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  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 18. Стадион: . Главный судья: Кут Дэвид
Вулверхэмптон
 
Позже
Челси
Прогнозы 58
Вулверхэмптон 3.4% (2)
X 19% (11)
Челси 77.6% (45)
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Вулверхэмптон
Ничья
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Вулверхэмптон
Челси

История личных встреч

Вулверхэмптон
Челси

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

40%
80%
2 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

40%
80%
2 победы 4 ничьи 0 побед

13 матчей

23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 10 побед

Первый тайм

23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 9 побед

Второй тайм

38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 7 побед

18 матчей

22.2%
22.2%
55.6%
4 победы 4 ничьи 10 побед

Первый тайм

11.1%
38.9%
50%
2 победы 7 ничьих 9 побед

Второй тайм

11.1%
50%
38.9%
2 победы 9 ничьих 7 побед

История матчей

ПЛ
1:0
ПЛ
3:0
ПЛ
2:2
ПЛ
0:0
ПЛ
0:0
ПЛ
2:1
ПЛ
2:0
ПЛ
2:5
ПЛ
1:1
ПЛ
2:1
К
0:2
КЛ
6:0
ПЛ
1:2
ПЛ
3:0
ПЛ
1:0
ПЛ
2:0
ПЛ
0:2
ПЛ
4:0

Голы

Всего голов

9
3

Голов в среднем за матч

1
0.33

Среднее время на гол

90
270

Всего голов

23
13

Голов в среднем за матч

2.56
1.44

Среднее время на гол

35
62

Всего голов

32
16

Голов в среднем за матч

1.78
0.89

Тотал матчей

2.5
16
Больше 89%
Меньше 11%
2
14
Больше 78%
Меньше 22%
4
9
Больше 50%
Меньше 50%
9
4
Больше 22%
Меньше 78%
14
2
Больше 11%
Меньше 89%
16
2
Больше 11%
Меньше 89%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
17

Среднее время на гол

50
101

Бомбардиры внутри турнира

Вулверхэмптон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хи-Чан Хван 8 (1) 0.47
Кунья Матеус 5 0.29
Лемина Марио 2 0.12
Калайджич Саша 2 0.12
Нету Педру 1 0.06
Сарабия Пабло 1 0.06
Беллегард Жан-Рикнер 1 0.06
Семеду Нелсон 0 0
Гомеш Тоти 0 0
Челси
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Джексон Николас 7 0.41
Палмер Коул 6 (4) 0.35
Стерлинг Рахим 5 0.29
Мудрик Михаил 2 0.12
Фернандес Энцо 2 (1) 0.12
Колвилл Леви 1 0.06
Силва Тьяго 1 0.06
Дисаси Аксель 1 0.06
Броя Армандо 1 0.06
Чуквуэмека Карни 1 0.06
Галлахер Конор 0 0
Гюсто Мало 0 0
Чилуэлл Бен 0 0
Джеймс Рис II 0 0
Бадьяшиль Бенуа 0 0

Карточки

Вулверхэмптон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лемина Марио 7 1
Доусон Крэйг 5 0
Гомес Жоао 5 0
Семеду Нелсон 4 0
Аит-Нури Раян 4 0
Хи-Чан Хван 4 0
Нету Педру 3 0
Килман Макс 3 0
Луис Матеус II 1 1
О'Нил Гари 2 0
Силва Фабио 2 0
Кунья Матеус 2 0
Беллегард Жан-Рикнер 0 1
Сарабия Пабло 1 0
Доэрти Мэтт 1 0
Са Жозе 1 0
Траоре Бубакар 1 0
Дойл Томми 1 0
Гомеш Тоти 1 0
Челси
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джексон Николас 7 0
Кукурелья Марк 5 0
Галлахер Конор 3 1
Стерлинг Рахим 4 0
Палмер Коул 4 0
Кайседо Мойсес 4 0
Фернандес Энцо 4 0
Чилуэлл Бен 3 0
Мудрик Михаил 3 0
Джеймс Рис II 1 1
Гюсто Мало 1 1
Силва Тьяго 2 0
Дисаси Аксель 2 0
Санчес Роберт 2 0
Чуквуэмека Карни 2 0
Угочукву Лесли 2 0
Маурисио Почеттино 2 0
Колвилл Леви 2 0
Матсен Ян 1 0

Результаты матчей

Вулверхэмптон
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Челси
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (6)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

3
3

Упущенные победы

7
3
Вулверхэмптон
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
67% (6)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
11% (1)
33% (3)
Челси
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
88% (7)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

14
4

Упущенные победы

4
15
Вулверхэмптон
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
35% (6)
47% (8)
18% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
29% (5)
29% (5)
Челси
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
6% (1)
76% (13)
18% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
29% (5)
35% (6)

Сухие победы

3
4

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

17
7

Упущенные победы

11
18

Голы по времени матча

Забито

11
12
4 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 1
9 Не забивали 11
1
9%
0
0%
1-15
0
0%
4
33%
16-30
3
27%
2
17%
31-45
1
9%
1
8%
46-60
3
27%
3
25%
61-75
3
27%
2
17%
76-90

Пропущено

13
14
6 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 6
4
31%
4
29%
1-15
1
8%
1
7%
16-30
1
8%
1
7%
31-45
6
46%
3
21%
46-60
0
0%
2
14%
61-75
1
8%
3
21%
76-90

Забито

10
15
1 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 4
10 Не забивали 11
0
0%
1
7%
1-15
1
10%
4
27%
16-30
0
0%
2
13%
31-45
2
20%
2
13%
46-60
2
20%
5
33%
61-75
5
50%
1
7%
76-90

Пропущено

16
13
6 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 7
3
19%
0
0%
1-15
2
13%
2
15%
16-30
1
6%
2
15%
31-45
2
13%
3
23%
46-60
3
19%
1
8%
61-75
5
31%
5
38%
76-90

Забито

21
27
5 В 1-м тайме 13
16 Во 2-м тайме 14
5 Забивали первыми 5
2 Не забивали 5
1
5%
1
4%
1-15
1
5%
8
30%
30%
16-30
3
14%
4
15%
31-45
3
14%
3
11%
46-60
5
24%
8
30%
30%
61-75
8
38%
3
11%
76-90

Пропущено

29
27
12 В 1-м тайме 10
17 Во 2-м тайме 17
12 Пропускали первыми 11
15 Не пропускали 13
7
24%
4
15%
1-15
3
10%
3
11%
16-30
2
7%
3
11%
31-45
8
28%
6
22%
46-60
3
10%
3
11%
61-75
6
21%
8
30%
30%
76-90

Результаты последних матчей

Вулверхэмптон
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Вест Хэм - Вулверхэмптон 3:0 Вулверхэмптон - Ноттингем Форест 1:1 Вулверхэмптон - Бёрнли 1:0 Арсенал - Вулверхэмптон 2:1
Фулхэм - Вулверхэмптон 3:2 Вулверхэмптон - Тоттенхэм 2:1 Шеффилд Юнайтед - Вулверхэмптон 2:1 Вулверхэмптон - Ньюкасл 2:2 Борнмут - Вулверхэмптон 1:2 Вулверхэмптон - Астон Вилла 1:1 Вулверхэмптон - Манчестер Сити 2:1 Ипсвич - Вулверхэмптон 3:2 Лутон Таун - Вулверхэмптон 1:1 Вулверхэмптон - Ливерпуль 1:3 Кристал Пэлас - Вулверхэмптон 3:2 Вулверхэмптон - Блэкпул 5:0 Эвертон - Вулверхэмптон 0:1 Вулверхэмптон - Брайтон 1:4 Манчестер Юнайтед - Вулверхэмптон 1:0 Вулверхэмптон - Ренн 3:1
Челси
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Челси - Ньюкасл 1:1 Челси - Шеффилд Юнайтед 2:0 Эвертон - Челси 2:0 Манчестер Юнайтед - Челси 2:1
Челси - Брайтон 3:2 Ньюкасл - Челси 4:1 Челси - Манчестер Сити 4:4 Тоттенхэм - Челси 1:4 Челси - Блэкберн 2:0 Челси - Брентфорд 0:2 Челси - Арсенал 2:2 Бёрнли - Челси 1:4 Фулхэм - Челси 0:2 Челси - Брайтон 1:0 Челси - Астон Вилла 0:1 Борнмут - Челси 0:0 Челси - Ноттингем Форест 0:1 Челси - Уимблдон 2:1 Челси - Лутон Таун 3:0 Вест Хэм - Челси 3:1

Результаты матчей

Вулверхэмптон
Челси

Точный счет

1:1
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
0:1
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:4
1 раз 11%

Точное количество голов

1
5 раз 63%
2
3 раза 38%
0
3 раза 33%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%
1
1 раз 11%
4
1 раз 11%

Точный счет

3:2
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
1:4
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%

Точное количество голов

1
4 раза 44%
2
3 раза 33%
0
2 раза 22%
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
4
2 раза 25%
2
1 раз 13%

Точный счет

2:1
4 раза 24%
1:1
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
3:2
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
0:1
2 раза 12%
0:2
2 раза 12%
1:4
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:4
1 раз 6%

Точное количество голов

1
9 раз 53%
2
6 раз 35%
0
2 раза 12%
0
5 раз 29%
1
4 раза 24%
2
3 раза 18%
4
3 раза 18%
3
2 раза 12%

Тоталы голов в матче

Вулверхэмптон
Челси

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
5
1.5
Больше Меньше
5
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
6
2
3
6
1.5
3
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
2
0.5
Больше Меньше
12
5
6
11
1.5
8
9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 17 12 3 2 35 - 15 39
2.
Астон Вилла
 Заявка 17 12 2 3 37 - 21 38
3.
Ливерпуль
 Заявка 17 11 5 1 36 - 15 38
4.
Манчестер Сити
 Заявка 17 10 4 3 40 - 20 34
5.
Тоттенхэм
 Заявка 17 10 3 4 35 - 23 33
6.
Ньюкасл
 Заявка 17 9 2 6 36 - 21 29
7.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 17 9 1 7 18 - 21 28
8.
Вест Хэм
 Заявка 17 8 3 6 29 - 30 27
9.
Брайтон
 Заявка 18 7 6 5 34 - 31 27
10.
Челси
 Заявка 17 6 4 7 28 - 26 22
11.
Фулхэм
 Заявка 17 6 3 8 26 - 29 21
12.
Борнмут
 Заявка 16 5 4 7 22 - 31 19
13.
Брентфорд
 Заявка 17 5 4 8 24 - 24 19
14.
Вулверхэмптон
 Заявка 17 5 4 8 21 - 29 19
15.
Кристал Пэлас
 Заявка 18 4 6 8 18 - 26 18
16.
Эвертон
 Заявка 17 8 2 7 22 - 20 16
17.
Ноттингем Форест
 Заявка 17 3 5 9 17 - 30 14
18.
Лутон Таун
 Заявка 16 2 3 11 18 - 33 9
19.
Бёрнли
 Заявка 17 2 2 13 16 - 36 8
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 17 2 2 13 12 - 43 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Астон Вилла
 Заявка 8 8 0 0 25 - 5 24
2.
Ньюкасл
 Заявка 9 8 0 1 22 - 4 24
3.
Арсенал
 Заявка 9 7 2 0 22 - 8 23
4.
Ливерпуль
 Заявка 8 7 1 0 21 - 5 22
5.
Манчестер Сити
 Заявка 8 5 3 0 22 - 9 18
6.
Брайтон
 Заявка 9 4 4 1 18 - 12 16
7.
Фулхэм
 Заявка 8 5 0 3 17 - 9 15
8.
Тоттенхэм
 Заявка 8 5 0 3 15 - 11 15
9.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 9 5 0 4 10 - 14 15
10.
Вест Хэм
 Заявка 8 4 2 2 15 - 10 14
11.
Вулверхэмптон
 Заявка 8 3 3 2 11 - 13 12
12.
Брентфорд
 Заявка 9 3 3 3 16 - 14 12
13.
Челси
 Заявка 9 3 3 3 15 - 13 12
14.
Эвертон
 Заявка 9 3 1 5 10 - 9 10
15.
Ноттингем Форест
 Заявка 8 2 3 3 10 - 11 9
16.
Борнмут
 Заявка 8 2 3 3 9 - 13 9
17.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 9 2 1 6 8 - 21 7
18.
Кристал Пэлас
 Заявка 9 1 3 5 8 - 13 6
19.
Лутон Таун
 Заявка 8 1 2 5 10 - 14 5
20.
Бёрнли
 Заявка 9 1 0 8 10 - 22 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Тоттенхэм
 Заявка 9 5 3 1 20 - 12 18
2.
Арсенал
 Заявка 8 5 1 2 13 - 7 16
3.
Манчестер Сити
 Заявка 9 5 1 3 18 - 11 16
4.
Ливерпуль
 Заявка 9 4 4 1 15 - 10 16
5.
Астон Вилла
 Заявка 9 4 2 3 12 - 16 14
6.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 8 4 1 3 8 - 7 13
7.
Вест Хэм
 Заявка 9 4 1 4 14 - 20 13
8.
Кристал Пэлас
 Заявка 9 3 3 3 10 - 13 12
9.
Брайтон
 Заявка 9 3 2 4 16 - 19 11
10.
Челси
 Заявка 8 3 1 4 13 - 13 10
11.
Борнмут
 Заявка 8 3 1 4 13 - 18 10
12.
Брентфорд
 Заявка 8 2 1 5 8 - 10 7
13.
Вулверхэмптон
 Заявка 9 2 1 6 10 - 16 7
14.
Эвертон
 Заявка 8 5 1 2 12 - 11 6
15.
Фулхэм
 Заявка 9 1 3 5 9 - 20 6
16.
Ньюкасл
 Заявка 8 1 2 5 14 - 17 5
17.
Бёрнли
 Заявка 8 1 2 5 6 - 14 5
18.
Ноттингем Форест
 Заявка 9 1 2 6 7 - 19 5
19.
Лутон Таун
 Заявка 8 1 1 6 8 - 19 4
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 8 0 1 7 4 - 22 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 14 (4)
Ливерпуль Салах Мохамед 11 (7)
Тоттенхэм Хын Мин Сон 10 (4)
Вест Хэм Боуэн Джаррод 10 (1)
Астон Вилла Уоткинс Олли 9 (6)
Весь список

Топ нарушителей
Тоттенхэм Биссума Ив 2 6
Вулверхэмптон Лемина Марио 1 7
Манчестер Сити Родри Эрнандес 1 6
Астон Вилла Камара Бубакар I 1 6
Тоттенхэм Удоги Дестини 1 6
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Вулверхэмптон - Челси от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 24 декабря 2023, осталось 2 дня 4 часа 10 минут.

    Главный судья: Кут Дэвид

    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • 37 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
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    • Прогнозы 58
    Вулверхэмптон 3.4% (2)
    X 19% (11)
    Челси 77.6% (45)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Вулверхэмптон
    Ничья
    Челси
    3.90
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    3.80
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    2.00
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    Прогнозы на матч Вулверхэмптон - Челси

    Исход игры
    Вулверхэмптон
    3.5% (2)
    Ничья
    19.3% (11)
    Челси
    77.2% (44)
    Тотал 2.5
    Больше
    66.07% (37)
    Меньше
    33.93% (19)
    Обе команды забьют
    Да
    82.14% (46)
    Нет
    17.86% (10)
    Популярный счёт
    1:2 Челси
    56.1% (32)
    1:1 Ничья
    15.8% (9)
    0:2 Челси
    8.8% (5)
    0:1 Челси
    7% (4)
    2:1 Вулверхэмптон
    3.5% (2)
    1:3 Челси
    3.5% (2)
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