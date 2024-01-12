Тур: 27. Стадион: CommBank Stadium.
0:1
Конец матча
0'
0:1
27' ГолПирьес Дилан
38' Желтая карточкаMark Rudan
58' Желтая карточкаУгаркович Стивен
80' Желтая карточкаСахи Хамза
90' Желтая карточкаMarcus Younis
90' Желтая карточкаАрслан Толгай-Али
90' Желтая карточкаЯнг Джейми
90'+7
Ход матча
27'
38'
58'
80'
90'
90'
Прогноз на матч от Liveresult
22
Гуд
Кёртис
11
Leo
Natel
33
Alex
Bonetig
19
Клисби
Джек
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Гуд КёртисЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Leo NatelПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
37 Капуто МаксНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Аурелио Видмар
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Alex BonetigЗащитник
-
19 Клисби ДжекЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
16 Бидлинг ТомЗащитник
- Полузащитник
-
11 Юл ВалентиноПолузащитник
-
17 Брук ЛакланПолузащитник
-
-
-
Главный тренер: Рудан Марк
История личных встреч
Мельбурн Сити
Вестерн Сидней Уондерерс
17 матчей
82.4%
17.6%
14 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
52.9%
47.1%
9 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
64.7%
41.2%
11 побед 7 ничьих 0 побед
18 матчей
27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 13 побед
Первый тайм
44.4%
55.6%
0 побед 8 ничьих 10 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 9 ничьих 8 побед
35 матчей
40%
22.9%
37.1%
14 побед 8 ничьих 13 побед
Первый тайм
25.7%
45.7%
28.6%
9 побед 16 ничьих 10 побед
Второй тайм
31.4%
45.7%
22.9%
11 побед 16 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
38
25
Голов в среднем за матч
2.11
1.47
Среднее время на гол
42
61
Всего голов
29
28
Голов в среднем за матч
1.71
1.56
Среднее время на гол
52
57
Всего голов
67
53
Голов в среднем за матч
1.91
1.51
Тотал матчей
2.5
32
Больше 91%
Меньше 9%
3
23
Больше 66%
Меньше 34%
12
14
Больше 40%
Меньше 60%
21
11
Больше 31%
Меньше 69%
24
3
Больше 9%
Меньше 91%
32
2
Больше 6%
Меньше 94%
33
Среднее время на гол
47
59
Бомбардиры внутри турнира
Мельбурн Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Макларен Джейми
|7
|0.58
|Арслан Толгай-Али
|4 (1)
|0.33
|Leo Natel
|2
|0.17
|Антонис Терри
|2 (1)
|0.17
|Benjamin Mazzeo
|2
|0.17
|Яколиш Марин
|1
|0.08
|Гуд Кёртис
|1
|0.08
|Сахи Хамза
|1
|0.08
|Леки Мэттью
|1
|0.08
|Угаркович Стивен
|1
|0.08
|Лопане Алессандро
|1
|0.08
|Бехич Азиз
|0
|0
|Супрайен Самуэль
|0
|0
|Геллоуэй Скотт
|0
|0
|Капуто Макс
|0
|0
Вестерн Сидней Уондерерс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Антонссон Маркус
|5 (1)
|0.42
|Nicolas Milanovic
|3
|0.25
|Пирьес Дилан
|2
|0.17
|Юл Валентино
|2
|0.17
|Брук Лаклан
|2
|0.17
|Фильо Марсело
|1
|0.08
|Бриллант Джошуа
|1
|0.08
|Клисби Джек
|1
|0.08
|Aidan Simmons
|1
|0.08
|Расселл Тэйт
|1
|0.08
|Zachary Sapsford
|1
|0.08
|Хендрикс Йоррит
|0
|0
|Боррьелло Брендон
|0
|0
|Oscar Priestman
|0
|0
|Клеур Габриэль
|0
|0
|Alexander Badolato
|0
|0
|Marcus Younis
|0
|0
Карточки
Мельбурн Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сахи Хамза
|4
|0
|Бехич Азиз
|3
|0
|Тэлбот Каллум
|3
|0
|Янг Джейми
|2
|0
|Арслан Толгай-Али
|2
|0
|Гуд Кёртис
|2
|0
|Leo Natel
|2
|0
|Супрайен Самуэль
|1
|0
|Угаркович Стивен
|1
|0
|Яколиш Марин
|1
|0
|Аурелио Видмар
|1
|0
Вестерн Сидней Уондерерс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фильо Марсело
|3
|0
|Nicolas Milanovic
|3
|0
|Бриллант Джошуа
|1
|1
|Клисби Джек
|2
|0
|Нинкович Милош
|1
|0
|Mark Rudan
|1
|0
|Хендрикс Йоррит
|1
|0
|Шиклуна Дилан
|1
|0
|Oscar Priestman
|1
|0
|Marcus Younis
|1
|0
Результаты матчей
Мельбурн Сити
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Вестерн Сидней Уондерерс
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
7
4
Мельбурн Сити
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
Вестерн Сидней Уондерерс
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
6
5
Упущенные победы
6
11
Мельбурн Сити
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)
Вестерн Сидней Уондерерс
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
7
5
Упущенные победы
13
15
Голы по времени матча
Забито
17
6
5 В 1-м тайме 1
12 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 2
7 Не забивали 8
3
18%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
2
12%
0
0%
31-45
4
24%
1
17%
46-60
3
18%
2
33%
61-75
5
29%
29%
2
33%
76-90
Пропущено
10
6
1 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 3
0
0%
2
33%
1-15
1
10%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
3
30%
0
0%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
4
40%
2
33%
76-90
Забито
7
14
3 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 4
8 Не забивали 7
1
14%
4
29%
1-15
1
14%
1
7%
16-30
1
14%
3
21%
31-45
2
29%
3
21%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
3
21%
76-90
Пропущено
8
6
3 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
2
25%
1
17%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
1
13%
1
17%
31-45
1
13%
1
17%
46-60
1
13%
1
17%
61-75
3
38%
0
0%
76-90
Забито
24
20
8 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 6
3 Не забивали 3
4
17%
4
20%
1-15
1
4%
2
10%
16-30
3
13%
3
15%
31-45
6
25%
4
20%
46-60
4
17%
2
10%
61-75
6
25%
5
25%
76-90
Пропущено
18
12
4 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 6
2
11%
3
25%
1-15
1
6%
3
25%
16-30
1
6%
2
17%
31-45
4
22%
1
8%
46-60
3
17%
1
8%
61-75
7
39%
2
17%
76-90
Результаты последних матчей
Мельбурн Сити
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Вестерн Юнайтед - Мельбурн Сити 1:2 Мельбурн Сити - Брисбен Роар 8:1 Мельбурн Сити - Мельбурн Виктори 0:0 Мельбурн Сити - Централ Кост Маринерс 3:3
Мельбурн Сити - Чжэцзян Профессионал 1:1 Перт Глори - Мельбурн Сити 1:2 Ньюкасл Джетс - Мельбурн Сити 0:2 Вентфорет Кофу - Мельбурн Сити 3:3 Веллингтон Феникс - Мельбурн Сити 1:0 Мельбурн Сити - Макартур 3:3 Мельбурн Сити - Бурирам Юнайтед 0:1 Мельбурн Сити - ФК Сидней 2:0 Аделаида Юнайтед - Мельбурн Сити 6:0 Бурирам Юнайтед - Мельбурн Сити 0:2 Мельбурн Сити - Вестерн Юнайтед 1:2 Чжэцзян Профессионал - Мельбурн Сити 1:2 Мельбурн Сити - ФК Сидней 1:2 Мельбурн Сити - Вентфорет Кофу 0:0 Норт Истерн МетроСтарс - Мельбурн Сити 1:2 Мельбурн Сити - Веллингтон Феникс 3:0
Вестерн Сидней Уондерерс
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Вестерн Сидней Уондерерс - Централ Кост Маринерс 0:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Макартур 3:1 Веллингтон Феникс - Вестерн Сидней Уондерерс 2:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Аделаида Юнайтед 1:0
Вестерн Сидней Уондерерс - Мельбурн Виктори 3:4 Брисбен Роар - Вестерн Сидней Уондерерс 2:2 ФК Сидней - Вестерн Сидней Уондерерс 0:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Перт Глори 2:0 Ньюкасл Джетс - Вестерн Сидней Уондерерс 2:2 Вестерн Сидней Уондерерс - Вестерн Юнайтед 5:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Веллингтон Феникс 0:0 Брисбен Роар - Вестерн Сидней Уондерерс 4:2 Вестерн Сидней Уондерерс - Аделаида Юнайтед 5:1 Флорит Афина - Вестерн Сидней Уондерерс 1:6 Вестерн Сидней Уондерерс - ФК Сидней 1:2 Мельбурн Сити - Вестерн Сидней Уондерерс 3:2 Вестерн Сидней Уондерерс - Веллингтон Феникс 4:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Мельбурн Виктори 2:1 Макартур - Вестерн Сидней Уондерерс 2:2 Вестерн Сидней Уондерерс - Аделаида Юнайтед 2:3
Результаты матчей
Мельбурн Сити
Вестерн Сидней Уондерерс
Точный счет
3:3
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
8:1
1 раз 14%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:4
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
Точное количество голов
0
2 раза 29%
3
2 раза 29%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
8
1 раз 14%
0
2 раза 29%
3
2 раза 29%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
5
1 раз 14%
Точный счет
1:2
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
6:0
1 раз 20%
0:1
2 раза 40%
2:2
2 раза 40%
2:0
1 раз 20%
Точное количество голов
2
3 раза 60%
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
Точный счет
1:2
3 раза 25%
3:3
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
6:0
1 раз 8%
8:1
1 раз 8%
0:1
3 раза 25%
2:0
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
Точное количество голов
0
4 раза 33%
2
4 раза 33%
3
2 раза 17%
1
1 раз 8%
8
1 раз 8%
0
3 раза 25%
1
3 раза 25%
2
3 раза 25%
3
2 раза 17%
5
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Мельбурн Сити
Вестерн Сидней Уондерерс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
52
43
43
34
34
16
16
16
16
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
41
32
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
84
Больше Меньше
93
75
66
39
39
111
111
111
111
111
- — Выход в 1/2 финала
- — Выход в 1/4 финала
|Мельбурн Виктори
|Форнароли Бруно
|13 (1)
|Перт Глори
|Таггарт Адам
|7 (2)
|Мельбурн Сити
|Макларен Джейми
|7 (1)
|Ньюкасл Джетс
|Стамателопулос Апостолос
|7
|Веллингтон Феникс
|Барбарусес Костас
|6 (3)
|Вестерн Юнайтед
|Рисдон Джош
|6
|Ньюкасл Джетс
|Стамателопулос Апостолос
|1 4
|Макартур
|Беккас Кирин
|5
|Перт Глори
|Кутрумбис Джон
|5
|Мельбурн Виктори
|Родерик Миранда
|1 3