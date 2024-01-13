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  3. Австралия
  4. A-Лига 2023-2024
Тур: 27. Стадион: .
Централ Кост Маринерс
1:1
Конец матча
Мельбурн Виктори
0'
7' Желтая карточка
Монге Фабиан
25' Желтая карточка
Да Сильва Дамьен
29' Желтая карточка
Куол Алоу
0:1
33' Пенальти
Арзани Дэниел
75' Желтая карточка
Jacob Farrell
84' Желтая карточка
Родерик Миранда
1:1
89' Гол
Jing Lual
90' Желтая карточка
Nishan Velupillay
90'+6
20
Вукович
Дэнни
15
Роу
Сторм
23
Даниель
Холл
3
Brian
Kaltak
18
Jacob
Farrell
7
Christian
Theoharous
6
Балар
Максимильен
4
Нисбет
Джошуа
11
Торрес
Анхель
9
Куол
Алоу
28
William
Wilson
20
Иззо
Пол
14
Чапман
Коннор
5
Да
Сильва
Дамьен
21
Родерик
Миранда
2
Герия
Джейсон
18
Монге
Фабиан
25
Тиг
Райан
19
Арзани
Дэниел
8
Машаш
Зинедин
11
Фолами
Бен
7
Икономидис
Крис
Централ Кост Маринерс
Мельбурн Виктори

История личных встреч

Централ Кост Маринерс
Мельбурн Виктори

18 матчей

55.6%
44.4%
10 побед 8 ничьих 0 побед

Первый тайм

55.6%
72.2%
10 побед 13 ничьих 0 побед

Второй тайм

61.1%
44.4%
11 побед 8 ничьих 0 побед

28 матчей

17.9%
82.1%
0 побед 5 ничьих 23 победы

Первый тайм

32.1%
67.9%
0 побед 9 ничьих 14 побед

Второй тайм

17.9%
82.1%
0 побед 5 ничьих 22 победы

46 матчей

21.7%
28.3%
50%
10 побед 13 ничьих 23 победы

Первый тайм

21.7%
47.8%
30.5%
10 побед 22 ничьи 14 побед

Второй тайм

23.9%
28.3%
47.8%
11 побед 13 ничьих 22 победы

История матчей

2:2
2:0
2:1
1:1
1:0
КФ
2:1
1:1
1:1
2:3
3:2
2:1
2:3
4:1
5:2
1:1
1:1
1:0
0:3
4:1
0:2
3:3
2:1
3:1
2:1
0:3
3:1
1:3
0:0
1:0
6:2
1:1
2:2
ХАЛ
2:1
ХАЛ
2:0
ХАЛ
0:0
ХАЛ
1:2
ХАЛ
2:2
ХАЛ
2:0
ХАЛ
0:3
ХАЛ
0:4
ХАЛ
0:2
ХАЛ
3:0
ХАЛ
2:1
ХАЛ
2:2
ХАЛ
2:5
ХАЛ
2:1

Голы

Всего голов

34
28

Голов в среднем за матч

1.48
1.22

Среднее время на гол

60
73

Всего голов

47
40

Голов в среднем за матч

2.04
1.74

Среднее время на гол

44
51

Всего голов

81
68

Голов в среднем за матч

1.76
1.48

Тотал матчей

2.5
44
Больше 96%
Меньше 4%
2
41
Больше 89%
Меньше 11%
5
30
Больше 65%
Меньше 35%
16
17
Больше 37%
Меньше 63%
29
9
Больше 20%
Меньше 80%
37
4
Больше 9%
Меньше 91%
42
3
Больше 7%
Меньше 93%
43
1
Больше 2%
Меньше 98%
45

Среднее время на гол

51
60

Бомбардиры внутри турнира

Централ Кост Маринерс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Торрес Анхель 6 (1) 0.5
Marco Tulio1 5 (2) 0.42
Куол Алоу 4 0.33
Brian Kaltak 2 0.17
Jing Lual 2 0.17
Роу Сторм 1 0.08
Jacob Farrell 1 0.08
Даниель Холл 1 0.08
William Wilson 1 0.08
Нисбет Джошуа 0 0
Балар Максимильен 0 0
Смит Ноа 0 0
Мельбурн Виктори
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Форнароли Бруно 13 (2) 1.08
Машаш Зинедин 4 0.33
Nishan Velupillay 2 0.17
Арзани Дэниел 2 (1) 0.17
Фолами Бен 1 0.08
Тиг Райан 1 0.08
Eli Adams 1 0.08
Траоре Адама III 0 0
Бриммер Джейк 0 0
Чапман Коннор 0 0
Герия Джейсон 0 0
Jordi Valadon 0 0

Карточки

Централ Кост Маринерс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Jacob Farrell 4 1
Куол Алоу 4 0
Christian Theoharous 2 0
Marco Tulio1 2 0
Mikael Rodrigues Brito 2 0
Балар Максимильен 2 0
Торрес Анхель 0 1
Harrison Steele 0 1
Даниель Холл 1 0
Роу Сторм 1 0
Brian Kaltak 1 0
Нисбет Джошуа 1 0
Смит Ноа 1 0
William Wilson 1 0
Мельбурн Виктори
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Родерик Миранда 4 1
Траоре Адама III 2 1
Машаш Зинедин 3 0
Форнароли Бруно 2 0
Да Сильва Дамьен 2 0
Rai IV 2 0
Чапман Коннор 1 0
Герия Джейсон 1 0
Икономидис Крис 1 0
Арзани Дэниел 1 0
Фолами Бен 1 0
Бриммер Джейк 1 0
Монге Фабиан 1 0
Nishan Velupillay 1 0
Eli Adams 1 0

Результаты матчей

Централ Кост Маринерс
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Мельбурн Виктори
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

3
5

Упущенные победы

5
3
Централ Кост Маринерс
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Мельбурн Виктори
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

7
13
Централ Кост Маринерс
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
Мельбурн Виктори
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

8
5

Упущенные победы

12
16

Голы по времени матча

Забито

16
12
9 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 3
5 Не забивали 7
1
6%
1
8%
1-15
3
19%
0
0%
16-30
5
31%
4
33%
31-45
1
6%
2
17%
46-60
1
6%
2
17%
61-75
5
31%
3
25%
76-90

Пропущено

10
10
5 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
0
0%
1
10%
1-15
2
20%
2
20%
16-30
3
30%
0
0%
31-45
3
30%
1
10%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
2
20%
5
50%
76-90

Забито

7
13
2 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 4
9 Не забивали 7
0
0%
2
15%
1-15
2
29%
3
23%
16-30
0
0%
4
31%
31-45
3
43%
2
15%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
2
29%
1
8%
76-90

Пропущено

8
4
2 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
13%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
1
13%
2
50%
46-60
2
25%
1
25%
61-75
3
38%
0
0%
76-90

Забито

23
25
11 В 1-м тайме 14
12 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 7
2 Не забивали 2
1
4%
3
12%
1-15
5
22%
3
12%
16-30
5
22%
8
32%
31-45
4
17%
4
16%
46-60
1
4%
3
12%
61-75
7
30%
4
16%
76-90

Пропущено

18
14
7 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 7
1
6%
2
14%
1-15
2
11%
2
14%
16-30
4
22%
0
0%
31-45
4
22%
3
21%
46-60
2
11%
2
14%
61-75
5
28%
5
36%
76-90

Результаты последних матчей

Централ Кост Маринерс
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Вестерн Сидней Уондерерс - Централ Кост Маринерс 0:1 Централ Кост Маринерс - Перт Глори 4:2 Брисбен Роар - Централ Кост Маринерс 0:3 Мельбурн Сити - Централ Кост Маринерс 3:3
Сталлион Лагуна - Централ Кост Маринерс 0:3 Централ Кост Маринерс - Вестерн Юнайтед 4:0 Централ Кост Маринерс - Мельбурн Виктори 2:2 Централ Кост Маринерс - Теренггану 1:1 Централ Кост Маринерс - Ньюкасл Джетс 3:1 Централ Кост Маринерс - Брисбен Роар 1:2 Бали Юнайтед - Централ Кост Маринерс 1:2 Перт Глори - Централ Кост Маринерс 2:0 Централ Кост Маринерс - Макартур 1:2 Централ Кост Маринерс - Бали Юнайтед 6:3 Аделаида Юнайтед - Централ Кост Маринерс 3:0 Централ Кост Маринерс - Сталлион Лагуна 9:1 Теренггану - Централ Кост Маринерс 1:0 ФК Сидней - Централ Кост Маринерс 3:3 Мельбурн Сити - Централ Кост Маринерс 1:6 Централ Кост Маринерс - Аделаида Юнайтед 2:0
Мельбурн Виктори
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Перт Глори - Мельбурн Виктори 2:3 Мельбурн Виктори - Аделаида Юнайтед 2:0 Мельбурн Сити - Мельбурн Виктори 0:0 Мельбурн Виктори - ФК Сидней 3:0
Вестерн Сидней Уондерерс - Мельбурн Виктори 3:4 Централ Кост Маринерс - Мельбурн Виктори 2:2 Макартур - Мельбурн Виктори 1:1 Мельбурн Виктори - Веллингтон Феникс 1:1 Мельбурн Виктори - Аделаида Юнайтед 1:1 Мельбурн Виктори - Ньюкасл Джетс 5:3 ФК Сидней - Мельбурн Виктори 0:2 Перт Глори - Мельбурн Виктори 0:4 Ньюкасл Джетс - Мельбурн Виктори 2:2 Мельбурн Виктори - Брисбен Роар 0:1 Мельбурн Виктори - Макартур 2:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Мельбурн Виктори 2:1 Мельбурн Виктори - Перт Глори 0:0 Мельбурн Сити - Мельбурн Виктори 2:1 Веллингтон Феникс - Мельбурн Виктори 1:2 Мельбурн Виктори - Централ Кост Маринерс 2:0

Результаты матчей

Централ Кост Маринерс
Мельбурн Виктори

Точный счет

1:2
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
1:1
2 раза 40%
2:0
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
5:3
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
4
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
5
1 раз 20%

Точный счет

0:1
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%
1:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:4
1 раз 14%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
3
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
2 раза 29%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%

Точный счет

1:2
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
1:1
4 раза 33%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
5:3
1 раз 8%

Точное количество голов

1
4 раза 33%
3
3 раза 25%
0
2 раза 17%
4
2 раза 17%
2
1 раз 8%
1
4 раза 33%
2
3 раза 25%
3
2 раза 17%
0
1 раз 8%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Централ Кост Маринерс
Мельбурн Виктори

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
1.5
Больше Меньше
3
2
3
4
2.5
2
3
2
5
3.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
6
1
2
3
1.5
4
3
2
3
2.5
2
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
2
0.5
Больше Меньше
11
1
6
6
1.5
7
5
5
7
2.5
4
8
2
10
3.5
2
10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Веллингтон Феникс
 12 7 3 2 22 - 15 24
2.
Мельбурн Виктори
 12 6 6 0 25 - 14 24
3.
Вестерн Сидней Уондерерс
 12 6 3 3 20 - 12 21
4.
Централ Кост Маринерс
 12 5 3 4 23 - 18 18
5.
Мельбурн Сити
 12 5 3 4 23 - 19 18
6.
Аделаида Юнайтед
 13 5 3 5 27 - 23 18
7.
Макартур
 13 4 6 3 22 - 23 18
8.
Брисбен Роар
 12 5 2 5 20 - 27 17
9.
ФК Сидней
 12 5 0 7 20 - 24 15
10.
Ньюкасл Джетс
 12 3 4 5 20 - 23 13
11.
Перт Глори
 12 2 2 8 21 - 28 8
12.
Вестерн Юнайтед
 12 2 1 9 11 - 28 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аделаида Юнайтед
 8 4 2 2 20 - 14 14
2.
Вестерн Сидней Уондерерс
 7 4 1 2 14 - 6 13
3.
Веллингтон Феникс
 5 4 0 1 10 - 6 12
4.
Мельбурн Виктори
 5 3 2 0 12 - 5 11
5.
Централ Кост Маринерс
 7 3 2 2 16 - 10 11
6.
Брисбен Роар
 6 3 1 2 11 - 10 10
7.
Макартур
 7 2 4 1 11 - 12 10
8.
ФК Сидней
 6 3 0 3 10 - 10 9
9.
Мельбурн Сити
 7 2 3 2 17 - 10 9
10.
Перт Глори
 6 2 1 3 13 - 13 7
11.
Ньюкасл Джетс
 4 1 2 1 6 - 6 5
12.
Вестерн Юнайтед
 5 1 0 4 4 - 8 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мельбурн Виктори
 7 3 4 0 13 - 9 13
2.
Веллингтон Феникс
 7 3 3 1 12 - 9 12
3.
Мельбурн Сити
 5 3 0 2 6 - 9 9
4.
Вестерн Сидней Уондерерс
 5 2 2 1 6 - 6 8
5.
Макартур
 6 2 2 2 11 - 11 8
6.
Ньюкасл Джетс
 8 2 2 4 14 - 17 8
7.
Централ Кост Маринерс
 5 2 1 2 7 - 8 7
8.
Брисбен Роар
 6 2 1 3 9 - 17 7
9.
ФК Сидней
 6 2 0 4 10 - 14 6
10.
Аделаида Юнайтед
 5 1 1 3 7 - 9 4
11.
Вестерн Юнайтед
 7 1 1 5 7 - 20 4
12.
Перт Глори
 6 0 1 5 8 - 15 1
  • — Выход в 1/2 финала
  • — Выход в 1/4 финала

Топ бомбардиров
Мельбурн Виктори Форнароли Бруно 13 (1)
Веллингтон Феникс Барбарусес Костас 8 (4)
Перт Глори Таггарт Адам 8 (2)
Ньюкасл Джетс Стамателопулос Апостолос 8
ФК Сидней Лолли Джо 7 (4)
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Топ нарушителей
Вестерн Юнайтед Рисдон Джош 6
Мельбурн Виктори Родерик Миранда 1 4
Ньюкасл Джетс Стамателопулос Апостолос 1 4
Централ Кост Маринерс Jacob Farrell 1 4
Макартур Беккас Кирин 5
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    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 33'
      Г О О О О Л - Арзани Дэниел из команды Мельбурн Виктори забивает с точки!
    • 29'
      Куол Алоу получил желтую карточку от судьи
    • 25'
      Да Сильва Дамьен получил желтую карточку от судьи
    • 7'
      Fabian Monge получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Централ Кост Маринерс 1:1 Мельбурн Виктори онлайн

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