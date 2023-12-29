Тур: 20. Стадион: Тоттенхэм Хотспур Стэдиум. Главный судья: Хупер Саймон
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Главный тренер: Постекоглу Анге
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Главный тренер: Ираола Андони
- Травмы и дисквалификации
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- Не уточняется
История личных встреч
Тоттенхэм
Борнмут
11 матчей
100%
11 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
72.7%
18.2%
9.1%
8 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
90.9%
9.1%
10 побед 1 ничья 0 побед
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
15 матчей
73.3%
13.3%
13.4%
11 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
53.3%
40%
6.7%
8 побед 6 ничьих 1 победа
Второй тайм
66.7%
20%
13.3%
10 побед 3 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
18
21
Голов в среднем за матч
3
2.33
Среднее время на гол
30
38
Всего голов
5
5
Голов в среднем за матч
0.56
0.83
Среднее время на гол
162
108
Всего голов
23
26
Голов в среднем за матч
1.53
1.73
Тотал матчей
2.5
13
Больше 87%
Меньше 13%
2
11
Больше 73%
Меньше 27%
4
10
Больше 67%
Меньше 33%
5
8
Больше 53%
Меньше 47%
7
6
Больше 40%
Меньше 60%
9
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
Среднее время на гол
58
51
Бомбардиры внутри турнира
Тоттенхэм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хын Мин Сон
|11 (1)
|0.58
|Ришарлисон
|5
|0.26
|Кулушевски Деян
|5
|0.26
|Мэддисон Джеймс
|3
|0.16
|Ромеро Кристиан
|3
|0.16
|Ло Чельсо Джовани
|2
|0.11
|Джонсон Бреннан
|1
|0.05
|Сарр Пап Матар
|1
|0.05
|Удоги Дестини
|1
|0.05
|Дэвис Бен
|1
|0.05
|Эмерсон Жуниор
|1
|0.05
|Ван де Вен Микки
|1
|0.05
|Велиз Алехо
|1
|0.05
|Порро Педро
|0
|0
|Манор Соломон
|0
|0
|Перишич Иван
|0
|0
Борнмут
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Соланке Доминик
|13 (1)
|0.72
|Семеньо Антуан
|3
|0.17
|Тавернер Маркус
|2
|0.11
|Биллинг Филип
|2
|0.11
|Сенеси Маркос
|2
|0.11
|Синистерра Луис
|2
|0.11
|Клюйверт Джастин
|2
|0.11
|Брукс Дэвид
|1
|0.06
|Мур Киффер
|1
|0.06
|Смит Адам
|0
|0
|Кристи Райан
|0
|0
|Скотт Алекс
|0
|0
|Кук Льюис
|0
|0
|Ааронс Макс
|0
|0
|Керкез Милош
|0
|0
Карточки
Тоттенхэм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Биссума Ив
|6
|2
|Удоги Дестини
|6
|1
|Ромеро Кристиан
|4
|1
|Кулушевски Деян
|5
|0
|Сарр Пап Матар
|4
|0
|Хёйбьерг Пьер-Эмиль
|3
|0
|Ришарлисон
|3
|0
|Порро Педро
|3
|0
|Перишич Иван
|2
|0
|Викарио Гульельмо
|2
|0
|Мэддисон Джеймс
|2
|0
|Эмерсон Жуниор
|2
|0
|Хын Мин Сон
|1
|0
|Дэвис Бен
|1
|0
|Бентанкур Родриго
|1
|0
|Санчес Давинсон
|1
|0
|Манор Соломон
|1
|0
|Скипп Оливер
|1
|0
|Джонсон Бреннан
|1
|0
|Ван де Вен Микки
|1
|0
|Велиз Алехо
|1
|0
|Анж Постекоглу
|1
|0
Борнмут
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сенеси Маркос
|4
|0
|Нето Мурара
|3
|0
|Биллинг Филип
|3
|0
|Семеньо Антуан
|3
|0
|Забарный Илья
|3
|0
|Кук Льюис
|1
|1
|Ираола Андони
|2
|0
|Скотт Алекс
|2
|0
|Кристи Райан
|2
|0
|Уттара Данго
|2
|0
|Керкез Милош
|2
|0
|Брукс Дэвид
|1
|0
|Соланке Доминик
|1
|0
|Тавернер Маркус
|1
|0
|Клюйверт Джастин
|1
|0
|Келли Ллойд
|1
|0
|Мефам Крис
|1
|0
|Ааронс Макс
|1
|0
|Энтони Джейдон
|1
|0
Результаты матчей
Тоттенхэм
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
44% (4)
56% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
0% (0)
44% (4)
Борнмут
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
6
3
Упущенные победы
3
6
Тоттенхэм
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
30% (3)
60% (6)
Борнмут
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
6
8
Упущенные победы
20
10
Тоттенхэм
50%
50%
8 побед 8 поражений
Первый тайм
32% (6)
47% (9)
21% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (6)
16% (3)
53% (10)
Борнмут
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
28% (5)
44% (8)
28% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
28% (5)
39% (7)
Сухие победы
2
4
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
12
11
Упущенные победы
23
16
Голы по времени матча
Забито
15
17
9 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 5
10 Не забивали 10
3
20%
3
18%
1-15
3
20%
3
18%
16-30
3
20%
2
12%
31-45
3
20%
3
18%
46-60
0
0%
3
18%
61-75
3
20%
3
18%
76-90
Пропущено
14
19
3 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 11
1 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 7
0
0%
2
11%
1-15
0
0%
2
11%
16-30
3
21%
4
21%
31-45
1
7%
3
16%
46-60
4
29%
3
16%
61-75
6
43%
5
26%
76-90
Забито
23
11
11 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 4
9 Не забивали 12
4
17%
1
9%
1-15
3
13%
2
18%
16-30
4
17%
1
9%
31-45
3
13%
2
18%
46-60
6
26%
2
18%
61-75
3
13%
3
27%
76-90
Пропущено
15
12
6 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
2
13%
1
8%
1-15
2
13%
3
25%
16-30
2
13%
1
8%
31-45
2
13%
3
25%
46-60
2
13%
1
8%
61-75
5
33%
3
25%
76-90
Забито
38
28
20 В 1-м тайме 12
18 Во 2-м тайме 16
15 Забивали первыми 9
0 Не забивали 4
7
18%
4
14%
1-15
6
16%
5
18%
16-30
7
18%
3
11%
31-45
6
16%
5
18%
46-60
6
16%
5
18%
61-75
6
16%
6
21%
76-90
Пропущено
29
31
9 В 1-м тайме 13
20 Во 2-м тайме 18
4 Пропускали первыми 8
15 Не пропускали 13
2
7%
3
10%
1-15
2
7%
5
16%
16-30
5
17%
5
16%
31-45
3
10%
6
19%
46-60
6
21%
4
13%
61-75
11
38%
8
26%
76-90
Результаты последних матчей
Тоттенхэм
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Брайтон - Тоттенхэм 4:2 Тоттенхэм - Эвертон 2:1 Ноттингем Форест - Тоттенхэм 0:2 Тоттенхэм - Ньюкасл 4:1
Тоттенхэм - Вест Хэм 1:2 Манчестер Сити - Тоттенхэм 3:3 Тоттенхэм - Астон Вилла 1:2 Вулверхэмптон - Тоттенхэм 2:1 Тоттенхэм - Челси 1:4 Кристал Пэлас - Тоттенхэм 1:2 Тоттенхэм - Фулхэм 2:0 Лутон Таун - Тоттенхэм 0:1 Тоттенхэм - Ливерпуль 2:1 Арсенал - Тоттенхэм 2:2 Тоттенхэм - Шеффилд Юнайтед 2:1 Бёрнли - Тоттенхэм 2:5 Фулхэм - Тоттенхэм 1:1 Борнмут - Тоттенхэм 0:2 Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед 2:0 Брентфорд - Тоттенхэм 2:2
Борнмут
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Борнмут - Фулхэм 3:0 Ноттингем Форест - Борнмут 2:3 Манчестер Юнайтед - Борнмут 0:3 Кристал Пэлас - Борнмут 0:2
Борнмут - Астон Вилла 2:2 Шеффилд Юнайтед - Борнмут 1:3 Борнмут - Ньюкасл 2:0 Манчестер Сити - Борнмут 6:1 Борнмут - Ливерпуль 1:2 Борнмут - Бёрнли 2:1 Борнмут - Вулверхэмптон 1:2 Эвертон - Борнмут 3:0 Борнмут - Арсенал 0:4 Борнмут - Сток Сити 2:0 Брайтон - Борнмут 3:1 Борнмут - Челси 0:0 Брентфорд - Борнмут 2:2 Суонси - Борнмут 2:3 Борнмут - Тоттенхэм 0:2 Ливерпуль - Борнмут 3:1
Результаты матчей
Тоттенхэм
Борнмут
Точный счет
2:1
3 раза 33%
1:2
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
1:4
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
0:4
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
Точное количество голов
2
5 раз 56%
1
3 раза 33%
4
1 раз 11%
0
3 раза 33%
2
3 раза 33%
1
2 раза 22%
3
1 раз 11%
Точный счет
0:2
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:5
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
3:1
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
6:1
1 раз 11%
Точное количество голов
2
6 раз 60%
1
2 раза 20%
3
1 раз 10%
5
1 раз 10%
1
3 раза 33%
3
3 раза 33%
2
2 раза 22%
0
1 раз 11%
Точный счет
2:1
4 раза 21%
1:2
3 раза 16%
0:2
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:5
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
0:2
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
Точное количество голов
2
11 раз 58%
1
5 раз 26%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%
5
1 раз 5%
2
5 раз 28%
1
5 раз 28%
0
4 раза 22%
3
4 раза 22%
Тоталы голов в матче
Тоттенхэм
Борнмут
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
45
18
18
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
54
28
36
19
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
145
Больше Меньше
99
316
414
217
118
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|19
|12
|6
|1
|39 - 16
|42
|2.
|Заявка
|19
|12
|4
|3
|36 - 18
|40
|3.
|Заявка
|19
|12
|3
|4
|40 - 25
|39
|4.
|Заявка
|18
|11
|4
|3
|43 - 21
|37
|5.
|Заявка
|19
|11
|3
|5
|39 - 28
|36
|6.
|Заявка
|19
|10
|3
|6
|33 - 30
|33
|7.
|Заявка
|19
|10
|1
|8
|21 - 25
|31
|8.
|Заявка
|19
|8
|6
|5
|38 - 33
|30
|9.
|Заявка
|19
|9
|2
|8
|37 - 25
|29
|10.
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|28 - 33
|25
|11.
|Заявка
|19
|7
|4
|8
|31 - 29
|25
|12.
|Заявка
|19
|7
|4
|8
|27 - 31
|25
|13.
|Заявка
|19
|6
|3
|10
|26 - 34
|21
|14.
|Заявка
|18
|5
|4
|9
|25 - 28
|19
|15.
|Заявка
|19
|4
|6
|9
|19 - 28
|18
|16.
|Заявка
|19
|4
|5
|10
|22 - 34
|17
|17.
|Заявка
|19
|8
|2
|9
|24 - 25
|16
|18.
|Заявка
|18
|4
|3
|11
|22 - 35
|15
|19.
|Заявка
|19
|3
|2
|14
|18 - 38
|11
|20.
|Заявка
|19
|2
|3
|14
|15 - 47
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|8
|1
|0
|26 - 6
|25
|2.
|Заявка
|10
|8
|0
|2
|23 - 7
|24
|3.
|Заявка
|9
|7
|2
|0
|22 - 6
|23
|4.
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|22 - 10
|23
|5.
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|22 - 14
|19
|6.
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|22 - 9
|18
|7.
|Заявка
|9
|6
|0
|3
|17 - 12
|18
|8.
|Заявка
|10
|6
|0
|4
|13 - 16
|18
|9.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|17 - 10
|17
|10.
|Заявка
|9
|5
|0
|4
|17 - 11
|15
|11.
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|13 - 14
|15
|12.
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|17 - 14
|15
|13.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|12 - 13
|12
|14.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|17 - 18
|12
|15.
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|11 - 12
|10
|16.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|12 - 14
|9
|17.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|11 - 14
|8
|18.
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|10 - 24
|7
|19.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|8 - 13
|6
|20.
|Заявка
|10
|1
|0
|9
|10 - 24
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|21 - 12
|19
|2.
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|17 - 10
|19
|3.
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|22 - 16
|18
|4.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|14 - 8
|17
|5.
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|16 - 20
|16
|6.
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|14 - 19
|14
|7.
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|8 - 9
|13
|8.
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|16 - 20
|13
|9.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|11 - 15
|12
|10.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|16 - 19
|11
|11.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|14 - 15
|10
|12.
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|14 - 17
|10
|13.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|8 - 14
|8
|14.
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|10 - 20
|8
|15.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|8 - 10
|7
|16.
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|11 - 21
|7
|17.
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|13 - 13
|6
|18.
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|9 - 23
|6
|19.
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|14 - 18
|5
|20.
|Заявка
|9
|0
|2
|7
|5 - 23
|2
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|14 (4)
|Борнмут
|Соланке Доминик
|13 (1)
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|12 (7)
|Тоттенхэм
|Хын Мин Сон
|11 (5)
|Вест Хэм
|Боуэн Джаррод
|11 (2)
|Вулверхэмптон
|Лемина Марио
|1 8
|Тоттенхэм
|Биссума Ив
|2 6
|Фулхэм
|Пальинья Жоау
|8
|Челси
|Джексон Николас
|8
|Манчестер Сити
|Родри Эрнандес
|1 6
Прогнозы на матч Тоттенхэм - Борнмут
Исход игры
Тоттенхэм
96.2% (51)
Ничья
3.8% (2)
Борнмут
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
69.23% (36)
Меньше
30.77% (16)
Обе команды забьют
Да
69.23% (36)
Нет
30.77% (16)
Популярный счёт
2:1 Тоттенхэм
47.2% (25)
2:0 Тоттенхэм
20.8% (11)
3:1 Тоттенхэм
13.2% (7)
1:0 Тоттенхэм
7.5% (4)
4:1 Тоттенхэм
3.8% (2)
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