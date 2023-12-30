"Аль-Наср" одержит уверенную победу в предстоящем матче, учитывая набранный ход в крайних турах....
Павел Лавренов #
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Жуан Педро XI
|8
|0.42
|Барроу Муса
|4
|0.21
|Матеус XIV
|3
|0.16
|Эль-Махдиуи Ашраф
|3 (2)
|0.16
|Аль-Руки Саттам
|2
|0.11
|Жиротто Андрей
|2
|0.11
|Абдулфаттах Адам
|2
|0.11
|Аль-Ахмед Валид
|2
|0.11
|Медран Альваро
|1
|0.05
|Флавио II
|1
|0.05
|Салех Бахусейн Ахмед
|1
|0.05
|Тавамба Гаэль
|1
|0.05
|Факихи Муат Абдулазиз
|1
|0.05
|Ашраф Ахмед
|0
|0
|Аль-Нассер Саад
|0
|0
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Роналду Криштиану
|19 (6)
|1
|Талиска Андерсон
|11
|0.58
|Мане Садио
|8
|0.42
|Отавио Эдмилсон
|4
|0.21
|Брозович Марсело
|2
|0.11
|Теллес Алекс
|2
|0.11
|Лапорт Эмерик
|2
|0.11
|Аль-Ганам Султан
|1
|0.05
|Гариб Абдуррахман
|1
|0.05
|Аль-Наджи Сами
|1
|0.05
|Аль-Хайбари Абдулла
|1
|0.05
|Аль-Амри Абдулела
|1
|0.05
|Аль-Сулейхим Абдулмаджид
|0
|0
|Аль-Хассан Али
|0
|0
|Аль-Бушайль Наваф
|0
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Алояри Абдулмалик
|5
|0
|Флавио II
|4
|0
|Жуан Педро XI
|3
|0
|Жиротто Андрей
|3
|0
|Факихи Муат Абдулазиз
|3
|0
|Аль-Абдул-Раззак Фахад
|3
|0
|Абдулфаттах Адам
|1
|1
|Эль-Махдиуи Ашраф
|2
|0
|Аль-Ахмед Валид
|2
|0
|Медран Альваро
|0
|1
|Аль-Салули Оун
|1
|0
|Маилсон
|1
|0
|Аль-Гамби Мохаммед
|1
|0
|Аль-Нассер Саад
|1
|0
|Салех Бахусейн Ахмед
|1
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мане Садио
|3
|0
|Аль-Хайбари Абдулла
|3
|0
|Аль-Амри Абдулела
|3
|0
|Лапорт Эмерик
|2
|0
|Теллес Алекс
|2
|0
|Талиска Андерсон
|2
|0
|Яхья Айман
|2
|0
|Аль-Бушайль Наваф
|2
|0
|Роналду Криштиану
|1
|0
|Отавио Эдмилсон
|1
|0
|Брозович Марсело
|1
|0
|Фофана Секо
|1
|0
|Алавжами Али
|1
|0
|Мухтар Али
|1
|0
|Гариб Абдуррахман
|1
|0
|Аль-Хассан Али
|1
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|19
|17
|2
|0
|59 - 9
|53
|2.
|2:1
|19
|15
|1
|3
|53 - 23
|46
|3.
|19
|12
|4
|3
|41 - 19
|40
|4.
|1:2
|19
|10
|4
|5
|32 - 20
|34
|5.
|19
|8
|6
|5
|35 - 25
|30
|6.
|19
|8
|5
|6
|33 - 26
|29
|7.
|18
|8
|4
|6
|34 - 26
|28
|8.
|0:0
|19
|8
|2
|9
|31 - 33
|26
|9.
|19
|6
|7
|6
|22 - 22
|25
|10.
|19
|6
|4
|9
|23 - 28
|22
|11.
|19
|6
|2
|11
|13 - 25
|20
|12.
|19
|5
|4
|10
|24 - 31
|19
|13.
|19
|5
|4
|10
|17 - 37
|19
|14.
|0:0
|19
|4
|7
|8
|18 - 25
|19
|15.
|19
|4
|7
|8
|19 - 31
|19
|16.
|18
|5
|2
|11
|20 - 36
|17
|17.
|19
|4
|2
|13
|22 - 52
|14
|18.
|19
|2
|7
|10
|19 - 47
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|9
|1
|0
|29 - 3
|28
|2.
|10
|7
|3
|0
|16 - 4
|24
|3.
|2:1
|9
|7
|1
|1
|24 - 10
|22
|4.
|9
|5
|4
|0
|23 - 11
|19
|5.
|0:0
|10
|6
|1
|3
|23 - 15
|19
|6.
|1:2
|10
|5
|2
|3
|18 - 11
|17
|7.
|8
|4
|1
|3
|14 - 15
|13
|8.
|9
|4
|1
|4
|20 - 20
|13
|9.
|9
|4
|1
|4
|11 - 18
|13
|10.
|0:0
|9
|3
|4
|2
|11 - 8
|13
|11.
|9
|3
|4
|2
|13 - 12
|13
|12.
|9
|3
|3
|3
|13 - 12
|12
|13.
|10
|4
|0
|6
|14 - 19
|12
|14.
|10
|4
|0
|6
|7 - 12
|12
|15.
|10
|3
|3
|4
|16 - 14
|12
|16.
|10
|3
|3
|4
|7 - 12
|12
|17.
|9
|2
|1
|6
|10 - 29
|7
|18.
|10
|1
|4
|5
|6 - 15
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|8
|1
|0
|30 - 6
|25
|2.
|2:1
|10
|8
|0
|2
|29 - 13
|24
|3.
|1:2
|9
|5
|2
|2
|14 - 9
|17
|4.
|9
|5
|2
|2
|17 - 12
|17
|5.
|9
|5
|1
|3
|25 - 15
|16
|6.
|9
|4
|3
|2
|14 - 6
|15
|7.
|9
|3
|3
|3
|13 - 16
|12
|8.
|10
|3
|3
|4
|9 - 10
|12
|9.
|10
|3
|2
|5
|12 - 14
|11
|10.
|10
|3
|1
|6
|10 - 16
|10
|11.
|9
|2
|2
|5
|6 - 13
|8
|12.
|0:0
|9
|2
|1
|6
|8 - 18
|7
|13.
|9
|2
|1
|6
|10 - 25
|7
|14.
|9
|1
|4
|4
|10 - 12
|7
|15.
|0:0
|10
|1
|3
|6
|7 - 17
|6
|16.
|10
|0
|6
|4
|9 - 18
|6
|17.
|10
|1
|1
|8
|6 - 21
|4
|18.
|10
|0
|1
|9
|11 - 34
|1
|Аль-Наср Эр-Рияд
|Роналду Криштиану
|19 (9)
|Аль-Хиляль Эр-Рияд
|Митрович Александар
|17 (4)
|Дамак
|Н'Куду Жорж-Кевин
|14 (4)
|Аль-Фатех
|Аль-Бураикан Фирас
|11 (5)
|Аль-Наср Эр-Рияд
|Талиска Андерсон
|11 (4)
|Аль-Шабаб Эр-Рияд
|Сантос Яго
|1 8
|Аль-Хиляль Эр-Рияд
|Аль-Булаихи Али
|1 6
|Аль-Ахли Джидда
|Хинди Абдулбасит
|1 6
|Аль-Халидж
|Родригеш Иву
|7
|Аль-Ахдуд
|Тэнасе Флорин
|7