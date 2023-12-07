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  4. Кубок 2023-2024
Левадиакос
1:1
Конец матча
Ники Волоу
0'
10' Желтая карточка
Joseph Naa
0:1
16' Гол
Lampros Politis
31' Желтая карточка
Бельмонт Антони
32' Желтая карточка
Баханак Патрик
33' Желтая карточка
Pablo Maximiliano Cuadra
1:1
40' Гол
Ромо Хосе
42' Желтая карточка
Dimitrios Litenas
83' Желтая карточка
Гаравелис Атанасиос
90'+7
97
Stefan
Stojanovic
6
Triantafyllos
Tsapras
62
Целепидис
Тимос
19
Giannis
Sotirakos
3
Panagiotis
Vichos
17
Янниотас
Яннис
8
Бельмонт
Антони
4
Stephen
Kwabena
27
Pablo
Maximiliano
Cuadra
9
Ромо
Хосе
31
Panagiotis
Simelidis
1
Гаравелис
Атанасиос
31
Paschalis
Kassos
4
Christos
Gromitsaris
29
Баханак
Патрик
6
Joseph
Naa
18
Rafael
Pettas
20
Vasilis
Gavrilidis
19
Lampros
Politis
11
Dimitrios
Litenas
94
Leo
Ribeiro
66
Christos
Tzioras
Левадиакос
Ники Волоу

История личных встреч

Левадиакос
Ники Волоу

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

История матчей

С2
0:1
С
3:0
С
0:3

Голы

Всего голов

3
4

Голов в среднем за матч

3
2

Среднее время на гол

30
45

Всего голов

3
4

Голов в среднем за матч

1
1.33

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1

Среднее время на гол

90
67

Бомбардиры внутри турнира

Левадиакос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ромо Хосе 1 0.25
Pablo Maximiliano Cuadra 1 0.25
Lucas Poletto2 1 (1) 0.25
Ники Волоу
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Lampros Politis 1 0.33

Карточки

Левадиакос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бельмонт Антони 1 0
Pablo Maximiliano Cuadra 1 0
Ники Волоу
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гаравелис Атанасиос 1 0
Dimitrios Litenas 1 0
Баханак Патрик 1 0
Joseph Naa 1 0

Результаты матчей

Левадиакос
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Ники Волоу
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

1
1
Левадиакос
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Ники Волоу
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

1
1

Голы по времени матча

Забито

3
1
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
1
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Левадиакос
(20 матчей)
60%
35%
5%
12 побед 7 ничьих 1 поражение
ПАОК-2 - Левадиакос 1:3 Левадиакос - Лариса 1:1 Левадиакос - Ламия 2:1 Анагенниси Кардица - Левадиакос 2:0
Македоникос Неаполис - Левадиакос 2:2 Левадиакос - Аиоликос Митилини 2:0 Левадиакос - Аиоликос Митилини 3:0 Ираклис - Левадиакос 0:1 Левадиакос - АЕК Афины-2 2:1 Кампаниакос Халастрас - Левадиакос 0:2 Левадиакос - Аполлон Понту 1:0 Ники Волоу - Левадиакос 0:1 Левадиакос - Козани 1:0 Илиуполис - Левадиакос 1:2 Левадиакос - ПАС Янина 3:3 Ламия - Левадиакос 1:1 Панетоликос - Левадиакос 2:2 Левадиакос - Ионикос 2:2 Астерас - Левадиакос 0:1 Левадиакос - Атромитос 1:1
Ники Волоу
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Лариса - Ники Волоу 1:0 Анагенниси Кардица - Ники Волоу 2:0 Ники Волоу - Македоникос Неаполис 1:2 Аиоликос Митилини - Ники Волоу 0:2
Ники Волоу - Ираклис 3:1 АЕК Афины-2 - Ники Волоу 0:3 Ники Волоу - Кампаниакос Халастрас 2:0 Аполлон Понту - Ники Волоу 1:3 Ники Волоу - Козани 0:1 Ники Волоу - Левадиакос 0:1 ПАО Вардас - Ники Волоу 1:3 Закинтос - Ники Волоу 0:1 Панатинаикос-2 - Ники Волоу 0:2 Ники Волоу - Пансерраикос 3:0 Ираклис - Ники Волоу 1:1 Ники Волоу - Алмопос Аридая 0:0 Теспротос - Ники Волоу 0:1 Ники Волоу - Аполлон Лариса 3:0 ПАОК-2 - Ники Волоу 3:1 Ники Волоу - Ираклис Лариса 1:0

Результаты матчей

Левадиакос
Ники Волоу

Точный счет

1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Точный счет

1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
1
2 раза 67%
3
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Левадиакос
Ники Волоу

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
1
2
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
1.5
Больше Меньше
1
2
1
3
2.5
1
2
1/8 финала
0 Астерас
2 Пансерраикос
3 Панетоликос
2 Каллитея
1 Лариса
1 Атромитос
3 ОФИ
1 Кифисия
1 Левадиакос
1 Ники Волоу
ПАОК
Волос
АЕК
Арис Салоники
Панатинаикос
Олимпиакос
1/4 финала
?
?
?
?
?
?
?
?
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
ОФИ Тораль Хон 2
ОФИ Harold Mosquera 2
Пансерраикос Алексич Коста 2
Пансерраикос Alexandros Maskanakis 2
Панетоликос Харис Мавриас 1 (1)
Весь список

Топ нарушителей
ОФИ Мельядо Мигель 1 1
Кифисия Ботия Альберто 1
ОФИ Нейра Хуан 1
Астерас Мунафо Хуан 1
ОФИ Феллипе Луис 1
Весь список
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