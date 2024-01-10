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АЕК
0:0
Перерыв
Арис Салоники
0'
33' Желтая карточка
Сулейманов Магомед-Шапи

Ход матча

33'
 
Сулейманов Магомед-Шапи
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
АЕК
Ничья
Арис Салоники
6.50
4.28
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7.21
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Все Коэффициенты
30
Атанасиадис
Гиоргос
29
Сидибе
Джибриль
24
Митоглу
Герасимос
4
Шиманьски
Дамиан
17
Пилиос
Ставрос
19
Элиассон
Никлас
6
Йонссон
Йенс
10
Цубер
Стивен
13
Пинеда
Орбелин
14
Понсе
Эсекель
70
Писарро
Родольфо
23
Хулиан
Диас
22
Одубаджо
Мозес
4
Фабиано
Лейсманн
14
Брабец
Якуб
33
Монтойя
Мартин
30
Мвондо
Жан
20
Джурасек
Невен
93
Сулейманов
Магомед-Шапи
16
Дарида
Владимир
11
Саверио
Кике
80
Морон
Лоренцо
АЕК
Арис Салоники

История личных встреч

АЕК
Арис Салоники

22 матча

77.3%
22.7%
3.5527136788005E-15%
17 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
45.5%
4.5%
11 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

68.2%
27.3%
4.5%
15 побед 6 ничьих 0 побед

15 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 10 побед

Первый тайм

53.3%
46.7%
0 побед 8 ничьих 8 побед

Второй тайм

40%
60%
0 побед 6 ничьих 10 побед

37 матчей

45.9%
27%
27.1%
17 побед 10 ничьих 10 побед

Первый тайм

29.7%
48.6%
21.7%
11 побед 18 ничьих 8 побед

Второй тайм

40.5%
32.4%
27.1%
15 побед 12 ничьих 10 побед

История матчей

С
1:0
С
1:2
С
3:1
С
3:0
С
0:2
ТМК
1:0
С
3:2
С
1:2
С
2:1
С
2:1
С
0:0
С
1:3
С
0:2
С
0:1
С
1:4
К
2:2
С
2:2
К
2:1
С
0:1
С
1:1
С
2:0
С
4:0
С
1:1
С
1:1
С
1:0
С
3:0
С
1:2
С
0:4
С
1:1
С
4:2
С
1:0
С
1:1
С
0:1
С
1:1
С
4:0
С
1:0
С
1:1

Голы

Всего голов

31
26

Голов в среднем за матч

1.63
1.53

Среднее время на гол

55
58

Всего голов

22
17

Голов в среднем за матч

1.22
0.85

Среднее время на гол

73
105

Всего голов

53
43

Голов в среднем за матч

1.43
1.16

Тотал матчей

2.5
36
Больше 97%
Меньше 3%
1
28
Больше 76%
Меньше 24%
9
18
Больше 49%
Меньше 51%
19
10
Больше 27%
Меньше 73%
27
3
Больше 8%
Меньше 92%
34
1
Больше 3%
Меньше 97%
36

Среднее время на гол

62
77

Бомбардиры внутри турнира

Карточки

АЕК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Арис Салоники
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сулейманов Магомед-Шапи 1 0

Результаты последних матчей

АЕК
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Олимпиакос - АЕК 1:2 АЕК - Волос 3:0 Пансерраикос - АЕК 2:2 Панетоликос - АЕК 2:2
Аякс - АЕК 3:1 АЕК - Арис Салоники 1:0 АЕК - Брайтон 0:1 ПАС Янина - АЕК 0:1 АЕК - Ламия 3:0 АЕК - Марсель 0:2 Кифисиас - АЕК 1:1 АЕК - ПАОК 2:0 Марсель - АЕК 3:1 Астерас - АЕК 0:3 АЕК - Панетоликос 3:0 АЕК - Аякс 1:1 ОФИ - АЕК 2:0 АЕК - Атромитос 2:1 Панатинаикос - АЕК 1:2 Брайтон - АЕК 2:3
Арис Салоники
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Арис Салоники - ПАОК 2:1 Астерас - Арис Салоники 3:2 Арис Салоники - Ламия 2:2 Арис Салоники - ОФИ 1:0
АЕК - Арис Салоники 1:0 Арис Салоники - Панатинаикос 2:0 Волос - Арис Салоники 0:2 Арис Салоники - Атромитос 1:3 Арис Салоники - ПАС Янина 2:0 Арис Салоники - Пансерраикос 1:0 Арис Салоники - Кифисиас 1:1 Олимпиакос - Арис Салоники 4:1 Арис Салоники - Панетоликос 3:0 ПАОК - Арис Салоники 0:0 Арис Салоники - Астерас 3:2 Ламия - Арис Салоники 1:0 ОФИ - Арис Салоники 3:2 Динамо Киев - Арис Салоники 2:1 Арис Салоники - Динамо Киев 1:0 Арис Салоники - Арарат-Армения 1:0
1/8 финала
3 Панетоликос
2 Каллитея
1 Лариса
1 Атромитос
3 ОФИ
1 Кифисиас
1 Левадиакос
1 Ники Волоу
АЕК
Арис Салоники
Панатинаикос
Олимпиакос
1 Астерас
3 Пансерраикос
3 ПАОК
0 Волос
1/4 финала
?
?
?
?
?
?
Пансерраикос
ПАОК
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Пансерраикос Алексич Коста 3
ОФИ Тораль Хон 2
Астерас Vasilios Mantzis 2
ОФИ Harold Mosquera 2
Пансерраикос Alexandros Maskanakis 2
Весь список

Топ нарушителей
ОФИ Мельядо Мигель 1 1
Астерас Диарра Юба 1 1
ПАОК Шваб Штефан 1
Ботия Альберто 1
ПАОК Виейринья 1
Весь список
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  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 33'
    Сулейманов Магомед-Шапи получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
АЕК
Ничья
Арис Салоники
6.50
4.28
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7.21
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Где смотреть матч АЕК 0:0 Арис Салоники онлайн

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