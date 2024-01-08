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  3. Австралия
  4. A-Лига 2023-2024
Тур: 12. Стадион: .
Аделаида Юнайтед
1:1
Конец матча
Макартур
0'
14' Желтая карточка
Беккас Кирин
1:0
16' Гол
Халлоран Бен
24' Желтая карточка
Вуйица Иван
1:1
32' Гол
Жермен Валер
45' Желтая карточка
Стерьовски Майл
63' Желтая карточка
Sanchez Cortes Isaias
63' Желтая карточка
Юрман Мэттью
90'+6
1
Делянов
Джеймс
43
Giuseppe
Bovalina
41
Alexandar
Popovic
4
Анселл
Николас
7
Китто
Райан
8
Sanchez
Cortes
Isaias
22
Танниклифф
Райан
66
Nestor
Irankunda
26
Халлоран
Бен
10
Клаф
Зак
9
Ибусуки
Хироси
12
Курто
Филип
22
Yianni
Nicolaou
6
Ускок
Томислав
4
Юрман
Мэттью
13
Вуйица
Иван
17
Борджес
Рафаэл
15
Беккас
Кирин
8
Jake
Hollman
37
Jed
Drew
10
Давила
Улисес
98
Жермен
Валер
Аделаида Юнайтед
Макартур

История личных встреч

Аделаида Юнайтед
Макартур

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

7 матчей

42.9%
57.1%
3 победы 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

28.6%
57.1%
14.3%
2 победы 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

14.3%
28.6%
57.1%
1 победа 2 ничьи 4 победы

История матчей

4:3
1:0
2:0
1:0
4:1
3:1
4:0

Голы

Всего голов

5
4

Голов в среднем за матч

1.67
1

Среднее время на гол

54
90

Всего голов

14
1

Голов в среднем за матч

3.5
0.33

Среднее время на гол

25
270

Всего голов

19
5

Голов в среднем за матч

2.71
0.71

Тотал матчей

2.5
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6

Среднее время на гол

33
126

Бомбардиры внутри турнира

Аделаида Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Клаф Зак 5 (3) 0.42
Халлоран Бен 4 0.33
Ибусуки Хироси 4 0.33
Бернардо Эспиноса 2 0.17
Nestor Irankunda 1 0.08
_Luka Jovanovic 1 0.08
Giuseppe Bovalina 1 0.08
Танниклифф Райан 1 0.08
Анселл Николас 1 0.08
Alexandar Popovic 1 0.08
Musa Toure 1 0.08
Китто Райан 0 0
Макартур
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Жермен Валер 6 (1) 0.5
Миллар Мэттью 4 0.33
Jake Hollman 4 0.33
Давила Улисес 2 0.17
Беккас Кирин 1 0.08
Борджес Рафаэл 1 0.08
Аугла Али 1 0.08
Льюис Клейтон Рис 0 0
Jed Drew 0 0
Yianni Nicolaou 0 0

Карточки

Аделаида Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Nestor Irankunda 3 1
Sanchez Cortes Isaias 3 0
Танниклифф Райан 2 0
Ибусуки Хироси 2 0
Alexandar Popovic 2 0
Panashe Madanha 2 0
Уорленд Бен 0 1
Хави Лопеc 1 0
Дьюзел Люк 1 0
Jonny Yull 1 0
Musa Toure 1 0
Карл Виарт 1 0
Макартур
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Беккас Кирин 5 0
Аспропотамитис Джонатан 4 0
Льюис Клейтон Рис 4 0
Юрман Мэттью 3 0
Жермен Валер 3 0
Yianni Nicolaou 3 0
Стерьовски Майл 2 0
Давила Улисес 2 0
Борджес Рафаэл 2 0
Да Силва Даниэль 1 0
Вуйица Иван 1 0
Ускок Томислав 1 0
Аугла Али 1 0
Jake Hollman 1 0
Isaac Hovar 1 0
Oliver Jones 1 0

Результаты матчей

Аделаида Юнайтед
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Макартур
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

4
7
Аделаида Юнайтед
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Макартур
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

7
3

Упущенные победы

4
9
Аделаида Юнайтед
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
Макартур
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

9
4

Упущенные победы

8
16

Голы по времени матча

Забито

15
11
5 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 3
6 Не забивали 6
2
13%
0
0%
1-15
2
13%
3
27%
16-30
1
7%
2
18%
31-45
1
7%
1
9%
46-60
5
33%
1
9%
61-75
4
27%
4
36%
76-90

Пропущено

12
11
7 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
3
25%
2
18%
1-15
1
8%
1
9%
16-30
3
25%
0
0%
31-45
4
33%
2
18%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
1
8%
5
45%
76-90

Забито

7
9
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 4
9 Не забивали 7
0
0%
2
22%
1-15
2
29%
1
11%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
3
43%
1
11%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
0
0%
5
56%
76-90

Пропущено

9
8
4 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
1
11%
1
13%
1-15
3
33%
1
13%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
1
11%
2
25%
46-60
1
11%
2
25%
61-75
3
33%
0
0%
76-90

Забито

22
20
8 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 7
3 Не забивали 1
2
9%
2
10%
1-15
4
18%
4
20%
16-30
2
9%
2
10%
31-45
4
18%
2
10%
46-60
6
27%
1
5%
61-75
4
18%
9
45%
76-90

Пропущено

21
19
11 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 9
4
19%
3
16%
1-15
4
19%
2
11%
16-30
3
14%
2
11%
31-45
5
24%
4
21%
46-60
1
5%
3
16%
61-75
4
19%
5
26%
76-90

Результаты последних матчей

Аделаида Юнайтед
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Аделаида Юнайтед - Веллингтон Феникс 2:2 Мельбурн Виктори - Аделаида Юнайтед 2:0 Аделаида Юнайтед - Ньюкасл Джетс 3:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Аделаида Юнайтед 1:0
Аделаида Юнайтед - Брисбен Роар 0:2 Макартур - Аделаида Юнайтед 4:3 Вестерн Юнайтед - Аделаида Юнайтед 1:3 Аделаида Юнайтед - ФК Сидней 1:5 Мельбурн Виктори - Аделаида Юнайтед 1:1 Аделаида Юнайтед - Мельбурн Сити 6:0 Аделаида Юнайтед - Централ Кост Маринерс 3:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Аделаида Юнайтед 5:1 Норткоут Сити - Аделаида Юнайтед 0:2 Централ Кост Маринерс - Аделаида Юнайтед 2:0 Аделаида Юнайтед - Централ Кост Маринерс 1:2 Аделаида Юнайтед - Веллингтон Феникс 2:0 Аделаида Юнайтед - Централ Кост Маринерс 1:4 Перт Глори - Аделаида Юнайтед 4:4 Аделаида Юнайтед - Вестерн Юнайтед 0:1 Аделаида Юнайтед - ФК Сидней 1:1
Макартур
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Макартур - Ньюкасл Джетс 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Макартур 3:1 Перт Глори - Макартур 3:2 Макартур - Веллингтон Феникс 0:3
Себу ФК - Макартур 0:3 ФК Сидней - Макартур 0:2 Макартур - Аделаида Юнайтед 4:3 Макартур - Шан Юнайтед 4:0 Макартур - Мельбурн Виктори 1:1 Мельбурн Сити - Макартур 3:3 Макартур - Пном Пень 5:0 Макартур - Вестерн Юнайтед 1:0 Централ Кост Маринерс - Макартур 1:2 Пном Пень - Макартур 3:0 Макартур - Брисбен Роар 1:1 Макартур - Себу ФК 8:2 Шан Юнайтед - Макартур 0:3 Кэмпбеллтаун Сити - Макартур 2:1 Перт Глори - Макартур 0:4 Макартур - Веллингтон Феникс 0:1

Результаты матчей

Аделаида Юнайтед
Макартур

Точный счет

0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:5
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
6:0
1 раз 14%
1:1
3 раза 50%
0:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
4:3
1 раз 17%

Точное количество голов

1
2 раза 29%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
6
1 раз 14%
1
4 раза 67%
0
1 раз 17%
4
1 раз 17%

Точный счет

1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
4:3
1 раз 20%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
3
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
3 раза 50%
1
2 раза 33%
3
1 раз 17%

Точный счет

1:1
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
6:0
1 раз 8%
1:1
4 раза 33%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%

Точное количество голов

3
4 раза 33%
0
3 раза 25%
1
3 раза 25%
2
1 раз 8%
6
1 раз 8%
1
6 раз 50%
2
3 раза 25%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Аделаида Юнайтед
Макартур

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
5
1
4
3
1.5
1
5
3
4
2.5
1
5
1
6
3.5
1
5
1
6
4.5
1
6
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
2
3
1.5
4
2
2
3
2.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
3
0.5
Больше Меньше
11
1
6
6
1.5
5
7
5
7
2.5
2
10
1
11
3.5
1
11
1
11
4.5
1
11
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мельбурн Виктори
 11 6 5 0 24 - 13 23
2.
Веллингтон Феникс
 11 6 3 2 18 - 12 21
3.
Вестерн Сидней Уондерерс
 11 5 3 3 19 - 12 18
4.
Мельбурн Сити
 11 5 3 3 23 - 18 18
5.
Централ Кост Маринерс
 11 5 2 4 22 - 17 17
6.
Макартур
 12 4 5 3 19 - 20 17
7.
ФК Сидней
 11 5 0 6 17 - 20 15
8.
Аделаида Юнайтед
 12 4 3 5 23 - 20 15
9.
Брисбен Роар
 11 4 2 5 17 - 25 14
10.
Ньюкасл Джетс
 11 3 4 4 18 - 20 13
11.
Перт Глори
 11 2 2 7 18 - 24 8
12.
Вестерн Юнайтед
 11 2 0 9 8 - 25 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Вестерн Сидней Уондерерс
 7 4 1 2 14 - 6 13
2.
Веллингтон Феникс
 5 4 0 1 10 - 6 12
3.
Мельбурн Виктори
 5 3 2 0 12 - 5 11
4.
Аделаида Юнайтед
 7 3 2 2 16 - 11 11
5.
Централ Кост Маринерс
 6 3 1 2 15 - 9 10
6.
ФК Сидней
 6 3 0 3 10 - 10 9
7.
Мельбурн Сити
 6 2 3 1 17 - 9 9
8.
Макартур
 6 2 3 1 8 - 9 9
9.
Перт Глори
 5 2 1 2 10 - 9 7
10.
Брисбен Роар
 5 2 1 2 8 - 8 7
11.
Ньюкасл Джетс
 4 1 2 1 6 - 6 5
12.
Вестерн Юнайтед
 5 1 0 4 4 - 8 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мельбурн Виктори
 6 3 3 0 12 - 8 12
2.
Мельбурн Сити
 5 3 0 2 6 - 9 9
3.
Веллингтон Феникс
 6 2 3 1 8 - 6 9
4.
Макартур
 6 2 2 2 11 - 11 8
5.
Ньюкасл Джетс
 7 2 2 3 12 - 14 8
6.
Централ Кост Маринерс
 5 2 1 2 7 - 8 7
7.
Брисбен Роар
 6 2 1 3 9 - 17 7
8.
ФК Сидней
 5 2 0 3 7 - 10 6
9.
Вестерн Сидней Уондерерс
 4 1 2 1 5 - 6 5
10.
Аделаида Юнайтед
 5 1 1 3 7 - 9 4
11.
Вестерн Юнайтед
 6 1 0 5 4 - 17 3
12.
Перт Глори
 6 0 1 5 8 - 15 1
  • — Выход в 1/2 финала
  • — Выход в 1/4 финала

Топ бомбардиров
Мельбурн Виктори Форнароли Бруно 13 (1)
Перт Глори Таггарт Адам 7 (2)
Мельбурн Сити Макларен Джейми 7 (1)
Ньюкасл Джетс Стамателопулос Апостолос 7
Веллингтон Феникс Барбарусес Костас 6 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Ньюкасл Джетс Стамателопулос Апостолос 1 4
Вестерн Юнайтед Рисдон Джош 5
Макартур Беккас Кирин 5
Перт Глори Кутрумбис Джон 5
Мельбурн Виктори Родерик Миранда 1 3
Весь список
  • 74'
    Raphael Borges Rodrigues уходит с поля. Аугла Али выходит вместо него
  • 63'
    Юрман Мэттью получил желтую карточку от судьи
  • 63'
    Isaias получил желтую карточку от судьи
  • 46'
    Анселл Николас уходит с поля. Jonny Yull выходит вместо него
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 47'
    Стерьовски Майл получил желтую карточку от судьи
  • 39'
    Nestor Irankunda получил желтую карточку от судьи
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