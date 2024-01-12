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  4. A-Лига 2023-2024
Тур: 27. Стадион: .
Мельбурн Сити
0:1
Конец матча
Вестерн Сидней Уондерерс
0'
0:1
27' Гол
Пирьес Дилан
38' Желтая карточка
Mark Rudan
58' Желтая карточка
Угаркович Стивен
80' Желтая карточка
Сахи Хамза
90' Желтая карточка
Marcus Younis
90' Желтая карточка
Арслан Толгай-Али
90' Желтая карточка
Янг Джейми
90'+7
1
Янг
Джейми
25
Тэлбот
Каллум
26
Супрайен
Самуэль
22
Гуд
Кёртис
2
Геллоуэй
Скотт
6
Угаркович
Стивен
8
Сахи
Хамза
21
Лопане
Алессандро
10
Арслан
Толгай-Али
11
Leo
Natel
9
Макларен
Джейми
1
Маргуш
Даниэль
31
Aidan
Simmons
6
Фильо
Марсело
33
Alex
Bonetig
19
Клисби
Джек
7
Пирьес
Дилан
25
Бриллант
Джошуа
36
Oscar
Priestman
14
Nicolas
Milanovic
37
Alexander
Badolato
9
Антонссон
Маркус
Мельбурн Сити
Вестерн Сидней Уондерерс

История личных встреч

Мельбурн Сити
Вестерн Сидней Уондерерс

17 матчей

82.4%
17.6%
14 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

52.9%
47.1%
9 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

64.7%
41.2%
11 побед 7 ничьих 0 побед

18 матчей

27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 13 побед

Первый тайм

44.4%
55.6%
0 побед 8 ничьих 10 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 9 ничьих 8 побед

35 матчей

40%
22.9%
37.1%
14 побед 8 ничьих 13 побед

Первый тайм

25.7%
45.7%
28.6%
9 побед 16 ничьих 10 побед

Второй тайм

31.4%
45.7%
22.9%
11 побед 16 ничьих 8 побед

История матчей

3:2
1:1
1:3
3:3
4:1
0:2
1:1
2:3
КФ
3:0
3:0
4:3
0:2
КФ
1:2
3:0
2:1
1:1
3:1
1:0
1:1
КФ
4:1
4:3
3:2
0:3
1:1
1:1
3:2
3:2
2:1
2:1
2:3
1:1
0:1
1:3
1:0
2:1

Голы

Всего голов

38
25

Голов в среднем за матч

2.11
1.47

Среднее время на гол

42
61

Всего голов

29
28

Голов в среднем за матч

1.71
1.56

Среднее время на гол

52
57

Всего голов

67
53

Голов в среднем за матч

1.91
1.51

Тотал матчей

2.5
32
Больше 91%
Меньше 9%
3
23
Больше 66%
Меньше 34%
12
14
Больше 40%
Меньше 60%
21
11
Больше 31%
Меньше 69%
24
3
Больше 9%
Меньше 91%
32
2
Больше 6%
Меньше 94%
33

Среднее время на гол

47
59

Бомбардиры внутри турнира

Мельбурн Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Макларен Джейми 7 0.58
Арслан Толгай-Али 4 (1) 0.33
Leo Natel 2 0.17
Антонис Терри 2 (1) 0.17
Benjamin Mazzeo 2 0.17
Яколиш Марин 1 0.08
Гуд Кёртис 1 0.08
Сахи Хамза 1 0.08
Леки Мэттью 1 0.08
Угаркович Стивен 1 0.08
Лопане Алессандро 1 0.08
Бехич Азиз 0 0
Супрайен Самуэль 0 0
Геллоуэй Скотт 0 0
Капуто Макс 0 0
Вестерн Сидней Уондерерс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Антонссон Маркус 5 (1) 0.42
Nicolas Milanovic 3 0.25
Пирьес Дилан 2 0.17
Юл Валентино 2 0.17
Брук Лаклан 2 0.17
Фильо Марсело 1 0.08
Бриллант Джошуа 1 0.08
Клисби Джек 1 0.08
Aidan Simmons 1 0.08
Расселл Тэйт 1 0.08
Zachary Sapsford 1 0.08
Хендрикс Йоррит 0 0
Боррьелло Брендон 0 0
Oscar Priestman 0 0
Клеур Габриэль 0 0
Alexander Badolato 0 0
Marcus Younis 0 0

Карточки

Мельбурн Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сахи Хамза 4 0
Бехич Азиз 3 0
Тэлбот Каллум 3 0
Янг Джейми 2 0
Арслан Толгай-Али 2 0
Гуд Кёртис 2 0
Leo Natel 2 0
Супрайен Самуэль 1 0
Угаркович Стивен 1 0
Яколиш Марин 1 0
Аурелио Видмар 1 0
Вестерн Сидней Уондерерс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фильо Марсело 3 0
Nicolas Milanovic 3 0
Бриллант Джошуа 1 1
Клисби Джек 2 0
Нинкович Милош 1 0
Mark Rudan 1 0
Хендрикс Йоррит 1 0
Шиклуна Дилан 1 0
Oscar Priestman 1 0
Marcus Younis 1 0

Результаты матчей

Мельбурн Сити
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Вестерн Сидней Уондерерс
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

7
4
Мельбурн Сити
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
Вестерн Сидней Уондерерс
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

6
5

Упущенные победы

6
11
Мельбурн Сити
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)
Вестерн Сидней Уондерерс
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

7
5

Упущенные победы

13
15

Голы по времени матча

Забито

17
6
5 В 1-м тайме 1
12 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 2
7 Не забивали 8
3
18%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
2
12%
0
0%
31-45
4
24%
1
17%
46-60
3
18%
2
33%
61-75
5
29%
29%
2
33%
76-90

Пропущено

10
6
1 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 3
0
0%
2
33%
1-15
1
10%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
3
30%
0
0%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
4
40%
2
33%
76-90

Забито

7
14
3 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 4
8 Не забивали 7
1
14%
4
29%
1-15
1
14%
1
7%
16-30
1
14%
3
21%
31-45
2
29%
3
21%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
3
21%
76-90

Пропущено

8
6
3 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
2
25%
1
17%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
1
13%
1
17%
31-45
1
13%
1
17%
46-60
1
13%
1
17%
61-75
3
38%
0
0%
76-90

Забито

24
20
8 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 6
3 Не забивали 3
4
17%
4
20%
1-15
1
4%
2
10%
16-30
3
13%
3
15%
31-45
6
25%
4
20%
46-60
4
17%
2
10%
61-75
6
25%
5
25%
76-90

Пропущено

18
12
4 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 6
2
11%
3
25%
1-15
1
6%
3
25%
16-30
1
6%
2
17%
31-45
4
22%
1
8%
46-60
3
17%
1
8%
61-75
7
39%
2
17%
76-90

Результаты последних матчей

Мельбурн Сити
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Вестерн Юнайтед - Мельбурн Сити 1:2 Мельбурн Сити - Брисбен Роар 8:1 Мельбурн Сити - Мельбурн Виктори 0:0 Мельбурн Сити - Централ Кост Маринерс 3:3
Мельбурн Сити - Чжэцзян Профессионал 1:1 Перт Глори - Мельбурн Сити 1:2 Ньюкасл Джетс - Мельбурн Сити 0:2 Вентфорет Кофу - Мельбурн Сити 3:3 Веллингтон Феникс - Мельбурн Сити 1:0 Мельбурн Сити - Макартур 3:3 Мельбурн Сити - Бурирам Юнайтед 0:1 Мельбурн Сити - ФК Сидней 2:0 Аделаида Юнайтед - Мельбурн Сити 6:0 Бурирам Юнайтед - Мельбурн Сити 0:2 Мельбурн Сити - Вестерн Юнайтед 1:2 Чжэцзян Профессионал - Мельбурн Сити 1:2 Мельбурн Сити - ФК Сидней 1:2 Мельбурн Сити - Вентфорет Кофу 0:0 Норт Истерн МетроСтарс - Мельбурн Сити 1:2 Мельбурн Сити - Веллингтон Феникс 3:0
Вестерн Сидней Уондерерс
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Вестерн Сидней Уондерерс - Централ Кост Маринерс 0:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Макартур 3:1 Веллингтон Феникс - Вестерн Сидней Уондерерс 2:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Аделаида Юнайтед 1:0
Вестерн Сидней Уондерерс - Мельбурн Виктори 3:4 Брисбен Роар - Вестерн Сидней Уондерерс 2:2 ФК Сидней - Вестерн Сидней Уондерерс 0:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Перт Глори 2:0 Ньюкасл Джетс - Вестерн Сидней Уондерерс 2:2 Вестерн Сидней Уондерерс - Вестерн Юнайтед 5:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Веллингтон Феникс 0:0 Брисбен Роар - Вестерн Сидней Уондерерс 4:2 Вестерн Сидней Уондерерс - Аделаида Юнайтед 5:1 Флорит Афина - Вестерн Сидней Уондерерс 1:6 Вестерн Сидней Уондерерс - ФК Сидней 1:2 Мельбурн Сити - Вестерн Сидней Уондерерс 3:2 Вестерн Сидней Уондерерс - Веллингтон Феникс 4:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Мельбурн Виктори 2:1 Макартур - Вестерн Сидней Уондерерс 2:2 Вестерн Сидней Уондерерс - Аделаида Юнайтед 2:3

Результаты матчей

Мельбурн Сити
Вестерн Сидней Уондерерс

Точный счет

3:3
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
8:1
1 раз 14%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:4
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%

Точное количество голов

0
2 раза 29%
3
2 раза 29%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
8
1 раз 14%
0
2 раза 29%
3
2 раза 29%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
5
1 раз 14%

Точный счет

1:2
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
6:0
1 раз 20%
0:1
2 раза 40%
2:2
2 раза 40%
2:0
1 раз 20%

Точное количество голов

2
3 раза 60%
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%

Точный счет

1:2
3 раза 25%
3:3
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
6:0
1 раз 8%
8:1
1 раз 8%
0:1
3 раза 25%
2:0
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%

Точное количество голов

0
4 раза 33%
2
4 раза 33%
3
2 раза 17%
1
1 раз 8%
8
1 раз 8%
0
3 раза 25%
1
3 раза 25%
2
3 раза 25%
3
2 раза 17%
5
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Мельбурн Сити
Вестерн Сидней Уондерерс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
5
2
4
3
1.5
4
3
3
4
2.5
3
4
1
6
3.5
1
6
1
6
4.5
1
6
1
6
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
4
1
3
2
1.5
2
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
4
0.5
Больше Меньше
9
3
7
5
1.5
6
6
3
9
2.5
3
9
1
11
3.5
1
11
1
11
4.5
1
11
1
11
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мельбурн Виктори
 11 6 5 0 24 - 13 23
2.
Веллингтон Феникс
 11 6 3 2 18 - 12 21
3.
Вестерн Сидней Уондерерс
 12 6 3 3 20 - 12 21
4.
Мельбурн Сити
 12 5 3 4 23 - 19 18
5.
Макартур
 13 4 6 3 22 - 23 18
6.
Централ Кост Маринерс
 11 5 2 4 22 - 17 17
7.
ФК Сидней
 11 5 0 6 17 - 20 15
8.
Аделаида Юнайтед
 12 4 3 5 23 - 20 15
9.
Брисбен Роар
 11 4 2 5 17 - 25 14
10.
Ньюкасл Джетс
 11 3 4 4 18 - 20 13
11.
Перт Глори
 11 2 2 7 18 - 24 8
12.
Вестерн Юнайтед
 12 2 1 9 11 - 28 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Вестерн Сидней Уондерерс
 7 4 1 2 14 - 6 13
2.
Веллингтон Феникс
 5 4 0 1 10 - 6 12
3.
Мельбурн Виктори
 5 3 2 0 12 - 5 11
4.
Аделаида Юнайтед
 7 3 2 2 16 - 11 11
5.
Централ Кост Маринерс
 6 3 1 2 15 - 9 10
6.
Макартур
 7 2 4 1 11 - 12 10
7.
ФК Сидней
 6 3 0 3 10 - 10 9
8.
Мельбурн Сити
 7 2 3 2 17 - 10 9
9.
Перт Глори
 5 2 1 2 10 - 9 7
10.
Брисбен Роар
 5 2 1 2 8 - 8 7
11.
Ньюкасл Джетс
 4 1 2 1 6 - 6 5
12.
Вестерн Юнайтед
 5 1 0 4 4 - 8 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мельбурн Виктори
 6 3 3 0 12 - 8 12
2.
Мельбурн Сити
 5 3 0 2 6 - 9 9
3.
Веллингтон Феникс
 6 2 3 1 8 - 6 9
4.
Вестерн Сидней Уондерерс
 5 2 2 1 6 - 6 8
5.
Макартур
 6 2 2 2 11 - 11 8
6.
Ньюкасл Джетс
 7 2 2 3 12 - 14 8
7.
Централ Кост Маринерс
 5 2 1 2 7 - 8 7
8.
Брисбен Роар
 6 2 1 3 9 - 17 7
9.
ФК Сидней
 5 2 0 3 7 - 10 6
10.
Аделаида Юнайтед
 5 1 1 3 7 - 9 4
11.
Вестерн Юнайтед
 7 1 1 5 7 - 20 4
12.
Перт Глори
 6 0 1 5 8 - 15 1
  • — Выход в 1/2 финала
  • — Выход в 1/4 финала

Топ бомбардиров
Мельбурн Виктори Форнароли Бруно 13 (1)
Перт Глори Таггарт Адам 7 (2)
Мельбурн Сити Макларен Джейми 7 (1)
Ньюкасл Джетс Стамателопулос Апостолос 7
Веллингтон Феникс Барбарусес Костас 6 (3)
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Топ нарушителей
Вестерн Юнайтед Рисдон Джош 6
Ньюкасл Джетс Стамателопулос Апостолос 1 4
Макартур Беккас Кирин 5
Перт Глори Кутрумбис Джон 5
Мельбурн Виктори Родерик Миранда 1 3
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    • Первый тайм
    • 52'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 38'
      Марк Рудан получил желтую карточку от судьи
    • 27'
      Alexander Badolato сделал результативную передачу.
    • 27'
      Г О О О О Л - Пирьес Дилан бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Мельбурн Сити 0:1 Вестерн Сидней Уондерерс онлайн

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