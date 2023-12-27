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  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 19. Стадион: . Главный судья: Солсбери Майкл
Челси
1:0
Первый тайм: 29'
Кристал Пэлас
0'
1:0
13' Гол
Мудрик Михаил

Ход матча

13'
Мудрик Михаил
(Гюсто Мало)
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 0
  • 1 Офсайды 3
  • 6 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 65 Владение мячом, % 35

Владение мячом

Прогнозы 162
Челси 81.5% (132)
X 12.3% (20)
Кристал Пэлас 6.2% (10)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Челси
Ничья
Кристал Пэлас
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
28
Петрович
Джордже
27
Гюсто
Мало
2
Дисаси
Аксель
5
Бадьяшиль
Бенуа
26
Колвилл
Леви
23
Галлахер
Конор
25
Кайседо
Мойсес
29
Матсен
Ян
18
Нкунку
Кристофер
10
Мудрик
Михаил
15
Джексон
Николас
30
Хендерсон
Дин
17
Клайн
Натаниэль
16
Андерсен
Йоаким
6
Гехи
Марк
3
Митчелл
Тайрик
8
Хефферсон
Лерма
26
Ричардс
Крис
10
Эзе
Эберечи
7
Олисе
Майкл
14
Матета
Жан-Филипп
9
Айю
Джордан
Челси
4-2-3-1
Кристал Пэлас
4-3-3

История личных встреч

Челси
Кристал Пэлас

18 матчей

100%
18 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

55.6%
27.8%
16.6%
10 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

61.1%
16.7%
22.2%
11 побед 3 ничьи 0 побед

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

125%
0 побед 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

125%
0 побед 5 ничьих 3 победы

22 матча

81.8%
18.2%
18 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

45.5%
45.5%
9%
10 побед 10 ничьих 2 победы

Второй тайм

50%
36.4%
13.6%
11 побед 8 ничьих 3 победы

История матчей

ПЛ
1:0
ПЛ
1:2
К
2:0
ПЛ
0:1
ПЛ
3:0
ПЛ
1:4
ПЛ
4:0
ПЛ
2:3
ПЛ
2:0
ПЛ
0:1
ПЛ
3:1
ПЛ
2:1
ПЛ
2:1
ПЛ
1:2
ПЛ
0:1
ПЛ
0:3
ПЛ
1:2
ПЛ
1:0
ПЛ
1:2
ПЛ
1:0
ПЛ
2:1
ТМС
0:1

Голы

Всего голов

22
19

Голов в среднем за матч

2
1.73

Среднее время на гол

45
52

Всего голов

8
7

Голов в среднем за матч

0.73
0.64

Среднее время на гол

123
141

Всего голов

30
26

Голов в среднем за матч

1.36
1.18

Тотал матчей

2.5
15
Больше 68%
Меньше 32%
7
13
Больше 59%
Меньше 41%
9
4
Больше 18%
Меньше 82%
18
2
Больше 9%
Меньше 91%
20

Среднее время на гол

66
76

Бомбардиры внутри турнира

Челси
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Джексон Николас 7 0.37
Палмер Коул 6 (4) 0.32
Стерлинг Рахим 5 0.26
Мудрик Михаил 2 0.11
Фернандес Энцо 2 (1) 0.11
Колвилл Леви 1 0.05
Силва Тьяго 1 0.05
Нкунку Кристофер 1 0.05
Дисаси Аксель 1 0.05
Броя Армандо 1 0.05
Чуквуэмека Карни 1 0.05
Галлахер Конор 0 0
Гюсто Мало 0 0
Чилуэлл Бен 0 0
Джеймс Рис II 0 0
Бадьяшиль Бенуа 0 0
Кристал Пэлас
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эдуар Одсонн 6 0.32
Айю Джордан 2 0.11
Матета Жан-Филипп 2 (1) 0.11
Андерсен Йоаким 2 0.11
Эзе Эберечи 2 (1) 0.11
Олисе Майкл 2 (1) 0.11
Шлупп Джеффри 1 0.05
Митчелл Тайрик 1 0.05
Уорд Джоэл 0 0
Хефферсон Лерма 0 0

Карточки

Челси
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джексон Николас 8 0
Галлахер Конор 4 1
Стерлинг Рахим 5 0
Кукурелья Марк 5 0
Палмер Коул 5 0
Кайседо Мойсес 4 0
Фернандес Энцо 4 0
Гюсто Мало 2 1
Чилуэлл Бен 3 0
Мудрик Михаил 3 0
Джеймс Рис II 1 1
Силва Тьяго 2 0
Дисаси Аксель 2 0
Санчес Роберт 2 0
Чуквуэмека Карни 2 0
Угочукву Лесли 2 0
Маурисио Почеттино 2 0
Колвилл Леви 2 0
Беттинелли Маркус 1 0
Матсен Ян 1 0
Кристал Пэлас
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Айю Джордан 5 1
Уорд Джоэл 4 0
Андерсен Йоаким 4 0
Хьюз Уилл 3 0
Хефферсон Лерма 3 0
Эдуар Одсонн 3 0
Митчелл Тайрик 3 0
Матета Жан-Филипп 2 0
Эзе Эберечи 2 0
Дукуре Шейк 2 0
Хендерсон Дин 1 0
Гехи Марк 1 0
Ричардс Крис 1 0
Ахамада Науиру 1 0
Озо Дэвид 1 0
Рой Ходжсон 1 0

Результаты матчей

Челси
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
67% (6)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Кристал Пэлас
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
11% (1)
78% (7)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (6)
22% (2)
11% (1)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

7
6
Челси
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
89% (8)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
Кристал Пэлас
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
11% (1)
33% (3)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

13
9

Упущенные победы

9
4
Челси
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
17% (3)
78% (14)
6% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
28% (5)
33% (6)
Кристал Пэлас
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
17% (3)
56% (10)
28% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
61% (11)
17% (3)
22% (4)

Сухие победы

3
5

Сухие поражения

4
1

Волевые победы

15
9

Упущенные победы

16
10

Голы по времени матча

Забито

15
10
7 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 4
12 Не забивали 10
1
7%
0
0%
1-15
4
27%
2
20%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
2
13%
3
30%
46-60
5
33%
1
10%
61-75
1
7%
4
40%
76-90

Пропущено

13
13
4 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 6
0
0%
2
15%
1-15
2
15%
2
15%
16-30
2
15%
2
15%
31-45
3
23%
1
8%
46-60
1
8%
2
15%
61-75
5
38%
4
31%
76-90

Забито

13
9
6 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 4
11 Не забивали 13
0
0%
1
11%
1-15
4
31%
0
0%
16-30
2
15%
1
11%
31-45
1
8%
3
33%
46-60
3
23%
1
11%
61-75
3
23%
3
33%
76-90

Пропущено

16
12
6 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 7
4
25%
1
8%
1-15
1
6%
1
8%
16-30
1
6%
0
0%
31-45
4
25%
2
17%
46-60
2
13%
2
17%
61-75
4
25%
6
50%
76-90

Забито

28
19
13 В 1-м тайме 4
15 Во 2-м тайме 15
5 Забивали первыми 8
5 Не забивали 5
1
4%
1
5%
1-15
8
29%
2
11%
16-30
4
14%
1
5%
31-45
3
11%
6
32%
46-60
8
29%
2
11%
61-75
4
14%
7
37%
76-90

Пропущено

29
25
10 В 1-м тайме 8
19 Во 2-м тайме 17
12 Пропускали первыми 8
14 Не пропускали 13
4
14%
3
12%
1-15
3
10%
3
12%
16-30
3
10%
2
8%
31-45
7
24%
3
12%
46-60
3
10%
4
16%
61-75
9
31%
10
40%
76-90

Результаты последних матчей

Челси
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Вулверхэмптон - Челси 2:1 Челси - Ньюкасл 1:1 Челси - Шеффилд Юнайтед 2:0 Эвертон - Челси 2:0
Манчестер Юнайтед - Челси 2:1 Челси - Брайтон 3:2 Ньюкасл - Челси 4:1 Челси - Манчестер Сити 4:4 Тоттенхэм - Челси 1:4 Челси - Блэкберн 2:0 Челси - Брентфорд 0:2 Челси - Арсенал 2:2 Бёрнли - Челси 1:4 Фулхэм - Челси 0:2 Челси - Брайтон 1:0 Челси - Астон Вилла 0:1 Борнмут - Челси 0:0 Челси - Ноттингем Форест 0:1 Челси - Уимблдон 2:1 Челси - Лутон Таун 3:0
Кристал Пэлас
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Кристал Пэлас - Брайтон 1:1 Манчестер Сити - Кристал Пэлас 2:2 Кристал Пэлас - Ливерпуль 1:2 Кристал Пэлас - Борнмут 0:2
Вест Хэм - Кристал Пэлас 1:1 Лутон Таун - Кристал Пэлас 2:1 Кристал Пэлас - Эвертон 2:3 Бёрнли - Кристал Пэлас 0:2 Кристал Пэлас - Тоттенхэм 1:2 Ньюкасл - Кристал Пэлас 4:0 Кристал Пэлас - Ноттингем Форест 0:0 Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас 0:1 Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас 3:0 Кристал Пэлас - Фулхэм 0:0 Астон Вилла - Кристал Пэлас 3:1 Кристал Пэлас - Вулверхэмптон 3:2 Плимут - Кристал Пэлас 2:4 Брентфорд - Кристал Пэлас 1:1 Кристал Пэлас - Арсенал 0:1 Шеффилд Юнайтед - Кристал Пэлас 0:1

Результаты матчей

Челси
Кристал Пэлас

Точный счет

0:1
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:4
1 раз 11%
0:0
2 раза 22%
1:2
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%

Точное количество голов

0
3 раза 33%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%
1
1 раз 11%
4
1 раз 11%
0
4 раза 44%
1
3 раза 33%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%

Точный счет

1:4
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
0:1
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%

Точное количество голов

1
4 раза 44%
0
2 раза 22%
4
2 раза 22%
2
1 раз 11%
1
6 раз 67%
2
2 раза 22%
0
1 раз 11%

Точный счет

0:1
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
1:4
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:4
1 раз 6%
0:1
3 раза 17%
1:1
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%

Точное количество голов

0
5 раз 28%
1
5 раз 28%
2
3 раза 17%
4
3 раза 17%
3
2 раза 11%
1
9 раз 50%
0
5 раз 28%
2
3 раза 17%
3
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Челси
Кристал Пэлас

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
5
4
5
4
1.5
2
7
3
6
2.5
1
8
1
8
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
8
1
3
6
1.5
2
7
2
7
2.5
2
7
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
5
0.5
Больше Меньше
13
5
8
10
1.5
4
14
5
13
2.5
1
17
3
15
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 Заявка 19 12 6 1 39 - 16 42
2.
Арсенал
 Заявка 18 12 4 2 36 - 16 40
3.
Астон Вилла
 Заявка 19 12 3 4 40 - 25 39
4.
Тоттенхэм
 Заявка 18 11 3 4 37 - 24 36
5.
Манчестер Сити
 Заявка 17 10 4 3 40 - 20 34
6.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 19 10 1 8 21 - 25 31
7.
Вест Хэм
 Заявка 18 9 3 6 31 - 30 30
8.
Ньюкасл
 Заявка 19 9 2 8 37 - 25 29
9.
Брайтон
 Заявка 18 7 6 5 34 - 31 27
10.
Борнмут
 Заявка 18 7 4 7 28 - 33 25
11.
Челси
 1:0 Заявка 19 7 4 8 30 - 28 25
12.
Вулверхэмптон
 2:1 Заявка 19 7 4 8 25 - 31 25
13.
Фулхэм
 Заявка 19 6 3 10 26 - 34 21
14.
Брентфорд
 1:2 Заявка 18 5 4 9 25 - 26 19
15.
Кристал Пэлас
 0:1 Заявка 19 4 6 9 18 - 27 18
16.
Ноттингем Форест
 Заявка 19 4 5 10 22 - 34 17
17.
Эвертон
 Заявка 18 8 2 8 23 - 22 16
18.
Лутон Таун
 Заявка 18 4 3 11 22 - 35 15
19.
Бёрнли
 Заявка 19 3 2 14 18 - 38 11
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 19 2 3 14 15 - 47 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Астон Вилла
 Заявка 9 8 1 0 26 - 6 25
2.
Ньюкасл
 Заявка 10 8 0 2 23 - 7 24
3.
Ливерпуль
 Заявка 9 7 2 0 22 - 6 23
4.
Арсенал
 Заявка 9 7 2 0 22 - 8 23
5.
Манчестер Сити
 Заявка 8 5 3 0 22 - 9 18
6.
Тоттенхэм
 Заявка 9 6 0 3 17 - 12 18
7.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 10 6 0 4 13 - 16 18
8.
Вест Хэм
 Заявка 9 5 2 2 17 - 10 17
9.
Брайтон
 Заявка 9 4 4 1 18 - 12 16
10.
Фулхэм
 Заявка 9 5 0 4 17 - 11 15
11.
Вулверхэмптон
 2:1 Заявка 9 4 3 2 13 - 14 15
12.
Челси
 1:0 Заявка 10 4 3 3 16 - 13 15
13.
Борнмут
 Заявка 9 3 3 3 12 - 13 12
14.
Брентфорд
 1:2 Заявка 10 3 3 4 17 - 16 12
15.
Эвертон
 Заявка 9 3 1 5 10 - 9 10
16.
Ноттингем Форест
 Заявка 9 2 3 4 12 - 14 9
17.
Лутон Таун
 Заявка 9 2 2 5 11 - 14 8
18.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 10 2 1 7 10 - 24 7
19.
Кристал Пэлас
 0:1 Заявка 9 1 3 5 8 - 13 6
20.
Бёрнли
 Заявка 10 1 0 9 10 - 24 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 Заявка 10 5 4 1 17 - 10 19
2.
Тоттенхэм
 Заявка 9 5 3 1 20 - 12 18
3.
Арсенал
 Заявка 9 5 2 2 14 - 8 17
4.
Манчестер Сити
 Заявка 9 5 1 3 18 - 11 16
5.
Астон Вилла
 Заявка 10 4 2 4 14 - 19 14
6.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 9 4 1 4 8 - 9 13
7.
Борнмут
 Заявка 9 4 1 4 16 - 20 13
8.
Вест Хэм
 Заявка 9 4 1 4 14 - 20 13
9.
Кристал Пэлас
 0:1 Заявка 10 3 3 4 10 - 14 12
10.
Брайтон
 Заявка 9 3 2 4 16 - 19 11
11.
Челси
 1:0 Заявка 9 3 1 5 14 - 15 10
12.
Вулверхэмптон
 2:1 Заявка 10 3 1 6 12 - 17 10
13.
Бёрнли
 Заявка 9 2 2 5 8 - 14 8
14.
Ноттингем Форест
 Заявка 10 2 2 6 10 - 20 8
15.
Брентфорд
 1:2 Заявка 8 2 1 5 8 - 10 7
16.
Лутон Таун
 Заявка 9 2 1 6 11 - 21 7
17.
Эвертон
 Заявка 9 5 1 3 13 - 13 6
18.
Фулхэм
 Заявка 10 1 3 6 9 - 23 6
19.
Ньюкасл
 Заявка 9 1 2 6 14 - 18 5
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 9 0 2 7 5 - 23 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 14 (4)
Борнмут Соланке Доминик 13 (1)
Ливерпуль Салах Мохамед 12 (7)
Тоттенхэм Хын Мин Сон 11 (4)
Вест Хэм Боуэн Джаррод 11 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Вулверхэмптон Лемина Марио 1 8
Тоттенхэм Биссума Ив 2 6
Фулхэм Пальинья Жоау 8
Челси Джексон Николас 8
Манчестер Сити Родри Эрнандес 1 6
Весь список
  • Первый тайм
  • Судья
    28'
    Интересно... Нкунку сейчас явно по ноге в своей штрафной сбивал защитник, но рефери не увидел фола в этой ситуации. Не было действительно контакта?
  • Офсайд
    27'
    ОПАСНО! Не завершает Джексон, но все же был 15-й номер "Челси" в офсайде. После передачи от Нкунку на левый край в дальний угол пробил игрок атаки хозяев, но промахнулся. Далее уже был у него офсайд определен.
  • Фол, нарушение
    26'
    Нкунку в центре поля явно перестарался сейчас. Сфолил против игрока соперника он. Слишком жесткий подкат. Рефери встречу тут же остановил. 
  • 25'
    Совсем не ладится игра у "Кристал Пэлас" в этой встрече. Все атаки заканчиваются выносом в центр поля игроками "Челси". Сами "пенсионеры" же действуют куда острее. 
  • Опасный момент
    23'
    ХЕНДЕРСОН! Спасает он свою команду сейчас! Джексон в касание в штрафную отправил сейчас Мудрика, который с близкого расстояния расстреливал голкипера, но тот выставил руку в сторону и свою команду сумел спасти!
  • 22'
    Забрал сейчас владение снова "Челси". Целиком и полностью ситуацию на футбольном поле контролируют игроки в синих футболках и трусах. 
  • 21'
    Слишком долго решение принимал Нкунку, и в итоге против него уверенно в подкате сыграл один из защитников, который мяч выбил за боковую линию. 
  • Офсайд
    20'
    Дисаси чуть ли не с "ленточки" сейчас мяч выносил, но офсайд был зафиксирован на левой штанге у Матета. Рефери по нему тут же среагировал. 
  • Фол, нарушение
    19'
    Почти 20 минут соперники отыграли. Андерсен сейчас получил толчок в спину от соперника. Рухнул футболист на газон. Все с ним в порядке, судя по всему. Игру он продолжит. 
  • Фол, нарушение
    17'
    Против Джексона Андерсен сейчас явно правила нарушил. Игрок "Челси" оказался на футбольном газоне. Приходит постепенно в себя футболист "синих". 
  • 16'
    Классная атака "Челси" состоялась, и мяч в сетке оказался. Справедливости ради стоит отметить, что в ходе размашистой атаки хозяев у одного из защитников "Пэлас" поехала нога. 
  • Описание гола
    15'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! МУДРИК! 1:0!
    Гол забивает "Челси"! Мощную контратаку провели хозяева. Последовал пас от Нкунку в штрафную, но отбил сферу защитник. Вторая попытка была у Кристофера прострелить, и он сумел доставить сферу на линию вратарской, откуда в касание сферу в сетку направил Мудрик!
  • Офсайд
    14'
    Матета оказался в офсайде тем временем. В явном "вне игры" он оказался после передачи в его адрес. Не лучшим образом себя проявил футболист. 
  • 13'
    С невозмутимым видом на все происходящее смотрит Почеттино. Его команда сегодня котируется фаворитом игры, но пока преимущественно робко выглядит на футбольном поле. 
  • 12'
    Неплохую атаку "Челси" провел, но счет открыть не удалось "синим". Посмотрим, чем ответят на это наступление соперники. И ответят ли вообще. 
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    • Опасный момент
      11'
      Успевает сейчас защитник спасти "орлов" от гола. Во вратаря при выхода один на один пробил Мудрик, но сфера все равно полетела в ворота, и почти с "ленточки" выбил ее в аут защитник.
    • 9'
      Пока скромным кажется наш поединок в плане атакующих действий в исполнении соперников. Будем ждать голевые и опасные моменты в матче. 
    • 8'
      Контроль "Кристал Пэлас" продолжает сохранять над мячом. Центральный защитник "стекольщиков" Андерсен подключился к атаке своей команды и выстрел нанес - мяч в руки вратарю прилетел. 
    • Фол, нарушение
      7'
      В атаке теперь фол со стороны "Челси". Лерма по ноге от Кайседо получил. От судейского взгляда этот игровой эпизод не укрылся. Судья зафиксировал нарушение правил.
    • Опасный момент
      6'
      МОМЕНТИЩЕ! Штрафной удар "Пэлас" заработал сейчас. Эзе в итоге не стал перебрасывать "стенку", а хитро ее обвел. Снаряд рядом с правой стойкой просвистел в итоге!
    • Фол, нарушение
      4'
      Эзе перестарался в борьбе за мяч на чужой половине поля. Явно соперника за футболку он попридержал. Рефери моментально зафиксировал фол в атаке. 
    • 3'
      На первых минутах встречи пытается играть первым номером "Кристал Пэлас". С мячом на чужой половине поля гости. "Челси" пока играет в отборе безуспешно. 
    • 2'
      Футболисты "Челси" в этой встрече вышли в чисто синих цветах на футбольный газон, а игроки "Кристал Пэлас" предстали перед нами в белых футболках и голубых трусах. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Встреча в Лондоне со свистком рефери стартовал! Удачи соперникам, и пусть в этой игре победит сильнейший! Поехали!
    • До матча
    • Судья
      Представим вашему вниманию бригаду рефери:

      Главный судья: Майкл Солсбери (Англия);
      Ассистент: Адам Нанн (Англия);
      Ассистент: Дерек Итон (Англия);
      Резервный: Тим Робинсон (Западный Суссекс, Англия).
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stamford Bridge. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 55% завершится победой Челси.
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Челси 1:0 Кристал Пэлас

    Исход игры
    Челси
    81% (132)
    Ничья
    12.9% (21)
    Кристал Пэлас
    6.1% (10)
    Тотал 2.5
    Больше
    59.82% (67)
    Меньше
    40.18% (45)
    Обе команды забьют
    Да
    64.29% (72)
    Нет
    35.71% (40)
    Популярный счёт
    2:1 Челси
    36.8% (60)
    2:0 Челси
    12.3% (20)
    1:0 Челси
    11% (18)
    1:1 Ничья
    3.7% (6)
    3:1 Челси
    3.1% (5)
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