  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Австралия
  4. A-Лига 2023-2024
Тур: 27. Стадион: .
Макартур
3:3
Конец матча
Вестерн Юнайтед
0'
0:1
3' Гол
Benjamin Garuccio
1:1
32' Гол
Давила Улисес
49' Желтая карточка
Имаи Томоки
2:1
51' Гол
Давила Улисес
66' Желтая карточка
Рисдон Джош
71' Желтая карточка
Kealey Adamson
2:2
74' Гол
Daniel Penha
76' Желтая карточка
Жермен Валер
2:3
85' Гол
Daniel Penha
86' Желтая карточка
Daniel Penha
3:3
90' Гол
Давила Улисес
90'+7
12
Курто
Филип
20
Kealey
Adamson
6
Ускок
Томислав
4
Юрман
Мэттью
13
Вуйица
Иван
8
Jake
Hollman
23
Льюис
Клейтон
Рис
37
Jed
Drew
10
Давила
Улисес
36
Аугла
Али
98
Жермен
Валер
1
Хьюард-Белль
Том
19
Рисдон
Джош
6
Имаи
Томоки
27
Тратт
Джейкоб
17
Benjamin
Garuccio
8
Уэлс
Лаклан
32
Тергейт
Ангус
10
Луштица
Стивен
39
Matthew
Grimaldi
11
Daniel
Penha
9
Michael
Ruhs
Макартур
Вестерн Юнайтед

История личных встреч

Макартур
Вестерн Юнайтед

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

8 матчей

37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

25%
25%
50%
2 победы 2 ничьи 4 победы

История матчей

1:0
2:2
1:1
2:0
2:2
1:2
2:1
4:1

Голы

Всего голов

7
4

Голов в среднем за матч

1.75
1

Среднее время на гол

51
90

Всего голов

8
5

Голов в среднем за матч

2
1.25

Среднее время на гол

45
72

Всего голов

15
9

Голов в среднем за матч

1.88
1.13

Тотал матчей

2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
1
Больше 13%
Меньше 88%
7

Среднее время на гол

48
80

Бомбардиры внутри турнира

Макартур
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Жермен Валер 6 (1) 0.46
Давила Улисес 5 0.38
Миллар Мэттью 4 0.31
Jake Hollman 4 0.31
Беккас Кирин 1 0.08
Борджес Рафаэл 1 0.08
Аугла Али 1 0.08
Льюис Клейтон Рис 0 0
Jed Drew 0 0
Скотадис Джерри 0 0
Yianni Nicolaou 0 0
Kealey Adamson 0 0
Вестерн Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Daniel Penha 3 (1) 0.25
Уэлс Лаклан 2 0.17
Рисдон Джош 1 0.08
Тергейт Ангус 1 0.08
Matthew Grimaldi 1 0.08
Benjamin Garuccio 1 0.08
Michael Ruhs 1 0.08
Noah Botic 1 (1) 0.08
Наджарин Рами 0 0

Карточки

Макартур
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Беккас Кирин 5 0
Жермен Валер 4 0
Аспропотамитис Джонатан 4 0
Льюис Клейтон Рис 4 0
Юрман Мэттью 3 0
Yianni Nicolaou 3 0
Стерьовски Майл 2 0
Давила Улисес 2 0
Борджес Рафаэл 2 0
Да Силва Даниэль 1 0
Вуйица Иван 1 0
Ускок Томислав 1 0
Аугла Али 1 0
Jake Hollman 1 0
Isaac Hovar 1 0
Oliver Jones 1 0
Kealey Adamson 1 0
Вестерн Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рисдон Джош 6 0
Луштица Стивен 3 0
Daniel Penha 3 0
John Aloisi 1 1
Имаи Томоки 2 0
Тратт Джейкоб 2 0
Benjamin Garuccio 1 0
Тергейт Ангус 1 0
Matthew Grimaldi 1 0

Результаты матчей

Макартур
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Вестерн Юнайтед
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

7
5
Макартур
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Вестерн Юнайтед
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

6
7

Упущенные победы

8
2
Макартур
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
15% (2)
54% (7)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
Вестерн Юнайтед
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

9
8

Упущенные победы

15
7

Голы по времени матча

Забито

12
7
4 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 3
7 Не забивали 9
2
17%
2
29%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
2
17%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
6
50%
3
43%
76-90

Пропущено

11
20
5 В 1-м тайме 13
6 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 7
2
18%
4
20%
1-15
1
9%
3
15%
16-30
2
18%
6
30%
31-45
2
18%
2
10%
46-60
3
27%
1
5%
61-75
1
9%
4
20%
76-90

Забито

11
4
5 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 1
7 Не забивали 9
0
0%
1
25%
1-15
3
27%
0
0%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
1
9%
1
25%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
4
36%
2
50%
76-90

Пропущено

11
8
3 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
2
18%
0
0%
1-15
1
9%
1
13%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
2
18%
2
25%
46-60
1
9%
2
25%
61-75
5
45%
2
25%
76-90

Забито

23
11
9 В 1-м тайме 3
14 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 4
1 Не забивали 6
2
9%
3
27%
1-15
4
17%
0
0%
16-30
3
13%
0
0%
31-45
3
13%
2
18%
46-60
1
4%
1
9%
61-75
10
43%
5
45%
76-90

Пропущено

22
28
8 В 1-м тайме 15
14 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 12
4
18%
4
14%
1-15
2
9%
4
14%
16-30
2
9%
7
25%
31-45
4
18%
4
14%
46-60
4
18%
3
11%
61-75
6
27%
6
21%
76-90

Результаты последних матчей

Макартур
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Аделаида Юнайтед - Макартур 1:1 Макартур - Ньюкасл Джетс 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Макартур 3:1 Перт Глори - Макартур 3:2
Макартур - Веллингтон Феникс 0:3 Себу ФК - Макартур 0:3 ФК Сидней - Макартур 0:2 Макартур - Аделаида Юнайтед 4:3 Макартур - Шан Юнайтед 4:0 Макартур - Мельбурн Виктори 1:1 Мельбурн Сити - Макартур 3:3 Макартур - Пном Пень 5:0 Макартур - Вестерн Юнайтед 1:0 Централ Кост Маринерс - Макартур 1:2 Пном Пень - Макартур 3:0 Макартур - Брисбен Роар 1:1 Макартур - Себу ФК 8:2 Шан Юнайтед - Макартур 0:3 Кэмпбеллтаун Сити - Макартур 2:1 Перт Глори - Макартур 0:4
Вестерн Юнайтед
(20 матчей)
30%
5%
65%
6 побед 1 ничья 13 поражений
Вестерн Юнайтед - Мельбурн Сити 1:2 Ньюкасл Джетс - Вестерн Юнайтед 2:0 ФК Сидней - Вестерн Юнайтед 4:2 Вестерн Юнайтед - Брисбен Роар 2:1
Централ Кост Маринерс - Вестерн Юнайтед 4:0 Вестерн Юнайтед - Веллингтон Феникс 0:1 Вестерн Юнайтед - Аделаида Юнайтед 1:3 Вестерн Юнайтед - Ньюкасл Джетс 0:1 Макартур - Вестерн Юнайтед 1:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Вестерн Юнайтед 5:0 Мельбурн Сити - Вестерн Юнайтед 1:2 ФК Сидней - Вестерн Юнайтед 3:0 Голд-Кост Найтс - Вестерн Юнайтед 0:2 Эджворт Иглз - Вестерн Юнайтед 0:4 Перт Глори - Вестерн Юнайтед 1:2 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Сити 1:3 Аделаида Юнайтед - Вестерн Юнайтед 0:1 Вестерн Юнайтед - Централ Кост Маринерс 0:3 ФК Сидней - Вестерн Юнайтед 3:3 Брисбен Роар - Вестерн Юнайтед 1:0

Результаты матчей

Макартур
Вестерн Юнайтед

Точный счет

1:1
3 раза 43%
0:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
4:3
1 раз 14%
0:1
2 раза 40%
1:2
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%

Точное количество голов

1
4 раза 57%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%

Точный счет

0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%

Точное количество голов

2
3 раза 50%
1
2 раза 33%
3
1 раз 17%
0
4 раза 57%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%

Точный счет

1:1
4 раза 31%
3:3
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
0:1
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 46%
2
3 раза 23%
3
2 раза 15%
0
1 раз 8%
4
1 раз 8%
0
6 раз 50%
2
3 раза 25%
1
2 раза 17%
3
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Макартур
Вестерн Юнайтед

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
3
2
2
5
1.5
1
4
2
5
2.5
1
6
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
1.5
Больше Меньше
3
4
1
5
2.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
1
0.5
Больше Меньше
6
6
6
7
1.5
4
8
3
10
2.5
1
11
1
12
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мельбурн Виктори
 11 6 5 0 24 - 13 23
2.
Веллингтон Феникс
 11 6 3 2 18 - 12 21
3.
Вестерн Сидней Уондерерс
 12 6 3 3 20 - 12 21
4.
Мельбурн Сити
 12 5 3 4 23 - 19 18
5.
Макартур
 13 4 6 3 22 - 23 18
6.
Централ Кост Маринерс
 11 5 2 4 22 - 17 17
7.
ФК Сидней
 11 5 0 6 17 - 20 15
8.
Аделаида Юнайтед
 12 4 3 5 23 - 20 15
9.
Брисбен Роар
 11 4 2 5 17 - 25 14
10.
Ньюкасл Джетс
 11 3 4 4 18 - 20 13
11.
Перт Глори
 11 2 2 7 18 - 24 8
12.
Вестерн Юнайтед
 12 2 1 9 11 - 28 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Вестерн Сидней Уондерерс
 7 4 1 2 14 - 6 13
2.
Веллингтон Феникс
 5 4 0 1 10 - 6 12
3.
Мельбурн Виктори
 5 3 2 0 12 - 5 11
4.
Аделаида Юнайтед
 7 3 2 2 16 - 11 11
5.
Централ Кост Маринерс
 6 3 1 2 15 - 9 10
6.
Макартур
 7 2 4 1 11 - 12 10
7.
ФК Сидней
 6 3 0 3 10 - 10 9
8.
Мельбурн Сити
 7 2 3 2 17 - 10 9
9.
Перт Глори
 5 2 1 2 10 - 9 7
10.
Брисбен Роар
 5 2 1 2 8 - 8 7
11.
Ньюкасл Джетс
 4 1 2 1 6 - 6 5
12.
Вестерн Юнайтед
 5 1 0 4 4 - 8 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мельбурн Виктори
 6 3 3 0 12 - 8 12
2.
Мельбурн Сити
 5 3 0 2 6 - 9 9
3.
Веллингтон Феникс
 6 2 3 1 8 - 6 9
4.
Вестерн Сидней Уондерерс
 5 2 2 1 6 - 6 8
5.
Макартур
 6 2 2 2 11 - 11 8
6.
Ньюкасл Джетс
 7 2 2 3 12 - 14 8
7.
Централ Кост Маринерс
 5 2 1 2 7 - 8 7
8.
Брисбен Роар
 6 2 1 3 9 - 17 7
9.
ФК Сидней
 5 2 0 3 7 - 10 6
10.
Аделаида Юнайтед
 5 1 1 3 7 - 9 4
11.
Вестерн Юнайтед
 7 1 1 5 7 - 20 4
12.
Перт Глори
 6 0 1 5 8 - 15 1
  • — Выход в 1/2 финала
  • — Выход в 1/4 финала

Топ бомбардиров
Мельбурн Виктори Форнароли Бруно 13 (1)
Перт Глори Таггарт Адам 7 (2)
Мельбурн Сити Макларен Джейми 7 (1)
Ньюкасл Джетс Стамателопулос Апостолос 7
Веллингтон Феникс Барбарусес Костас 6 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Вестерн Юнайтед Рисдон Джош 6
Ньюкасл Джетс Стамателопулос Апостолос 1 4
Макартур Беккас Кирин 5
Перт Глори Кутрумбис Джон 5
Мельбурн Виктори Родерик Миранда 1 3
Весь список
  • Второй тайм
  • 98'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 90'
    Jerry Skotadis сделал результативную передачу.
  • 90'
    Г О О О О Л - Давила Улисес бьет в цель!
  • 86'
    Daniel Penha получил желтую карточку от судьи
  • 86'
    Жермен Валер уходит с поля. Joel Bertolissio выходит вместо него
  • 86'
    Kealey Adamson уходит с поля. Jerry Skotadis выходит вместо него
  • 85'
    Наджарин Рами сделал результативную передачу.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 32'
      Kealey Adamson сделал результативную передачу.
    • 32'
      Г О О О О Л - Давила Улисес бьет в цель!
    • 3'
      Matthew Grimaldi сделал результативную передачу.
    • 3'
      Г О О О О Л - Benjamin Garuccio бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Макартур 3:3 Вестерн Юнайтед онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный