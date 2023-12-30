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Стадион: . Главный судья: Хадж Хаким
ПСЖ
 
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Тулуза
Прогнозы 60
ПСЖ 98.3% (59)
X 1.7% (1)
Тулуза 0% (0)
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Прогноз на матч от Liveresult
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ПСЖ
Ничья
Тулуза
6.10
6.80
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12.00
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ПСЖ
Тулуза

История личных встреч

ПСЖ
Тулуза

23 матча

95.7%
4.3%
22 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

52.2%
26.1%
21.7%
12 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

82.6%
17.4%
7.105427357601E-15%
19 побед 4 ничьи 0 побед

8 матчей

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

112.5%
0 побед 9 ничьих 4 победы

Второй тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

31 матч

71%
12.9%
16.1%
22 победы 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

38.7%
48.4%
12.9%
12 побед 15 ничьих 4 победы

Второй тайм

61.3%
22.6%
16.1%
19 побед 7 ничьих 5 побед

История матчей

Л1
1:1
Л1
2:1
Л1
0:3
Л1
4:0
Л1
0:1
Л1
1:0
Л1
0:1
Л1
6:2
Л1
0:0
Л1
2:0
КЛ
2:0
К
2:1
Л1
0:1
Л1
5:0
Л1
3:1
Л1
1:1
Л1
2:4
Л1
2:0
Л1
0:4
К
3:1
Л1
2:0
Л1
3:1
Л1
1:3
Л1
2:1
Л1
0:2
Л1
1:0
Л1
1:0
Л1
4:1
Л1
0:1
Л1
1:1
Л1
1:2

Голы

Всего голов

39
23

Голов в среднем за матч

2.29
1.64

Среднее время на гол

39
54

Всего голов

13
11

Голов в среднем за матч

0.93
0.65

Среднее время на гол

96
139

Всего голов

52
34

Голов в среднем за матч

1.68
1.1

Тотал матчей

2.5
30
Больше 97%
Меньше 3%
1
23
Больше 74%
Меньше 26%
8
15
Больше 48%
Меньше 52%
16
10
Больше 32%
Меньше 68%
21
4
Больше 13%
Меньше 87%
27
2
Больше 6%
Меньше 94%
29
1
Больше 3%
Меньше 97%
30
1
Больше 3%
Меньше 97%
30

Среднее время на гол

53
82

Результаты последних матчей

ПСЖ
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
ПСЖ - Мец 3:1 Лилль - ПСЖ 1:1 Боруссия Д - ПСЖ 1:1 ПСЖ - Нант 2:1
Гавр - ПСЖ 0:2 ПСЖ - Ньюкасл 1:1 ПСЖ - Монако 5:2 Реймс - ПСЖ 0:3 Милан - ПСЖ 2:1 ПСЖ - Монпелье 3:0 Брест - ПСЖ 2:3 ПСЖ - Милан 3:0 ПСЖ - Страсбург 3:0 Ренн - ПСЖ 1:3 Ньюкасл - ПСЖ 4:1 Клермон - ПСЖ 0:0 ПСЖ - Марсель 4:0 ПСЖ - Боруссия Д 2:0 ПСЖ - Ницца 2:3 Лион - ПСЖ 1:4
Тулуза
(20 матчей)
20%
45%
35%
4 победы 9 ничьих 7 поражений
Тулуза - Монако 1:2 Тулуза - Ренн 0:0 ЛАСК - Тулуза 1:2 Лион - Тулуза 3:0
Тулуза - Лорьян 1:1 Тулуза - Унион Сент-Жиллуаз 0:0 Ницца - Тулуза 1:0 Лилль - Тулуза 1:1 Тулуза - Ливерпуль 3:2 Тулуза - Гавр 1:2 Монпелье - Тулуза 3:0 Ливерпуль - Тулуза 5:1 Тулуза - Реймс 1:1 Брест - Тулуза 1:1 Тулуза - ЛАСК 1:0 Тулуза - Мец 3:0 Ланс - Тулуза 2:1 Унион Сент-Жиллуаз - Тулуза 1:1 Марсель - Тулуза 0:0 Тулуза - Клермон 2:2
  • Текстовая онлайн трансляция матча ПСЖ - Тулуза от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 3 января 2024, осталось 2 дня 7 часов 55 минут.

    Главный судья: Хадж Хаким

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  • 30 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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    • Прогнозы 60
    ПСЖ 98.3% (59)
    X 1.7% (1)
    Тулуза 0% (0)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    ПСЖ
    Ничья
    Тулуза
    6.10
    6.80
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    12.00
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    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч ПСЖ - Тулуза

    Исход игры
    ПСЖ
    98.3% (59)
    Ничья
    1.7% (1)
    Тулуза
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    47.37% (27)
    Меньше
    52.63% (30)
    Обе команды забьют
    Да
    36.84% (21)
    Нет
    63.16% (36)
    Популярный счёт
    2:0 ПСЖ
    48.3% (29)
    2:1 ПСЖ
    18.3% (11)
    3:1 ПСЖ
    13.3% (8)
    3:0 ПСЖ
    8.3% (5)
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