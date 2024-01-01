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  4. Кубок 2023-2024
Рома
 
Позже
Кремонезе
Прогнозы 59
Рома 98.3% (58)
X 1.7% (1)
Кремонезе 0% (0)
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Лучшие коэффициенты
Рома
Ничья
Кремонезе
9.00
5.20
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9.50
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Все Коэффициенты

История личных встреч

Рома
Кремонезе

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

История матчей

СA
2:1
К
1:2
СA
1:0

Голы

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Всего голов

4
3

Голов в среднем за матч

1.33
1

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1

Среднее время на гол

67
90

Бомбардиры внутри турнира

Рома
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кремонезе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бертолаччи Андреа 1 0.5
Васкес Франко 1 0.5
Кода Массимо 1 0.5
Пикель Шарль 1 0.5
Афена-Гьян Феликс 1 0.5
Чофани Даниэль 0 0
Окереке Давид 0 0

Карточки

Рома
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кремонезе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Giovanni Stroppa 0 1
Бертолаччи Андреа 1 0
Вальцания Лука 1 0
Цаджу Франк 1 0

Результаты матчей

Рома
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Кремонезе
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
5
Рома
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Кремонезе
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
5

Голы по времени матча

Забито

0
5
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
0
0%
3
60%
91-120

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

0
5
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
0
0%
3
60%
91-120

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

Рома
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Ювентус - Рома 1:0 Рома - Наполи 2:0 Болонья - Рома 2:0 Рома - Шериф 3:0
Рома - Фиорентина 1:1 Сассуоло - Рома 1:2 Серветт - Рома 1:1 Рома - Удинезе 3:1 Лацио - Рома 0:0 Славия Прага - Рома 2:0 Рома - Лечче 2:1 Интер Милан - Рома 1:0 Рома - Славия Прага 2:0 Рома - Монца 1:0 Кальяри - Рома 1:4 Рома - Серветт 4:0 Рома - Фрозиноне 2:0 Дженоа - Рома 4:1 Торино - Рома 1:1 Шериф - Рома 1:2
Кремонезе
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Палермо - Кремонезе 3:2 Кремонезе - Модена 4:0 ФералпиСало - Кремонезе 1:0 Кремонезе - Венеция 1:0
Пиза - Кремонезе 0:0 Кремонезе - Лекко 1:0 Брешия - Кремонезе 0:3 Кремонезе - Специя 3:0 Кремонезе - Читтаделла 2:1 Читтаделла - Кремонезе 1:2 Кремонезе - Зюйдтироль 0:1 Комо - Кремонезе 1:3 Кремонезе - Парма 1:2 Козенца - Кремонезе 1:2 Кремонезе - Асколи 2:2 Реджана - Кремонезе 2:2 Кремонезе - Сампдория 1:1 Тернана - Кремонезе 0:1 Кремонезе - Бари 0:1 Кремонезе - Катанзаро 0:0

Результаты матчей

Рома
Кремонезе

Точный счет

Точное количество голов

Точный счет

2:1
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Рома
Кремонезе

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

1/8 финала
Милан
Кальяри
Аталанта
Сассуоло
Рома
Кремонезе
Ювентус
Салернитана
1 Интер Милан
2 Болонья
6 Фиорентина
3 Парма
0 Наполи
4 Фрозиноне
1 Лацио
0 Дженоа
1/4 финала
?
?
?
?
Болонья
Фиорентина
?
?
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Парма Бонни Анж-Йоан 3
ФералпиСало Ди Мольфетта Давиде 2
Дженоа Гудмундссон Альберт 2
Дженоа Ретеги Матео 2
Сассуоло Мулаттьери Самуэле 2
Весь список

Топ нарушителей
Верона Сердар Суат 1 1
Читтаделла Фраре Доменико 1 1
Козенца Кало Джакомо 1
Кремонезе Giovanni Stroppa 1
Реджана Чигарини Лука 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Рома - Кремонезе от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 3 января 2024, осталось 2 дня 8 часов 9 минут.



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    • Прогнозы 59
    Рома 98.3% (58)
    X 1.7% (1)
    Кремонезе 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Рома
    Ничья
    Кремонезе
    9.00
    5.20
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    9.50
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    Прогнозы на матч Рома - Кремонезе

    Исход игры
    Рома
    98.3% (58)
    Ничья
    1.7% (1)
    Кремонезе
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    29.09% (16)
    Меньше
    70.91% (39)
    Обе команды забьют
    Да
    27.27% (15)
    Нет
    72.73% (40)
    Популярный счёт
    2:0 Рома
    54.2% (32)
    2:1 Рома
    18.6% (11)
    1:0 Рома
    10.2% (6)
    3:1 Рома
    5.1% (3)
    3:0 Рома
    3.4% (2)
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