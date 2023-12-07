1:1
Конец матча
0'
10' Желтая карточкаJoseph Naa
0:1
16' ГолLampros Politis
31' Желтая карточкаБельмонт Антони
32' Желтая карточкаБаханак Патрик
33' Желтая карточкаPablo Maximiliano Cuadra
1:1
40' ГолРомо Хосе
42' Желтая карточкаDimitrios Litenas
83' Желтая карточкаГаравелис Атанасиос
90'+7
Ход матча
10'
16'
0:1
31'
32'
40'
1:1
Прогноз на матч от Liveresult
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
99 Граф ДавидВратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
21 Ángel López2
-
Главный тренер: Ниоплиас Никос
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
94 Leo RibeiroПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Dimitrios Eleftheropoulos
История личных встреч
Левадиакос
Ники Волоу
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
3
4
Голов в среднем за матч
3
2
Среднее время на гол
30
45
Всего голов
3
4
Голов в среднем за матч
1
1.33
Тотал матчей
2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
Среднее время на гол
90
67
Бомбардиры внутри турнира
Левадиакос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ромо Хосе
|1
|0.25
|Pablo Maximiliano Cuadra
|1
|0.25
|Lucas Poletto2
|1 (1)
|0.25
Ники Волоу
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Lampros Politis
|1
|0.33
Карточки
Левадиакос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бельмонт Антони
|1
|0
|Pablo Maximiliano Cuadra
|1
|0
Ники Волоу
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гаравелис Атанасиос
|1
|0
|Dimitrios Litenas
|1
|0
|Баханак Патрик
|1
|0
|Joseph Naa
|1
|0
Результаты матчей
Левадиакос
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Ники Волоу
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
1
1
Левадиакос
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Ники Волоу
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
1
1
Голы по времени матча
Забито
3
1
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
1
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
1
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
1
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Левадиакос
(20 матчей)
60%
35%
5%
12 побед 7 ничьих 1 поражение
ПАОК-2 - Левадиакос 1:3 Левадиакос - Лариса 1:1 Левадиакос - Ламия 2:1 Анагенниси Кардица - Левадиакос 2:0
Македоникос Неаполис - Левадиакос 2:2 Левадиакос - Аиоликос Митилини 2:0 Левадиакос - Аиоликос Митилини 3:0 Ираклис - Левадиакос 0:1 Левадиакос - АЕК Афины-2 2:1 Кампаниакос Халастрас - Левадиакос 0:2 Левадиакос - Аполлон Понту 1:0 Ники Волоу - Левадиакос 0:1 Левадиакос - Козани 1:0 Илиуполис - Левадиакос 1:2 Левадиакос - ПАС Янина 3:3 Ламия - Левадиакос 1:1 Панетоликос - Левадиакос 2:2 Левадиакос - Ионикос 2:2 Астерас - Левадиакос 0:1 Левадиакос - Атромитос 1:1
Ники Волоу
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Лариса - Ники Волоу 1:0 Анагенниси Кардица - Ники Волоу 2:0 Ники Волоу - Македоникос Неаполис 1:2 Аиоликос Митилини - Ники Волоу 0:2
Ники Волоу - Ираклис 3:1 АЕК Афины-2 - Ники Волоу 0:3 Ники Волоу - Кампаниакос Халастрас 2:0 Аполлон Понту - Ники Волоу 1:3 Ники Волоу - Козани 0:1 Ники Волоу - Левадиакос 0:1 ПАО Вардас - Ники Волоу 1:3 Закинтос - Ники Волоу 0:1 Панатинаикос-2 - Ники Волоу 0:2 Ники Волоу - Пансерраикос 3:0 Ираклис - Ники Волоу 1:1 Ники Волоу - Алмопос Аридая 0:0 Теспротос - Ники Волоу 0:1 Ники Волоу - Аполлон Лариса 3:0 ПАОК-2 - Ники Волоу 3:1 Ники Волоу - Ираклис Лариса 1:0
Результаты матчей
Левадиакос
Ники Волоу
Точный счет
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
Точное количество голов
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
Точный счет
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
Точное количество голов
2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
1
2 раза 67%
3
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Левадиакос
Ники Волоу
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
12
13
12
1/8 финала
1/4 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
|ОФИ
|Тораль Хон
|2
|ОФИ
|Harold Mosquera
|2
|Пансерраикос
|Алексич Коста
|2
|Пансерраикос
|Alexandros Maskanakis
|2
|Панетоликос
|Харис Мавриас
|1 (1)
|ОФИ
|Мельядо Мигель
|1 1
|Кифисия
|Ботия Альберто
|1
|ОФИ
|Нейра Хуан
|1
|Астерас
|Мунафо Хуан
|1
|ОФИ
|Феллипе Луис
|1