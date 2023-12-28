  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Англия
  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 19. Стадион: . Главный судья: Джиллетт Джаред
Брайтон
4:2
Второй тайм: 90+'
Тоттенхэм
0'
1:0
11' Гол
Хиншелвуд Джек
23' Желтая карточка
Кулушевски Деян
2:0
23' Пенальти
Педро Жоао
43' Желтая карточка
Буонанотте Факундо
57' Желтая карточка
Ришарлисон
3:0
63' Гол
Эступиньян Первис
70' Желтая карточка
Модер Якуб
4:0
76' Пенальти
Педро Жоао
4:1
81' Гол
Велиз Алехо
82' Желтая карточка
Данк Льюис
4:2
86' Гол
Дэвис Бен

Ход матча

11'
Хиншелвуд Джек
(Педро Жоао)
1:0
23'
 
Кулушевски Деян
23'
Педро Жоао
2:0
43'
Буонанотте Факундо
 
46'
Эступиньян Первис
Роша Игор
 
57'
 
Ришарлисон
59'
Балеба Карлос
Буонанотте Факундо
 
63'
Эступиньян Первис
(Милнер Джеймс)
3:0
65'
 
Хиль Бриан
Сарр Пап Матар
65'
 
Ло Чельсо Джовани
Ришарлисон
69'
Фергюсон Эван
Уэлбек Данни
 
69'
Модер Якуб
Милнер Джеймс
 
70'
 
Велиз Алехо
Джонсон Бреннан
70'
Модер Якуб
 
76'
Педро Жоао
4:0
81'
4:1
Велиз Алехо
(Хын Мин Сон)
82'
Данк Льюис
 
86'
4:2
Дэвис Бен
(Порро Педро)
90'
Лаллана Адам
Педро Жоао
 

Статистика матча

  • 4 Голы 2
  • 3 Удары по воротам 6
  • 9 Удары в створ 3
  • 7 Угловые 5
  • 2 Офсайды 5
  • 16 Нарушения правил 6
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 3
  • 212 Количество передач 272
  • 49 Владение мячом, % 51

Владение мячом

Прогнозы 145
Брайтон 14.5% (21)
X 26.9% (39)
Тоттенхэм 58.6% (85)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Брайтон
Ничья
Тоттенхэм
2.59
6.68
99.20
Реклама, olimp.bet
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
23
Стил
Джейсон
41
Хиншелвуд
Джек
29
Ван
Хекке
Ян-Поль
5
Данк
Льюис
3
Роша
Игор
II
11
Гилмор
Билли
13
Гросс
Паскаль
6
Милнер
Джеймс
40
Буонанотте
Факундо
18
Уэлбек
Данни
9
Педро
Жоао
13
Викарио
Гульельмо
23
Порро
Педро
12
Эмерсон
Жуниор
33
Дэвис
Бен
38
Удоги
Дестини
29
Сарр
Пап
Матар
5
Хёйбьерг
Пьер-Эмиль
22
Джонсон
Бреннан
21
Кулушевски
Деян
7
Хын
Мин
Сон
9
Ришарлисон
Брайтон
4-1-2-1-2
Тоттенхэм
4-2-3-1

История личных встреч

Брайтон
Тоттенхэм

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
125%
2 победы 5 ничьих 0 побед

11 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 11 побед

Первый тайм

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед

Второй тайм

18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 6 побед

15 матчей

20%
6.7%
73.3%
3 победы 1 ничья 11 побед

Первый тайм

20%
33.3%
46.7%
3 победы 5 ничьих 7 побед

Второй тайм

13.3%
46.7%
40%
2 победы 7 ничьих 6 побед

История матчей

ПЛ
2:1
ПЛ
0:1
ПЛ
0:1
ПЛ
0:2
К
3:1
ПЛ
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
2:1
ПЛ
3:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:2
ПЛ
1:1
ПЛ
2:0
КЛ
2:0
ТМС
2:3

Голы

Всего голов

8
5

Голов в среднем за матч

1.14
0.63

Среднее время на гол

78
144

Всего голов

14
9

Голов в среднем за матч

1.75
1.29

Среднее время на гол

51
70

Всего голов

22
14

Голов в среднем за матч

1.47
0.93

Тотал матчей

2.5
11
Больше 73%
Меньше 27%
4
7
Больше 47%
Меньше 53%
8
2
Больше 13%
Меньше 87%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
14

Среднее время на гол

61
96

Бомбардиры внутри турнира

Брайтон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Педро Жоао 7 (4) 0.37
Фергюсон Эван 6 0.32
Адингра Симон 4 0.21
Гросс Паскаль 3 0.16
Митома Каору 3 0.16
Марч Соломон 3 0.16
Эступиньян Первис 2 0.11
Уэлбек Данни 2 0.11
Фати Ансу 2 0.11
Хиншелвуд Джек 2 0.11
Буонанотте Факундо 1 0.05
Данк Льюис 1 0.05
Милнер Джеймс 0 0
Лемпти Тарик 0 0
Энсисо Хулио 0 0
Лаллана Адам 0 0
Вельтман Йоел 0 0
Дауд Махмуд 0 0
Гилмор Билли 0 0
Тоттенхэм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хын Мин Сон 11 (1) 0.58
Ришарлисон 5 0.26
Кулушевски Деян 5 0.26
Мэддисон Джеймс 3 0.16
Ромеро Кристиан 3 0.16
Ло Чельсо Джовани 2 0.11
Джонсон Бреннан 1 0.05
Сарр Пап Матар 1 0.05
Удоги Дестини 1 0.05
Эмерсон Жуниор 1 0.05
Ван де Вен Микки 1 0.05
Велиз Алехо 1 0.05
Порро Педро 0 0
Манор Соломон 0 0
Перишич Иван 0 0

Карточки

Брайтон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Данк Льюис 5 1
Гилмор Билли 4 0
Митома Каору 4 0
Буонанотте Факундо 4 0
Милнер Джеймс 3 0
Гросс Паскаль 3 0
Роша Игор II 3 0
Балеба Карлос 3 0
Дауд Махмуд 1 1
Де Зерби Роберто 2 0
Педро Жоао 2 0
Эступиньян Первис 2 0
Ван Хекке Ян-Поль 2 0
Лемпти Тарик 2 0
Адингра Симон 2 0
Лаллана Адам 1 0
Уэлбек Данни 1 0
Вельтман Йоел 1 0
Марч Соломон 1 0
Модер Якуб 1 0
Энсисо Хулио 1 0
Фати Ансу 1 0
Вербрюгген Барт 1 0
Фергюсон Эван 1 0
Хиншелвуд Джек 1 0
Тоттенхэм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Биссума Ив 6 2
Удоги Дестини 6 1
Ромеро Кристиан 4 1
Кулушевски Деян 5 0
Сарр Пап Матар 4 0
Хёйбьерг Пьер-Эмиль 3 0
Ришарлисон 3 0
Порро Педро 3 0
Перишич Иван 2 0
Викарио Гульельмо 2 0
Мэддисон Джеймс 2 0
Эмерсон Жуниор 2 0
Хын Мин Сон 1 0
Дэвис Бен 1 0
Бентанкур Родриго 1 0
Санчес Давинсон 1 0
Манор Соломон 1 0
Скипп Оливер 1 0
Джонсон Бреннан 1 0
Ван де Вен Микки 1 0
Велиз Алехо 1 0
Анж Постекоглу 1 0

Результаты матчей

Брайтон
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (6)
0% (0)
33% (3)
Тоттенхэм
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
56% (5)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
0% (0)
56% (5)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

5
4

Упущенные победы

7
10
Брайтон
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
56% (5)
11% (1)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)
Тоттенхэм
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (6)
22% (2)
11% (1)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

12
8

Упущенные победы

11
12
Брайтон
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
50% (9)
17% (3)
33% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (8)
11% (2)
44% (8)
Тоттенхэм
53.3%
46.7%
8 побед 7 поражений
Первый тайм
22% (4)
50% (9)
28% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (10)
11% (2)
33% (6)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

17
12

Упущенные победы

18
22

Голы по времени матча

Забито

18
21
6 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 7
9 Не забивали 9
1
6%
4
19%
1-15
3
17%
3
14%
16-30
2
11%
4
19%
31-45
2
11%
3
14%
46-60
4
22%
6
29%
61-75
6
33%
1
5%
76-90

Пропущено

12
11
7 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 6
0
0%
1
9%
1-15
3
25%
1
9%
16-30
4
33%
2
18%
31-45
1
8%
2
18%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
2
17%
5
45%
76-90

Забито

16
15
6 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 8
11 Не забивали 9
1
6%
3
20%
1-15
3
19%
3
20%
16-30
2
13%
3
20%
31-45
6
38%
3
20%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
2
13%
3
20%
76-90

Пропущено

19
14
9 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 1
9 Не пропускали 8
4
21%
0
0%
1-15
4
21%
0
0%
16-30
1
5%
3
21%
31-45
1
5%
1
7%
46-60
4
21%
4
29%
61-75
5
26%
6
43%
76-90

Забито

34
36
12 В 1-м тайме 20
22 Во 2-м тайме 16
7 Забивали первыми 15
2 Не забивали 0
2
6%
7
19%
1-15
6
18%
6
17%
16-30
4
12%
7
19%
31-45
8
24%
6
17%
46-60
6
18%
6
17%
61-75
8
24%
4
11%
76-90

Пропущено

31
25
16 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 18
11 Пропускали первыми 3
17 Не пропускали 14
4
13%
1
4%
1-15
7
23%
1
4%
16-30
5
16%
5
20%
31-45
2
6%
3
12%
46-60
6
19%
4
16%
61-75
7
23%
11
44%
76-90

Результаты последних матчей

Брайтон
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Кристал Пэлас - Брайтон 1:1 Арсенал - Брайтон 2:0 Брайтон - Марсель 1:0 Брайтон - Бёрнли 1:1
Брайтон - Брентфорд 2:1 Челси - Брайтон 3:2 АЕК - Брайтон 0:1 Ноттингем Форест - Брайтон 2:3 Брайтон - Шеффилд Юнайтед 1:1 Аякс - Брайтон 0:2 Эвертон - Брайтон 1:1 Брайтон - Фулхэм 1:1 Брайтон - Аякс 2:0 Манчестер Сити - Брайтон 2:1 Брайтон - Ливерпуль 2:2 Марсель - Брайтон 2:2 Астон Вилла - Брайтон 6:1 Челси - Брайтон 1:0 Брайтон - Борнмут 3:1 Брайтон - АЕК 2:3
Тоттенхэм
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Тоттенхэм - Эвертон 2:1 Ноттингем Форест - Тоттенхэм 0:2 Тоттенхэм - Ньюкасл 4:1 Тоттенхэм - Вест Хэм 1:2
Манчестер Сити - Тоттенхэм 3:3 Тоттенхэм - Астон Вилла 1:2 Вулверхэмптон - Тоттенхэм 2:1 Тоттенхэм - Челси 1:4 Кристал Пэлас - Тоттенхэм 1:2 Тоттенхэм - Фулхэм 2:0 Лутон Таун - Тоттенхэм 0:1 Тоттенхэм - Ливерпуль 2:1 Арсенал - Тоттенхэм 2:2 Тоттенхэм - Шеффилд Юнайтед 2:1 Бёрнли - Тоттенхэм 2:5 Фулхэм - Тоттенхэм 1:1 Борнмут - Тоттенхэм 0:2 Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед 2:0 Брентфорд - Тоттенхэм 2:2 Барселона - Тоттенхэм 4:2

Результаты матчей

Брайтон
Тоттенхэм

Точный счет

1:1
3 раза 33%
3:1
2 раза 22%
1:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
2:1
3 раза 33%
1:2
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
1:4
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%

Точное количество голов

1
4 раза 44%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%
4
1 раз 11%
2
5 раз 56%
1
3 раза 33%
4
1 раз 11%

Точный счет

1:1
2 раза 22%
1:3
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
6:1
1 раз 11%
0:2
2 раза 22%
2:2
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:5
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%

Точное количество голов

1
4 раза 44%
3
2 раза 22%
0
1 раз 11%
2
1 раз 11%
4
1 раз 11%
2
5 раз 56%
1
2 раза 22%
3
1 раз 11%
5
1 раз 11%

Точный счет

1:1
5 раз 28%
1:3
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
2:1
4 раза 22%
1:2
3 раза 17%
0:2
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
8 раз 44%
3
4 раза 22%
2
3 раза 17%
4
2 раза 11%
0
1 раз 6%
2
10 раз 56%
1
5 раз 28%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Брайтон
Тоттенхэм

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
4
1.5
Больше Меньше
6
3
3
6
2.5
1
8
1
8
3.5
1
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
4
5
1.5
7
2
3
6
2.5
2
7
1
8
3.5
1
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
1
0.5
Больше Меньше
9
9
1.5
13
5
6
12
2.5
3
15
2
16
3.5
2
16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 Заявка 19 12 6 1 39 - 16 42
2.
Арсенал
 0:1 Заявка 19 12 4 3 36 - 17 40
3.
Астон Вилла
 Заявка 19 12 3 4 40 - 25 39
4.
Манчестер Сити
 Заявка 18 11 4 3 43 - 21 37
5.
Тоттенхэм
 2:4 Заявка 19 11 3 5 39 - 28 36
6.
Вест Хэм
 1:0 Заявка 19 10 3 6 32 - 30 33
7.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 19 10 1 8 21 - 25 31
8.
Брайтон
 4:2 Заявка 19 8 6 5 38 - 33 30
9.
Ньюкасл
 Заявка 19 9 2 8 37 - 25 29
10.
Борнмут
 Заявка 18 7 4 7 28 - 33 25
11.
Челси
 Заявка 19 7 4 8 31 - 29 25
12.
Вулверхэмптон
 Заявка 19 7 4 8 27 - 31 25
13.
Фулхэм
 Заявка 19 6 3 10 26 - 34 21
14.
Брентфорд
 Заявка 18 5 4 9 25 - 28 19
15.
Кристал Пэлас
 Заявка 19 4 6 9 19 - 28 18
16.
Ноттингем Форест
 Заявка 19 4 5 10 22 - 34 17
17.
Эвертон
 Заявка 19 8 2 9 24 - 25 16
18.
Лутон Таун
 Заявка 18 4 3 11 22 - 35 15
19.
Бёрнли
 Заявка 19 3 2 14 18 - 38 11
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 19 2 3 14 15 - 47 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Астон Вилла
 Заявка 9 8 1 0 26 - 6 25
2.
Ньюкасл
 Заявка 10 8 0 2 23 - 7 24
3.
Ливерпуль
 Заявка 9 7 2 0 22 - 6 23
4.
Арсенал
 0:1 Заявка 10 7 2 1 22 - 9 23
5.
Брайтон
 4:2 Заявка 10 5 4 1 22 - 14 19
6.
Манчестер Сити
 Заявка 8 5 3 0 22 - 9 18
7.
Тоттенхэм
 2:4 Заявка 9 6 0 3 17 - 12 18
8.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 10 6 0 4 13 - 16 18
9.
Вест Хэм
 1:0 Заявка 9 5 2 2 17 - 10 17
10.
Фулхэм
 Заявка 9 5 0 4 17 - 11 15
11.
Вулверхэмптон
 Заявка 9 4 3 2 13 - 14 15
12.
Челси
 Заявка 10 4 3 3 17 - 14 15
13.
Борнмут
 Заявка 9 3 3 3 12 - 13 12
14.
Брентфорд
 Заявка 10 3 3 4 17 - 18 12
15.
Эвертон
 Заявка 10 3 1 6 11 - 12 10
16.
Ноттингем Форест
 Заявка 9 2 3 4 12 - 14 9
17.
Лутон Таун
 Заявка 9 2 2 5 11 - 14 8
18.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 10 2 1 7 10 - 24 7
19.
Кристал Пэлас
 Заявка 9 1 3 5 8 - 13 6
20.
Бёрнли
 Заявка 10 1 0 9 10 - 24 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 Заявка 10 6 1 3 21 - 12 19
2.
Ливерпуль
 Заявка 10 5 4 1 17 - 10 19
3.
Тоттенхэм
 2:4 Заявка 10 5 3 2 22 - 16 18
4.
Арсенал
 0:1 Заявка 9 5 2 2 14 - 8 17
5.
Вест Хэм
 1:0 Заявка 10 5 1 4 15 - 20 16
6.
Астон Вилла
 Заявка 10 4 2 4 14 - 19 14
7.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 9 4 1 4 8 - 9 13
8.
Борнмут
 Заявка 9 4 1 4 16 - 20 13
9.
Кристал Пэлас
 Заявка 10 3 3 4 11 - 15 12
10.
Брайтон
 4:2 Заявка 9 3 2 4 16 - 19 11
11.
Челси
 Заявка 9 3 1 5 14 - 15 10
12.
Вулверхэмптон
 Заявка 10 3 1 6 14 - 17 10
13.
Бёрнли
 Заявка 9 2 2 5 8 - 14 8
14.
Ноттингем Форест
 Заявка 10 2 2 6 10 - 20 8
15.
Брентфорд
 Заявка 8 2 1 5 8 - 10 7
16.
Лутон Таун
 Заявка 9 2 1 6 11 - 21 7
17.
Эвертон
 Заявка 9 5 1 3 13 - 13 6
18.
Фулхэм
 Заявка 10 1 3 6 9 - 23 6
19.
Ньюкасл
 Заявка 9 1 2 6 14 - 18 5
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 9 0 2 7 5 - 23 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 14 (4)
Борнмут Соланке Доминик 13 (1)
Ливерпуль Салах Мохамед 12 (7)
Тоттенхэм Хын Мин Сон 11 (5)
Вест Хэм Боуэн Джаррод 11 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Вулверхэмптон Лемина Марио 1 8
Тоттенхэм Биссума Ив 2 6
Фулхэм Пальинья Жоау 8
Челси Джексон Николас 8
Манчестер Сити Родри Эрнандес 1 6
Весь список
  • Второй тайм
  • 90'
    Забросил с левого фланга Кулушевски в штрафную на ход Ло Чельсо, но тот проиграл верховую борьбу за мяч защитнику.
  • Замена
    90'
    Замена вновь в составе "Брайтона" произошла. Вместо Педро игру продолжать будет Адам Лаллана.
  • 90'
    Догнал мяч на фланге Хиль и отдал в центр на Сона, но тому пробить в борьбе с защитником не позволил Гросс.
  • 90'
    Мог убегать на ворота соперника Фергюсон после заброса от Гилмора, но вовремя вернулся в оборону Удоги и отобрал сферу.
  • 90'
    Обокрал соперника на фланге Модер, сместился в штрафную и упал в борьбе с защитником. Судья не стал останавливать игру.
  • Дополнительное время
    90'
    Осталось играть командам сегодня девять минут. Именно столько компенсировал судья.
  • 89'
    Со штрафного подавал Порро на дальнюю штангу, но здесь в борьбе с защитником головой не дотянулся до мяча Кулушевски.
  • 88'
    По флангу отдавал пас Сон на ход Ло Чельсо, который получил по ногам от защитника. Штрафной удар исполнять будут гости.
  • Описание гола
    87'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 4-2! Бен Дэвис! Вернулась интрига в нашу игру. С левого фланга Хиль навесил точно на дальнюю штангу, куда ворвался из-за спин защитников Дэвис и головой вколотил сферу точно под перекладину.
  • 86'
    Отличным пасом Фергюсон нашел перед чужой штрафной Гросса, который пробил с разворота, но угодил точно в Дэвиса.
  • 85'
    Пауза в матче. В прошлом эпизоде получил повреждение Кулушевски. Потребуется ему помощь медиков.
  • Желтая карточка
    84'
    Данк на фланге грубо заехал по ногам Кулушевски в подкате. Судья показал желтую карточку нарушителю.
  • Описание гола
    83'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 4-1! Алехо Велиз! Отобрал мяч на фланге Кулушевски и покатил в штрафную на Сона, который продлил на дальнюю, где с разворота Велиз вколотил мяч точно в ближний нижний угол ворот, без шансов для голкипера.
  • 82'
    С дальней дистанции пробивал по воротам Ло Чельсо после скидки от Хиля, но мяч полетел точно в руки голкиперу.
  • 81'
    Диагональный пас Гилмор исполнял на правый фланг, куда забегал Балеба, но мяч еще в полете выскочил за пределы поля.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 80'
      Сместился с правого фланга в центр Кулушевски и пробил издали, но мяч в гуще защитников застрял.
    • 79'
      Убежал по фланге на скорости Порро и навесил в центр штрафной, но мяч спокойно головой вынес Ван Хекке.
    • 78'
      Модер продавил соперника по центру и с линии штрафной отдал вперед на Педро, но тому пробить не позволил Дэвис.
    • Пенальти
      76'
      ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 4-0! Жоао Педро! Довели счет до крупного хозяева. Уверенно пробил на силу низом Педро в правый от себя угол, а Викарио прыгнул в противоположную сторону.
    • Пенальти!
      75'
      С левого фланга Модер покатил низом в центр на Фергюсона, которого сбивал откровенно в подкате Ло Чельсо. Судья назначил пенальти!
    • 74'
      На фланге Хиль руками уложил на газон Хиншелвуда в силовой борьбе. Штрафной удар исполнять будут "чайки".
    • Желтая карточка
      73'
      Долго не позволял ввести мяч в игру со штрафного сопернику Модер, за что получил желтую карточку от арбитра.
    • Замена
      72'
      Замена теперь уже в составе "Тоттенхэма" случилась. Вместо Бреннана Джонсона шанс проявить себя получил Алехо Велиз.
    • 71'
      Прорывался на скорости по флангу свежий Модер, но напоролся на Порро, который в чистом подкате вынес сферу в аут.
    • Замена
      70'
      Двойная замена в составе "Брайтона" произошла. Вместо Уэлбека и Милнера свое игровое время получили Фергюсон и Модер.
    • 69'
      Продавил соперника по флангу Хиль и навесил в центр штрафной, но никого из партнеров там не оказалось.
    • 68'
      Низом отдавал пас Порро в штрафную соперника, куда врывался Хиль, но пробить не позволил ему в борьбе Данк.
    • 67'
      По флангу убегал в контратаку Кулушевски и прострелил вдоль ворот, но никто из партнеров так и не смог замкнуть.
    • Замена
      66'
      Двойная замена в составе лондонцев произошла. Вместо Сарра и Ришарлисона на поле появились Ло Чельсо и Хиль.
    • Описание гола
      64'
      ГО-О-О-О-О-О-ОЛ! 3-0! Первис Эступиньян! Шедевральный гол провели хозяева. С угла поля Милнер низом отдал на линию штрафной, где вторым касанием Эступиньян закрутил мяч по невероятной траектории точно в дальнюю девятку.
    • Угловой
      63'
      Ворвался в штрафную Педро после заброса от Гросса и пробил по воротам, но от ноги защитника мяч полетел на угловой.
    • Офсайд
      62'
      Кулушевски идеальным пасом нашел в штрафной соперника Ришарлисона, который в касание пробил в ближний нижний угол. Снова гол был отменен из-за офсайда.
    • 61'
      Дальний заброс исполнял Гилмор на ход Педро, но тот не смог оторваться на скорости от Эмерсона и потерял мяч.
    • Замена
      60'
      Замена в составе "Брайтона" вновь произошла. Вместо Факундо Баонаноте игру продолжать будет Карлос Балеба.
    • 59'
      После навеса со штрафного от Педро мяч заметался по штрафной и угодил в руку Ришарлисону, но судья также не поставил пенальти. 
    • Желтая карточка
      58'
      Слишком активно оспаривал решение арбитра Ришарлисон, за что в итоге увидел перед собой желтую карточку.
    • 57'
      Ворвался в штрафную соперника Сон на скорости и упал в борьбе с защитником. Судья проигнорировал этот эпизод.
    • Опасный момент
      56'
      С левого фланга в центр сместился Удоги, обыгрался в стеночку с Соном, после чего пробил с острого угла, но точно в корпус голкиперу.
    • 55'
      Отдавал пас с фланга Кулушевски на ход Ришарлисону, но тот в ближнем бою не сумел переиграть в касание Стила.
    • 54'
      Пробивал по воротам Ришарлисон из пределов штрафной после паса от Сона, но мяч полетел в сантиметрах от дальней штанги.
    • 53'
      Диагональ исполнял с центра поля Хёйбьерг на правый фланг, куда забегал Джонсон, но догнать мяч в пределах поля не удалось ему.
    • 52'
      Подхватил мяч на фланге Эступиньян и прострелил вдоль ворот, но мяч на выходе смог перехватить Викарио.
    • 51'
      Убегал в контратаку на скорости Педро и прострелил в центр на Уэлбека, но тот не смог пробить в окружении двоих защитников.
    • 50'
      После заброса от Гросса на дальней штанге скинул головой в центр Милнер на Ван Хекке, но тому Дэвис помешал пробить головой.
    • 49'
      На чужой половине поля грамотно подставился Гросс и вынудил нарушить правила в силовой борьбе Эмерсона.
    • Офсайд
      48'
      Ворвался в штрафную соперника на скорости Ришарлисон после паса от Кулушевски и отправил сферу в сетку, но гол был отменен тут же из-за офсайда.
    • Замена
      47'
      Замена в перерыве произошла в составе хозяев. Вместо Игора Роши на второй тайм вышел Первис Эступиньян.
    • Второй тайм начался
      46'
      Стартовала вторая половина поединка. Смогут ли гости отыграться?
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Своим свистком судья отправил команды на перерыв. Комфортное преимущество имеют хозяева!
    • 45'
      После навеса с угла поля от Сона пробил головой с линии вратарской Дэвис, но мяч полетел выше перекладины.
    • Штанга
      45'
      Джонсон протащил мяч по флангу и покатил низом поперек на Ришарлисона, который пробил в касание. Мяч угодил в штангу.
    • 45'
      Тонко вырезал Гилмор в штрафную на ход Гроссу, но тому пробить по воротам Дэвис не позволил в подкате.
    • Опасный момент
      45'
      Провалилась оборона гостей, позволив выскочить Педро один на один с голкипером, которого тот попытался эффектно перебросить, но в прыжке смог отбить в сторону Викарио.
    • Дополнительное время
      45'
      Пять минут компенсировал судья к времени первого тайма.
    • 44'
      Диагональ исполнял Гилмон на фланг, куда забегал Уэлбек, но мяч полетел слишком сильно и оказался за пределами поля.
    • 43'
      С левого фланга прострелил в центр Кулушевски на ход Ришарлисону, но тот проиграл борьбу за мяч Ван Хекке.
    • Желтая карточка
      42'
      В центре поля Буонаноте наступил на ногу сопернику в силовой борьбе. Можно было показать карточку, что мы увидели.
    • 41'
      Дальний заброс исполнял Гилмор в штрафную на ход Гроссу, но тот проиграл верховую борьбу за мяч Эмерсону.
    • 40'
      На фланге получил по ногам Джонсон в борьбе против Рошы. Штрафной удар исполнять будут игроки лондонской команды.
    • 39'
      Пробивал по воротам Сон после скидки от Ришарлисона из пределов штрафной, но в гуще защитников застрял снаряд.
    • 38'
      Отобрал мяч на фланге Педро и тут же покатил в центр на Гросса, но тому пробить в борьбе с Дэвисом не удалось.
    • Офсайд
      37'
      Ворвался в штрафную соперника Уэлбек после заброса от Буонаноте и отправил снаряд над Викарио в сетку, но гол был отменен из-за офсайда.
    • 36'
      Пробивал Кулушевски в падении из пределов штрафной после заброса от Ришарлисона, но мяч полетел точно в руки голкиперу.
    • 35'
      С правого фланга забросил Буонаноте в штрафную на ход Уэлбеку, но тот не смог обработать мяч и подарил его защитнику.
    • 34'
      На чужой половине поля Сон упал в борьбе против Буонаноте. Штрафной удар исполнять будут лондонцы.
    • Штанга
      33'
      Взял инициативу на себя Милнер, прорвался по центру к штрафной соперника и пробил неожиданно в дальний нижний угол, но снова на помощь гостям пришла штанга.
    • 32'
      По флангу забросил Удоги на ход Кулушевскому, но тот не смог в борьбе с защитником сохранить мяч в пределах поля.
    • 30'
      В центре поля получил по ногам Хёйбьерг в борьбе против Гилмора. Штрафной удар исполнять будут футболисты "Тоттенхэма".
    • 29'
      После сольного прохода прострелил Гросс с правого фланга в штрафную, но мяч полетел за пределы поля от ноги защитника.
    • 28'
      Забросил со своей половины поля Буонаноте на ход Уэлбеку, но вышел за пределы штрафной Викарио и отвел угрозу.
    • 27'
      После скидки от Кулушевски из пределов штрафной пробивал Сон, но мяч рикошетом от ноги защитника полетел на угловой.
    • 26'
      С левого фланга покатил поперек Кулушевски на ход Ришарлисону, но тот не смог обработать мяч и подарил его голкиперу.
    • Пенальти
      24'
      ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 2-0! Жоао Педро! Уверенно реализовал одиннадцатиметровый удар Педро, разведя мяч и голкипера по разным углам.
    • Пенальти!
      23'
      Вот это да, повторы показали, что Кулушевски руками уложил в силовой борьбе на газон Уэлбека. Это пенальти!
    • Видеоповтор
      22'
      Пауза в матче. Судьи просматривают эпизод с падением Уэлбека в чужой штрафной на предмет назначения пенальти.
    • 21'
      С угла поля Педро навесил в центр штрафной, где пробил головой Ван Хекке в ближний угол, но на этот раз гостей выручила штанга.
    • Угловой
      20'
      Ушел от соперника по флангу Педро и прострелил низом в штрафную, но мяч рикошетом от ноги Порро полетел на угловой.
    • 19'
      Уэлбек мог убегать на ворота соперника после заброса от Милнера, но оторваться от защитника на скорости ему не удалось.
    • 18'
      Мягко забросил Гросс в штрафную на ход Педро, но тот в верховой борьбе против Дэвиса нарушил правила.
    • 17'
      Прорывался к штрафной соперника на скорости по центру Кулушевски и отдал поперек на Сона, но мяч перехватил Ван Хекке.
    • 16'
      Прорывался по флангу на скорости Ришарлисон и подал в штрафную, но мяч еще в полете выскочил за пределы поля.
    • 15'
      С левого фланга покатил в штрафную соперника Удоги, но здесь никто из партнеров так и не смог добраться до мяча.
    • 14'
      Слишком активно прессинговал соперника на фланге Буонаноте и в итоге нарушил правила в борьбе против Эмерсона.
    • 13'
      Тонким пасом Кулушевски искал в штрафной соперника Сона, но тому пробить по воротам не позволил Данк в силовой борьбе.
    • Описание гола
      12'
      ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 1-0! Джек Хиншелвуд! Удалось открыть счет в матче хозяевам. Прорвался с левого фланга в центр штрафной на скорости Педро и откатил поперек на Хиншелвуда, который без сопротивления пробил точно под перекладину.
    • 11'
      Отобрал мяч на фланге Хёйбьерг и отдал вперед на Ришарлисона, но на выходе сферу в руки забрал спокойно Стил.
    • 10'
      Диагональный пас исполнял Эмерсон на левый фланг, куда забегал Удоги, но догнать мяч в пределах поля ему не удалось.
    • 8'
      Разыграли угловой гости, после чего ворвался в штрафную соперника Кулушевски и пробил по воротам, но угодил в спину Данку.
    • Угловой
      7'
      Забросил Хёйбьерг в штрафную соперника на ход Ришарлисону, но того опередил защитник и вынес сферу на угловой.
    • Опасный момент
      6'
      Уэлбек зацепился за мяч в чужой штрафной и покатил поперек на Гросса, который пробил в дальний нижний угол, но вытянулся в струну Викарио и спас свою команду.
    • Опасный момент
      5'
      Сместился с фланга в штрафную соперника Педро и пробил по воротам, но в падении Викарио смог отбить сферу в сторону.
    • 4'
      Пробивал с дальней дистанции по воротам Кулушевски, но мяч угодил в стенку, от которой полетел в сторону.
    • 3'
      На чужой половине поля получил по ногам Ришарлисон в борьбе с защитником. Штрафной удар исполнять будут футболисты "Тоттенхэма".
    • 2'
      Хозяева будут играть в традиционных для себя бело-синих цветах, гости выбрали себе бежевый комплект формы.
    • Первый тайм начался
      1'
      Прозвучал стартовый свисток, поехали!