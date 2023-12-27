Тур: 19. Стадион: Гудисон Парк. Главный судья: Брукс Джон
Позже
Прогноз на матч от Liveresult
21
Гомеш
Андре
14
Гомеш
Бету
47
Фоден
Фил
10
Грилиш
Джек
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Гомеш АндреПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Гомеш БетуНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
22 Годфри БенЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
61 Доббин ЛьюисПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Дайч Шон
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Луис МатеусПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
47 Фоден ФилПолузащитник
-
10 Грилиш ДжекПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
21 Гомес СерхиоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
52 Бобб ОскарПолузащитник
- Полузащитник
-
82 Льюис РикоПолузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Гвардиола Пеп
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
История личных встреч
Эвертон
Манчестер Сити
12 матчей
91.7%
8.3%
11 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
75%
58.3%
9 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
50%
8 побед 6 ничьих 0 побед
23 матча
21.7%
78.3%
0 побед 5 ничьих 18 побед
Первый тайм
30.4%
69.6%
0 побед 7 ничьих 12 побед
Второй тайм
21.7%
78.3%
0 побед 5 ничьих 16 побед
35 матчей
31.4%
17.1%
51.5%
11 побед 6 ничьих 18 побед
Первый тайм
25.7%
40%
34.3%
9 побед 14 ничьих 12 побед
Второй тайм
22.9%
31.4%
45.7%
8 побед 11 ничьих 16 побед
История матчей
Голы
Всего голов
21
15
Голов в среднем за матч
1.17
0.88
Среднее время на гол
77
102
Всего голов
27
27
Голов в среднем за матч
1.59
1.5
Среднее время на гол
56
60
Всего голов
48
42
Голов в среднем за матч
1.37
1.2
Тотал матчей
2.5
34
Больше 97%
Меньше 3%
1
29
Больше 83%
Меньше 17%
6
16
Больше 46%
Меньше 54%
19
9
Больше 26%
Меньше 74%
26
2
Больше 6%
Меньше 94%
33
Среднее время на гол
65
75
Бомбардиры внутри турнира
Эвертон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дукуре Абдулай
|6
|0.33
|Калверт-Льюин Доминик
|3
|0.17
|Макнил Дуайт
|2
|0.11
|Миколенко Виталий
|2
|0.11
|Харрисон Джек
|1
|0.06
|Тарковски Джеймс
|1
|0.06
|Гарнер Джеймс
|1
|0.06
|Гуэйе Идрисса
|1
|0.06
|Кин Майкл
|1
|0.06
|Гомеш Андре
|1
|0.06
|Данджума Арно
|1
|0.06
|Гомеш Бету
|1
|0.06
|Онана Амаду
|1
|0.06
|Доббин Льюис
|1
|0.06
|Паттерсон Нэйтан
|0
|0
Манчестер Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Холанн Эрлинг
|14 (3)
|0.82
|Альварес Хулиан
|4
|0.24
|Фоден Фил
|4
|0.24
|Силва Бернарду
|4
|0.24
|Родри Эрнандес
|3
|0.18
|Грилиш Джек
|3
|0.18
|Доку Жереми
|2
|0.12
|Аке Натан
|2
|0.12
|Аканджи Мануэль
|2
|0.12
|Льюис Рико
|1
|0.06
|Уокер Кайл
|0
|0
|Гомес Серхио
|0
|0
|Луис Матеус II
|0
|0
|Бобб Оскар
|0
|0
Карточки
Эвертон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Янг Эшли
|5
|1
|Гуэйе Идрисса
|6
|0
|Брэнтуэйт Джерред
|5
|0
|Дукуре Абдулай
|4
|0
|Гарнер Джеймс
|3
|0
|Шон
|2
|0
|Паттерсон Нэйтан
|2
|0
|Тарковски Джеймс
|2
|0
|Пикфорд Джордан
|2
|0
|Онана Амаду
|2
|0
|Кин Майкл
|1
|0
|Гомеш Андре
|1
|0
|Калверт-Льюин Доминик
|1
|0
|Миколенко Виталий
|1
|0
|Гомеш Бету
|1
|0
|Чермити Юссеф
|1
|0
Манчестер Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Родри Эрнандес
|6
|1
|Грилиш Джек
|4
|0
|Аканджи Мануэль
|2
|1
|Эдерсон Мораес
|3
|0
|Силва Бернарду
|3
|0
|Ковачич Матео
|2
|0
|Доку Жереми
|2
|0
|Альварес Хулиан
|2
|0
|Гвардиол Йошко
|2
|0
|Хосеп Гвардиола
|2
|0
|Уокер Кайл
|1
|0
|Стоунс Джон
|1
|0
|Холанн Эрлинг
|1
|0
|Фоден Фил
|1
|0
|Льюис Рико
|1
|0
Результаты матчей
Эвертон
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
11% (1)
56% (5)
Манчестер Сити
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
4
2
Волевые победы
0
3
Упущенные победы
3
6
Эвертон
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
11% (1)
67% (6)
Манчестер Сити
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
8
0
Упущенные победы
13
21
Эвертон
37.5%
62.5%
6 побед 10 поражений
Первый тайм
28% (5)
56% (10)
17% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
11% (2)
61% (11)
Манчестер Сити
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
12% (2)
24% (4)
65% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (9)
24% (4)
24% (4)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
7
4
Волевые победы
8
3
Упущенные победы
16
27
Голы по времени матча
Забито
11
19
4 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 13
4 Забивали первыми 5
13 Не забивали 10
2
18%
2
11%
1-15
0
0%
2
11%
16-30
2
18%
2
11%
31-45
2
18%
4
21%
46-60
0
0%
4
21%
61-75
5
45%
5
26%
76-90
Пропущено
8
10
3 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 7
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
1
10%
16-30
1
13%
3
30%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
3
38%
3
30%
61-75
1
13%
3
30%
76-90
Забито
14
21
6 В 1-м тайме 13
8 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 7
11 Не забивали 9
3
21%
3
14%
1-15
2
14%
4
19%
16-30
1
7%
6
29%
31-45
3
21%
2
10%
46-60
3
21%
2
10%
61-75
2
14%
4
19%
76-90
Пропущено
12
10
7 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 6
2
17%
2
20%
1-15
4
33%
0
0%
16-30
1
8%
1
10%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
3
25%
3
30%
61-75
1
8%
4
40%
76-90
Забито
25
40
10 В 1-м тайме 19
15 Во 2-м тайме 21
10 Забивали первыми 12
6 Не забивали 2
5
20%
5
13%
1-15
2
8%
6
15%
16-30
3
12%
8
20%
31-45
5
20%
6
15%
46-60
3
12%
6
15%
61-75
7
28%
9
23%
76-90
Пропущено
20
20
10 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 13
8 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 13
3
15%
2
10%
1-15
5
25%
1
5%
16-30
2
10%
4
20%
31-45
2
10%
0
0%
46-60
6
30%
6
30%
61-75
2
10%
7
35%
76-90
Результаты последних матчей
Эвертон
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Тоттенхэм - Эвертон 2:1 Эвертон - Фулхэм 1:1 Бёрнли - Эвертон 0:2 Эвертон - Челси 2:0
Эвертон - Ньюкасл 3:0 Ноттингем Форест - Эвертон 0:1 Эвертон - Манчестер Юнайтед 0:3 Кристал Пэлас - Эвертон 2:3 Эвертон - Брайтон 1:1 Эвертон - Бёрнли 3:0 Вест Хэм - Эвертон 0:1 Ливерпуль - Эвертон 2:0 Эвертон - Борнмут 3:0 Эвертон - Лутон Таун 1:2 Астон Вилла - Эвертон 1:2 Брентфорд - Эвертон 1:3 Эвертон - Арсенал 0:1 Шеффилд Юнайтед - Эвертон 2:2 Донкастер - Эвертон 1:2 Эвертон - Вулверхэмптон 0:1
Манчестер Сити
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Манчестер Сити - Флуминенсе 4:0 Урава Ред - Манчестер Сити 0:3 Манчестер Сити - Кристал Пэлас 2:2 Црвена Звезда - Манчестер Сити 2:3
Лутон Таун - Манчестер Сити 1:2 Астон Вилла - Манчестер Сити 1:0 Манчестер Сити - Тоттенхэм 3:3 Манчестер Сити - РБ Лейпциг 3:2 Манчестер Сити - Ливерпуль 1:1 Челси - Манчестер Сити 4:4 Манчестер Сити - Янг Бойз 3:0 Манчестер Сити - Борнмут 6:1 Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити 0:3 Янг Бойз - Манчестер Сити 1:3 Манчестер Сити - Брайтон 2:1 Арсенал - Манчестер Сити 1:0 РБ Лейпциг - Манчестер Сити 1:3 Вулверхэмптон - Манчестер Сити 2:1 Ньюкасл - Манчестер Сити 1:0 Манчестер Сити - Ноттингем Форест 2:0
Результаты матчей
Эвертон
Манчестер Сити
Точный счет
0:1
3 раза 33%
3:0
2 раза 22%
0:3
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%
6:1
1 раз 13%
Точное количество голов
0
4 раза 44%
1
2 раза 22%
3
2 раза 22%
2
1 раз 11%
2
3 раза 38%
1
2 раза 25%
3
1 раз 13%
5
1 раз 13%
6
1 раз 13%
Точный счет
0:1
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
0:3
2 раза 22%
1:0
2 раза 22%
1:2
2 раза 22%
1:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
4:4
1 раз 11%
Точное количество голов
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%
3
3 раза 33%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
1
1 раз 11%
4
1 раз 11%
Точный счет
0:1
5 раз 28%
2:0
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
1:0
3 раза 18%
0:3
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:4
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
Точное количество голов
0
6 раз 33%
1
5 раз 28%
3
4 раза 22%
2
3 раза 17%
2
5 раз 29%
3
4 раза 24%
1
3 раза 18%
0
2 раза 12%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
6
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Эвертон
Манчестер Сити
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
54
Больше Меньше
36
62
27
35
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
72
45
63
27
45
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
126
Больше Меньше
152
711
125
414
710
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|19
|12
|6
|1
|39 - 16
|42
|2.
|Заявка
|18
|12
|4
|2
|36 - 16
|40
|3.
|Заявка
|19
|12
|3
|4
|40 - 25
|39
|4.
|Заявка
|18
|11
|3
|4
|37 - 24
|36
|5.
|Заявка
|17
|10
|4
|3
|40 - 20
|34
|6.
|Заявка
|19
|10
|1
|8
|21 - 25
|31
|7.
|Заявка
|18
|9
|3
|6
|31 - 30
|30
|8.
|Заявка
|19
|9
|2
|8
|37 - 25
|29
|9.
|Заявка
|18
|7
|6
|5
|34 - 31
|27
|10.
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|28 - 33
|25
|11.
|1:0 Заявка
|19
|7
|4
|8
|30 - 28
|25
|12.
|2:1 Заявка
|19
|7
|4
|8
|25 - 31
|25
|13.
|Заявка
|19
|6
|3
|10
|26 - 34
|21
|14.
|1:2 Заявка
|18
|5
|4
|9
|25 - 26
|19
|15.
|0:1 Заявка
|19
|4
|6
|9
|18 - 27
|18
|16.
|Заявка
|19
|4
|5
|10
|22 - 34
|17
|17.
|Заявка
|18
|8
|2
|8
|23 - 22
|16
|18.
|Заявка
|18
|4
|3
|11
|22 - 35
|15
|19.
|Заявка
|19
|3
|2
|14
|18 - 38
|11
|20.
|Заявка
|19
|2
|3
|14
|15 - 47
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|8
|1
|0
|26 - 6
|25
|2.
|Заявка
|10
|8
|0
|2
|23 - 7
|24
|3.
|Заявка
|9
|7
|2
|0
|22 - 6
|23
|4.
|Заявка
|9
|7
|2
|0
|22 - 8
|23
|5.
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|22 - 9
|18
|6.
|Заявка
|9
|6
|0
|3
|17 - 12
|18
|7.
|Заявка
|10
|6
|0
|4
|13 - 16
|18
|8.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|17 - 10
|17
|9.
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|18 - 12
|16
|10.
|Заявка
|9
|5
|0
|4
|17 - 11
|15
|11.
|2:1 Заявка
|9
|4
|3
|2
|13 - 14
|15
|12.
|1:0 Заявка
|10
|4
|3
|3
|16 - 13
|15
|13.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|12 - 13
|12
|14.
|1:2 Заявка
|10
|3
|3
|4
|17 - 16
|12
|15.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|10 - 9
|10
|16.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|12 - 14
|9
|17.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|11 - 14
|8
|18.
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|10 - 24
|7
|19.
|0:1 Заявка
|9
|1
|3
|5
|8 - 13
|6
|20.
|Заявка
|10
|1
|0
|9
|10 - 24
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|17 - 10
|19
|2.
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|20 - 12
|18
|3.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|14 - 8
|17
|4.
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|18 - 11
|16
|5.
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|14 - 19
|14
|6.
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|8 - 9
|13
|7.
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|16 - 20
|13
|8.
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|14 - 20
|13
|9.
|0:1 Заявка
|10
|3
|3
|4
|10 - 14
|12
|10.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|16 - 19
|11
|11.
|1:0 Заявка
|9
|3
|1
|5
|14 - 15
|10
|12.
|2:1 Заявка
|10
|3
|1
|6
|12 - 17
|10
|13.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|8 - 14
|8
|14.
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|10 - 20
|8
|15.
|1:2 Заявка
|8
|2
|1
|5
|8 - 10
|7
|16.
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|11 - 21
|7
|17.
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|13 - 13
|6
|18.
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|9 - 23
|6
|19.
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|14 - 18
|5
|20.
|Заявка
|9
|0
|2
|7
|5 - 23
|2
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|14 (4)
|Борнмут
|Соланке Доминик
|13 (1)
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|12 (7)
|Тоттенхэм
|Хын Мин Сон
|11 (4)
|Вест Хэм
|Боуэн Джаррод
|11 (1)
|Вулверхэмптон
|Лемина Марио
|1 8
|Тоттенхэм
|Биссума Ив
|2 6
|Фулхэм
|Пальинья Жоау
|8
|Челси
|Джексон Николас
|8
|Манчестер Сити
|Родри Эрнандес
|1 6
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Эвертон - Манчестер Сити
Исход игры
Эвертон
2.2% (3)
Ничья
3.7% (5)
Манчестер Сити
94% (126)
Тотал 2.5
Больше
84.07% (95)
Меньше
15.93% (18)
Обе команды забьют
Да
82.3% (93)
Нет
17.7% (20)
Популярный счёт
1:2 Манчестер Сити
48.5% (65)
1:3 Манчестер Сити
14.2% (19)
0:2 Манчестер Сити
8.2% (11)
0:1 Манчестер Сити
3.7% (5)
0:3 Манчестер Сити
3% (4)
1:1 Ничья
1.5% (2)
2:2 Ничья
1.5% (2)
2:3 Манчестер Сити
1.5% (2)
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