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  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 20. Стадион: . Главный судья: Тейлор Энтони
Ливерпуль
 
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Ньюкасл
Прогнозы 79
Ливерпуль 94.9% (75)
X 3.8% (3)
Ньюкасл 1.3% (1)
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Ливерпуль
Ньюкасл

История личных встреч

Ливерпуль
Ньюкасл

22 матча

86.4%
13.6%
19 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

72.7%
4.5%
22.8%
16 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

77.3%
22.7%
17 побед 0 ничьих 0 побед

7 матчей

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

85.7%
14.3%
0 побед 6 ничьих 6 побед

Второй тайм

85.7%
14.3%
0 побед 6 ничьих 6 побед

29 матчей

65.5%
20.7%
13.8%
19 побед 6 ничьих 4 победы

Первый тайм

55.2%
24.1%
20.7%
16 побед 7 ничьих 6 побед

Второй тайм

58.6%
20.7%
20.7%
17 побед 6 ничьих 6 побед

История матчей

ПЛ
1:2
ПЛ
0:2
ПЛ
2:1
ПЛ
0:1
ПЛ
3:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:3
ПЛ
3:1
ПЛ
2:3
ПЛ
4:0
ПЛ
2:0
ПЛ
1:1
ПЛ
2:2
ПЛ
2:0
ПЛ
2:0
ПЛ
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
2:2
ПЛ
0:6
ПЛ
1:1
ПЛ
2:0
ПЛ
3:1
ПЛ
3:0
ПЛ
3:1
ПЛ
3:0
ПЛ
1:5
ПЛ
3:0
ПЛ
0:3

Голы

Всего голов

34
29

Голов в среднем за матч

2.43
1.93

Среднее время на гол

37
46

Всего голов

16
9

Голов в среднем за матч

1.07
0.64

Среднее время на гол

84
140

Всего голов

50
38

Голов в среднем за матч

1.72
1.31

Тотал матчей

2.5
28
Больше 97%
Меньше 3%
1
26
Больше 90%
Меньше 10%
3
18
Больше 62%
Меньше 38%
11
11
Больше 38%
Меньше 62%
18
3
Больше 10%
Меньше 90%
26
2
Больше 7%
Меньше 93%
27

Среднее время на гол

52
68

Бомбардиры внутри турнира

Ливерпуль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Салах Мохамед 12 (3) 0.63
Нуньес Дарвин 5 0.26
Жота Диогу 5 0.26
Диас Луис 3 0.16
Александер-Арнольд Трент 2 0.11
Собослаи Доминик 2 0.11
Гакпо Коди 2 0.11
Ван Дейк Виргил 1 0.05
Макаллистер Алексис 1 0.05
Эллиотт Харви 1 0.05
Эндо Ватару 1 0.05
Робертсон Эндрю 1 0.05
Цимикас Костас 0 0
Джонс Кёртис 0 0
Ньюкасл
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Исак Александр 8 (2) 0.42
Уилсон Каллум 7 (2) 0.37
Гордон Энтони 6 0.32
Альмирон Мигель 3 0.16
Жоэлинтон 2 0.11
Лонгстафф Шон 2 0.11
Бёрн Дэн 2 0.11
Мёрфи Джейкоб 1 0.05
Гимараэс Бруно 1 0.05
Барнс Харви 1 0.05
Ботман Свен 1 0.05
Майли Льюис 1 0.05
Ласcеллс Джамал 1 0.05
Тонали Сандро 1 0.05
Триппьер Киран 0 0
Андерсон Эллиот 0 0

Карточки

Ливерпуль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Макаллистер Алексис 5 1
Эндо Ватару 4 0
Александер-Арнольд Трент 4 0
Нуньес Дарвин 4 0
Жота Диогу 2 1
Ван Дейк Виргил 1 1
Джонс Кёртис 1 1
Матип Жоэль 2 0
Салах Мохамед 2 0
Гомес Джо 2 0
Конате Ибраима 2 0
Робертсон Эндрю 1 0
Алиссон Бекер 1 0
Собослаи Доминик 1 0
Диас Луис 1 0
Эллиотт Харви 1 0
Юрген Клопп 1 0
Ньюкасл
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гордон Энтони 7 0
Гимараэс Бруно 6 0
Триппьер Киран 5 0
Ласcеллс Джамал 4 0
Жоэлинтон 4 0
Лонгстафф Шон 4 0
Шёр Фабиан 3 0
Бёрн Дэн 2 0
Тонали Сандро 2 0
Ритчи Мэтт 1 0
Уилсон Каллум 1 0
Альмирон Мигель 1 0
Таргетт Мэтт 1 0
Холл Льюис 1 0
Барнс Харви 1 0
Ботман Свен 1 0
Ливраменто Валентино 1 0

Результаты матчей

Ливерпуль
100%
7 побед 0 поражений
Первый тайм
44% (4)
56% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
78% (7)
22% (2)
0% (0)
Ньюкасл
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
0% (0)
60% (6)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
0% (0)
80% (8)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

0
6

Волевые победы

7
0

Упущенные победы

1
6
Ливерпуль
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
20% (2)
60% (6)
Ньюкасл
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

1
5

Упущенные победы

15
21
Ливерпуль
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
37% (7)
47% (9)
16% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (9)
21% (4)
32% (6)
Ньюкасл
17.6%
82.4%
3 победы 14 поражений
Первый тайм
11% (2)
42% (8)
47% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (4)
11% (2)
68% (13)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

2
10

Волевые победы

8
5

Упущенные победы

16
27

Голы по времени матча

Забито

20
14
9 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 2
11 Не забивали 14
1
5%
0
0%
1-15
3
15%
2
14%
16-30
5
25%
3
21%
31-45
2
10%
2
14%
46-60
4
20%
4
29%
61-75
5
25%
3
21%
76-90

Пропущено

8
18
7 В 1-м тайме 7
1 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 7
5 Не пропускали 8
2
25%
1
6%
1-15
3
38%
3
17%
16-30
2
25%
3
17%
31-45
0
0%
2
11%
46-60
0
0%
4
22%
61-75
1
13%
5
28%
76-90

Забито

17
23
6 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 14
3 Забивали первыми 10
9 Не забивали 9
1
6%
4
17%
1-15
1
6%
3
13%
16-30
4
24%
2
9%
31-45
1
6%
4
17%
46-60
0
0%
5
22%
61-75
10
59%
5
22%
76-90

Пропущено

10
7
6 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
7 Пропускали первыми 0
8 Не пропускали 4
1
10%
1
14%
1-15
3
30%
1
14%
16-30
2
20%
1
14%
31-45
1
10%
2
29%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
30%
2
29%
76-90

Забито

37
37
15 В 1-м тайме 14
22 Во 2-м тайме 23
8 Забивали первыми 12
1 Не забивали 4
2
5%
4
11%
1-15
4
11%
5
14%
16-30
9
24%
5
14%
31-45
3
8%
6
16%
46-60
4
11%
9
24%
61-75
15
41%
8
22%
76-90

Пропущено

18
25
13 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 15
10 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 12
3
17%
2
8%
1-15
6
33%
4
16%
16-30
4
22%
4
16%
31-45
1
6%
4
16%
46-60
0
0%
4
16%
61-75
4
22%
7
28%
76-90

Результаты последних матчей

Ливерпуль
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Бёрнли - Ливерпуль 0:2 Ливерпуль - Арсенал 1:1 Ливерпуль - Вест Хэм 5:1 Ливерпуль - Манчестер Юнайтед 0:0
Унион Сент-Жиллуаз - Ливерпуль 2:1 Кристал Пэлас - Ливерпуль 1:2 Шеффилд Юнайтед - Ливерпуль 0:2 Ливерпуль - Фулхэм 4:3 Ливерпуль - ЛАСК 4:0 Манчестер Сити - Ливерпуль 1:1 Ливерпуль - Брентфорд 3:0 Тулуза - Ливерпуль 3:2 Лутон Таун - Ливерпуль 1:1 Борнмут - Ливерпуль 1:2 Ливерпуль - Ноттингем Форест 3:0 Ливерпуль - Тулуза 5:1 Ливерпуль - Эвертон 2:0 Брайтон - Ливерпуль 2:2 Ливерпуль - Унион Сент-Жиллуаз 2:0 Тоттенхэм - Ливерпуль 2:1
Ньюкасл
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Ньюкасл - Ноттингем Форест 1:3 Лутон Таун - Ньюкасл 1:0 Челси - Ньюкасл 1:1 Ньюкасл - Фулхэм 3:0
Ньюкасл - Милан 1:2 Тоттенхэм - Ньюкасл 4:1 Эвертон - Ньюкасл 3:0 Ньюкасл - Манчестер Юнайтед 1:0 ПСЖ - Ньюкасл 1:1 Ньюкасл - Челси 4:1 Борнмут - Ньюкасл 2:0 Боруссия Д - Ньюкасл 2:0 Ньюкасл - Арсенал 1:0 Манчестер Юнайтед - Ньюкасл 0:3 Вулверхэмптон - Ньюкасл 2:2 Ньюкасл - Боруссия Д 0:1 Ньюкасл - Кристал Пэлас 4:0 Вест Хэм - Ньюкасл 2:2 Ньюкасл - ПСЖ 4:1 Ньюкасл - Бёрнли 2:0

Результаты матчей

Ливерпуль
Ньюкасл

Точный счет

3:0
3 раза 33%
3:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
4:3
1 раз 11%
1:0
3 раза 30%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%

Точное количество голов

3
5 раз 56%
0
1 раз 11%
1
1 раз 11%
2
1 раз 11%
4
1 раз 11%
1
5 раз 50%
4
2 раза 20%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
5
1 раз 10%

Точный счет

1:1
3 раза 30%
0:2
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
1:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
1:0
2 раза 22%
2:2
2 раза 22%
0:8
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%

Точное количество голов

2
5 раз 50%
1
4 раза 40%
3
1 раз 10%
0
4 раза 44%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
8
1 раз 11%

Точный счет

1:1
4 раза 21%
3:0
3 раза 16%
0:2
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
1:0
5 раз 26%
2:0
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
4:1
2 раза 11%
0:8
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%

Точное количество голов

2
6 раз 32%
3
6 раз 32%
1
5 раз 26%
0
1 раз 5%
4
1 раз 5%
1
7 раз 37%
0
4 раза 21%
2
3 раза 16%
4
2 раза 11%
3
1 раз 5%
5
1 раз 5%
8
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Ливерпуль
Ньюкасл

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
7
2
1.5
5
5
6
3
2.5
4
6
1
8
3.5
3
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
4
1.5
Больше Меньше
3
6
1
9
2.5
1
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
1
0.5
Больше Меньше
15
4
13
6
1.5
8
11
7
12
2.5
5
14
1
18
3.5
4
15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 Заявка 19 12 6 1 39 - 16 42
2.
Арсенал
 Заявка 19 12 4 3 36 - 18 40
3.
Астон Вилла
 Заявка 19 12 3 4 40 - 25 39
4.
Манчестер Сити
 Заявка 18 11 4 3 43 - 21 37
5.
Тоттенхэм
 Заявка 19 11 3 5 39 - 28 36
6.
Вест Хэм
 Заявка 19 10 3 6 33 - 30 33
7.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 19 10 1 8 21 - 25 31
8.
Брайтон
 Заявка 19 8 6 5 38 - 33 30
9.
Ньюкасл
 Заявка 19 9 2 8 37 - 25 29
10.
Борнмут
 Заявка 18 7 4 7 28 - 33 25
11.
Челси
 Заявка 19 7 4 8 31 - 29 25
12.
Вулверхэмптон
 Заявка 19 7 4 8 27 - 31 25
13.
Фулхэм
 Заявка 19 6 3 10 26 - 34 21
14.
Брентфорд
 Заявка 18 5 4 9 25 - 28 19
15.
Кристал Пэлас
 Заявка 19 4 6 9 19 - 28 18
16.
Ноттингем Форест
 Заявка 19 4 5 10 22 - 34 17
17.
Эвертон
 Заявка 19 8 2 9 24 - 25 16
18.
Лутон Таун
 Заявка 18 4 3 11 22 - 35 15
19.
Бёрнли
 Заявка 19 3 2 14 18 - 38 11
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 19 2 3 14 15 - 47 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Астон Вилла
 Заявка 9 8 1 0 26 - 6 25
2.
Ньюкасл
 Заявка 10 8 0 2 23 - 7 24
3.
Ливерпуль
 Заявка 9 7 2 0 22 - 6 23
4.
Арсенал
 Заявка 10 7 2 1 22 - 10 23
5.
Брайтон
 Заявка 10 5 4 1 22 - 14 19
6.
Манчестер Сити
 Заявка 8 5 3 0 22 - 9 18
7.
Тоттенхэм
 Заявка 9 6 0 3 17 - 12 18
8.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 10 6 0 4 13 - 16 18
9.
Вест Хэм
 Заявка 9 5 2 2 17 - 10 17
10.
Фулхэм
 Заявка 9 5 0 4 17 - 11 15
11.
Вулверхэмптон
 Заявка 9 4 3 2 13 - 14 15
12.
Челси
 Заявка 10 4 3 3 17 - 14 15
13.
Борнмут
 Заявка 9 3 3 3 12 - 13 12
14.
Брентфорд
 Заявка 10 3 3 4 17 - 18 12
15.
Эвертон
 Заявка 10 3 1 6 11 - 12 10
16.
Ноттингем Форест
 Заявка 9 2 3 4 12 - 14 9
17.
Лутон Таун
 Заявка 9 2 2 5 11 - 14 8
18.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 10 2 1 7 10 - 24 7
19.
Кристал Пэлас
 Заявка 9 1 3 5 8 - 13 6
20.
Бёрнли
 Заявка 10 1 0 9 10 - 24 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 Заявка 10 6 1 3 21 - 12 19
2.
Ливерпуль
 Заявка 10 5 4 1 17 - 10 19
3.
Тоттенхэм
 Заявка 10 5 3 2 22 - 16 18
4.
Арсенал
 Заявка 9 5 2 2 14 - 8 17
5.
Вест Хэм
 Заявка 10 5 1 4 16 - 20 16
6.
Астон Вилла
 Заявка 10 4 2 4 14 - 19 14
7.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 9 4 1 4 8 - 9 13
8.
Борнмут
 Заявка 9 4 1 4 16 - 20 13
9.
Кристал Пэлас
 Заявка 10 3 3 4 11 - 15 12
10.
Брайтон
 Заявка 9 3 2 4 16 - 19 11
11.
Челси
 Заявка 9 3 1 5 14 - 15 10
12.
Вулверхэмптон
 Заявка 10 3 1 6 14 - 17 10
13.
Бёрнли
 Заявка 9 2 2 5 8 - 14 8
14.
Ноттингем Форест
 Заявка 10 2 2 6 10 - 20 8
15.
Брентфорд
 Заявка 8 2 1 5 8 - 10 7
16.
Лутон Таун
 Заявка 9 2 1 6 11 - 21 7
17.
Эвертон
 Заявка 9 5 1 3 13 - 13 6
18.
Фулхэм
 Заявка 10 1 3 6 9 - 23 6
19.
Ньюкасл
 Заявка 9 1 2 6 14 - 18 5
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 9 0 2 7 5 - 23 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 14 (4)
Борнмут Соланке Доминик 13 (1)
Ливерпуль Салах Мохамед 12 (7)
Тоттенхэм Хын Мин Сон 11 (5)
Вест Хэм Боуэн Джаррод 11 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Вулверхэмптон Лемина Марио 1 8
Тоттенхэм Биссума Ив 2 6
Фулхэм Пальинья Жоау 8
Челси Джексон Николас 8
Манчестер Сити Родри Эрнандес 1 6
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Ливерпуль - Ньюкасл от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 1 января 2024, осталось 2 дня 14 часов 21 минуту.

    Главный судья: Тейлор Энтони

    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

    • Прогнозы 79
    Ливерпуль 94.9% (75)
    X 3.8% (3)
    Ньюкасл 1.3% (1)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Ливерпуль
    Ничья
    Ньюкасл
    5.00
    5.20
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    7.00
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Ливерпуль - Ньюкасл

    Исход игры
    Ливерпуль
    94.9% (75)
    Ничья
    3.8% (3)
    Ньюкасл
    1.3% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    76.71% (56)
    Меньше
    23.29% (17)
    Обе команды забьют
    Да
    76.71% (56)
    Нет
    23.29% (17)
    Популярный счёт
    2:1 Ливерпуль
    51.9% (41)
    2:0 Ливерпуль
    12.7% (10)
    3:1 Ливерпуль
    10.1% (8)
    1:0 Ливерпуль
    7.6% (6)
    3:2 Ливерпуль
    3.8% (3)
    2:2 Ничья
    2.5% (2)
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