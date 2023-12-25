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  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 19. Стадион: .
Челси
 
Позже
Кристал Пэлас
Прогнозы 50
Челси 94% (47)
X 6% (3)
Кристал Пэлас 0% (0)
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Челси
Ничья
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Челси
Кристал Пэлас

История личных встреч

Челси
Кристал Пэлас

18 матчей

100%
18 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

55.6%
27.8%
16.6%
10 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

61.1%
16.7%
22.2%
11 побед 3 ничьи 0 побед

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

125%
0 побед 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

125%
0 побед 5 ничьих 3 победы

22 матча

81.8%
18.2%
18 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

45.5%
45.5%
9%
10 побед 10 ничьих 2 победы

Второй тайм

50%
36.4%
13.6%
11 побед 8 ничьих 3 победы

История матчей

ПЛ
1:0
ПЛ
1:2
К
2:0
ПЛ
0:1
ПЛ
3:0
ПЛ
1:4
ПЛ
4:0
ПЛ
2:3
ПЛ
2:0
ПЛ
0:1
ПЛ
3:1
ПЛ
2:1
ПЛ
2:1
ПЛ
1:2
ПЛ
0:1
ПЛ
0:3
ПЛ
1:2
ПЛ
1:0
ПЛ
1:2
ПЛ
1:0
ПЛ
2:1
ТМС
0:1

Голы

Всего голов

22
19

Голов в среднем за матч

2
1.73

Среднее время на гол

45
52

Всего голов

8
7

Голов в среднем за матч

0.73
0.64

Среднее время на гол

123
141

Всего голов

30
26

Голов в среднем за матч

1.36
1.18

Тотал матчей

2.5
15
Больше 68%
Меньше 32%
7
13
Больше 59%
Меньше 41%
9
4
Больше 18%
Меньше 82%
18
2
Больше 9%
Меньше 91%
20

Среднее время на гол

66
76

Бомбардиры внутри турнира

Челси
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Джексон Николас 7 0.39
Палмер Коул 6 (4) 0.33
Стерлинг Рахим 5 0.28
Мудрик Михаил 2 0.11
Фернандес Энцо 2 (1) 0.11
Колвилл Леви 1 0.06
Силва Тьяго 1 0.06
Нкунку Кристофер 1 0.06
Дисаси Аксель 1 0.06
Броя Армандо 1 0.06
Чуквуэмека Карни 1 0.06
Галлахер Конор 0 0
Гюсто Мало 0 0
Чилуэлл Бен 0 0
Джеймс Рис II 0 0
Бадьяшиль Бенуа 0 0
Кристал Пэлас
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эдуар Одсонн 6 0.33
Айю Джордан 2 0.11
Матета Жан-Филипп 2 (1) 0.11
Андерсен Йоаким 2 0.11
Эзе Эберечи 2 (1) 0.11
Олисе Майкл 2 (1) 0.11
Шлупп Джеффри 1 0.06
Митчелл Тайрик 1 0.06
Уорд Джоэл 0 0
Хефферсон Лерма 0 0

Карточки

Челси
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джексон Николас 8 0
Галлахер Конор 4 1
Стерлинг Рахим 5 0
Кукурелья Марк 5 0
Палмер Коул 5 0
Кайседо Мойсес 4 0
Фернандес Энцо 4 0
Гюсто Мало 2 1
Чилуэлл Бен 3 0
Мудрик Михаил 3 0
Джеймс Рис II 1 1
Силва Тьяго 2 0
Дисаси Аксель 2 0
Санчес Роберт 2 0
Чуквуэмека Карни 2 0
Угочукву Лесли 2 0
Маурисио Почеттино 2 0
Колвилл Леви 2 0
Беттинелли Маркус 1 0
Матсен Ян 1 0
Кристал Пэлас
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Айю Джордан 5 1
Уорд Джоэл 4 0
Андерсен Йоаким 4 0
Хьюз Уилл 3 0
Хефферсон Лерма 3 0
Эдуар Одсонн 3 0
Митчелл Тайрик 3 0
Матета Жан-Филипп 2 0
Эзе Эберечи 2 0
Дукуре Шейк 2 0
Хендерсон Дин 1 0
Гехи Марк 1 0
Ричардс Крис 1 0
Ахамада Науиру 1 0
Озо Дэвид 1 0
Рой Ходжсон 1 0

Результаты матчей

Челси
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
67% (6)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Кристал Пэлас
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
11% (1)
78% (7)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (6)
22% (2)
11% (1)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

7
6
Челси
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
89% (8)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
Кристал Пэлас
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
11% (1)
33% (3)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

13
9

Упущенные победы

9
4
Челси
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
17% (3)
78% (14)
6% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
28% (5)
33% (6)
Кристал Пэлас
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
17% (3)
56% (10)
28% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
61% (11)
17% (3)
22% (4)

Сухие победы

3
5

Сухие поражения

4
1

Волевые победы

15
9

Упущенные победы

16
10

Голы по времени матча

Забито

15
10
7 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 4
12 Не забивали 10
1
7%
0
0%
1-15
4
27%
2
20%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
2
13%
3
30%
46-60
5
33%
1
10%
61-75
1
7%
4
40%
76-90

Пропущено

13
13
4 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 6
0
0%
2
15%
1-15
2
15%
2
15%
16-30
2
15%
2
15%
31-45
3
23%
1
8%
46-60
1
8%
2
15%
61-75
5
38%
4
31%
76-90

Забито

13
9
6 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 4
11 Не забивали 13
0
0%
1
11%
1-15
4
31%
0
0%
16-30
2
15%
1
11%
31-45
1
8%
3
33%
46-60
3
23%
1
11%
61-75
3
23%
3
33%
76-90

Пропущено

16
12
6 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 7
4
25%
1
8%
1-15
1
6%
1
8%
16-30
1
6%
0
0%
31-45
4
25%
2
17%
46-60
2
13%
2
17%
61-75
4
25%
6
50%
76-90

Забито

28
19
13 В 1-м тайме 4
15 Во 2-м тайме 15
5 Забивали первыми 8
5 Не забивали 5
1
4%
1
5%
1-15
8
29%
2
11%
16-30
4
14%
1
5%
31-45
3
11%
6
32%
46-60
8
29%
2
11%
61-75
4
14%
7
37%
76-90

Пропущено

29
25
10 В 1-м тайме 8
19 Во 2-м тайме 17
12 Пропускали первыми 8
14 Не пропускали 13
4
14%
3
12%
1-15
3
10%
3
12%
16-30
3
10%
2
8%
31-45
7
24%
3
12%
46-60
3
10%
4
16%
61-75
9
31%
10
40%
76-90

Результаты последних матчей

Челси
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Вулверхэмптон - Челси 2:1 Челси - Ньюкасл 1:1 Челси - Шеффилд Юнайтед 2:0 Эвертон - Челси 2:0
Манчестер Юнайтед - Челси 2:1 Челси - Брайтон 3:2 Ньюкасл - Челси 4:1 Челси - Манчестер Сити 4:4 Тоттенхэм - Челси 1:4 Челси - Блэкберн 2:0 Челси - Брентфорд 0:2 Челси - Арсенал 2:2 Бёрнли - Челси 1:4 Фулхэм - Челси 0:2 Челси - Брайтон 1:0 Челси - Астон Вилла 0:1 Борнмут - Челси 0:0 Челси - Ноттингем Форест 0:1 Челси - Уимблдон 2:1 Челси - Лутон Таун 3:0
Кристал Пэлас
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Кристал Пэлас - Брайтон 1:1 Манчестер Сити - Кристал Пэлас 2:2 Кристал Пэлас - Ливерпуль 1:2 Кристал Пэлас - Борнмут 0:2
Вест Хэм - Кристал Пэлас 1:1 Лутон Таун - Кристал Пэлас 2:1 Кристал Пэлас - Эвертон 2:3 Бёрнли - Кристал Пэлас 0:2 Кристал Пэлас - Тоттенхэм 1:2 Ньюкасл - Кристал Пэлас 4:0 Кристал Пэлас - Ноттингем Форест 0:0 Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас 0:1 Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас 3:0 Кристал Пэлас - Фулхэм 0:0 Астон Вилла - Кристал Пэлас 3:1 Кристал Пэлас - Вулверхэмптон 3:2 Плимут - Кристал Пэлас 2:4 Брентфорд - Кристал Пэлас 1:1 Кристал Пэлас - Арсенал 0:1 Шеффилд Юнайтед - Кристал Пэлас 0:1

Результаты матчей

Челси
Кристал Пэлас

Точный счет

0:1
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:4
1 раз 11%
0:0
2 раза 22%
1:2
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%

Точное количество голов

0
3 раза 33%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%
1
1 раз 11%
4
1 раз 11%
0
4 раза 44%
1
3 раза 33%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%

Точный счет

1:4
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
0:1
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%

Точное количество голов

1
4 раза 44%
0
2 раза 22%
4
2 раза 22%
2
1 раз 11%
1
6 раз 67%
2
2 раза 22%
0
1 раз 11%

Точный счет

0:1
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
1:4
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:4
1 раз 6%
0:1
3 раза 17%
1:1
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%

Точное количество голов

0
5 раз 28%
1
5 раз 28%
2
3 раза 17%
4
3 раза 17%
3
2 раза 11%
1
9 раз 50%
0
5 раз 28%
2
3 раза 17%
3
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Челси
Кристал Пэлас

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
5
4
5
4
1.5
2
7
3
6
2.5
1
8
1
8
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
8
1
3
6
1.5
2
7
2
7
2.5
2
7
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
5
0.5
Больше Меньше
13
5
8
10
1.5
4
14
5
13
2.5
1
17
3
15
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 18 12 4 2 36 - 16 40
2.
Астон Вилла
 Заявка 18 12 3 3 38 - 22 39
3.
Ливерпуль
 Заявка 18 11 6 1 37 - 16 39
4.
Тоттенхэм
 Заявка 18 11 3 4 37 - 24 36
5.
Манчестер Сити
 Заявка 17 10 4 3 40 - 20 34
6.
Вест Хэм
 Заявка 18 9 3 6 31 - 30 30
7.
Ньюкасл
 Заявка 18 9 2 7 36 - 22 29
8.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 18 9 1 8 18 - 23 28
9.
Брайтон
 Заявка 18 7 6 5 34 - 31 27
10.
Борнмут
 Заявка 17 6 4 7 25 - 33 22
11.
Челси
 Заявка 18 6 4 8 29 - 28 22
12.
Вулверхэмптон
 Заявка 18 6 4 8 23 - 30 22
13.
Фулхэм
 Заявка 18 6 3 9 26 - 31 21
14.
Брентфорд
 Заявка 17 5 4 8 24 - 24 19
15.
Кристал Пэлас
 Заявка 18 4 6 8 18 - 26 18
16.
Эвертон
 Заявка 18 8 2 8 23 - 22 16
17.
Ноттингем Форест
 Заявка 18 3 5 10 19 - 33 14
18.
Лутон Таун
 Заявка 17 3 3 11 19 - 33 12
19.
Бёрнли
 Заявка 18 3 2 13 18 - 36 11
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 18 2 3 13 13 - 44 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Астон Вилла
 Заявка 9 8 1 0 26 - 6 25
2.
Ньюкасл
 Заявка 9 8 0 1 22 - 4 24
3.
Ливерпуль
 Заявка 9 7 2 0 22 - 6 23
4.
Арсенал
 Заявка 9 7 2 0 22 - 8 23
5.
Манчестер Сити
 Заявка 8 5 3 0 22 - 9 18
6.
Тоттенхэм
 Заявка 9 6 0 3 17 - 12 18
7.
Вест Хэм
 Заявка 9 5 2 2 17 - 10 17
8.
Брайтон
 Заявка 9 4 4 1 18 - 12 16
9.
Фулхэм
 Заявка 9 5 0 4 17 - 11 15
10.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 9 5 0 4 10 - 14 15
11.
Вулверхэмптон
 Заявка 9 4 3 2 13 - 14 15
12.
Челси
 Заявка 9 3 3 3 15 - 13 12
13.
Брентфорд
 Заявка 9 3 3 3 16 - 14 12
14.
Эвертон
 Заявка 9 3 1 5 10 - 9 10
15.
Борнмут
 Заявка 8 2 3 3 9 - 13 9
16.
Ноттингем Форест
 Заявка 9 2 3 4 12 - 14 9
17.
Лутон Таун
 Заявка 9 2 2 5 11 - 14 8
18.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 9 2 1 6 8 - 21 7
19.
Кристал Пэлас
 Заявка 9 1 3 5 8 - 13 6
20.
Бёрнли
 Заявка 9 1 0 8 10 - 22 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Тоттенхэм
 Заявка 9 5 3 1 20 - 12 18
2.
Арсенал
 Заявка 9 5 2 2 14 - 8 17
3.
Манчестер Сити
 Заявка 9 5 1 3 18 - 11 16
4.
Ливерпуль
 Заявка 9 4 4 1 15 - 10 16
5.
Астон Вилла
 Заявка 9 4 2 3 12 - 16 14
6.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 9 4 1 4 8 - 9 13
7.
Борнмут
 Заявка 9 4 1 4 16 - 20 13
8.
Вест Хэм
 Заявка 9 4 1 4 14 - 20 13
9.
Кристал Пэлас
 Заявка 9 3 3 3 10 - 13 12
10.
Брайтон
 Заявка 9 3 2 4 16 - 19 11
11.
Челси
 Заявка 9 3 1 5 14 - 15 10
12.
Бёрнли
 Заявка 9 2 2 5 8 - 14 8
13.
Брентфорд
 Заявка 8 2 1 5 8 - 10 7
14.
Вулверхэмптон
 Заявка 9 2 1 6 10 - 16 7
15.
Эвертон
 Заявка 9 5 1 3 13 - 13 6
16.
Фулхэм
 Заявка 9 1 3 5 9 - 20 6
17.
Ньюкасл
 Заявка 9 1 2 6 14 - 18 5
18.
Ноттингем Форест
 Заявка 9 1 2 6 7 - 19 5
19.
Лутон Таун
 Заявка 8 1 1 6 8 - 19 4
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 9 0 2 7 5 - 23 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 14 (4)
Ливерпуль Салах Мохамед 12 (7)
Борнмут Соланке Доминик 12 (1)
Тоттенхэм Хын Мин Сон 11 (4)
Вест Хэм Боуэн Джаррод 11 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Вулверхэмптон Лемина Марио 1 8
Тоттенхэм Биссума Ив 2 6
Фулхэм Пальинья Жоау 8
Челси Джексон Николас 8
Манчестер Сити Родри Эрнандес 1 6
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Челси - Кристал Пэлас от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 27 декабря 2023, осталось 2 дня 13 часов 12 минут.



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    • Прогнозы 50
    Челси 94% (47)
    X 6% (3)
    Кристал Пэлас 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Челси
    Ничья
    Кристал Пэлас
    1.75
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    3.95
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    5.10
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    Прогнозы на матч Челси - Кристал Пэлас

    Исход игры
    Челси
    94% (47)
    Ничья
    6% (3)
    Кристал Пэлас
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    56.25% (27)
    Меньше
    43.75% (21)
    Обе команды забьют
    Да
    60.42% (29)
    Нет
    39.58% (19)
    Популярный счёт
    2:1 Челси
    46% (23)
    2:0 Челси
    24% (12)
    1:0 Челси
    12% (6)
    1:1 Ничья
    6% (3)
    3:1 Челси
    6% (3)
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