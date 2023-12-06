0'
37' Желтая карточкаKonstantinos Pomonis
44' Желтая карточкаЭрлингмарк Огюст
1:0
80' ГолОгбоэ Мариос
90' Желтая карточкаЮбитана Дензель
1:1
90' ГолЮбитана Дензель
90'+7
Ход матча
44'
80'
1:0
90'
90'
1:1
Прогноз на матч от Liveresult
42
Anisse
Brrou
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
42 Anisse BrrouПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Нападающий
-
57 Luca Andrada
-
-
11 Markos Nino
-
-
-
-
Главный тренер: Pavlos Dermitzakis
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
30 Куэн АндреасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
55 Диркс ТюрПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
10 Камара АгибуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Sasa Ilic
История личных встреч
Лариса
Атромитос
6 матчей
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
66.7%
4 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед
11 матчей
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед
Первый тайм
36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед
Второй тайм
36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед
17 матчей
17.6%
35.3%
47.1%
3 победы 6 ничьих 8 побед
Первый тайм
23.5%
47.1%
29.4%
4 победы 8 ничьих 5 побед
Второй тайм
11.8%
47.1%
41.1%
2 победы 8 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
7
4
Голов в среднем за матч
0.88
0.44
Среднее время на гол
102
202
Всего голов
13
7
Голов в среднем за матч
1.44
0.88
Среднее время на гол
62
102
Всего голов
20
11
Голов в среднем за матч
1.18
0.65
Тотал матчей
2.5
14
Больше 82%
Меньше 18%
3
10
Больше 59%
Меньше 41%
7
6
Больше 35%
Меньше 65%
11
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
Среднее время на гол
76
139
Бомбардиры внутри турнира
Лариса
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Огбоэ Мариос
|1
|0.5
Атромитос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Куэн Андреас
|1
|0.5
|Юбитана Дензель
|1
|0.5
Карточки
Лариса
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Атромитос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эрлингмарк Огюст
|1
|0
|Юбитана Дензель
|1
|0
|Konstantinos Pomonis
|1
|0
Результаты матчей
Лариса
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Атромитос
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Лариса
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Атромитос
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Голы по времени матча
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Лариса
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Лариса - Ники Волоу 1:0 Левадиакос - Лариса 1:1 Лариса - ПАОК-2 2:0 Козани - Лариса 0:2
Анагенниси Кардица - Лариса 0:2 Лариса - Македоникос Неаполис 1:1 Аиоликос Митилини - Лариса 1:1 Лариса - Ираклис 1:0 АЕК Афины-2 - Лариса 3:0 Лариса - Тиликратис Лефкада 3:0 Лариса - Кампаниакос Халастрас 2:1 Лариса - Панатинаикос-2 2:1 Лариса - Диагорас Родос 5:0 Анагенниси Кардица - Лариса 2:2 Лариса - Аполлон Понту 1:0 Верия - Лариса 1:3 Лариса - Македоникос Неаполис 2:0 Панатинаикос-2 - Лариса 2:1 Лариса - Пансерраикос 0:0 Ираклис - Лариса 1:1
Атромитос
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
Атромитос - ПАС Янина 1:1 Ламия - Атромитос 3:3 Гиуштас - Атромитос 0:1 Атромитос - Пансерраикос 1:1
Арис Салоники - Атромитос 1:3 Атромитос - Панетоликос 3:2 ПАОК - Атромитос 2:0 Панатинаикос - Атромитос 5:0 Атромитос - Астерас 0:0 АЕК - Атромитос 2:1 ОФИ - Атромитос 1:1 Атромитос - Волос 1:1 Кифисия - Атромитос 2:1 Олимпиакос - Атромитос 4:0 Ламия - Атромитос 0:2 Атромитос - ОФИ 2:2 Панетоликос - Атромитос 0:1 Астерас - Атромитос 1:1 Волос - Атромитос 0:1 Астерас - Атромитос 1:1
Результаты матчей
Лариса
Атромитос
Точный счет
3:0
1 раз 100%
Точное количество голов
3
1 раз 100%
Точный счет
3:0
1 раз 100%
0:1
1 раз 100%
Точное количество голов
3
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Лариса
Атромитос
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
1/8 финала
1/4 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
|ОФИ
|Harold Mosquera
|2
|Пансерраикос
|Алексич Коста
|2
|Пансерраикос
|Alexandros Maskanakis
|2
|Панетоликос
|Харис Мавриас
|1 (1)
|Каллитея
|Матилья Хавьер
|1
|ОФИ
|Мельядо Мигель
|1 1
|Астерас
|Мунафо Хуан
|1
|Пансерраикос
|Делияннидис Панайотис
|1
|Каллитея
|Panagiotis Kinigopouls
|1
|Астерас
|Калцас Никос
|1