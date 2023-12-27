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  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 19. Стадион: . Главный судья: Брукс Джон
Эвертон
 
Позже
Манчестер Сити
Прогнозы 133
Эвертон 2.3% (3)
X 3.8% (5)
Манчестер Сити 94% (125)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Эвертон
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1
Пикфорд
Джордан
2
Паттерсон
Нэйтан
6
Тарковски
Джеймс
32
Брэнтуэйт
Джерред
19
Миколенко
Виталий
21
Гомеш
Андре
8
Онана
Амаду
11
Харрисон
Джек
37
Гарнер
Джеймс
7
Макнил
Дуайт
14
Гомеш
Бету
31
Эдерсон
Мораес
2
Уокер
Кайл
5
Стоунс
Джон
25
Аканджи
Мануэль
6
Аке
Натан
27
Луис
Матеус
II
16
Родри
Эрнандес
20
Силва
Бернарду
47
Фоден
Фил
10
Грилиш
Джек
19
Альварес
Хулиан
Эвертон
4-2-3-1
Манчестер Сити
4-2-3-1

История личных встреч

Эвертон
Манчестер Сити

12 матчей

91.7%
8.3%
11 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

75%
58.3%
9 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
50%
8 побед 6 ничьих 0 побед

23 матча

21.7%
78.3%
0 побед 5 ничьих 18 побед

Первый тайм

30.4%
69.6%
0 побед 7 ничьих 12 побед

Второй тайм

21.7%
78.3%
0 побед 5 ничьих 16 побед

35 матчей

31.4%
17.1%
51.5%
11 побед 6 ничьих 18 побед

Первый тайм

25.7%
40%
34.3%
9 побед 14 ничьих 12 побед

Второй тайм

22.9%
31.4%
45.7%
8 побед 11 ничьих 16 побед

История матчей

ПЛ
0:3
ПЛ
1:1
ПЛ
0:1
ПЛ
3:0
ПЛ
5:0
К
0:2
ПЛ
1:3
ПЛ
2:1
ПЛ
1:3
ПЛ
0:2
ПЛ
3:1
ПЛ
1:3
ПЛ
1:1
ПЛ
4:0
ПЛ
1:1
КЛ
3:1
ПЛ
0:0
КЛ
2:1
ПЛ
0:2
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
2:3
ПЛ
3:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
2:0
ПЛ
2:1
ПЛ
1:2
ПЛ
0:2
ПЛ
2:0
ПЛ
1:2
ПЛ
0:1
ПЛ
0:2
ПЛ
1:0

Голы

Всего голов

21
15

Голов в среднем за матч

1.17
0.88

Среднее время на гол

77
102

Всего голов

27
27

Голов в среднем за матч

1.59
1.5

Среднее время на гол

56
60

Всего голов

48
42

Голов в среднем за матч

1.37
1.2

Тотал матчей

2.5
34
Больше 97%
Меньше 3%
1
29
Больше 83%
Меньше 17%
6
16
Больше 46%
Меньше 54%
19
9
Больше 26%
Меньше 74%
26
2
Больше 6%
Меньше 94%
33

Среднее время на гол

65
75

Бомбардиры внутри турнира

Эвертон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дукуре Абдулай 6 0.33
Калверт-Льюин Доминик 3 0.17
Макнил Дуайт 2 0.11
Миколенко Виталий 2 0.11
Харрисон Джек 1 0.06
Тарковски Джеймс 1 0.06
Гарнер Джеймс 1 0.06
Гуэйе Идрисса 1 0.06
Кин Майкл 1 0.06
Гомеш Андре 1 0.06
Данджума Арно 1 0.06
Гомеш Бету 1 0.06
Онана Амаду 1 0.06
Доббин Льюис 1 0.06
Паттерсон Нэйтан 0 0
Манчестер Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Холанн Эрлинг 14 (3) 0.82
Альварес Хулиан 4 0.24
Фоден Фил 4 0.24
Силва Бернарду 4 0.24
Родри Эрнандес 3 0.18
Грилиш Джек 3 0.18
Доку Жереми 2 0.12
Аке Натан 2 0.12
Аканджи Мануэль 2 0.12
Льюис Рико 1 0.06
Уокер Кайл 0 0
Гомес Серхио 0 0
Луис Матеус II 0 0
Бобб Оскар 0 0

Карточки

Эвертон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Янг Эшли 5 1
Гуэйе Идрисса 6 0
Брэнтуэйт Джерред 5 0
Дукуре Абдулай 4 0
Гарнер Джеймс 3 0
Шон 2 0
Паттерсон Нэйтан 2 0
Тарковски Джеймс 2 0
Пикфорд Джордан 2 0
Онана Амаду 2 0
Кин Майкл 1 0
Гомеш Андре 1 0
Калверт-Льюин Доминик 1 0
Миколенко Виталий 1 0
Гомеш Бету 1 0
Чермити Юссеф 1 0
Манчестер Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Родри Эрнандес 6 1
Грилиш Джек 4 0
Аканджи Мануэль 2 1
Эдерсон Мораес 3 0
Силва Бернарду 3 0
Ковачич Матео 2 0
Доку Жереми 2 0
Альварес Хулиан 2 0
Гвардиол Йошко 2 0
Хосеп Гвардиола 2 0
Уокер Кайл 1 0
Стоунс Джон 1 0
Холанн Эрлинг 1 0
Фоден Фил 1 0
Льюис Рико 1 0

Результаты матчей

Эвертон
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
11% (1)
56% (5)
Манчестер Сити
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

4
2

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

3
6
Эвертон
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
11% (1)
67% (6)
Манчестер Сити
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

8
0

Упущенные победы

13
21
Эвертон
37.5%
62.5%
6 побед 10 поражений
Первый тайм
28% (5)
56% (10)
17% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
11% (2)
61% (11)
Манчестер Сити
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
12% (2)
24% (4)
65% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (9)
24% (4)
24% (4)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

7
4

Волевые победы

8
3

Упущенные победы

16
27

Голы по времени матча

Забито

11
19
4 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 13
4 Забивали первыми 5
13 Не забивали 10
2
18%
2
11%
1-15
0
0%
2
11%
16-30
2
18%
2
11%
31-45
2
18%
4
21%
46-60
0
0%
4
21%
61-75
5
45%
5
26%
76-90

Пропущено

8
10
3 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 7
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
1
10%
16-30
1
13%
3
30%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
3
38%
3
30%
61-75
1
13%
3
30%
76-90

Забито

14
21
6 В 1-м тайме 13
8 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 7
11 Не забивали 9
3
21%
3
14%
1-15
2
14%
4
19%
16-30
1
7%
6
29%
31-45
3
21%
2
10%
46-60
3
21%
2
10%
61-75
2
14%
4
19%
76-90

Пропущено

12
10
7 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 6
2
17%
2
20%
1-15
4
33%
0
0%
16-30
1
8%
1
10%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
3
25%
3
30%
61-75
1
8%
4
40%
76-90

Забито

25
40
10 В 1-м тайме 19
15 Во 2-м тайме 21
10 Забивали первыми 12
6 Не забивали 2
5
20%
5
13%
1-15
2
8%
6
15%
16-30
3
12%
8
20%
31-45
5
20%
6
15%
46-60
3
12%
6
15%
61-75
7
28%
9
23%
76-90

Пропущено

20
20
10 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 13
8 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 13
3
15%
2
10%
1-15
5
25%
1
5%
16-30
2
10%
4
20%
31-45
2
10%
0
0%
46-60
6
30%
6
30%
61-75
2
10%
7
35%
76-90

Результаты последних матчей

Эвертон
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Тоттенхэм - Эвертон 2:1 Эвертон - Фулхэм 1:1 Бёрнли - Эвертон 0:2 Эвертон - Челси 2:0
Эвертон - Ньюкасл 3:0 Ноттингем Форест - Эвертон 0:1 Эвертон - Манчестер Юнайтед 0:3 Кристал Пэлас - Эвертон 2:3 Эвертон - Брайтон 1:1 Эвертон - Бёрнли 3:0 Вест Хэм - Эвертон 0:1 Ливерпуль - Эвертон 2:0 Эвертон - Борнмут 3:0 Эвертон - Лутон Таун 1:2 Астон Вилла - Эвертон 1:2 Брентфорд - Эвертон 1:3 Эвертон - Арсенал 0:1 Шеффилд Юнайтед - Эвертон 2:2 Донкастер - Эвертон 1:2 Эвертон - Вулверхэмптон 0:1
Манчестер Сити
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Манчестер Сити - Флуминенсе 4:0 Урава Ред - Манчестер Сити 0:3 Манчестер Сити - Кристал Пэлас 2:2 Црвена Звезда - Манчестер Сити 2:3
Лутон Таун - Манчестер Сити 1:2 Астон Вилла - Манчестер Сити 1:0 Манчестер Сити - Тоттенхэм 3:3 Манчестер Сити - РБ Лейпциг 3:2 Манчестер Сити - Ливерпуль 1:1 Челси - Манчестер Сити 4:4 Манчестер Сити - Янг Бойз 3:0 Манчестер Сити - Борнмут 6:1 Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити 0:3 Янг Бойз - Манчестер Сити 1:3 Манчестер Сити - Брайтон 2:1 Арсенал - Манчестер Сити 1:0 РБ Лейпциг - Манчестер Сити 1:3 Вулверхэмптон - Манчестер Сити 2:1 Ньюкасл - Манчестер Сити 1:0 Манчестер Сити - Ноттингем Форест 2:0

Результаты матчей

Эвертон
Манчестер Сити

Точный счет

0:1
3 раза 33%
3:0
2 раза 22%
0:3
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%
6:1
1 раз 13%

Точное количество голов

0
4 раза 44%
1
2 раза 22%
3
2 раза 22%
2
1 раз 11%
2
3 раза 38%
1
2 раза 25%
3
1 раз 13%
5
1 раз 13%
6
1 раз 13%

Точный счет

0:1
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
0:3
2 раза 22%
1:0
2 раза 22%
1:2
2 раза 22%
1:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
4:4
1 раз 11%

Точное количество голов

1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%
3
3 раза 33%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
1
1 раз 11%
4
1 раз 11%

Точный счет

0:1
5 раз 28%
2:0
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
1:0
3 раза 18%
0:3
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:4
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%

Точное количество голов

0
6 раз 33%
1
5 раз 28%
3
4 раза 22%
2
3 раза 17%
2
5 раз 29%
3
4 раза 24%
1
3 раза 18%
0
2 раза 12%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
6
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Эвертон
Манчестер Сити

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
4
0.5
Больше Меньше
3
6
1.5
6
2
2
7
2.5
3
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
7
2
4
5
1.5
6
3
2
7
2.5
4
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
6
0.5
Больше Меньше
15
2
7
11
1.5
12
5
4
14
2.5
7
10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 Заявка 19 12 6 1 39 - 16 42
2.
Арсенал
 Заявка 18 12 4 2 36 - 16 40
3.
Астон Вилла
 Заявка 19 12 3 4 40 - 25 39
4.
Тоттенхэм
 Заявка 18 11 3 4 37 - 24 36
5.
Манчестер Сити
 Заявка 17 10 4 3 40 - 20 34
6.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 19 10 1 8 21 - 25 31
7.
Вест Хэм
 Заявка 18 9 3 6 31 - 30 30
8.
Ньюкасл
 Заявка 19 9 2 8 37 - 25 29
9.
Брайтон
 Заявка 18 7 6 5 34 - 31 27
10.
Борнмут
 Заявка 18 7 4 7 28 - 33 25
11.
Челси
 1:0 Заявка 19 7 4 8 30 - 28 25
12.
Вулверхэмптон
 2:1 Заявка 19 7 4 8 25 - 31 25
13.
Фулхэм
 Заявка 19 6 3 10 26 - 34 21
14.
Брентфорд
 1:2 Заявка 18 5 4 9 25 - 26 19
15.
Кристал Пэлас
 0:1 Заявка 19 4 6 9 18 - 27 18
16.
Ноттингем Форест
 Заявка 19 4 5 10 22 - 34 17
17.
Эвертон
 Заявка 18 8 2 8 23 - 22 16
18.
Лутон Таун
 Заявка 18 4 3 11 22 - 35 15
19.
Бёрнли
 Заявка 19 3 2 14 18 - 38 11
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 19 2 3 14 15 - 47 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Астон Вилла
 Заявка 9 8 1 0 26 - 6 25
2.
Ньюкасл
 Заявка 10 8 0 2 23 - 7 24
3.
Ливерпуль
 Заявка 9 7 2 0 22 - 6 23
4.
Арсенал
 Заявка 9 7 2 0 22 - 8 23
5.
Манчестер Сити
 Заявка 8 5 3 0 22 - 9 18
6.
Тоттенхэм
 Заявка 9 6 0 3 17 - 12 18
7.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 10 6 0 4 13 - 16 18
8.
Вест Хэм
 Заявка 9 5 2 2 17 - 10 17
9.
Брайтон
 Заявка 9 4 4 1 18 - 12 16
10.
Фулхэм
 Заявка 9 5 0 4 17 - 11 15
11.
Вулверхэмптон
 2:1 Заявка 9 4 3 2 13 - 14 15
12.
Челси
 1:0 Заявка 10 4 3 3 16 - 13 15
13.
Борнмут
 Заявка 9 3 3 3 12 - 13 12
14.
Брентфорд
 1:2 Заявка 10 3 3 4 17 - 16 12
15.
Эвертон
 Заявка 9 3 1 5 10 - 9 10
16.
Ноттингем Форест
 Заявка 9 2 3 4 12 - 14 9
17.
Лутон Таун
 Заявка 9 2 2 5 11 - 14 8
18.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 10 2 1 7 10 - 24 7
19.
Кристал Пэлас
 0:1 Заявка 9 1 3 5 8 - 13 6
20.
Бёрнли
 Заявка 10 1 0 9 10 - 24 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 Заявка 10 5 4 1 17 - 10 19
2.
Тоттенхэм
 Заявка 9 5 3 1 20 - 12 18
3.
Арсенал
 Заявка 9 5 2 2 14 - 8 17
4.
Манчестер Сити
 Заявка 9 5 1 3 18 - 11 16
5.
Астон Вилла
 Заявка 10 4 2 4 14 - 19 14
6.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 9 4 1 4 8 - 9 13
7.
Борнмут
 Заявка 9 4 1 4 16 - 20 13
8.
Вест Хэм
 Заявка 9 4 1 4 14 - 20 13
9.
Кристал Пэлас
 0:1 Заявка 10 3 3 4 10 - 14 12
10.
Брайтон
 Заявка 9 3 2 4 16 - 19 11
11.
Челси
 1:0 Заявка 9 3 1 5 14 - 15 10
12.
Вулверхэмптон
 2:1 Заявка 10 3 1 6 12 - 17 10
13.
Бёрнли
 Заявка 9 2 2 5 8 - 14 8
14.
Ноттингем Форест
 Заявка 10 2 2 6 10 - 20 8
15.
Брентфорд
 1:2 Заявка 8 2 1 5 8 - 10 7
16.
Лутон Таун
 Заявка 9 2 1 6 11 - 21 7
17.
Эвертон
 Заявка 9 5 1 3 13 - 13 6
18.
Фулхэм
 Заявка 10 1 3 6 9 - 23 6
19.
Ньюкасл
 Заявка 9 1 2 6 14 - 18 5
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 9 0 2 7 5 - 23 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 14 (4)
Борнмут Соланке Доминик 13 (1)
Ливерпуль Салах Мохамед 12 (7)
Тоттенхэм Хын Мин Сон 11 (4)
Вест Хэм Боуэн Джаррод 11 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Вулверхэмптон Лемина Марио 1 8
Тоттенхэм Биссума Ив 2 6
Фулхэм Пальинья Жоау 8
Челси Джексон Николас 8
Манчестер Сити Родри Эрнандес 1 6
Весь список
  • До матча
  • Здравствуйте, уважаемые любители футбола! В матче 19-го тура Английской премьер-лиги "Манчестер Сити" встретится в гостях с ливерпульским "Эвертоном". Текстовую онлайн-трансляцию на LiveResult.Ru проведёт Кирилл Иванцов.
  • Текстовая онлайн трансляция матча Эвертон - Манчестер Сити от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 27 декабря 2023, осталось 15 минут.

    Главный судья: Брукс Джон

    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:2 – на это поставили 48.5% пользователей.
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Прогнозы 133
Эвертон 2.3% (3)
X 3.8% (5)
Манчестер Сити 94% (125)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Эвертон
Ничья
Манчестер Сити
6.30
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4.30
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1.65
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Эвертон - Манчестер Сити

Исход игры
Эвертон
2.2% (3)
Ничья
3.7% (5)
Манчестер Сити
94% (126)
Тотал 2.5
Больше
84.07% (95)
Меньше
15.93% (18)
Обе команды забьют
Да
82.3% (93)
Нет
17.7% (20)
Популярный счёт
1:2 Манчестер Сити
48.5% (65)
1:3 Манчестер Сити
14.2% (19)
0:2 Манчестер Сити
8.2% (11)
0:1 Манчестер Сити
3.7% (5)
0:3 Манчестер Сити
3% (4)
1:1 Ничья
1.5% (2)
2:2 Ничья
1.5% (2)
2:3 Манчестер Сити
1.5% (2)
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