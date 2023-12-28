Тур: 20. Стадион: Крэйвен Коттедж. Главный судья: Питер Банкс
-
Главный тренер: Силва Марку
- Травмы и дисквалификации
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Главный тренер: Артета Микель
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Фулхэм
Арсенал
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
100%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
166.7%
1 победа 5 ничьих 0 побед
17 матчей
29.4%
70.6%
0 побед 5 ничьих 12 побед
Первый тайм
41.2%
58.8%
0 побед 7 ничьих 8 побед
Второй тайм
23.5%
76.5%
0 побед 4 ничьи 10 побед
20 матчей
10%
30%
60%
2 победы 6 ничьих 12 побед
Первый тайм
10%
50%
40%
2 победы 10 ничьих 8 побед
Второй тайм
5%
45%
50%
1 победа 9 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
7
10
Голов в среднем за матч
0.7
1
Среднее время на гол
128
90
Всего голов
21
22
Голов в среднем за матч
2.1
2.2
Среднее время на гол
42
40
Всего голов
28
32
Голов в среднем за матч
1.4
1.6
Тотал матчей
2.5
19
Больше 95%
Меньше 5%
1
16
Больше 80%
Меньше 20%
4
13
Больше 65%
Меньше 35%
7
7
Больше 35%
Меньше 65%
13
3
Больше 15%
Меньше 85%
17
2
Больше 10%
Меньше 90%
18
Среднее время на гол
64
56
Бомбардиры внутри турнира
Фулхэм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Виллиан Боргес
|4 (2)
|0.21
|Хименес Рауль
|4
|0.21
|Айуоби Алекс
|3
|0.16
|Рид Бобби
|3
|0.16
|Уилсон Гарри
|2
|0.11
|Пальинья Жоау
|2
|0.11
|Винисиус Карлос
|2
|0.11
|Перейра Андреас
|1
|0.05
|Кэрни Том
|1
|0.05
|Рим Тим
|1
|0.05
|Тете Кенни
|1
|0.05
|Адарабиойо Олуватосин
|1
|0.05
|Робинсон Энтони
|0
|0
|Рид Харрисон
|0
|0
Арсенал
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сака Букайо
|5 (2)
|0.26
|Нкетиа Эдди
|5
|0.26
|Эдегор Мартин
|4 (2)
|0.21
|Хаверц Кай
|4 (1)
|0.21
|Троссар Леандро
|3
|0.16
|Жезус Габриэль
|3
|0.16
|Райс Деклан
|3
|0.16
|Мартинелли Габриэл
|2
|0.11
|Виейра Фабиу
|1 (1)
|0.05
|Зинченко Александр
|1
|0.05
|Томиясу Такэхиро
|1
|0.05
|Уайт Бен
|1
|0.05
|Салиба Вильям
|1
|0.05
|Габриэль дос Сантос
|1
|0.05
|Смит-Роу Эмиль
|0
|0
Карточки
Фулхэм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пальинья Жоау
|8
|0
|Рим Тим
|3
|1
|Робинсон Энтони
|4
|0
|Хименес Рауль
|2
|1
|Угелумба Кэлвин
|2
|1
|Перейра Андреас
|3
|0
|Рид Бобби
|2
|0
|Тете Кенни
|2
|0
|Айуоби Алекс
|2
|0
|Уилсон Гарри
|2
|0
|Рид Харрисон
|2
|0
|Диоп Исса
|2
|0
|Винисиус Карлос
|2
|0
|Марку Силва
|2
|0
|Виллиан Боргес
|1
|0
|Лено Бернд
|1
|0
|Кастань Тимоти
|1
|0
|Родак Марек
|1
|0
|Лукич Саша
|1
|0
|Балло-Туре Фоде
|1
|0
|Родриго Мунис
|1
|0
Арсенал
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хаверц Кай
|5
|0
|Жезус Габриэль
|4
|0
|Уайт Бен
|4
|0
|Нкетиа Эдди
|3
|0
|Томиясу Такэхиро
|1
|1
|Артета Микель
|2
|0
|Зинченко Александр
|2
|0
|Райс Деклан
|2
|0
|Сака Букайо
|2
|0
|Виейра Фабиу
|0
|1
|Жоржиньо II
|1
|0
|Эдегор Мартин
|1
|0
|Нелсон Райс
|1
|0
|Габриэль дос Сантос
|1
|0
|Салиба Вильям
|1
|0
|Тимбер Юрриен
|1
|0
|Мартинелли Габриэл
|1
|0
Результаты матчей
Фулхэм
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
11% (1)
33% (3)
Арсенал
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
10% (1)
60% (6)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
3
3
Упущенные победы
0
3
Фулхэм
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (5)
40% (4)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
20% (2)
20% (2)
Арсенал
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
Сухие победы
3
4
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
18
2
Упущенные победы
4
21
Фулхэм
68.8%
31.2%
11 побед 5 поражений
Первый тайм
37% (7)
47% (9)
16% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (11)
16% (3)
26% (5)
Арсенал
40%
60%
6 побед 9 поражений
Первый тайм
21% (4)
47% (9)
32% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (8)
21% (4)
37% (7)
Сухие победы
6
5
Сухие поражения
5
5
Волевые победы
21
5
Упущенные победы
4
24
Голы по времени матча
Забито
17
14
6 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 6
14 Не забивали 12
1
6%
1
7%
1-15
2
12%
2
14%
16-30
3
18%
2
14%
31-45
4
24%
3
21%
46-60
3
18%
1
7%
61-75
4
24%
5
36%
76-90
Пропущено
11
8
4 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
0
0%
2
25%
1-15
3
27%
2
25%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
1
9%
3
38%
46-60
3
27%
1
13%
61-75
3
27%
0
0%
76-90
Забито
11
21
6 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 14
4 Забивали первыми 6
13 Не забивали 10
1
9%
2
10%
1-15
3
27%
3
14%
16-30
2
18%
2
10%
31-45
0
0%
5
24%
46-60
3
27%
3
14%
61-75
2
18%
6
29%
76-90
Пропущено
21
11
7 В 1-м тайме 5
14 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 7
0
0%
2
18%
1-15
1
5%
2
18%
16-30
6
29%
1
9%
31-45
3
14%
3
27%
46-60
6
29%
0
0%
61-75
5
24%
3
27%
76-90
Забито
28
35
12 В 1-м тайме 12
16 Во 2-м тайме 23
9 Забивали первыми 12
8 Не забивали 3
2
7%
3
9%
1-15
5
18%
5
14%
16-30
5
18%
4
11%
31-45
4
14%
8
23%
46-60
6
21%
4
11%
61-75
6
21%
11
31%
76-90
Пропущено
32
19
11 В 1-м тайме 9
21 Во 2-м тайме 10
9 Пропускали первыми 7
14 Не пропускали 12
0
0%
4
21%
1-15
4
13%
4
21%
16-30
7
22%
1
5%
31-45
4
13%
6
32%
46-60
9
28%
1
5%
61-75
8
25%
3
16%
76-90
Результаты последних матчей
Фулхэм
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Борнмут - Фулхэм 3:0 Фулхэм - Бёрнли 0:2 Эвертон - Фулхэм 1:1 Ньюкасл - Фулхэм 3:0
Фулхэм - Вест Хэм 5:0 Фулхэм - Ноттингем Форест 5:0 Ливерпуль - Фулхэм 4:3 Фулхэм - Вулверхэмптон 3:2 Астон Вилла - Фулхэм 3:1 Фулхэм - Манчестер Юнайтед 0:1 Ипсвич - Фулхэм 1:3 Брайтон - Фулхэм 1:1 Тоттенхэм - Фулхэм 2:0 Фулхэм - Шеффилд Юнайтед 3:1 Фулхэм - Челси 0:2 Фулхэм - Норвич 2:1 Кристал Пэлас - Фулхэм 0:0 Фулхэм - Лутон Таун 1:0 Манчестер Сити - Фулхэм 5:1 Фулхэм - Тоттенхэм 1:1
Арсенал
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Арсенал - Вест Хэм 0:2 Ливерпуль - Арсенал 1:1 Арсенал - Брайтон 2:0 ПСВ - Арсенал 1:1
Астон Вилла - Арсенал 1:0 Лутон Таун - Арсенал 3:4 Арсенал - Вулверхэмптон 2:1 Арсенал - Ланс 6:0 Брентфорд - Арсенал 0:1 Арсенал - Бёрнли 3:1 Арсенал - Севилья 2:0 Ньюкасл - Арсенал 1:0 Вест Хэм - Арсенал 3:1 Арсенал - Шеффилд Юнайтед 5:0 Севилья - Арсенал 1:2 Челси - Арсенал 2:2 Арсенал - Манчестер Сити 1:0 Ланс - Арсенал 2:1 Борнмут - Арсенал 0:4 Брентфорд - Арсенал 0:1
Результаты матчей
Фулхэм
Арсенал
Точный счет
5:0
2 раза 22%
0:2
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
2:1
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
3:1
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%
Точное количество голов
0
4 раза 44%
3
2 раза 22%
5
2 раза 22%
1
1 раз 11%
2
5 раз 50%
3
2 раза 20%
0
1 раз 10%
1
1 раз 10%
5
1 раз 10%
Точный счет
3:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:3
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%
0:1
3 раза 33%
1:0
2 раза 22%
0:4
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:4
1 раз 11%
Точное количество голов
0
4 раза 40%
1
4 раза 40%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
1
4 раза 44%
0
2 раза 22%
4
2 раза 22%
2
1 раз 11%
Точный счет
0:1
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
5:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
0:1
3 раза 16%
1:0
3 раза 16%
2:2
3 раза 16%
2:1
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:2
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
Точное количество голов
0
8 раз 42%
1
5 раз 26%
3
3 раза 16%
5
2 раза 11%
2
1 раз 5%
2
6 раз 32%
1
5 раз 26%
0
3 раза 16%
3
2 раза 11%
4
2 раза 11%
5
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Фулхэм
Арсенал
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
54
Больше Меньше
91
45
82
45
37
27
19
27
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
64
Больше Меньше
72
28
36
19
27
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
118
Больше Меньше
163
613
118
514
514
217
316
217
118
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|19
|12
|6
|1
|39 - 16
|42
|2.
|Заявка
|19
|12
|4
|3
|36 - 18
|40
|3.
|Заявка
|19
|12
|3
|4
|40 - 25
|39
|4.
|Заявка
|18
|11
|4
|3
|43 - 21
|37
|5.
|Заявка
|19
|11
|3
|5
|39 - 28
|36
|6.
|Заявка
|19
|10
|3
|6
|33 - 30
|33
|7.
|Заявка
|19
|10
|1
|8
|21 - 25
|31
|8.
|Заявка
|19
|8
|6
|5
|38 - 33
|30
|9.
|Заявка
|19
|9
|2
|8
|37 - 25
|29
|10.
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|28 - 33
|25
|11.
|Заявка
|19
|7
|4
|8
|31 - 29
|25
|12.
|Заявка
|19
|7
|4
|8
|27 - 31
|25
|13.
|Заявка
|19
|6
|3
|10
|26 - 34
|21
|14.
|Заявка
|18
|5
|4
|9
|25 - 28
|19
|15.
|Заявка
|19
|4
|6
|9
|19 - 28
|18
|16.
|Заявка
|19
|4
|5
|10
|22 - 34
|17
|17.
|Заявка
|19
|8
|2
|9
|24 - 25
|16
|18.
|Заявка
|18
|4
|3
|11
|22 - 35
|15
|19.
|Заявка
|19
|3
|2
|14
|18 - 38
|11
|20.
|Заявка
|19
|2
|3
|14
|15 - 47
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|8
|1
|0
|26 - 6
|25
|2.
|Заявка
|10
|8
|0
|2
|23 - 7
|24
|3.
|Заявка
|9
|7
|2
|0
|22 - 6
|23
|4.
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|22 - 10
|23
|5.
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|22 - 14
|19
|6.
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|22 - 9
|18
|7.
|Заявка
|9
|6
|0
|3
|17 - 12
|18
|8.
|Заявка
|10
|6
|0
|4
|13 - 16
|18
|9.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|17 - 10
|17
|10.
|Заявка
|9
|5
|0
|4
|17 - 11
|15
|11.
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|13 - 14
|15
|12.
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|17 - 14
|15
|13.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|12 - 13
|12
|14.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|17 - 18
|12
|15.
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|11 - 12
|10
|16.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|12 - 14
|9
|17.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|11 - 14
|8
|18.
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|10 - 24
|7
|19.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|8 - 13
|6
|20.
|Заявка
|10
|1
|0
|9
|10 - 24
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|21 - 12
|19
|2.
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|17 - 10
|19
|3.
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|22 - 16
|18
|4.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|14 - 8
|17
|5.
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|16 - 20
|16
|6.
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|14 - 19
|14
|7.
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|8 - 9
|13
|8.
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|16 - 20
|13
|9.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|11 - 15
|12
|10.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|16 - 19
|11
|11.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|14 - 15
|10
|12.
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|14 - 17
|10
|13.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|8 - 14
|8
|14.
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|10 - 20
|8
|15.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|8 - 10
|7
|16.
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|11 - 21
|7
|17.
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|13 - 13
|6
|18.
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|9 - 23
|6
|19.
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|14 - 18
|5
|20.
|Заявка
|9
|0
|2
|7
|5 - 23
|2
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|14 (4)
|Борнмут
|Соланке Доминик
|13 (1)
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|12 (7)
|Тоттенхэм
|Хын Мин Сон
|11 (5)
|Вест Хэм
|Боуэн Джаррод
|11 (2)
|Вулверхэмптон
|Лемина Марио
|1 8
|Тоттенхэм
|Биссума Ив
|2 6
|Фулхэм
|Пальинья Жоау
|8
|Челси
|Джексон Николас
|8
|Манчестер Сити
|Родри Эрнандес
|1 6
Прогнозы на матч Фулхэм - Арсенал
Исход игры
Фулхэм
0% (0)
Ничья
6.8% (4)
Арсенал
93.2% (55)
Тотал 2.5
Больше
70.69% (41)
Меньше
29.31% (17)
Обе команды забьют
Да
72.41% (42)
Нет
27.59% (16)
Популярный счёт
1:2 Арсенал
55.9% (33)
0:2 Арсенал
13.6% (8)
0:1 Арсенал
10.2% (6)
1:3 Арсенал
6.8% (4)
1:1 Ничья
5.1% (3)
0:3 Арсенал
3.4% (2)
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