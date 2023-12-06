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  4. Кубок 2023-2024
Лариса
1:1
Конец матча
Атромитос
0'
37' Желтая карточка
Konstantinos Pomonis
44' Желтая карточка
Эрлингмарк Огюст
1:0
80' Гол
Огбоэ Мариос
90' Желтая карточка
Юбитана Дензель
1:1
90' Гол
Юбитана Дензель
90'+7
67
Сулукос
Стефанос
2
Калуцикидис
Петрос
27
Dimitrios
Stamou
23
Майданос
Георгиос
12
Ahmed
Kossonou
5
Илиадис
Теохарис
6
Konstantinos
Plegas
42
Anisse
Brrou
8
Konstantinos
Papageorgiou
18
Dimitrios
Thomaidis
15
Fabricio
Pedrozo
1
Маркеджани
Габриэле
19
Кивракидис
Кириакос
5
Lucas
Acevedo
3
Nicolaos
Athanasiou
27
Konstantinos
Pomonis
30
Куэн
Андреас
17
Эрлингмарк
Огюст
99
Georgios
Tzovaras
18
Валенсия
Диего
55
Диркс
Тюр
11
Юбитана
Дензель
Лариса
Атромитос

История личных встреч

Лариса
Атромитос

6 матчей

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
66.7%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед

11 матчей

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед

Первый тайм

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед

17 матчей

17.6%
35.3%
47.1%
3 победы 6 ничьих 8 побед

Первый тайм

23.5%
47.1%
29.4%
4 победы 8 ничьих 5 побед

Второй тайм

11.8%
47.1%
41.1%
2 победы 8 ничьих 7 побед

История матчей

С
0:1
С
1:1
С
0:0
С
3:0
С
1:2
С
1:1
С
0:1
С
2:0
С
1:0
С
0:0
С
0:0
С
1:2
С
3:0
С
1:0
С
2:1
С
2:2
С
2:0

Голы

Всего голов

7
4

Голов в среднем за матч

0.88
0.44

Среднее время на гол

102
202

Всего голов

13
7

Голов в среднем за матч

1.44
0.88

Среднее время на гол

62
102

Всего голов

20
11

Голов в среднем за матч

1.18
0.65

Тотал матчей

2.5
14
Больше 82%
Меньше 18%
3
10
Больше 59%
Меньше 41%
7
6
Больше 35%
Меньше 65%
11
1
Больше 6%
Меньше 94%
16

Среднее время на гол

76
139

Бомбардиры внутри турнира

Лариса
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Огбоэ Мариос 1 0.5
Атромитос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Куэн Андреас 1 0.5
Юбитана Дензель 1 0.5

Карточки

Лариса
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Атромитос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эрлингмарк Огюст 1 0
Юбитана Дензель 1 0
Konstantinos Pomonis 1 0

Результаты матчей

Лариса
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Атромитос
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Лариса
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Атромитос
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0

Голы по времени матча

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Лариса
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Лариса - Ники Волоу 1:0 Левадиакос - Лариса 1:1 Лариса - ПАОК-2 2:0 Козани - Лариса 0:2
Анагенниси Кардица - Лариса 0:2 Лариса - Македоникос Неаполис 1:1 Аиоликос Митилини - Лариса 1:1 Лариса - Ираклис 1:0 АЕК Афины-2 - Лариса 3:0 Лариса - Тиликратис Лефкада 3:0 Лариса - Кампаниакос Халастрас 2:1 Лариса - Панатинаикос-2 2:1 Лариса - Диагорас Родос 5:0 Анагенниси Кардица - Лариса 2:2 Лариса - Аполлон Понту 1:0 Верия - Лариса 1:3 Лариса - Македоникос Неаполис 2:0 Панатинаикос-2 - Лариса 2:1 Лариса - Пансерраикос 0:0 Ираклис - Лариса 1:1
Атромитос
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
Атромитос - ПАС Янина 1:1 Ламия - Атромитос 3:3 Гиуштас - Атромитос 0:1 Атромитос - Пансерраикос 1:1
Арис Салоники - Атромитос 1:3 Атромитос - Панетоликос 3:2 ПАОК - Атромитос 2:0 Панатинаикос - Атромитос 5:0 Атромитос - Астерас 0:0 АЕК - Атромитос 2:1 ОФИ - Атромитос 1:1 Атромитос - Волос 1:1 Кифисия - Атромитос 2:1 Олимпиакос - Атромитос 4:0 Ламия - Атромитос 0:2 Атромитос - ОФИ 2:2 Панетоликос - Атромитос 0:1 Астерас - Атромитос 1:1 Волос - Атромитос 0:1 Астерас - Атромитос 1:1

Результаты матчей

Лариса
Атромитос

Точный счет

3:0
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%

Точный счет

3:0
1 раз 100%
0:1
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Лариса
Атромитос

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

1/8 финала
0 Астерас
2 Пансерраикос
3 Панетоликос
2 Каллитея
1 Лариса
1 Атромитос
ОФИ
Кифисия
Левадиакос
Ники Волоу
ПАОК
Волос
АЕК
Арис Салоники
Панатинаикос
Олимпиакос
1/4 финала
?
?
?
?
?
?
?
?
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
ОФИ Harold Mosquera 2
Пансерраикос Алексич Коста 2
Пансерраикос Alexandros Maskanakis 2
Панетоликос Харис Мавриас 1 (1)
Каллитея Матилья Хавьер 1
Весь список

Топ нарушителей
ОФИ Мельядо Мигель 1 1
Астерас Мунафо Хуан 1
Пансерраикос Делияннидис Панайотис 1
Каллитея Panagiotis Kinigopouls 1
Астерас Калцас Никос 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 44'
    Эрлингмарк Огюст получил желтую карточку от судьи
  • 37'
    Konstantinos Pomonis получил желтую карточку от судьи
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