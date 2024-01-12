Тур: 27. Стадион: CommBank Stadium.
3:3
Конец матча
0'
0:1
3' ГолBenjamin Garuccio
1:1
32' ГолДавила Улисес
49' Желтая карточкаИмаи Томоки
2:1
51' ГолДавила Улисес
66' Желтая карточкаРисдон Джош
71' Желтая карточкаKealey Adamson
2:2
74' ГолDaniel Penha
76' Желтая карточкаЖермен Валер
2:3
85' ГолDaniel Penha
86' Желтая карточкаDaniel Penha
3:3
90' ГолДавила Улисес
90'+7
Ход матча
3'
32'
1:1
49'
51'
2:1
66'
71'
74'
2:2
76'
85'
2:3
86'
90'
3:3
Прогноз на матч от Liveresult
12
Курто
Филип
13
Вуйица
Иван
37
Jed
Drew
36
Аугла
Али
98
Жермен
Валер
19
Рисдон
Джош
11
Daniel
Penha
- Основной состав
-
12 Курто ФилипВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Вуйица ИванЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
37 Jed DrewПолузащитник
- Полузащитник
-
36 Аугла АлиПолузащитник
-
98 Жермен ВалерНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Oliver Jones
-
31 Lachlan Rose
-
-
Главный тренер: Mile Sterjovski
- Основной состав
- Вратарь
-
19 Рисдон ДжошЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Daniel PenhaНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
24 О'тул КоннорЗащитник
- Полузащитник
-
22 Kane Vidmar
-
38 Noah Botic
-
-
-
Главный тренер: John Aloisi
История личных встреч
Макартур
Вестерн Юнайтед
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
8 матчей
37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
25%
25%
50%
2 победы 2 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
7
4
Голов в среднем за матч
1.75
1
Среднее время на гол
51
90
Всего голов
8
5
Голов в среднем за матч
2
1.25
Среднее время на гол
45
72
Всего голов
15
9
Голов в среднем за матч
1.88
1.13
Тотал матчей
2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
Среднее время на гол
48
80
Бомбардиры внутри турнира
Макартур
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Жермен Валер
|6 (1)
|0.46
|Давила Улисес
|5
|0.38
|Миллар Мэттью
|4
|0.31
|Jake Hollman
|4
|0.31
|Беккас Кирин
|1
|0.08
|Борджес Рафаэл
|1
|0.08
|Аугла Али
|1
|0.08
|Льюис Клейтон Рис
|0
|0
|Jed Drew
|0
|0
|Скотадис Джерри
|0
|0
|Yianni Nicolaou
|0
|0
|Kealey Adamson
|0
|0
Вестерн Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Daniel Penha
|3 (1)
|0.25
|Уэлс Лаклан
|2
|0.17
|Рисдон Джош
|1
|0.08
|Тергейт Ангус
|1
|0.08
|Matthew Grimaldi
|1
|0.08
|Benjamin Garuccio
|1
|0.08
|Michael Ruhs
|1
|0.08
|Noah Botic
|1 (1)
|0.08
|Наджарин Рами
|0
|0
Карточки
Макартур
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Беккас Кирин
|5
|0
|Жермен Валер
|4
|0
|Аспропотамитис Джонатан
|4
|0
|Льюис Клейтон Рис
|4
|0
|Юрман Мэттью
|3
|0
|Yianni Nicolaou
|3
|0
|Стерьовски Майл
|2
|0
|Давила Улисес
|2
|0
|Борджес Рафаэл
|2
|0
|Да Силва Даниэль
|1
|0
|Вуйица Иван
|1
|0
|Ускок Томислав
|1
|0
|Аугла Али
|1
|0
|Jake Hollman
|1
|0
|Isaac Hovar
|1
|0
|Oliver Jones
|1
|0
|Kealey Adamson
|1
|0
Вестерн Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рисдон Джош
|6
|0
|Луштица Стивен
|3
|0
|Daniel Penha
|3
|0
|John Aloisi
|1
|1
|Имаи Томоки
|2
|0
|Тратт Джейкоб
|2
|0
|Benjamin Garuccio
|1
|0
|Тергейт Ангус
|1
|0
|Matthew Grimaldi
|1
|0
Результаты матчей
Макартур
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Вестерн Юнайтед
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
7
5
Макартур
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Вестерн Юнайтед
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
6
7
Упущенные победы
8
2
Макартур
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
15% (2)
54% (7)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
Вестерн Юнайтед
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
9
8
Упущенные победы
15
7
Голы по времени матча
Забито
12
7
4 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 3
7 Не забивали 9
2
17%
2
29%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
2
17%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
6
50%
3
43%
76-90
Пропущено
11
20
5 В 1-м тайме 13
6 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 7
2
18%
4
20%
1-15
1
9%
3
15%
16-30
2
18%
6
30%
31-45
2
18%
2
10%
46-60
3
27%
1
5%
61-75
1
9%
4
20%
76-90
Забито
11
4
5 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 1
7 Не забивали 9
0
0%
1
25%
1-15
3
27%
0
0%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
1
9%
1
25%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
4
36%
2
50%
76-90
Пропущено
11
8
3 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
2
18%
0
0%
1-15
1
9%
1
13%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
2
18%
2
25%
46-60
1
9%
2
25%
61-75
5
45%
2
25%
76-90
Забито
23
11
9 В 1-м тайме 3
14 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 4
1 Не забивали 6
2
9%
3
27%
1-15
4
17%
0
0%
16-30
3
13%
0
0%
31-45
3
13%
2
18%
46-60
1
4%
1
9%
61-75
10
43%
5
45%
76-90
Пропущено
22
28
8 В 1-м тайме 15
14 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 12
4
18%
4
14%
1-15
2
9%
4
14%
16-30
2
9%
7
25%
31-45
4
18%
4
14%
46-60
4
18%
3
11%
61-75
6
27%
6
21%
76-90
Результаты последних матчей
Макартур
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Аделаида Юнайтед - Макартур 1:1 Макартур - Ньюкасл Джетс 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Макартур 3:1 Перт Глори - Макартур 3:2
Макартур - Веллингтон Феникс 0:3 Себу ФК - Макартур 0:3 ФК Сидней - Макартур 0:2 Макартур - Аделаида Юнайтед 4:3 Макартур - Шан Юнайтед 4:0 Макартур - Мельбурн Виктори 1:1 Мельбурн Сити - Макартур 3:3 Макартур - Пном Пень 5:0 Макартур - Вестерн Юнайтед 1:0 Централ Кост Маринерс - Макартур 1:2 Пном Пень - Макартур 3:0 Макартур - Брисбен Роар 1:1 Макартур - Себу ФК 8:2 Шан Юнайтед - Макартур 0:3 Кэмпбеллтаун Сити - Макартур 2:1 Перт Глори - Макартур 0:4
Вестерн Юнайтед
(20 матчей)
30%
5%
65%
6 побед 1 ничья 13 поражений
Вестерн Юнайтед - Мельбурн Сити 1:2 Ньюкасл Джетс - Вестерн Юнайтед 2:0 ФК Сидней - Вестерн Юнайтед 4:2 Вестерн Юнайтед - Брисбен Роар 2:1
Централ Кост Маринерс - Вестерн Юнайтед 4:0 Вестерн Юнайтед - Веллингтон Феникс 0:1 Вестерн Юнайтед - Аделаида Юнайтед 1:3 Вестерн Юнайтед - Ньюкасл Джетс 0:1 Макартур - Вестерн Юнайтед 1:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Вестерн Юнайтед 5:0 Мельбурн Сити - Вестерн Юнайтед 1:2 ФК Сидней - Вестерн Юнайтед 3:0 Голд-Кост Найтс - Вестерн Юнайтед 0:2 Эджворт Иглз - Вестерн Юнайтед 0:4 Перт Глори - Вестерн Юнайтед 1:2 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Сити 1:3 Аделаида Юнайтед - Вестерн Юнайтед 0:1 Вестерн Юнайтед - Централ Кост Маринерс 0:3 ФК Сидней - Вестерн Юнайтед 3:3 Брисбен Роар - Вестерн Юнайтед 1:0
Результаты матчей
Макартур
Вестерн Юнайтед
Точный счет
1:1
3 раза 43%
0:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
4:3
1 раз 14%
0:1
2 раза 40%
1:2
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
Точное количество голов
1
4 раза 57%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
Точный счет
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
Точное количество голов
2
3 раза 50%
1
2 раза 33%
3
1 раз 17%
0
4 раза 57%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%
Точный счет
1:1
4 раза 31%
3:3
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
0:1
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 46%
2
3 раза 23%
3
2 раза 15%
0
1 раз 8%
4
1 раз 8%
0
6 раз 50%
2
3 раза 25%
1
2 раза 17%
3
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Макартур
Вестерн Юнайтед
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
32
25
14
25
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
34
15
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
121
Больше Меньше
66
67
48
310
111
112
- — Выход в 1/2 финала
- — Выход в 1/4 финала
|Мельбурн Виктори
|Форнароли Бруно
|13 (1)
|Перт Глори
|Таггарт Адам
|7 (2)
|Мельбурн Сити
|Макларен Джейми
|7 (1)
|Ньюкасл Джетс
|Стамателопулос Апостолос
|7
|Веллингтон Феникс
|Барбарусес Костас
|6 (3)
|Вестерн Юнайтед
|Рисдон Джош
|6
|Ньюкасл Джетс
|Стамателопулос Апостолос
|1 4
|Макартур
|Беккас Кирин
|5
|Перт Глори
|Кутрумбис Джон
|5
|Мельбурн Виктори
|Родерик Миранда
|1 3