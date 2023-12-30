"Аль-Наср" в случае победы сегодня выиграет четвёртый подряд матч в чемпионате Саудовской Аравии.

Криштиану Роналду открылся под проникающий пас и прострелил с правого угла вратарской - защитник хозяев выбил мяч на угловой. Но всё равн был офсайд у португальца.

Доставка с правого фланга у "Аль-Таавуна". Рикошет от защитника "Аль-Насра" не мешает Навафу аль-Акиди забрать мяч в руки.

Свисток на перерыв. Счёт 1:2. Пропустив первым, "Аль-Наср" забил дважды и сменил минус на плюс. Посмотрим, что будет во втором тайме.

Опасно! Мог "Аль-Наср" сейчас забивать третий мяч! Криштиану Роналду попробовал себя в качестве левого полузащитника. Прострелил он в чужую штрафную, а там защитники хозяев подарили мяч Алексу Теллесу, чей удар был заблокирован.

Садио Мане не дал мячу уйти за пределы поля, навесил от лицевой с левого полуфланга, и Эдмилсон Отавио пробил головой немного выше перекладины.

Отложенную жёлтую карточку за грубый фол в середине поля против Эдмилсона Отавио получает Оун аль-Салули.

Несколько медицинских пауз было в первой половине первого тайма, поэтому было что компенсировать арбитру. Хотя и так судьи обычно добавляют много минут в Саудовской Аравии.

"Аль-Таавун" решил напоследок поатаковать в первом тайме. Удар наносится с линии штрафной площадки, мяч высоко взмывает в воздух после рикошета и приземляется в перчатки Навафа аль-Акиди.

Муат Абдулазиз Факихи на центральной линии поля аккуратно уложил на газон Андерсона Талиску, который предпочёл немного полежать на "ковре", прежде чем поднялся. Травмы там не было, судя по лицу Талиски. Просто передохнул чуть-чуть бразилец.

В предыдущем матче во вторник "Аль-Наср" встречался с "Аль-Иттихадом" и одержал на выезде крупную победу - 5:2.

Скажет ли сегодня своё веское слово Криштиану Роналду? В двух предыдущих матчах он реализовал три пенальти.

Высокую подачу выполняет с правого фланга Султан аль-Ганам. Чтобы Садио Мане на дальнем фланге не подхватил мяч, Адулмалик Алояри выбивает его на угловой.

Навес с левого фланга с корнера следует у "Аль-Насра", Абдулела аль-Амри бьёт головой в перекладину, и вскоре мяч уходит на новый угловой удар.

ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 1:2! Эмерик Лапорт! Подача углового с правого фланга прилетела в центр штрафной площади точно на Лапорта, который головой отправил мяч в правый угол.

Тут "Аль-Наср" уже прилично порадовался забитому мячу, ибо есть реальный повод. В том числе Эмерик Лапорт получил личные поздравления в технической зоне.

Муат Абдулазиз Факихи заработал штрафной удар для "Аль-Таавуна" недалеко от чужой штрафной площади. Сфолил Абдулла аль-Хайбари.

Абдулмалик Алояри и Оун аль-Салули вдвоём оказали давление впереди на правом фланге на Алекса Теллеса. Нарушение правил зафиксировано со стороны хозяев.

28' Султан аль-Ганам расчистил себе пространство в правой части чужой штрафной площадки и нанёс удар по чужим воротам, который оказался заблокирован.

27' Практически не праздновал "Аль-Наср" забитый гол. Понимают гости, что они только лишь сравняли счёт, а ведь нацелены они на победу.

26' ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 1:1! Марсело Брозович!

Талиска перед чужой штрафной площадью обыгрался с Роналду и выкатил проникающий пас Талиске, а тот вышел один на один с Маилсоном и разобрался с голкипером, поразил левый угол.

25' Талиска из зоны правого инсайда забрасывал в штрафную площадь на Криштиану Роналду, который упал на газон в результате проигранной верховой борьбы с Андреем Жиротто. Нет пенальти.

24' Муса Барроу в контратаке оказался с мячом в районе левого угла чужой штрафной площади, но не решился на удар. Чуть позже с противоположного полуфланга низом пробил Матеус - в руки Навафа аль-Акиди.

23' Пятая медицинская пауза в матче. Отавио снова пострадал. Столкнулся он в верховой борьбе с Андреем Жиротто, перед тем как мяч прилетел к Садио Мане.

22' Султан аль-Ганам осуществил подачу справа от лицевой линии, а Садио Мане перед вратарской подцепил мяч в такой ситуации, когда очень трудно пробить по воротам.

21' Полностью находится "Аль-Таавун" на своей половине поля. Тем временем Садио Мане не удаётся поймать длинную диагональ на левом фланге, роста ему не хватает.

20' Садио Мане оказался в положении "вне игры" на левом фланге. Лайнсмен поднял флажок на противоположной бровке.

19' Хорошо, что ни одной замены не проведено в этом матче по медицинским показаниям.

18' Отавио получил повреждение в середине поля в контакте с Оуном Аль-Салули. Четвёртая медицинская пауза в матче.

17' Андрей Жиротто под прессингом Садио Мане выбил мяч из своей штрафной за боковую линию. После вброса аута мяч недолго держался у "Аль-Насра".

16' Уже третья медицинская пауза в матче. Матеусу из состава "Аль-Таавуна" она потребовалась.

15' "Аль-Наср" заработал штрафной удар в атаке на правом фланге, только не смог обострить ситуацию с его помощью. Позиционно сейчас держат мяч гости в центре поля.

14' Ещё до исполнения пенальти Криштиану Роналду получил жёлтую карточку за неспортивное поведение.

13' ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 1:0! Ашраф аль-Махдиуи!

Удачно сыграл аль-Махдиуи на добивании после отражённого пенальти и поразил ворота гостей.

13' "Аль-Таавун" не реализовал пенальти! Ашраф аль-Махдиуи пробил с 11-метрого в левый нижний угол, но Наваф аль-Акиди отразил мяч перед собой.

12' Спорный момент. Абдулела аль-Амри, возможно, слегка коснулся мяча в своей штрафной в борьбе с Жуаном Педро. Чётко там не видно. Показана жёлтая карточка.

11' И пенальти в пользу "Аль-Таавуна"! Вот так неожиданно!

10' Арбитр бежит посмотреть ВАР-повтор. Возможен пенальти в ворота "Аль-Насра".

9' Пожар сейчас в штрафной "Аль-Насра". Хорошо для гостей, что до удара дело не доходит. Наваф аль-Акиди неуверенно сыграл и не вышел вовремя на мяч, и повезло визитёрам, что это не стоило им пропущенного гола.

8' Позиционная атака "Аль-Таавуна". Не решились хозяева подавать с правого фланга, вот уже передвинули мяч на левый. Талиска посчитал, что это аут в пользу "Аль-Насра", но арбитр постановил иначе.

7' От Садио Мане через Отавио мяч пришёл к Криштиану Роналду, который с левого угла штрафной площади выполнил удар низом в руки Маилсона.

6' Снова врачи появляются на поле - на этот раз для оказания медицинской помощи Абдулмалику Алояри из "Аль-Таавуна".

6' Корректировка предыдущего комментария: арбитр не зафиксировал фол, игра была возобновлена спорным мячом. Талиска уже на поле. Не смог он принять на правом фланге длинный заброс, поэтому аут.

5' Флавио в центре поля сфолил против Талиски, уронив того на газон. Теперь оказывают медицинскую помощь бразильцу из "Аль-Насра". Поднялся он и хромает за пределы поля.

4' "Аль-Таавун" уступает "Аль-Насру" всего лишь две позиции в турнирной таблице Про-лиги. Сегодняшние гости - на втором месте, хозяева - на четвёртом.

3' Пока никаких интересных событий на поле не происходило. С мячом сейчас гости, пробуют провести атаку правым флангом и зарабатывают аут.

3' Как видим, Криштиану Роналду в стартовом составе "Аль-Насра". Уже точно известно, что он стал лучшим бомбардиром 2023 года, оставив позади в этом плане таких людей, как Лионель Месси, Эрлинг Холанн, Килиан Мбаппе и Гарри Кейн.

2' "Аль-Наср" играет в тёмно-синей форме, а у "Аль-Таавуна" жёлтая экипировка.

1' Перед игрой фанаты устроили масштабное файер-шоу, так что поле заволокло дымом, но не полностью.