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  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 19. Стадион: . Главный судья: Мэдли Анди
Брентфорд
1:2
Первый тайм: 17'
Вулверхэмптон
0'
0:1
13' Гол
Лемина Марио
0:2
14' Гол
Хи-Чан Хван
1:2
16' Гол
Висса Йоан

Ход матча

13'
0:1
Лемина Марио
(Сарабия Пабло)
14'
0:2
Хи-Чан Хван
16'
Висса Йоан
(Мопе Нил)
1:2

Статистика матча

  • 1 Голы 2
  • 0 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 2
  • 3 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 38 Владение мячом, % 62

Владение мячом

Прогнозы 129
Брентфорд 38% (49)
X 44.2% (57)
Вулверхэмптон 17.8% (23)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Брентфорд
Ничья
Вулверхэмптон
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Флеккен
Марк
30
Расмуссен
Мадс
22
Коллинз
Натан
5
Пиннок
Итан
14
Годдос
Саман
27
Янельт
Витали
6
Норгор
Кристиан
33
Ярмолюк
Егор
11
Висса
Йоан
7
Мопе
Нил
23
Льюис-Поттер
Кин
1
Са
Жозе
23
Килман
Макс
4
Буэно
Сантьяго
24
Гомеш
Тоти
22
Семеду
Нелсон
3
Аит-Нури
Раян
8
Гомес
Жоао
5
Лемина
Марио
21
Сарабия
Пабло
11
Хи-Чан
Хван
12
Кунья
Матеус
Брентфорд
4-3-3
Вулверхэмптон
3-4-2-1

История личных встреч

Брентфорд
Вулверхэмптон

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

83.3%
50%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед

8 матчей

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед

Первый тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 6 побед

14 матчей

28.6%
21.4%
50%
4 победы 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

35.7%
42.9%
21.4%
5 побед 6 ничьих 3 победы

Второй тайм

21.4%
35.7%
42.9%
3 победы 5 ничьих 6 побед

История матчей

ПЛ
2:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:2
ПЛ
0:2
Ч
3:0
Ч
0:0
Ч
1:2
Ч
3:1
Ч
3:0
Ч
0:2
Ч
2:1
Ч
4:0
ПЛ
0:3
ПЛ
0:0

Голы

Всего голов

10
6

Голов в среднем за матч

1.43
0.86

Среднее время на гол

63
105

Всего голов

10
8

Голов в среднем за матч

1.43
1.14

Среднее время на гол

63
78

Всего голов

20
14

Голов в среднем за матч

1.43
1

Тотал матчей

2.5
12
Больше 86%
Меньше 14%
2
12
Больше 86%
Меньше 14%
2
8
Больше 57%
Меньше 43%
6
2
Больше 14%
Меньше 86%
12

Среднее время на гол

63
90

Бомбардиры внутри турнира

Брентфорд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мбеумо Брайан 7 (3) 0.39
Йенсен Матиас 3 0.17
Висса Йоан 3 0.17
Мопе Нил 2 0.11
Норгор Кристиан 1 0.06
Коллинз Натан 1 0.06
Ми Бен 1 0.06
Годдос Саман 1 0.06
Пиннок Итан 1 0.06
Баптист Шендон 1 0.06
Льюис-Поттер Кин 1 0.06
Шаде Кевин 1 0.06
Генри Рико 0 0
Айер Кристоффер 0 0
Янельт Витали 0 0
Ониика Фрэнк 0 0
Вулверхэмптон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хи-Чан Хван 8 (1) 0.42
Кунья Матеус 5 0.26
Лемина Марио 4 0.21
Калайджич Саша 2 0.11
Нету Педру 1 0.05
Сарабия Пабло 1 0.05
Беллегард Жан-Рикнер 1 0.05
Доэрти Мэтт 1 0.05
Семеду Нелсон 0 0
Гомеш Тоти 0 0

Карточки

Брентфорд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Норгор Кристиан 6 0
Ониика Фрэнк 5 0
Хикки Аарон 5 0
Айер Кристоффер 4 0
Годдос Саман 4 0
Мопе Нил 3 0
Янельт Витали 3 0
Йенсен Матиас 2 0
Висса Йоан 2 0
Коллинз Натан 2 0
Ми Бен 0 1
Флеккен Марк 1 0
Генри Рико 1 0
Мбеумо Брайан 1 0
Ярмолюк Егор 1 0
Томас Франк 1 0
Вулверхэмптон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лемина Марио 8 1
Доусон Крэйг 5 0
Гомес Жоао 5 0
Семеду Нелсон 4 0
Аит-Нури Раян 4 0
Хи-Чан Хван 4 0
Нету Педру 3 0
Кунья Матеус 3 0
Килман Макс 3 0
Луис Матеус II 1 1
О'Нил Гари 2 0
Силва Фабио 2 0
Беллегард Жан-Рикнер 0 1
Сарабия Пабло 1 0
Доэрти Мэтт 1 0
Са Жозе 1 0
Траоре Бубакар 1 0
Дойл Томми 1 0
Гомеш Тоти 1 0
Буэно Уго 1 0

Результаты матчей

Брентфорд
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
Вулверхэмптон
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

4
1

Упущенные победы

7
7
Брентфорд
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Вулверхэмптон
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
67% (6)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
11% (1)
56% (5)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

9
6

Упущенные победы

6
10
Брентфорд
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
29% (5)
53% (9)
18% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
24% (4)
35% (6)
Вулверхэмптон
28.6%
71.4%
4 победы 10 поражений
Первый тайм
17% (3)
50% (9)
33% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
28% (5)
44% (8)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

13
7

Упущенные победы

13
17

Голы по времени матча

Забито

15
10
8 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 2
9 Не забивали 11
2
13%
0
0%
1-15
4
27%
1
10%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
2
13%
2
20%
46-60
2
13%
2
20%
61-75
3
20%
5
50%
76-90

Пропущено

15
16
6 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 8
2
13%
3
19%
1-15
3
20%
2
13%
16-30
1
7%
1
6%
31-45
1
7%
2
13%
46-60
2
13%
3
19%
61-75
6
40%
5
31%
76-90

Забито

8
13
3 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 4
12 Не забивали 9
0
0%
1
8%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
1
13%
3
23%
31-45
2
25%
2
15%
46-60
1
13%
3
23%
61-75
2
25%
4
31%
76-90

Пропущено

10
14
3 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 8
0
0%
4
29%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
3
30%
1
7%
31-45
1
10%
6
43%
46-60
4
40%
0
0%
61-75
2
20%
2
14%
76-90

Забито

23
23
11 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 18
11 Забивали первыми 6
4 Не забивали 2
2
9%
1
4%
1-15
6
26%
1
4%
16-30
3
13%
3
13%
31-45
4
17%
4
17%
46-60
3
13%
5
22%
61-75
5
22%
9
39%
76-90

Пропущено

25
30
9 В 1-м тайме 12
16 Во 2-м тайме 18
6 Пропускали первыми 12
14 Не пропускали 16
2
8%
7
23%
1-15
3
12%
3
10%
16-30
4
16%
2
7%
31-45
2
8%
8
27%
46-60
6
24%
3
10%
61-75
8
32%
7
23%
76-90

Результаты последних матчей

Брентфорд
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Брентфорд - Астон Вилла 1:2 Шеффилд Юнайтед - Брентфорд 1:0 Брайтон - Брентфорд 2:1 Брентфорд - Лутон Таун 3:1
Брентфорд - Арсенал 0:1 Ливерпуль - Брентфорд 3:0 Брентфорд - Вест Хэм 3:2 Челси - Брентфорд 0:2 Брентфорд - Бёрнли 3:0 Манчестер Юнайтед - Брентфорд 2:1 Ноттингем Форест - Брентфорд 1:1 Брентфорд - Арсенал 0:1 Брентфорд - Эвертон 1:3 Ньюкасл - Брентфорд 1:0 Брентфорд - Борнмут 2:2 Ньюпорт - Брентфорд 1:1 Брентфорд - Кристал Пэлас 1:1 Фулхэм - Брентфорд 0:3 Брентфорд - Тоттенхэм 2:2 Брентфорд - Лилль 0:0
Вулверхэмптон
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Вулверхэмптон - Челси 2:1 Вест Хэм - Вулверхэмптон 3:0 Вулверхэмптон - Ноттингем Форест 1:1 Вулверхэмптон - Бёрнли 1:0
Арсенал - Вулверхэмптон 2:1 Фулхэм - Вулверхэмптон 3:2 Вулверхэмптон - Тоттенхэм 2:1 Шеффилд Юнайтед - Вулверхэмптон 2:1 Вулверхэмптон - Ньюкасл 2:2 Борнмут - Вулверхэмптон 1:2 Вулверхэмптон - Астон Вилла 1:1 Вулверхэмптон - Манчестер Сити 2:1 Ипсвич - Вулверхэмптон 3:2 Лутон Таун - Вулверхэмптон 1:1 Вулверхэмптон - Ливерпуль 1:3 Кристал Пэлас - Вулверхэмптон 3:2 Вулверхэмптон - Блэкпул 5:0 Эвертон - Вулверхэмптон 0:1 Вулверхэмптон - Брайтон 1:4 Манчестер Юнайтед - Вулверхэмптон 1:0

Результаты матчей

Брентфорд
Вулверхэмптон

Точный счет

2:2
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
2:1
3 раза 33%
1:1
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%

Точное количество голов

1
3 раза 33%
3
3 раза 33%
2
2 раза 22%
0
1 раз 11%
1
5 раз 56%
2
4 раза 44%

Точный счет

1:0
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:2
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%

Точное количество голов

0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
1
4 раза 44%
2
3 раза 33%
0
2 раза 22%

Точный счет

1:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
2:1
5 раз 28%
1:1
3 раза 17%
1:0
2 раза 11%
3:2
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
6 раз 35%
0
4 раза 24%
3
4 раза 24%
2
3 раза 18%
1
9 раз 50%
2
7 раз 39%
0
2 раза 11%

Тоталы голов в матче

Брентфорд
Вулверхэмптон

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
5
4
1.5
4
5
3
6
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
7
2
2
6
1.5
3
6
1
7
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
4
0.5
Больше Меньше
16
2
7
10
1.5
7
11
4
13
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 Заявка 19 12 6 1 39 - 16 42
2.
Арсенал
 Заявка 18 12 4 2 36 - 16 40
3.
Астон Вилла
 Заявка 19 12 3 4 40 - 25 39
4.
Тоттенхэм
 Заявка 18 11 3 4 37 - 24 36
5.
Манчестер Сити
 Заявка 17 10 4 3 40 - 20 34
6.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 19 10 1 8 21 - 25 31
7.
Вест Хэм
 Заявка 18 9 3 6 31 - 30 30
8.
Ньюкасл
 Заявка 19 9 2 8 37 - 25 29
9.
Брайтон
 Заявка 18 7 6 5 34 - 31 27
10.
Борнмут
 Заявка 18 7 4 7 28 - 33 25
11.
Челси
 1:0 Заявка 19 7 4 8 30 - 28 25
12.
Вулверхэмптон
 2:0 Заявка 19 7 4 8 25 - 30 25
13.
Фулхэм
 Заявка 19 6 3 10 26 - 34 21
14.
Брентфорд
 0:2 Заявка 18 5 4 9 24 - 26 19
15.
Кристал Пэлас
 0:1 Заявка 19 4 6 9 18 - 27 18
16.
Ноттингем Форест
 Заявка 19 4 5 10 22 - 34 17
17.
Эвертон
 Заявка 18 8 2 8 23 - 22 16
18.
Лутон Таун
 Заявка 18 4 3 11 22 - 35 15
19.
Бёрнли
 Заявка 19 3 2 14 18 - 38 11
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 19 2 3 14 15 - 47 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Астон Вилла
 Заявка 9 8 1 0 26 - 6 25
2.
Ньюкасл
 Заявка 10 8 0 2 23 - 7 24
3.
Ливерпуль
 Заявка 9 7 2 0 22 - 6 23
4.
Арсенал
 Заявка 9 7 2 0 22 - 8 23
5.
Манчестер Сити
 Заявка 8 5 3 0 22 - 9 18
6.
Тоттенхэм
 Заявка 9 6 0 3 17 - 12 18
7.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 10 6 0 4 13 - 16 18
8.
Вест Хэм
 Заявка 9 5 2 2 17 - 10 17
9.
Брайтон
 Заявка 9 4 4 1 18 - 12 16
10.
Фулхэм
 Заявка 9 5 0 4 17 - 11 15
11.
Вулверхэмптон
 2:0 Заявка 9 4 3 2 13 - 14 15
12.
Челси
 1:0 Заявка 10 4 3 3 16 - 13 15
13.
Борнмут
 Заявка 9 3 3 3 12 - 13 12
14.
Брентфорд
 0:2 Заявка 10 3 3 4 16 - 16 12
15.
Эвертон
 Заявка 9 3 1 5 10 - 9 10
16.
Ноттингем Форест
 Заявка 9 2 3 4 12 - 14 9
17.
Лутон Таун
 Заявка 9 2 2 5 11 - 14 8
18.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 10 2 1 7 10 - 24 7
19.
Кристал Пэлас
 0:1 Заявка 9 1 3 5 8 - 13 6
20.
Бёрнли
 Заявка 10 1 0 9 10 - 24 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 Заявка 10 5 4 1 17 - 10 19
2.
Тоттенхэм
 Заявка 9 5 3 1 20 - 12 18
3.
Арсенал
 Заявка 9 5 2 2 14 - 8 17
4.
Манчестер Сити
 Заявка 9 5 1 3 18 - 11 16
5.
Астон Вилла
 Заявка 10 4 2 4 14 - 19 14
6.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 9 4 1 4 8 - 9 13
7.
Борнмут
 Заявка 9 4 1 4 16 - 20 13
8.
Вест Хэм
 Заявка 9 4 1 4 14 - 20 13
9.
Кристал Пэлас
 0:1 Заявка 10 3 3 4 10 - 14 12
10.
Брайтон
 Заявка 9 3 2 4 16 - 19 11
11.
Челси
 1:0 Заявка 9 3 1 5 14 - 15 10
12.
Вулверхэмптон
 2:0 Заявка 10 3 1 6 12 - 16 10
13.
Бёрнли
 Заявка 9 2 2 5 8 - 14 8
14.
Ноттингем Форест
 Заявка 10 2 2 6 10 - 20 8
15.
Брентфорд
 0:2 Заявка 8 2 1 5 8 - 10 7
16.
Лутон Таун
 Заявка 9 2 1 6 11 - 21 7
17.
Эвертон
 Заявка 9 5 1 3 13 - 13 6
18.
Фулхэм
 Заявка 10 1 3 6 9 - 23 6
19.
Ньюкасл
 Заявка 9 1 2 6 14 - 18 5
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 9 0 2 7 5 - 23 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 14 (4)
Борнмут Соланке Доминик 13 (1)
Ливерпуль Салах Мохамед 12 (7)
Тоттенхэм Хын Мин Сон 11 (4)
Вест Хэм Боуэн Джаррод 11 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Вулверхэмптон Лемина Марио 1 8
Тоттенхэм Биссума Ив 2 6
Фулхэм Пальинья Жоау 8
Челси Джексон Николас 8
Манчестер Сити Родри Эрнандес 1 6
Весь список
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    Прогнозы 129
    Брентфорд 38% (49)
    X 44.2% (57)
    Вулверхэмптон 17.8% (23)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Брентфорд
    Ничья
    Вулверхэмптон
    3.45
    3.45
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    3.50
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Брентфорд 1:2 Вулверхэмптон

    Исход игры
    Брентфорд
    38% (49)
    Ничья
    44.2% (57)
    Вулверхэмптон
    17.8% (23)
    Тотал 2.5
    Больше
    34.82% (39)
    Меньше
    65.18% (73)
    Обе команды забьют
    Да
    78.57% (88)
    Нет
    21.43% (24)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    38% (49)
    2:1 Брентфорд
    19.4% (25)
    1:0 Брентфорд
    11.6% (15)
    1:2 Вулверхэмптон
    7.8% (10)
    0:1 Вулверхэмптон
    3.1% (4)
    2:2 Ничья
    2.3% (3)
    2:0 Брентфорд
    1.6% (2)
    0:0 Ничья
    1.6% (2)
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