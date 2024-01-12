Тур: 17. Стадион: Альянц Арена. Главный судья: Бранд Бенжамин
0:0
Первый тайм: 1'
0'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
Прогноз на матч от Liveresult
10
Сане
Лерой
25
Мюллер
Томас
34
Нсоки
Стенли
16
Стах
Антон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Сане ЛеройПолузащитник
-
25 Мюллер ТомасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
26 Ульрайх СвенВратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
39 Тель МатисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Тухель Томас
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
- Не уточняется
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
34 Нсоки СтенлиЗащитник
-
16 Стах АнтонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
37 Филипп ЛукаВратарь
-
23 Брукс ДжонЗащитник
- Защитник
-
41 Салаи АттилаЗащитник
-
20 Беккер ФиннПолузащитник
-
39 Бишоф ТомПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Сков РобертПолузащитник
-
9 Бебу ИлаНападающий
-
Главный тренер: Пеллегрино Матараццо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
История личных встреч
Бавария
Хоффенхайм
24 матча
87.5%
12.5%
21 победа 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
70.8%
20.8%
8.4%
17 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
8.3%
25%
16 побед 2 ничьи 0 побед
8 матчей
50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы
Первый тайм
75%
25%
0 побед 6 ничьих 4 победы
Второй тайм
100%
0 побед 8 ничьих 6 побед
32 матча
65.6%
21.9%
12.5%
21 победа 7 ничьих 4 победы
Первый тайм
53.1%
34.4%
12.5%
17 побед 11 ничьих 4 победы
Второй тайм
50%
31.3%
18.7%
16 побед 10 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
50
25
Голов в среднем за матч
2.94
1.67
Среднее время на гол
30
54
Всего голов
15
16
Голов в среднем за матч
1
0.94
Среднее время на гол
90
95
Всего голов
65
41
Голов в среднем за матч
2.03
1.28
Тотал матчей
2.5
31
Больше 97%
Меньше 3%
1
28
Больше 88%
Меньше 13%
4
18
Больше 56%
Меньше 44%
14
13
Больше 41%
Меньше 59%
19
7
Больше 22%
Меньше 78%
25
5
Больше 16%
Меньше 84%
27
3
Больше 9%
Меньше 91%
29
1
Больше 3%
Меньше 97%
31
Среднее время на гол
44
70
Бомбардиры внутри турнира
Бавария
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кейн Гарри
|21 (3)
|1.4
|Сане Лерой
|8
|0.53
|Коман Кингсли
|3
|0.2
|Мусиала Джамал
|3
|0.2
|Тель Матис
|3
|0.2
|Горецка Леон
|2
|0.13
|Чупо-Мотинг Эрик
|2
|0.13
|Мюллер Томас
|1
|0.07
|Киммих Йозуа
|1
|0.07
|Геррейру Рафаэл
|1
|0.07
|Мин-Чжэ Ким
|1
|0.07
|Де Лигт Маттейс
|1
|0.07
|Упамекано Дайо
|1
|0.07
|Дэвис Альфонсо
|0
|0
|Мазрауи Нуссаир
|0
|0
|Лаймер Конрад
|0
|0
|Павлович Александр
|0
|0
Хоффенхайм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Крамарич Андрей
|6 (4)
|0.38
|Бейер Максимилиан
|6
|0.38
|Вегхорст Ваут
|4 (1)
|0.25
|Сков Роберт
|3
|0.19
|Бебу Ила
|3
|0.19
|Прёмель Гриша
|2
|0.13
|Кабак Озан
|2
|0.13
|Бюльтер Мариус
|1
|0.06
|Гриллич Флориан
|1
|0.06
|Кадержабек Павел
|1
|0.06
|Брукс Джон
|1
|0.06
|Стах Антон
|1
|0.06
|Бауманн Оливер
|0
|0
|Бишоф Том
|0
|0
|Тохумджу Умут
|0
|0
Карточки
Бавария
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мазрауи Нуссаир
|3
|0
|Томас Тухель
|3
|0
|Лаймер Конрад
|2
|0
|Сане Лерой
|2
|0
|Мин-Чжэ Ким
|2
|0
|Де Лигт Маттейс
|2
|0
|Киммих Йозуа
|0
|1
|Ульрайх Свен
|1
|0
|Чупо-Мотинг Эрик
|1
|0
|Кейн Гарри
|1
|0
|Геррейру Рафаэл
|1
|0
|Коман Кингсли
|1
|0
|Упамекано Дайо
|1
|0
|Гравенберх Райан
|1
|0
|Мусиала Джамал
|1
|0
|Тель Матис
|1
|0
|Павлович Александр
|1
|0
Хоффенхайм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Прёмель Гриша
|6
|0
|Акпогума Кевин
|5
|0
|Гриллич Флориан
|4
|0
|Кабак Озан
|4
|0
|Крамарич Андрей
|3
|0
|Брукс Джон
|3
|0
|Вегхорст Ваут
|3
|0
|Фогт Кевин
|2
|0
|Кадержабек Павел
|2
|0
|Бебу Ила
|2
|0
|Сков Роберт
|2
|0
|Тохумджу Умут
|2
|0
|Бауманн Оливер
|1
|0
|Бюльтер Мариус
|1
|0
|Салаи Аттила
|1
|0
|Стах Антон
|1
|0
|Беккер Финн
|1
|0
Результаты матчей
Бавария
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
71% (5)
29% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
Хоффенхайм
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
63% (5)
13% (1)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
4
7
Упущенные победы
2
3
Бавария
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
38% (3)
0% (0)
63% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
Хоффенхайм
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
3
0
Волевые победы
5
10
Упущенные победы
18
9
Бавария
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
53% (8)
13% (2)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)
Хоффенхайм
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
63% (10)
19% (3)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
31% (5)
50% (8)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
3
0
Волевые победы
9
17
Упущенные победы
20
12
Голы по времени матча
Забито
29
17
11 В 1-м тайме 10
18 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 5
8 Не забивали 8
6
21%
3
18%
1-15
2
7%
5
29%
29%
16-30
3
10%
2
12%
31-45
5
17%
2
12%
46-60
6
21%
1
6%
61-75
7
24%
4
24%
76-90
Пропущено
6
13
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 10
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 7
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
2
15%
16-30
1
17%
1
8%
31-45
0
0%
3
23%
46-60
2
33%
5
38%
61-75
2
33%
2
15%
76-90
Забито
19
15
9 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 3
7 Не забивали 8
4
21%
2
13%
1-15
2
11%
2
13%
16-30
3
16%
3
20%
31-45
3
16%
5
33%
46-60
3
16%
2
13%
61-75
4
21%
1
7%
76-90
Пропущено
10
17
8 В 1-м тайме 12
2 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 8
1
10%
2
12%
1-15
3
30%
3
18%
16-30
4
40%
7
41%
31-45
2
20%
1
6%
46-60
0
0%
1
6%
61-75
0
0%
3
18%
76-90
Забито
48
32
20 В 1-м тайме 17
28 Во 2-м тайме 15
11 Забивали первыми 8
0 Не забивали 0
10
21%
5
16%
1-15
4
8%
7
22%
16-30
6
13%
5
16%
31-45
8
17%
7
22%
46-60
9
19%
3
9%
61-75
11
23%
5
16%
76-90
Пропущено
16
30
10 В 1-м тайме 15
6 Во 2-м тайме 15
4 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 15
1
6%
2
7%
1-15
4
25%
5
17%
16-30
5
31%
8
27%
31-45
2
13%
4
13%
46-60
2
13%
6
20%
61-75
2
13%
5
17%
76-90
Результаты последних матчей
Бавария
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Базель - Бавария 1:1 Вольфсбург - Бавария 1:2 Бавария - Штутгарт 3:0 Манчестер Юнайтед - Бавария 0:1
Айнтрахт Фр - Бавария 5:1 Бавария - Копенгаген 0:0 Кёльн - Бавария 0:1 Бавария - Хайденхайм 4:2 Бавария - Галатасарай 2:1 Боруссия Д - Бавария 0:4 Саарбрюккен - Бавария 2:1 Бавария - Дармштадт 8:0 Галатасарай - Бавария 1:3 Майнц - Бавария 1:3 Бавария - Фрайбург 3:0 Копенгаген - Бавария 1:2 РБ Лейпциг - Бавария 2:2 Пройссен Мюнстер - Бавария 0:4 Бавария - Бохум 7:0 Бавария - Манчестер Юнайтед 4:3
Хоффенхайм
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Аугсбург - Хоффенхайм 1:0 Хоффенхайм - Дармштадт 3:3 РБ Лейпциг - Хоффенхайм 3:1 Хоффенхайм - Бохум 3:1
Боруссия М - Хоффенхайм 2:1 Хоффенхайм - Майнц 1:1 Аугсбург - Хоффенхайм 1:1 Хоффенхайм - Байер Л 2:3 Боруссия Д - Хоффенхайм 1:0 Штутгарт - Хоффенхайм 2:3 Хоффенхайм - Айнтрахт Фр 1:3 Вердер - Хоффенхайм 2:3 Хоффенхайм - Боруссия Д 1:3 Унион Берлин - Хоффенхайм 0:2 Кёльн - Хоффенхайм 1:3 Хоффенхайм - Люцерн 3:1 Хоффенхайм - Вольфсбург 3:1 Хайденхайм - Хоффенхайм 2:3 Хоффенхайм - Фрайбург 1:2 Любек - Хоффенхайм 1:4
Результаты матчей
Бавария
Хоффенхайм
Точный счет
3:0
2 раза 29%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
7:0
1 раз 14%
8:0
1 раз 14%
1:3
2 раза 25%
3:1
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
Точное количество голов
3
3 раза 43%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%
7
1 раз 14%
8
1 раз 14%
1
4 раза 50%
3
3 раза 38%
2
1 раз 13%
Точный счет
0:4
2 раза 25%
1:2
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%
2:3
3 раза 38%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
Точное количество голов
2
3 раза 38%
1
2 раза 25%
4
2 раза 25%
3
1 раз 13%
3
4 раза 50%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%
Точный счет
0:4
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
7:0
1 раз 7%
8:0
1 раз 7%
2:3
4 раза 25%
1:3
3 раза 19%
3:1
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
Точное количество голов
2
4 раза 27%
3
4 раза 27%
4
3 раза 20%
1
2 раза 13%
7
1 раз 7%
8
1 раз 7%
1
7 раз 44%
3
7 раз 44%
2
2 раза 13%
Тоталы голов в матче
Бавария
Хоффенхайм
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
35
34
25
25
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
53
35
44
26
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
132
Больше Меньше
97
96
79
510
213
213
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|13
|3
|0
|46 - 12
|42
|2.
|0:0 Заявка
|16
|12
|3
|1
|49 - 15
|39
|3.
|Заявка
|16
|11
|1
|4
|37 - 19
|34
|4.
|Заявка
|16
|10
|3
|3
|38 - 17
|33
|5.
|Заявка
|16
|7
|6
|3
|30 - 25
|27
|6.
|0:0 Заявка
|17
|7
|4
|6
|32 - 30
|25
|7.
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|21 - 26
|24
|8.
|Заявка
|16
|6
|6
|4
|26 - 20
|24
|9.
|Заявка
|16
|6
|2
|8
|25 - 32
|20
|10.
|Заявка
|16
|6
|1
|9
|20 - 27
|19
|11.
|Заявка
|16
|4
|6
|6
|24 - 31
|18
|12.
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|31 - 35
|17
|13.
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|23 - 30
|16
|14.
|Заявка
|16
|3
|7
|6
|18 - 33
|16
|15.
|Заявка
|15
|4
|1
|10
|17 - 31
|13
|16.
|Заявка
|16
|2
|4
|10
|10 - 28
|10
|17.
|Заявка
|16
|2
|4
|10
|20 - 41
|10
|18.
|Заявка
|16
|1
|7
|8
|13 - 28
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|8
|1
|0
|29 - 6
|25
|2.
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|26 - 7
|22
|3.
|0:0 Заявка
|8
|6
|2
|0
|30 - 5
|20
|4.
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|24 - 6
|20
|5.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|16 - 14
|17
|6.
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|17 - 14
|16
|7.
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|15 - 8
|15
|8.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|13 - 9
|14
|9.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|15 - 14
|14
|10.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|12 - 9
|13
|11.
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|16 - 14
|13
|12.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|13 - 12
|11
|13.
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|12 - 9
|10
|14.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|10 - 14
|10
|15.
|0:0 Заявка
|8
|2
|2
|4
|15 - 17
|8
|16.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|6 - 10
|5
|17.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|10 - 16
|5
|18.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|5 - 12
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|8
|6
|1
|1
|19 - 10
|19
|2.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|17 - 6
|17
|3.
|0:0 Заявка
|9
|5
|2
|2
|17 - 13
|17
|4.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|14 - 11
|13
|5.
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|11 - 12
|12
|6.
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|14 - 11
|10
|7.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|8 - 17
|10
|8.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|11 - 12
|9
|9.
|Заявка
|8
|2
|0
|6
|8 - 18
|6
|10.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|18 - 23
|6
|11.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|6 - 24
|6
|12.
|Заявка
|9
|0
|6
|3
|8 - 16
|6
|13.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|8 - 17
|5
|14.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|10 - 25
|5
|15.
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|4 - 18
|5
|16.
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|8 - 18
|4
|17.
|Заявка
|7
|1
|0
|6
|7 - 17
|3
|18.
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|8 - 16
|2
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|Бавария
|Кейн Гарри
|21 (5)
|Штутгарт
|Гирасси Серу
|17 (1)
|РБ Лейпциг
|Опенда Лои
|11 (4)
|Байер Л
|Бонифасе Виктор
|10 (7)
|Вольфсбург
|Винд Йонас
|9 (4)
|Фрайбург
|Хёфлер Николас
|1 5
|Аугсбург
|Педерсен Мадс
|6
|Майнц
|Кор Доминик
|6
|Хоффенхайм
|Прёмель Гриша
|6
|Бохум
|Шлоттербек Кевен
|6
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Бавария 0:0 Хоффенхайм
Исход игры
Бавария
96.8% (150)
Ничья
1.9% (3)
Хоффенхайм
1.3% (2)
Тотал 2.5
Больше
72.8% (91)
Меньше
27.2% (34)
Обе команды забьют
Да
63.2% (79)
Нет
36.8% (46)
Популярный счёт
3:1 Бавария
34.8% (54)
2:0 Бавария
20.6% (32)
2:1 Бавария
9% (14)
3:0 Бавария
6.5% (10)
4:1 Бавария
3.2% (5)
4:2 Бавария
1.3% (2)
1:0 Бавария
1.3% (2)
4:0 Бавария
1.3% (2)
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