Тур: 19. Стадион: Стэмфорд Бридж.
Позже
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Главный тренер: Почеттино Маурисио
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Главный тренер: Ходжсон Рой
- Травмы и дисквалификации
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История личных встреч
Челси
Кристал Пэлас
18 матчей
100%
18 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
55.6%
27.8%
16.6%
10 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
61.1%
16.7%
22.2%
11 побед 3 ничьи 0 побед
4 матча
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
125%
0 побед 5 ничьих 2 победы
Второй тайм
125%
0 побед 5 ничьих 3 победы
22 матча
81.8%
18.2%
18 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
45.5%
45.5%
9%
10 побед 10 ничьих 2 победы
Второй тайм
50%
36.4%
13.6%
11 побед 8 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
22
19
Голов в среднем за матч
2
1.73
Среднее время на гол
45
52
Всего голов
8
7
Голов в среднем за матч
0.73
0.64
Среднее время на гол
123
141
Всего голов
30
26
Голов в среднем за матч
1.36
1.18
Тотал матчей
2.5
15
Больше 68%
Меньше 32%
7
13
Больше 59%
Меньше 41%
9
4
Больше 18%
Меньше 82%
18
2
Больше 9%
Меньше 91%
20
Среднее время на гол
66
76
Бомбардиры внутри турнира
Челси
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Джексон Николас
|7
|0.39
|Палмер Коул
|6 (4)
|0.33
|Стерлинг Рахим
|5
|0.28
|Мудрик Михаил
|2
|0.11
|Фернандес Энцо
|2 (1)
|0.11
|Колвилл Леви
|1
|0.06
|Силва Тьяго
|1
|0.06
|Нкунку Кристофер
|1
|0.06
|Дисаси Аксель
|1
|0.06
|Броя Армандо
|1
|0.06
|Чуквуэмека Карни
|1
|0.06
|Галлахер Конор
|0
|0
|Гюсто Мало
|0
|0
|Чилуэлл Бен
|0
|0
|Джеймс Рис II
|0
|0
|Бадьяшиль Бенуа
|0
|0
Кристал Пэлас
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эдуар Одсонн
|6
|0.33
|Айю Джордан
|2
|0.11
|Матета Жан-Филипп
|2 (1)
|0.11
|Андерсен Йоаким
|2
|0.11
|Эзе Эберечи
|2 (1)
|0.11
|Олисе Майкл
|2 (1)
|0.11
|Шлупп Джеффри
|1
|0.06
|Митчелл Тайрик
|1
|0.06
|Уорд Джоэл
|0
|0
|Хефферсон Лерма
|0
|0
Карточки
Челси
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Джексон Николас
|8
|0
|Галлахер Конор
|4
|1
|Стерлинг Рахим
|5
|0
|Кукурелья Марк
|5
|0
|Палмер Коул
|5
|0
|Кайседо Мойсес
|4
|0
|Фернандес Энцо
|4
|0
|Гюсто Мало
|2
|1
|Чилуэлл Бен
|3
|0
|Мудрик Михаил
|3
|0
|Джеймс Рис II
|1
|1
|Силва Тьяго
|2
|0
|Дисаси Аксель
|2
|0
|Санчес Роберт
|2
|0
|Чуквуэмека Карни
|2
|0
|Угочукву Лесли
|2
|0
|Маурисио Почеттино
|2
|0
|Колвилл Леви
|2
|0
|Беттинелли Маркус
|1
|0
|Матсен Ян
|1
|0
Кристал Пэлас
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Айю Джордан
|5
|1
|Уорд Джоэл
|4
|0
|Андерсен Йоаким
|4
|0
|Хьюз Уилл
|3
|0
|Хефферсон Лерма
|3
|0
|Эдуар Одсонн
|3
|0
|Митчелл Тайрик
|3
|0
|Матета Жан-Филипп
|2
|0
|Эзе Эберечи
|2
|0
|Дукуре Шейк
|2
|0
|Хендерсон Дин
|1
|0
|Гехи Марк
|1
|0
|Ричардс Крис
|1
|0
|Ахамада Науиру
|1
|0
|Озо Дэвид
|1
|0
|Рой Ходжсон
|1
|0
Результаты матчей
Челси
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
67% (6)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Кристал Пэлас
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
11% (1)
78% (7)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (6)
22% (2)
11% (1)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
3
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
7
6
Челси
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
89% (8)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
Кристал Пэлас
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
11% (1)
33% (3)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
13
9
Упущенные победы
9
4
Челси
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
17% (3)
78% (14)
6% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
28% (5)
33% (6)
Кристал Пэлас
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
17% (3)
56% (10)
28% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
61% (11)
17% (3)
22% (4)
Сухие победы
3
5
Сухие поражения
4
1
Волевые победы
15
9
Упущенные победы
16
10
Голы по времени матча
Забито
15
10
7 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 4
12 Не забивали 10
1
7%
0
0%
1-15
4
27%
2
20%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
2
13%
3
30%
46-60
5
33%
1
10%
61-75
1
7%
4
40%
76-90
Пропущено
13
13
4 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 6
0
0%
2
15%
1-15
2
15%
2
15%
16-30
2
15%
2
15%
31-45
3
23%
1
8%
46-60
1
8%
2
15%
61-75
5
38%
4
31%
76-90
Забито
13
9
6 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 4
11 Не забивали 13
0
0%
1
11%
1-15
4
31%
0
0%
16-30
2
15%
1
11%
31-45
1
8%
3
33%
46-60
3
23%
1
11%
61-75
3
23%
3
33%
76-90
Пропущено
16
12
6 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 7
4
25%
1
8%
1-15
1
6%
1
8%
16-30
1
6%
0
0%
31-45
4
25%
2
17%
46-60
2
13%
2
17%
61-75
4
25%
6
50%
76-90
Забито
28
19
13 В 1-м тайме 4
15 Во 2-м тайме 15
5 Забивали первыми 8
5 Не забивали 5
1
4%
1
5%
1-15
8
29%
2
11%
16-30
4
14%
1
5%
31-45
3
11%
6
32%
46-60
8
29%
2
11%
61-75
4
14%
7
37%
76-90
Пропущено
29
25
10 В 1-м тайме 8
19 Во 2-м тайме 17
12 Пропускали первыми 8
14 Не пропускали 13
4
14%
3
12%
1-15
3
10%
3
12%
16-30
3
10%
2
8%
31-45
7
24%
3
12%
46-60
3
10%
4
16%
61-75
9
31%
10
40%
76-90
Результаты последних матчей
Челси
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Вулверхэмптон - Челси 2:1 Челси - Ньюкасл 1:1 Челси - Шеффилд Юнайтед 2:0 Эвертон - Челси 2:0
Манчестер Юнайтед - Челси 2:1 Челси - Брайтон 3:2 Ньюкасл - Челси 4:1 Челси - Манчестер Сити 4:4 Тоттенхэм - Челси 1:4 Челси - Блэкберн 2:0 Челси - Брентфорд 0:2 Челси - Арсенал 2:2 Бёрнли - Челси 1:4 Фулхэм - Челси 0:2 Челси - Брайтон 1:0 Челси - Астон Вилла 0:1 Борнмут - Челси 0:0 Челси - Ноттингем Форест 0:1 Челси - Уимблдон 2:1 Челси - Лутон Таун 3:0
Кристал Пэлас
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Кристал Пэлас - Брайтон 1:1 Манчестер Сити - Кристал Пэлас 2:2 Кристал Пэлас - Ливерпуль 1:2 Кристал Пэлас - Борнмут 0:2
Вест Хэм - Кристал Пэлас 1:1 Лутон Таун - Кристал Пэлас 2:1 Кристал Пэлас - Эвертон 2:3 Бёрнли - Кристал Пэлас 0:2 Кристал Пэлас - Тоттенхэм 1:2 Ньюкасл - Кристал Пэлас 4:0 Кристал Пэлас - Ноттингем Форест 0:0 Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас 0:1 Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас 3:0 Кристал Пэлас - Фулхэм 0:0 Астон Вилла - Кристал Пэлас 3:1 Кристал Пэлас - Вулверхэмптон 3:2 Плимут - Кристал Пэлас 2:4 Брентфорд - Кристал Пэлас 1:1 Кристал Пэлас - Арсенал 0:1 Шеффилд Юнайтед - Кристал Пэлас 0:1
Результаты матчей
Челси
Кристал Пэлас
Точный счет
0:1
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:4
1 раз 11%
0:0
2 раза 22%
1:2
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
Точное количество голов
0
3 раза 33%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%
1
1 раз 11%
4
1 раз 11%
0
4 раза 44%
1
3 раза 33%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
Точный счет
1:4
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
0:1
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
Точное количество голов
1
4 раза 44%
0
2 раза 22%
4
2 раза 22%
2
1 раз 11%
1
6 раз 67%
2
2 раза 22%
0
1 раз 11%
Точный счет
0:1
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
1:4
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:4
1 раз 6%
0:1
3 раза 17%
1:1
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
Точное количество голов
0
5 раз 28%
1
5 раз 28%
2
3 раза 17%
4
3 раза 17%
3
2 раза 11%
1
9 раз 50%
0
5 раз 28%
2
3 раза 17%
3
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Челси
Кристал Пэлас
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
54
54
27
36
18
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
81
36
27
27
27
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
135
Больше Меньше
135
810
414
513
117
315
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|18
|12
|4
|2
|36 - 16
|40
|2.
|Заявка
|18
|12
|3
|3
|38 - 22
|39
|3.
|Заявка
|18
|11
|6
|1
|37 - 16
|39
|4.
|Заявка
|18
|11
|3
|4
|37 - 24
|36
|5.
|Заявка
|17
|10
|4
|3
|40 - 20
|34
|6.
|Заявка
|18
|9
|3
|6
|31 - 30
|30
|7.
|Заявка
|18
|9
|2
|7
|36 - 22
|29
|8.
|Заявка
|18
|9
|1
|8
|18 - 23
|28
|9.
|Заявка
|18
|7
|6
|5
|34 - 31
|27
|10.
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|25 - 33
|22
|11.
|Заявка
|18
|6
|4
|8
|29 - 28
|22
|12.
|Заявка
|18
|6
|4
|8
|23 - 30
|22
|13.
|Заявка
|18
|6
|3
|9
|26 - 31
|21
|14.
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|24 - 24
|19
|15.
|Заявка
|18
|4
|6
|8
|18 - 26
|18
|16.
|Заявка
|18
|8
|2
|8
|23 - 22
|16
|17.
|Заявка
|18
|3
|5
|10
|19 - 33
|14
|18.
|Заявка
|17
|3
|3
|11
|19 - 33
|12
|19.
|Заявка
|18
|3
|2
|13
|18 - 36
|11
|20.
|Заявка
|18
|2
|3
|13
|13 - 44
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|8
|1
|0
|26 - 6
|25
|2.
|Заявка
|9
|8
|0
|1
|22 - 4
|24
|3.
|Заявка
|9
|7
|2
|0
|22 - 6
|23
|4.
|Заявка
|9
|7
|2
|0
|22 - 8
|23
|5.
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|22 - 9
|18
|6.
|Заявка
|9
|6
|0
|3
|17 - 12
|18
|7.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|17 - 10
|17
|8.
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|18 - 12
|16
|9.
|Заявка
|9
|5
|0
|4
|17 - 11
|15
|10.
|Заявка
|9
|5
|0
|4
|10 - 14
|15
|11.
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|13 - 14
|15
|12.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|15 - 13
|12
|13.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|16 - 14
|12
|14.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|10 - 9
|10
|15.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|9 - 13
|9
|16.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|12 - 14
|9
|17.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|11 - 14
|8
|18.
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|8 - 21
|7
|19.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|8 - 13
|6
|20.
|Заявка
|9
|1
|0
|8
|10 - 22
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|20 - 12
|18
|2.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|14 - 8
|17
|3.
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|18 - 11
|16
|4.
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|15 - 10
|16
|5.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|12 - 16
|14
|6.
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|8 - 9
|13
|7.
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|16 - 20
|13
|8.
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|14 - 20
|13
|9.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|10 - 13
|12
|10.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|16 - 19
|11
|11.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|14 - 15
|10
|12.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|8 - 14
|8
|13.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|8 - 10
|7
|14.
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|10 - 16
|7
|15.
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|13 - 13
|6
|16.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|9 - 20
|6
|17.
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|14 - 18
|5
|18.
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|7 - 19
|5
|19.
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|8 - 19
|4
|20.
|Заявка
|9
|0
|2
|7
|5 - 23
|2
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|14 (4)
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|12 (7)
|Борнмут
|Соланке Доминик
|12 (1)
|Тоттенхэм
|Хын Мин Сон
|11 (4)
|Вест Хэм
|Боуэн Джаррод
|11 (1)
|Вулверхэмптон
|Лемина Марио
|1 8
|Тоттенхэм
|Биссума Ив
|2 6
|Фулхэм
|Пальинья Жоау
|8
|Челси
|Джексон Николас
|8
|Манчестер Сити
|Родри Эрнандес
|1 6
Прогнозы на матч Челси - Кристал Пэлас
Исход игры
Челси
94% (47)
Ничья
6% (3)
Кристал Пэлас
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
56.25% (27)
Меньше
43.75% (21)
Обе команды забьют
Да
60.42% (29)
Нет
39.58% (19)
Популярный счёт
2:1 Челси
46% (23)
2:0 Челси
24% (12)
1:0 Челси
12% (6)
1:1 Ничья
6% (3)
3:1 Челси
6% (3)
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