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  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 19. Стадион: . Главный судья: Оливер Майкл
Арсенал
 
Позже
Вест Хэм
Прогнозы 71
Арсенал 98.6% (70)
X 1.4% (1)
Вест Хэм 0% (0)
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Вест Хэм
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Арсенал
Вест Хэм

История личных встреч

Арсенал
Вест Хэм

24 матча

95.8%
4.2%
2.6645352591004E-15%
23 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

37.5%
41.7%
20.8%
9 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

87.5%
12.5%
21 победа 3 ничьи 0 побед

8 матчей

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 3 победы

Первый тайм

87.5%
12.5%
0 побед 7 ничьих 6 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

32 матча

71.9%
18.8%
9.3%
23 победы 6 ничьих 3 победы

Первый тайм

28.1%
53.1%
18.8%
9 побед 17 ничьих 6 побед

Второй тайм

65.6%
15.6%
18.8%
21 победа 5 ничьих 6 побед

История матчей

КЛ
3:1
ПЛ
2:2
ПЛ
3:1
ПЛ
1:2
ПЛ
2:0
ПЛ
3:3
ПЛ
2:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:3
ПЛ
1:0
ПЛ
3:1
ПЛ
4:1
КЛ
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
3:0
ПЛ
1:5
ПЛ
3:3
ПЛ
0:2
ПЛ
3:0
ПЛ
1:2
ПЛ
3:1
ПЛ
1:3
ПЛ
5:1
ПЛ
1:3
ПЛ
0:3
ПЛ
1:0
ПЛ
2:0
К
1:2
ПЛ
2:2
ПЛ
0:0
ПЛ
0:2
ПЛ
2:0

Голы

Всего голов

35
36

Голов в среднем за матч

2.19
2.25

Среднее время на гол

41
40

Всего голов

21
8

Голов в среднем за матч

1.31
0.5

Среднее время на гол

68
180

Всего голов

56
44

Голов в среднем за матч

1.75
1.38

Тотал матчей

2.5
30
Больше 94%
Меньше 6%
2
26
Больше 81%
Меньше 19%
6
21
Больше 66%
Меньше 34%
11
14
Больше 44%
Меньше 56%
18
5
Больше 16%
Меньше 84%
27
4
Больше 13%
Меньше 88%
28

Среднее время на гол

51
65

Бомбардиры внутри турнира

Арсенал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сака Букайо 5 (2) 0.28
Нкетиа Эдди 5 0.28
Эдегор Мартин 4 (2) 0.22
Хаверц Кай 4 (1) 0.22
Троссар Леандро 3 0.17
Жезус Габриэль 3 0.17
Райс Деклан 3 0.17
Мартинелли Габриэл 2 0.11
Виейра Фабиу 1 (1) 0.06
Зинченко Александр 1 0.06
Томиясу Такэхиро 1 0.06
Уайт Бен 1 0.06
Салиба Вильям 1 0.06
Габриэль дос Сантос 1 0.06
Смит-Роу Эмиль 0 0
Вест Хэм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Боуэн Джаррод 11 0.61
Кудус Мохаммед 6 0.33
Соучек Томаш 4 0.22
Уорд-Праус Джеймс 3 0.17
Пакета Лукас 2 (1) 0.11
Антонио Майкл 2 0.11
Зума Курт 1 0.06
Агер Наиф 1 0.06
Цоуфал Владимир 0 0
Бенрахма Саид 0 0
Эмерсон Палмиери 0 0
Альварес Эдсон 0 0

Карточки

Арсенал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хаверц Кай 5 0
Уайт Бен 4 0
Жезус Габриэль 3 0
Нкетиа Эдди 3 0
Томиясу Такэхиро 1 1
Артета Микель 2 0
Зинченко Александр 2 0
Райс Деклан 2 0
Сака Букайо 2 0
Виейра Фабиу 0 1
Жоржиньо II 1 0
Эдегор Мартин 1 0
Габриэль дос Сантос 1 0
Салиба Вильям 1 0
Тимбер Юрриен 1 0
Мартинелли Габриэл 1 0
Вест Хэм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эмерсон Палмиери 7 0
Альварес Эдсон 7 0
Пакета Лукас 6 0
Цоуфал Владимир 4 0
Агер Наиф 2 1
Уорд-Праус Джеймс 3 0
Кудус Мохаммед 3 0
Антонио Майкл 2 0
Зума Курт 2 0
Керер Тило 2 0
Соучек Томаш 2 0
Крессуэлл Аарон 1 0
Ингс Дэнни 1 0
Бенрахма Саид 1 0
Мавропанос Константинос 1 0
Боуэн Джаррод 1 0
Дэвид Мойес 1 0

Результаты матчей

Арсенал
100%
7 побед 0 поражений
Первый тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (6)
11% (1)
22% (2)
Вест Хэм
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
44% (4)
56% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
11% (1)
44% (4)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

4
5

Упущенные победы

3
6
Арсенал
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)
Вест Хэм
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

4
1

Волевые победы

2
4

Упущенные победы

14
16
Арсенал
64.3%
35.7%
9 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (6)
50% (9)
17% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
22% (4)
39% (7)
Вест Хэм
40%
60%
6 побед 9 поражений
Первый тайм
17% (3)
39% (7)
44% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
17% (3)
44% (8)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

4
4

Волевые победы

6
9

Упущенные победы

17
22

Голы по времени матча

Забито

21
14
7 В 1-м тайме 5
14 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 3
9 Не забивали 10
2
10%
0
0%
1-15
3
14%
3
21%
16-30
2
10%
2
14%
31-45
5
24%
5
36%
46-60
3
14%
2
14%
61-75
6
29%
2
14%
76-90

Пропущено

9
20
4 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 13
3 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 9
1
11%
2
10%
1-15
2
22%
3
15%
16-30
1
11%
2
10%
31-45
2
22%
4
20%
46-60
0
0%
2
10%
61-75
3
33%
7
35%
76-90

Забито

14
17
5 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 8
11 Не забивали 10
1
7%
4
24%
1-15
2
14%
2
12%
16-30
2
14%
3
18%
31-45
3
21%
1
6%
46-60
1
7%
3
18%
61-75
5
36%
4
24%
76-90

Пропущено

8
10
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 6
2
25%
0
0%
1-15
2
25%
1
10%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
3
38%
4
40%
46-60
1
13%
2
20%
61-75
0
0%
2
20%
76-90

Забито

35
31
12 В 1-м тайме 14
23 Во 2-м тайме 17
12 Забивали первыми 11
2 Не забивали 2
3
9%
4
13%
1-15
5
14%
5
16%
16-30
4
11%
5
16%
31-45
8
23%
6
19%
46-60
4
11%
5
16%
61-75
11
31%
6
19%
76-90

Пропущено

17
30
8 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 21
6 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 15
3
18%
2
7%
1-15
4
24%
4
13%
16-30
1
6%
3
10%
31-45
5
29%
29%
8
27%
46-60
1
6%
4
13%
61-75
3
18%
9
30%
76-90

Результаты последних матчей

Арсенал
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Ливерпуль - Арсенал 1:1 Арсенал - Брайтон 2:0 ПСВ - Арсенал 1:1 Астон Вилла - Арсенал 1:0
Лутон Таун - Арсенал 3:4 Арсенал - Вулверхэмптон 2:1 Арсенал - Ланс 6:0 Брентфорд - Арсенал 0:1 Арсенал - Бёрнли 3:1 Арсенал - Севилья 2:0 Ньюкасл - Арсенал 1:0 Вест Хэм - Арсенал 3:1 Арсенал - Шеффилд Юнайтед 5:0 Севилья - Арсенал 1:2 Челси - Арсенал 2:2 Арсенал - Манчестер Сити 1:0 Ланс - Арсенал 2:1 Борнмут - Арсенал 0:4 Брентфорд - Арсенал 0:1 Арсенал - Тоттенхэм 2:2
Вест Хэм
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Вест Хэм - Манчестер Юнайтед 2:0 Ливерпуль - Вест Хэм 5:1 Вест Хэм - Вулверхэмптон 3:0 Вест Хэм - Фрайбург 2:0
Фулхэм - Вест Хэм 5:0 Тоттенхэм - Вест Хэм 1:2 Вест Хэм - Кристал Пэлас 1:1 Бачка-Топола - Вест Хэм 0:1 Бёрнли - Вест Хэм 1:2 Вест Хэм - Ноттингем Форест 3:2 Вест Хэм - Олимпиакос 1:0 Брентфорд - Вест Хэм 3:2 Вест Хэм - Арсенал 3:1 Вест Хэм - Эвертон 0:1 Олимпиакос - Вест Хэм 2:1 Астон Вилла - Вест Хэм 4:1 Вест Хэм - Ньюкасл 2:2 Фрайбург - Вест Хэм 1:2 Вест Хэм - Шеффилд Юнайтед 2:0 Линкольн Сити - Вест Хэм 0:1

Результаты матчей

Арсенал
Вест Хэм

Точный счет

2:1
2 раза 22%
2:2
2 раза 22%
3:1
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%
2:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%

Точное количество голов

2
5 раз 56%
3
2 раза 22%
1
1 раз 11%
5
1 раз 11%
2
3 раза 33%
3
3 раза 33%
1
2 раза 22%
0
1 раз 11%

Точный счет

0:1
3 раза 33%
1:0
2 раза 22%
0:4
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:4
1 раз 11%
1:2
3 раза 33%
1:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%

Точное количество голов

1
4 раза 44%
0
2 раза 22%
4
2 раза 22%
2
1 раз 11%
2
4 раза 44%
1
3 раза 33%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%

Точный счет

0:1
3 раза 17%
1:0
3 раза 17%
2:2
3 раза 17%
2:1
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:4
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
1:2
3 раза 17%
1:1
2 раза 11%
1:3
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
3:2
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%

Точное количество голов

2
6 раз 33%
1
5 раз 28%
0
2 раза 11%
3
2 раза 11%
4
2 раза 11%
5
1 раз 6%
2
7 раз 39%
1
5 раз 28%
3
4 раза 22%
0
2 раза 11%

Тоталы голов в матче

Арсенал
Вест Хэм

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
1.5
Больше Меньше
6
3
3
6
2.5
3
6
1
8
3.5
1
8
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
8
1
3
6
1.5
5
4
2
7
2.5
1
8
2
7
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
2
0.5
Больше Меньше
16
2
11
7
1.5
11
7
5
13
2.5
4
14
3
15
3.5
1
17
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 18 12 4 2 36 - 16 40
2.
Астон Вилла
 Заявка 18 12 3 3 38 - 22 39
3.
Ливерпуль
 Заявка 18 11 6 1 37 - 16 39
4.
Тоттенхэм
 Заявка 18 11 3 4 37 - 24 36
5.
Манчестер Сити
 Заявка 17 10 4 3 40 - 20 34
6.
Вест Хэм
 Заявка 18 9 3 6 31 - 30 30
7.
Ньюкасл
 Заявка 18 9 2 7 36 - 22 29
8.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 18 9 1 8 18 - 23 28
9.
Брайтон
 Заявка 18 7 6 5 34 - 31 27
10.
Борнмут
 Заявка 17 6 4 7 25 - 33 22
11.
Челси
 Заявка 18 6 4 8 29 - 28 22
12.
Вулверхэмптон
 Заявка 18 6 4 8 23 - 30 22
13.
Фулхэм
 Заявка 18 6 3 9 26 - 31 21
14.
Брентфорд
 Заявка 17 5 4 8 24 - 24 19
15.
Кристал Пэлас
 Заявка 18 4 6 8 18 - 26 18
16.
Эвертон
 Заявка 18 8 2 8 23 - 22 16
17.
Ноттингем Форест
 Заявка 18 3 5 10 19 - 33 14
18.
Лутон Таун
 Заявка 17 3 3 11 19 - 33 12
19.
Бёрнли
 Заявка 18 3 2 13 18 - 36 11
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 18 2 3 13 13 - 44 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Астон Вилла
 Заявка 9 8 1 0 26 - 6 25
2.
Ньюкасл
 Заявка 9 8 0 1 22 - 4 24
3.
Ливерпуль
 Заявка 9 7 2 0 22 - 6 23
4.
Арсенал
 Заявка 9 7 2 0 22 - 8 23
5.
Манчестер Сити
 Заявка 8 5 3 0 22 - 9 18
6.
Тоттенхэм
 Заявка 9 6 0 3 17 - 12 18
7.
Вест Хэм
 Заявка 9 5 2 2 17 - 10 17
8.
Брайтон
 Заявка 9 4 4 1 18 - 12 16
9.
Фулхэм
 Заявка 9 5 0 4 17 - 11 15
10.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 9 5 0 4 10 - 14 15
11.
Вулверхэмптон
 Заявка 9 4 3 2 13 - 14 15
12.
Челси
 Заявка 9 3 3 3 15 - 13 12
13.
Брентфорд
 Заявка 9 3 3 3 16 - 14 12
14.
Эвертон
 Заявка 9 3 1 5 10 - 9 10
15.
Борнмут
 Заявка 8 2 3 3 9 - 13 9
16.
Ноттингем Форест
 Заявка 9 2 3 4 12 - 14 9
17.
Лутон Таун
 Заявка 9 2 2 5 11 - 14 8
18.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 9 2 1 6 8 - 21 7
19.
Кристал Пэлас
 Заявка 9 1 3 5 8 - 13 6
20.
Бёрнли
 Заявка 9 1 0 8 10 - 22 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Тоттенхэм
 Заявка 9 5 3 1 20 - 12 18
2.
Арсенал
 Заявка 9 5 2 2 14 - 8 17
3.
Манчестер Сити
 Заявка 9 5 1 3 18 - 11 16
4.
Ливерпуль
 Заявка 9 4 4 1 15 - 10 16
5.
Астон Вилла
 Заявка 9 4 2 3 12 - 16 14
6.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 9 4 1 4 8 - 9 13
7.
Борнмут
 Заявка 9 4 1 4 16 - 20 13
8.
Вест Хэм
 Заявка 9 4 1 4 14 - 20 13
9.
Кристал Пэлас
 Заявка 9 3 3 3 10 - 13 12
10.
Брайтон
 Заявка 9 3 2 4 16 - 19 11
11.
Челси
 Заявка 9 3 1 5 14 - 15 10
12.
Бёрнли
 Заявка 9 2 2 5 8 - 14 8
13.
Брентфорд
 Заявка 8 2 1 5 8 - 10 7
14.
Вулверхэмптон
 Заявка 9 2 1 6 10 - 16 7
15.
Эвертон
 Заявка 9 5 1 3 13 - 13 6
16.
Фулхэм
 Заявка 9 1 3 5 9 - 20 6
17.
Ньюкасл
 Заявка 9 1 2 6 14 - 18 5
18.
Ноттингем Форест
 Заявка 9 1 2 6 7 - 19 5
19.
Лутон Таун
 Заявка 8 1 1 6 8 - 19 4
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 9 0 2 7 5 - 23 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 14 (4)
Ливерпуль Салах Мохамед 12 (7)
Борнмут Соланке Доминик 12 (1)
Тоттенхэм Хын Мин Сон 11 (4)
Вест Хэм Боуэн Джаррод 11 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Вулверхэмптон Лемина Марио 1 8
Тоттенхэм Биссума Ив 2 6
Фулхэм Пальинья Жоау 8
Челси Джексон Николас 8
Манчестер Сити Родри Эрнандес 1 6
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Арсенал - Вест Хэм от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 28 декабря 2023, осталось 2 дня 9 часов 18 минут.

    Главный судья: Оливер Майкл

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  • 49 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
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    • Прогнозы 71
    Арсенал 98.6% (70)
    X 1.4% (1)
    Вест Хэм 0% (0)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Арсенал
    Ничья
    Вест Хэм
    1.35
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    5.80
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    9.90
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Арсенал - Вест Хэм

    Исход игры
    Арсенал
    98.6% (70)
    Ничья
    1.4% (1)
    Вест Хэм
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    71.01% (49)
    Меньше
    28.99% (20)
    Обе команды забьют
    Да
    72.46% (50)
    Нет
    27.54% (19)
    Популярный счёт
    2:1 Арсенал
    52.1% (37)
    2:0 Арсенал
    18.3% (13)
    3:1 Арсенал
    12.7% (9)
    1:0 Арсенал
    8.5% (6)
    3:2 Арсенал
    4.2% (3)
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