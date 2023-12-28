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  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 19. Стадион: . Главный судья: Оливер Майкл
Арсенал
0:1
Второй тайм: 51'
Вест Хэм
0'
0:1
13' Гол
Соучек Томаш

Ход матча

13'
0:1
Соучек Томаш
(Боуэн Джаррод)
33'
 
Бенрахма Саид
Пакета Лукас

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 5 Удары по воротам 3
  • 2 Удары в створ 1
  • 5 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 386 Количество передач 137
  • 74 Владение мячом, % 26

Владение мячом

Прогнозы 148
Арсенал 90.5% (134)
X 5.4% (8)
Вест Хэм 4.1% (6)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Арсенал
Ничья
Вест Хэм
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
22
Райя
Давид
4
Уайт
Бен
2
Салиба
Вильям
6
Габриэль
дос
Сантос
35
Зинченко
Александр
8
Эдегор
Мартин
41
Райс
Деклан
19
Троссар
Леандро
7
Сака
Букайо
9
Жезус
Габриэль
11
Мартинелли
Габриэл
23
Ареола
Альфонс
5
Цоуфал
Владимир
15
Мавропанос
Константинос
21
Огбонна
Анджело
33
Эмерсон
Палмиери
28
Соучек
Томаш
19
Альварес
Эдсон
14
Кудус
Мохаммед
7
Уорд-Праус
Джеймс
10
Пакета
Лукас
20
Боуэн
Джаррод
Арсенал
4-3-3
Вест Хэм
4-2-3-1

История личных встреч

Арсенал
Вест Хэм

24 матча

95.8%
4.2%
2.6645352591004E-15%
23 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

37.5%
41.7%
20.8%
9 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

87.5%
12.5%
21 победа 3 ничьи 0 побед

8 матчей

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 3 победы

Первый тайм

87.5%
12.5%
0 побед 7 ничьих 6 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

32 матча

71.9%
18.8%
9.3%
23 победы 6 ничьих 3 победы

Первый тайм

28.1%
53.1%
18.8%
9 побед 17 ничьих 6 побед

Второй тайм

65.6%
15.6%
18.8%
21 победа 5 ничьих 6 побед

История матчей

КЛ
3:1
ПЛ
2:2
ПЛ
3:1
ПЛ
1:2
ПЛ
2:0
ПЛ
3:3
ПЛ
2:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:3
ПЛ
1:0
ПЛ
3:1
ПЛ
4:1
КЛ
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
3:0
ПЛ
1:5
ПЛ
3:3
ПЛ
0:2
ПЛ
3:0
ПЛ
1:2
ПЛ
3:1
ПЛ
1:3
ПЛ
5:1
ПЛ
1:3
ПЛ
0:3
ПЛ
1:0
ПЛ
2:0
К
1:2
ПЛ
2:2
ПЛ
0:0
ПЛ
0:2
ПЛ
2:0

Голы

Всего голов

35
36

Голов в среднем за матч

2.19
2.25

Среднее время на гол

41
40

Всего голов

21
8

Голов в среднем за матч

1.31
0.5

Среднее время на гол

68
180

Всего голов

56
44

Голов в среднем за матч

1.75
1.38

Тотал матчей

2.5
30
Больше 94%
Меньше 6%
2
26
Больше 81%
Меньше 19%
6
21
Больше 66%
Меньше 34%
11
14
Больше 44%
Меньше 56%
18
5
Больше 16%
Меньше 84%
27
4
Больше 13%
Меньше 88%
28

Среднее время на гол

51
65

Бомбардиры внутри турнира

Арсенал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сака Букайо 5 (2) 0.26
Нкетиа Эдди 5 0.26
Эдегор Мартин 4 (2) 0.21
Хаверц Кай 4 (1) 0.21
Троссар Леандро 3 0.16
Жезус Габриэль 3 0.16
Райс Деклан 3 0.16
Мартинелли Габриэл 2 0.11
Виейра Фабиу 1 (1) 0.05
Зинченко Александр 1 0.05
Томиясу Такэхиро 1 0.05
Уайт Бен 1 0.05
Салиба Вильям 1 0.05
Габриэль дос Сантос 1 0.05
Смит-Роу Эмиль 0 0
Вест Хэм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Боуэн Джаррод 11 0.58
Кудус Мохаммед 6 0.32
Соучек Томаш 5 0.26
Уорд-Праус Джеймс 3 0.16
Пакета Лукас 2 (1) 0.11
Антонио Майкл 2 0.11
Зума Курт 1 0.05
Агер Наиф 1 0.05
Цоуфал Владимир 0 0
Бенрахма Саид 0 0
Эмерсон Палмиери 0 0
Альварес Эдсон 0 0

Карточки

Арсенал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хаверц Кай 5 0
Уайт Бен 4 0
Жезус Габриэль 3 0
Нкетиа Эдди 3 0
Томиясу Такэхиро 1 1
Артета Микель 2 0
Зинченко Александр 2 0
Райс Деклан 2 0
Сака Букайо 2 0
Виейра Фабиу 0 1
Жоржиньо II 1 0
Эдегор Мартин 1 0
Габриэль дос Сантос 1 0
Салиба Вильям 1 0
Тимбер Юрриен 1 0
Мартинелли Габриэл 1 0
Вест Хэм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эмерсон Палмиери 7 0
Альварес Эдсон 7 0
Пакета Лукас 6 0
Цоуфал Владимир 4 0
Агер Наиф 2 1
Уорд-Праус Джеймс 3 0
Кудус Мохаммед 3 0
Антонио Майкл 2 0
Зума Курт 2 0
Керер Тило 2 0
Соучек Томаш 2 0
Крессуэлл Аарон 1 0
Ингс Дэнни 1 0
Бенрахма Саид 1 0
Мавропанос Константинос 1 0
Боуэн Джаррод 1 0
Дэвид Мойес 1 0

Результаты матчей

Арсенал
100%
7 побед 0 поражений
Первый тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (6)
11% (1)
22% (2)
Вест Хэм
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
44% (4)
56% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
11% (1)
44% (4)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

4
5

Упущенные победы

3
6
Арсенал
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)
Вест Хэм
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

4
1

Волевые победы

2
4

Упущенные победы

14
16
Арсенал
64.3%
35.7%
9 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (6)
50% (9)
17% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
22% (4)
39% (7)
Вест Хэм
40%
60%
6 побед 9 поражений
Первый тайм
17% (3)
39% (7)
44% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
17% (3)
44% (8)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

4
4

Волевые победы

6
9

Упущенные победы

17
22

Голы по времени матча

Забито

21
14
7 В 1-м тайме 5
14 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 3
9 Не забивали 10
2
10%
0
0%
1-15
3
14%
3
21%
16-30
2
10%
2
14%
31-45
5
24%
5
36%
46-60
3
14%
2
14%
61-75
6
29%
2
14%
76-90

Пропущено

9
20
4 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 13
3 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 9
1
11%
2
10%
1-15
2
22%
3
15%
16-30
1
11%
2
10%
31-45
2
22%
4
20%
46-60
0
0%
2
10%
61-75
3
33%
7
35%
76-90

Забито

14
17
5 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 8
11 Не забивали 10
1
7%
4
24%
1-15
2
14%
2
12%
16-30
2
14%
3
18%
31-45
3
21%
1
6%
46-60
1
7%
3
18%
61-75
5
36%
4
24%
76-90

Пропущено

8
10
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 6
2
25%
0
0%
1-15
2
25%
1
10%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
3
38%
4
40%
46-60
1
13%
2
20%
61-75
0
0%
2
20%
76-90

Забито

35
31
12 В 1-м тайме 14
23 Во 2-м тайме 17
12 Забивали первыми 11
2 Не забивали 2
3
9%
4
13%
1-15
5
14%
5
16%
16-30
4
11%
5
16%
31-45
8
23%
6
19%
46-60
4
11%
5
16%
61-75
11
31%
6
19%
76-90

Пропущено

17
30
8 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 21
6 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 15
3
18%
2
7%
1-15
4
24%
4
13%
16-30
1
6%
3
10%
31-45
5
29%
29%
8
27%
46-60
1
6%
4
13%
61-75
3
18%
9
30%
76-90

Результаты последних матчей

Арсенал
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Ливерпуль - Арсенал 1:1 Арсенал - Брайтон 2:0 ПСВ - Арсенал 1:1 Астон Вилла - Арсенал 1:0
Лутон Таун - Арсенал 3:4 Арсенал - Вулверхэмптон 2:1 Арсенал - Ланс 6:0 Брентфорд - Арсенал 0:1 Арсенал - Бёрнли 3:1 Арсенал - Севилья 2:0 Ньюкасл - Арсенал 1:0 Вест Хэм - Арсенал 3:1 Арсенал - Шеффилд Юнайтед 5:0 Севилья - Арсенал 1:2 Челси - Арсенал 2:2 Арсенал - Манчестер Сити 1:0 Ланс - Арсенал 2:1 Борнмут - Арсенал 0:4 Брентфорд - Арсенал 0:1 Арсенал - Тоттенхэм 2:2
Вест Хэм
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Вест Хэм - Манчестер Юнайтед 2:0 Ливерпуль - Вест Хэм 5:1 Вест Хэм - Вулверхэмптон 3:0 Вест Хэм - Фрайбург 2:0
Фулхэм - Вест Хэм 5:0 Тоттенхэм - Вест Хэм 1:2 Вест Хэм - Кристал Пэлас 1:1 Бачка-Топола - Вест Хэм 0:1 Бёрнли - Вест Хэм 1:2 Вест Хэм - Ноттингем Форест 3:2 Вест Хэм - Олимпиакос 1:0 Брентфорд - Вест Хэм 3:2 Вест Хэм - Арсенал 3:1 Вест Хэм - Эвертон 0:1 Олимпиакос - Вест Хэм 2:1 Астон Вилла - Вест Хэм 4:1 Вест Хэм - Ньюкасл 2:2 Фрайбург - Вест Хэм 1:2 Вест Хэм - Шеффилд Юнайтед 2:0 Линкольн Сити - Вест Хэм 0:1

Результаты матчей

Арсенал
Вест Хэм

Точный счет

2:1
2 раза 22%
2:2
2 раза 22%
3:1
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%
2:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%

Точное количество голов

2
5 раз 56%
3
2 раза 22%
1
1 раз 11%
5
1 раз 11%
2
3 раза 33%
3
3 раза 33%
1
2 раза 22%
0
1 раз 11%

Точный счет

0:1
3 раза 33%
1:0
2 раза 22%
0:4
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:4
1 раз 11%
1:2
3 раза 33%
1:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%

Точное количество голов

1
4 раза 44%
0
2 раза 22%
4
2 раза 22%
2
1 раз 11%
2
4 раза 44%
1
3 раза 33%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%

Точный счет

0:1
3 раза 17%
1:0
3 раза 17%
2:2
3 раза 17%
2:1
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:4
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
1:2
3 раза 17%
1:1
2 раза 11%
1:3
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
3:2
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%

Точное количество голов

2
6 раз 33%
1
5 раз 28%
0
2 раза 11%
3
2 раза 11%
4
2 раза 11%
5
1 раз 6%
2
7 раз 39%
1
5 раз 28%
3
4 раза 22%
0
2 раза 11%

Тоталы голов в матче

Арсенал
Вест Хэм

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
1.5
Больше Меньше
6
3
3
6
2.5
3
6
1
8
3.5
1
8
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
8
1
3
6
1.5
5
4
2
7
2.5
1
8
2
7
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
2
0.5
Больше Меньше
16
2
11
7
1.5
11
7
5
13
2.5
4
14
3
15
3.5
1
17
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 Заявка 19 12 6 1 39 - 16 42
2.
Арсенал
 0:1 Заявка 19 12 4 3 36 - 17 40
3.
Астон Вилла
 Заявка 19 12 3 4 40 - 25 39
4.
Манчестер Сити
 Заявка 18 11 4 3 43 - 21 37
5.
Тоттенхэм
 2:4 Заявка 19 11 3 5 39 - 28 36
6.
Вест Хэм
 1:0 Заявка 19 10 3 6 32 - 30 33
7.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 19 10 1 8 21 - 25 31
8.
Брайтон
 4:2 Заявка 19 8 6 5 38 - 33 30
9.
Ньюкасл
 Заявка 19 9 2 8 37 - 25 29
10.
Борнмут
 Заявка 18 7 4 7 28 - 33 25
11.
Челси
 Заявка 19 7 4 8 31 - 29 25
12.
Вулверхэмптон
 Заявка 19 7 4 8 27 - 31 25
13.
Фулхэм
 Заявка 19 6 3 10 26 - 34 21
14.
Брентфорд
 Заявка 18 5 4 9 25 - 28 19
15.
Кристал Пэлас
 Заявка 19 4 6 9 19 - 28 18
16.
Ноттингем Форест
 Заявка 19 4 5 10 22 - 34 17
17.
Эвертон
 Заявка 19 8 2 9 24 - 25 16
18.
Лутон Таун
 Заявка 18 4 3 11 22 - 35 15
19.
Бёрнли
 Заявка 19 3 2 14 18 - 38 11
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 19 2 3 14 15 - 47 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Астон Вилла
 Заявка 9 8 1 0 26 - 6 25
2.
Ньюкасл
 Заявка 10 8 0 2 23 - 7 24
3.
Ливерпуль
 Заявка 9 7 2 0 22 - 6 23
4.
Арсенал
 0:1 Заявка 10 7 2 1 22 - 9 23
5.
Брайтон
 4:2 Заявка 10 5 4 1 22 - 14 19
6.
Манчестер Сити
 Заявка 8 5 3 0 22 - 9 18
7.
Тоттенхэм
 2:4 Заявка 9 6 0 3 17 - 12 18
8.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 10 6 0 4 13 - 16 18
9.
Вест Хэм
 1:0 Заявка 9 5 2 2 17 - 10 17
10.
Фулхэм
 Заявка 9 5 0 4 17 - 11 15
11.
Вулверхэмптон
 Заявка 9 4 3 2 13 - 14 15
12.
Челси
 Заявка 10 4 3 3 17 - 14 15
13.
Борнмут
 Заявка 9 3 3 3 12 - 13 12
14.
Брентфорд
 Заявка 10 3 3 4 17 - 18 12
15.
Эвертон
 Заявка 10 3 1 6 11 - 12 10
16.
Ноттингем Форест
 Заявка 9 2 3 4 12 - 14 9
17.
Лутон Таун
 Заявка 9 2 2 5 11 - 14 8
18.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 10 2 1 7 10 - 24 7
19.
Кристал Пэлас
 Заявка 9 1 3 5 8 - 13 6
20.
Бёрнли
 Заявка 10 1 0 9 10 - 24 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 Заявка 10 6 1 3 21 - 12 19
2.
Ливерпуль
 Заявка 10 5 4 1 17 - 10 19
3.
Тоттенхэм
 2:4 Заявка 10 5 3 2 22 - 16 18
4.
Арсенал
 0:1 Заявка 9 5 2 2 14 - 8 17
5.
Вест Хэм
 1:0 Заявка 10 5 1 4 15 - 20 16
6.
Астон Вилла
 Заявка 10 4 2 4 14 - 19 14
7.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 9 4 1 4 8 - 9 13
8.
Борнмут
 Заявка 9 4 1 4 16 - 20 13
9.
Кристал Пэлас
 Заявка 10 3 3 4 11 - 15 12
10.
Брайтон
 4:2 Заявка 9 3 2 4 16 - 19 11
11.
Челси
 Заявка 9 3 1 5 14 - 15 10
12.
Вулверхэмптон
 Заявка 10 3 1 6 14 - 17 10
13.
Бёрнли
 Заявка 9 2 2 5 8 - 14 8
14.
Ноттингем Форест
 Заявка 10 2 2 6 10 - 20 8
15.
Брентфорд
 Заявка 8 2 1 5 8 - 10 7
16.
Лутон Таун
 Заявка 9 2 1 6 11 - 21 7
17.
Эвертон
 Заявка 9 5 1 3 13 - 13 6
18.
Фулхэм
 Заявка 10 1 3 6 9 - 23 6
19.
Ньюкасл
 Заявка 9 1 2 6 14 - 18 5
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 9 0 2 7 5 - 23 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 14 (4)
Борнмут Соланке Доминик 13 (1)
Ливерпуль Салах Мохамед 12 (7)
Тоттенхэм Хын Мин Сон 11 (5)
Вест Хэм Боуэн Джаррод 11 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Вулверхэмптон Лемина Марио 1 8
Тоттенхэм Биссума Ив 2 6
Фулхэм Пальинья Жоау 8
Челси Джексон Николас 8
Манчестер Сити Родри Эрнандес 1 6
Весь список
  • Второй тайм
  • 51'
    Габриэль Мартинелли выкрутил мяч из левой части чужой штрафной площадки мимо дальней штанги. Скорее это была безадресная подача, чем удар.
  • Травма, повреждение
    50'
    Полежал какое-то время на газоне Леандро Троссар, но смог подняться на ноги и продолжить игру без медицинской помощи.
  • Судья
    49'
    Выкатил мяч Мартин Эдегор со стандарта в центр Леандро Троссару, который неточно пробил и упал на газон на линии штрафной после контакта с оппонентом, помешавший ему нанести нормальный удар. Фола нет, по мнению арбитра.
  • Угловой
    48'
    Благодаря прессингу Габриэля Жезуса "Арсенал" заработал на правом фланге угловой удар, который исполнит Мартин Эдегор.
  • 47'
    Заброс из центра поля у "Вест Хэма" вперёд в направлении Джаррода Боуэна получается слишком сильным. С мячом Давиде Райя.
  • 46'
    Потеряли мяч "канониры" на левом фланге нападения, выбили его в аут. Микель Артета хлопает в ладоши, подгоняя своих подопечных.
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался.
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Свисток на перерыв. 0:1. "Арсенал" проигрывает по итогам первого тайма в лондонском дерби с "Вест Хэмом". Ожидаем второй половины встречи.
  • 45'
    Издали приложился Леандро Троссар, но мяч пролетел совсем маленькое расстояние, прежде чем столкнуться с ногой игрока гостей, потом аут получил "Арсенал" в свою пользу.
  • 45'
    Мартин Эдегор упал на газон, войдя в чужую штрафную площадь, но не было там никакого фола, что видно на видеоповторе для зрителей. Правильно, что нет пенальти.
  • 45'
    Мартин Эдегор из глубины поля отдал передачу влево низовой диагональю на Александра Зинченко, но затем атака хозяев притормозилась.
  • 45'
    Мохаммед Кудус отправлял проникающий пас по зоне правого инсайда на Джаррода Боуэна, которому успешно поставил корпус Вильям Салиба, мяч выкатился за лицевую, углового не будет.
  • Дополнительное время
    45'
    +5 минут к первому тайму от Майкла Оливера.
  • 45'
    Леандро Троссар сделал кросс с левой стороны в руки Альфонса Ареола. Не первый уже раз безадресная доставка с игры у "Арсенала".
  • Фол, нарушение
    44'
    Джеймс Уорд-Праус подал корнер с правого фланга, потом был навес и слева от Саида Бенрахма, после чего оказался зафиксирован фол в атаке Джаррода Боуэна против Габриэля Жезуса.
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    • Угловой
      43'
      Мохаммеду Кудусу удалось подобрать мяч перед чужой штрафной площадью, и последовал от него мощный удар по воротам "Арсенала", сфера срикошетила от Вильяма Салиба и ушла на угловой.
    • Штанга
      42'
      Штанга у "Арсенала"! Мартин Эдегор вывел вперёд по зоне правого инсайда своего партнёра, это был Букайо Сака, и тот шарахнул в ближний угол, а попал в боковую стойку. Чуть левее - и пропустил бы Альфонс Ареола мяч в свои ворота. 
    • 41'
      Габриэл Маринелли прострелил из левой части чужой штрафной площадки. Никого из его партнёров не оказалось на пути мяча, пришедшего в перчатки Альфонса Ареола.
    • 40'
      Ничего не показал "Вест Хэм" в атаке после штрафного удара, а теперь "Арсенал" возвращается к позиционному давлению. Но гости уже успели расставиться в обороне.
    • Фол, нарушение
      39'
      Как-то сумбурно действуют "пушкари" в районе линии чужой штрафной площади по центру. В итоге теряет мяч Габриэль Жезус, а контратаку "молотобойцев" срывает своим фолом Букайо Сака.
    • 38'
      "Арсеналу", конечно, предпочтительно сравнять счёт до перерыва, чтобы во втором тайме перед ним стояла менее трудная задача. Банальная оценка ситуации.
    • Опасный момент
      37'
      Букайо Сака прострелил с правого полуфланга, Габи Жезус упал после контакта с соперником, а Габриэл Мартинелли выстрелил правее створа. Пенальти в ворота гостей не будет.
    • 36'
      В последние 10 минут "Вест Хэм" владел мячом всего лишь 10 процентов игрового времени. Впрочем, тотальное преимущество "Арсенала" по игре не воплощается во что-то конкретное.
    • Опасный момент
      35'
      Разыграли "канониры" корнер на правом фланге, и Александр Зинченко забросил к дальней штанге, откуда Бен Уайт пробил головой левее створа, пытался помешать ему Константинос Мавропанос.
    • Угловой
      34'
      Бен Уайт выполнял подачу с правого фланга, а мяч срикошетил от Палмиери Эмерсона и отправился за лицевую линию, то есть на угловой.
    • Замена
      33'
      Действительно, Лукас Пакета не продолжит матч из-за повреждения. Саид Бенрахма экстренно меняет его в составе "Вест Хэма".
    • 32'
      Покидает Лукас Пакета футбольное поле в сопровождении врачей, хромает. Будет ли вынужденная замена? Похоже на то.
    • Травма, повреждение
      31'
      Не удалось "Арсеналу" интересно исполнить свой корнер, а теперь игра приостановлена, так как получает медицинскую помощь Лукас Пакета из "Вест Хэма".
    • Опасный момент
      30'
      Габи Жезус мягко навесил с правого полуфланга от линии штрафной площади, и пробил головой Букайо Сака. Отреагировал Альфонс Ареола блестящим сэйвом и перевёл мяч на угловой.
    • 29'
      Показывают вновь для телезрителей повтор гола Соучека. Основное внимание, понятно, уделено тому, покинул ли мяч пределы поля, когда делал пас Джаррод Боуэн. На глаз определить трудно. Арбитр, напомним, засчитал взятие ворот.
    • Угловой
      28'
      Букайо Сака сделал подачу из зоны правого инсайда и заработал угловой удар. Леандро Троссар навесил слева с корнера на ближний край вратарской, но там были только игроки "Вест Хэма".
    • 27'
      Леандро Троссар разыграл штрафной удар с Мартином Эдегором и потерял мяч в борьбе с соперниками, когда пробовал пробить с игры по воротам. Ну нельзя же так бездарно разыгрывать стандартное положение.
    • Фол, нарушение
      26'
      Александр Зинченко отдал короткий пас Габи Жезусу, которого около левого угла чужой штрафной площади толкнул в спину Джеймс Уорд-Праус. Штрафной удар у ворот "Вест Хэма".
    • 25'
      Томаш Соучек выполняет подачу из правой части чужой штрафной площади. Некому замкнуть этот навес. Мяч опускается в перчатки Давиде Райи.
    • 24'
      Дэвид Мойес из технической зоны пытается докричаться до своих подопечных. Они сейчас находятся в атаке и будут вбрасывать аут на правом фланге.
    • 23'
      Габриэл Мартинелли с левого фланга отдал пас на Александра Зинченко. Казалось, что тот пробьёт, но он отдал необостряющую передачу на Бена Уайта. Унылое владение продолжилось.
    • 22'
      Для "канониров" сегодняшний матч имеет большое значение. Чтобы обойти "Ливерпуль" и вернуться на первую строчку, "Арсеналу" требуется победа над "Вест Хэмом".
    • 21'
      "Вест Хэм" в позиционной атаке. Константинос Мавропанос и Томаш Соучек не решились подавать с правого фланга. Вскоре мяч у гостей перешёл на другой край.
    • 20'
      В прошлом туре "Арсенал" играл на выезде с "Ливерпулем", быстро открыл счёт и пропустил около тридцатой минуты. Это так, для справки.
    • Судья
      19'
      Мартин Эдегор подхватил мяч на правом полуфланге, когда упал на газон Букайо Сака, но опасного продолжения не последовало, и штрафной не был назначен.
    • 18'
      Томаш Соучек в правой части чужой штрафной площади пытался обогнать Бена Уайта и вывести мяч из-под его контроля, но не сумел этого добиться.
    • Судья
      17'
      Гол засчитан. Счёт стал 0:1. Долго проверялась ситуация, в итоге было зафиксировано, что мяч не полностью пересёк лицевую линию перед голевым пасом, хотя на глаз это было определить трудно. Итак, "Вест Хэм" повёл в счёте, несмотря на малый процент владения мячом на старте сегодняшнего матча. Теперь "Арсеналу" придётся ещё больше интенсифицировать свои усилия, ибо домашнее поражение точно не входит в его планы.
    • Видеоповтор
      14'
      В действии система ВАР. Проверяется, не вышел ли мяч полностью за пределы поля перед голевым пасом Джаррода Боуэна.
    • Описание гола
      13'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 0:1! Томаш Соучек!
      А забивает "Вест Хэм"! Безобразно действовал Габриэль дос Сантос в этой ситуации. С левого фланга у гостей пошла доставка на Боуэна, а мяч пришёл к Габриэлю, который не смог его вынести, и тогда Боуэн сделал короткий пас Соучеку, поразившему чужие ворота с линии вратарской площади.
    • 13'
      79 процентов владеет мячом "Арсенал". То есть большое преимущество у "канониров" по игре.
    • Фол, нарушение
      12'
      Леандро Троссар перестарался в отборе перед чужой штрафной площадкой, нарушив правила против оппонента.
    • 11'
      Букайо Сака подавал от лицевой с правого фланга, но сильнее, чем было нужно, однако "канониры" сумели сохранить мяч в поле, их позиционная атака завершилась неточным выстрелом Леандро Троссара с подступов к штрафной площади после выката от Габриэла Мартинелли.
    • 10'
      Джеймс Уорд-Праус выполнил подачу со штрафного с правого фланга, а Владимир Соучек не смог толково пробить головой и несильно послал мяч левее створа.
    • Фол, нарушение
      9'
      Владимир Цоуфал заработал для "молотобойцев" штрафной удар на чужой половине поля на правом фланге. Нарушил правила в подкате Александр Зинченко.
    • 9'
      Леандро Троссар осуществил подачу корнера с левого фланга на ближнюю штангу, где верх был выигран футболистом "Вест Хэма".
    • Угловой
      8'
      Габриэл Мартинелли попробовал навесить с левого фланга, а мяч срикошетил от Владимира Цоуфала на угловой. 
    • Судья
      7'
      Александр Зинченко с левого фланга забрасывал мяч в чужую штрафную и сигнализировал об игре рукой со стороны соперника, но рефери не отреагировал.
    • 6'
      Букайо Сака навешивает с правого фланга на дальний край вратарской, где Габриэлу Мартинелли не удаётся должным образом подработать мяч для удара по воротам.
    • 5'
      Теперь пяткой в той же зоне играет Габи Жезус, но не получается у Букайо Саки пробить по воротам. Далее подачу смахивает рукой Альфонс Ареола.
    • 4'
      А вот теперь есть удар по чужим воротам от "канониров". На правом полуфланге Мартин Эдегор филигранно покатил вперёд на Букайо Саку, который не шибко опасно пробил в руки Альфонса Ареола.
    • 3'
      Правым флангом атаковали только что хозяева. Троссар, Уайт, Эдегор и Сака участвовали в этой акции, но до удара не дошло дело.
    • 2'
      "Арсенал" играет в красно-белой форме, а у "Вет Хэма" синяя расцветка.
    • Первый тайм начался
      1'
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Арсенал 0:1 Вест Хэм

    Исход игры
    Арсенал
    90.5% (134)
    Ничья
    5.4% (8)
    Вест Хэм
    4.1% (6)
    Тотал 2.5
    Больше
    72.81% (83)
    Меньше
    27.19% (31)
    Обе команды забьют
    Да
    75.44% (86)
    Нет
    24.56% (28)
    Популярный счёт
    2:1 Арсенал
    39.9% (59)
    2:0 Арсенал
    13.5% (20)
    3:1 Арсенал
    11.5% (17)
    1:0 Арсенал
    5.4% (8)
    3:2 Арсенал
    2% (3)
    1:1 Ничья
    2% (3)
    2:2 Ничья
    1.4% (2)
    4:1 Арсенал
    1.4% (2)
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