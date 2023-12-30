Тур: 20. Стадион: Энфилд. Главный судья: Тейлор Энтони
Прогноз на матч от Liveresult
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Главный тренер: Клопп Юрген
- Травмы и дисквалификации
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Главный тренер: Хау Эдди
- Травмы и дисквалификации
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- Дисквалифицирован
История личных встреч
Ливерпуль
Ньюкасл
22 матча
86.4%
13.6%
19 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
72.7%
4.5%
22.8%
16 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
77.3%
22.7%
17 побед 0 ничьих 0 побед
7 матчей
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
85.7%
14.3%
0 побед 6 ничьих 6 побед
Второй тайм
85.7%
14.3%
0 побед 6 ничьих 6 побед
29 матчей
65.5%
20.7%
13.8%
19 побед 6 ничьих 4 победы
Первый тайм
55.2%
24.1%
20.7%
16 побед 7 ничьих 6 побед
Второй тайм
58.6%
20.7%
20.7%
17 побед 6 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
34
29
Голов в среднем за матч
2.43
1.93
Среднее время на гол
37
46
Всего голов
16
9
Голов в среднем за матч
1.07
0.64
Среднее время на гол
84
140
Всего голов
50
38
Голов в среднем за матч
1.72
1.31
Тотал матчей
2.5
28
Больше 97%
Меньше 3%
1
26
Больше 90%
Меньше 10%
3
18
Больше 62%
Меньше 38%
11
11
Больше 38%
Меньше 62%
18
3
Больше 10%
Меньше 90%
26
2
Больше 7%
Меньше 93%
27
Среднее время на гол
52
68
Бомбардиры внутри турнира
Ливерпуль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Салах Мохамед
|12 (3)
|0.63
|Нуньес Дарвин
|5
|0.26
|Жота Диогу
|5
|0.26
|Диас Луис
|3
|0.16
|Александер-Арнольд Трент
|2
|0.11
|Собослаи Доминик
|2
|0.11
|Гакпо Коди
|2
|0.11
|Ван Дейк Виргил
|1
|0.05
|Макаллистер Алексис
|1
|0.05
|Эллиотт Харви
|1
|0.05
|Эндо Ватару
|1
|0.05
|Робертсон Эндрю
|1
|0.05
|Цимикас Костас
|0
|0
|Джонс Кёртис
|0
|0
Ньюкасл
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Исак Александр
|8 (2)
|0.42
|Уилсон Каллум
|7 (2)
|0.37
|Гордон Энтони
|6
|0.32
|Альмирон Мигель
|3
|0.16
|Жоэлинтон
|2
|0.11
|Лонгстафф Шон
|2
|0.11
|Бёрн Дэн
|2
|0.11
|Мёрфи Джейкоб
|1
|0.05
|Гимараэс Бруно
|1
|0.05
|Барнс Харви
|1
|0.05
|Ботман Свен
|1
|0.05
|Майли Льюис
|1
|0.05
|Ласcеллс Джамал
|1
|0.05
|Тонали Сандро
|1
|0.05
|Триппьер Киран
|0
|0
|Андерсон Эллиот
|0
|0
Карточки
Ливерпуль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Макаллистер Алексис
|5
|1
|Эндо Ватару
|4
|0
|Александер-Арнольд Трент
|4
|0
|Нуньес Дарвин
|4
|0
|Жота Диогу
|2
|1
|Ван Дейк Виргил
|1
|1
|Джонс Кёртис
|1
|1
|Матип Жоэль
|2
|0
|Салах Мохамед
|2
|0
|Гомес Джо
|2
|0
|Конате Ибраима
|2
|0
|Робертсон Эндрю
|1
|0
|Алиссон Бекер
|1
|0
|Собослаи Доминик
|1
|0
|Диас Луис
|1
|0
|Эллиотт Харви
|1
|0
|Юрген Клопп
|1
|0
Ньюкасл
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гордон Энтони
|7
|0
|Гимараэс Бруно
|6
|0
|Триппьер Киран
|5
|0
|Ласcеллс Джамал
|4
|0
|Жоэлинтон
|4
|0
|Лонгстафф Шон
|4
|0
|Шёр Фабиан
|3
|0
|Бёрн Дэн
|2
|0
|Тонали Сандро
|2
|0
|Ритчи Мэтт
|1
|0
|Уилсон Каллум
|1
|0
|Альмирон Мигель
|1
|0
|Таргетт Мэтт
|1
|0
|Холл Льюис
|1
|0
|Барнс Харви
|1
|0
|Ботман Свен
|1
|0
|Ливраменто Валентино
|1
|0
Результаты матчей
Ливерпуль
100%
7 побед 0 поражений
Первый тайм
44% (4)
56% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
78% (7)
22% (2)
0% (0)
Ньюкасл
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
0% (0)
60% (6)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
0% (0)
80% (8)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
0
6
Волевые победы
7
0
Упущенные победы
1
6
Ливерпуль
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
20% (2)
60% (6)
Ньюкасл
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
1
5
Упущенные победы
15
21
Ливерпуль
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
37% (7)
47% (9)
16% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (9)
21% (4)
32% (6)
Ньюкасл
17.6%
82.4%
3 победы 14 поражений
Первый тайм
11% (2)
42% (8)
47% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (4)
11% (2)
68% (13)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
2
10
Волевые победы
8
5
Упущенные победы
16
27
Голы по времени матча
Забито
20
14
9 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 2
11 Не забивали 14
1
5%
0
0%
1-15
3
15%
2
14%
16-30
5
25%
3
21%
31-45
2
10%
2
14%
46-60
4
20%
4
29%
61-75
5
25%
3
21%
76-90
Пропущено
8
18
7 В 1-м тайме 7
1 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 7
5 Не пропускали 8
2
25%
1
6%
1-15
3
38%
3
17%
16-30
2
25%
3
17%
31-45
0
0%
2
11%
46-60
0
0%
4
22%
61-75
1
13%
5
28%
76-90
Забито
17
23
6 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 14
3 Забивали первыми 10
9 Не забивали 9
1
6%
4
17%
1-15
1
6%
3
13%
16-30
4
24%
2
9%
31-45
1
6%
4
17%
46-60
0
0%
5
22%
61-75
10
59%
5
22%
76-90
Пропущено
10
7
6 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
7 Пропускали первыми 0
8 Не пропускали 4
1
10%
1
14%
1-15
3
30%
1
14%
16-30
2
20%
1
14%
31-45
1
10%
2
29%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
30%
2
29%
76-90
Забито
37
37
15 В 1-м тайме 14
22 Во 2-м тайме 23
8 Забивали первыми 12
1 Не забивали 4
2
5%
4
11%
1-15
4
11%
5
14%
16-30
9
24%
5
14%
31-45
3
8%
6
16%
46-60
4
11%
9
24%
61-75
15
41%
8
22%
76-90
Пропущено
18
25
13 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 15
10 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 12
3
17%
2
8%
1-15
6
33%
4
16%
16-30
4
22%
4
16%
31-45
1
6%
4
16%
46-60
0
0%
4
16%
61-75
4
22%
7
28%
76-90
Результаты последних матчей
Ливерпуль
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Бёрнли - Ливерпуль 0:2 Ливерпуль - Арсенал 1:1 Ливерпуль - Вест Хэм 5:1 Ливерпуль - Манчестер Юнайтед 0:0
Унион Сент-Жиллуаз - Ливерпуль 2:1 Кристал Пэлас - Ливерпуль 1:2 Шеффилд Юнайтед - Ливерпуль 0:2 Ливерпуль - Фулхэм 4:3 Ливерпуль - ЛАСК 4:0 Манчестер Сити - Ливерпуль 1:1 Ливерпуль - Брентфорд 3:0 Тулуза - Ливерпуль 3:2 Лутон Таун - Ливерпуль 1:1 Борнмут - Ливерпуль 1:2 Ливерпуль - Ноттингем Форест 3:0 Ливерпуль - Тулуза 5:1 Ливерпуль - Эвертон 2:0 Брайтон - Ливерпуль 2:2 Ливерпуль - Унион Сент-Жиллуаз 2:0 Тоттенхэм - Ливерпуль 2:1
Ньюкасл
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Ньюкасл - Ноттингем Форест 1:3 Лутон Таун - Ньюкасл 1:0 Челси - Ньюкасл 1:1 Ньюкасл - Фулхэм 3:0
Ньюкасл - Милан 1:2 Тоттенхэм - Ньюкасл 4:1 Эвертон - Ньюкасл 3:0 Ньюкасл - Манчестер Юнайтед 1:0 ПСЖ - Ньюкасл 1:1 Ньюкасл - Челси 4:1 Борнмут - Ньюкасл 2:0 Боруссия Д - Ньюкасл 2:0 Ньюкасл - Арсенал 1:0 Манчестер Юнайтед - Ньюкасл 0:3 Вулверхэмптон - Ньюкасл 2:2 Ньюкасл - Боруссия Д 0:1 Ньюкасл - Кристал Пэлас 4:0 Вест Хэм - Ньюкасл 2:2 Ньюкасл - ПСЖ 4:1 Ньюкасл - Бёрнли 2:0
Результаты матчей
Ливерпуль
Ньюкасл
Точный счет
3:0
3 раза 33%
3:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
4:3
1 раз 11%
1:0
3 раза 30%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%
Точное количество голов
3
5 раз 56%
0
1 раз 11%
1
1 раз 11%
2
1 раз 11%
4
1 раз 11%
1
5 раз 50%
4
2 раза 20%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
5
1 раз 10%
Точный счет
1:1
3 раза 30%
0:2
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
1:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
1:0
2 раза 22%
2:2
2 раза 22%
0:8
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
Точное количество голов
2
5 раз 50%
1
4 раза 40%
3
1 раз 10%
0
4 раза 44%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
8
1 раз 11%
Точный счет
1:1
4 раза 21%
3:0
3 раза 16%
0:2
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
1:0
5 раз 26%
2:0
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
4:1
2 раза 11%
0:8
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
Точное количество голов
2
6 раз 32%
3
6 раз 32%
1
5 раз 26%
0
1 раз 5%
4
1 раз 5%
1
7 раз 37%
0
4 раза 21%
2
3 раза 16%
4
2 раза 11%
3
1 раз 5%
5
1 раз 5%
8
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Ливерпуль
Ньюкасл
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
72
55
63
46
18
37
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
64
Больше Меньше
36
19
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
181
Больше Меньше
154
136
811
712
514
118
415
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|19
|12
|6
|1
|39 - 16
|42
|2.
|Заявка
|19
|12
|4
|3
|36 - 18
|40
|3.
|Заявка
|19
|12
|3
|4
|40 - 25
|39
|4.
|Заявка
|18
|11
|4
|3
|43 - 21
|37
|5.
|Заявка
|19
|11
|3
|5
|39 - 28
|36
|6.
|Заявка
|19
|10
|3
|6
|33 - 30
|33
|7.
|Заявка
|19
|10
|1
|8
|21 - 25
|31
|8.
|Заявка
|19
|8
|6
|5
|38 - 33
|30
|9.
|Заявка
|19
|9
|2
|8
|37 - 25
|29
|10.
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|28 - 33
|25
|11.
|Заявка
|19
|7
|4
|8
|31 - 29
|25
|12.
|Заявка
|19
|7
|4
|8
|27 - 31
|25
|13.
|Заявка
|19
|6
|3
|10
|26 - 34
|21
|14.
|Заявка
|18
|5
|4
|9
|25 - 28
|19
|15.
|Заявка
|19
|4
|6
|9
|19 - 28
|18
|16.
|Заявка
|19
|4
|5
|10
|22 - 34
|17
|17.
|Заявка
|19
|8
|2
|9
|24 - 25
|16
|18.
|Заявка
|18
|4
|3
|11
|22 - 35
|15
|19.
|Заявка
|19
|3
|2
|14
|18 - 38
|11
|20.
|Заявка
|19
|2
|3
|14
|15 - 47
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|8
|1
|0
|26 - 6
|25
|2.
|Заявка
|10
|8
|0
|2
|23 - 7
|24
|3.
|Заявка
|9
|7
|2
|0
|22 - 6
|23
|4.
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|22 - 10
|23
|5.
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|22 - 14
|19
|6.
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|22 - 9
|18
|7.
|Заявка
|9
|6
|0
|3
|17 - 12
|18
|8.
|Заявка
|10
|6
|0
|4
|13 - 16
|18
|9.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|17 - 10
|17
|10.
|Заявка
|9
|5
|0
|4
|17 - 11
|15
|11.
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|13 - 14
|15
|12.
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|17 - 14
|15
|13.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|12 - 13
|12
|14.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|17 - 18
|12
|15.
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|11 - 12
|10
|16.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|12 - 14
|9
|17.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|11 - 14
|8
|18.
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|10 - 24
|7
|19.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|8 - 13
|6
|20.
|Заявка
|10
|1
|0
|9
|10 - 24
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|21 - 12
|19
|2.
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|17 - 10
|19
|3.
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|22 - 16
|18
|4.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|14 - 8
|17
|5.
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|16 - 20
|16
|6.
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|14 - 19
|14
|7.
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|8 - 9
|13
|8.
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|16 - 20
|13
|9.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|11 - 15
|12
|10.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|16 - 19
|11
|11.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|14 - 15
|10
|12.
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|14 - 17
|10
|13.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|8 - 14
|8
|14.
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|10 - 20
|8
|15.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|8 - 10
|7
|16.
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|11 - 21
|7
|17.
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|13 - 13
|6
|18.
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|9 - 23
|6
|19.
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|14 - 18
|5
|20.
|Заявка
|9
|0
|2
|7
|5 - 23
|2
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|14 (4)
|Борнмут
|Соланке Доминик
|13 (1)
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|12 (7)
|Тоттенхэм
|Хын Мин Сон
|11 (5)
|Вест Хэм
|Боуэн Джаррод
|11 (2)
|Вулверхэмптон
|Лемина Марио
|1 8
|Тоттенхэм
|Биссума Ив
|2 6
|Фулхэм
|Пальинья Жоау
|8
|Челси
|Джексон Николас
|8
|Манчестер Сити
|Родри Эрнандес
|1 6
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Ливерпуль - Ньюкасл
Исход игры
Ливерпуль
94.9% (75)
Ничья
3.8% (3)
Ньюкасл
1.3% (1)
Тотал 2.5
Больше
76.71% (56)
Меньше
23.29% (17)
Обе команды забьют
Да
76.71% (56)
Нет
23.29% (17)
Популярный счёт
2:1 Ливерпуль
51.9% (41)
2:0 Ливерпуль
12.7% (10)
3:1 Ливерпуль
10.1% (8)
1:0 Ливерпуль
7.6% (6)
3:2 Ливерпуль
3.8% (3)
2:2 Ничья
2.5% (2)
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