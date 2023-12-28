Потеряли мяч "канониры" на левом фланге нападения, выбили его в аут. Микель Артета хлопает в ладоши, подгоняя своих подопечных.

Заброс из центра поля у "Вест Хэма" вперёд в направлении Джаррода Боуэна получается слишком сильным. С мячом Давиде Райя.

Выкатил мяч Мартин Эдегор со стандарта в центр Леандро Троссару, который неточно пробил и упал на газон на линии штрафной после контакта с оппонентом, помешавший ему нанести нормальный удар. Фола нет, по мнению арбитра.

Полежал какое-то время на газоне Леандро Троссар, но смог подняться на ноги и продолжить игру без медицинской помощи.

Габриэль Мартинелли выкрутил мяч из левой части чужой штрафной площадки мимо дальней штанги. Скорее это была безадресная подача, чем удар.

Джеймс Уорд-Праус подал корнер с правого фланга, потом был навес и слева от Саида Бенрахма, после чего оказался зафиксирован фол в атаке Джаррода Боуэна против Габриэля Жезуса.

Леандро Троссар сделал кросс с левой стороны в руки Альфонса Ареола. Не первый уже раз безадресная доставка с игры у "Арсенала".

Мохаммед Кудус отправлял проникающий пас по зоне правого инсайда на Джаррода Боуэна, которому успешно поставил корпус Вильям Салиба, мяч выкатился за лицевую, углового не будет.

Мартин Эдегор из глубины поля отдал передачу влево низовой диагональю на Александра Зинченко, но затем атака хозяев притормозилась.

Мартин Эдегор упал на газон, войдя в чужую штрафную площадь, но не было там никакого фола, что видно на видеоповторе для зрителей. Правильно, что нет пенальти.

Издали приложился Леандро Троссар, но мяч пролетел совсем маленькое расстояние, прежде чем столкнуться с ногой игрока гостей, потом аут получил "Арсенал" в свою пользу.

Свисток на перерыв. 0:1. "Арсенал" проигрывает по итогам первого тайма в лондонском дерби с "Вест Хэмом". Ожидаем второй половины встречи.

Бен Уайт выполнял подачу с правого фланга, а мяч срикошетил от Палмиери Эмерсона и отправился за лицевую линию, то есть на угловой.

Разыграли "канониры" корнер на правом фланге, и Александр Зинченко забросил к дальней штанге, откуда Бен Уайт пробил головой левее створа, пытался помешать ему Константинос Мавропанос.

В последние 10 минут "Вест Хэм" владел мячом всего лишь 10 процентов игрового времени. Впрочем, тотальное преимущество "Арсенала" по игре не воплощается во что-то конкретное.

Букайо Сака прострелил с правого полуфланга, Габи Жезус упал после контакта с соперником, а Габриэл Мартинелли выстрелил правее створа. Пенальти в ворота гостей не будет.

"Арсеналу", конечно, предпочтительно сравнять счёт до перерыва, чтобы во втором тайме перед ним стояла менее трудная задача. Банальная оценка ситуации.

Как-то сумбурно действуют "пушкари" в районе линии чужой штрафной площади по центру. В итоге теряет мяч Габриэль Жезус, а контратаку "молотобойцев" срывает своим фолом Букайо Сака.

Ничего не показал "Вест Хэм" в атаке после штрафного удара, а теперь "Арсенал" возвращается к позиционному давлению. Но гости уже успели расставиться в обороне.

Габриэл Маринелли прострелил из левой части чужой штрафной площадки. Никого из его партнёров не оказалось на пути мяча, пришедшего в перчатки Альфонса Ареола.

Штанга у "Арсенала"! Мартин Эдегор вывел вперёд по зоне правого инсайда своего партнёра, это был Букайо Сака, и тот шарахнул в ближний угол, а попал в боковую стойку. Чуть левее - и пропустил бы Альфонс Ареола мяч в свои ворота.

Мохаммеду Кудусу удалось подобрать мяч перед чужой штрафной площадью, и последовал от него мощный удар по воротам "Арсенала", сфера срикошетила от Вильяма Салиба и ушла на угловой.

33' Действительно, Лукас Пакета не продолжит матч из-за повреждения. Саид Бенрахма экстренно меняет его в составе "Вест Хэма".

32' Покидает Лукас Пакета футбольное поле в сопровождении врачей, хромает. Будет ли вынужденная замена? Похоже на то.

31' Не удалось "Арсеналу" интересно исполнить свой корнер, а теперь игра приостановлена, так как получает медицинскую помощь Лукас Пакета из "Вест Хэма".

30' Габи Жезус мягко навесил с правого полуфланга от линии штрафной площади, и пробил головой Букайо Сака. Отреагировал Альфонс Ареола блестящим сэйвом и перевёл мяч на угловой.

29' Показывают вновь для телезрителей повтор гола Соучека. Основное внимание, понятно, уделено тому, покинул ли мяч пределы поля, когда делал пас Джаррод Боуэн. На глаз определить трудно. Арбитр, напомним, засчитал взятие ворот.

28' Букайо Сака сделал подачу из зоны правого инсайда и заработал угловой удар. Леандро Троссар навесил слева с корнера на ближний край вратарской, но там были только игроки "Вест Хэма".

27' Леандро Троссар разыграл штрафной удар с Мартином Эдегором и потерял мяч в борьбе с соперниками, когда пробовал пробить с игры по воротам. Ну нельзя же так бездарно разыгрывать стандартное положение.

26' Александр Зинченко отдал короткий пас Габи Жезусу, которого около левого угла чужой штрафной площади толкнул в спину Джеймс Уорд-Праус. Штрафной удар у ворот "Вест Хэма".

25' Томаш Соучек выполняет подачу из правой части чужой штрафной площади. Некому замкнуть этот навес. Мяч опускается в перчатки Давиде Райи.

24' Дэвид Мойес из технической зоны пытается докричаться до своих подопечных. Они сейчас находятся в атаке и будут вбрасывать аут на правом фланге.

23' Габриэл Мартинелли с левого фланга отдал пас на Александра Зинченко. Казалось, что тот пробьёт, но он отдал необостряющую передачу на Бена Уайта. Унылое владение продолжилось.

22' Для "канониров" сегодняшний матч имеет большое значение. Чтобы обойти "Ливерпуль" и вернуться на первую строчку, "Арсеналу" требуется победа над "Вест Хэмом".

21' "Вест Хэм" в позиционной атаке. Константинос Мавропанос и Томаш Соучек не решились подавать с правого фланга. Вскоре мяч у гостей перешёл на другой край.

20' В прошлом туре "Арсенал" играл на выезде с "Ливерпулем", быстро открыл счёт и пропустил около тридцатой минуты. Это так, для справки.

19' Мартин Эдегор подхватил мяч на правом полуфланге, когда упал на газон Букайо Сака, но опасного продолжения не последовало, и штрафной не был назначен.

18' Томаш Соучек в правой части чужой штрафной площади пытался обогнать Бена Уайта и вывести мяч из-под его контроля, но не сумел этого добиться.

17' Гол засчитан. Счёт стал 0:1. Долго проверялась ситуация, в итоге было зафиксировано, что мяч не полностью пересёк лицевую линию перед голевым пасом, хотя на глаз это было определить трудно. Итак, "Вест Хэм" повёл в счёте, несмотря на малый процент владения мячом на старте сегодняшнего матча. Теперь "Арсеналу" придётся ещё больше интенсифицировать свои усилия, ибо домашнее поражение точно не входит в его планы.

14' В действии система ВАР. Проверяется, не вышел ли мяч полностью за пределы поля перед голевым пасом Джаррода Боуэна.

13' ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 0:1! Томаш Соучек!

А забивает "Вест Хэм"! Безобразно действовал Габриэль дос Сантос в этой ситуации. С левого фланга у гостей пошла доставка на Боуэна, а мяч пришёл к Габриэлю, который не смог его вынести, и тогда Боуэн сделал короткий пас Соучеку, поразившему чужие ворота с линии вратарской площади.

13' 79 процентов владеет мячом "Арсенал". То есть большое преимущество у "канониров" по игре.

12' Леандро Троссар перестарался в отборе перед чужой штрафной площадкой, нарушив правила против оппонента.

11' Букайо Сака подавал от лицевой с правого фланга, но сильнее, чем было нужно, однако "канониры" сумели сохранить мяч в поле, их позиционная атака завершилась неточным выстрелом Леандро Троссара с подступов к штрафной площади после выката от Габриэла Мартинелли.

10' Джеймс Уорд-Праус выполнил подачу со штрафного с правого фланга, а Владимир Соучек не смог толково пробить головой и несильно послал мяч левее створа.

9' Владимир Цоуфал заработал для "молотобойцев" штрафной удар на чужой половине поля на правом фланге. Нарушил правила в подкате Александр Зинченко.

9' Леандро Троссар осуществил подачу корнера с левого фланга на ближнюю штангу, где верх был выигран футболистом "Вест Хэма".

8' Габриэл Мартинелли попробовал навесить с левого фланга, а мяч срикошетил от Владимира Цоуфала на угловой.

7' Александр Зинченко с левого фланга забрасывал мяч в чужую штрафную и сигнализировал об игре рукой со стороны соперника, но рефери не отреагировал.

6' Букайо Сака навешивает с правого фланга на дальний край вратарской, где Габриэлу Мартинелли не удаётся должным образом подработать мяч для удара по воротам.

5' Теперь пяткой в той же зоне играет Габи Жезус, но не получается у Букайо Саки пробить по воротам. Далее подачу смахивает рукой Альфонс Ареола.

4' А вот теперь есть удар по чужим воротам от "канониров". На правом полуфланге Мартин Эдегор филигранно покатил вперёд на Букайо Саку, который не шибко опасно пробил в руки Альфонса Ареола.

3' Правым флангом атаковали только что хозяева. Троссар, Уайт, Эдегор и Сака участвовали в этой акции, но до удара не дошло дело.

2' "Арсенал" играет в красно-белой форме, а у "Вет Хэма" синяя расцветка.