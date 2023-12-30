  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Саудовская Аравия
  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 19. Стадион: .
Аль-Таавун Бурайда
1:2
Второй тайм: 49'
Аль-Наср Эр-Рияд
0'
11' Желтая карточка
Аль-Амри Абдулела
11' Желтая карточка
Роналду Криштиану
0:0
13' Не забитый пенальти
Эль-Махдиуи Ашраф
1:0
13' Гол
Эль-Махдиуи Ашраф
1:1
26' Гол
Брозович Марсело
1:2
35' Гол
Лапорт Эмерик
42' Желтая карточка
Алояри Абдулмалик
44' Желтая карточка
Аль-Салули Оун

Ход матча

11'
 
Аль-Амри Абдулела
11'
 
Роналду Криштиану
13'
Эль-Махдиуи Ашраф
0:0
13'
Эль-Махдиуи Ашраф
1:0
26'
1:1
Брозович Марсело
(Талиска Андерсон)
35'
1:2
Лапорт Эмерик
(Брозович Марсело)
42'
Алояри Абдулмалик
 
44'
Аль-Салули Оун
 
Прогнозы 126
Аль-Таавун Бурайда 4% (5)
X 4% (5)
Аль-Наср Эр-Рияд 92.1% (116)
0
выиграет Аль-Наср Эр-Рияд, со счетом 1:3
"Аль-Наср" одержит уверенную победу в предстоящем матче, учитывая набранный ход в крайних турах....
Павел Лавренов #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Аль-Таавун Бурайда
Ничья
Аль-Наср Эр-Рияд
17.87
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Маилсон
15
Алояри
Абдулмалик
4
Жиротто
Андрей
93
Аль-Салули
Оун
42
Факихи
Муат
Абдулазиз
24
Флавио
II
18
Эль-Махдиуи
Ашраф
10
Медран
Альваро
99
Барроу
Муса
30
Жуан
Педро
XI
16
Матеус
XIV
44
Аль-Акиди
Наваф
2
Аль-Ганам
Султан
5
Аль-Амри
Абдулела
27
Лапорт
Эмерик
15
Теллес
Алекс
17
Аль-Хайбари
Абдулла
77
Брозович
Марсело
94
Талиска
Андерсон
25
Отавио
Эдмилсон
10
Мане
Садио
7
Роналду
Криштиану
Аль-Таавун Бурайда
Аль-Наср Эр-Рияд

История личных встреч

Аль-Таавун Бурайда
Аль-Наср Эр-Рияд

7 матчей

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

85.7%
57.1%
6 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

85.7%
14.3%
6 побед 0 ничьих 0 побед

12 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 12 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 11 побед

19 матчей

31.6%
5.3%
63.1%
6 побед 1 ничья 12 побед

Первый тайм

31.6%
42.1%
26.3%
6 побед 8 ничьих 5 побед

Второй тайм

31.6%
10.5%
57.9%
6 побед 2 ничьи 11 побед

История матчей

ПЛ
0:2
ПЛ
2:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:1
ПЛ
3:1
ПЛ
3:0
ПЛ
1:0
ЛЧА
1:0
ПЛ
1:4
ПЛ
2:1
ПЛ
3:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
2:1
ПЛ
2:1
ПЛ
3:2
ПЛ
3:3
ПЛ
2:1

Голы

Всего голов

12
10

Голов в среднем за матч

1.5
0.91

Среднее время на гол

60
99

Всего голов

21
10

Голов в среднем за матч

1.91
1.25

Среднее время на гол

47
72

Всего голов

33
20

Голов в среднем за матч

1.74
1.05

Тотал матчей

2.5
13
Больше 68%
Меньше 32%
6
12
Больше 63%
Меньше 37%
7
5
Больше 26%
Меньше 74%
14
3
Больше 16%
Меньше 84%
16
1
Больше 5%
Меньше 95%
18

Среднее время на гол

51
85

Бомбардиры внутри турнира

Аль-Таавун Бурайда
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Жуан Педро XI 8 0.42
Барроу Муса 4 0.21
Матеус XIV 3 0.16
Эль-Махдиуи Ашраф 3 (2) 0.16
Аль-Руки Саттам 2 0.11
Жиротто Андрей 2 0.11
Абдулфаттах Адам 2 0.11
Аль-Ахмед Валид 2 0.11
Медран Альваро 1 0.05
Флавио II 1 0.05
Салех Бахусейн Ахмед 1 0.05
Тавамба Гаэль 1 0.05
Факихи Муат Абдулазиз 1 0.05
Ашраф Ахмед 0 0
Аль-Нассер Саад 0 0
Аль-Наср Эр-Рияд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Роналду Криштиану 19 (6) 1
Талиска Андерсон 11 0.58
Мане Садио 8 0.42
Отавио Эдмилсон 4 0.21
Брозович Марсело 2 0.11
Теллес Алекс 2 0.11
Лапорт Эмерик 2 0.11
Аль-Ганам Султан 1 0.05
Гариб Абдуррахман 1 0.05
Аль-Наджи Сами 1 0.05
Аль-Хайбари Абдулла 1 0.05
Аль-Амри Абдулела 1 0.05
Аль-Сулейхим Абдулмаджид 0 0
Аль-Хассан Али 0 0
Аль-Бушайль Наваф 0 0

Карточки

Аль-Таавун Бурайда
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Алояри Абдулмалик 5 0
Флавио II 4 0
Жуан Педро XI 3 0
Жиротто Андрей 3 0
Факихи Муат Абдулазиз 3 0
Аль-Абдул-Раззак Фахад 3 0
Абдулфаттах Адам 1 1
Эль-Махдиуи Ашраф 2 0
Аль-Ахмед Валид 2 0
Медран Альваро 0 1
Аль-Салули Оун 1 0
Маилсон 1 0
Аль-Гамби Мохаммед 1 0
Аль-Нассер Саад 1 0
Салех Бахусейн Ахмед 1 0
Аль-Наср Эр-Рияд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мане Садио 3 0
Аль-Хайбари Абдулла 3 0
Аль-Амри Абдулела 3 0
Лапорт Эмерик 2 0
Теллес Алекс 2 0
Талиска Андерсон 2 0
Яхья Айман 2 0
Аль-Бушайль Наваф 2 0
Роналду Криштиану 1 0
Отавио Эдмилсон 1 0
Брозович Марсело 1 0
Фофана Секо 1 0
Алавжами Али 1 0
Мухтар Али 1 0
Гариб Абдуррахман 1 0
Аль-Хассан Али 1 0

Результаты матчей

Аль-Таавун Бурайда
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
Аль-Наср Эр-Рияд
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
22% (2)
0% (0)
78% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
0% (0)
67% (6)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

3
7

Упущенные победы

2
1
Аль-Таавун Бурайда
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
Аль-Наср Эр-Рияд
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
78% (7)
22% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

4
2

Упущенные победы

12
24
Аль-Таавун Бурайда
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
39% (7)
39% (7)
22% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
39% (7)
28% (5)
Аль-Наср Эр-Рияд
47.1%
52.9%
8 побед 9 поражений
Первый тайм
50% (9)
11% (2)
39% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (8)
11% (2)
44% (8)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

7
9

Упущенные победы

14
25

Голы по времени матча

Забито

16
27
9 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 16
5 Забивали первыми 7
11 Не забивали 10
6
38%
2
7%
1-15
2
13%
2
7%
16-30
1
6%
7
26%
31-45
1
6%
5
19%
46-60
2
13%
4
15%
61-75
4
25%
7
26%
76-90

Пропущено

10
12
7 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 8
1
10%
1
8%
1-15
3
30%
0
0%
16-30
3
30%
0
0%
31-45
0
0%
4
33%
46-60
1
10%
2
17%
61-75
2
20%
5
42%
76-90

Забито

15
24
7 В 1-м тайме 13
8 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 7
10 Не забивали 10
0
0%
4
17%
1-15
2
13%
3
13%
16-30
5
33%
6
25%
31-45
3
20%
5
21%
46-60
2
13%
2
8%
61-75
2
13%
4
17%
76-90
1
0%
0%

Пропущено

8
10
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 6
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
2
20%
16-30
2
25%
2
20%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
2
25%
1
10%
61-75
2
25%
4
40%
76-90

Забито

31
51
16 В 1-м тайме 24
15 Во 2-м тайме 27
9 Забивали первыми 14
3 Не забивали 2
6
19%
6
12%
1-15
4
13%
5
10%
16-30
6
19%
13
25%
31-45
4
13%
10
20%
46-60
4
13%
6
12%
61-75
6
19%
11
22%
76-90
1
0%
0%

Пропущено

18
22
11 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 17
8 Пропускали первыми 4
12 Не пропускали 14
2
11%
1
5%
1-15
4
22%
2
9%
16-30
5
28%
2
9%
31-45
0
0%
5
23%
46-60
3
17%
3
14%
61-75
4
22%
9
41%
76-90

Результаты последних матчей

Аль-Таавун Бурайда
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Аль-Таавун Бурайда - Аль-Фатех 1:3 Аль-Иттифак - Аль-Таавун Бурайда 0:2 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Таавун Бурайда 3:0 Аль-Таавун Бурайда - Аль-Фейха 4:1
Аль-Шабаб Эр-Рияд - Аль-Таавун Бурайда 1:2 Аль-Таавун Бурайда - Аль-Рияд 1:2 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Таавун Бурайда 2:0 Аль-Таавун Бурайда - Дамак 0:0 Аль-Таавун Бурайда - Аль-Вахда Мекка 2:0 Аль-Халидж - Аль-Таавун Бурайда 1:1 Аль-Таавун Бурайда - Аль-Иттихад Джидда 1:1 Аль-Таавун Бурайда - Аль-Таи 3:0 Аль-Хазм - Аль-Таавун Бурайда 1:3 Аль-Таавун Бурайда - Аль-Кадисия 2:0 Аль-Таавун Бурайда - Аль-Раед Бурайда 2:1 Аль-Ахли Джидда - Аль-Таавун Бурайда 3:2 Аль-Таавун Бурайда - Аль-Вахда Мекка 4:1 Аль-Ахдуд - Аль-Таавун Бурайда 0:1 Аль-Таавун Бурайда - Абха 1:0 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Таавун Бурайда 0:2
Аль-Наср Эр-Рияд
(20 матчей)
80%
15%
5%
16 побед 3 ничьи 1 поражение
Аль-Иттихад Джидда - Аль-Наср Эр-Рияд 2:5 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Иттифак 3:1 Аль-Шабаб Эр-Рияд - Аль-Наср Эр-Рияд 2:5 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Рияд 4:1
Истиклол - Аль-Наср Эр-Рияд 1:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Наср Эр-Рияд 3:0 Аль-Наср Эр-Рияд - Персеполис 0:0 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Ахдуд 3:0 Аль-Вахда Мекка - Аль-Наср Эр-Рияд 1:3 Аль-Духаиль - Аль-Наср Эр-Рияд 2:3 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Халидж 2:0 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Иттифак 1:0 Аль-Фейха - Аль-Наср Эр-Рияд 1:3 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Духаиль 4:3 Аль-Наср Эр-Рияд - Дамак 2:1 Аль-Наср Эр-Рияд - Абха 2:2 Аль-Наср Эр-Рияд - Истиклол 3:1 Аль-Таи - Аль-Наср Эр-Рияд 1:2 Охуд - Аль-Наср Эр-Рияд 1:5 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Ахли Джидда 4:3

Результаты матчей

Аль-Таавун Бурайда
Аль-Наср Эр-Рияд

Точный счет

4:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
4:3
1 раз 11%

Точное количество голов

1
4 раза 44%
4
2 раза 22%
0
1 раз 11%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
2
3 раза 33%
4
3 раза 33%
3
2 раза 22%
0
1 раз 11%

Точный счет

0:2
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
1:3
3 раза 33%
0:5
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:5
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:5
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%

Точное количество голов

2
4 раза 44%
1
3 раза 33%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
3
3 раза 33%
5
3 раза 33%
0
1 раз 11%
1
1 раз 11%
2
1 раз 11%

Точный счет

1:1
3 раза 17%
0:2
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
1:3
2 раза 11%
4:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
1:3
3 раза 17%
2:1
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 39%
2
5 раз 28%
0
2 раза 11%
3
2 раза 11%
4
2 раза 11%
3
5 раз 28%
2
4 раза 22%
4
3 раза 17%
5
3 раза 17%
0
2 раза 11%
1
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Аль-Таавун Бурайда
Аль-Наср Эр-Рияд

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
8
1
4
5
1.5
8
1
3
6
2.5
5
4
2
7
3.5
3
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
8
1
5
4
1.5
7
2
1
8
2.5
6
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
2
0.5
Больше Меньше
16
2
9
9
1.5
15
3
4
14
2.5
11
7
2
16
3.5
6
12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аль-Хиляль Эр-Рияд
 19 17 2 0 59 - 9 53
2.
Аль-Наср Эр-Рияд
 2:1 19 15 1 3 53 - 23 46
3.
Аль-Ахли Джидда
 19 12 4 3 41 - 19 40
4.
Аль-Таавун Бурайда
 1:2 19 10 4 5 32 - 20 34
5.
Дамак
 19 8 6 5 35 - 25 30
6.
Аль-Фатех
 19 8 5 6 33 - 26 29
7.
Аль-Иттихад Джидда
 18 8 4 6 34 - 26 28
8.
Аль-Вахда Мекка
 0:0 19 8 2 9 31 - 33 26
9.
Аль-Иттифак
 19 6 7 6 22 - 22 25
10.
Аль-Халидж
 19 6 4 9 23 - 28 22
11.
Аль-Ахдуд
 19 6 2 11 13 - 25 20
12.
Аль-Раед Бурайда
 19 5 4 10 24 - 31 19
13.
Аль-Рияд
 19 5 4 10 17 - 37 19
14.
Аль-Шабаб Эр-Рияд
 0:0 19 4 7 8 18 - 25 19
15.
Аль-Фейха
 19 4 7 8 19 - 31 19
16.
Аль-Таи
 18 5 2 11 20 - 36 17
17.
Абха
 19 4 2 13 22 - 52 14
18.
Аль-Хазм
 19 2 7 10 19 - 47 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аль-Хиляль Эр-Рияд
 10 9 1 0 29 - 3 28
2.
Аль-Ахли Джидда
 10 7 3 0 16 - 4 24
3.
Аль-Наср Эр-Рияд
 2:1 9 7 1 1 24 - 10 22
4.
Дамак
 9 5 4 0 23 - 11 19
5.
Аль-Вахда Мекка
 0:0 10 6 1 3 23 - 15 19
6.
Аль-Таавун Бурайда
 1:2 10 5 2 3 18 - 11 17
7.
Аль-Таи
 8 4 1 3 14 - 15 13
8.
Аль-Иттихад Джидда
 9 4 1 4 20 - 20 13
9.
Абха
 9 4 1 4 11 - 18 13
10.
Аль-Шабаб Эр-Рияд
 0:0 9 3 4 2 11 - 8 13
11.
Аль-Иттифак
 9 3 4 2 13 - 12 13
12.
Аль-Халидж
 9 3 3 3 13 - 12 12
13.
Аль-Раед Бурайда
 10 4 0 6 14 - 19 12
14.
Аль-Ахдуд
 10 4 0 6 7 - 12 12
15.
Аль-Фатех
 10 3 3 4 16 - 14 12
16.
Аль-Рияд
 10 3 3 4 7 - 12 12
17.
Аль-Хазм
 9 2 1 6 10 - 29 7
18.
Аль-Фейха
 10 1 4 5 6 - 15 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аль-Хиляль Эр-Рияд
 9 8 1 0 30 - 6 25
2.
Аль-Наср Эр-Рияд
 2:1 10 8 0 2 29 - 13 24
3.
Аль-Таавун Бурайда
 1:2 9 5 2 2 14 - 9 17
4.
Аль-Фатех
 9 5 2 2 17 - 12 17
5.
Аль-Ахли Джидда
 9 5 1 3 25 - 15 16
6.
Аль-Иттихад Джидда
 9 4 3 2 14 - 6 15
7.
Аль-Фейха
 9 3 3 3 13 - 16 12
8.
Аль-Иттифак
 10 3 3 4 9 - 10 12
9.
Дамак
 10 3 2 5 12 - 14 11
10.
Аль-Халидж
 10 3 1 6 10 - 16 10
11.
Аль-Ахдуд
 9 2 2 5 6 - 13 8
12.
Аль-Вахда Мекка
 0:0 9 2 1 6 8 - 18 7
13.
Аль-Рияд
 9 2 1 6 10 - 25 7
14.
Аль-Раед Бурайда
 9 1 4 4 10 - 12 7
15.
Аль-Шабаб Эр-Рияд
 0:0 10 1 3 6 7 - 17 6
16.
Аль-Хазм
 10 0 6 4 9 - 18 6
17.
Аль-Таи
 10 1 1 8 6 - 21 4
18.
Абха
 10 0 1 9 11 - 34 1
  • — Выход в Лигу чемпионов
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Аль-Наср Эр-Рияд Роналду Криштиану 19 (9)
Аль-Хиляль Эр-Рияд Митрович Александар 17 (4)
Дамак Н'Куду Жорж-Кевин 14 (4)
Аль-Фатех Аль-Бураикан Фирас 11 (5)
Аль-Наср Эр-Рияд Талиска Андерсон 11 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Аль-Шабаб Эр-Рияд Сантос Яго 1 8
Аль-Хиляль Эр-Рияд Аль-Булаихи Али 1 6
Аль-Ахли Джидда Хинди Абдулбасит 1 6
Аль-Халидж Родригеш Иву 7
Аль-Ахдуд Тэнасе Флорин 7
Весь список
  • Второй тайм
  • 47'
    "Аль-Наср" в случае победы сегодня выиграет четвёртый подряд матч в чемпионате Саудовской Аравии.
  • Фол, нарушение
    46'
    И сразу же нарушение в центральном круге - фолит против соперника Марсело Брозович.
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался.
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Свисток на перерыв. Счёт 1:2. Пропустив первым, "Аль-Наср" забил дважды и сменил минус на плюс. Посмотрим, что будет во втором тайме.
  • 45'
    Доставка с правого фланга у "Аль-Таавуна". Рикошет от защитника "Аль-Насра" не мешает Навафу аль-Акиди забрать мяч в руки.
  • Офсайд
    45'
    Криштиану Роналду открылся под проникающий пас и прострелил с правого угла вратарской - защитник хозяев выбил мяч на угловой. Но всё равн был офсайд у португальца.
  • Опасный момент
    45'
    Жуан Педро с левого фланга сместился чуть к центру между Андерсоном Талиской и Султаном аль-Ганамом, после чего выполнил удар в нижний ближний угол, который потащил Наваф аль-Акиди.
  • 45'
    "Аль-Таавун" решил напоследок поатаковать в первом тайме. Удар наносится с линии штрафной площадки, мяч высоко взмывает в воздух после рикошета и приземляется в перчатки Навафа аль-Акиди.
  • 45'
    Несколько медицинских пауз было в первой половине первого тайма, поэтому было что компенсировать арбитру. Хотя и так судьи обычно добавляют много минут в Саудовской Аравии.
  • Дополнительное время
    45'
    +6 минут к первому тайму.
  • Опасный момент
    44'
    Эдмилсон Отавио выполнил подачу с правой стороны, а Криштиану Роналду из верховой борьбы вскользь ударил левее створа.
  • Желтая карточка
    43'
    Отложенную жёлтую карточку за грубый фол в середине поля против Эдмилсона Отавио получает Оун аль-Салули.
  • 41'
    Традиционно немало мячей забивается в матчах с участием "Аль-Насра". А ведь впереди ещё второй тайм будет.
  • Офсайд
    40'
    Садио Мане не дал мячу уйти за пределы поля, навесил от лицевой с левого полуфланга, и Эдмилсон Отавио пробил головой немного выше перекладины.
  • Опасный момент
    40'
    Опасно! Мог "Аль-Наср" сейчас забивать третий мяч! Криштиану Роналду попробовал себя в качестве левого полузащитника. Прострелил он в чужую штрафную, а там защитники хозяев подарили мяч Алексу Теллесу, чей удар был заблокирован.
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Фол, нарушение
      38'
      Абдулмалик Алояри и Оун аль-Салули вдвоём оказали давление впереди на правом фланге на Алекса Теллеса. Нарушение правил зафиксировано со стороны хозяев.
    • Фол, нарушение
      37'
      Муат Абдулазиз Факихи заработал штрафной удар для "Аль-Таавуна" недалеко от чужой штрафной площади. Сфолил Абдулла аль-Хайбари.
    • 36'
      Тут "Аль-Наср" уже прилично порадовался забитому мячу, ибо есть реальный повод. В том числе Эмерик Лапорт получил личные поздравления в технической зоне.
    • Описание гола
      35'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 1:2! Эмерик Лапорт!
      Подача углового с правого фланга прилетела в центр штрафной площади точно на Лапорта, который головой отправил мяч в правый угол.
    • Штанга
      34'
      Навес с левого фланга с корнера следует у "Аль-Насра", Абдулела аль-Амри бьёт головой в перекладину, и вскоре мяч уходит на новый угловой удар.
    • Угловой
      33'
      Высокую подачу выполняет с правого фланга Султан аль-Ганам. Чтобы Садио Мане на дальнем фланге не подхватил мяч, Адулмалик Алояри выбивает его на угловой.
    • Опасный момент
      32'
      Криштиану Роналду пробил по чужим воротам с правого крыла атаки из-под Муата Абдулазиза Факихи. Мимо ближнего угла прошёл мяч.
    • 31'
      Скажет ли сегодня своё веское слово Криштиану Роналду? В двух предыдущих матчах он реализовал три пенальти.
    • 30'
      В предыдущем матче во вторник "Аль-Наср" встречался с "Аль-Иттихадом" и одержал на выезде крупную победу - 5:2.
    • Фол, нарушение
      29'
      Муат Абдулазиз Факихи на центральной линии поля аккуратно уложил на газон Андерсона Талиску, который предпочёл немного полежать на "ковре", прежде чем поднялся. Травмы там не было, судя по лицу Талиски. Просто передохнул чуть-чуть бразилец.
    • 28'
      Султан аль-Ганам расчистил себе пространство в правой части чужой штрафной площадки и нанёс удар по чужим воротам, который оказался заблокирован.
    • 27'
      Практически не праздновал "Аль-Наср" забитый гол. Понимают гости, что они только лишь сравняли счёт, а ведь нацелены они на победу.
    • Описание гола
      26'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 1:1! Марсело Брозович!
      Талиска перед чужой штрафной площадью обыгрался с Роналду и выкатил проникающий пас Талиске, а тот вышел один на один с Маилсоном и разобрался с голкипером, поразил левый угол.
    • Судья
      25'
      Талиска из зоны правого инсайда забрасывал в штрафную площадь на Криштиану Роналду, который упал на газон в результате проигранной верховой борьбы с Андреем Жиротто. Нет пенальти.
    • 24'
      Муса Барроу в контратаке оказался с мячом в районе левого угла чужой штрафной площади, но не решился на удар. Чуть позже с противоположного полуфланга низом пробил Матеус - в руки Навафа аль-Акиди.
    • Травма, повреждение
      23'
      Пятая медицинская пауза в матче. Отавио снова пострадал. Столкнулся он в верховой борьбе с Андреем Жиротто, перед тем как мяч прилетел к Садио Мане.
    • 22'
      Султан аль-Ганам осуществил подачу справа от лицевой линии, а Садио Мане перед вратарской подцепил мяч в такой ситуации, когда очень трудно пробить по воротам.
    • 21'
      Полностью находится "Аль-Таавун" на своей половине поля. Тем временем Садио Мане не удаётся поймать длинную диагональ на левом фланге, роста ему не хватает.
    • Офсайд
      20'
      Садио Мане оказался в положении "вне игры" на левом фланге. Лайнсмен поднял флажок на противоположной бровке.
    • 19'
      Хорошо, что ни одной замены не проведено в этом матче по медицинским показаниям.
    • Травма, повреждение
      18'
      Отавио получил повреждение в середине поля в контакте с Оуном Аль-Салули. Четвёртая медицинская пауза в матче.
    • 17'
      Андрей Жиротто под прессингом Садио Мане выбил мяч из своей штрафной за боковую линию. После вброса аута мяч недолго держался у "Аль-Насра".
    • Травма, повреждение
      16'
      Уже третья медицинская пауза в матче. Матеусу из состава "Аль-Таавуна" она потребовалась.
    • Фол, нарушение
      15'
      "Аль-Наср" заработал штрафной удар в атаке на правом фланге, только не смог обострить ситуацию с его помощью. Позиционно сейчас держат мяч гости в центре поля.
    • Желтая карточка
      14'
      Ещё до исполнения пенальти Криштиану Роналду получил жёлтую карточку за неспортивное поведение.
    • Описание гола
      13'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 1:0! Ашраф аль-Махдиуи!
      Удачно сыграл аль-Махдиуи на добивании после отражённого пенальти и поразил ворота гостей.
    • Не забитый пенальти
      13'
      "Аль-Таавун" не реализовал пенальти! Ашраф аль-Махдиуи пробил с 11-метрого в левый нижний угол, но Наваф аль-Акиди отразил мяч перед собой.
    • Желтая карточка
      12'
      Спорный момент. Абдулела аль-Амри, возможно, слегка коснулся мяча в своей штрафной в борьбе с Жуаном Педро. Чётко там не видно. Показана жёлтая карточка.
    • Пенальти!
      11'
      И пенальти в пользу "Аль-Таавуна"! Вот так неожиданно!
    • Видеоповтор
      10'
      Арбитр бежит посмотреть ВАР-повтор. Возможен пенальти в ворота "Аль-Насра".
    • 9'
      Пожар сейчас в штрафной "Аль-Насра". Хорошо для гостей, что до удара дело не доходит. Наваф аль-Акиди неуверенно сыграл и не вышел вовремя на мяч, и повезло визитёрам, что это не стоило им пропущенного гола.
    • 8'
      Позиционная атака "Аль-Таавуна". Не решились хозяева подавать с правого фланга, вот уже передвинули мяч на левый. Талиска посчитал, что это аут в пользу "Аль-Насра", но арбитр постановил иначе.
    • 7'
      От Садио Мане через Отавио мяч пришёл к Криштиану Роналду, который с левого угла штрафной площади выполнил удар низом в руки Маилсона.
    • Травма, повреждение
      6'
      Снова врачи появляются на поле - на этот раз для оказания медицинской помощи Абдулмалику Алояри из "Аль-Таавуна".
    • 6'
      Корректировка предыдущего комментария: арбитр не зафиксировал фол, игра была возобновлена спорным мячом. Талиска уже на поле. Не смог он принять на правом фланге длинный заброс, поэтому аут.
    • Травма, повреждение
      5'
      Флавио в центре поля сфолил против Талиски, уронив того на газон. Теперь оказывают медицинскую помощь бразильцу из "Аль-Насра". Поднялся он и хромает за пределы поля.
    • 4'
      "Аль-Таавун" уступает "Аль-Насру" всего лишь две позиции в турнирной таблице Про-лиги. Сегодняшние гости - на втором месте, хозяева - на четвёртом.
    • 3'
      Пока никаких интересных событий на поле не происходило. С мячом сейчас гости, пробуют провести атаку правым флангом и зарабатывают аут.
    • 3'
      Как видим, Криштиану Роналду в стартовом составе "Аль-Насра". Уже точно известно, что он стал лучшим бомбардиром 2023 года, оставив позади в этом плане таких людей, как Лионель Месси, Эрлинг Холанн, Килиан Мбаппе и Гарри Кейн.
    • 2'
      "Аль-Наср" играет в тёмно-синей форме, а у "Аль-Таавуна" жёлтая экипировка.
    • 1'
      Перед игрой фанаты устроили масштабное файер-шоу, так что поле заволокло дымом, но не полностью.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался, поехали!
    • До матча
    • Приветствуем всех любителей футбола! В 19-м туре чемпионата Саудовской Аравии "Аль-Наср", за который выступает Криштиану Роналду, сыграет в гостях против "Аль-Бурайды". Текстовую онлайн-трансляцию этого матча на LiveResult.Ru проведёт Кирилл Иванцов.
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:2 – на это поставили 48.1% пользователей.
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    Прогнозы 126
    Аль-Таавун Бурайда 4% (5)
    X 4% (5)
    Аль-Наср Эр-Рияд 92.1% (116)
    0
    выиграет Аль-Наср Эр-Рияд, со счетом 1:3
    "Аль-Наср" одержит уверенную победу в предстоящем матче, учитывая набранный ход в крайних турах....
    Павел Лавренов #
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Аль-Таавун Бурайда
    Ничья
    Аль-Наср Эр-Рияд
    17.87
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    6.90
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    5.70
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    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Аль-Таавун Бурайда 1:2 Аль-Наср Эр-Рияд

    Исход игры
    Аль-Таавун Бурайда
    3.9% (5)
    Ничья
    3.9% (5)
    Аль-Наср Эр-Рияд
    92.2% (119)
    Тотал 2.5
    Больше
    84.21% (96)
    Меньше
    15.79% (18)
    Обе команды забьют
    Да
    85.09% (97)
    Нет
    14.91% (17)
    Популярный счёт
    1:2 Аль-Наср Эр-Рияд
    48.1% (62)
    1:3 Аль-Наср Эр-Рияд
    17.8% (23)
    0:2 Аль-Наср Эр-Рияд
    6.2% (8)
    0:1 Аль-Наср Эр-Рияд
    3.9% (5)
    2:3 Аль-Наср Эр-Рияд
    2.3% (3)
    1:1 Ничья
    2.3% (3)
    2:1 Аль-Таавун Бурайда
    1.6% (2)
    2:2 Ничья
    1.6% (2)
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    Аль-Таавун Бурайда
    Аль-Наср Эр-Рияд
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