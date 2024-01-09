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Тур: 17. Стадион: .
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История личных встреч

Бавария
Хоффенхайм

24 матча

87.5%
12.5%
21 победа 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

70.8%
20.8%
8.4%
17 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
8.3%
25%
16 побед 2 ничьи 0 побед

8 матчей

50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

75%
25%
0 побед 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

100%
0 побед 8 ничьих 6 побед

32 матча

65.6%
21.9%
12.5%
21 победа 7 ничьих 4 победы

Первый тайм

53.1%
34.4%
12.5%
17 побед 11 ничьих 4 победы

Второй тайм

50%
31.3%
18.7%
16 побед 10 ничьих 6 побед

История матчей

Б
1:1
Б
0:2
Б
1:1
Б
4:0
Б
4:1
Б
4:1
Б
0:6
К
4:3
Б
1:2
Б
1:3
Б
3:1
Б
5:2
Б
2:0
ТК
1:0
Б
1:0
Б
1:1
Б
2:0
Б
1:2
Б
0:2
Б
4:0
Б
3:3
Б
1:2
Б
0:1
Б
2:0
Б
7:1
Б
0:0
Б
4:0
Б
1:2
Б
2:0
Б
1:1
Б
2:2
Б
2:1

Голы

Всего голов

50
25

Голов в среднем за матч

2.94
1.67

Среднее время на гол

30
54

Всего голов

15
16

Голов в среднем за матч

1
0.94

Среднее время на гол

90
95

Всего голов

65
41

Голов в среднем за матч

2.03
1.28

Тотал матчей

2.5
31
Больше 97%
Меньше 3%
1
28
Больше 88%
Меньше 13%
4
18
Больше 56%
Меньше 44%
14
13
Больше 41%
Меньше 59%
19
7
Больше 22%
Меньше 78%
25
5
Больше 16%
Меньше 84%
27
3
Больше 9%
Меньше 91%
29
1
Больше 3%
Меньше 97%
31

Среднее время на гол

44
70

Бомбардиры внутри турнира

Бавария
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кейн Гарри 21 (3) 1.4
Сане Лерой 8 0.53
Коман Кингсли 3 0.2
Мусиала Джамал 3 0.2
Тель Матис 3 0.2
Горецка Леон 2 0.13
Чупо-Мотинг Эрик 2 0.13
Мюллер Томас 1 0.07
Киммих Йозуа 1 0.07
Геррейру Рафаэл 1 0.07
Мин-Чжэ Ким 1 0.07
Де Лигт Маттейс 1 0.07
Упамекано Дайо 1 0.07
Дэвис Альфонсо 0 0
Мазрауи Нуссаир 0 0
Лаймер Конрад 0 0
Павлович Александр 0 0
Хоффенхайм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Крамарич Андрей 6 (4) 0.38
Бейер Максимилиан 6 0.38
Вегхорст Ваут 4 (1) 0.25
Сков Роберт 3 0.19
Бебу Ила 3 0.19
Прёмель Гриша 2 0.13
Кабак Озан 2 0.13
Бюльтер Мариус 1 0.06
Гриллич Флориан 1 0.06
Кадержабек Павел 1 0.06
Брукс Джон 1 0.06
Стах Антон 1 0.06
Бауманн Оливер 0 0
Бишоф Том 0 0
Тохумджу Умут 0 0

Карточки

Бавария
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мазрауи Нуссаир 3 0
Томас Тухель 3 0
Лаймер Конрад 2 0
Сане Лерой 2 0
Мин-Чжэ Ким 2 0
Де Лигт Маттейс 2 0
Киммих Йозуа 0 1
Ульрайх Свен 1 0
Чупо-Мотинг Эрик 1 0
Кейн Гарри 1 0
Геррейру Рафаэл 1 0
Коман Кингсли 1 0
Упамекано Дайо 1 0
Гравенберх Райан 1 0
Мусиала Джамал 1 0
Тель Матис 1 0
Павлович Александр 1 0
Хоффенхайм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Прёмель Гриша 6 0
Акпогума Кевин 5 0
Гриллич Флориан 4 0
Кабак Озан 4 0
Крамарич Андрей 3 0
Брукс Джон 3 0
Вегхорст Ваут 3 0
Фогт Кевин 2 0
Кадержабек Павел 2 0
Бебу Ила 2 0
Сков Роберт 2 0
Тохумджу Умут 2 0
Бауманн Оливер 1 0
Бюльтер Мариус 1 0
Салаи Аттила 1 0
Стах Антон 1 0
Беккер Финн 1 0

Результаты матчей

Бавария
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
71% (5)
29% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
Хоффенхайм
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
63% (5)
13% (1)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
7

Упущенные победы

2
3
Бавария
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
38% (3)
0% (0)
63% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
Хоффенхайм
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

5
10

Упущенные победы

18
9
Бавария
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
53% (8)
13% (2)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)
Хоффенхайм
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
63% (10)
19% (3)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
31% (5)
50% (8)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

9
17

Упущенные победы

20
12

Голы по времени матча

Забито

29
17
11 В 1-м тайме 10
18 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 5
8 Не забивали 8
6
21%
3
18%
1-15
2
7%
5
29%
29%
16-30
3
10%
2
12%
31-45
5
17%
2
12%
46-60
6
21%
1
6%
61-75
7
24%
4
24%
76-90

Пропущено

6
13
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 10
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 7
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
2
15%
16-30
1
17%
1
8%
31-45
0
0%
3
23%
46-60
2
33%
5
38%
61-75
2
33%
2
15%
76-90

Забито

19
15
9 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 3
7 Не забивали 8
4
21%
2
13%
1-15
2
11%
2
13%
16-30
3
16%
3
20%
31-45
3
16%
5
33%
46-60
3
16%
2
13%
61-75
4
21%
1
7%
76-90

Пропущено

10
17
8 В 1-м тайме 12
2 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 8
1
10%
2
12%
1-15
3
30%
3
18%
16-30
4
40%
7
41%
31-45
2
20%
1
6%
46-60
0
0%
1
6%
61-75
0
0%
3
18%
76-90

Забито

48
32
20 В 1-м тайме 17
28 Во 2-м тайме 15
11 Забивали первыми 8
0 Не забивали 0
10
21%
5
16%
1-15
4
8%
7
22%
16-30
6
13%
5
16%
31-45
8
17%
7
22%
46-60
9
19%
3
9%
61-75
11
23%
5
16%
76-90

Пропущено

16
30
10 В 1-м тайме 15
6 Во 2-м тайме 15
4 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 15
1
6%
2
7%
1-15
4
25%
5
17%
16-30
5
31%
8
27%
31-45
2
13%
4
13%
46-60
2
13%
6
20%
61-75
2
13%
5
17%
76-90

Результаты последних матчей

Бавария
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Базель - Бавария 1:1 Вольфсбург - Бавария 1:2 Бавария - Штутгарт 3:0 Манчестер Юнайтед - Бавария 0:1
Айнтрахт Фр - Бавария 5:1 Бавария - Копенгаген 0:0 Кёльн - Бавария 0:1 Бавария - Хайденхайм 4:2 Бавария - Галатасарай 2:1 Боруссия Д - Бавария 0:4 Саарбрюккен - Бавария 2:1 Бавария - Дармштадт 8:0 Галатасарай - Бавария 1:3 Майнц - Бавария 1:3 Бавария - Фрайбург 3:0 Копенгаген - Бавария 1:2 РБ Лейпциг - Бавария 2:2 Пройссен Мюнстер - Бавария 0:4 Бавария - Бохум 7:0 Бавария - Манчестер Юнайтед 4:3
Хоффенхайм
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Аугсбург - Хоффенхайм 1:0 Хоффенхайм - Дармштадт 3:3 РБ Лейпциг - Хоффенхайм 3:1 Хоффенхайм - Бохум 3:1
Боруссия М - Хоффенхайм 2:1 Хоффенхайм - Майнц 1:1 Аугсбург - Хоффенхайм 1:1 Хоффенхайм - Байер Л 2:3 Боруссия Д - Хоффенхайм 1:0 Штутгарт - Хоффенхайм 2:3 Хоффенхайм - Айнтрахт Фр 1:3 Вердер - Хоффенхайм 2:3 Хоффенхайм - Боруссия Д 1:3 Унион Берлин - Хоффенхайм 0:2 Кёльн - Хоффенхайм 1:3 Хоффенхайм - Люцерн 3:1 Хоффенхайм - Вольфсбург 3:1 Хайденхайм - Хоффенхайм 2:3 Хоффенхайм - Фрайбург 1:2 Любек - Хоффенхайм 1:4

Результаты матчей

Бавария
Хоффенхайм

Точный счет

3:0
2 раза 29%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
7:0
1 раз 14%
8:0
1 раз 14%
1:3
2 раза 25%
3:1
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%

Точное количество голов

3
3 раза 43%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%
7
1 раз 14%
8
1 раз 14%
1
4 раза 50%
3
3 раза 38%
2
1 раз 13%

Точный счет

0:4
2 раза 25%
1:2
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%
2:3
3 раза 38%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%

Точное количество голов

2
3 раза 38%
1
2 раза 25%
4
2 раза 25%
3
1 раз 13%
3
4 раза 50%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%

Точный счет

0:4
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
7:0
1 раз 7%
8:0
1 раз 7%
2:3
4 раза 25%
1:3
3 раза 19%
3:1
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%

Точное количество голов

2
4 раза 27%
3
4 раза 27%
4
3 раза 20%
1
2 раза 13%
7
1 раз 7%
8
1 раз 7%
1
7 раз 44%
3
7 раз 44%
2
2 раза 13%

Тоталы голов в матче

Бавария
Хоффенхайм

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
2.5
Больше Меньше
3
5
3
4
3.5
2
5
4.5
2
5
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
1.5
Больше Меньше
5
3
3
5
2.5
4
4
2
6
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
2
1.5
Больше Меньше
9
7
9
6
2.5
7
9
5
10
3.5
2
13
4.5
2
13
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 16 13 3 0 46 - 12 42
2.
Бавария
 Заявка 15 12 2 1 49 - 15 38
3.
Штутгарт
 Заявка 16 11 1 4 37 - 19 34
4.
РБ Лейпциг
 Заявка 16 10 3 3 38 - 17 33
5.
Боруссия Д
 Заявка 16 7 6 3 30 - 25 27
6.
Хоффенхайм
 Заявка 16 7 3 6 32 - 30 24
7.
Фрайбург
 Заявка 16 7 3 6 21 - 26 24
8.
Айнтрахт Фр
 Заявка 16 6 6 4 26 - 20 24
9.
Хайденхайм
 Заявка 16 6 2 8 25 - 32 20
10.
Вольфсбург
 Заявка 16 6 1 9 20 - 27 19
11.
Аугсбург
 Заявка 16 4 6 6 24 - 31 18
12.
Боруссия М
 Заявка 16 4 5 7 31 - 35 17
13.
Вердер
 Заявка 16 4 4 8 23 - 30 16
14.
Бохум
 Заявка 16 3 7 6 18 - 33 16
15.
Унион Берлин
 Заявка 15 4 1 10 17 - 31 13
16.
Кёльн
 Заявка 16 2 4 10 10 - 28 10
17.
Дармштадт
 Заявка 16 2 4 10 20 - 41 10
18.
Майнц
 Заявка 16 1 7 8 13 - 28 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 9 8 1 0 29 - 6 25
2.
Штутгарт
 Заявка 9 7 1 1 26 - 7 22
3.
РБ Лейпциг
 Заявка 8 6 2 0 24 - 6 20
4.
Бавария
 Заявка 7 6 1 0 30 - 5 19
5.
Боруссия Д
 Заявка 9 5 2 2 16 - 14 17
6.
Хайденхайм
 Заявка 8 5 1 2 17 - 14 16
7.
Айнтрахт Фр
 Заявка 8 4 3 1 15 - 8 15
8.
Фрайбург
 Заявка 7 4 2 1 13 - 9 14
9.
Вердер
 Заявка 9 4 2 3 15 - 14 14
10.
Вольфсбург
 Заявка 8 4 1 3 12 - 9 13
11.
Аугсбург
 Заявка 8 3 4 1 16 - 14 13
12.
Боруссия М
 Заявка 8 3 2 3 13 - 12 11
13.
Бохум
 Заявка 7 2 4 1 12 - 9 10
14.
Унион Берлин
 Заявка 8 3 1 4 10 - 14 10
15.
Хоффенхайм
 Заявка 8 2 2 4 15 - 17 8
16.
Кёльн
 Заявка 7 1 2 4 6 - 10 5
17.
Дармштадт
 Заявка 8 1 2 5 10 - 16 5
18.
Майнц
 Заявка 7 1 1 5 5 - 12 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 Заявка 8 6 1 1 19 - 10 19
2.
Байер Л
 Заявка 7 5 2 0 17 - 6 17
3.
Хоффенхайм
 Заявка 8 5 1 2 17 - 13 16
4.
РБ Лейпциг
 Заявка 8 4 1 3 14 - 11 13
5.
Штутгарт
 Заявка 7 4 0 3 11 - 12 12
6.
Боруссия Д
 Заявка 7 2 4 1 14 - 11 10
7.
Фрайбург
 Заявка 9 3 1 5 8 - 17 10
8.
Айнтрахт Фр
 Заявка 8 2 3 3 11 - 12 9
9.
Вольфсбург
 Заявка 8 2 0 6 8 - 18 6
10.
Боруссия М
 Заявка 8 1 3 4 18 - 23 6
11.
Бохум
 Заявка 9 1 3 5 6 - 24 6
12.
Майнц
 Заявка 9 0 6 3 8 - 16 6
13.
Аугсбург
 Заявка 8 1 2 5 8 - 17 5
14.
Дармштадт
 Заявка 8 1 2 5 10 - 25 5
15.
Кёльн
 Заявка 9 1 2 6 4 - 18 5
16.
Хайденхайм
 Заявка 8 1 1 6 8 - 18 4
17.
Унион Берлин
 Заявка 7 1 0 6 7 - 17 3
18.
Вердер
 Заявка 7 0 2 5 8 - 16 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Бавария Кейн Гарри 21 (5)
Штутгарт Гирасси Серу 17 (1)
РБ Лейпциг Опенда Лои 11 (4)
Байер Л Бонифасе Виктор 10 (7)
Вольфсбург Винд Йонас 9 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Фрайбург Хёфлер Николас 1 5
Аугсбург Педерсен Мадс 6
Майнц Кор Доминик 6
Хоффенхайм Прёмель Гриша 6
Бохум Шлоттербек Кевен 6
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Бавария - Хоффенхайм от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 12 января 2024, осталось 2 дня 12 часов 16 минут.



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    • Прогнозы 59
    Бавария 100% (59)
    X 0% (0)
    Хоффенхайм 0% (0)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Бавария
    Ничья
    Хоффенхайм
    1.17
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    9.74
    15.00
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Бавария - Хоффенхайм

    Исход игры
    Бавария
    100% (59)
    Ничья
    0% (0)
    Хоффенхайм
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    64.91% (37)
    Меньше
    35.09% (20)
    Обе команды забьют
    Да
    56.14% (32)
    Нет
    43.86% (25)
    Популярный счёт
    3:1 Бавария
    37.3% (22)
    2:0 Бавария
    30.5% (18)
    2:1 Бавария
    11.9% (7)
    3:0 Бавария
    6.8% (4)
    1:0 Бавария
    3.4% (2)
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