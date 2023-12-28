Тур: 19. Стадион: Эмирейтс. Главный судья: Оливер Майкл
Ход матча
13'
0:1
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
5 Удары по воротам 3
-
2 Удары в створ 1
-
5 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
5 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 1
-
386 Количество передач 137
-
74 Владение мячом, % 26
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
22
Райя
Давид
4
Уайт
Бен
41
Райс
Деклан
- Основной состав
-
22 Райя ДавидВратарь
-
4 Уайт БенЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
41 Райс ДекланПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Кивёр ЯкубЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 ЖоржиньоПолузащитник
- Полузащитник
-
63 Нванери ИтанПолузащитник
-
14 Нкетиа ЭддиНападающий
-
24 Нелсон РайсНападающий
-
Главный тренер: Артета Микель
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Соучек ТомашПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Пакета ЛукасПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Керер ТилоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Ингс ДэнниНападающий
-
45 Дивин МубамаНападающий
-
Главный тренер: Мойес Дэвид
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Арсенал
Вест Хэм
24 матча
95.8%
4.2%
2.6645352591004E-15%
23 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
37.5%
41.7%
20.8%
9 побед 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
87.5%
12.5%
21 победа 3 ничьи 0 побед
8 матчей
62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 3 победы
Первый тайм
87.5%
12.5%
0 побед 7 ничьих 6 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед
32 матча
71.9%
18.8%
9.3%
23 победы 6 ничьих 3 победы
Первый тайм
28.1%
53.1%
18.8%
9 побед 17 ничьих 6 побед
Второй тайм
65.6%
15.6%
18.8%
21 победа 5 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
35
36
Голов в среднем за матч
2.19
2.25
Среднее время на гол
41
40
Всего голов
21
8
Голов в среднем за матч
1.31
0.5
Среднее время на гол
68
180
Всего голов
56
44
Голов в среднем за матч
1.75
1.38
Тотал матчей
2.5
30
Больше 94%
Меньше 6%
2
26
Больше 81%
Меньше 19%
6
21
Больше 66%
Меньше 34%
11
14
Больше 44%
Меньше 56%
18
5
Больше 16%
Меньше 84%
27
4
Больше 13%
Меньше 88%
28
Среднее время на гол
51
65
Бомбардиры внутри турнира
Арсенал
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сака Букайо
|5 (2)
|0.26
|Нкетиа Эдди
|5
|0.26
|Эдегор Мартин
|4 (2)
|0.21
|Хаверц Кай
|4 (1)
|0.21
|Троссар Леандро
|3
|0.16
|Жезус Габриэль
|3
|0.16
|Райс Деклан
|3
|0.16
|Мартинелли Габриэл
|2
|0.11
|Виейра Фабиу
|1 (1)
|0.05
|Зинченко Александр
|1
|0.05
|Томиясу Такэхиро
|1
|0.05
|Уайт Бен
|1
|0.05
|Салиба Вильям
|1
|0.05
|Габриэль дос Сантос
|1
|0.05
|Смит-Роу Эмиль
|0
|0
Вест Хэм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Боуэн Джаррод
|11
|0.58
|Кудус Мохаммед
|6
|0.32
|Соучек Томаш
|5
|0.26
|Уорд-Праус Джеймс
|3
|0.16
|Пакета Лукас
|2 (1)
|0.11
|Антонио Майкл
|2
|0.11
|Зума Курт
|1
|0.05
|Агер Наиф
|1
|0.05
|Цоуфал Владимир
|0
|0
|Бенрахма Саид
|0
|0
|Эмерсон Палмиери
|0
|0
|Альварес Эдсон
|0
|0
Карточки
Арсенал
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хаверц Кай
|5
|0
|Уайт Бен
|4
|0
|Жезус Габриэль
|3
|0
|Нкетиа Эдди
|3
|0
|Томиясу Такэхиро
|1
|1
|Артета Микель
|2
|0
|Зинченко Александр
|2
|0
|Райс Деклан
|2
|0
|Сака Букайо
|2
|0
|Виейра Фабиу
|0
|1
|Жоржиньо II
|1
|0
|Эдегор Мартин
|1
|0
|Габриэль дос Сантос
|1
|0
|Салиба Вильям
|1
|0
|Тимбер Юрриен
|1
|0
|Мартинелли Габриэл
|1
|0
Вест Хэм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эмерсон Палмиери
|7
|0
|Альварес Эдсон
|7
|0
|Пакета Лукас
|6
|0
|Цоуфал Владимир
|4
|0
|Агер Наиф
|2
|1
|Уорд-Праус Джеймс
|3
|0
|Кудус Мохаммед
|3
|0
|Антонио Майкл
|2
|0
|Зума Курт
|2
|0
|Керер Тило
|2
|0
|Соучек Томаш
|2
|0
|Крессуэлл Аарон
|1
|0
|Ингс Дэнни
|1
|0
|Бенрахма Саид
|1
|0
|Мавропанос Константинос
|1
|0
|Боуэн Джаррод
|1
|0
|Дэвид Мойес
|1
|0
Результаты матчей
Арсенал
100%
7 побед 0 поражений
Первый тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (6)
11% (1)
22% (2)
Вест Хэм
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
44% (4)
56% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
11% (1)
44% (4)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
4
5
Упущенные победы
3
6
Арсенал
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)
Вест Хэм
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
4
1
Волевые победы
2
4
Упущенные победы
14
16
Арсенал
64.3%
35.7%
9 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (6)
50% (9)
17% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
22% (4)
39% (7)
Вест Хэм
40%
60%
6 побед 9 поражений
Первый тайм
17% (3)
39% (7)
44% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
17% (3)
44% (8)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
4
4
Волевые победы
6
9
Упущенные победы
17
22
Голы по времени матча
Забито
21
14
7 В 1-м тайме 5
14 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 3
9 Не забивали 10
2
10%
0
0%
1-15
3
14%
3
21%
16-30
2
10%
2
14%
31-45
5
24%
5
36%
46-60
3
14%
2
14%
61-75
6
29%
2
14%
76-90
Пропущено
9
20
4 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 13
3 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 9
1
11%
2
10%
1-15
2
22%
3
15%
16-30
1
11%
2
10%
31-45
2
22%
4
20%
46-60
0
0%
2
10%
61-75
3
33%
7
35%
76-90
Забито
14
17
5 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 8
11 Не забивали 10
1
7%
4
24%
1-15
2
14%
2
12%
16-30
2
14%
3
18%
31-45
3
21%
1
6%
46-60
1
7%
3
18%
61-75
5
36%
4
24%
76-90
Пропущено
8
10
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 6
2
25%
0
0%
1-15
2
25%
1
10%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
3
38%
4
40%
46-60
1
13%
2
20%
61-75
0
0%
2
20%
76-90
Забито
35
31
12 В 1-м тайме 14
23 Во 2-м тайме 17
12 Забивали первыми 11
2 Не забивали 2
3
9%
4
13%
1-15
5
14%
5
16%
16-30
4
11%
5
16%
31-45
8
23%
6
19%
46-60
4
11%
5
16%
61-75
11
31%
6
19%
76-90
Пропущено
17
30
8 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 21
6 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 15
3
18%
2
7%
1-15
4
24%
4
13%
16-30
1
6%
3
10%
31-45
5
29%
29%
8
27%
46-60
1
6%
4
13%
61-75
3
18%
9
30%
76-90
Результаты последних матчей
Арсенал
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Ливерпуль - Арсенал 1:1 Арсенал - Брайтон 2:0 ПСВ - Арсенал 1:1 Астон Вилла - Арсенал 1:0
Лутон Таун - Арсенал 3:4 Арсенал - Вулверхэмптон 2:1 Арсенал - Ланс 6:0 Брентфорд - Арсенал 0:1 Арсенал - Бёрнли 3:1 Арсенал - Севилья 2:0 Ньюкасл - Арсенал 1:0 Вест Хэм - Арсенал 3:1 Арсенал - Шеффилд Юнайтед 5:0 Севилья - Арсенал 1:2 Челси - Арсенал 2:2 Арсенал - Манчестер Сити 1:0 Ланс - Арсенал 2:1 Борнмут - Арсенал 0:4 Брентфорд - Арсенал 0:1 Арсенал - Тоттенхэм 2:2
Вест Хэм
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Вест Хэм - Манчестер Юнайтед 2:0 Ливерпуль - Вест Хэм 5:1 Вест Хэм - Вулверхэмптон 3:0 Вест Хэм - Фрайбург 2:0
Фулхэм - Вест Хэм 5:0 Тоттенхэм - Вест Хэм 1:2 Вест Хэм - Кристал Пэлас 1:1 Бачка-Топола - Вест Хэм 0:1 Бёрнли - Вест Хэм 1:2 Вест Хэм - Ноттингем Форест 3:2 Вест Хэм - Олимпиакос 1:0 Брентфорд - Вест Хэм 3:2 Вест Хэм - Арсенал 3:1 Вест Хэм - Эвертон 0:1 Олимпиакос - Вест Хэм 2:1 Астон Вилла - Вест Хэм 4:1 Вест Хэм - Ньюкасл 2:2 Фрайбург - Вест Хэм 1:2 Вест Хэм - Шеффилд Юнайтед 2:0 Линкольн Сити - Вест Хэм 0:1
Результаты матчей
Арсенал
Вест Хэм
Точный счет
2:1
2 раза 22%
2:2
2 раза 22%
3:1
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%
2:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
Точное количество голов
2
5 раз 56%
3
2 раза 22%
1
1 раз 11%
5
1 раз 11%
2
3 раза 33%
3
3 раза 33%
1
2 раза 22%
0
1 раз 11%
Точный счет
0:1
3 раза 33%
1:0
2 раза 22%
0:4
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:4
1 раз 11%
1:2
3 раза 33%
1:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%
Точное количество голов
1
4 раза 44%
0
2 раза 22%
4
2 раза 22%
2
1 раз 11%
2
4 раза 44%
1
3 раза 33%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
Точный счет
0:1
3 раза 17%
1:0
3 раза 17%
2:2
3 раза 17%
2:1
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:4
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
1:2
3 раза 17%
1:1
2 раза 11%
1:3
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
3:2
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
Точное количество голов
2
6 раз 33%
1
5 раз 28%
0
2 раза 11%
3
2 раза 11%
4
2 раза 11%
5
1 раз 6%
2
7 раз 39%
1
5 раз 28%
3
4 раза 22%
0
2 раза 11%
Тоталы голов в матче
Арсенал
Вест Хэм
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
63
36
36
18
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
81
36
54
27
18
27
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
162
Больше Меньше
162
117
117
513
414
315
117
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|19
|12
|6
|1
|39 - 16
|42
|2.
|0:1 Заявка
|19
|12
|4
|3
|36 - 17
|40
|3.
|Заявка
|19
|12
|3
|4
|40 - 25
|39
|4.
|Заявка
|18
|11
|4
|3
|43 - 21
|37
|5.
|2:4 Заявка
|19
|11
|3
|5
|39 - 28
|36
|6.
|1:0 Заявка
|19
|10
|3
|6
|32 - 30
|33
|7.
|Заявка
|19
|10
|1
|8
|21 - 25
|31
|8.
|4:2 Заявка
|19
|8
|6
|5
|38 - 33
|30
|9.
|Заявка
|19
|9
|2
|8
|37 - 25
|29
|10.
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|28 - 33
|25
|11.
|Заявка
|19
|7
|4
|8
|31 - 29
|25
|12.
|Заявка
|19
|7
|4
|8
|27 - 31
|25
|13.
|Заявка
|19
|6
|3
|10
|26 - 34
|21
|14.
|Заявка
|18
|5
|4
|9
|25 - 28
|19
|15.
|Заявка
|19
|4
|6
|9
|19 - 28
|18
|16.
|Заявка
|19
|4
|5
|10
|22 - 34
|17
|17.
|Заявка
|19
|8
|2
|9
|24 - 25
|16
|18.
|Заявка
|18
|4
|3
|11
|22 - 35
|15
|19.
|Заявка
|19
|3
|2
|14
|18 - 38
|11
|20.
|Заявка
|19
|2
|3
|14
|15 - 47
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|8
|1
|0
|26 - 6
|25
|2.
|Заявка
|10
|8
|0
|2
|23 - 7
|24
|3.
|Заявка
|9
|7
|2
|0
|22 - 6
|23
|4.
|0:1 Заявка
|10
|7
|2
|1
|22 - 9
|23
|5.
|4:2 Заявка
|10
|5
|4
|1
|22 - 14
|19
|6.
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|22 - 9
|18
|7.
|2:4 Заявка
|9
|6
|0
|3
|17 - 12
|18
|8.
|Заявка
|10
|6
|0
|4
|13 - 16
|18
|9.
|1:0 Заявка
|9
|5
|2
|2
|17 - 10
|17
|10.
|Заявка
|9
|5
|0
|4
|17 - 11
|15
|11.
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|13 - 14
|15
|12.
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|17 - 14
|15
|13.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|12 - 13
|12
|14.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|17 - 18
|12
|15.
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|11 - 12
|10
|16.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|12 - 14
|9
|17.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|11 - 14
|8
|18.
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|10 - 24
|7
|19.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|8 - 13
|6
|20.
|Заявка
|10
|1
|0
|9
|10 - 24
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|21 - 12
|19
|2.
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|17 - 10
|19
|3.
|2:4 Заявка
|10
|5
|3
|2
|22 - 16
|18
|4.
|0:1 Заявка
|9
|5
|2
|2
|14 - 8
|17
|5.
|1:0 Заявка
|10
|5
|1
|4
|15 - 20
|16
|6.
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|14 - 19
|14
|7.
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|8 - 9
|13
|8.
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|16 - 20
|13
|9.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|11 - 15
|12
|10.
|4:2 Заявка
|9
|3
|2
|4
|16 - 19
|11
|11.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|14 - 15
|10
|12.
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|14 - 17
|10
|13.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|8 - 14
|8
|14.
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|10 - 20
|8
|15.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|8 - 10
|7
|16.
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|11 - 21
|7
|17.
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|13 - 13
|6
|18.
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|9 - 23
|6
|19.
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|14 - 18
|5
|20.
|Заявка
|9
|0
|2
|7
|5 - 23
|2
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|14 (4)
|Борнмут
|Соланке Доминик
|13 (1)
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|12 (7)
|Тоттенхэм
|Хын Мин Сон
|11 (5)
|Вест Хэм
|Боуэн Джаррод
|11 (2)
|Вулверхэмптон
|Лемина Марио
|1 8
|Тоттенхэм
|Биссума Ив
|2 6
|Фулхэм
|Пальинья Жоау
|8
|Челси
|Джексон Николас
|8
|Манчестер Сити
|Родри Эрнандес
|1 6
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Арсенал 0:1 Вест Хэм
Исход игры
Арсенал
90.5% (134)
Ничья
5.4% (8)
Вест Хэм
4.1% (6)
Тотал 2.5
Больше
72.81% (83)
Меньше
27.19% (31)
Обе команды забьют
Да
75.44% (86)
Нет
24.56% (28)
Популярный счёт
2:1 Арсенал
39.9% (59)
2:0 Арсенал
13.5% (20)
3:1 Арсенал
11.5% (17)
1:0 Арсенал
5.4% (8)
3:2 Арсенал
2% (3)
1:1 Ничья
2% (3)
2:2 Ничья
1.4% (2)
4:1 Арсенал
1.4% (2)
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