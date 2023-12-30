Стадион: Парк де Пренс. Главный судья: Хадж Хаким
Прогноз на матч от Liveresult
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Главный тренер: Энрике Луис
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
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Главный тренер: Мартинес Карлес
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
ПСЖ
Тулуза
23 матча
95.7%
4.3%
22 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
52.2%
26.1%
21.7%
12 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
82.6%
17.4%
7.105427357601E-15%
19 побед 4 ничьи 0 побед
8 матчей
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
112.5%
0 побед 9 ничьих 4 победы
Второй тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед
31 матч
71%
12.9%
16.1%
22 победы 4 ничьи 5 побед
Первый тайм
38.7%
48.4%
12.9%
12 побед 15 ничьих 4 победы
Второй тайм
61.3%
22.6%
16.1%
19 побед 7 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
39
23
Голов в среднем за матч
2.29
1.64
Среднее время на гол
39
54
Всего голов
13
11
Голов в среднем за матч
0.93
0.65
Среднее время на гол
96
139
Всего голов
52
34
Голов в среднем за матч
1.68
1.1
Тотал матчей
2.5
30
Больше 97%
Меньше 3%
1
23
Больше 74%
Меньше 26%
8
15
Больше 48%
Меньше 52%
16
10
Больше 32%
Меньше 68%
21
4
Больше 13%
Меньше 87%
27
2
Больше 6%
Меньше 94%
29
1
Больше 3%
Меньше 97%
30
1
Больше 3%
Меньше 97%
30
Среднее время на гол
53
82
Результаты последних матчей
ПСЖ
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
ПСЖ - Мец 3:1 Лилль - ПСЖ 1:1 Боруссия Д - ПСЖ 1:1 ПСЖ - Нант 2:1
Гавр - ПСЖ 0:2 ПСЖ - Ньюкасл 1:1 ПСЖ - Монако 5:2 Реймс - ПСЖ 0:3 Милан - ПСЖ 2:1 ПСЖ - Монпелье 3:0 Брест - ПСЖ 2:3 ПСЖ - Милан 3:0 ПСЖ - Страсбург 3:0 Ренн - ПСЖ 1:3 Ньюкасл - ПСЖ 4:1 Клермон - ПСЖ 0:0 ПСЖ - Марсель 4:0 ПСЖ - Боруссия Д 2:0 ПСЖ - Ницца 2:3 Лион - ПСЖ 1:4
Тулуза
(20 матчей)
20%
45%
35%
4 победы 9 ничьих 7 поражений
Тулуза - Монако 1:2 Тулуза - Ренн 0:0 ЛАСК - Тулуза 1:2 Лион - Тулуза 3:0
Тулуза - Лорьян 1:1 Тулуза - Унион Сент-Жиллуаз 0:0 Ницца - Тулуза 1:0 Лилль - Тулуза 1:1 Тулуза - Ливерпуль 3:2 Тулуза - Гавр 1:2 Монпелье - Тулуза 3:0 Ливерпуль - Тулуза 5:1 Тулуза - Реймс 1:1 Брест - Тулуза 1:1 Тулуза - ЛАСК 1:0 Тулуза - Мец 3:0 Ланс - Тулуза 2:1 Унион Сент-Жиллуаз - Тулуза 1:1 Марсель - Тулуза 0:0 Тулуза - Клермон 2:2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч ПСЖ - Тулуза
Исход игры
ПСЖ
98.3% (59)
Ничья
1.7% (1)
Тулуза
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
47.37% (27)
Меньше
52.63% (30)
Обе команды забьют
Да
36.84% (21)
Нет
63.16% (36)
Популярный счёт
2:0 ПСЖ
48.3% (29)
2:1 ПСЖ
18.3% (11)
3:1 ПСЖ
13.3% (8)
3:0 ПСЖ
8.3% (5)
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