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  4. Кубок 2023-2024
Пансерраикос
1:1
Конец матча
Астерас
0'
5' Желтая карточка
Dino Grozdanic
8' Желтая карточка
Диарра Юба
0:1
16' Гол
Vasilios Mantzis
44' Желтая карточка
Пилеас Костас
52' Желтая карточка
Вальенте Хосе
1:1
55' Гол
Алексич Коста
66' Вторая желтая карточка
Диарра Юба
90' Желтая карточка
Гоцаманидис Николаос
90'+4
13
Кацикас
Панайотис
27
Данкерлёй
Дамил
25
Гоцаманидис
Николаос
8
Konstantinos
Thimianis
3
Stavros
Petravrakis
6
Angelos
Ikonomou
69
Maximiliano
Moreira
23
Marios
Sofianos
21
Мургос
Саввас
22
Вулери
Каин
19
Бетанкор
Хефте
70
Nikolaos
Grammatikakis
12
Кармона
Давид
30
Dino
Grozdanic
45
Христопулос
Яннис
29
Альварес
Федерико
6
Вальенте
Хосе
69
Алагбе
Олуватобилоба
20
Калцас
Никос
24
Диарра
Юба
21
Сурлис
Василиос
14
Vasilios
Mantzis
Пансерраикос
Астерас

История личных встреч

Пансерраикос
Астерас

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

75%
50%
3 победы 2 ничьи 0 побед

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы

8 матчей

37.5%
12.5%
50%
3 победы 1 ничья 4 победы

Первый тайм

25%
37.5%
37.5%
2 победы 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 2 победы

История матчей

К
0:2
С
1:0
ТМК
1:2
ТМК
3:1
С
0:1
С
0:2
С
3:0
С
0:0

Голы

Всего голов

0
7

Голов в среднем за матч

0
1.17

Среднее время на гол

0
77

Всего голов

8
1

Голов в среднем за матч

1.33
0.5

Среднее время на гол

67
180

Всего голов

8
8

Голов в среднем за матч

1
1

Тотал матчей

2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
1
Больше 13%
Меньше 88%
7

Среднее время на гол

90
90

Бомбардиры внутри турнира

Пансерраикос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Алексич Коста 3 0.75
Alexandros Maskanakis 2 0.5
Mathias Tomas 1 0.25
Marios Sofianos 1 0.25
Машарипов Джалолиддин 0 0
Хадзистравос Зисис 0 0
Астерас
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Vasilios Mantzis 2 0.67
Рехис Франсеск 1 0.33
Juan Bautista Miritello 1 0.33

Карточки

Пансерраикос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Делияннидис Панайотис 1 0
Пилеас Костас 1 0
Konstantinos Thimianis 1 0
Алексич Коста 1 0
Гоцаманидис Николаос 1 0
Астерас
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Диарра Юба 1 1
Мунафо Хуан 1 0
Калцас Никос 1 0
Вальенте Хосе 1 0
Алагбе Олуватобилоба 1 0
Juan Bautista Miritello 1 0
Nikolaos Zouglis 1 0
Dino Grozdanic 1 0

Результаты матчей

Пансерраикос
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Астерас
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

1
1
Пансерраикос
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Астерас
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

6
0
Пансерраикос
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Астерас
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

7
1

Голы по времени матча

Забито

1
4
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

6
0
3 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 0
1 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
50%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

7
4
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
3
43%
0
0%
31-45
2
29%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Пропущено

1
4
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Пансерраикос
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Пансерраикос - Кифисиас 1:1 Панетоликос - Пансерраикос 3:2 Пансерраикос - АЕК 2:2 Пансерраикос - Олимпиакос 0:1
Астерас - Пансерраикос 0:2 Астерас - Пансерраикос 1:0 Волос - Пансерраикос 1:0 ПАОК - Пансерраикос 5:0 Атромитос - Пансерраикос 1:1 Пансерраикос - ОФИ 2:1 Панатинаикос - Пансерраикос 5:0 Арис Салоники - Пансерраикос 1:0 Микрасиатикос - Пансерраикос 0:2 Астерас Кайсарианис - Пансерраикос 0:2 Пансерраикос - ПАС Янина 3:2 Пансерраикос - Ламия 2:0 Кифисиас - Пансерраикос 4:4 Пансерраикос - Панетоликос 1:1 АЕК - Пансерраикос 1:1 Олимпиакос - Пансерраикос 2:0
Астерас
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
ПАС Янина - Астерас 2:1 Астерас - Арис Салоники 3:2 ОФИ - Астерас 0:2 Астерас - ПАОК 1:4
Астерас - Пансерраикос 0:2 Астерас - Пансерраикос 1:0 Кифисиас - Астерас 1:3 Астерас - Олимпиакос 0:2 Панетоликос - Астерас 0:1 Астерас - Ламия 0:1 Астерас - АЕК 0:3 Кампаниакос Халастрас - Астерас 1:3 Атромитос - Астерас 0:0 Астерас - Панатинаикос 1:4 Волос - Астерас 1:2 Астерас - ПАС Янина 2:2 Арис Салоники - Астерас 3:2 Астерас - ОФИ 3:0 ПАОК - Астерас 3:0 Астерас - Пансерраикос 1:2

Результаты матчей

Пансерраикос
Астерас

Точный счет

1:1
1 раз 100%
0:2
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

0:2
3 раза 100%
1:1
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%

Точное количество голов

2
3 раза 100%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

0:2
3 раза 75%
1:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%

Точное количество голов

2
3 раза 75%
1
1 раз 25%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Пансерраикос
Астерас

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
1.5
Больше Меньше
1
2
1/8 финала
1 Астерас
3 Пансерраикос
3 Панетоликос
2 Каллитея
1 Лариса
1 Атромитос
3 ОФИ
1 Кифисиас
1 Левадиакос
1 Ники Волоу
1 ПАОК
0 Волос
АЕК
Арис Салоники
Панатинаикос
Олимпиакос
1/4 финала
?
?
?
?
?
?
?
?
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Пансерраикос Алексич Коста 3
ОФИ Тораль Хон 2
Астерас Vasilios Mantzis 2
ОФИ Harold Mosquera 2
Пансерраикос Alexandros Maskanakis 2
Весь список

Топ нарушителей
ОФИ Мельядо Мигель 1 1
Астерас Диарра Юба 1 1
Ботия Альберто 1
ПАОК Виейринья 1
ПАОК Мейте Суалихо 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 44'
    Пилеас Костас получил желтую карточку от судьи
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