Тур: 19. Стадион: Брентфорд Коммьюнити. Главный судья: Мэдли Анди
1:2
Первый тайм: 17'
Ход матча
13'
0:1
14'
0:2
16'
1:2
Статистика матча
-
1 Голы 2
-
0 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 2
-
3 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
38 Владение мячом, % 62
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
14
Годдос
Саман
33
Ярмолюк
Егор
11
Висса
Йоан
7
Мопе
Нил
1
Са
Жозе
23
Килман
Макс
24
Гомеш
Тоти
11
Хи-Чан
Хван
12
Кунья
Матеус
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Годдос СаманЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Ярмолюк ЕгорПолузащитник
-
11 Висса ЙоанНападающий
-
7 Мопе НилНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
38 Брирли ИтанПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Франк Томас
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
-
1 Са ЖозеВратарь
-
23 Килман МаксЗащитник
- Защитник
-
24 Гомеш ТотиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Хи-Чан ХванПолузащитник
-
12 Кунья МатеусНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
17 Буэно УгоПолузащитник
-
20 Дойл ТоммиПолузащитник
- Полузащитник
-
32 Ходж ДжозефПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Гари О'Нил
- Травмы и дисквалификации
- Не уточняется
История личных встреч
Брентфорд
Вулверхэмптон
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
83.3%
50%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед
8 матчей
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед
Первый тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 6 побед
14 матчей
28.6%
21.4%
50%
4 победы 3 ничьи 7 побед
Первый тайм
35.7%
42.9%
21.4%
5 побед 6 ничьих 3 победы
Второй тайм
21.4%
35.7%
42.9%
3 победы 5 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
10
6
Голов в среднем за матч
1.43
0.86
Среднее время на гол
63
105
Всего голов
10
8
Голов в среднем за матч
1.43
1.14
Среднее время на гол
63
78
Всего голов
20
14
Голов в среднем за матч
1.43
1
Тотал матчей
2.5
12
Больше 86%
Меньше 14%
2
12
Больше 86%
Меньше 14%
2
8
Больше 57%
Меньше 43%
6
2
Больше 14%
Меньше 86%
12
Среднее время на гол
63
90
Бомбардиры внутри турнира
Брентфорд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мбеумо Брайан
|7 (3)
|0.39
|Йенсен Матиас
|3
|0.17
|Висса Йоан
|3
|0.17
|Мопе Нил
|2
|0.11
|Норгор Кристиан
|1
|0.06
|Коллинз Натан
|1
|0.06
|Ми Бен
|1
|0.06
|Годдос Саман
|1
|0.06
|Пиннок Итан
|1
|0.06
|Баптист Шендон
|1
|0.06
|Льюис-Поттер Кин
|1
|0.06
|Шаде Кевин
|1
|0.06
|Генри Рико
|0
|0
|Айер Кристоффер
|0
|0
|Янельт Витали
|0
|0
|Ониика Фрэнк
|0
|0
Вулверхэмптон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хи-Чан Хван
|8 (1)
|0.42
|Кунья Матеус
|5
|0.26
|Лемина Марио
|4
|0.21
|Калайджич Саша
|2
|0.11
|Нету Педру
|1
|0.05
|Сарабия Пабло
|1
|0.05
|Беллегард Жан-Рикнер
|1
|0.05
|Доэрти Мэтт
|1
|0.05
|Семеду Нелсон
|0
|0
|Гомеш Тоти
|0
|0
Карточки
Брентфорд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Норгор Кристиан
|6
|0
|Ониика Фрэнк
|5
|0
|Хикки Аарон
|5
|0
|Айер Кристоффер
|4
|0
|Годдос Саман
|4
|0
|Мопе Нил
|3
|0
|Янельт Витали
|3
|0
|Йенсен Матиас
|2
|0
|Висса Йоан
|2
|0
|Коллинз Натан
|2
|0
|Ми Бен
|0
|1
|Флеккен Марк
|1
|0
|Генри Рико
|1
|0
|Мбеумо Брайан
|1
|0
|Ярмолюк Егор
|1
|0
|Томас Франк
|1
|0
Вулверхэмптон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лемина Марио
|8
|1
|Доусон Крэйг
|5
|0
|Гомес Жоао
|5
|0
|Семеду Нелсон
|4
|0
|Аит-Нури Раян
|4
|0
|Хи-Чан Хван
|4
|0
|Нету Педру
|3
|0
|Кунья Матеус
|3
|0
|Килман Макс
|3
|0
|Луис Матеус II
|1
|1
|О'Нил Гари
|2
|0
|Силва Фабио
|2
|0
|Беллегард Жан-Рикнер
|0
|1
|Сарабия Пабло
|1
|0
|Доэрти Мэтт
|1
|0
|Са Жозе
|1
|0
|Траоре Бубакар
|1
|0
|Дойл Томми
|1
|0
|Гомеш Тоти
|1
|0
|Буэно Уго
|1
|0
Результаты матчей
Брентфорд
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
Вулверхэмптон
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
4
1
Упущенные победы
7
7
Брентфорд
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Вулверхэмптон
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
67% (6)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
11% (1)
56% (5)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
9
6
Упущенные победы
6
10
Брентфорд
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
29% (5)
53% (9)
18% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
24% (4)
35% (6)
Вулверхэмптон
28.6%
71.4%
4 победы 10 поражений
Первый тайм
17% (3)
50% (9)
33% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
28% (5)
44% (8)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
13
7
Упущенные победы
13
17
Голы по времени матча
Забито
15
10
8 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 2
9 Не забивали 11
2
13%
0
0%
1-15
4
27%
1
10%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
2
13%
2
20%
46-60
2
13%
2
20%
61-75
3
20%
5
50%
76-90
Пропущено
15
16
6 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 8
2
13%
3
19%
1-15
3
20%
2
13%
16-30
1
7%
1
6%
31-45
1
7%
2
13%
46-60
2
13%
3
19%
61-75
6
40%
5
31%
76-90
Забито
8
13
3 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 4
12 Не забивали 9
0
0%
1
8%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
1
13%
3
23%
31-45
2
25%
2
15%
46-60
1
13%
3
23%
61-75
2
25%
4
31%
76-90
Пропущено
10
14
3 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 8
0
0%
4
29%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
3
30%
1
7%
31-45
1
10%
6
43%
46-60
4
40%
0
0%
61-75
2
20%
2
14%
76-90
Забито
23
23
11 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 18
11 Забивали первыми 6
4 Не забивали 2
2
9%
1
4%
1-15
6
26%
1
4%
16-30
3
13%
3
13%
31-45
4
17%
4
17%
46-60
3
13%
5
22%
61-75
5
22%
9
39%
76-90
Пропущено
25
30
9 В 1-м тайме 12
16 Во 2-м тайме 18
6 Пропускали первыми 12
14 Не пропускали 16
2
8%
7
23%
1-15
3
12%
3
10%
16-30
4
16%
2
7%
31-45
2
8%
8
27%
46-60
6
24%
3
10%
61-75
8
32%
7
23%
76-90
Результаты последних матчей
Брентфорд
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Брентфорд - Астон Вилла 1:2 Шеффилд Юнайтед - Брентфорд 1:0 Брайтон - Брентфорд 2:1 Брентфорд - Лутон Таун 3:1
Брентфорд - Арсенал 0:1 Ливерпуль - Брентфорд 3:0 Брентфорд - Вест Хэм 3:2 Челси - Брентфорд 0:2 Брентфорд - Бёрнли 3:0 Манчестер Юнайтед - Брентфорд 2:1 Ноттингем Форест - Брентфорд 1:1 Брентфорд - Арсенал 0:1 Брентфорд - Эвертон 1:3 Ньюкасл - Брентфорд 1:0 Брентфорд - Борнмут 2:2 Ньюпорт - Брентфорд 1:1 Брентфорд - Кристал Пэлас 1:1 Фулхэм - Брентфорд 0:3 Брентфорд - Тоттенхэм 2:2 Брентфорд - Лилль 0:0
Вулверхэмптон
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Вулверхэмптон - Челси 2:1 Вест Хэм - Вулверхэмптон 3:0 Вулверхэмптон - Ноттингем Форест 1:1 Вулверхэмптон - Бёрнли 1:0
Арсенал - Вулверхэмптон 2:1 Фулхэм - Вулверхэмптон 3:2 Вулверхэмптон - Тоттенхэм 2:1 Шеффилд Юнайтед - Вулверхэмптон 2:1 Вулверхэмптон - Ньюкасл 2:2 Борнмут - Вулверхэмптон 1:2 Вулверхэмптон - Астон Вилла 1:1 Вулверхэмптон - Манчестер Сити 2:1 Ипсвич - Вулверхэмптон 3:2 Лутон Таун - Вулверхэмптон 1:1 Вулверхэмптон - Ливерпуль 1:3 Кристал Пэлас - Вулверхэмптон 3:2 Вулверхэмптон - Блэкпул 5:0 Эвертон - Вулверхэмптон 0:1 Вулверхэмптон - Брайтон 1:4 Манчестер Юнайтед - Вулверхэмптон 1:0
Результаты матчей
Брентфорд
Вулверхэмптон
Точный счет
2:2
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
2:1
3 раза 33%
1:1
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
Точное количество голов
1
3 раза 33%
3
3 раза 33%
2
2 раза 22%
0
1 раз 11%
1
5 раз 56%
2
4 раза 44%
Точный счет
1:0
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:2
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
Точное количество голов
0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
1
4 раза 44%
2
3 раза 33%
0
2 раза 22%
Точный счет
1:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
2:1
5 раз 28%
1:1
3 раза 17%
1:0
2 раза 11%
3:2
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
Точное количество голов
1
6 раз 35%
0
4 раза 24%
3
4 раза 24%
2
3 раза 18%
1
9 раз 50%
2
7 раз 39%
0
2 раза 11%
Тоталы голов в матче
Брентфорд
Вулверхэмптон
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
54
45
36
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
72
26
36
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
134
Больше Меньше
162
710
711
413
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|19
|12
|6
|1
|39 - 16
|42
|2.
|Заявка
|18
|12
|4
|2
|36 - 16
|40
|3.
|Заявка
|19
|12
|3
|4
|40 - 25
|39
|4.
|Заявка
|18
|11
|3
|4
|37 - 24
|36
|5.
|Заявка
|17
|10
|4
|3
|40 - 20
|34
|6.
|Заявка
|19
|10
|1
|8
|21 - 25
|31
|7.
|Заявка
|18
|9
|3
|6
|31 - 30
|30
|8.
|Заявка
|19
|9
|2
|8
|37 - 25
|29
|9.
|Заявка
|18
|7
|6
|5
|34 - 31
|27
|10.
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|28 - 33
|25
|11.
|1:0 Заявка
|19
|7
|4
|8
|30 - 28
|25
|12.
|2:0 Заявка
|19
|7
|4
|8
|25 - 30
|25
|13.
|Заявка
|19
|6
|3
|10
|26 - 34
|21
|14.
|0:2 Заявка
|18
|5
|4
|9
|24 - 26
|19
|15.
|0:1 Заявка
|19
|4
|6
|9
|18 - 27
|18
|16.
|Заявка
|19
|4
|5
|10
|22 - 34
|17
|17.
|Заявка
|18
|8
|2
|8
|23 - 22
|16
|18.
|Заявка
|18
|4
|3
|11
|22 - 35
|15
|19.
|Заявка
|19
|3
|2
|14
|18 - 38
|11
|20.
|Заявка
|19
|2
|3
|14
|15 - 47
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|8
|1
|0
|26 - 6
|25
|2.
|Заявка
|10
|8
|0
|2
|23 - 7
|24
|3.
|Заявка
|9
|7
|2
|0
|22 - 6
|23
|4.
|Заявка
|9
|7
|2
|0
|22 - 8
|23
|5.
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|22 - 9
|18
|6.
|Заявка
|9
|6
|0
|3
|17 - 12
|18
|7.
|Заявка
|10
|6
|0
|4
|13 - 16
|18
|8.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|17 - 10
|17
|9.
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|18 - 12
|16
|10.
|Заявка
|9
|5
|0
|4
|17 - 11
|15
|11.
|2:0 Заявка
|9
|4
|3
|2
|13 - 14
|15
|12.
|1:0 Заявка
|10
|4
|3
|3
|16 - 13
|15
|13.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|12 - 13
|12
|14.
|0:2 Заявка
|10
|3
|3
|4
|16 - 16
|12
|15.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|10 - 9
|10
|16.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|12 - 14
|9
|17.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|11 - 14
|8
|18.
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|10 - 24
|7
|19.
|0:1 Заявка
|9
|1
|3
|5
|8 - 13
|6
|20.
|Заявка
|10
|1
|0
|9
|10 - 24
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|17 - 10
|19
|2.
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|20 - 12
|18
|3.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|14 - 8
|17
|4.
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|18 - 11
|16
|5.
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|14 - 19
|14
|6.
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|8 - 9
|13
|7.
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|16 - 20
|13
|8.
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|14 - 20
|13
|9.
|0:1 Заявка
|10
|3
|3
|4
|10 - 14
|12
|10.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|16 - 19
|11
|11.
|1:0 Заявка
|9
|3
|1
|5
|14 - 15
|10
|12.
|2:0 Заявка
|10
|3
|1
|6
|12 - 16
|10
|13.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|8 - 14
|8
|14.
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|10 - 20
|8
|15.
|0:2 Заявка
|8
|2
|1
|5
|8 - 10
|7
|16.
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|11 - 21
|7
|17.
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|13 - 13
|6
|18.
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|9 - 23
|6
|19.
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|14 - 18
|5
|20.
|Заявка
|9
|0
|2
|7
|5 - 23
|2
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|14 (4)
|Борнмут
|Соланке Доминик
|13 (1)
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|12 (7)
|Тоттенхэм
|Хын Мин Сон
|11 (4)
|Вест Хэм
|Боуэн Джаррод
|11 (1)
|Вулверхэмптон
|Лемина Марио
|1 8
|Тоттенхэм
|Биссума Ив
|2 6
|Фулхэм
|Пальинья Жоау
|8
|Челси
|Джексон Николас
|8
|Манчестер Сити
|Родри Эрнандес
|1 6
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Брентфорд 1:2 Вулверхэмптон
Исход игры
Брентфорд
38% (49)
Ничья
44.2% (57)
Вулверхэмптон
17.8% (23)
Тотал 2.5
Больше
34.82% (39)
Меньше
65.18% (73)
Обе команды забьют
Да
78.57% (88)
Нет
21.43% (24)
Популярный счёт
1:1 Ничья
38% (49)
2:1 Брентфорд
19.4% (25)
1:0 Брентфорд
11.6% (15)
1:2 Вулверхэмптон
7.8% (10)
0:1 Вулверхэмптон
3.1% (4)
2:2 Ничья
2.3% (3)
2:0 Брентфорд
1.6% (2)
0:0 Ничья
1.6% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!