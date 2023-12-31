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  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 20. Стадион: . Главный судья: Барротт Сэмюэл
Вест Хэм
 
Позже
Брайтон
Прогнозы 58
Вест Хэм 77.6% (45)
X 15.5% (9)
Брайтон 6.9% (4)
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Вест Хэм
Ничья
Брайтон
3.65
3.80
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2.90
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Вест Хэм
Брайтон

История личных встреч

Вест Хэм
Брайтон

7 матчей

42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

42.9%
14.3%
42.8%
3 победы 1 ничья 0 побед

8 матчей

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 7 побед

15 матчей

20%
40%
40%
3 победы 6 ничьих 6 побед

Первый тайм

40%
26.7%
33.3%
6 побед 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

20%
33.3%
46.7%
3 победы 5 ничьих 7 побед

История матчей

ПЛ
1:3
ПЛ
4:0
ПЛ
0:2
ПЛ
3:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
2:2
ПЛ
3:3
ПЛ
1:1
ПЛ
2:2
ПЛ
1:0
ПЛ
3:1
ПЛ
0:3
Ч
6:0
Ч
0:1

Голы

Всего голов

14
8

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Всего голов

14
13

Голов в среднем за матч

1.75
1.86

Среднее время на гол

51
48

Всего голов

28
21

Голов в среднем за матч

1.87
1.4

Тотал матчей

2.5
13
Больше 87%
Меньше 13%
2
9
Больше 60%
Меньше 40%
6
8
Больше 53%
Меньше 47%
7
2
Больше 13%
Меньше 87%
13
2
Больше 13%
Меньше 87%
13

Среднее время на гол

48
64

Бомбардиры внутри турнира

Вест Хэм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Боуэн Джаррод 11 0.58
Кудус Мохаммед 6 0.32
Соучек Томаш 5 0.26
Уорд-Праус Джеймс 3 0.16
Пакета Лукас 2 (1) 0.11
Антонио Майкл 2 0.11
Зума Курт 1 0.05
Агер Наиф 1 0.05
Мавропанос Константинос 1 0.05
Цоуфал Владимир 0 0
Бенрахма Саид 0 0
Эмерсон Палмиери 0 0
Альварес Эдсон 0 0
Брайтон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Педро Жоао 7 (4) 0.37
Фергюсон Эван 6 0.32
Адингра Симон 4 0.21
Гросс Паскаль 3 0.16
Митома Каору 3 0.16
Марч Соломон 3 0.16
Эступиньян Первис 2 0.11
Уэлбек Данни 2 0.11
Фати Ансу 2 0.11
Хиншелвуд Джек 2 0.11
Буонанотте Факундо 1 0.05
Данк Льюис 1 0.05
Милнер Джеймс 0 0
Лемпти Тарик 0 0
Энсисо Хулио 0 0
Лаллана Адам 0 0
Вельтман Йоел 0 0
Дауд Махмуд 0 0
Гилмор Билли 0 0

Карточки

Вест Хэм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эмерсон Палмиери 7 0
Альварес Эдсон 7 0
Пакета Лукас 6 0
Цоуфал Владимир 4 0
Агер Наиф 2 1
Уорд-Праус Джеймс 3 0
Кудус Мохаммед 3 0
Антонио Майкл 2 0
Зума Курт 2 0
Керер Тило 2 0
Соучек Томаш 2 0
Крессуэлл Аарон 1 0
Ингс Дэнни 1 0
Бенрахма Саид 1 0
Мавропанос Константинос 1 0
Боуэн Джаррод 1 0
Дэвид Мойес 1 0
Брайтон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Данк Льюис 5 1
Гилмор Билли 4 0
Митома Каору 4 0
Буонанотте Факундо 4 0
Милнер Джеймс 3 0
Гросс Паскаль 3 0
Роша Игор II 3 0
Балеба Карлос 3 0
Дауд Махмуд 1 1
Де Зерби Роберто 2 0
Педро Жоао 2 0
Эступиньян Первис 2 0
Ван Хекке Ян-Поль 2 0
Лемпти Тарик 2 0
Адингра Симон 2 0
Лаллана Адам 1 0
Уэлбек Данни 1 0
Вельтман Йоел 1 0
Марч Соломон 1 0
Модер Якуб 1 0
Энсисо Хулио 1 0
Фати Ансу 1 0
Вербрюгген Барт 1 0
Фергюсон Эван 1 0
Хиншелвуд Джек 1 0

Результаты матчей

Вест Хэм
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
56% (5)
44% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
11% (1)
44% (4)
Брайтон
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
30% (3)
20% (2)
50% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
10% (1)
60% (6)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

3
4

Упущенные победы

4
6
Вест Хэм
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)
Брайтон
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (3)
11% (1)
56% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

14
3

Упущенные победы

11
21
Вест Хэм
56.3%
43.7%
9 побед 7 поражений
Первый тайм
42% (8)
37% (7)
21% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (8)
16% (3)
42% (8)
Брайтон
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
32% (6)
16% (3)
53% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (8)
16% (3)
42% (8)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

17
7

Упущенные победы

15
27

Голы по времени матча

Забито

17
16
9 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 2
11 Не забивали 12
4
24%
1
6%
1-15
2
12%
3
19%
16-30
3
18%
2
13%
31-45
1
6%
6
38%
46-60
3
18%
2
13%
61-75
4
24%
2
13%
76-90

Пропущено

10
19
2 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 10
1 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 9
0
0%
4
21%
1-15
1
10%
4
21%
16-30
1
10%
1
5%
31-45
4
40%
1
5%
46-60
2
20%
4
21%
61-75
2
20%
5
26%
76-90

Забито

16
22
6 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 14
4 Забивали первыми 6
10 Не забивали 9
1
6%
2
9%
1-15
3
19%
4
18%
16-30
2
13%
2
9%
31-45
6
38%
2
9%
46-60
2
13%
6
27%
61-75
2
13%
6
27%
76-90

Пропущено

20
14
7 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 9
2
10%
0
0%
1-15
3
15%
3
21%
16-30
2
10%
4
29%
31-45
4
20%
1
7%
46-60
2
10%
2
14%
61-75
7
35%
4
29%
76-90

Забито

33
38
15 В 1-м тайме 14
18 Во 2-м тайме 24
12 Забивали первыми 8
2 Не забивали 2
5
15%
3
8%
1-15
5
15%
7
18%
16-30
5
15%
4
11%
31-45
7
21%
8
21%
46-60
5
15%
8
21%
61-75
6
18%
8
21%
76-90

Пропущено

30
33
9 В 1-м тайме 16
21 Во 2-м тайме 17
7 Пропускали первыми 11
15 Не пропускали 18
2
7%
4
12%
1-15
4
13%
7
21%
16-30
3
10%
5
15%
31-45
8
27%
2
6%
46-60
4
13%
6
18%
61-75
9
30%
9
27%
76-90

Результаты последних матчей

Вест Хэм
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Арсенал - Вест Хэм 0:2 Вест Хэм - Манчестер Юнайтед 2:0 Ливерпуль - Вест Хэм 5:1 Вест Хэм - Вулверхэмптон 3:0
Вест Хэм - Фрайбург 2:0 Фулхэм - Вест Хэм 5:0 Тоттенхэм - Вест Хэм 1:2 Вест Хэм - Кристал Пэлас 1:1 Бачка-Топола - Вест Хэм 0:1 Бёрнли - Вест Хэм 1:2 Вест Хэм - Ноттингем Форест 3:2 Вест Хэм - Олимпиакос 1:0 Брентфорд - Вест Хэм 3:2 Вест Хэм - Арсенал 3:1 Вест Хэм - Эвертон 0:1 Олимпиакос - Вест Хэм 2:1 Астон Вилла - Вест Хэм 4:1 Вест Хэм - Ньюкасл 2:2 Фрайбург - Вест Хэм 1:2 Вест Хэм - Шеффилд Юнайтед 2:0
Брайтон
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Брайтон - Тоттенхэм 4:2 Кристал Пэлас - Брайтон 1:1 Арсенал - Брайтон 2:0 Брайтон - Марсель 1:0
Брайтон - Бёрнли 1:1 Брайтон - Брентфорд 2:1 Челси - Брайтон 3:2 АЕК - Брайтон 0:1 Ноттингем Форест - Брайтон 2:3 Брайтон - Шеффилд Юнайтед 1:1 Аякс - Брайтон 0:2 Эвертон - Брайтон 1:1 Брайтон - Фулхэм 1:1 Брайтон - Аякс 2:0 Манчестер Сити - Брайтон 2:1 Брайтон - Ливерпуль 2:2 Марсель - Брайтон 2:2 Астон Вилла - Брайтон 6:1 Челси - Брайтон 1:0 Брайтон - Борнмут 3:1

Результаты матчей

Вест Хэм
Брайтон

Точный счет

2:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
1:1
3 раза 30%
3:1
2 раза 20%
1:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%

Точное количество голов

2
3 раза 33%
3
3 раза 33%
1
2 раза 22%
0
1 раз 11%
1
4 раза 40%
2
2 раза 20%
3
2 раза 20%
4
2 раза 20%

Точный счет

1:2
3 раза 30%
0:2
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%
1:1
2 раза 22%
1:3
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
6:1
1 раз 11%

Точное количество голов

2
5 раз 50%
1
3 раза 30%
0
1 раз 10%
3
1 раз 10%
1
4 раза 44%
3
2 раза 22%
0
1 раз 11%
2
1 раз 11%
4
1 раз 11%

Точный счет

1:2
3 раза 16%
1:1
2 раза 11%
1:3
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
3:2
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
1:1
5 раз 26%
1:3
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
1:4
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
6:1
1 раз 5%

Точное количество голов

2
8 раз 42%
1
5 раз 26%
3
4 раза 21%
0
2 раза 11%
1
8 раз 42%
3
4 раза 21%
2
3 раза 16%
4
3 раза 16%
0
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Вест Хэм
Брайтон

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
6
3
1.5
6
4
3
6
2.5
4
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
1
0.5
Больше Меньше
8
1
6
4
1.5
4
5
1
9
2.5
3
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
2
0.5
Больше Меньше
18
1
12
7
1.5
10
9
4
15
2.5
7
12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 Заявка 19 12 6 1 39 - 16 42
2.
Астон Вилла
 Заявка 20 13 3 4 43 - 27 42
3.
Манчестер Сити
 Заявка 19 12 4 3 45 - 21 40
4.
Арсенал
 Заявка 19 12 4 3 36 - 18 40
5.
Тоттенхэм
 Заявка 19 11 3 5 39 - 28 36
6.
Вест Хэм
 Заявка 19 10 3 6 33 - 30 33
7.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 20 10 1 9 22 - 27 31
8.
Брайтон
 Заявка 19 8 6 5 38 - 33 30
9.
Ньюкасл
 Заявка 19 9 2 8 37 - 25 29
10.
Челси
 Заявка 20 8 4 8 34 - 31 28
11.
Вулверхэмптон
 Заявка 20 8 4 8 30 - 31 28
12.
Борнмут
 Заявка 18 7 4 7 28 - 33 25
13.
Фулхэм
 Заявка 19 6 3 10 26 - 34 21
14.
Кристал Пэлас
 Заявка 20 5 6 9 22 - 29 21
15.
Ноттингем Форест
 Заявка 20 5 5 10 24 - 35 20
16.
Брентфорд
 Заявка 19 5 4 10 26 - 31 19
17.
Эвертон
 Заявка 20 8 2 10 24 - 28 16
18.
Лутон Таун
 Заявка 19 4 3 12 24 - 38 15
19.
Бёрнли
 Заявка 20 3 2 15 20 - 41 11
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 20 2 3 15 15 - 49 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Астон Вилла
 Заявка 10 9 1 0 29 - 8 28
2.
Ньюкасл
 Заявка 10 8 0 2 23 - 7 24
3.
Ливерпуль
 Заявка 9 7 2 0 22 - 6 23
4.
Арсенал
 Заявка 10 7 2 1 22 - 10 23
5.
Манчестер Сити
 Заявка 9 6 3 0 24 - 9 21
6.
Брайтон
 Заявка 10 5 4 1 22 - 14 19
7.
Тоттенхэм
 Заявка 9 6 0 3 17 - 12 18
8.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 10 6 0 4 13 - 16 18
9.
Вулверхэмптон
 Заявка 10 5 3 2 16 - 14 18
10.
Вест Хэм
 Заявка 9 5 2 2 17 - 10 17
11.
Фулхэм
 Заявка 9 5 0 4 17 - 11 15
12.
Челси
 Заявка 10 4 3 3 17 - 14 15
13.
Борнмут
 Заявка 9 3 3 3 12 - 13 12
14.
Ноттингем Форест
 Заявка 10 3 3 4 14 - 15 12
15.
Брентфорд
 Заявка 10 3 3 4 17 - 18 12
16.
Эвертон
 Заявка 10 3 1 6 11 - 12 10
17.
Кристал Пэлас
 Заявка 10 2 3 5 11 - 14 9
18.
Лутон Таун
 Заявка 10 2 2 6 13 - 17 8
19.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 10 2 1 7 10 - 24 7
20.
Бёрнли
 Заявка 10 1 0 9 10 - 24 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 Заявка 10 6 1 3 21 - 12 19
2.
Ливерпуль
 Заявка 10 5 4 1 17 - 10 19
3.
Тоттенхэм
 Заявка 10 5 3 2 22 - 16 18
4.
Арсенал
 Заявка 9 5 2 2 14 - 8 17
5.
Вест Хэм
 Заявка 10 5 1 4 16 - 20 16
6.
Астон Вилла
 Заявка 10 4 2 4 14 - 19 14
7.
Борнмут
 Заявка 9 4 1 4 16 - 20 13
8.
Челси
 Заявка 10 4 1 5 17 - 17 13
9.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 10 4 1 5 9 - 11 13
10.
Кристал Пэлас
 Заявка 10 3 3 4 11 - 15 12
11.
Брайтон
 Заявка 9 3 2 4 16 - 19 11
12.
Вулверхэмптон
 Заявка 10 3 1 6 14 - 17 10
13.
Бёрнли
 Заявка 10 2 2 6 10 - 17 8
14.
Ноттингем Форест
 Заявка 10 2 2 6 10 - 20 8
15.
Брентфорд
 Заявка 9 2 1 6 9 - 13 7
16.
Лутон Таун
 Заявка 9 2 1 6 11 - 21 7
17.
Эвертон
 Заявка 10 5 1 4 13 - 16 6
18.
Фулхэм
 Заявка 10 1 3 6 9 - 23 6
19.
Ньюкасл
 Заявка 9 1 2 6 14 - 18 5
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 10 0 2 8 5 - 25 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 14 (4)
Борнмут Соланке Доминик 13 (1)
Ливерпуль Салах Мохамед 12 (7)
Тоттенхэм Хын Мин Сон 11 (5)
Вест Хэм Боуэн Джаррод 11 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Вулверхэмптон Лемина Марио 1 8
Тоттенхэм Биссума Ив 2 6
Фулхэм Пальинья Жоау 8
Челси Джексон Николас 8
Манчестер Сити Родри Эрнандес 1 6
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Вест Хэм - Брайтон от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 2 января 2024, осталось 2 дня 12 часов 32 минуты.

    Главный судья: Барротт Сэмюэл

    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 42% завершится ничьей.
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    • Прогнозы 58
    Вест Хэм 77.6% (45)
    X 15.5% (9)
    Брайтон 6.9% (4)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Вест Хэм
    Ничья
    Брайтон
    3.65
    3.80
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    2.90
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    Прогнозы на матч Вест Хэм - Брайтон

    Исход игры
    Вест Хэм
    77.6% (45)
    Ничья
    15.5% (9)
    Брайтон
    6.9% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    62.96% (34)
    Меньше
    37.04% (20)
    Обе команды забьют
    Да
    77.78% (42)
    Нет
    22.22% (12)
    Популярный счёт
    2:1 Вест Хэм
    41.4% (24)
    1:1 Ничья
    13.8% (8)
    1:0 Вест Хэм
    13.8% (8)
    2:0 Вест Хэм
    6.9% (4)
    3:1 Вест Хэм
    5.2% (3)
    3:2 Вест Хэм
    5.2% (3)
    1:2 Брайтон
    3.4% (2)
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