Со штрафного подавал Порро на дальнюю штангу, но здесь в борьбе с защитником головой не дотянулся до мяча Кулушевски.

Осталось играть командам сегодня девять минут. Именно столько компенсировал судья.

Обокрал соперника на фланге Модер, сместился в штрафную и упал в борьбе с защитником. Судья не стал останавливать игру.

Мог убегать на ворота соперника Фергюсон после заброса от Гилмора, но вовремя вернулся в оборону Удоги и отобрал сферу.

Догнал мяч на фланге Хиль и отдал в центр на Сона, но тому пробить в борьбе с защитником не позволил Гросс.

Замена вновь в составе "Брайтона" произошла. Вместо Педро игру продолжать будет Адам Лаллана.

Забросил с левого фланга Кулушевски в штрафную на ход Ло Чельсо, но тот проиграл верховую борьбу за мяч защитнику.

Диагональный пас Гилмор исполнял на правый фланг, куда забегал Балеба, но мяч еще в полете выскочил за пределы поля.

С дальней дистанции пробивал по воротам Ло Чельсо после скидки от Хиля, но мяч полетел точно в руки голкиперу.

ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 4-1! Алехо Велиз! Отобрал мяч на фланге Кулушевски и покатил в штрафную на Сона, который продлил на дальнюю, где с разворота Велиз вколотил мяч точно в ближний нижний угол ворот, без шансов для голкипера.

Данк на фланге грубо заехал по ногам Кулушевски в подкате. Судья показал желтую карточку нарушителю.

Пауза в матче. В прошлом эпизоде получил повреждение Кулушевски. Потребуется ему помощь медиков.

Отличным пасом Фергюсон нашел перед чужой штрафной Гросса, который пробил с разворота, но угодил точно в Дэвиса.

ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 4-2! Бен Дэвис! Вернулась интрига в нашу игру. С левого фланга Хиль навесил точно на дальнюю штангу, куда ворвался из-за спин защитников Дэвис и головой вколотил сферу точно под перекладину.

По флангу отдавал пас Сон на ход Ло Чельсо, который получил по ногам от защитника. Штрафной удар исполнять будут гости.

Двойная замена в составе "Брайтона" произошла. Вместо Уэлбека и Милнера свое игровое время получили Фергюсон и Модер.

Прорывался на скорости по флангу свежий Модер, но напоролся на Порро, который в чистом подкате вынес сферу в аут.

Замена теперь уже в составе "Тоттенхэма" случилась. Вместо Бреннана Джонсона шанс проявить себя получил Алехо Велиз.

Долго не позволял ввести мяч в игру со штрафного сопернику Модер, за что получил желтую карточку от арбитра.

На фланге Хиль руками уложил на газон Хиншелвуда в силовой борьбе. Штрафной удар исполнять будут "чайки".

С левого фланга Модер покатил низом в центр на Фергюсона, которого сбивал откровенно в подкате Ло Чельсо. Судья назначил пенальти!

ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 4-0! Жоао Педро! Довели счет до крупного хозяева. Уверенно пробил на силу низом Педро в правый от себя угол, а Викарио прыгнул в противоположную сторону.

Модер продавил соперника по центру и с линии штрафной отдал вперед на Педро, но тому пробить не позволил Дэвис.

Убежал по фланге на скорости Порро и навесил в центр штрафной, но мяч спокойно головой вынес Ван Хекке.

Сместился с правого фланга в центр Кулушевски и пробил издали, но мяч в гуще защитников застрял.

Замена в перерыве произошла в составе хозяев. Вместо Игора Роши на второй тайм вышел Первис Эступиньян.

Ворвался в штрафную соперника на скорости Ришарлисон после паса от Кулушевски и отправил сферу в сетку, но гол был отменен тут же из-за офсайда.

На чужой половине поля грамотно подставился Гросс и вынудил нарушить правила в силовой борьбе Эмерсона.

После заброса от Гросса на дальней штанге скинул головой в центр Милнер на Ван Хекке, но тому Дэвис помешал пробить головой.

Убегал в контратаку на скорости Педро и прострелил в центр на Уэлбека, но тот не смог пробить в окружении двоих защитников.

Подхватил мяч на фланге Эступиньян и прострелил вдоль ворот, но мяч на выходе смог перехватить Викарио.

Диагональ исполнял с центра поля Хёйбьерг на правый фланг, куда забегал Джонсон, но догнать мяч в пределах поля не удалось ему.

Пробивал по воротам Ришарлисон из пределов штрафной после паса от Сона, но мяч полетел в сантиметрах от дальней штанги.

Отдавал пас с фланга Кулушевски на ход Ришарлисону, но тот в ближнем бою не сумел переиграть в касание Стила.

С левого фланга в центр сместился Удоги, обыгрался в стеночку с Соном, после чего пробил с острого угла, но точно в корпус голкиперу.

Ворвался в штрафную соперника Сон на скорости и упал в борьбе с защитником. Судья проигнорировал этот эпизод.

Слишком активно оспаривал решение арбитра Ришарлисон, за что в итоге увидел перед собой желтую карточку.

После навеса со штрафного от Педро мяч заметался по штрафной и угодил в руку Ришарлисону, но судья также не поставил пенальти.

Замена в составе "Брайтона" вновь произошла. Вместо Факундо Баонаноте игру продолжать будет Карлос Балеба.

Дальний заброс исполнял Гилмор на ход Педро, но тот не смог оторваться на скорости от Эмерсона и потерял мяч.

Кулушевски идеальным пасом нашел в штрафной соперника Ришарлисона, который в касание пробил в ближний нижний угол. Снова гол был отменен из-за офсайда.

Ворвался в штрафную Педро после заброса от Гросса и пробил по воротам, но от ноги защитника мяч полетел на угловой.

ГО-О-О-О-О-О-ОЛ! 3-0! Первис Эступиньян! Шедевральный гол провели хозяева. С угла поля Милнер низом отдал на линию штрафной, где вторым касанием Эступиньян закрутил мяч по невероятной траектории точно в дальнюю девятку.

Двойная замена в составе лондонцев произошла. Вместо Сарра и Ришарлисона на поле появились Ло Чельсо и Хиль.

По флангу убегал в контратаку Кулушевски и прострелил вдоль ворот, но никто из партнеров так и не смог замкнуть.

Низом отдавал пас Порро в штрафную соперника, куда врывался Хиль, но пробить не позволил ему в борьбе Данк.

Продавил соперника по флангу Хиль и навесил в центр штрафной, но никого из партнеров там не оказалось.

Первый тайм

— Своим свистком судья отправил команды на перерыв. Комфортное преимущество имеют хозяева!

45' После навеса с угла поля от Сона пробил головой с линии вратарской Дэвис, но мяч полетел выше перекладины.

45' Джонсон протащил мяч по флангу и покатил низом поперек на Ришарлисона, который пробил в касание. Мяч угодил в штангу.

45' Тонко вырезал Гилмор в штрафную на ход Гроссу, но тому пробить по воротам Дэвис не позволил в подкате.

45' Провалилась оборона гостей, позволив выскочить Педро один на один с голкипером, которого тот попытался эффектно перебросить, но в прыжке смог отбить в сторону Викарио.

45' Пять минут компенсировал судья к времени первого тайма.

44' Диагональ исполнял Гилмон на фланг, куда забегал Уэлбек, но мяч полетел слишком сильно и оказался за пределами поля.

43' С левого фланга прострелил в центр Кулушевски на ход Ришарлисону, но тот проиграл борьбу за мяч Ван Хекке.

42' В центре поля Буонаноте наступил на ногу сопернику в силовой борьбе. Можно было показать карточку, что мы увидели.

41' Дальний заброс исполнял Гилмор в штрафную на ход Гроссу, но тот проиграл верховую борьбу за мяч Эмерсону.

40' На фланге получил по ногам Джонсон в борьбе против Рошы. Штрафной удар исполнять будут игроки лондонской команды.

39' Пробивал по воротам Сон после скидки от Ришарлисона из пределов штрафной, но в гуще защитников застрял снаряд.

38' Отобрал мяч на фланге Педро и тут же покатил в центр на Гросса, но тому пробить в борьбе с Дэвисом не удалось.

37' Ворвался в штрафную соперника Уэлбек после заброса от Буонаноте и отправил снаряд над Викарио в сетку, но гол был отменен из-за офсайда.

36' Пробивал Кулушевски в падении из пределов штрафной после заброса от Ришарлисона, но мяч полетел точно в руки голкиперу.

35' С правого фланга забросил Буонаноте в штрафную на ход Уэлбеку, но тот не смог обработать мяч и подарил его защитнику.

34' На чужой половине поля Сон упал в борьбе против Буонаноте. Штрафной удар исполнять будут лондонцы.

33' Взял инициативу на себя Милнер, прорвался по центру к штрафной соперника и пробил неожиданно в дальний нижний угол, но снова на помощь гостям пришла штанга.

32' По флангу забросил Удоги на ход Кулушевскому, но тот не смог в борьбе с защитником сохранить мяч в пределах поля.

30' В центре поля получил по ногам Хёйбьерг в борьбе против Гилмора. Штрафной удар исполнять будут футболисты "Тоттенхэма".

29' После сольного прохода прострелил Гросс с правого фланга в штрафную, но мяч полетел за пределы поля от ноги защитника.

28' Забросил со своей половины поля Буонаноте на ход Уэлбеку, но вышел за пределы штрафной Викарио и отвел угрозу.

27' После скидки от Кулушевски из пределов штрафной пробивал Сон, но мяч рикошетом от ноги защитника полетел на угловой.

26' С левого фланга покатил поперек Кулушевски на ход Ришарлисону, но тот не смог обработать мяч и подарил его голкиперу.

24' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 2-0! Жоао Педро! Уверенно реализовал одиннадцатиметровый удар Педро, разведя мяч и голкипера по разным углам.

23' Вот это да, повторы показали, что Кулушевски руками уложил в силовой борьбе на газон Уэлбека. Это пенальти!

22' Пауза в матче. Судьи просматривают эпизод с падением Уэлбека в чужой штрафной на предмет назначения пенальти.

21' С угла поля Педро навесил в центр штрафной, где пробил головой Ван Хекке в ближний угол, но на этот раз гостей выручила штанга.

20' Ушел от соперника по флангу Педро и прострелил низом в штрафную, но мяч рикошетом от ноги Порро полетел на угловой.

19' Уэлбек мог убегать на ворота соперника после заброса от Милнера, но оторваться от защитника на скорости ему не удалось.

18' Мягко забросил Гросс в штрафную на ход Педро, но тот в верховой борьбе против Дэвиса нарушил правила.

17' Прорывался к штрафной соперника на скорости по центру Кулушевски и отдал поперек на Сона, но мяч перехватил Ван Хекке.

16' Прорывался по флангу на скорости Ришарлисон и подал в штрафную, но мяч еще в полете выскочил за пределы поля.

15' С левого фланга покатил в штрафную соперника Удоги, но здесь никто из партнеров так и не смог добраться до мяча.

14' Слишком активно прессинговал соперника на фланге Буонаноте и в итоге нарушил правила в борьбе против Эмерсона.

13' Тонким пасом Кулушевски искал в штрафной соперника Сона, но тому пробить по воротам не позволил Данк в силовой борьбе.

12' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 1-0! Джек Хиншелвуд! Удалось открыть счет в матче хозяевам. Прорвался с левого фланга в центр штрафной на скорости Педро и откатил поперек на Хиншелвуда, который без сопротивления пробил точно под перекладину.

11' Отобрал мяч на фланге Хёйбьерг и отдал вперед на Ришарлисона, но на выходе сферу в руки забрал спокойно Стил.

10' Диагональный пас исполнял Эмерсон на левый фланг, куда забегал Удоги, но догнать мяч в пределах поля ему не удалось.

8' Разыграли угловой гости, после чего ворвался в штрафную соперника Кулушевски и пробил по воротам, но угодил в спину Данку.

7' Забросил Хёйбьерг в штрафную соперника на ход Ришарлисону, но того опередил защитник и вынес сферу на угловой.

6' Уэлбек зацепился за мяч в чужой штрафной и покатил поперек на Гросса, который пробил в дальний нижний угол, но вытянулся в струну Викарио и спас свою команду.

5' Сместился с фланга в штрафную соперника Педро и пробил по воротам, но в падении Викарио смог отбить сферу в сторону.

4' Пробивал с дальней дистанции по воротам Кулушевски, но мяч угодил в стенку, от которой полетел в сторону.

3' На чужой половине поля получил по ногам Ришарлисон в борьбе с защитником. Штрафной удар исполнять будут футболисты "Тоттенхэма".

2' Хозяева будут играть в традиционных для себя бело-синих цветах, гости выбрали себе бежевый комплект формы.