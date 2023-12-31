Тур: 20. Стадион: Олимпийский (Лондон). Главный судья: Барротт Сэмюэл
-
Главный тренер: Мойес Дэвид
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Главный тренер: Де Дзерби Роберто
- Травмы и дисквалификации
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История личных встреч
Вест Хэм
Брайтон
7 матчей
42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
42.9%
14.3%
42.8%
3 победы 1 ничья 0 побед
8 матчей
25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 4 ничьи 7 побед
15 матчей
20%
40%
40%
3 победы 6 ничьих 6 побед
Первый тайм
40%
26.7%
33.3%
6 побед 4 ничьи 5 побед
Второй тайм
20%
33.3%
46.7%
3 победы 5 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
14
8
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Всего голов
14
13
Голов в среднем за матч
1.75
1.86
Среднее время на гол
51
48
Всего голов
28
21
Голов в среднем за матч
1.87
1.4
Тотал матчей
2.5
13
Больше 87%
Меньше 13%
2
9
Больше 60%
Меньше 40%
6
8
Больше 53%
Меньше 47%
7
2
Больше 13%
Меньше 87%
13
2
Больше 13%
Меньше 87%
13
Среднее время на гол
48
64
Бомбардиры внутри турнира
Вест Хэм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Боуэн Джаррод
|11
|0.58
|Кудус Мохаммед
|6
|0.32
|Соучек Томаш
|5
|0.26
|Уорд-Праус Джеймс
|3
|0.16
|Пакета Лукас
|2 (1)
|0.11
|Антонио Майкл
|2
|0.11
|Зума Курт
|1
|0.05
|Агер Наиф
|1
|0.05
|Мавропанос Константинос
|1
|0.05
|Цоуфал Владимир
|0
|0
|Бенрахма Саид
|0
|0
|Эмерсон Палмиери
|0
|0
|Альварес Эдсон
|0
|0
Брайтон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Педро Жоао
|7 (4)
|0.37
|Фергюсон Эван
|6
|0.32
|Адингра Симон
|4
|0.21
|Гросс Паскаль
|3
|0.16
|Митома Каору
|3
|0.16
|Марч Соломон
|3
|0.16
|Эступиньян Первис
|2
|0.11
|Уэлбек Данни
|2
|0.11
|Фати Ансу
|2
|0.11
|Хиншелвуд Джек
|2
|0.11
|Буонанотте Факундо
|1
|0.05
|Данк Льюис
|1
|0.05
|Милнер Джеймс
|0
|0
|Лемпти Тарик
|0
|0
|Энсисо Хулио
|0
|0
|Лаллана Адам
|0
|0
|Вельтман Йоел
|0
|0
|Дауд Махмуд
|0
|0
|Гилмор Билли
|0
|0
Карточки
Вест Хэм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эмерсон Палмиери
|7
|0
|Альварес Эдсон
|7
|0
|Пакета Лукас
|6
|0
|Цоуфал Владимир
|4
|0
|Агер Наиф
|2
|1
|Уорд-Праус Джеймс
|3
|0
|Кудус Мохаммед
|3
|0
|Антонио Майкл
|2
|0
|Зума Курт
|2
|0
|Керер Тило
|2
|0
|Соучек Томаш
|2
|0
|Крессуэлл Аарон
|1
|0
|Ингс Дэнни
|1
|0
|Бенрахма Саид
|1
|0
|Мавропанос Константинос
|1
|0
|Боуэн Джаррод
|1
|0
|Дэвид Мойес
|1
|0
Брайтон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Данк Льюис
|5
|1
|Гилмор Билли
|4
|0
|Митома Каору
|4
|0
|Буонанотте Факундо
|4
|0
|Милнер Джеймс
|3
|0
|Гросс Паскаль
|3
|0
|Роша Игор II
|3
|0
|Балеба Карлос
|3
|0
|Дауд Махмуд
|1
|1
|Де Зерби Роберто
|2
|0
|Педро Жоао
|2
|0
|Эступиньян Первис
|2
|0
|Ван Хекке Ян-Поль
|2
|0
|Лемпти Тарик
|2
|0
|Адингра Симон
|2
|0
|Лаллана Адам
|1
|0
|Уэлбек Данни
|1
|0
|Вельтман Йоел
|1
|0
|Марч Соломон
|1
|0
|Модер Якуб
|1
|0
|Энсисо Хулио
|1
|0
|Фати Ансу
|1
|0
|Вербрюгген Барт
|1
|0
|Фергюсон Эван
|1
|0
|Хиншелвуд Джек
|1
|0
Результаты матчей
Вест Хэм
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
56% (5)
44% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
11% (1)
44% (4)
Брайтон
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
30% (3)
20% (2)
50% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
10% (1)
60% (6)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
3
4
Упущенные победы
4
6
Вест Хэм
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)
Брайтон
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (3)
11% (1)
56% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
14
3
Упущенные победы
11
21
Вест Хэм
56.3%
43.7%
9 побед 7 поражений
Первый тайм
42% (8)
37% (7)
21% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (8)
16% (3)
42% (8)
Брайтон
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
32% (6)
16% (3)
53% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (8)
16% (3)
42% (8)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
17
7
Упущенные победы
15
27
Голы по времени матча
Забито
17
16
9 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 2
11 Не забивали 12
4
24%
1
6%
1-15
2
12%
3
19%
16-30
3
18%
2
13%
31-45
1
6%
6
38%
46-60
3
18%
2
13%
61-75
4
24%
2
13%
76-90
Пропущено
10
19
2 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 10
1 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 9
0
0%
4
21%
1-15
1
10%
4
21%
16-30
1
10%
1
5%
31-45
4
40%
1
5%
46-60
2
20%
4
21%
61-75
2
20%
5
26%
76-90
Забито
16
22
6 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 14
4 Забивали первыми 6
10 Не забивали 9
1
6%
2
9%
1-15
3
19%
4
18%
16-30
2
13%
2
9%
31-45
6
38%
2
9%
46-60
2
13%
6
27%
61-75
2
13%
6
27%
76-90
Пропущено
20
14
7 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 9
2
10%
0
0%
1-15
3
15%
3
21%
16-30
2
10%
4
29%
31-45
4
20%
1
7%
46-60
2
10%
2
14%
61-75
7
35%
4
29%
76-90
Забито
33
38
15 В 1-м тайме 14
18 Во 2-м тайме 24
12 Забивали первыми 8
2 Не забивали 2
5
15%
3
8%
1-15
5
15%
7
18%
16-30
5
15%
4
11%
31-45
7
21%
8
21%
46-60
5
15%
8
21%
61-75
6
18%
8
21%
76-90
Пропущено
30
33
9 В 1-м тайме 16
21 Во 2-м тайме 17
7 Пропускали первыми 11
15 Не пропускали 18
2
7%
4
12%
1-15
4
13%
7
21%
16-30
3
10%
5
15%
31-45
8
27%
2
6%
46-60
4
13%
6
18%
61-75
9
30%
9
27%
76-90
Результаты последних матчей
Вест Хэм
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Арсенал - Вест Хэм 0:2 Вест Хэм - Манчестер Юнайтед 2:0 Ливерпуль - Вест Хэм 5:1 Вест Хэм - Вулверхэмптон 3:0
Вест Хэм - Фрайбург 2:0 Фулхэм - Вест Хэм 5:0 Тоттенхэм - Вест Хэм 1:2 Вест Хэм - Кристал Пэлас 1:1 Бачка-Топола - Вест Хэм 0:1 Бёрнли - Вест Хэм 1:2 Вест Хэм - Ноттингем Форест 3:2 Вест Хэм - Олимпиакос 1:0 Брентфорд - Вест Хэм 3:2 Вест Хэм - Арсенал 3:1 Вест Хэм - Эвертон 0:1 Олимпиакос - Вест Хэм 2:1 Астон Вилла - Вест Хэм 4:1 Вест Хэм - Ньюкасл 2:2 Фрайбург - Вест Хэм 1:2 Вест Хэм - Шеффилд Юнайтед 2:0
Брайтон
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Брайтон - Тоттенхэм 4:2 Кристал Пэлас - Брайтон 1:1 Арсенал - Брайтон 2:0 Брайтон - Марсель 1:0
Брайтон - Бёрнли 1:1 Брайтон - Брентфорд 2:1 Челси - Брайтон 3:2 АЕК - Брайтон 0:1 Ноттингем Форест - Брайтон 2:3 Брайтон - Шеффилд Юнайтед 1:1 Аякс - Брайтон 0:2 Эвертон - Брайтон 1:1 Брайтон - Фулхэм 1:1 Брайтон - Аякс 2:0 Манчестер Сити - Брайтон 2:1 Брайтон - Ливерпуль 2:2 Марсель - Брайтон 2:2 Астон Вилла - Брайтон 6:1 Челси - Брайтон 1:0 Брайтон - Борнмут 3:1
Результаты матчей
Вест Хэм
Брайтон
Точный счет
2:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
1:1
3 раза 30%
3:1
2 раза 20%
1:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
Точное количество голов
2
3 раза 33%
3
3 раза 33%
1
2 раза 22%
0
1 раз 11%
1
4 раза 40%
2
2 раза 20%
3
2 раза 20%
4
2 раза 20%
Точный счет
1:2
3 раза 30%
0:2
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%
1:1
2 раза 22%
1:3
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
6:1
1 раз 11%
Точное количество голов
2
5 раз 50%
1
3 раза 30%
0
1 раз 10%
3
1 раз 10%
1
4 раза 44%
3
2 раза 22%
0
1 раз 11%
2
1 раз 11%
4
1 раз 11%
Точный счет
1:2
3 раза 16%
1:1
2 раза 11%
1:3
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
3:2
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
1:1
5 раз 26%
1:3
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
1:4
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
6:1
1 раз 5%
Точное количество голов
2
8 раз 42%
1
5 раз 26%
3
4 раза 21%
0
2 раза 11%
1
8 раз 42%
3
4 раза 21%
2
3 раза 16%
4
3 раза 16%
0
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Вест Хэм
Брайтон
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
63
64
36
46
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
91
Больше Меньше
81
64
45
19
36
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
172
Больше Меньше
181
127
109
415
712
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|19
|12
|6
|1
|39 - 16
|42
|2.
|Заявка
|20
|13
|3
|4
|43 - 27
|42
|3.
|Заявка
|19
|12
|4
|3
|45 - 21
|40
|4.
|Заявка
|19
|12
|4
|3
|36 - 18
|40
|5.
|Заявка
|19
|11
|3
|5
|39 - 28
|36
|6.
|Заявка
|19
|10
|3
|6
|33 - 30
|33
|7.
|Заявка
|20
|10
|1
|9
|22 - 27
|31
|8.
|Заявка
|19
|8
|6
|5
|38 - 33
|30
|9.
|Заявка
|19
|9
|2
|8
|37 - 25
|29
|10.
|Заявка
|20
|8
|4
|8
|34 - 31
|28
|11.
|Заявка
|20
|8
|4
|8
|30 - 31
|28
|12.
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|28 - 33
|25
|13.
|Заявка
|19
|6
|3
|10
|26 - 34
|21
|14.
|Заявка
|20
|5
|6
|9
|22 - 29
|21
|15.
|Заявка
|20
|5
|5
|10
|24 - 35
|20
|16.
|Заявка
|19
|5
|4
|10
|26 - 31
|19
|17.
|Заявка
|20
|8
|2
|10
|24 - 28
|16
|18.
|Заявка
|19
|4
|3
|12
|24 - 38
|15
|19.
|Заявка
|20
|3
|2
|15
|20 - 41
|11
|20.
|Заявка
|20
|2
|3
|15
|15 - 49
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|9
|1
|0
|29 - 8
|28
|2.
|Заявка
|10
|8
|0
|2
|23 - 7
|24
|3.
|Заявка
|9
|7
|2
|0
|22 - 6
|23
|4.
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|22 - 10
|23
|5.
|Заявка
|9
|6
|3
|0
|24 - 9
|21
|6.
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|22 - 14
|19
|7.
|Заявка
|9
|6
|0
|3
|17 - 12
|18
|8.
|Заявка
|10
|6
|0
|4
|13 - 16
|18
|9.
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|16 - 14
|18
|10.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|17 - 10
|17
|11.
|Заявка
|9
|5
|0
|4
|17 - 11
|15
|12.
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|17 - 14
|15
|13.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|12 - 13
|12
|14.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|14 - 15
|12
|15.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|17 - 18
|12
|16.
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|11 - 12
|10
|17.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|11 - 14
|9
|18.
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|13 - 17
|8
|19.
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|10 - 24
|7
|20.
|Заявка
|10
|1
|0
|9
|10 - 24
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|21 - 12
|19
|2.
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|17 - 10
|19
|3.
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|22 - 16
|18
|4.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|14 - 8
|17
|5.
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|16 - 20
|16
|6.
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|14 - 19
|14
|7.
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|16 - 20
|13
|8.
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|17 - 17
|13
|9.
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|9 - 11
|13
|10.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|11 - 15
|12
|11.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|16 - 19
|11
|12.
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|14 - 17
|10
|13.
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|10 - 17
|8
|14.
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|10 - 20
|8
|15.
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|9 - 13
|7
|16.
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|11 - 21
|7
|17.
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|13 - 16
|6
|18.
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|9 - 23
|6
|19.
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|14 - 18
|5
|20.
|Заявка
|10
|0
|2
|8
|5 - 25
|2
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|14 (4)
|Борнмут
|Соланке Доминик
|13 (1)
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|12 (7)
|Тоттенхэм
|Хын Мин Сон
|11 (5)
|Вест Хэм
|Боуэн Джаррод
|11 (2)
|Вулверхэмптон
|Лемина Марио
|1 8
|Тоттенхэм
|Биссума Ив
|2 6
|Фулхэм
|Пальинья Жоау
|8
|Челси
|Джексон Николас
|8
|Манчестер Сити
|Родри Эрнандес
|1 6
Прогнозы на матч Вест Хэм - Брайтон
Исход игры
Вест Хэм
77.6% (45)
Ничья
15.5% (9)
Брайтон
6.9% (4)
Тотал 2.5
Больше
62.96% (34)
Меньше
37.04% (20)
Обе команды забьют
Да
77.78% (42)
Нет
22.22% (12)
Популярный счёт
2:1 Вест Хэм
41.4% (24)
1:1 Ничья
13.8% (8)
1:0 Вест Хэм
13.8% (8)
2:0 Вест Хэм
6.9% (4)
3:1 Вест Хэм
5.2% (3)
3:2 Вест Хэм
5.2% (3)
1:2 Брайтон
3.4% (2)
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