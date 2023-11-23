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  3. Чемпионат мира (до 17 лет) 2023
Франция (до 17 лет)
 
Позже
Узбекистан (до 17 лет)
Прогнозы 45
Франция (до 17 лет) 77.8% (35)
X 4.4% (2)
Узбекистан (до 17 лет) 17.8% (8)
Все прогнозы

Бомбардиры внутри турнира

Франция (до 17 лет)
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тинкр Жоан 3 (1) 0.75
Ламбурд Матис 1 0.25
Мёпийу Бастьен 1 0.25
Амугу Матис 1 0.25
Гомис Тидиам 1 (1) 0.25
Узбекистан (до 17 лет)
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Саидов Амирбек 4 1
Мирзаев Лазизбек 1 0.25
Шукуруллаев Бехруз 1 0.25

Карточки

Франция (до 17 лет)
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Узбекистан (до 17 лет)
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Jamoliddin Rakhmatullaev 0 1
Саидов Амирбек 1 0

Результаты матчей

Франция (до 17 лет)
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Узбекистан (до 17 лет)
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

0
0
Франция (до 17 лет)
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Узбекистан (до 17 лет)
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
4
Франция (до 17 лет)
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Узбекистан (до 17 лет)
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

3
4

Голы по времени матча

Забито

4
2
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
1
25%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Пропущено

0
4
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
4
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
33%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
1
25%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
2
67%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

7
6
2 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
1
14%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
14%
1
17%
31-45
1
14%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
4
57%
1
17%
76-90

Пропущено

0
7
0 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 3
0 Не пропускали 4
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
3
43%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Франция (до 17 лет)
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Франция (до 17 лет) - Сенегал (до 17 лет) 0:0 Норвегия (до 17 лет) - Франция (до 17 лет) 0:0 США (до 17 лет) - Франция (до 17 лет) 0:3 Франция (до 17 лет) - Румыния (до 17 лет) 1:1
Франция (до 17 лет) - Южная Корея (до 17 лет) 1:0 Франция (до 17 лет) - Эстония (до 17 лет) 4:0 Франция (до 17 лет) - Буркина-Фасо (до 17 лет) 3:0 Германия (до 17 лет) - Франция (до 17 лет) 0:0 Испания (до 17 лет) - Франция (до 17 лет) 1:3 Англия (до 17 лет) - Франция (до 17 лет) 0:1 Франция (до 17 лет) - Португалия (до 17 лет) 1:1 Франция (до 17 лет) - Германия (до 17 лет) 1:3 Шотландия (до 17 лет) - Франция (до 17 лет) 1:3 Швейцария (до 17 лет) - Франция (до 17 лет) 1:2 Франция (до 17 лет) - Латвия (до 17 лет) 2:1 Франция (до 17 лет) - Албания (до 17 лет) 4:0 Исландия (до 17 лет) - Франция (до 17 лет) 0:4 Франция (до 17 лет) - Северная Македония (до 17 лет) 4:0 Франция (до 17 лет) - Люксембург (до 17 лет) 4:0 Франция (до 17 лет) - Нидерланды (до 17 лет) 2:1
Узбекистан (до 17 лет)
(8 матчей)
50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 2 поражения
Англия (до 17 лет) - Узбекистан (до 17 лет) 1:2 Узбекистан (до 17 лет) - Испания (до 17 лет) 2:2 Узбекистан (до 17 лет) - Канада (до 17 лет) 3:0 Мали (до 17 лет) - Узбекистан (до 17 лет) 3:0
Гондурас (до 17 лет) - Узбекистан (до 17 лет) 1:0 Узбекистан (до 17 лет) - Хорватия (до 17 лет) 2:1 Узбекистан (до 17 лет) - Марокко (до 17 лет) 0:0 Панама (до 17 лет) - Узбекистан (до 17 лет) 0:2

Результаты матчей

Франция (до 17 лет)
Узбекистан (до 17 лет)

Точный счет

0:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

0:3
1 раз 100%
1:2
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

0:0
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
3:0
2 раза 50%
1:2
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%

Точное количество голов

3
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Франция (до 17 лет)
Узбекистан (до 17 лет)

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5
1
2
2.5
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
3
1
2
2
1.5
3
1
2
2
2.5
1
3
1/8 финала
2 Испания (до 17 лет)
1 Япония (до 17 лет)
3 Германия (до 17 лет)
2 США (до 17 лет)
1 Эквадор (до 17 лет)
3 Бразилия (до 17 лет)
5 Аргентина (до 17 лет)
0 Венесуэла (до 17 лет)
5 Франция (до 17 лет)
3 Сенегал (до 17 лет)
1 Англия (до 17 лет)
2 Узбекистан (до 17 лет)
5 Мали (до 17 лет)
0 Мексика (до 17 лет)
5 Марокко (до 17 лет)
2 Иран (до 17 лет)
1/4 финала
Испания (до 17 лет)
Германия (до 17 лет)
Бразилия (до 17 лет)
Аргентина (до 17 лет)
Франция (до 17 лет)
Узбекистан (до 17 лет)
Мали (до 17 лет)
Марокко (до 17 лет)
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Аргентина (до 17 лет) Руберто Агустин 5
Бразилия (до 17 лет) Кауан Элиас 4
Япония (до 17 лет) Танака Ренто 4
Узбекистан (до 17 лет) Саидов Амирбек 4
Сенегал (до 17 лет) Гуэйе Идрисса 3
Весь список

Топ нарушителей
Мали (до 17 лет) Думбия Мамаду 1
Венесуэла (до 17 лет) Секера Джованни 1
США (до 17 лет) Холл Тэйлор 1
Канада (до 17 лет) Биелло Алессандро 1
Новая Каледония (до 17 лет) Алебате Ноланн 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Франция (до 17 лет) - Узбекистан (до 17 лет) от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 25 ноября 2023, осталось 2 дня 1 час 34 минуты.



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    • Прогнозы 45
    Франция (до 17 лет) 77.8% (35)
    X 4.4% (2)
    Узбекистан (до 17 лет) 17.8% (8)
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    Прогнозы на матч Франция (до 17 лет) - Узбекистан (до 17 лет)

    Исход игры
    Франция (до 17 лет)
    77.8% (35)
    Ничья
    4.4% (2)
    Узбекистан (до 17 лет)
    17.8% (8)
    Тотал 2.5
    Больше
    67.57% (25)
    Меньше
    32.43% (12)
    Обе команды забьют
    Да
    59.46% (22)
    Нет
    40.54% (15)
    Популярный счёт
    2:1 Франция (до 17 лет)
    31.1% (14)
    2:0 Франция (до 17 лет)
    15.6% (7)
    3:1 Франция (до 17 лет)
    11.1% (5)
    3:0 Франция (до 17 лет)
    8.9% (4)
    1:0 Франция (до 17 лет)
    6.7% (3)
    1:1 Ничья
    4.4% (2)
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    Франция (до 17 лет)
    Узбекистан (до 17 лет)
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