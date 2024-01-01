История личных встреч
Рома
Кремонезе
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
2
1
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
2
2
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Всего голов
4
3
Голов в среднем за матч
1.33
1
Тотал матчей
2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
Среднее время на гол
67
90
Бомбардиры внутри турнира
Рома
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Кремонезе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бертолаччи Андреа
|1
|0.5
|Васкес Франко
|1
|0.5
|Кода Массимо
|1
|0.5
|Пикель Шарль
|1
|0.5
|Афена-Гьян Феликс
|1
|0.5
|Чофани Даниэль
|0
|0
|Окереке Давид
|0
|0
Карточки
Рома
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Кремонезе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Giovanni Stroppa
|0
|1
|Бертолаччи Андреа
|1
|0
|Вальцания Лука
|1
|0
|Цаджу Франк
|1
|0
Результаты матчей
Рома
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Кремонезе
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
5
Рома
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Кремонезе
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
5
Голы по времени матча
Забито
0
5
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
0
0%
3
60%
91-120
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
0
5
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
0
0%
3
60%
91-120
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Результаты последних матчей
Рома
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Ювентус - Рома 1:0 Рома - Наполи 2:0 Болонья - Рома 2:0 Рома - Шериф 3:0
Рома - Фиорентина 1:1 Сассуоло - Рома 1:2 Серветт - Рома 1:1 Рома - Удинезе 3:1 Лацио - Рома 0:0 Славия Прага - Рома 2:0 Рома - Лечче 2:1 Интер Милан - Рома 1:0 Рома - Славия Прага 2:0 Рома - Монца 1:0 Кальяри - Рома 1:4 Рома - Серветт 4:0 Рома - Фрозиноне 2:0 Дженоа - Рома 4:1 Торино - Рома 1:1 Шериф - Рома 1:2
Кремонезе
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Палермо - Кремонезе 3:2 Кремонезе - Модена 4:0 ФералпиСало - Кремонезе 1:0 Кремонезе - Венеция 1:0
Пиза - Кремонезе 0:0 Кремонезе - Лекко 1:0 Брешия - Кремонезе 0:3 Кремонезе - Специя 3:0 Кремонезе - Читтаделла 2:1 Читтаделла - Кремонезе 1:2 Кремонезе - Зюйдтироль 0:1 Комо - Кремонезе 1:3 Кремонезе - Парма 1:2 Козенца - Кремонезе 1:2 Кремонезе - Асколи 2:2 Реджана - Кремонезе 2:2 Кремонезе - Сампдория 1:1 Тернана - Кремонезе 0:1 Кремонезе - Бари 0:1 Кремонезе - Катанзаро 0:0
Результаты матчей
Рома
Кремонезе
Точный счет
Точное количество голов
Точный счет
2:1
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
Точное количество голов
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Рома
Кремонезе
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
1/8 финала
1/4 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Болонья
Фиорентина
— ?
— ?
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
|Парма
|Бонни Анж-Йоан
|3
|ФералпиСало
|Ди Мольфетта Давиде
|2
|Дженоа
|Гудмундссон Альберт
|2
|Дженоа
|Ретеги Матео
|2
|Сассуоло
|Мулаттьери Самуэле
|2
|Верона
|Сердар Суат
|1 1
|Читтаделла
|Фраре Доменико
|1 1
|Козенца
|Кало Джакомо
|1
|Кремонезе
|Giovanni Stroppa
|1
|Реджана
|Чигарини Лука
|1
Прогнозы на матч Рома - Кремонезе
Исход игры
Рома
98.3% (58)
Ничья
1.7% (1)
Кремонезе
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
29.09% (16)
Меньше
70.91% (39)
Обе команды забьют
Да
27.27% (15)
Нет
72.73% (40)
Популярный счёт
2:0 Рома
54.2% (32)
2:1 Рома
18.6% (11)
1:0 Рома
10.2% (6)
3:1 Рома
5.1% (3)
3:0 Рома
3.4% (2)
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