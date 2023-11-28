Тур: 35.
0'
45' Желтая карточкаПерейра Матеус
45' Желтая карточкаBruno Melo
46' Желтая карточкаМагиньо
86' Желтая карточкаХавьер Марлон
88' Желтая карточкаAnderson Oliveira4
90' Желтая карточкаАподи Диаллиссон
0:1
90' ГолVinicius Robert
90'+8
Ход матча
45'
45'
46'
63'
63'
78'
86'
90'
90'
Прогноз на матч от Liveresult
23
Tadeu
I
2
Магиньо
19
Bruno
Melo
20
Диего
Рибас
12
Willian
VI
27
Нерис
23
Machado
20
_Ian
Luccas
11
Уэсли
Лопес
- Основной состав
-
23 Tadeu IВратарь
-
2 МагиньоЗащитник
- Защитник
-
19 Bruno MeloЗащитник
-
20 Диего РибасЗащитник
-
12 Willian VIПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
28 XavierПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
95 Dodozinho
-
55 Luis Oyama
-
-
-
-
14 Luis Mina
-
-
Главный тренер: Арманду Эвангелишта
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
27 НерисЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
23 MachadoПолузащитник
-
20 _Ian LuccasПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Уэсли ЛопесНападающий
- Запасные игроки
-
30 Витор ПаулоВратарь
-
14 Каики IIЗащитник
-
43 Марсело ЖоаоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
40 Papagaio
-
26 Luís
-
-
77 Japa
-
-
-
Главный тренер: Аутуори Пауло
История личных встреч
Гойяс
Крузейро
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
83.3%
83.3%
5 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
16.7%
66.7%
16.6%
1 победа 4 ничьи 0 побед
11 матчей
9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 10 побед
Первый тайм
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 8 побед
17 матчей
29.4%
11.8%
58.8%
5 побед 2 ничьи 10 побед
Первый тайм
29.4%
47.1%
23.5%
5 побед 8 ничьих 4 победы
Второй тайм
5.9%
47.1%
47%
1 победа 8 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
7
5
Голов в среднем за матч
0.88
0.56
Среднее время на гол
102
162
Всего голов
15
6
Голов в среднем за матч
1.67
0.75
Среднее время на гол
54
120
Всего голов
22
11
Голов в среднем за матч
1.29
0.65
Тотал матчей
2.5
8
Больше 47%
Меньше 53%
9
6
Больше 35%
Меньше 65%
11
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
Среднее время на гол
69
139
Бомбардиры внутри турнира
Гойяс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гильерме Маркес
|6 (4)
|0.17
|Nascimento Leite Matheus3
|4
|0.11
|Joao Magno
|3
|0.09
|Lucas Halter
|3
|0.09
|Bruno Melo
|2
|0.06
|Alesson Batista
|2
|0.06
|Matheus Peixoto
|2 (1)
|0.06
|Магиньо
|2
|0.06
|Everton Morelli
|2
|0.06
|Dodozinho
|2
|0.06
|Паласиос Хулиан
|1
|0.03
|Hugo Farias
|1
|0.03
|Аподи Диаллиссон
|1
|0.03
|Гуззу Рафаэл
|1
|0.03
|Аллано Лима
|1
|0.03
|Sander
|0
|0
|Vinicius XII
|0
|0
|Диего Рибас
|0
|0
|Tadeu I
|0
|0
|Оливейро Андерсон II
|0
|0
|Ze Ricardo2
|0
|0
Крузейро
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Насименто Бруно III
|8 (2)
|0.23
|Уэсли Лопес
|4
|0.11
|Хавьер Марлон
|3
|0.09
|Gilberto IV
|3
|0.09
|Артур Гомес VIII
|3
|0.09
|Machado
|1
|0.03
|Nikao
|1
|0.03
|Рамиро
|1
|0.03
|Castan da Silva Luciano
|1
|0.03
|Дурадо Энрике
|1
|0.03
|Маркес Лукас
|1
|0.03
|Papagaio
|1
|0.03
|Jussa
|1
|0.03
|Vinicius Robert
|1
|0.03
|Виллиам Фуртадо
|0
|0
|Витал Матеус
|0
|0
|Lucas Silva IV
|0
|0
|Нерис
|0
|0
|Формига Игор
|0
|0
|_Ian Luccas
|0
|0
Карточки
Гойяс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Магиньо
|9
|2
|Lucas Halter
|8
|2
|Bruno Melo
|10
|0
|Гильерме Маркес
|6
|1
|Willian VI
|6
|0
|Everton Morelli
|6
|0
|Паласиос Хулиан
|6
|0
|Аллано Лима
|5
|0
|Ze Ricardo2
|5
|0
|Гуззу Рафаэл
|3
|1
|Nascimento Leite Matheus3
|4
|0
|Бруно Араужо
|3
|0
|Аподи Диаллиссон
|2
|0
|Диего Рибас
|2
|0
|Matheus Peixoto
|2
|0
|Alesson Batista
|2
|0
|Sidimar Fernando Cigolini
|2
|0
|Hugo Farias
|2
|0
|Joao Magno
|2
|0
|Armando Evangelista
|2
|0
|Бастос Фернандр Феллипе
|1
|0
|Гонсалвеш Диего
|1
|0
|Vinicius XII
|1
|0
|Tadeu I
|1
|0
|Sander
|1
|0
|Лукас Джонни
|1
|0
|Higor Meritao
|1
|0
|Оливейро Андерсон II
|1
|0
|Edu Goncalvec2
|1
|0
|Luis Oyama
|1
|0
|Matheus Santos
|1
|0
|Dodozinho
|1
|0
|Emerson Avila
|1
|0
Крузейро
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Jussa
|9
|0
|Маркес Лукас
|5
|2
|Хавьер Марлон
|7
|0
|Castan da Silva Luciano
|6
|0
|Уэсли Лопес
|6
|0
|Нерис
|6
|0
|Machado
|5
|0
|Виллиам Фуртадо
|5
|0
|Gilberto IV
|4
|0
|Насименто Бруно III
|4
|0
|Anderson Oliveira4
|2
|1
|Рафаэл Кабрал
|3
|0
|Рамиро
|3
|0
|Паласиос Элибельтон
|3
|0
|Артур Гомес VIII
|3
|0
|Papagaio
|3
|0
|Валлиссон
|3
|0
|Nikao
|2
|0
|Алмейда Ричард
|2
|0
|Дурадо Энрике
|2
|0
|Lucas Silva IV
|2
|0
|Fernando Henrique
|0
|1
|Перейра Матеус
|1
|0
|Japa
|1
|0
|Neto XI
|1
|0
|Формига Игор
|1
|0
|Pepa
|1
|0
|Gabriel Mesquita
|1
|0
|Каики II
|1
|0
|_Ian Luccas
|1
|0
|Vinicius Robert
|1
|0
|Paulo Autuori
|1
|0
Результаты матчей
Гойяс
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
6% (1)
72% (13)
22% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
39% (7)
33% (6)
Крузейро
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
35% (6)
35% (6)
29% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
65% (11)
12% (2)
Сухие победы
2
6
Сухие поражения
5
3
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
11
7
Гойяс
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
29% (5)
41% (7)
29% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (8)
35% (6)
18% (3)
Крузейро
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
33% (6)
61% (11)
6% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
22% (4)
44% (8)
Сухие победы
5
7
Сухие поражения
4
5
Волевые победы
21
10
Упущенные победы
8
9
Гойяс
54.2%
45.8%
13 побед 11 поражений
Первый тайм
17% (6)
57% (20)
26% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (13)
37% (13)
26% (9)
Крузейро
58.3%
41.7%
14 побед 10 поражений
Первый тайм
34% (12)
49% (17)
17% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (10)
43% (15)
29% (10)
Сухие победы
7
13
Сухие поражения
9
8
Волевые победы
24
11
Упущенные победы
19
16
Голы по времени матча
Забито
18
20
8 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 11
2 Забивали первыми 8
25 Не забивали 25
1
6%
3
15%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
6
33%
6
30%
31-45
3
17%
0
0%
46-60
1
6%
3
15%
61-75
6
33%
8
40%
76-90
Пропущено
25
16
11 В 1-м тайме 4
14 Во 2-м тайме 12
13 Пропускали первыми 8
14 Не пропускали 10
3
12%
0
0%
1-15
4
16%
2
13%
16-30
4
16%
2
13%
31-45
6
24%
1
6%
46-60
0
0%
3
19%
61-75
8
32%
8
50%
76-90
Забито
16
10
9 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 5
9 Забивали первыми 4
23 Не забивали 28
2
13%
0
0%
1-15
3
19%
2
20%
16-30
4
25%
3
30%
31-45
1
6%
1
10%
46-60
4
25%
2
20%
61-75
2
13%
2
20%
76-90
Пропущено
25
17
11 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 6
8 Пропускали первыми 10
13 Не пропускали 13
2
8%
3
18%
1-15
4
16%
4
24%
16-30
5
20%
4
24%
31-45
8
32%
3
18%
46-60
2
8%
0
0%
61-75
4
16%
3
18%
76-90
Забито
34
30
17 В 1-м тайме 14
17 Во 2-м тайме 16
11 Забивали первыми 12
13 Не забивали 18
3
9%
3
10%
1-15
4
12%
2
7%
16-30
10
29%
29%
9
30%
31-45
4
12%
1
3%
46-60
5
15%
5
17%
61-75
8
24%
10
33%
76-90
Пропущено
50
33
22 В 1-м тайме 15
28 Во 2-м тайме 18
21 Пропускали первыми 18
27 Не пропускали 23
5
10%
3
9%
1-15
8
16%
6
18%
16-30
9
18%
6
18%
31-45
14
28%
4
12%
46-60
2
4%
3
9%
61-75
12
24%
11
33%
76-90
Результаты последних матчей
Гойяс
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Атлетико Минейро - Гойяс 2:1 Гойяс - Сантос 0:1 Коритиба Парана - Гойяс 0:1 Гойяс - Ред Булл Брагантино 0:2
Гойяс - Васко да Гама 1:1 Флуминенсе - Гойяс 5:3 Куяба - Гойяс 1:1 Гойяс - Сан-Паулу 2:0 Гойяс - Байя 4:6 Ботафого Рио-де-Жанейро - Гойяс 1:1 Гойяс - Фламенго 0:0 Палмейрас Сан-Паулу - Гойяс 1:0 Гойяс - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Коринтианс - Гойяс 1:1 Гойяс - Атлетико Паранаэнсе 1:1 Америка Минейро - Гойяс 0:1 Гойяс - Эстудиантес Ла Плата 0:2 Гойяс - Форталеза Сеара 1:0 Эстудиантес Ла Плата - Гойяс 3:0 Гойяс - Гремио 1:1
Крузейро
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Крузейро - Васко да Гама 2:2 Форталеза Сеара - Крузейро 0:1 Коритиба Парана - Крузейро 1:0 Крузейро - Интернасьонал Порту Алегре 1:2
Сан-Паулу - Крузейро 1:0 Крузейро - Байя 3:0 Атлетико Минейро - Крузейро 0:1 Крузейро - Фламенго 0:2 Куяба - Крузейро 0:0 Крузейро - Америка Минейро 1:1 Флуминенсе - Крузейро 1:0 Сантос - Крузейро 0:3 Крузейро - Ред Булл Брагантино 0:0 Гремио - Крузейро 3:0 Крузейро - Коринтианс 1:1 Палмейрас Сан-Паулу - Крузейро 1:0 Крузейро - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:0 Атлетико Паранаэнсе - Крузейро 3:3 Крузейро - Гойяс 0:1 Крузейро - Коритиба Парана 0:0
Результаты матчей
Гойяс
Крузейро
Точный счет
0:0
3 раза 17%
0:1
3 раза 17%
1:1
3 раза 17%
0:2
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:6
1 раз 6%
0:1
4 раза 24%
0:0
3 раза 18%
0:2
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
Точное количество голов
0
8 раз 44%
1
5 раз 28%
2
3 раза 17%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
0
9 раз 53%
1
5 раз 29%
2
2 раза 12%
3
1 раз 6%
Точный счет
0:1
4 раза 24%
1:1
4 раза 24%
2:0
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
4:3
1 раз 6%
5:3
1 раз 6%
0:1
4 раза 22%
1:0
4 раза 22%
0:0
2 раза 11%
0:3
2 раза 11%
0:4
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
Точное количество голов
1
10 раз 59%
0
5 раз 29%
3
2 раза 12%
0
7 раз 39%
1
6 раз 33%
3
3 раза 17%
2
1 раз 6%
4
1 раз 6%
Точный счет
0:1
7 раз 20%
1:1
7 раз 20%
2:0
4 раза 11%
0:0
3 раза 9%
1:0
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
0:2
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
4:6
1 раз 3%
5:3
1 раз 3%
0:1
8 раз 23%
1:0
6 раз 17%
0:0
5 раз 14%
1:1
3 раза 9%
0:2
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:4
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
Точное количество голов
1
15 раз 43%
0
13 раз 37%
2
3 раза 9%
3
3 раза 9%
4
1 раз 3%
0
16 раз 46%
1
11 раз 31%
3
4 раза 11%
2
3 раза 9%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Гойяс
Крузейро
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
108
Больше Меньше
89
513
314
216
116
117
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
125
Больше Меньше
117
215
513
215
414
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2213
Больше Меньше
1916
728
827
431
530
134
134
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Ботафого Рио-де-Жанейро
|Соарес Франсиско
|17 (4)
|Атлетико Минейро
|Паулиньо Жозе
|17 (3)
|Гремио
|Суарес Луис
|14 (10)
|Атлетико Минейро
|Халк Живанилдо
|14 (9)
|Сантос
|Леонардо Маркос
|13 (2)
|Гремио
|Каннеманн Вальтер
|1 15
|Интернасьонал Порту Алегре
|Меркадо Габриэль
|1 12
|Флуминенсе
|Андре
|1 11
|Атлетико Минейро
|Лемос Маурисио
|1 11
|Палмейрас Сан-Паулу
|Гомес Густаво
|2 9