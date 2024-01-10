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Панатинаикос
1:1
Конец матча
Олимпиакос
0'
10' Желтая карточка
Александропулос Сотириос
0:1
45' Гол
Александропулос Сотириос
1:1
65' Гол
Иоаннидис Фотис
72' Желтая карточка
Иоаннидис Фотис
86' Желтая карточка
Рецос Панайотис
88' Желтая карточка
Камара Мохамед
90' Желтая карточка
Вербич Беньямин
90'+5

Ход матча

10'
 
Александропулос Сотириос
38'
Мансини Даниэль
Джуричич Филип
 
45'
0:1
Александропулос Сотириос
46'
Шпорар Андраж
Бернард Дуарте
 
46'
Вербич Беньямин
Канталапьерда Аитор
 
56'
 
Поденсе Даниэл
Ричардс Омар
60'
Вагианнидис Георгиос
Перес Рубен
 
60'
 
Камара Мохамед
Александропулос Сотириос
61'
 
Кини Марин
Ортега Франсиско
65'
Иоаннидис Фотис
(Мансини Даниэль)
1:1
72'
Иоаннидис Фотис
 
73'
 
Йоветич Стеван
Масурас Гиоргос
73'
 
Фортунис Костас
Франсиско Мартинес
86'
 
Рецос Панайотис
88'
 
Камара Мохамед
90'
Вербич Беньямин
 
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
12
Лодыгин
Юрий
27
Котсирас
Яннис
55
Виллиан
Арао
21
Едвай
Тин
25
Младенович
Филип
16
Гнезда-Черин
Адам
4
Перес
Рубен
22
Канталапьерда
Аитор
31
Джуричич
Филип
10
Бернард
Дуарте
7
Иоаннидис
Фотис
1
Пасхалакис
Александрос
23
Марсело
Родиней
45
Рецос
Панайотис
74
Нтои
Андреас-Ричардос
3
Ортега
Франсиско
32
Эссе
Сантьяго
15
Александропулос
Сотириос
19
Масурас
Гиоргос
20
Карвалью
Жоау
27
Ричардс
Омар
29
Франсиско
Мартинес
Панатинаикос
Олимпиакос

История личных встреч

Панатинаикос
Олимпиакос

16 матчей

62.5%
37.5%
10 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

43.8%
56.3%
7 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

43.8%
56.3%
7 побед 9 ничьих 0 побед

23 матча

34.8%
65.2%
0 побед 8 ничьих 15 побед

Первый тайм

56.5%
43.5%
0 побед 13 ничьих 10 побед

Второй тайм

47.8%
52.2%
0 побед 11 ничьих 12 побед

39 матчей

25.6%
35.9%
38.5%
10 побед 14 ничьих 15 побед

Первый тайм

17.9%
56.4%
25.7%
7 побед 22 ничьи 10 побед

Второй тайм

17.9%
51.3%
30.8%
7 побед 20 ничьих 12 побед

История матчей

С
0:3
С
1:0
С
2:0
С
0:0
С
1:1
С
1:2
С
1:0
С
0:0
С
0:0
С
1:4
С
3:1
С
2:1
С
1:0
С
0:0
С
3:0
С
1:0
С
1:1
С
1:1
С
1:1
С
1:0
С
1:0
С
3:0
С
3:1
С
0:3
С
2:1
С
1:0
С
0:3
С
0:1
С
1:1
С
2:2
С
1:1
С
2:1
С
2:1
С
0:1
С
2:0
С
0:0
С
0:0
К
4:0
С
1:1

Голы

Всего голов

16
16

Голов в среднем за матч

0.94
0.73

Среднее время на гол

95
123

Всего голов

30
16

Голов в среднем за матч

1.36
0.94

Среднее время на гол

66
95

Всего голов

46
32

Голов в среднем за матч

1.18
0.82

Тотал матчей

2.5
33
Больше 85%
Меньше 15%
6
24
Больше 62%
Меньше 38%
15
15
Больше 38%
Меньше 62%
24
5
Больше 13%
Меньше 87%
34
1
Больше 3%
Меньше 97%
38

Среднее время на гол

76
109

Бомбардиры внутри турнира

Панатинаикос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Иоаннидис Фотис 1 1
Мансини Даниэль 0 0
Олимпиакос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Александропулос Сотириос 1 1

Карточки

Панатинаикос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вербич Беньямин 1 0
Иоаннидис Фотис 1 0
Олимпиакос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рецос Панайотис 1 0
Камара Мохамед III 1 0
Александропулос Сотириос 1 0

Результаты матчей

Панатинаикос
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Олимпиакос
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
1
Панатинаикос
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Олимпиакос
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
1

Голы по времени матча

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Панатинаикос
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Панатинаикос - Панетоликос 2:1 Панатинаикос - ПАС Янина 2:0 Волос - Панатинаикос 0:3 Атромитос - Панатинаикос 3:2
Панатинаикос - Маккаби Хайфа 1:2 Панатинаикос - ОФИ 4:0 Вильярреал - Панатинаикос 3:2 Арис Салоники - Панатинаикос 2:0 Кифисиас - Панатинаикос 0:1 Ренн - Панатинаикос 3:1 Ламия - Панатинаикос 1:2 Панатинаикос - Пансерраикос 5:0 Панатинаикос - Ренн 1:2 Олимпиакос - Панатинаикос 0:3 Панатинаикос - Атромитос 5:0 Маккаби Хайфа - Панатинаикос 0:0 Панатинаикос - ПАОК 2:2 Астерас - Панатинаикос 1:4 Панатинаикос - АЕК 1:2 Панатинаикос - Вильярреал 2:0
Олимпиакос
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Олимпиакос - АЕК 1:2 Ламия - Олимпиакос 1:0 Атромитос - Олимпиакос 0:0 Пансерраикос - Олимпиакос 0:1
Олимпиакос - Бачка-Топола 5:2 Волос - Олимпиакос 2:2 Фрайбург - Олимпиакос 5:0 Олимпиакос - Панетоликос 3:1 Астерас - Олимпиакос 0:2 Вест Хэм - Олимпиакос 1:0 Олимпиакос - ПАОК 2:4 ОФИ - Олимпиакос 0:2 Олимпиакос - Вест Хэм 2:1 Олимпиакос - Панатинаикос 0:3 Бачка-Топола - Олимпиакос 2:2 ПАС Янина - Олимпиакос 0:3 Олимпиакос - Арис Салоники 4:1 Олимпиакос - Кифисиас 4:0 Олимпиакос - Фрайбург 2:3 АЕК - Олимпиакос 1:1

Результаты матчей

Панатинаикос
Олимпиакос

Точный счет

1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Панатинаикос
Олимпиакос

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

1/8 финала
3 Панетоликос
2 Каллитея
1 Лариса
1 Атромитос
3 ОФИ
1 Кифисиас
1 Левадиакос
1 Ники Волоу
0 АЕК
0 Арис Салоники
1 Панатинаикос
1 Олимпиакос
1 Астерас
3 Пансерраикос
3 ПАОК
0 Волос
1/4 финала
?
?
?
?
?
?
Пансерраикос
ПАОК
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Пансерраикос Алексич Коста 3
ОФИ Тораль Хон 2
Астерас Vasilios Mantzis 2
ОФИ Harold Mosquera 2
Пансерраикос Alexandros Maskanakis 2
Весь список

Топ нарушителей
ОФИ Мельядо Мигель 1 1
Астерас Диарра Юба 1 1
ПАОК Шваб Штефан 1
Ботия Альберто 1
ПАОК Виейринья 1
Весь список
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