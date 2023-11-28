  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бразилия
  4. Серия A 2023
Тур: 35.
Гойяс
0:1
Конец матча
Крузейро
0'
45' Желтая карточка
Перейра Матеус
45' Желтая карточка
Bruno Melo
46' Желтая карточка
Магиньо
86' Желтая карточка
Хавьер Марлон
88' Желтая карточка
Anderson Oliveira4
90' Желтая карточка
Аподи Диаллиссон
0:1
90' Гол
Vinicius Robert
90'+8
23
Tadeu
I
2
Магиньо
3
Lucas
Halter
19
Bruno
Melo
20
Диего
Рибас
12
Willian
VI
8
Higor
Meritao
60
Гильерме
Маркес
10
Паласиос
Хулиан
9
Nascimento
Leite
Matheus3
7
Vinicius
XII
1
Рафаэл
Кабрал
12
Виллиам
Фуртадо
27
Нерис
4
Castan
da
Silva
Luciano
3
Хавьер
Марлон
23
Machado
20
_Ian
Luccas
7
Витал
Матеус
96
Перейра
Матеус
9
Насименто
Бруно
III
11
Уэсли
Лопес
Гойяс
4-3-3
Крузейро
4-3-3

История личных встреч

Гойяс
Крузейро

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

83.3%
83.3%
5 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

16.7%
66.7%
16.6%
1 победа 4 ничьи 0 побед

11 матчей

9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 10 побед

Первый тайм

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 8 побед

17 матчей

29.4%
11.8%
58.8%
5 побед 2 ничьи 10 побед

Первый тайм

29.4%
47.1%
23.5%
5 побед 8 ничьих 4 победы

Второй тайм

5.9%
47.1%
47%
1 победа 8 ничьих 8 побед

История матчей

СA
0:1
СB
1:1
СB
1:1
СA
1:0
СA
2:1
СA
0:1
СA
1:0
БСА
2:1
БСА
0:1
БСА
1:2
БСА
5:0
СA
0:1
СA
1:0
СA
3:0
СA
1:0
СA
3:0
СA
0:1

Голы

Всего голов

7
5

Голов в среднем за матч

0.88
0.56

Среднее время на гол

102
162

Всего голов

15
6

Голов в среднем за матч

1.67
0.75

Среднее время на гол

54
120

Всего голов

22
11

Голов в среднем за матч

1.29
0.65

Тотал матчей

2.5
8
Больше 47%
Меньше 53%
9
6
Больше 35%
Меньше 65%
11
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
16

Среднее время на гол

69
139

Бомбардиры внутри турнира

Гойяс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гильерме Маркес 6 (4) 0.17
Nascimento Leite Matheus3 4 0.11
Joao Magno 3 0.09
Lucas Halter 3 0.09
Bruno Melo 2 0.06
Alesson Batista 2 0.06
Matheus Peixoto 2 (1) 0.06
Магиньо 2 0.06
Everton Morelli 2 0.06
Dodozinho 2 0.06
Паласиос Хулиан 1 0.03
Hugo Farias 1 0.03
Аподи Диаллиссон 1 0.03
Гуззу Рафаэл 1 0.03
Аллано Лима 1 0.03
Sander 0 0
Vinicius XII 0 0
Диего Рибас 0 0
Tadeu I 0 0
Оливейро Андерсон II 0 0
Ze Ricardo2 0 0
Крузейро
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Насименто Бруно III 8 (2) 0.23
Уэсли Лопес 4 0.11
Хавьер Марлон 3 0.09
Gilberto IV 3 0.09
Артур Гомес VIII 3 0.09
Machado 1 0.03
Nikao 1 0.03
Рамиро 1 0.03
Castan da Silva Luciano 1 0.03
Дурадо Энрике 1 0.03
Маркес Лукас 1 0.03
Papagaio 1 0.03
Jussa 1 0.03
Vinicius Robert 1 0.03
Виллиам Фуртадо 0 0
Витал Матеус 0 0
Lucas Silva IV 0 0
Нерис 0 0
Формига Игор 0 0
_Ian Luccas 0 0

Карточки

Гойяс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Магиньо 9 2
Lucas Halter 8 2
Bruno Melo 10 0
Гильерме Маркес 6 1
Willian VI 6 0
Everton Morelli 6 0
Паласиос Хулиан 6 0
Аллано Лима 5 0
Ze Ricardo2 5 0
Гуззу Рафаэл 3 1
Nascimento Leite Matheus3 4 0
Бруно Араужо 3 0
Аподи Диаллиссон 2 0
Диего Рибас 2 0
Matheus Peixoto 2 0
Alesson Batista 2 0
Sidimar Fernando Cigolini 2 0
Hugo Farias 2 0
Joao Magno 2 0
Armando Evangelista 2 0
Бастос Фернандр Феллипе 1 0
Гонсалвеш Диего 1 0
Vinicius XII 1 0
Tadeu I 1 0
Sander 1 0
Лукас Джонни 1 0
Higor Meritao 1 0
Оливейро Андерсон II 1 0
Edu Goncalvec2 1 0
Luis Oyama 1 0
Matheus Santos 1 0
Dodozinho 1 0
Emerson Avila 1 0
Крузейро
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Jussa 9 0
Маркес Лукас 5 2
Хавьер Марлон 7 0
Castan da Silva Luciano 6 0
Уэсли Лопес 6 0
Нерис 6 0
Machado 5 0
Виллиам Фуртадо 5 0
Gilberto IV 4 0
Насименто Бруно III 4 0
Anderson Oliveira4 2 1
Рафаэл Кабрал 3 0
Рамиро 3 0
Паласиос Элибельтон 3 0
Артур Гомес VIII 3 0
Papagaio 3 0
Валлиссон 3 0
Nikao 2 0
Алмейда Ричард 2 0
Дурадо Энрике 2 0
Lucas Silva IV 2 0
Fernando Henrique 0 1
Перейра Матеус 1 0
Japa 1 0
Neto XI 1 0
Формига Игор 1 0
Pepa 1 0
Gabriel Mesquita 1 0
Каики II 1 0
_Ian Luccas 1 0
Vinicius Robert 1 0
Paulo Autuori 1 0

Результаты матчей

Гойяс
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
6% (1)
72% (13)
22% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
39% (7)
33% (6)
Крузейро
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
35% (6)
35% (6)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
65% (11)
12% (2)

Сухие победы

2
6

Сухие поражения

5
3

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

11
7
Гойяс
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
29% (5)
41% (7)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (8)
35% (6)
18% (3)
Крузейро
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
33% (6)
61% (11)
6% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
22% (4)
44% (8)

Сухие победы

5
7

Сухие поражения

4
5

Волевые победы

21
10

Упущенные победы

8
9
Гойяс
54.2%
45.8%
13 побед 11 поражений
Первый тайм
17% (6)
57% (20)
26% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (13)
37% (13)
26% (9)
Крузейро
58.3%
41.7%
14 побед 10 поражений
Первый тайм
34% (12)
49% (17)
17% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (10)
43% (15)
29% (10)

Сухие победы

7
13

Сухие поражения

9
8

Волевые победы

24
11

Упущенные победы

19
16

Голы по времени матча

Забито

18
20
8 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 11
2 Забивали первыми 8
25 Не забивали 25
1
6%
3
15%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
6
33%
6
30%
31-45
3
17%
0
0%
46-60
1
6%
3
15%
61-75
6
33%
8
40%
76-90

Пропущено

25
16
11 В 1-м тайме 4
14 Во 2-м тайме 12
13 Пропускали первыми 8
14 Не пропускали 10
3
12%
0
0%
1-15
4
16%
2
13%
16-30
4
16%
2
13%
31-45
6
24%
1
6%
46-60
0
0%
3
19%
61-75
8
32%
8
50%
76-90

Забито

16
10
9 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 5
9 Забивали первыми 4
23 Не забивали 28
2
13%
0
0%
1-15
3
19%
2
20%
16-30
4
25%
3
30%
31-45
1
6%
1
10%
46-60
4
25%
2
20%
61-75
2
13%
2
20%
76-90

Пропущено

25
17
11 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 6
8 Пропускали первыми 10
13 Не пропускали 13
2
8%
3
18%
1-15
4
16%
4
24%
16-30
5
20%
4
24%
31-45
8
32%
3
18%
46-60
2
8%
0
0%
61-75
4
16%
3
18%
76-90

Забито

34
30
17 В 1-м тайме 14
17 Во 2-м тайме 16
11 Забивали первыми 12
13 Не забивали 18
3
9%
3
10%
1-15
4
12%
2
7%
16-30
10
29%
29%
9
30%
31-45
4
12%
1
3%
46-60
5
15%
5
17%
61-75
8
24%
10
33%
76-90

Пропущено

50
33
22 В 1-м тайме 15
28 Во 2-м тайме 18
21 Пропускали первыми 18
27 Не пропускали 23
5
10%
3
9%
1-15
8
16%
6
18%
16-30
9
18%
6
18%
31-45
14
28%
4
12%
46-60
2
4%
3
9%
61-75
12
24%
11
33%
76-90

Результаты последних матчей

Гойяс
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Атлетико Минейро - Гойяс 2:1 Гойяс - Сантос 0:1 Коритиба Парана - Гойяс 0:1 Гойяс - Ред Булл Брагантино 0:2
Гойяс - Васко да Гама 1:1 Флуминенсе - Гойяс 5:3 Куяба - Гойяс 1:1 Гойяс - Сан-Паулу 2:0 Гойяс - Байя 4:6 Ботафого Рио-де-Жанейро - Гойяс 1:1 Гойяс - Фламенго 0:0 Палмейрас Сан-Паулу - Гойяс 1:0 Гойяс - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Коринтианс - Гойяс 1:1 Гойяс - Атлетико Паранаэнсе 1:1 Америка Минейро - Гойяс 0:1 Гойяс - Эстудиантес Ла Плата 0:2 Гойяс - Форталеза Сеара 1:0 Эстудиантес Ла Плата - Гойяс 3:0 Гойяс - Гремио 1:1
Крузейро
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Крузейро - Васко да Гама 2:2 Форталеза Сеара - Крузейро 0:1 Коритиба Парана - Крузейро 1:0 Крузейро - Интернасьонал Порту Алегре 1:2
Сан-Паулу - Крузейро 1:0 Крузейро - Байя 3:0 Атлетико Минейро - Крузейро 0:1 Крузейро - Фламенго 0:2 Куяба - Крузейро 0:0 Крузейро - Америка Минейро 1:1 Флуминенсе - Крузейро 1:0 Сантос - Крузейро 0:3 Крузейро - Ред Булл Брагантино 0:0 Гремио - Крузейро 3:0 Крузейро - Коринтианс 1:1 Палмейрас Сан-Паулу - Крузейро 1:0 Крузейро - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:0 Атлетико Паранаэнсе - Крузейро 3:3 Крузейро - Гойяс 0:1 Крузейро - Коритиба Парана 0:0

Результаты матчей

Гойяс
Крузейро

Точный счет

0:0
3 раза 17%
0:1
3 раза 17%
1:1
3 раза 17%
0:2
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:6
1 раз 6%
0:1
4 раза 24%
0:0
3 раза 18%
0:2
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%

Точное количество голов

0
8 раз 44%
1
5 раз 28%
2
3 раза 17%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
0
9 раз 53%
1
5 раз 29%
2
2 раза 12%
3
1 раз 6%

Точный счет

0:1
4 раза 24%
1:1
4 раза 24%
2:0
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
4:3
1 раз 6%
5:3
1 раз 6%
0:1
4 раза 22%
1:0
4 раза 22%
0:0
2 раза 11%
0:3
2 раза 11%
0:4
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%

Точное количество голов

1
10 раз 59%
0
5 раз 29%
3
2 раза 12%
0
7 раз 39%
1
6 раз 33%
3
3 раза 17%
2
1 раз 6%
4
1 раз 6%

Точный счет

0:1
7 раз 20%
1:1
7 раз 20%
2:0
4 раза 11%
0:0
3 раза 9%
1:0
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
0:2
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
4:6
1 раз 3%
5:3
1 раз 3%
0:1
8 раз 23%
1:0
6 раз 17%
0:0
5 раз 14%
1:1
3 раза 9%
0:2
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:4
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%

Точное количество голов

1
15 раз 43%
0
13 раз 37%
2
3 раза 9%
3
3 раза 9%
4
1 раз 3%
0
16 раз 46%
1
11 раз 31%
3
4 раза 11%
2
3 раза 9%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Гойяс
Крузейро

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
8
0.5
Больше Меньше
8
9
5
13
1.5
3
14
2
16
2.5
1
16
1
17
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
5
0.5
Больше Меньше
11
7
2
15
1.5
5
13
2
15
2.5
4
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
22
13
0.5
Больше Меньше
19
16
7
28
1.5
8
27
4
31
2.5
5
30
1
34
3.5
1
34
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Палмейрас Сан-Паулу
 35 18 9 8 58 - 32 63
2.
Фламенго
 35 18 9 8 54 - 37 63
3.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 36 18 9 9 57 - 34 63
4.
Атлетико Минейро
 35 17 9 9 46 - 27 60
5.
Гремио
 35 18 5 12 57 - 53 59
6.
Ред Булл Брагантино
 35 16 11 8 46 - 31 59
7.
Флуминенсе
 35 15 8 12 46 - 43 53
8.
Атлетико Паранаэнсе
 36 13 14 9 48 - 40 53
9.
Куяба
 35 13 9 13 36 - 35 48
10.
Сан-Паулу
 35 12 11 12 37 - 36 47
11.
Интернасьонал Порту Алегре
 35 12 10 13 39 - 43 46
12.
Форталеза Сеара
 35 12 9 14 40 - 42 45
13.
Крузейро
 35 11 11 13 33 - 30 44
14.
Коринтианс
 35 10 14 11 40 - 44 44
15.
Сантос
 35 11 10 14 38 - 56 43
16.
Васко да Гама
 35 11 9 15 37 - 45 42
17.
Байя
 35 11 8 16 44 - 48 41
18.
Гойяс
 35 8 11 16 34 - 50 35
19.
Коритиба Парана
 35 8 5 22 40 - 69 29
20.
Америка Минейро
 35 4 9 22 39 - 74 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Флуминенсе
 18 13 4 1 31 - 15 43
2.
Сан-Паулу
 18 12 3 3 28 - 13 39
3.
Палмейрас Сан-Паулу
 17 12 2 3 30 - 12 38
4.
Гремио
 17 12 2 3 31 - 15 38
5.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 19 11 4 4 37 - 18 37
6.
Ред Булл Брагантино
 17 10 5 2 26 - 12 35
7.
Атлетико Паранаэнсе
 18 9 8 1 30 - 19 35
8.
Атлетико Минейро
 18 10 3 5 26 - 15 33
9.
Фламенго
 17 9 5 3 24 - 12 32
10.
Форталеза Сеара
 18 8 6 4 27 - 20 30
11.
Интернасьонал Порту Алегре
 18 8 5 5 27 - 20 29
12.
Коринтианс
 18 6 10 2 25 - 21 28
13.
Васко да Гама
 17 8 2 7 20 - 18 26
14.
Байя
 17 7 5 5 25 - 19 26
15.
Сантос
 17 6 7 4 25 - 23 25
16.
Куяба
 17 5 6 6 20 - 20 21
17.
Гойяс
 18 4 7 7 18 - 25 19
18.
Крузейро
 17 4 6 7 12 - 15 18
19.
Коритиба Парана
 17 4 3 10 16 - 25 15
20.
Америка Минейро
 18 4 2 12 18 - 36 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фламенго
 18 9 4 5 30 - 25 31
2.
Атлетико Минейро
 17 7 6 4 20 - 12 27
3.
Куяба
 18 8 3 7 16 - 15 27
4.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 17 7 5 5 20 - 16 26
5.
Крузейро
 18 7 5 6 21 - 15 26
6.
Палмейрас Сан-Паулу
 18 6 7 5 28 - 20 25
7.
Ред Булл Брагантино
 18 6 6 6 20 - 19 24
8.
Гремио
 18 6 3 9 26 - 38 21
9.
Сантос
 18 5 3 10 13 - 33 18
10.
Атлетико Паранаэнсе
 18 4 6 8 18 - 21 18
11.
Интернасьонал Порту Алегре
 17 4 5 8 12 - 23 17
12.
Коринтианс
 17 4 4 9 15 - 23 16
13.
Гойяс
 17 4 4 9 16 - 25 16
14.
Васко да Гама
 18 3 7 8 17 - 27 16
15.
Форталеза Сеара
 17 4 3 10 13 - 22 15
16.
Байя
 18 4 3 11 19 - 29 15
17.
Коритиба Парана
 18 4 2 12 24 - 44 14
18.
Флуминенсе
 17 2 4 11 15 - 28 10
19.
Сан-Паулу
 17 0 8 9 9 - 23 8
20.
Америка Минейро
 17 0 7 10 21 - 38 7
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Ботафого Рио-де-Жанейро Соарес Франсиско 17 (4)
Атлетико Минейро Паулиньо Жозе 17 (3)
Гремио Суарес Луис 14 (10)
Атлетико Минейро Халк Живанилдо 14 (9)
Сантос Леонардо Маркос 13 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Гремио Каннеманн Вальтер 1 15
Интернасьонал Порту Алегре Меркадо Габриэль 1 12
Флуминенсе Андре 1 11
Атлетико Минейро Лемос Маурисио 1 11
Палмейрас Сан-Паулу Гомес Густаво 2 9
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 50'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 46'
      Бруно Мело получил желтую карточку от судьи
    • 46'
      Перейра Матеус получил желтую карточку от судьи
    • 38'
      Higor Meritao уходит с поля. Luis Oyama выходит вместо него
    • Судья начинает матч
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Гойяс 0:1 Крузейро онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Бонусы букмекеров
    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (10) Обзор Играть
    4 Бонус: $200 Отзывы (4) Обзор Играть
    5 Бонус: $150 Отзывы (1) Обзор Играть






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     