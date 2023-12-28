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  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 20. Стадион: . Главный судья: Питер Банкс
Фулхэм
 
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Арсенал
Прогнозы 59
Фулхэм 0% (0)
X 6.8% (4)
Арсенал 93.2% (55)
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Фулхэм
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Арсенал
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Фулхэм
Арсенал

История личных встреч

Фулхэм
Арсенал

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
100%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
166.7%
1 победа 5 ничьих 0 побед

17 матчей

29.4%
70.6%
0 побед 5 ничьих 12 побед

Первый тайм

41.2%
58.8%
0 побед 7 ничьих 8 побед

Второй тайм

23.5%
76.5%
0 побед 4 ничьи 10 побед

20 матчей

10%
30%
60%
2 победы 6 ничьих 12 побед

Первый тайм

10%
50%
40%
2 победы 10 ничьих 8 побед

Второй тайм

5%
45%
50%
1 победа 9 ничьих 10 побед

История матчей

ПЛ
2:2
ПЛ
0:3
ПЛ
2:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:3
ПЛ
4:1
ПЛ
1:5
ПЛ
2:0
ПЛ
1:3
ПЛ
0:1
ПЛ
3:3
ПЛ
2:1
ПЛ
1:1
ПЛ
2:2
ПЛ
2:1
ПЛ
4:0
ПЛ
0:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:3

Голы

Всего голов

7
10

Голов в среднем за матч

0.7
1

Среднее время на гол

128
90

Всего голов

21
22

Голов в среднем за матч

2.1
2.2

Среднее время на гол

42
40

Всего голов

28
32

Голов в среднем за матч

1.4
1.6

Тотал матчей

2.5
19
Больше 95%
Меньше 5%
1
16
Больше 80%
Меньше 20%
4
13
Больше 65%
Меньше 35%
7
7
Больше 35%
Меньше 65%
13
3
Больше 15%
Меньше 85%
17
2
Больше 10%
Меньше 90%
18

Среднее время на гол

64
56

Бомбардиры внутри турнира

Фулхэм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Виллиан Боргес 4 (2) 0.21
Хименес Рауль 4 0.21
Айуоби Алекс 3 0.16
Рид Бобби 3 0.16
Уилсон Гарри 2 0.11
Пальинья Жоау 2 0.11
Винисиус Карлос 2 0.11
Перейра Андреас 1 0.05
Кэрни Том 1 0.05
Рим Тим 1 0.05
Тете Кенни 1 0.05
Адарабиойо Олуватосин 1 0.05
Робинсон Энтони 0 0
Рид Харрисон 0 0
Арсенал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сака Букайо 5 (2) 0.26
Нкетиа Эдди 5 0.26
Эдегор Мартин 4 (2) 0.21
Хаверц Кай 4 (1) 0.21
Троссар Леандро 3 0.16
Жезус Габриэль 3 0.16
Райс Деклан 3 0.16
Мартинелли Габриэл 2 0.11
Виейра Фабиу 1 (1) 0.05
Зинченко Александр 1 0.05
Томиясу Такэхиро 1 0.05
Уайт Бен 1 0.05
Салиба Вильям 1 0.05
Габриэль дос Сантос 1 0.05
Смит-Роу Эмиль 0 0

Карточки

Фулхэм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пальинья Жоау 8 0
Рим Тим 3 1
Робинсон Энтони 4 0
Хименес Рауль 2 1
Угелумба Кэлвин 2 1
Перейра Андреас 3 0
Рид Бобби 2 0
Тете Кенни 2 0
Айуоби Алекс 2 0
Уилсон Гарри 2 0
Рид Харрисон 2 0
Диоп Исса 2 0
Винисиус Карлос 2 0
Марку Силва 2 0
Виллиан Боргес 1 0
Лено Бернд 1 0
Кастань Тимоти 1 0
Родак Марек 1 0
Лукич Саша 1 0
Балло-Туре Фоде 1 0
Родриго Мунис 1 0
Арсенал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хаверц Кай 5 0
Жезус Габриэль 4 0
Уайт Бен 4 0
Нкетиа Эдди 3 0
Томиясу Такэхиро 1 1
Артета Микель 2 0
Зинченко Александр 2 0
Райс Деклан 2 0
Сака Букайо 2 0
Виейра Фабиу 0 1
Жоржиньо II 1 0
Эдегор Мартин 1 0
Нелсон Райс 1 0
Габриэль дос Сантос 1 0
Салиба Вильям 1 0
Тимбер Юрриен 1 0
Мартинелли Габриэл 1 0

Результаты матчей

Фулхэм
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
11% (1)
33% (3)
Арсенал
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
10% (1)
60% (6)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

3
3

Упущенные победы

0
3
Фулхэм
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (5)
40% (4)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
20% (2)
20% (2)
Арсенал
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)

Сухие победы

3
4

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

18
2

Упущенные победы

4
21
Фулхэм
68.8%
31.2%
11 побед 5 поражений
Первый тайм
37% (7)
47% (9)
16% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (11)
16% (3)
26% (5)
Арсенал
40%
60%
6 побед 9 поражений
Первый тайм
21% (4)
47% (9)
32% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (8)
21% (4)
37% (7)

Сухие победы

6
5

Сухие поражения

5
5

Волевые победы

21
5

Упущенные победы

4
24

Голы по времени матча

Забито

17
14
6 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 6
14 Не забивали 12
1
6%
1
7%
1-15
2
12%
2
14%
16-30
3
18%
2
14%
31-45
4
24%
3
21%
46-60
3
18%
1
7%
61-75
4
24%
5
36%
76-90

Пропущено

11
8
4 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
0
0%
2
25%
1-15
3
27%
2
25%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
1
9%
3
38%
46-60
3
27%
1
13%
61-75
3
27%
0
0%
76-90

Забито

11
21
6 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 14
4 Забивали первыми 6
13 Не забивали 10
1
9%
2
10%
1-15
3
27%
3
14%
16-30
2
18%
2
10%
31-45
0
0%
5
24%
46-60
3
27%
3
14%
61-75
2
18%
6
29%
76-90

Пропущено

21
11
7 В 1-м тайме 5
14 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 7
0
0%
2
18%
1-15
1
5%
2
18%
16-30
6
29%
1
9%
31-45
3
14%
3
27%
46-60
6
29%
0
0%
61-75
5
24%
3
27%
76-90

Забито

28
35
12 В 1-м тайме 12
16 Во 2-м тайме 23
9 Забивали первыми 12
8 Не забивали 3
2
7%
3
9%
1-15
5
18%
5
14%
16-30
5
18%
4
11%
31-45
4
14%
8
23%
46-60
6
21%
4
11%
61-75
6
21%
11
31%
76-90

Пропущено

32
19
11 В 1-м тайме 9
21 Во 2-м тайме 10
9 Пропускали первыми 7
14 Не пропускали 12
0
0%
4
21%
1-15
4
13%
4
21%
16-30
7
22%
1
5%
31-45
4
13%
6
32%
46-60
9
28%
1
5%
61-75
8
25%
3
16%
76-90

Результаты последних матчей

Фулхэм
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Борнмут - Фулхэм 3:0 Фулхэм - Бёрнли 0:2 Эвертон - Фулхэм 1:1 Ньюкасл - Фулхэм 3:0
Фулхэм - Вест Хэм 5:0 Фулхэм - Ноттингем Форест 5:0 Ливерпуль - Фулхэм 4:3 Фулхэм - Вулверхэмптон 3:2 Астон Вилла - Фулхэм 3:1 Фулхэм - Манчестер Юнайтед 0:1 Ипсвич - Фулхэм 1:3 Брайтон - Фулхэм 1:1 Тоттенхэм - Фулхэм 2:0 Фулхэм - Шеффилд Юнайтед 3:1 Фулхэм - Челси 0:2 Фулхэм - Норвич 2:1 Кристал Пэлас - Фулхэм 0:0 Фулхэм - Лутон Таун 1:0 Манчестер Сити - Фулхэм 5:1 Фулхэм - Тоттенхэм 1:1
Арсенал
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Арсенал - Вест Хэм 0:2 Ливерпуль - Арсенал 1:1 Арсенал - Брайтон 2:0 ПСВ - Арсенал 1:1
Астон Вилла - Арсенал 1:0 Лутон Таун - Арсенал 3:4 Арсенал - Вулверхэмптон 2:1 Арсенал - Ланс 6:0 Брентфорд - Арсенал 0:1 Арсенал - Бёрнли 3:1 Арсенал - Севилья 2:0 Ньюкасл - Арсенал 1:0 Вест Хэм - Арсенал 3:1 Арсенал - Шеффилд Юнайтед 5:0 Севилья - Арсенал 1:2 Челси - Арсенал 2:2 Арсенал - Манчестер Сити 1:0 Ланс - Арсенал 2:1 Борнмут - Арсенал 0:4 Брентфорд - Арсенал 0:1

Результаты матчей

Фулхэм
Арсенал

Точный счет

5:0
2 раза 22%
0:2
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
2:1
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
3:1
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%

Точное количество голов

0
4 раза 44%
3
2 раза 22%
5
2 раза 22%
1
1 раз 11%
2
5 раз 50%
3
2 раза 20%
0
1 раз 10%
1
1 раз 10%
5
1 раз 10%

Точный счет

3:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:3
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%
0:1
3 раза 33%
1:0
2 раза 22%
0:4
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:4
1 раз 11%

Точное количество голов

0
4 раза 40%
1
4 раза 40%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
1
4 раза 44%
0
2 раза 22%
4
2 раза 22%
2
1 раз 11%

Точный счет

0:1
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
5:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
0:1
3 раза 16%
1:0
3 раза 16%
2:2
3 раза 16%
2:1
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:2
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%

Точное количество голов

0
8 раз 42%
1
5 раз 26%
3
3 раза 16%
5
2 раза 11%
2
1 раз 5%
2
6 раз 32%
1
5 раз 26%
0
3 раза 16%
3
2 раза 11%
4
2 раза 11%
5
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Фулхэм
Арсенал

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
4
0.5
Больше Меньше
9
1
4
5
1.5
8
2
4
5
2.5
3
7
2
7
3.5
1
9
2
7
4.5
1
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
4
0.5
Больше Меньше
7
2
2
8
1.5
3
6
1
9
2.5
2
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
8
0.5
Больше Меньше
16
3
6
13
1.5
11
8
5
14
2.5
5
14
2
17
3.5
3
16
2
17
4.5
1
18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 Заявка 19 12 6 1 39 - 16 42
2.
Арсенал
 Заявка 19 12 4 3 36 - 18 40
3.
Астон Вилла
 Заявка 19 12 3 4 40 - 25 39
4.
Манчестер Сити
 Заявка 18 11 4 3 43 - 21 37
5.
Тоттенхэм
 Заявка 19 11 3 5 39 - 28 36
6.
Вест Хэм
 Заявка 19 10 3 6 33 - 30 33
7.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 19 10 1 8 21 - 25 31
8.
Брайтон
 Заявка 19 8 6 5 38 - 33 30
9.
Ньюкасл
 Заявка 19 9 2 8 37 - 25 29
10.
Борнмут
 Заявка 18 7 4 7 28 - 33 25
11.
Челси
 Заявка 19 7 4 8 31 - 29 25
12.
Вулверхэмптон
 Заявка 19 7 4 8 27 - 31 25
13.
Фулхэм
 Заявка 19 6 3 10 26 - 34 21
14.
Брентфорд
 Заявка 18 5 4 9 25 - 28 19
15.
Кристал Пэлас
 Заявка 19 4 6 9 19 - 28 18
16.
Ноттингем Форест
 Заявка 19 4 5 10 22 - 34 17
17.
Эвертон
 Заявка 19 8 2 9 24 - 25 16
18.
Лутон Таун
 Заявка 18 4 3 11 22 - 35 15
19.
Бёрнли
 Заявка 19 3 2 14 18 - 38 11
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 19 2 3 14 15 - 47 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Астон Вилла
 Заявка 9 8 1 0 26 - 6 25
2.
Ньюкасл
 Заявка 10 8 0 2 23 - 7 24
3.
Ливерпуль
 Заявка 9 7 2 0 22 - 6 23
4.
Арсенал
 Заявка 10 7 2 1 22 - 10 23
5.
Брайтон
 Заявка 10 5 4 1 22 - 14 19
6.
Манчестер Сити
 Заявка 8 5 3 0 22 - 9 18
7.
Тоттенхэм
 Заявка 9 6 0 3 17 - 12 18
8.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 10 6 0 4 13 - 16 18
9.
Вест Хэм
 Заявка 9 5 2 2 17 - 10 17
10.
Фулхэм
 Заявка 9 5 0 4 17 - 11 15
11.
Вулверхэмптон
 Заявка 9 4 3 2 13 - 14 15
12.
Челси
 Заявка 10 4 3 3 17 - 14 15
13.
Борнмут
 Заявка 9 3 3 3 12 - 13 12
14.
Брентфорд
 Заявка 10 3 3 4 17 - 18 12
15.
Эвертон
 Заявка 10 3 1 6 11 - 12 10
16.
Ноттингем Форест
 Заявка 9 2 3 4 12 - 14 9
17.
Лутон Таун
 Заявка 9 2 2 5 11 - 14 8
18.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 10 2 1 7 10 - 24 7
19.
Кристал Пэлас
 Заявка 9 1 3 5 8 - 13 6
20.
Бёрнли
 Заявка 10 1 0 9 10 - 24 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 Заявка 10 6 1 3 21 - 12 19
2.
Ливерпуль
 Заявка 10 5 4 1 17 - 10 19
3.
Тоттенхэм
 Заявка 10 5 3 2 22 - 16 18
4.
Арсенал
 Заявка 9 5 2 2 14 - 8 17
5.
Вест Хэм
 Заявка 10 5 1 4 16 - 20 16
6.
Астон Вилла
 Заявка 10 4 2 4 14 - 19 14
7.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 9 4 1 4 8 - 9 13
8.
Борнмут
 Заявка 9 4 1 4 16 - 20 13
9.
Кристал Пэлас
 Заявка 10 3 3 4 11 - 15 12
10.
Брайтон
 Заявка 9 3 2 4 16 - 19 11
11.
Челси
 Заявка 9 3 1 5 14 - 15 10
12.
Вулверхэмптон
 Заявка 10 3 1 6 14 - 17 10
13.
Бёрнли
 Заявка 9 2 2 5 8 - 14 8
14.
Ноттингем Форест
 Заявка 10 2 2 6 10 - 20 8
15.
Брентфорд
 Заявка 8 2 1 5 8 - 10 7
16.
Лутон Таун
 Заявка 9 2 1 6 11 - 21 7
17.
Эвертон
 Заявка 9 5 1 3 13 - 13 6
18.
Фулхэм
 Заявка 10 1 3 6 9 - 23 6
19.
Ньюкасл
 Заявка 9 1 2 6 14 - 18 5
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 9 0 2 7 5 - 23 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 14 (4)
Борнмут Соланке Доминик 13 (1)
Ливерпуль Салах Мохамед 12 (7)
Тоттенхэм Хын Мин Сон 11 (5)
Вест Хэм Боуэн Джаррод 11 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Вулверхэмптон Лемина Марио 1 8
Тоттенхэм Биссума Ив 2 6
Фулхэм Пальинья Жоау 8
Челси Джексон Николас 8
Манчестер Сити Родри Эрнандес 1 6
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Фулхэм - Арсенал от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 31 декабря 2023, осталось 2 дня 6 часов 27 минут.

    Главный судья: Питер Банкс

    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • 41 посетитеть LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
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    • Прогнозы 59
    Фулхэм 0% (0)
    X 6.8% (4)
    Арсенал 93.2% (55)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Фулхэм
    Ничья
    Арсенал
    6.00
    4.40
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    4.30
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    Прогнозы на матч Фулхэм - Арсенал

    Исход игры
    Фулхэм
    0% (0)
    Ничья
    6.8% (4)
    Арсенал
    93.2% (55)
    Тотал 2.5
    Больше
    70.69% (41)
    Меньше
    29.31% (17)
    Обе команды забьют
    Да
    72.41% (42)
    Нет
    27.59% (16)
    Популярный счёт
    1:2 Арсенал
    55.9% (33)
    0:2 Арсенал
    13.6% (8)
    0:1 Арсенал
    10.2% (6)
    1:3 Арсенал
    6.8% (4)
    1:1 Ничья
    5.1% (3)
    0:3 Арсенал
    3.4% (2)
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    Фулхэм
    Арсенал
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