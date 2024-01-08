Тур: 12. Стадион: Куперс.
1:1
Конец матча
0'
14' Желтая карточкаБеккас Кирин
1:0
16' ГолХаллоран Бен
24' Желтая карточкаВуйица Иван
1:1
32' ГолЖермен Валер
45' Желтая карточкаСтерьовски Майл
63' Желтая карточкаSanchez Cortes Isaias
63' Желтая карточкаЮрман Мэттью
90'+6
Ход матча
14'
16'
24'
32'
1:1
45'
63'
79'
Прогноз на матч от Liveresult
26
Халлоран
Бен
10
Клаф
Зак
12
Курто
Филип
13
Вуйица
Иван
15
Беккас
Кирин
37
Jed
Drew
98
Жермен
Валер
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Халлоран БенПолузащитник
-
10 Клаф ЗакПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
21 Хави ЛопеcЗащитник
- Полузащитник
-
23 Дьюзел ЛюкПолузащитник
-
-
37 Jonny Yull
-
-
50 Steven Hall
-
Главный тренер: Carl Veart
- Основной состав
-
12 Курто ФилипВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Вуйица ИванЗащитник
- Полузащитник
-
15 Беккас КиринПолузащитник
- Полузащитник
-
37 Jed DrewПолузащитник
- Нападающий
-
98 Жермен ВалерНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
36 Аугла АлиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Lachlan Rose
-
-
16 Oliver Jones
-
Главный тренер: Mile Sterjovski
История личных встреч
Аделаида Юнайтед
Макартур
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
4 матча
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
7 матчей
42.9%
57.1%
3 победы 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
28.6%
57.1%
14.3%
2 победы 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
14.3%
28.6%
57.1%
1 победа 2 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
5
4
Голов в среднем за матч
1.67
1
Среднее время на гол
54
90
Всего голов
14
1
Голов в среднем за матч
3.5
0.33
Среднее время на гол
25
270
Всего голов
19
5
Голов в среднем за матч
2.71
0.71
Тотал матчей
2.5
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
Среднее время на гол
33
126
Бомбардиры внутри турнира
Аделаида Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Клаф Зак
|5 (3)
|0.42
|Халлоран Бен
|4
|0.33
|Ибусуки Хироси
|4
|0.33
|Бернардо Эспиноса
|2
|0.17
|Nestor Irankunda
|1
|0.08
|_Luka Jovanovic
|1
|0.08
|Giuseppe Bovalina
|1
|0.08
|Танниклифф Райан
|1
|0.08
|Анселл Николас
|1
|0.08
|Alexandar Popovic
|1
|0.08
|Musa Toure
|1
|0.08
|Китто Райан
|0
|0
Макартур
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Жермен Валер
|6 (1)
|0.5
|Миллар Мэттью
|4
|0.33
|Jake Hollman
|4
|0.33
|Давила Улисес
|2
|0.17
|Беккас Кирин
|1
|0.08
|Борджес Рафаэл
|1
|0.08
|Аугла Али
|1
|0.08
|Льюис Клейтон Рис
|0
|0
|Jed Drew
|0
|0
|Yianni Nicolaou
|0
|0
Карточки
Аделаида Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Nestor Irankunda
|3
|1
|Sanchez Cortes Isaias
|3
|0
|Танниклифф Райан
|2
|0
|Ибусуки Хироси
|2
|0
|Alexandar Popovic
|2
|0
|Panashe Madanha
|2
|0
|Уорленд Бен
|0
|1
|Хави Лопеc
|1
|0
|Дьюзел Люк
|1
|0
|Jonny Yull
|1
|0
|Musa Toure
|1
|0
|Карл Виарт
|1
|0
Макартур
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Беккас Кирин
|5
|0
|Аспропотамитис Джонатан
|4
|0
|Льюис Клейтон Рис
|4
|0
|Юрман Мэттью
|3
|0
|Жермен Валер
|3
|0
|Yianni Nicolaou
|3
|0
|Стерьовски Майл
|2
|0
|Давила Улисес
|2
|0
|Борджес Рафаэл
|2
|0
|Да Силва Даниэль
|1
|0
|Вуйица Иван
|1
|0
|Ускок Томислав
|1
|0
|Аугла Али
|1
|0
|Jake Hollman
|1
|0
|Isaac Hovar
|1
|0
|Oliver Jones
|1
|0
Результаты матчей
Аделаида Юнайтед
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Макартур
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
4
7
Аделаида Юнайтед
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Макартур
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
7
3
Упущенные победы
4
9
Аделаида Юнайтед
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
Макартур
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
9
4
Упущенные победы
8
16
Голы по времени матча
Забито
15
11
5 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 3
6 Не забивали 6
2
13%
0
0%
1-15
2
13%
3
27%
16-30
1
7%
2
18%
31-45
1
7%
1
9%
46-60
5
33%
1
9%
61-75
4
27%
4
36%
76-90
Пропущено
12
11
7 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
3
25%
2
18%
1-15
1
8%
1
9%
16-30
3
25%
0
0%
31-45
4
33%
2
18%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
1
8%
5
45%
76-90
Забито
7
9
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 4
9 Не забивали 7
0
0%
2
22%
1-15
2
29%
1
11%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
3
43%
1
11%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
0
0%
5
56%
76-90
Пропущено
9
8
4 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
1
11%
1
13%
1-15
3
33%
1
13%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
1
11%
2
25%
46-60
1
11%
2
25%
61-75
3
33%
0
0%
76-90
Забито
22
20
8 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 7
3 Не забивали 1
2
9%
2
10%
1-15
4
18%
4
20%
16-30
2
9%
2
10%
31-45
4
18%
2
10%
46-60
6
27%
1
5%
61-75
4
18%
9
45%
76-90
Пропущено
21
19
11 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 9
4
19%
3
16%
1-15
4
19%
2
11%
16-30
3
14%
2
11%
31-45
5
24%
4
21%
46-60
1
5%
3
16%
61-75
4
19%
5
26%
76-90
Результаты последних матчей
Аделаида Юнайтед
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Аделаида Юнайтед - Веллингтон Феникс 2:2 Мельбурн Виктори - Аделаида Юнайтед 2:0 Аделаида Юнайтед - Ньюкасл Джетс 3:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Аделаида Юнайтед 1:0
Аделаида Юнайтед - Брисбен Роар 0:2 Макартур - Аделаида Юнайтед 4:3 Вестерн Юнайтед - Аделаида Юнайтед 1:3 Аделаида Юнайтед - ФК Сидней 1:5 Мельбурн Виктори - Аделаида Юнайтед 1:1 Аделаида Юнайтед - Мельбурн Сити 6:0 Аделаида Юнайтед - Централ Кост Маринерс 3:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Аделаида Юнайтед 5:1 Норткоут Сити - Аделаида Юнайтед 0:2 Централ Кост Маринерс - Аделаида Юнайтед 2:0 Аделаида Юнайтед - Централ Кост Маринерс 1:2 Аделаида Юнайтед - Веллингтон Феникс 2:0 Аделаида Юнайтед - Централ Кост Маринерс 1:4 Перт Глори - Аделаида Юнайтед 4:4 Аделаида Юнайтед - Вестерн Юнайтед 0:1 Аделаида Юнайтед - ФК Сидней 1:1
Макартур
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Макартур - Ньюкасл Джетс 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Макартур 3:1 Перт Глори - Макартур 3:2 Макартур - Веллингтон Феникс 0:3
Себу ФК - Макартур 0:3 ФК Сидней - Макартур 0:2 Макартур - Аделаида Юнайтед 4:3 Макартур - Шан Юнайтед 4:0 Макартур - Мельбурн Виктори 1:1 Мельбурн Сити - Макартур 3:3 Макартур - Пном Пень 5:0 Макартур - Вестерн Юнайтед 1:0 Централ Кост Маринерс - Макартур 1:2 Пном Пень - Макартур 3:0 Макартур - Брисбен Роар 1:1 Макартур - Себу ФК 8:2 Шан Юнайтед - Макартур 0:3 Кэмпбеллтаун Сити - Макартур 2:1 Перт Глори - Макартур 0:4 Макартур - Веллингтон Феникс 0:1
Результаты матчей
Аделаида Юнайтед
Макартур
Точный счет
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:5
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
6:0
1 раз 14%
1:1
3 раза 50%
0:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
4:3
1 раз 17%
Точное количество голов
1
2 раза 29%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
6
1 раз 14%
1
4 раза 67%
0
1 раз 17%
4
1 раз 17%
Точный счет
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
4:3
1 раз 20%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
3
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
3 раза 50%
1
2 раза 33%
3
1 раз 17%
Точный счет
1:1
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
6:0
1 раз 8%
1:1
4 раза 33%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
Точное количество голов
3
4 раза 33%
0
3 раза 25%
1
3 раза 25%
2
1 раз 8%
6
1 раз 8%
1
6 раз 50%
2
3 раза 25%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Аделаида Юнайтед
Макартур
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
51
43
15
34
15
16
15
16
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
23
42
23
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
93
Больше Меньше
111
66
57
57
210
111
111
111
111
- — Выход в 1/2 финала
- — Выход в 1/4 финала
|Мельбурн Виктори
|Форнароли Бруно
|13 (1)
|Перт Глори
|Таггарт Адам
|7 (2)
|Мельбурн Сити
|Макларен Джейми
|7 (1)
|Ньюкасл Джетс
|Стамателопулос Апостолос
|7
|Веллингтон Феникс
|Барбарусес Костас
|6 (3)
|Ньюкасл Джетс
|Стамателопулос Апостолос
|1 4
|Вестерн Юнайтед
|Рисдон Джош
|5
|Макартур
|Беккас Кирин
|5
|Перт Глори
|Кутрумбис Джон
|5
|Мельбурн Виктори
|Родерик Миранда
|1 3