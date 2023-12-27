Первый тайм

28' Интересно... Нкунку сейчас явно по ноге в своей штрафной сбивал защитник, но рефери не увидел фола в этой ситуации. Не было действительно контакта?

27' ОПАСНО! Не завершает Джексон, но все же был 15-й номер "Челси" в офсайде. После передачи от Нкунку на левый край в дальний угол пробил игрок атаки хозяев, но промахнулся. Далее уже был у него офсайд определен.

26' Нкунку в центре поля явно перестарался сейчас. Сфолил против игрока соперника он. Слишком жесткий подкат. Рефери встречу тут же остановил.

25' Совсем не ладится игра у "Кристал Пэлас" в этой встрече. Все атаки заканчиваются выносом в центр поля игроками "Челси". Сами "пенсионеры" же действуют куда острее.

23' ХЕНДЕРСОН! Спасает он свою команду сейчас! Джексон в касание в штрафную отправил сейчас Мудрика, который с близкого расстояния расстреливал голкипера, но тот выставил руку в сторону и свою команду сумел спасти!

22' Забрал сейчас владение снова "Челси". Целиком и полностью ситуацию на футбольном поле контролируют игроки в синих футболках и трусах.