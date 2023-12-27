Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

54' Команда Вулверхэмптон играла лучше в этом тайме.

54' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

54' Удар от ворот произведет Вулверхэмптон

54' Мопе Нил оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

54' Висса Йоан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

54' Мопе Нил создает голевую возможность для своего партнера по команде.

53' Вулверхэмптон совершает вбрасывание на своей половине поля

53' Брентфорд совершает вбрасывание на половине поля противника

53' Матч возобновлен

50' Хи-Чан Хван на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

49' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

49' Янельт Витали выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

49' Брентфорд идет вперед с потенциально опасной атакой.

48' Сарабия Пабло навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

48' Вулверхэмптон идет вперед с потенциально опасной атакой.

47' Янельт Витали из команды Брентфорд своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

47' Аит-Нури Раян выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

47' Сарабия Пабло выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

47' Са Жозе взял и забрал мяч на выходе

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

43' Норгор Кристиан получил желтую карточку от судьи

43' Лемина Марио выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

43' Вулверхэмптон совершает вбрасывание на половине поля противника

42' Удар от ворот произведет Брентфорд

42' Гомес Жоао выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

42' Коллинз Натан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

42' Вулверхэмптон совершает вбрасывание на половине поля противника

41' Удар от ворот произведет Вулверхэмптон

41' Оооо... вот это был удар! Коллинз Натан должен был забить с этой позиции.

41' Годдос Саман из команды Брентфорд своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

40' Брентфорд совершает вбрасывание на половине поля противника

39' Пиннок Итан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

39' Брентфорд совершает вбрасывание на своей половине поля

39' Матч возобновлен

38' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

37' Гомес Жоао выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

37' Брентфорд совершает вбрасывание на своей половине поля

36' Са Жозе взял и забрал мяч на выходе

35' Льюис-Поттер Кин создает голевую возможность для своего партнера по команде.

35' Висса Йоан из команды Брентфорд своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

35' Удар от ворот произведет Брентфорд

34' Вулверхэмптон совершает вбрасывание на половине поля противника

33' Са Жозе взял и забрал мяч на выходе

31' Лемина Марио выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

30' Мопе Нил выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

28' Г О О О О Л - Хи-Чан Хван забивает с правой ноги!

28' Гомеш Тоти выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

28' Удар от ворот произведет Брентфорд

28' Кунья Матеус из команды Вулверхэмптон наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

27' Гомес Жоао создает голевую возможность для своего партнера по команде.

26' Вулверхэмптон совершает вбрасывание на своей половине поля

25' Удар от ворот произведет Вулверхэмптон

24' Пиннок Итан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

23' Брентфорд идет вперед с потенциально опасной атакой.

22' Матч возобновится спорным мячом

22' Матч возобновлен

21' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

21' Брентфорд идет вперед с потенциально опасной атакой.

19' Вулверхэмптон совершает вбрасывание на половине поля противника

18' Оооо... вот это был удар! Янельт Витали должен был забить с этой позиции.

18' Янельт Витали нанес удар головой, но Жозе Са спокойно отбил мяч.

18' Матч возобновлен

18' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Брентфорд будет все-таки засчитан.

17' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Брентфорд

16' Г О О О О Л - Висса Йоан забивает с правой ноги!

16' Мопе Нил создает голевую возможность для своего партнера по команде.

16' Висса Йоан из команды Брентфорд своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

15' Коллинз Натан плохо исполнил, что привело к голу для соперника.

14' Г О О О О Л - Хи-Чан Хван первый реагирует на отскок и посылает его в ворота правой ногой!

14' Хи-Чан Хван выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

13' Сарабия Пабло из команды Вулверхэмптон своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

12' Гомес Жоао создает голевую возможность для своего партнера по команде.

11' Са Жозе взял и забрал мяч на выходе

11' Флеккен Марк взял и забрал мяч на выходе

10' Брентфорд совершает вбрасывание на своей половине поля

10' Коллинз Натан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

10' Вулверхэмптон совершает вбрасывание на половине поля противника

10' Вулверхэмптон идет вперед с потенциально опасной атакой.

9' Килман Макс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

9' Расмуссен Мадс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

8' Семеду Нелсон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

8' Льюис-Поттер Кин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

8' Аит-Нури Раян выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

7' Годдос Саман навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

6' Брентфорд идет вперед с потенциально опасной атакой.

6' Брентфорд совершает вбрасывание на половине поля противника

6' Вулверхэмптон совершает вбрасывание на своей половине поля

6' Лемина Марио выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

5' Вулверхэмптон идет вперед с потенциально опасной атакой.

5' Лемина Марио выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

4' Семеду Нелсон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

4' Брентфорд совершает вбрасывание на половине поля противника

4' Расмуссен Мадс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

4' Вулверхэмптон совершает вбрасывание на своей половине поля

4' Са Жозе взял и забрал мяч на выходе

3' Брентфорд совершает вбрасывание на своей половине поля

2' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Удар от ворот произведет Брентфорд

1' Брентфорд начинает с центра поля