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  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 20. Стадион: . Главный судья: Хупер Саймон
Тоттенхэм
 
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Борнмут
Прогнозы 53
Тоттенхэм 96.2% (51)
X 3.8% (2)
Борнмут 0% (0)
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Борнмут

История личных встреч

Тоттенхэм
Борнмут

11 матчей

100%
11 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

72.7%
18.2%
9.1%
8 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

90.9%
9.1%
10 побед 1 ничья 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

15 матчей

73.3%
13.3%
13.4%
11 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

53.3%
40%
6.7%
8 побед 6 ничьих 1 победа

Второй тайм

66.7%
20%
13.3%
10 побед 3 ничьи 2 победы

История матчей

ПЛ
0:2
ПЛ
2:3
ПЛ
2:3
ПЛ
0:0
ПЛ
3:2
ПЛ
1:0
ПЛ
5:0
ПЛ
1:4
ПЛ
1:0
ПЛ
4:0
ПЛ
0:0
ПЛ
3:0
ПЛ
1:5
ТМС
0:4
ТМС
0:3

Голы

Всего голов

18
21

Голов в среднем за матч

3
2.33

Среднее время на гол

30
38

Всего голов

5
5

Голов в среднем за матч

0.56
0.83

Среднее время на гол

162
108

Всего голов

23
26

Голов в среднем за матч

1.53
1.73

Тотал матчей

2.5
13
Больше 87%
Меньше 13%
2
11
Больше 73%
Меньше 27%
4
10
Больше 67%
Меньше 33%
5
8
Больше 53%
Меньше 47%
7
6
Больше 40%
Меньше 60%
9
1
Больше 7%
Меньше 93%
14

Среднее время на гол

58
51

Бомбардиры внутри турнира

Тоттенхэм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хын Мин Сон 11 (1) 0.58
Ришарлисон 5 0.26
Кулушевски Деян 5 0.26
Мэддисон Джеймс 3 0.16
Ромеро Кристиан 3 0.16
Ло Чельсо Джовани 2 0.11
Джонсон Бреннан 1 0.05
Сарр Пап Матар 1 0.05
Удоги Дестини 1 0.05
Дэвис Бен 1 0.05
Эмерсон Жуниор 1 0.05
Ван де Вен Микки 1 0.05
Велиз Алехо 1 0.05
Порро Педро 0 0
Манор Соломон 0 0
Перишич Иван 0 0
Борнмут
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Соланке Доминик 13 (1) 0.72
Семеньо Антуан 3 0.17
Тавернер Маркус 2 0.11
Биллинг Филип 2 0.11
Сенеси Маркос 2 0.11
Синистерра Луис 2 0.11
Клюйверт Джастин 2 0.11
Брукс Дэвид 1 0.06
Мур Киффер 1 0.06
Смит Адам 0 0
Кристи Райан 0 0
Скотт Алекс 0 0
Кук Льюис 0 0
Ааронс Макс 0 0
Керкез Милош 0 0

Карточки

Тоттенхэм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Биссума Ив 6 2
Удоги Дестини 6 1
Ромеро Кристиан 4 1
Кулушевски Деян 5 0
Сарр Пап Матар 4 0
Хёйбьерг Пьер-Эмиль 3 0
Ришарлисон 3 0
Порро Педро 3 0
Перишич Иван 2 0
Викарио Гульельмо 2 0
Мэддисон Джеймс 2 0
Эмерсон Жуниор 2 0
Хын Мин Сон 1 0
Дэвис Бен 1 0
Бентанкур Родриго 1 0
Санчес Давинсон 1 0
Манор Соломон 1 0
Скипп Оливер 1 0
Джонсон Бреннан 1 0
Ван де Вен Микки 1 0
Велиз Алехо 1 0
Анж Постекоглу 1 0
Борнмут
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сенеси Маркос 4 0
Нето Мурара 3 0
Биллинг Филип 3 0
Семеньо Антуан 3 0
Забарный Илья 3 0
Кук Льюис 1 1
Ираола Андони 2 0
Скотт Алекс 2 0
Кристи Райан 2 0
Уттара Данго 2 0
Керкез Милош 2 0
Брукс Дэвид 1 0
Соланке Доминик 1 0
Тавернер Маркус 1 0
Клюйверт Джастин 1 0
Келли Ллойд 1 0
Мефам Крис 1 0
Ааронс Макс 1 0
Энтони Джейдон 1 0

Результаты матчей

Тоттенхэм
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
44% (4)
56% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
0% (0)
44% (4)
Борнмут
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

6
3

Упущенные победы

3
6
Тоттенхэм
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
30% (3)
60% (6)
Борнмут
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

6
8

Упущенные победы

20
10
Тоттенхэм
50%
50%
8 побед 8 поражений
Первый тайм
32% (6)
47% (9)
21% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (6)
16% (3)
53% (10)
Борнмут
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
28% (5)
44% (8)
28% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
28% (5)
39% (7)

Сухие победы

2
4

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

12
11

Упущенные победы

23
16

Голы по времени матча

Забито

15
17
9 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 5
10 Не забивали 10
3
20%
3
18%
1-15
3
20%
3
18%
16-30
3
20%
2
12%
31-45
3
20%
3
18%
46-60
0
0%
3
18%
61-75
3
20%
3
18%
76-90

Пропущено

14
19
3 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 11
1 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 7
0
0%
2
11%
1-15
0
0%
2
11%
16-30
3
21%
4
21%
31-45
1
7%
3
16%
46-60
4
29%
3
16%
61-75
6
43%
5
26%
76-90

Забито

23
11
11 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 4
9 Не забивали 12
4
17%
1
9%
1-15
3
13%
2
18%
16-30
4
17%
1
9%
31-45
3
13%
2
18%
46-60
6
26%
2
18%
61-75
3
13%
3
27%
76-90

Пропущено

15
12
6 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
2
13%
1
8%
1-15
2
13%
3
25%
16-30
2
13%
1
8%
31-45
2
13%
3
25%
46-60
2
13%
1
8%
61-75
5
33%
3
25%
76-90

Забито

38
28
20 В 1-м тайме 12
18 Во 2-м тайме 16
15 Забивали первыми 9
0 Не забивали 4
7
18%
4
14%
1-15
6
16%
5
18%
16-30
7
18%
3
11%
31-45
6
16%
5
18%
46-60
6
16%
5
18%
61-75
6
16%
6
21%
76-90

Пропущено

29
31
9 В 1-м тайме 13
20 Во 2-м тайме 18
4 Пропускали первыми 8
15 Не пропускали 13
2
7%
3
10%
1-15
2
7%
5
16%
16-30
5
17%
5
16%
31-45
3
10%
6
19%
46-60
6
21%
4
13%
61-75
11
38%
8
26%
76-90

Результаты последних матчей

Тоттенхэм
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Брайтон - Тоттенхэм 4:2 Тоттенхэм - Эвертон 2:1 Ноттингем Форест - Тоттенхэм 0:2 Тоттенхэм - Ньюкасл 4:1
Тоттенхэм - Вест Хэм 1:2 Манчестер Сити - Тоттенхэм 3:3 Тоттенхэм - Астон Вилла 1:2 Вулверхэмптон - Тоттенхэм 2:1 Тоттенхэм - Челси 1:4 Кристал Пэлас - Тоттенхэм 1:2 Тоттенхэм - Фулхэм 2:0 Лутон Таун - Тоттенхэм 0:1 Тоттенхэм - Ливерпуль 2:1 Арсенал - Тоттенхэм 2:2 Тоттенхэм - Шеффилд Юнайтед 2:1 Бёрнли - Тоттенхэм 2:5 Фулхэм - Тоттенхэм 1:1 Борнмут - Тоттенхэм 0:2 Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед 2:0 Брентфорд - Тоттенхэм 2:2
Борнмут
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Борнмут - Фулхэм 3:0 Ноттингем Форест - Борнмут 2:3 Манчестер Юнайтед - Борнмут 0:3 Кристал Пэлас - Борнмут 0:2
Борнмут - Астон Вилла 2:2 Шеффилд Юнайтед - Борнмут 1:3 Борнмут - Ньюкасл 2:0 Манчестер Сити - Борнмут 6:1 Борнмут - Ливерпуль 1:2 Борнмут - Бёрнли 2:1 Борнмут - Вулверхэмптон 1:2 Эвертон - Борнмут 3:0 Борнмут - Арсенал 0:4 Борнмут - Сток Сити 2:0 Брайтон - Борнмут 3:1 Борнмут - Челси 0:0 Брентфорд - Борнмут 2:2 Суонси - Борнмут 2:3 Борнмут - Тоттенхэм 0:2 Ливерпуль - Борнмут 3:1

Результаты матчей

Тоттенхэм
Борнмут

Точный счет

2:1
3 раза 33%
1:2
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
1:4
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
0:4
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%

Точное количество голов

2
5 раз 56%
1
3 раза 33%
4
1 раз 11%
0
3 раза 33%
2
3 раза 33%
1
2 раза 22%
3
1 раз 11%

Точный счет

0:2
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:5
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
3:1
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
6:1
1 раз 11%

Точное количество голов

2
6 раз 60%
1
2 раза 20%
3
1 раз 10%
5
1 раз 10%
1
3 раза 33%
3
3 раза 33%
2
2 раза 22%
0
1 раз 11%

Точный счет

2:1
4 раза 21%
1:2
3 раза 16%
0:2
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:5
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
0:2
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%

Точное количество голов

2
11 раз 58%
1
5 раз 26%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%
5
1 раз 5%
2
5 раз 28%
1
5 раз 28%
0
4 раза 22%
3
4 раза 22%

Тоталы голов в матче

Тоттенхэм
Борнмут

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
1.5
Больше Меньше
4
5
1
8
2.5
1
8
1
8
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
1.5
Больше Меньше
5
4
2
8
2.5
3
6
1
9
3.5
1
9
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
5
1.5
Больше Меньше
9
9
3
16
2.5
4
14
2
17
3.5
1
18
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 Заявка 19 12 6 1 39 - 16 42
2.
Арсенал
 Заявка 19 12 4 3 36 - 18 40
3.
Астон Вилла
 Заявка 19 12 3 4 40 - 25 39
4.
Манчестер Сити
 Заявка 18 11 4 3 43 - 21 37
5.
Тоттенхэм
 Заявка 19 11 3 5 39 - 28 36
6.
Вест Хэм
 Заявка 19 10 3 6 33 - 30 33
7.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 19 10 1 8 21 - 25 31
8.
Брайтон
 Заявка 19 8 6 5 38 - 33 30
9.
Ньюкасл
 Заявка 19 9 2 8 37 - 25 29
10.
Борнмут
 Заявка 18 7 4 7 28 - 33 25
11.
Челси
 Заявка 19 7 4 8 31 - 29 25
12.
Вулверхэмптон
 Заявка 19 7 4 8 27 - 31 25
13.
Фулхэм
 Заявка 19 6 3 10 26 - 34 21
14.
Брентфорд
 Заявка 18 5 4 9 25 - 28 19
15.
Кристал Пэлас
 Заявка 19 4 6 9 19 - 28 18
16.
Ноттингем Форест
 Заявка 19 4 5 10 22 - 34 17
17.
Эвертон
 Заявка 19 8 2 9 24 - 25 16
18.
Лутон Таун
 Заявка 18 4 3 11 22 - 35 15
19.
Бёрнли
 Заявка 19 3 2 14 18 - 38 11
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 19 2 3 14 15 - 47 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Астон Вилла
 Заявка 9 8 1 0 26 - 6 25
2.
Ньюкасл
 Заявка 10 8 0 2 23 - 7 24
3.
Ливерпуль
 Заявка 9 7 2 0 22 - 6 23
4.
Арсенал
 Заявка 10 7 2 1 22 - 10 23
5.
Брайтон
 Заявка 10 5 4 1 22 - 14 19
6.
Манчестер Сити
 Заявка 8 5 3 0 22 - 9 18
7.
Тоттенхэм
 Заявка 9 6 0 3 17 - 12 18
8.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 10 6 0 4 13 - 16 18
9.
Вест Хэм
 Заявка 9 5 2 2 17 - 10 17
10.
Фулхэм
 Заявка 9 5 0 4 17 - 11 15
11.
Вулверхэмптон
 Заявка 9 4 3 2 13 - 14 15
12.
Челси
 Заявка 10 4 3 3 17 - 14 15
13.
Борнмут
 Заявка 9 3 3 3 12 - 13 12
14.
Брентфорд
 Заявка 10 3 3 4 17 - 18 12
15.
Эвертон
 Заявка 10 3 1 6 11 - 12 10
16.
Ноттингем Форест
 Заявка 9 2 3 4 12 - 14 9
17.
Лутон Таун
 Заявка 9 2 2 5 11 - 14 8
18.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 10 2 1 7 10 - 24 7
19.
Кристал Пэлас
 Заявка 9 1 3 5 8 - 13 6
20.
Бёрнли
 Заявка 10 1 0 9 10 - 24 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 Заявка 10 6 1 3 21 - 12 19
2.
Ливерпуль
 Заявка 10 5 4 1 17 - 10 19
3.
Тоттенхэм
 Заявка 10 5 3 2 22 - 16 18
4.
Арсенал
 Заявка 9 5 2 2 14 - 8 17
5.
Вест Хэм
 Заявка 10 5 1 4 16 - 20 16
6.
Астон Вилла
 Заявка 10 4 2 4 14 - 19 14
7.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 9 4 1 4 8 - 9 13
8.
Борнмут
 Заявка 9 4 1 4 16 - 20 13
9.
Кристал Пэлас
 Заявка 10 3 3 4 11 - 15 12
10.
Брайтон
 Заявка 9 3 2 4 16 - 19 11
11.
Челси
 Заявка 9 3 1 5 14 - 15 10
12.
Вулверхэмптон
 Заявка 10 3 1 6 14 - 17 10
13.
Бёрнли
 Заявка 9 2 2 5 8 - 14 8
14.
Ноттингем Форест
 Заявка 10 2 2 6 10 - 20 8
15.
Брентфорд
 Заявка 8 2 1 5 8 - 10 7
16.
Лутон Таун
 Заявка 9 2 1 6 11 - 21 7
17.
Эвертон
 Заявка 9 5 1 3 13 - 13 6
18.
Фулхэм
 Заявка 10 1 3 6 9 - 23 6
19.
Ньюкасл
 Заявка 9 1 2 6 14 - 18 5
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 9 0 2 7 5 - 23 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 14 (4)
Борнмут Соланке Доминик 13 (1)
Ливерпуль Салах Мохамед 12 (7)
Тоттенхэм Хын Мин Сон 11 (5)
Вест Хэм Боуэн Джаррод 11 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Вулверхэмптон Лемина Марио 1 8
Тоттенхэм Биссума Ив 2 6
Фулхэм Пальинья Жоау 8
Челси Джексон Николас 8
Манчестер Сити Родри Эрнандес 1 6
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Тоттенхэм - Борнмут от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 31 декабря 2023, осталось 2 дня 6 часов 28 минут.

    Главный судья: Хупер Саймон

    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • 36 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
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    • Прогнозы 53
    Тоттенхэм 96.2% (51)
    X 3.8% (2)
    Борнмут 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Тоттенхэм
    Ничья
    Борнмут
    1.80
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    4.50
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    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогнозы на матч Тоттенхэм - Борнмут

    Исход игры
    Тоттенхэм
    96.2% (51)
    Ничья
    3.8% (2)
    Борнмут
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    69.23% (36)
    Меньше
    30.77% (16)
    Обе команды забьют
    Да
    69.23% (36)
    Нет
    30.77% (16)
    Популярный счёт
    2:1 Тоттенхэм
    47.2% (25)
    2:0 Тоттенхэм
    20.8% (11)
    3:1 Тоттенхэм
    13.2% (7)
    1:0 Тоттенхэм
    7.5% (4)
    4:1 Тоттенхэм
    3.8% (2)
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