Тур: 27. Стадион: Альянц Стэдиум.
1:1
Конец матча
0'
7' Желтая карточкаМонге Фабиан
25' Желтая карточкаДа Сильва Дамьен
29' Желтая карточкаКуол Алоу
0:1
33' ПенальтиАрзани Дэниел
75' Желтая карточкаJacob Farrell
84' Желтая карточкаРодерик Миранда
1:1
89' ГолJing Lual
90' Желтая карточкаNishan Velupillay
90'+6
Ход матча
7'
25'
29'
33'
0:1
75'
84'
89'
1:1
Прогноз на матч от Liveresult
15
Роу
Сторм
23
Даниель
Холл
20
Иззо
Пол
18
Монге
Фабиан
25
Тиг
Райан
11
Фолами
Бен
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Роу СтормЗащитник
-
23 Даниель ХоллЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
5 Смит НоаПолузащитник
- Нападающий
-
-
17 Jing Lual
-
33 Nathan Paull
-
-
45 Matej Busek
-
Главный тренер: Mark Jackson
- Основной состав
-
20 Иззо ПолВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Монге ФабианПолузащитник
-
25 Тиг РайанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Фолами БенПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
-
4 Rai IV
-
-
24 Eli Adams
-
-
Главный тренер: Попович Энтони
История личных встреч
Централ Кост Маринерс
Мельбурн Виктори
18 матчей
55.6%
44.4%
10 побед 8 ничьих 0 побед
Первый тайм
55.6%
72.2%
10 побед 13 ничьих 0 побед
Второй тайм
61.1%
44.4%
11 побед 8 ничьих 0 побед
28 матчей
17.9%
82.1%
0 побед 5 ничьих 23 победы
Первый тайм
32.1%
67.9%
0 побед 9 ничьих 14 побед
Второй тайм
17.9%
82.1%
0 побед 5 ничьих 22 победы
46 матчей
21.7%
28.3%
50%
10 побед 13 ничьих 23 победы
Первый тайм
21.7%
47.8%
30.5%
10 побед 22 ничьи 14 побед
Второй тайм
23.9%
28.3%
47.8%
11 побед 13 ничьих 22 победы
История матчей
Голы
Всего голов
34
28
Голов в среднем за матч
1.48
1.22
Среднее время на гол
60
73
Всего голов
47
40
Голов в среднем за матч
2.04
1.74
Среднее время на гол
44
51
Всего голов
81
68
Голов в среднем за матч
1.76
1.48
Тотал матчей
2.5
44
Больше 96%
Меньше 4%
2
41
Больше 89%
Меньше 11%
5
30
Больше 65%
Меньше 35%
16
17
Больше 37%
Меньше 63%
29
9
Больше 20%
Меньше 80%
37
4
Больше 9%
Меньше 91%
42
3
Больше 7%
Меньше 93%
43
1
Больше 2%
Меньше 98%
45
Среднее время на гол
51
60
Бомбардиры внутри турнира
Централ Кост Маринерс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Торрес Анхель
|6 (1)
|0.5
|Marco Tulio1
|5 (2)
|0.42
|Куол Алоу
|4
|0.33
|Brian Kaltak
|2
|0.17
|Jing Lual
|2
|0.17
|Роу Сторм
|1
|0.08
|Jacob Farrell
|1
|0.08
|Даниель Холл
|1
|0.08
|William Wilson
|1
|0.08
|Нисбет Джошуа
|0
|0
|Балар Максимильен
|0
|0
|Смит Ноа
|0
|0
Мельбурн Виктори
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Форнароли Бруно
|13 (2)
|1.08
|Машаш Зинедин
|4
|0.33
|Nishan Velupillay
|2
|0.17
|Арзани Дэниел
|2 (1)
|0.17
|Фолами Бен
|1
|0.08
|Тиг Райан
|1
|0.08
|Eli Adams
|1
|0.08
|Траоре Адама III
|0
|0
|Бриммер Джейк
|0
|0
|Чапман Коннор
|0
|0
|Герия Джейсон
|0
|0
|Jordi Valadon
|0
|0
Карточки
Централ Кост Маринерс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Jacob Farrell
|4
|1
|Куол Алоу
|4
|0
|Christian Theoharous
|2
|0
|Marco Tulio1
|2
|0
|Mikael Rodrigues Brito
|2
|0
|Балар Максимильен
|2
|0
|Торрес Анхель
|0
|1
|Harrison Steele
|0
|1
|Даниель Холл
|1
|0
|Роу Сторм
|1
|0
|Brian Kaltak
|1
|0
|Нисбет Джошуа
|1
|0
|Смит Ноа
|1
|0
|William Wilson
|1
|0
Мельбурн Виктори
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Родерик Миранда
|4
|1
|Траоре Адама III
|2
|1
|Машаш Зинедин
|3
|0
|Форнароли Бруно
|2
|0
|Да Сильва Дамьен
|2
|0
|Rai IV
|2
|0
|Чапман Коннор
|1
|0
|Герия Джейсон
|1
|0
|Икономидис Крис
|1
|0
|Арзани Дэниел
|1
|0
|Фолами Бен
|1
|0
|Бриммер Джейк
|1
|0
|Монге Фабиан
|1
|0
|Nishan Velupillay
|1
|0
|Eli Adams
|1
|0
Результаты матчей
Централ Кост Маринерс
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Мельбурн Виктори
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
3
5
Упущенные победы
5
3
Централ Кост Маринерс
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Мельбурн Виктори
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
5
0
Упущенные победы
7
13
Централ Кост Маринерс
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
Мельбурн Виктори
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
8
5
Упущенные победы
12
16
Голы по времени матча
Забито
16
12
9 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 3
5 Не забивали 7
1
6%
1
8%
1-15
3
19%
0
0%
16-30
5
31%
4
33%
31-45
1
6%
2
17%
46-60
1
6%
2
17%
61-75
5
31%
3
25%
76-90
Пропущено
10
10
5 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
0
0%
1
10%
1-15
2
20%
2
20%
16-30
3
30%
0
0%
31-45
3
30%
1
10%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
2
20%
5
50%
76-90
Забито
7
13
2 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 4
9 Не забивали 7
0
0%
2
15%
1-15
2
29%
3
23%
16-30
0
0%
4
31%
31-45
3
43%
2
15%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
2
29%
1
8%
76-90
Пропущено
8
4
2 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
13%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
1
13%
2
50%
46-60
2
25%
1
25%
61-75
3
38%
0
0%
76-90
Забито
23
25
11 В 1-м тайме 14
12 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 7
2 Не забивали 2
1
4%
3
12%
1-15
5
22%
3
12%
16-30
5
22%
8
32%
31-45
4
17%
4
16%
46-60
1
4%
3
12%
61-75
7
30%
4
16%
76-90
Пропущено
18
14
7 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 7
1
6%
2
14%
1-15
2
11%
2
14%
16-30
4
22%
0
0%
31-45
4
22%
3
21%
46-60
2
11%
2
14%
61-75
5
28%
5
36%
76-90
Результаты последних матчей
Централ Кост Маринерс
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Вестерн Сидней Уондерерс - Централ Кост Маринерс 0:1 Централ Кост Маринерс - Перт Глори 4:2 Брисбен Роар - Централ Кост Маринерс 0:3 Мельбурн Сити - Централ Кост Маринерс 3:3
Сталлион Лагуна - Централ Кост Маринерс 0:3 Централ Кост Маринерс - Вестерн Юнайтед 4:0 Централ Кост Маринерс - Мельбурн Виктори 2:2 Централ Кост Маринерс - Теренггану 1:1 Централ Кост Маринерс - Ньюкасл Джетс 3:1 Централ Кост Маринерс - Брисбен Роар 1:2 Бали Юнайтед - Централ Кост Маринерс 1:2 Перт Глори - Централ Кост Маринерс 2:0 Централ Кост Маринерс - Макартур 1:2 Централ Кост Маринерс - Бали Юнайтед 6:3 Аделаида Юнайтед - Централ Кост Маринерс 3:0 Централ Кост Маринерс - Сталлион Лагуна 9:1 Теренггану - Централ Кост Маринерс 1:0 ФК Сидней - Централ Кост Маринерс 3:3 Мельбурн Сити - Централ Кост Маринерс 1:6 Централ Кост Маринерс - Аделаида Юнайтед 2:0
Мельбурн Виктори
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Перт Глори - Мельбурн Виктори 2:3 Мельбурн Виктори - Аделаида Юнайтед 2:0 Мельбурн Сити - Мельбурн Виктори 0:0 Мельбурн Виктори - ФК Сидней 3:0
Вестерн Сидней Уондерерс - Мельбурн Виктори 3:4 Централ Кост Маринерс - Мельбурн Виктори 2:2 Макартур - Мельбурн Виктори 1:1 Мельбурн Виктори - Веллингтон Феникс 1:1 Мельбурн Виктори - Аделаида Юнайтед 1:1 Мельбурн Виктори - Ньюкасл Джетс 5:3 ФК Сидней - Мельбурн Виктори 0:2 Перт Глори - Мельбурн Виктори 0:4 Ньюкасл Джетс - Мельбурн Виктори 2:2 Мельбурн Виктори - Брисбен Роар 0:1 Мельбурн Виктори - Макартур 2:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Мельбурн Виктори 2:1 Мельбурн Виктори - Перт Глори 0:0 Мельбурн Сити - Мельбурн Виктори 2:1 Веллингтон Феникс - Мельбурн Виктори 1:2 Мельбурн Виктори - Централ Кост Маринерс 2:0
Результаты матчей
Централ Кост Маринерс
Мельбурн Виктори
Точный счет
1:2
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
1:1
2 раза 40%
2:0
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
5:3
1 раз 20%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
4
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
5
1 раз 20%
Точный счет
0:1
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%
1:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:4
1 раз 14%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
3
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
2 раза 29%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
Точный счет
1:2
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
1:1
4 раза 33%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
5:3
1 раз 8%
Точное количество голов
1
4 раза 33%
3
3 раза 25%
0
2 раза 17%
4
2 раза 17%
2
1 раз 8%
1
4 раза 33%
2
3 раза 25%
3
2 раза 17%
0
1 раз 8%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Централ Кост Маринерс
Мельбурн Виктори
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
32
34
23
25
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
61
23
43
23
25
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
102
Больше Меньше
111
66
75
57
48
210
210
- — Выход в 1/2 финала
- — Выход в 1/4 финала
|Мельбурн Виктори
|Форнароли Бруно
|13 (1)
|Веллингтон Феникс
|Барбарусес Костас
|8 (4)
|Перт Глори
|Таггарт Адам
|8 (2)
|Ньюкасл Джетс
|Стамателопулос Апостолос
|8
|ФК Сидней
|Лолли Джо
|7 (4)
|Вестерн Юнайтед
|Рисдон Джош
|6
|Мельбурн Виктори
|Родерик Миранда
|1 4
|Ньюкасл Джетс
|Стамателопулос Апостолос
|1 4
|Централ Кост Маринерс
|Jacob Farrell
|1 4
|Макартур
|Беккас Кирин
|5