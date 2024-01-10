0:0
Конец матча
Ход матча
Прогноз на матч от Liveresult
10
Цубер
Стивен
23
Хулиан
Диас
14
Брабец
Якуб
30
Мвондо
Жан
11
Саверио
Кике
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Цубер СтивенПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
12 Рота ЛазаросЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Альмейда Матиас
- Основной состав
-
23 Хулиан ДиасВратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Брабец ЯкубЗащитник
- Защитник
-
30 Мвондо ЖанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Саверио КикеПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
92 Роуз ЛиндсиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Пардо РубенПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Apostolos Mantzios
История личных встреч
АЕК
Арис Салоники
22 матча
77.3%
22.7%
3.5527136788005E-15%
17 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
45.5%
4.5%
11 побед 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
68.2%
27.3%
4.5%
15 побед 6 ничьих 0 побед
15 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 10 побед
Первый тайм
53.3%
46.7%
0 побед 8 ничьих 8 побед
Второй тайм
40%
60%
0 побед 6 ничьих 10 побед
37 матчей
45.9%
27%
27.1%
17 побед 10 ничьих 10 побед
Первый тайм
29.7%
48.6%
21.7%
11 побед 18 ничьих 8 побед
Второй тайм
40.5%
32.4%
27.1%
15 побед 12 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
31
26
Голов в среднем за матч
1.63
1.53
Среднее время на гол
55
58
Всего голов
22
17
Голов в среднем за матч
1.22
0.85
Среднее время на гол
73
105
Всего голов
53
43
Голов в среднем за матч
1.43
1.16
Тотал матчей
2.5
36
Больше 97%
Меньше 3%
1
28
Больше 76%
Меньше 24%
9
18
Больше 49%
Меньше 51%
19
10
Больше 27%
Меньше 73%
27
3
Больше 8%
Меньше 92%
34
1
Больше 3%
Меньше 97%
36
Среднее время на гол
62
77
Бомбардиры внутри турнира
Карточки
АЕК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Арис Салоники
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сулейманов Магомед-Шапи
|1
|0
Результаты последних матчей
АЕК
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Олимпиакос - АЕК 1:2 АЕК - Волос 3:0 Пансерраикос - АЕК 2:2 Панетоликос - АЕК 2:2
Аякс - АЕК 3:1 АЕК - Арис Салоники 1:0 АЕК - Брайтон 0:1 ПАС Янина - АЕК 0:1 АЕК - Ламия 3:0 АЕК - Марсель 0:2 Кифисиас - АЕК 1:1 АЕК - ПАОК 2:0 Марсель - АЕК 3:1 Астерас - АЕК 0:3 АЕК - Панетоликос 3:0 АЕК - Аякс 1:1 ОФИ - АЕК 2:0 АЕК - Атромитос 2:1 Панатинаикос - АЕК 1:2 Брайтон - АЕК 2:3
Арис Салоники
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Арис Салоники - ПАОК 2:1 Астерас - Арис Салоники 3:2 Арис Салоники - Ламия 2:2 Арис Салоники - ОФИ 1:0
АЕК - Арис Салоники 1:0 Арис Салоники - Панатинаикос 2:0 Волос - Арис Салоники 0:2 Арис Салоники - Атромитос 1:3 Арис Салоники - ПАС Янина 2:0 Арис Салоники - Пансерраикос 1:0 Арис Салоники - Кифисиас 1:1 Олимпиакос - Арис Салоники 4:1 Арис Салоники - Панетоликос 3:0 ПАОК - Арис Салоники 0:0 Арис Салоники - Астерас 3:2 Ламия - Арис Салоники 1:0 ОФИ - Арис Салоники 3:2 Динамо Киев - Арис Салоники 2:1 Арис Салоники - Динамо Киев 1:0 Арис Салоники - Арарат-Армения 1:0
1/8 финала
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
|Пансерраикос
|Алексич Коста
|3
|ОФИ
|Тораль Хон
|2
|Астерас
|Vasilios Mantzis
|2
|ОФИ
|Harold Mosquera
|2
|Пансерраикос
|Alexandros Maskanakis
|2
|ОФИ
|Мельядо Мигель
|1 1
|Астерас
|Диарра Юба
|1 1
|ПАОК
|Шваб Штефан
|1
|Ботия Альберто
|1
|ПАОК
|Виейринья
|1