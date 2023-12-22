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Главный тренер: Гари О'Нил
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Главный тренер: Почеттино Маурисио
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История личных встреч
Вулверхэмптон
Челси
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
40%
80%
2 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
40%
80%
2 победы 4 ничьи 0 побед
13 матчей
23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 10 побед
Первый тайм
23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 9 побед
Второй тайм
38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 7 побед
18 матчей
22.2%
22.2%
55.6%
4 победы 4 ничьи 10 побед
Первый тайм
11.1%
38.9%
50%
2 победы 7 ничьих 9 побед
Второй тайм
11.1%
50%
38.9%
2 победы 9 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
9
3
Голов в среднем за матч
1
0.33
Среднее время на гол
90
270
Всего голов
23
13
Голов в среднем за матч
2.56
1.44
Среднее время на гол
35
62
Всего голов
32
16
Голов в среднем за матч
1.78
0.89
Тотал матчей
2.5
16
Больше 89%
Меньше 11%
2
14
Больше 78%
Меньше 22%
4
9
Больше 50%
Меньше 50%
9
4
Больше 22%
Меньше 78%
14
2
Больше 11%
Меньше 89%
16
2
Больше 11%
Меньше 89%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
Среднее время на гол
50
101
Бомбардиры внутри турнира
Вулверхэмптон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хи-Чан Хван
|8 (1)
|0.47
|Кунья Матеус
|5
|0.29
|Лемина Марио
|2
|0.12
|Калайджич Саша
|2
|0.12
|Нету Педру
|1
|0.06
|Сарабия Пабло
|1
|0.06
|Беллегард Жан-Рикнер
|1
|0.06
|Семеду Нелсон
|0
|0
|Гомеш Тоти
|0
|0
Челси
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Джексон Николас
|7
|0.41
|Палмер Коул
|6 (4)
|0.35
|Стерлинг Рахим
|5
|0.29
|Мудрик Михаил
|2
|0.12
|Фернандес Энцо
|2 (1)
|0.12
|Колвилл Леви
|1
|0.06
|Силва Тьяго
|1
|0.06
|Дисаси Аксель
|1
|0.06
|Броя Армандо
|1
|0.06
|Чуквуэмека Карни
|1
|0.06
|Галлахер Конор
|0
|0
|Гюсто Мало
|0
|0
|Чилуэлл Бен
|0
|0
|Джеймс Рис II
|0
|0
|Бадьяшиль Бенуа
|0
|0
Карточки
Вулверхэмптон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лемина Марио
|7
|1
|Доусон Крэйг
|5
|0
|Гомес Жоао
|5
|0
|Семеду Нелсон
|4
|0
|Аит-Нури Раян
|4
|0
|Хи-Чан Хван
|4
|0
|Нету Педру
|3
|0
|Килман Макс
|3
|0
|Луис Матеус II
|1
|1
|О'Нил Гари
|2
|0
|Силва Фабио
|2
|0
|Кунья Матеус
|2
|0
|Беллегард Жан-Рикнер
|0
|1
|Сарабия Пабло
|1
|0
|Доэрти Мэтт
|1
|0
|Са Жозе
|1
|0
|Траоре Бубакар
|1
|0
|Дойл Томми
|1
|0
|Гомеш Тоти
|1
|0
Челси
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Джексон Николас
|7
|0
|Кукурелья Марк
|5
|0
|Галлахер Конор
|3
|1
|Стерлинг Рахим
|4
|0
|Палмер Коул
|4
|0
|Кайседо Мойсес
|4
|0
|Фернандес Энцо
|4
|0
|Чилуэлл Бен
|3
|0
|Мудрик Михаил
|3
|0
|Джеймс Рис II
|1
|1
|Гюсто Мало
|1
|1
|Силва Тьяго
|2
|0
|Дисаси Аксель
|2
|0
|Санчес Роберт
|2
|0
|Чуквуэмека Карни
|2
|0
|Угочукву Лесли
|2
|0
|Маурисио Почеттино
|2
|0
|Колвилл Леви
|2
|0
|Матсен Ян
|1
|0
Результаты матчей
Вулверхэмптон
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Челси
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (6)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
3
3
Упущенные победы
7
3
Вулверхэмптон
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
67% (6)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
11% (1)
33% (3)
Челси
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
88% (7)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
14
4
Упущенные победы
4
15
Вулверхэмптон
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
35% (6)
47% (8)
18% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
29% (5)
29% (5)
Челси
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
6% (1)
76% (13)
18% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
29% (5)
35% (6)
Сухие победы
3
4
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
17
7
Упущенные победы
11
18
Голы по времени матча
Забито
11
12
4 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 1
9 Не забивали 11
1
9%
0
0%
1-15
0
0%
4
33%
16-30
3
27%
2
17%
31-45
1
9%
1
8%
46-60
3
27%
3
25%
61-75
3
27%
2
17%
76-90
Пропущено
13
14
6 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 6
4
31%
4
29%
1-15
1
8%
1
7%
16-30
1
8%
1
7%
31-45
6
46%
3
21%
46-60
0
0%
2
14%
61-75
1
8%
3
21%
76-90
Забито
10
15
1 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 4
10 Не забивали 11
0
0%
1
7%
1-15
1
10%
4
27%
16-30
0
0%
2
13%
31-45
2
20%
2
13%
46-60
2
20%
5
33%
61-75
5
50%
1
7%
76-90
Пропущено
16
13
6 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 7
3
19%
0
0%
1-15
2
13%
2
15%
16-30
1
6%
2
15%
31-45
2
13%
3
23%
46-60
3
19%
1
8%
61-75
5
31%
5
38%
76-90
Забито
21
27
5 В 1-м тайме 13
16 Во 2-м тайме 14
5 Забивали первыми 5
2 Не забивали 5
1
5%
1
4%
1-15
1
5%
8
30%
30%
16-30
3
14%
4
15%
31-45
3
14%
3
11%
46-60
5
24%
8
30%
30%
61-75
8
38%
3
11%
76-90
Пропущено
29
27
12 В 1-м тайме 10
17 Во 2-м тайме 17
12 Пропускали первыми 11
15 Не пропускали 13
7
24%
4
15%
1-15
3
10%
3
11%
16-30
2
7%
3
11%
31-45
8
28%
6
22%
46-60
3
10%
3
11%
61-75
6
21%
8
30%
30%
76-90
Результаты последних матчей
Вулверхэмптон
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Вест Хэм - Вулверхэмптон 3:0 Вулверхэмптон - Ноттингем Форест 1:1 Вулверхэмптон - Бёрнли 1:0 Арсенал - Вулверхэмптон 2:1
Фулхэм - Вулверхэмптон 3:2 Вулверхэмптон - Тоттенхэм 2:1 Шеффилд Юнайтед - Вулверхэмптон 2:1 Вулверхэмптон - Ньюкасл 2:2 Борнмут - Вулверхэмптон 1:2 Вулверхэмптон - Астон Вилла 1:1 Вулверхэмптон - Манчестер Сити 2:1 Ипсвич - Вулверхэмптон 3:2 Лутон Таун - Вулверхэмптон 1:1 Вулверхэмптон - Ливерпуль 1:3 Кристал Пэлас - Вулверхэмптон 3:2 Вулверхэмптон - Блэкпул 5:0 Эвертон - Вулверхэмптон 0:1 Вулверхэмптон - Брайтон 1:4 Манчестер Юнайтед - Вулверхэмптон 1:0 Вулверхэмптон - Ренн 3:1
Челси
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Челси - Ньюкасл 1:1 Челси - Шеффилд Юнайтед 2:0 Эвертон - Челси 2:0 Манчестер Юнайтед - Челси 2:1
Челси - Брайтон 3:2 Ньюкасл - Челси 4:1 Челси - Манчестер Сити 4:4 Тоттенхэм - Челси 1:4 Челси - Блэкберн 2:0 Челси - Брентфорд 0:2 Челси - Арсенал 2:2 Бёрнли - Челси 1:4 Фулхэм - Челси 0:2 Челси - Брайтон 1:0 Челси - Астон Вилла 0:1 Борнмут - Челси 0:0 Челси - Ноттингем Форест 0:1 Челси - Уимблдон 2:1 Челси - Лутон Таун 3:0 Вест Хэм - Челси 3:1
Результаты матчей
Вулверхэмптон
Челси
Точный счет
1:1
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
0:1
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:4
1 раз 11%
Точное количество голов
1
5 раз 63%
2
3 раза 38%
0
3 раза 33%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%
1
1 раз 11%
4
1 раз 11%
Точный счет
3:2
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
1:4
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
Точное количество голов
1
4 раза 44%
2
3 раза 33%
0
2 раза 22%
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
4
2 раза 25%
2
1 раз 13%
Точный счет
2:1
4 раза 24%
1:1
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
3:2
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
0:1
2 раза 12%
0:2
2 раза 12%
1:4
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:4
1 раз 6%
Точное количество голов
1
9 раз 53%
2
6 раз 35%
0
2 раза 12%
0
5 раз 29%
1
4 раза 24%
2
3 раза 18%
4
3 раза 18%
3
2 раза 12%
Тоталы голов в матче
Вулверхэмптон
Челси
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
35
Больше Меньше
54
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
62
36
35
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
152
Больше Меньше
125
611
89
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|12
|3
|2
|35 - 15
|39
|2.
|Заявка
|17
|12
|2
|3
|37 - 21
|38
|3.
|Заявка
|17
|11
|5
|1
|36 - 15
|38
|4.
|Заявка
|17
|10
|4
|3
|40 - 20
|34
|5.
|Заявка
|17
|10
|3
|4
|35 - 23
|33
|6.
|Заявка
|17
|9
|2
|6
|36 - 21
|29
|7.
|Заявка
|17
|9
|1
|7
|18 - 21
|28
|8.
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|29 - 30
|27
|9.
|Заявка
|18
|7
|6
|5
|34 - 31
|27
|10.
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|28 - 26
|22
|11.
|Заявка
|17
|6
|3
|8
|26 - 29
|21
|12.
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|22 - 31
|19
|13.
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|24 - 24
|19
|14.
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|21 - 29
|19
|15.
|Заявка
|18
|4
|6
|8
|18 - 26
|18
|16.
|Заявка
|17
|8
|2
|7
|22 - 20
|16
|17.
|Заявка
|17
|3
|5
|9
|17 - 30
|14
|18.
|Заявка
|16
|2
|3
|11
|18 - 33
|9
|19.
|Заявка
|17
|2
|2
|13
|16 - 36
|8
|20.
|Заявка
|17
|2
|2
|13
|12 - 43
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|8
|0
|0
|25 - 5
|24
|2.
|Заявка
|9
|8
|0
|1
|22 - 4
|24
|3.
|Заявка
|9
|7
|2
|0
|22 - 8
|23
|4.
|Заявка
|8
|7
|1
|0
|21 - 5
|22
|5.
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|22 - 9
|18
|6.
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|18 - 12
|16
|7.
|Заявка
|8
|5
|0
|3
|17 - 9
|15
|8.
|Заявка
|8
|5
|0
|3
|15 - 11
|15
|9.
|Заявка
|9
|5
|0
|4
|10 - 14
|15
|10.
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|15 - 10
|14
|11.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|11 - 13
|12
|12.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|16 - 14
|12
|13.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|15 - 13
|12
|14.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|10 - 9
|10
|15.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|10 - 11
|9
|16.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|9 - 13
|9
|17.
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|8 - 21
|7
|18.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|8 - 13
|6
|19.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|10 - 14
|5
|20.
|Заявка
|9
|1
|0
|8
|10 - 22
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|20 - 12
|18
|2.
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|13 - 7
|16
|3.
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|18 - 11
|16
|4.
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|15 - 10
|16
|5.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|12 - 16
|14
|6.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|8 - 7
|13
|7.
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|14 - 20
|13
|8.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|10 - 13
|12
|9.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|16 - 19
|11
|10.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|13 - 13
|10
|11.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|13 - 18
|10
|12.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|8 - 10
|7
|13.
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|10 - 16
|7
|14.
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|12 - 11
|6
|15.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|9 - 20
|6
|16.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|14 - 17
|5
|17.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|6 - 14
|5
|18.
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|7 - 19
|5
|19.
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|8 - 19
|4
|20.
|Заявка
|8
|0
|1
|7
|4 - 22
|1
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|14 (4)
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|11 (7)
|Тоттенхэм
|Хын Мин Сон
|10 (4)
|Вест Хэм
|Боуэн Джаррод
|10 (1)
|Астон Вилла
|Уоткинс Олли
|9 (6)
|Тоттенхэм
|Биссума Ив
|2 6
|Вулверхэмптон
|Лемина Марио
|1 7
|Манчестер Сити
|Родри Эрнандес
|1 6
|Астон Вилла
|Камара Бубакар I
|1 6
|Тоттенхэм
|Удоги Дестини
|1 6
Прогнозы на матч Вулверхэмптон - Челси
Исход игры
Вулверхэмптон
3.5% (2)
Ничья
19.3% (11)
Челси
77.2% (44)
Тотал 2.5
Больше
66.07% (37)
Меньше
33.93% (19)
Обе команды забьют
Да
82.14% (46)
Нет
17.86% (10)
Популярный счёт
1:2 Челси
56.1% (32)
1:1 Ничья
15.8% (9)
0:2 Челси
8.8% (5)
0:1 Челси
7% (4)
2:1 Вулверхэмптон
3.5% (2)
1:3 Челси
3.5% (2)
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