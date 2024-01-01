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  4. Кубок 2023-2024
Аталанта
 
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Сассуоло
Прогнозы 61
Аталанта 95.1% (58)
X 3.3% (2)
Сассуоло 1.6% (1)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Аталанта
Ничья
Сассуоло
6.00
4.80
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6.00
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Все Коэффициенты

История личных встреч

Аталанта
Сассуоло

18 матчей

88.9%
11.1%
16 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

61.1%
33.3%
5.6%
11 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

55.6%
22.2%
22.2%
10 побед 4 ничьи 0 побед

7 матчей

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 6 побед

25 матчей

64%
20%
16%
16 побед 5 ничьих 4 победы

Первый тайм

44%
44%
12%
11 побед 11 ничьих 3 победы

Второй тайм

40%
36%
24%
10 побед 9 ничьих 6 побед

История матчей

СA
0:2
СA
1:0
СA
2:1
СA
2:1
СA
2:1
СA
1:1
СA
5:1
СA
4:1
СA
1:4
СA
3:1
СA
2:6
СA
0:3
К
2:1
СA
2:1
СA
1:1
СA
0:3
СA
1:1
СA
2:2
СA
2:1
СA
0:0
СA
0:2
К
2:0
СA
2:0
СB
1:0
СB
0:2

Голы

Всего голов

27
24

Голов в среднем за матч

2.08
2

Среднее время на гол

43
45

Всего голов

11
12

Голов в среднем за матч

0.92
0.92

Среднее время на гол

98
97

Всего голов

38
36

Голов в среднем за матч

1.52
1.44

Тотал матчей

2.5
24
Больше 96%
Меньше 4%
1
22
Больше 88%
Меньше 12%
3
14
Больше 56%
Меньше 44%
11
6
Больше 24%
Меньше 76%
19
4
Больше 16%
Меньше 84%
21
2
Больше 8%
Меньше 92%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
24

Среднее время на гол

59
62

Бомбардиры внутри турнира

Аталанта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сассуоло
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мулаттьери Самуэле 2 1
Байрами Недим 1 0.5
Сейде Эмиль Конрадсен 1 0.5
Пинамонти Андреа 1 (1) 0.5

Карточки

Аталанта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сассуоло
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Берарди Доменико 1 0
Рачич Урош 1 0
Вольпато Кристиан 1 0

Результаты матчей

Аталанта
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сассуоло
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

0
0
Аталанта
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сассуоло
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

0
0

Голы по времени матча

Забито

0
5
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
0
0%
3
60%
91-120

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

0
5
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
0
0%
3
60%
91-120

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

Аталанта
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Аталанта - Лечче 1:0 Болонья - Аталанта 1:0 Аталанта - Салернитана 4:1 Ракув - Аталанта 0:4
Аталанта - Милан 3:2 Торино - Аталанта 3:0 Аталанта - Спортинг Л 1:1 Аталанта - Наполи 1:2 Удинезе - Аталанта 1:1 Аталанта - Штурм Грац 1:0 Аталанта - Интер Милан 1:2 Эмполи - Аталанта 0:3 Штурм Грац - Аталанта 2:2 Аталанта - Дженоа 2:0 Лацио - Аталанта 3:2 Спортинг Л - Аталанта 1:2 Аталанта - Ювентус 0:0 Верона - Аталанта 0:1 Аталанта - Кальяри 2:0 Аталанта - Ракув 2:0
Сассуоло
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Милан - Сассуоло 1:0 Сассуоло - Дженоа 1:2 Удинезе - Сассуоло 2:2 Кальяри - Сассуоло 2:1
Сассуоло - Рома 1:2 Эмполи - Сассуоло 3:4 Сассуоло - Салернитана 2:2 Торино - Сассуоло 2:1 Сассуоло - Специя 0:0 Сассуоло - Болонья 1:1 Сассуоло - Лацио 0:2 Лечче - Сассуоло 1:1 Сассуоло - Монца 0:1 Интер Милан - Сассуоло 1:2 Сассуоло - Ювентус 4:2 Фрозиноне - Сассуоло 4:2 Сассуоло - ФералпиСало 0:2 Сассуоло - Верона 3:1 Наполи - Сассуоло 2:0 Сассуоло - Аталанта 0:2

Результаты матчей

Аталанта
Сассуоло

Точный счет

0:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%

Точный счет

0:0
1 раз 50%
2:5
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
5
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Аталанта
Сассуоло

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

1/8 финала
Милан
Кальяри
Аталанта
Сассуоло
Рома
Кремонезе
Ювентус
Салернитана
1 Интер Милан
2 Болонья
6 Фиорентина
3 Парма
0 Наполи
4 Фрозиноне
1 Лацио
0 Дженоа
1/4 финала
?
?
?
?
Болонья
Фиорентина
?
?
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Парма Бонни Анж-Йоан 3
ФералпиСало Ди Мольфетта Давиде 2
Дженоа Гудмундссон Альберт 2
Дженоа Ретеги Матео 2
Сассуоло Мулаттьери Самуэле 2
Весь список

Топ нарушителей
Верона Сердар Суат 1 1
Читтаделла Фраре Доменико 1 1
Козенца Кало Джакомо 1
Кремонезе Giovanni Stroppa 1
Реджана Чигарини Лука 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Аталанта - Сассуоло от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 3 января 2024, осталось 2 дня 5 часов 10 минут.



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    • Прогнозы 61
    Аталанта 95.1% (58)
    X 3.3% (2)
    Сассуоло 1.6% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Аталанта
    Ничья
    Сассуоло
    6.00
    4.80
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    6.00
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    Прогнозы на матч Аталанта - Сассуоло

    Исход игры
    Аталанта
    95.1% (58)
    Ничья
    3.3% (2)
    Сассуоло
    1.6% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    56.9% (33)
    Меньше
    43.1% (25)
    Обе команды забьют
    Да
    60.34% (35)
    Нет
    39.66% (23)
    Популярный счёт
    2:1 Аталанта
    44.3% (27)
    2:0 Аталанта
    24.6% (15)
    1:0 Аталанта
    13.1% (8)
    3:1 Аталанта
    4.9% (3)
    1:1 Ничья
    3.3% (2)
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