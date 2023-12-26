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  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 19. Стадион: . Главный судья: Джиллетт Джаред
Брайтон
 
Позже
Тоттенхэм
Прогнозы 71
Брайтон 9.9% (7)
X 23.9% (17)
Тоттенхэм 66.2% (47)
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Тоттенхэм

История личных встреч

Брайтон
Тоттенхэм

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
125%
2 победы 5 ничьих 0 побед

11 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 11 побед

Первый тайм

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед

Второй тайм

18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 6 побед

15 матчей

20%
6.7%
73.3%
3 победы 1 ничья 11 побед

Первый тайм

20%
33.3%
46.7%
3 победы 5 ничьих 7 побед

Второй тайм

13.3%
46.7%
40%
2 победы 7 ничьих 6 побед

История матчей

ПЛ
2:1
ПЛ
0:1
ПЛ
0:1
ПЛ
0:2
К
3:1
ПЛ
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
2:1
ПЛ
3:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:2
ПЛ
1:1
ПЛ
2:0
КЛ
2:0
ТМС
2:3

Голы

Всего голов

8
5

Голов в среднем за матч

1.14
0.63

Среднее время на гол

78
144

Всего голов

14
9

Голов в среднем за матч

1.75
1.29

Среднее время на гол

51
70

Всего голов

22
14

Голов в среднем за матч

1.47
0.93

Тотал матчей

2.5
11
Больше 73%
Меньше 27%
4
7
Больше 47%
Меньше 53%
8
2
Больше 13%
Меньше 87%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
14

Среднее время на гол

61
96

Бомбардиры внутри турнира

Брайтон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фергюсон Эван 6 0.33
Педро Жоао 5 (2) 0.28
Адингра Симон 4 0.22
Гросс Паскаль 3 0.17
Митома Каору 3 0.17
Марч Соломон 3 0.17
Уэлбек Данни 2 0.11
Фати Ансу 2 0.11
Эступиньян Первис 1 0.06
Буонанотте Факундо 1 0.06
Данк Льюис 1 0.06
Хиншелвуд Джек 1 0.06
Лемпти Тарик 0 0
Энсисо Хулио 0 0
Милнер Джеймс 0 0
Лаллана Адам 0 0
Вельтман Йоел 0 0
Дауд Махмуд 0 0
Гилмор Билли 0 0
Тоттенхэм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хын Мин Сон 11 (1) 0.61
Ришарлисон 5 0.28
Кулушевски Деян 5 0.28
Мэддисон Джеймс 3 0.17
Ромеро Кристиан 3 0.17
Ло Чельсо Джовани 2 0.11
Джонсон Бреннан 1 0.06
Сарр Пап Матар 1 0.06
Удоги Дестини 1 0.06
Эмерсон Жуниор 1 0.06
Ван де Вен Микки 1 0.06
Порро Педро 0 0
Манор Соломон 0 0
Перишич Иван 0 0

Карточки

Брайтон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Данк Льюис 4 1
Гилмор Билли 4 0
Митома Каору 4 0
Милнер Джеймс 3 0
Гросс Паскаль 3 0
Роша Игор II 3 0
Буонанотте Факундо 3 0
Балеба Карлос 3 0
Дауд Махмуд 1 1
Де Зерби Роберто 2 0
Педро Жоао 2 0
Эступиньян Первис 2 0
Ван Хекке Ян-Поль 2 0
Лемпти Тарик 2 0
Адингра Симон 2 0
Лаллана Адам 1 0
Уэлбек Данни 1 0
Вельтман Йоел 1 0
Марч Соломон 1 0
Энсисо Хулио 1 0
Фати Ансу 1 0
Вербрюгген Барт 1 0
Фергюсон Эван 1 0
Хиншелвуд Джек 1 0
Тоттенхэм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Биссума Ив 6 2
Удоги Дестини 6 1
Ромеро Кристиан 4 1
Сарр Пап Матар 4 0
Кулушевски Деян 4 0
Хёйбьерг Пьер-Эмиль 3 0
Порро Педро 3 0
Перишич Иван 2 0
Викарио Гульельмо 2 0
Мэддисон Джеймс 2 0
Ришарлисон 2 0
Эмерсон Жуниор 2 0
Хын Мин Сон 1 0
Дэвис Бен 1 0
Бентанкур Родриго 1 0
Санчес Давинсон 1 0
Манор Соломон 1 0
Скипп Оливер 1 0
Джонсон Бреннан 1 0
Ван де Вен Микки 1 0
Велиз Алехо 1 0
Анж Постекоглу 1 0

Результаты матчей

Брайтон
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (6)
0% (0)
33% (3)
Тоттенхэм
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
56% (5)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
0% (0)
56% (5)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

5
4

Упущенные победы

7
10
Брайтон
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
56% (5)
11% (1)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)
Тоттенхэм
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (6)
22% (2)
11% (1)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

12
8

Упущенные победы

11
12
Брайтон
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
50% (9)
17% (3)
33% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (8)
11% (2)
44% (8)
Тоттенхэм
53.3%
46.7%
8 побед 7 поражений
Первый тайм
22% (4)
50% (9)
28% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (10)
11% (2)
33% (6)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

17
12

Упущенные победы

18
22

Голы по времени матча

Забито

18
21
6 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 7
9 Не забивали 9
1
6%
4
19%
1-15
3
17%
3
14%
16-30
2
11%
4
19%
31-45
2
11%
3
14%
46-60
4
22%
6
29%
61-75
6
33%
1
5%
76-90

Пропущено

12
11
7 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 6
0
0%
1
9%
1-15
3
25%
1
9%
16-30
4
33%
2
18%
31-45
1
8%
2
18%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
2
17%
5
45%
76-90

Забито

16
15
6 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 8
11 Не забивали 9
1
6%
3
20%
1-15
3
19%
3
20%
16-30
2
13%
3
20%
31-45
6
38%
3
20%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
2
13%
3
20%
76-90

Пропущено

19
14
9 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 1
9 Не пропускали 8
4
21%
0
0%
1-15
4
21%
0
0%
16-30
1
5%
3
21%
31-45
1
5%
1
7%
46-60
4
21%
4
29%
61-75
5
26%
6
43%
76-90

Забито

34
36
12 В 1-м тайме 20
22 Во 2-м тайме 16
7 Забивали первыми 15
2 Не забивали 0
2
6%
7
19%
1-15
6
18%
6
17%
16-30
4
12%
7
19%
31-45
8
24%
6
17%
46-60
6
18%
6
17%
61-75
8
24%
4
11%
76-90

Пропущено

31
25
16 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 18
11 Пропускали первыми 3
17 Не пропускали 14
4
13%
1
4%
1-15
7
23%
1
4%
16-30
5
16%
5
20%
31-45
2
6%
3
12%
46-60
6
19%
4
16%
61-75
7
23%
11
44%
76-90

Результаты последних матчей

Брайтон
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Кристал Пэлас - Брайтон 1:1 Арсенал - Брайтон 2:0 Брайтон - Марсель 1:0 Брайтон - Бёрнли 1:1
Брайтон - Брентфорд 2:1 Челси - Брайтон 3:2 АЕК - Брайтон 0:1 Ноттингем Форест - Брайтон 2:3 Брайтон - Шеффилд Юнайтед 1:1 Аякс - Брайтон 0:2 Эвертон - Брайтон 1:1 Брайтон - Фулхэм 1:1 Брайтон - Аякс 2:0 Манчестер Сити - Брайтон 2:1 Брайтон - Ливерпуль 2:2 Марсель - Брайтон 2:2 Астон Вилла - Брайтон 6:1 Челси - Брайтон 1:0 Брайтон - Борнмут 3:1 Брайтон - АЕК 2:3
Тоттенхэм
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Тоттенхэм - Эвертон 2:1 Ноттингем Форест - Тоттенхэм 0:2 Тоттенхэм - Ньюкасл 4:1 Тоттенхэм - Вест Хэм 1:2
Манчестер Сити - Тоттенхэм 3:3 Тоттенхэм - Астон Вилла 1:2 Вулверхэмптон - Тоттенхэм 2:1 Тоттенхэм - Челси 1:4 Кристал Пэлас - Тоттенхэм 1:2 Тоттенхэм - Фулхэм 2:0 Лутон Таун - Тоттенхэм 0:1 Тоттенхэм - Ливерпуль 2:1 Арсенал - Тоттенхэм 2:2 Тоттенхэм - Шеффилд Юнайтед 2:1 Бёрнли - Тоттенхэм 2:5 Фулхэм - Тоттенхэм 1:1 Борнмут - Тоттенхэм 0:2 Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед 2:0 Брентфорд - Тоттенхэм 2:2 Барселона - Тоттенхэм 4:2

Результаты матчей

Брайтон
Тоттенхэм

Точный счет

1:1
3 раза 33%
3:1
2 раза 22%
1:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
2:1
3 раза 33%
1:2
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
1:4
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%

Точное количество голов

1
4 раза 44%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%
4
1 раз 11%
2
5 раз 56%
1
3 раза 33%
4
1 раз 11%

Точный счет

1:1
2 раза 22%
1:3
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
6:1
1 раз 11%
0:2
2 раза 22%
2:2
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:5
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%

Точное количество голов

1
4 раза 44%
3
2 раза 22%
0
1 раз 11%
2
1 раз 11%
4
1 раз 11%
2
5 раз 56%
1
2 раза 22%
3
1 раз 11%
5
1 раз 11%

Точный счет

1:1
5 раз 28%
1:3
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
2:1
4 раза 22%
1:2
3 раза 17%
0:2
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
8 раз 44%
3
4 раза 22%
2
3 раза 17%
4
2 раза 11%
0
1 раз 6%
2
10 раз 56%
1
5 раз 28%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Брайтон
Тоттенхэм

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
4
1.5
Больше Меньше
6
3
3
6
2.5
1
8
1
8
3.5
1
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
4
5
1.5
7
2
3
6
2.5
2
7
1
8
3.5
1
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
1
0.5
Больше Меньше
9
9
1.5
13
5
6
12
2.5
3
15
2
16
3.5
2
16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 18 12 4 2 36 - 16 40
2.
Астон Вилла
 Заявка 18 12 3 3 38 - 22 39
3.
Ливерпуль
 Заявка 18 11 6 1 37 - 16 39
4.
Тоттенхэм
 Заявка 18 11 3 4 37 - 24 36
5.
Манчестер Сити
 Заявка 17 10 4 3 40 - 20 34
6.
Вест Хэм
 Заявка 18 9 3 6 31 - 30 30
7.
Ньюкасл
 Заявка 18 9 2 7 36 - 22 29
8.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 18 9 1 8 18 - 23 28
9.
Брайтон
 Заявка 18 7 6 5 34 - 31 27
10.
Борнмут
 Заявка 17 6 4 7 25 - 33 22
11.
Челси
 Заявка 18 6 4 8 29 - 28 22
12.
Вулверхэмптон
 Заявка 18 6 4 8 23 - 30 22
13.
Фулхэм
 Заявка 18 6 3 9 26 - 31 21
14.
Брентфорд
 Заявка 17 5 4 8 24 - 24 19
15.
Кристал Пэлас
 Заявка 18 4 6 8 18 - 26 18
16.
Эвертон
 Заявка 18 8 2 8 23 - 22 16
17.
Ноттингем Форест
 Заявка 18 3 5 10 19 - 33 14
18.
Лутон Таун
 Заявка 17 3 3 11 19 - 33 12
19.
Бёрнли
 Заявка 18 3 2 13 18 - 36 11
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 18 2 3 13 13 - 44 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Астон Вилла
 Заявка 9 8 1 0 26 - 6 25
2.
Ньюкасл
 Заявка 9 8 0 1 22 - 4 24
3.
Ливерпуль
 Заявка 9 7 2 0 22 - 6 23
4.
Арсенал
 Заявка 9 7 2 0 22 - 8 23
5.
Манчестер Сити
 Заявка 8 5 3 0 22 - 9 18
6.
Тоттенхэм
 Заявка 9 6 0 3 17 - 12 18
7.
Вест Хэм
 Заявка 9 5 2 2 17 - 10 17
8.
Брайтон
 Заявка 9 4 4 1 18 - 12 16
9.
Фулхэм
 Заявка 9 5 0 4 17 - 11 15
10.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 9 5 0 4 10 - 14 15
11.
Вулверхэмптон
 Заявка 9 4 3 2 13 - 14 15
12.
Челси
 Заявка 9 3 3 3 15 - 13 12
13.
Брентфорд
 Заявка 9 3 3 3 16 - 14 12
14.
Эвертон
 Заявка 9 3 1 5 10 - 9 10
15.
Борнмут
 Заявка 8 2 3 3 9 - 13 9
16.
Ноттингем Форест
 Заявка 9 2 3 4 12 - 14 9
17.
Лутон Таун
 Заявка 9 2 2 5 11 - 14 8
18.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 9 2 1 6 8 - 21 7
19.
Кристал Пэлас
 Заявка 9 1 3 5 8 - 13 6
20.
Бёрнли
 Заявка 9 1 0 8 10 - 22 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Тоттенхэм
 Заявка 9 5 3 1 20 - 12 18
2.
Арсенал
 Заявка 9 5 2 2 14 - 8 17
3.
Манчестер Сити
 Заявка 9 5 1 3 18 - 11 16
4.
Ливерпуль
 Заявка 9 4 4 1 15 - 10 16
5.
Астон Вилла
 Заявка 9 4 2 3 12 - 16 14
6.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 9 4 1 4 8 - 9 13
7.
Борнмут
 Заявка 9 4 1 4 16 - 20 13
8.
Вест Хэм
 Заявка 9 4 1 4 14 - 20 13
9.
Кристал Пэлас
 Заявка 9 3 3 3 10 - 13 12
10.
Брайтон
 Заявка 9 3 2 4 16 - 19 11
11.
Челси
 Заявка 9 3 1 5 14 - 15 10
12.
Бёрнли
 Заявка 9 2 2 5 8 - 14 8
13.
Брентфорд
 Заявка 8 2 1 5 8 - 10 7
14.
Вулверхэмптон
 Заявка 9 2 1 6 10 - 16 7
15.
Эвертон
 Заявка 9 5 1 3 13 - 13 6
16.
Фулхэм
 Заявка 9 1 3 5 9 - 20 6
17.
Ньюкасл
 Заявка 9 1 2 6 14 - 18 5
18.
Ноттингем Форест
 Заявка 9 1 2 6 7 - 19 5
19.
Лутон Таун
 Заявка 8 1 1 6 8 - 19 4
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 9 0 2 7 5 - 23 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 14 (4)
Ливерпуль Салах Мохамед 12 (7)
Борнмут Соланке Доминик 12 (1)
Тоттенхэм Хын Мин Сон 11 (4)
Вест Хэм Боуэн Джаррод 11 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Вулверхэмптон Лемина Марио 1 8
Тоттенхэм Биссума Ив 2 6
Фулхэм Пальинья Жоау 8
Челси Джексон Николас 8
Манчестер Сити Родри Эрнандес 1 6
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Брайтон - Тоттенхэм от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 28 декабря 2023, осталось 2 дня 8 часов 33 минуты.

    Главный судья: Джиллетт Джаред

    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 39% завершится победой Тоттенхэм.
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    • Прогнозы 71
    Брайтон 9.9% (7)
    X 23.9% (17)
    Тоттенхэм 66.2% (47)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Брайтон
    Ничья
    Тоттенхэм
    2.65
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    4.00
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    2.56
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    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогнозы на матч Брайтон - Тоттенхэм

    Исход игры
    Брайтон
    9.6% (7)
    Ничья
    23.3% (17)
    Тоттенхэм
    67.1% (49)
    Тотал 2.5
    Больше
    64.79% (46)
    Меньше
    35.21% (25)
    Обе команды забьют
    Да
    84.51% (60)
    Нет
    15.49% (11)
    Популярный счёт
    1:2 Тоттенхэм
    49.3% (36)
    1:1 Ничья
    19.2% (14)
    0:2 Тоттенхэм
    5.5% (4)
    2:1 Брайтон
    5.5% (4)
    0:1 Тоттенхэм
    5.5% (4)
    2:2 Ничья
    4.1% (3)
    1:0 Брайтон
    4.1% (3)
    1:3 Тоттенхэм
    2.7% (2)
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