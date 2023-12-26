Тур: 19. Стадион: Фалмер. Главный судья: Джиллетт Джаред
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Главный тренер: Де Дзерби Роберто
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Главный тренер: Постекоглу Анге
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История личных встреч
Брайтон
Тоттенхэм
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
125%
2 победы 5 ничьих 0 побед
11 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 11 побед
Первый тайм
36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед
Второй тайм
18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 6 побед
15 матчей
20%
6.7%
73.3%
3 победы 1 ничья 11 побед
Первый тайм
20%
33.3%
46.7%
3 победы 5 ничьих 7 побед
Второй тайм
13.3%
46.7%
40%
2 победы 7 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
8
5
Голов в среднем за матч
1.14
0.63
Среднее время на гол
78
144
Всего голов
14
9
Голов в среднем за матч
1.75
1.29
Среднее время на гол
51
70
Всего голов
22
14
Голов в среднем за матч
1.47
0.93
Тотал матчей
2.5
11
Больше 73%
Меньше 27%
4
7
Больше 47%
Меньше 53%
8
2
Больше 13%
Меньше 87%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
Среднее время на гол
61
96
Бомбардиры внутри турнира
Брайтон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фергюсон Эван
|6
|0.33
|Педро Жоао
|5 (2)
|0.28
|Адингра Симон
|4
|0.22
|Гросс Паскаль
|3
|0.17
|Митома Каору
|3
|0.17
|Марч Соломон
|3
|0.17
|Уэлбек Данни
|2
|0.11
|Фати Ансу
|2
|0.11
|Эступиньян Первис
|1
|0.06
|Буонанотте Факундо
|1
|0.06
|Данк Льюис
|1
|0.06
|Хиншелвуд Джек
|1
|0.06
|Лемпти Тарик
|0
|0
|Энсисо Хулио
|0
|0
|Милнер Джеймс
|0
|0
|Лаллана Адам
|0
|0
|Вельтман Йоел
|0
|0
|Дауд Махмуд
|0
|0
|Гилмор Билли
|0
|0
Тоттенхэм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хын Мин Сон
|11 (1)
|0.61
|Ришарлисон
|5
|0.28
|Кулушевски Деян
|5
|0.28
|Мэддисон Джеймс
|3
|0.17
|Ромеро Кристиан
|3
|0.17
|Ло Чельсо Джовани
|2
|0.11
|Джонсон Бреннан
|1
|0.06
|Сарр Пап Матар
|1
|0.06
|Удоги Дестини
|1
|0.06
|Эмерсон Жуниор
|1
|0.06
|Ван де Вен Микки
|1
|0.06
|Порро Педро
|0
|0
|Манор Соломон
|0
|0
|Перишич Иван
|0
|0
Карточки
Брайтон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Данк Льюис
|4
|1
|Гилмор Билли
|4
|0
|Митома Каору
|4
|0
|Милнер Джеймс
|3
|0
|Гросс Паскаль
|3
|0
|Роша Игор II
|3
|0
|Буонанотте Факундо
|3
|0
|Балеба Карлос
|3
|0
|Дауд Махмуд
|1
|1
|Де Зерби Роберто
|2
|0
|Педро Жоао
|2
|0
|Эступиньян Первис
|2
|0
|Ван Хекке Ян-Поль
|2
|0
|Лемпти Тарик
|2
|0
|Адингра Симон
|2
|0
|Лаллана Адам
|1
|0
|Уэлбек Данни
|1
|0
|Вельтман Йоел
|1
|0
|Марч Соломон
|1
|0
|Энсисо Хулио
|1
|0
|Фати Ансу
|1
|0
|Вербрюгген Барт
|1
|0
|Фергюсон Эван
|1
|0
|Хиншелвуд Джек
|1
|0
Тоттенхэм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Биссума Ив
|6
|2
|Удоги Дестини
|6
|1
|Ромеро Кристиан
|4
|1
|Сарр Пап Матар
|4
|0
|Кулушевски Деян
|4
|0
|Хёйбьерг Пьер-Эмиль
|3
|0
|Порро Педро
|3
|0
|Перишич Иван
|2
|0
|Викарио Гульельмо
|2
|0
|Мэддисон Джеймс
|2
|0
|Ришарлисон
|2
|0
|Эмерсон Жуниор
|2
|0
|Хын Мин Сон
|1
|0
|Дэвис Бен
|1
|0
|Бентанкур Родриго
|1
|0
|Санчес Давинсон
|1
|0
|Манор Соломон
|1
|0
|Скипп Оливер
|1
|0
|Джонсон Бреннан
|1
|0
|Ван де Вен Микки
|1
|0
|Велиз Алехо
|1
|0
|Анж Постекоглу
|1
|0
Результаты матчей
Брайтон
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (6)
0% (0)
33% (3)
Тоттенхэм
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
56% (5)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
0% (0)
56% (5)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
5
4
Упущенные победы
7
10
Брайтон
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
56% (5)
11% (1)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)
Тоттенхэм
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (6)
22% (2)
11% (1)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
12
8
Упущенные победы
11
12
Брайтон
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
50% (9)
17% (3)
33% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (8)
11% (2)
44% (8)
Тоттенхэм
53.3%
46.7%
8 побед 7 поражений
Первый тайм
22% (4)
50% (9)
28% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (10)
11% (2)
33% (6)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
17
12
Упущенные победы
18
22
Голы по времени матча
Забито
18
21
6 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 7
9 Не забивали 9
1
6%
4
19%
1-15
3
17%
3
14%
16-30
2
11%
4
19%
31-45
2
11%
3
14%
46-60
4
22%
6
29%
61-75
6
33%
1
5%
76-90
Пропущено
12
11
7 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 6
0
0%
1
9%
1-15
3
25%
1
9%
16-30
4
33%
2
18%
31-45
1
8%
2
18%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
2
17%
5
45%
76-90
Забито
16
15
6 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 8
11 Не забивали 9
1
6%
3
20%
1-15
3
19%
3
20%
16-30
2
13%
3
20%
31-45
6
38%
3
20%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
2
13%
3
20%
76-90
Пропущено
19
14
9 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 1
9 Не пропускали 8
4
21%
0
0%
1-15
4
21%
0
0%
16-30
1
5%
3
21%
31-45
1
5%
1
7%
46-60
4
21%
4
29%
61-75
5
26%
6
43%
76-90
Забито
34
36
12 В 1-м тайме 20
22 Во 2-м тайме 16
7 Забивали первыми 15
2 Не забивали 0
2
6%
7
19%
1-15
6
18%
6
17%
16-30
4
12%
7
19%
31-45
8
24%
6
17%
46-60
6
18%
6
17%
61-75
8
24%
4
11%
76-90
Пропущено
31
25
16 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 18
11 Пропускали первыми 3
17 Не пропускали 14
4
13%
1
4%
1-15
7
23%
1
4%
16-30
5
16%
5
20%
31-45
2
6%
3
12%
46-60
6
19%
4
16%
61-75
7
23%
11
44%
76-90
Результаты последних матчей
Брайтон
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Кристал Пэлас - Брайтон 1:1 Арсенал - Брайтон 2:0 Брайтон - Марсель 1:0 Брайтон - Бёрнли 1:1
Брайтон - Брентфорд 2:1 Челси - Брайтон 3:2 АЕК - Брайтон 0:1 Ноттингем Форест - Брайтон 2:3 Брайтон - Шеффилд Юнайтед 1:1 Аякс - Брайтон 0:2 Эвертон - Брайтон 1:1 Брайтон - Фулхэм 1:1 Брайтон - Аякс 2:0 Манчестер Сити - Брайтон 2:1 Брайтон - Ливерпуль 2:2 Марсель - Брайтон 2:2 Астон Вилла - Брайтон 6:1 Челси - Брайтон 1:0 Брайтон - Борнмут 3:1 Брайтон - АЕК 2:3
Тоттенхэм
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Тоттенхэм - Эвертон 2:1 Ноттингем Форест - Тоттенхэм 0:2 Тоттенхэм - Ньюкасл 4:1 Тоттенхэм - Вест Хэм 1:2
Манчестер Сити - Тоттенхэм 3:3 Тоттенхэм - Астон Вилла 1:2 Вулверхэмптон - Тоттенхэм 2:1 Тоттенхэм - Челси 1:4 Кристал Пэлас - Тоттенхэм 1:2 Тоттенхэм - Фулхэм 2:0 Лутон Таун - Тоттенхэм 0:1 Тоттенхэм - Ливерпуль 2:1 Арсенал - Тоттенхэм 2:2 Тоттенхэм - Шеффилд Юнайтед 2:1 Бёрнли - Тоттенхэм 2:5 Фулхэм - Тоттенхэм 1:1 Борнмут - Тоттенхэм 0:2 Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед 2:0 Брентфорд - Тоттенхэм 2:2 Барселона - Тоттенхэм 4:2
Результаты матчей
Брайтон
Тоттенхэм
Точный счет
1:1
3 раза 33%
3:1
2 раза 22%
1:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
2:1
3 раза 33%
1:2
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
1:4
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
Точное количество голов
1
4 раза 44%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%
4
1 раз 11%
2
5 раз 56%
1
3 раза 33%
4
1 раз 11%
Точный счет
1:1
2 раза 22%
1:3
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
6:1
1 раз 11%
0:2
2 раза 22%
2:2
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:5
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
Точное количество голов
1
4 раза 44%
3
2 раза 22%
0
1 раз 11%
2
1 раз 11%
4
1 раз 11%
2
5 раз 56%
1
2 раза 22%
3
1 раз 11%
5
1 раз 11%
Точный счет
1:1
5 раз 28%
1:3
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
2:1
4 раза 22%
1:2
3 раза 17%
0:2
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
8 раз 44%
3
4 раза 22%
2
3 раза 17%
4
2 раза 11%
0
1 раз 6%
2
10 раз 56%
1
5 раз 28%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Брайтон
Тоттенхэм
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
54
Больше Меньше
63
36
18
18
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
45
72
36
27
18
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
171
Больше Меньше
99
135
612
315
216
216
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|18
|12
|4
|2
|36 - 16
|40
|2.
|Заявка
|18
|12
|3
|3
|38 - 22
|39
|3.
|Заявка
|18
|11
|6
|1
|37 - 16
|39
|4.
|Заявка
|18
|11
|3
|4
|37 - 24
|36
|5.
|Заявка
|17
|10
|4
|3
|40 - 20
|34
|6.
|Заявка
|18
|9
|3
|6
|31 - 30
|30
|7.
|Заявка
|18
|9
|2
|7
|36 - 22
|29
|8.
|Заявка
|18
|9
|1
|8
|18 - 23
|28
|9.
|Заявка
|18
|7
|6
|5
|34 - 31
|27
|10.
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|25 - 33
|22
|11.
|Заявка
|18
|6
|4
|8
|29 - 28
|22
|12.
|Заявка
|18
|6
|4
|8
|23 - 30
|22
|13.
|Заявка
|18
|6
|3
|9
|26 - 31
|21
|14.
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|24 - 24
|19
|15.
|Заявка
|18
|4
|6
|8
|18 - 26
|18
|16.
|Заявка
|18
|8
|2
|8
|23 - 22
|16
|17.
|Заявка
|18
|3
|5
|10
|19 - 33
|14
|18.
|Заявка
|17
|3
|3
|11
|19 - 33
|12
|19.
|Заявка
|18
|3
|2
|13
|18 - 36
|11
|20.
|Заявка
|18
|2
|3
|13
|13 - 44
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|8
|1
|0
|26 - 6
|25
|2.
|Заявка
|9
|8
|0
|1
|22 - 4
|24
|3.
|Заявка
|9
|7
|2
|0
|22 - 6
|23
|4.
|Заявка
|9
|7
|2
|0
|22 - 8
|23
|5.
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|22 - 9
|18
|6.
|Заявка
|9
|6
|0
|3
|17 - 12
|18
|7.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|17 - 10
|17
|8.
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|18 - 12
|16
|9.
|Заявка
|9
|5
|0
|4
|17 - 11
|15
|10.
|Заявка
|9
|5
|0
|4
|10 - 14
|15
|11.
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|13 - 14
|15
|12.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|15 - 13
|12
|13.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|16 - 14
|12
|14.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|10 - 9
|10
|15.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|9 - 13
|9
|16.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|12 - 14
|9
|17.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|11 - 14
|8
|18.
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|8 - 21
|7
|19.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|8 - 13
|6
|20.
|Заявка
|9
|1
|0
|8
|10 - 22
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|20 - 12
|18
|2.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|14 - 8
|17
|3.
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|18 - 11
|16
|4.
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|15 - 10
|16
|5.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|12 - 16
|14
|6.
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|8 - 9
|13
|7.
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|16 - 20
|13
|8.
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|14 - 20
|13
|9.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|10 - 13
|12
|10.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|16 - 19
|11
|11.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|14 - 15
|10
|12.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|8 - 14
|8
|13.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|8 - 10
|7
|14.
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|10 - 16
|7
|15.
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|13 - 13
|6
|16.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|9 - 20
|6
|17.
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|14 - 18
|5
|18.
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|7 - 19
|5
|19.
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|8 - 19
|4
|20.
|Заявка
|9
|0
|2
|7
|5 - 23
|2
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|14 (4)
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|12 (7)
|Борнмут
|Соланке Доминик
|12 (1)
|Тоттенхэм
|Хын Мин Сон
|11 (4)
|Вест Хэм
|Боуэн Джаррод
|11 (1)
|Вулверхэмптон
|Лемина Марио
|1 8
|Тоттенхэм
|Биссума Ив
|2 6
|Фулхэм
|Пальинья Жоау
|8
|Челси
|Джексон Николас
|8
|Манчестер Сити
|Родри Эрнандес
|1 6
Прогнозы на матч Брайтон - Тоттенхэм
Исход игры
Брайтон
9.6% (7)
Ничья
23.3% (17)
Тоттенхэм
67.1% (49)
Тотал 2.5
Больше
64.79% (46)
Меньше
35.21% (25)
Обе команды забьют
Да
84.51% (60)
Нет
15.49% (11)
Популярный счёт
1:2 Тоттенхэм
49.3% (36)
1:1 Ничья
19.2% (14)
0:2 Тоттенхэм
5.5% (4)
2:1 Брайтон
5.5% (4)
0:1 Тоттенхэм
5.5% (4)
2:2 Ничья
4.1% (3)
1:0 Брайтон
4.1% (3)
1:3 Тоттенхэм
2.7% (2)
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