8 матчей)
50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 2 поражения
Англия (до 17 лет) - Узбекистан (до 17 лет) 1:2 Узбекистан (до 17 лет) - Испания (до 17 лет) 2:2 Узбекистан (до 17 лет) - Канада (до 17 лет) 3:0 Мали (до 17 лет) - Узбекистан (до 17 лет) 3:0
Гондурас (до 17 лет) - Узбекистан (до 17 лет) 1:0 Узбекистан (до 17 лет) - Хорватия (до 17 лет) 2:1 Узбекистан (до 17 лет) - Марокко (до 17 лет) 0:0 Панама (до 17 лет) - Узбекистан (до 17 лет) 0:2
Результаты матчей
Франция (до 17 лет)
Узбекистан (до 17 лет)
Точный счет
0:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
0:3
1 раз 100%
1:2
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
Точное количество голов
3
1 раз 100%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
0:0
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
3:0
2 раза 50%
1:2
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
Точное количество голов
3
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Франция (до 17 лет)
Узбекистан (до 17 лет)
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
12
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
31
22
31
22
13
1/8 финала
2 Испания (до 17 лет)
1 Япония (до 17 лет)
- 2:1 ИСП-ЯПО
3 Германия (до 17 лет)
2 США (до 17 лет)
- 3:2 ГЕР-США
1 Эквадор (до 17 лет)
3 Бразилия (до 17 лет)
- 1:3 ЭКВ-БРА
5 Аргентина (до 17 лет)
0 Венесуэла (до 17 лет)
- 5:0 АРГ-ВЕН
5 Франция (до 17 лет)
3 Сенегал (до 17 лет)
- 0:0 ФРА-СЕН
1 Англия (до 17 лет)
2 Узбекистан (до 17 лет)
- 1:2 АНГ-УЗБ
1/4 финала
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
|Аргентина (до 17 лет)
|Руберто Агустин
|5
|Бразилия (до 17 лет)
|Кауан Элиас
|4
|Япония (до 17 лет)
|Танака Ренто
|4
|Узбекистан (до 17 лет)
|Саидов Амирбек
|4
|Сенегал (до 17 лет)
|Гуэйе Идрисса
|3
|Мали (до 17 лет)
|Думбия Мамаду
|1
|Венесуэла (до 17 лет)
|Секера Джованни
|1
|США (до 17 лет)
|Холл Тэйлор
|1
|Канада (до 17 лет)
|Биелло Алессандро
|1
|Новая Каледония (до 17 лет)
|Алебате Ноланн
|1
Прогнозы на матч Франция (до 17 лет) - Узбекистан (до 17 лет)
Исход игры
Франция (до 17 лет)
77.8% (35)
Ничья
4.4% (2)
Узбекистан (до 17 лет)
17.8% (8)
Тотал 2.5
Больше
67.57% (25)
Меньше
32.43% (12)
Обе команды забьют
Да
59.46% (22)
Нет
40.54% (15)
Популярный счёт
2:1 Франция (до 17 лет)
31.1% (14)
2:0 Франция (до 17 лет)
15.6% (7)
3:1 Франция (до 17 лет)
11.1% (5)
3:0 Франция (до 17 лет)
8.9% (4)
1:0 Франция (до 17 лет)
6.7% (3)
1:1 Ничья
4.4% (2)
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