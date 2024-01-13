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  3. Австралия
  4. A-Лига 2023-2024
Тур: 27. Стадион: .
Аделаида Юнайтед
4:3
Конец матча
ФК Сидней
0'
0:1
7' Гол
Касерес Энтони
1:1
24' Гол
Ибусуки Хироси
2:1
34' Гол
Ибусуки Хироси
42' Желтая карточка
Брэттан Люк
3:1
45' Гол
Nestor Irankunda
4:1
73' Гол
Ибусуки Хироси
4:2
76' Гол
Лолли Джо
4:3
90' Гол
Лолли Джо
90' Желтая карточка
Кавалло Джошуа
90'+8
1
Делянов
Джеймс
43
Giuseppe
Bovalina
41
Alexandar
Popovic
37
Jonny
Yull
21
Хави
Лопеc
8
Sanchez
Cortes
Isaias
22
Танниклифф
Райан
66
Nestor
Irankunda
26
Халлоран
Бен
10
Клаф
Зак
9
Ибусуки
Хироси
1
Рэдмейн
Эндрю
21
Zachary
de
Jesus
8
Гирдвуд-Райх
Джейк
15
Габриэл
Барбоза
23
Грант
Райан
12
Corey
Hollman
26
Брэттан
Люк
10
Лолли
Джо
17
Касерес
Энтони
25
Кучарски
Джейден
9
Fabio
da
Silva2
Аделаида Юнайтед
ФК Сидней

История личных встреч

Аделаида Юнайтед
ФК Сидней

25 матчей

76%
24%
19 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

52%
44%
4%
13 побед 11 ничьих 0 побед

Второй тайм

68%
40%
17 побед 10 ничьих 0 побед

25 матчей

16%
84%
0 побед 4 ничьи 21 победа

Первый тайм

40%
60%
0 побед 10 ничьих 16 побед

Второй тайм

32%
68%
0 побед 8 ничьих 15 побед

50 матчей

38%
20%
42%
19 побед 10 ничьих 21 победа

Первый тайм

26%
42%
32%
13 побед 21 ничья 16 побед

Второй тайм

34%
36%
30%
17 побед 18 ничьих 15 побед

История матчей

1:5
1:1
2:2
2:3
1:2
2:1
1:4
2:2
1:0
1:1
2:1
2:3
2:0
2:1
КФ
2:1
1:1
3:0
0:0
0:1
КФ
2:1
2:0
0:4
0:0
0:2
2:2
2:1
КФ
2:1
4:1
0:1
0:3
3:1
0:3
2:2
2:1
3:0
1:2
ХАЛ
1:2
ХАЛ
2:2
ХАЛ
1:2
ХАЛ
2:0
ХАЛ
1:2
ХАЛ
1:3
ХАЛ
1:0
ХАЛ
2:1
ХАЛ
1:0
ХАЛ
2:0
ХАЛ
2:0
ХАЛ
3:0
ХАЛ
1:3
ХАЛ
0:1

Голы

Всего голов

36
32

Голов в среднем за матч

1.44
1.28

Среднее время на гол

62
70

Всего голов

37
38

Голов в среднем за матч

1.48
1.52

Среднее время на гол

60
59

Всего голов

73
70

Голов в среднем за матч

1.46
1.4

Тотал матчей

2.5
48
Больше 96%
Меньше 4%
2
42
Больше 84%
Меньше 16%
8
33
Больше 66%
Меньше 34%
17
14
Больше 28%
Меньше 72%
36
5
Больше 10%
Меньше 90%
45
1
Больше 2%
Меньше 98%
49

Среднее время на гол

61
64

Бомбардиры внутри турнира

Аделаида Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ибусуки Хироси 7 0.54
Клаф Зак 5 (3) 0.38
Халлоран Бен 4 0.31
Nestor Irankunda 2 0.15
Бернардо Эспиноса 2 0.15
_Luka Jovanovic 1 0.08
Giuseppe Bovalina 1 0.08
Танниклифф Райан 1 0.08
Анселл Николас 1 0.08
Alexandar Popovic 1 0.08
Musa Toure 1 0.08
Китто Райан 0 0
ФК Сидней
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лолли Джо 7 0.58
Fabio da Silva2 5 0.42
Кучарски Джейден 2 0.17
Мак Роберт 2 0.17
Грант Райан 1 0.08
Родуэлл Джек 1 0.08
Касерес Энтони 1 0.08
Вуд Патрик 0 0
Брэттан Люк 0 0
Гирдвуд-Райх Джейк 0 0

Карточки

Аделаида Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Nestor Irankunda 3 1
Sanchez Cortes Isaias 3 0
Танниклифф Райан 2 0
Ибусуки Хироси 2 0
Alexandar Popovic 2 0
Panashe Madanha 2 0
Уорленд Бен 0 1
Хави Лопеc 1 0
Кавалло Джошуа 1 0
Дьюзел Люк 1 0
Jonny Yull 1 0
Musa Toure 1 0
Карл Виарт 1 0
ФК Сидней
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кинг Джоэл 3 0
Вуд Патрик 3 0
Грант Райан 2 0
Брэттан Люк 2 0
Берджесс Макс 2 0
Гирдвуд-Райх Джейк 2 0
Рэдмейн Эндрю 0 1
Стив Корика 1 0
Родуэлл Джек 1 0
Мак Роберт 1 0
Fabio da Silva2 1 0
Кортни-Перкинс Джордан 1 0
Кучарски Джейден 1 0
Nathan Amanatidis 1 0

Результаты матчей

Аделаида Юнайтед
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
ФК Сидней
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
0% (0)
33% (2)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

5
2

Упущенные победы

4
3
Аделаида Юнайтед
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
ФК Сидней
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (2)
0% (0)
67% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

7
5

Упущенные победы

4
9
Аделаида Юнайтед
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
46% (6)
38% (5)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
ФК Сидней
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
25% (3)
17% (2)
58% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
17% (2)
42% (5)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

12
7

Упущенные победы

8
12

Голы по времени матча

Забито

19
10
8 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 3
6 Не забивали 9
2
11%
4
40%
1-15
3
16%
0
0%
16-30
3
16%
3
30%
31-45
1
5%
1
10%
46-60
6
32%
0
0%
61-75
4
21%
2
20%
76-90

Пропущено

15
14
8 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 6
4
27%
1
7%
1-15
1
7%
4
29%
16-30
3
20%
4
29%
31-45
4
27%
3
21%
46-60
0
0%
2
14%
61-75
3
20%
0
0%
76-90

Забито

7
9
3 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
10 Не забивали 9
0
0%
1
11%
1-15
2
29%
1
11%
16-30
1
14%
3
33%
31-45
3
43%
1
11%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
0
0%
3
33%
76-90

Пропущено

9
11
4 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
1
11%
1
9%
1-15
3
33%
1
9%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
1
11%
3
27%
61-75
3
33%
6
55%
76-90

Забито

26
19
11 В 1-м тайме 12
15 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 5
3 Не забивали 6
2
8%
5
26%
1-15
5
19%
1
5%
16-30
4
15%
6
32%
31-45
4
15%
2
11%
46-60
7
27%
0
0%
61-75
4
15%
5
26%
76-90

Пропущено

24
25
12 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 14
8 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 12
5
21%
2
8%
1-15
4
17%
5
20%
16-30
3
13%
4
16%
31-45
5
21%
3
12%
46-60
1
4%
5
20%
61-75
6
25%
6
24%
76-90

Результаты последних матчей

Аделаида Юнайтед
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Аделаида Юнайтед - Макартур 1:1 Аделаида Юнайтед - Веллингтон Феникс 2:2 Мельбурн Виктори - Аделаида Юнайтед 2:0 Аделаида Юнайтед - Ньюкасл Джетс 3:1
Вестерн Сидней Уондерерс - Аделаида Юнайтед 1:0 Аделаида Юнайтед - Брисбен Роар 0:2 Макартур - Аделаида Юнайтед 4:3 Вестерн Юнайтед - Аделаида Юнайтед 1:3 Аделаида Юнайтед - ФК Сидней 1:5 Мельбурн Виктори - Аделаида Юнайтед 1:1 Аделаида Юнайтед - Мельбурн Сити 6:0 Аделаида Юнайтед - Централ Кост Маринерс 3:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Аделаида Юнайтед 5:1 Норткоут Сити - Аделаида Юнайтед 0:2 Централ Кост Маринерс - Аделаида Юнайтед 2:0 Аделаида Юнайтед - Централ Кост Маринерс 1:2 Аделаида Юнайтед - Веллингтон Феникс 2:0 Аделаида Юнайтед - Централ Кост Маринерс 1:4 Перт Глори - Аделаида Юнайтед 4:4 Аделаида Юнайтед - Вестерн Юнайтед 0:1
ФК Сидней
(20 матчей)
60%
5%
35%
12 побед 1 ничья 7 поражений
Брисбен Роар - ФК Сидней 1:2 ФК Сидней - Веллингтон Феникс 3:1 ФК Сидней - Вестерн Юнайтед 4:2 Мельбурн Виктори - ФК Сидней 3:0
ФК Сидней - Макартур 0:2 ФК Сидней - Перт Глори 3:2 ФК Сидней - Вестерн Сидней Уондерерс 0:1 Аделаида Юнайтед - ФК Сидней 1:5 Мельбурн Сити - ФК Сидней 2:0 Брисбен Роар - ФК Сидней 3:0 ФК Сидней - Мельбурн Виктори 0:2 ФК Сидней - Брисбен Роар 3:1 Мельбурн Сити - ФК Сидней 1:2 ФК Сидней - Вестерн Юнайтед 3:0 АПИА Лейхардт Тайгерз - ФК Сидней 0:2 ФК Сидней - Централ Кост Маринерс 3:3 Мельбурн Сити - ФК Сидней 4:0 ФК Сидней - Мельбурн Сити 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс - ФК Сидней 1:2 ФК Сидней - Ньюкасл Джетс 2:0

Результаты матчей

Аделаида Юнайтед
ФК Сидней

Точный счет

0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:5
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:3
1 раз 13%
6:0
1 раз 13%
0:2
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%

Точное количество голов

1
2 раза 25%
3
2 раза 25%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
4
1 раз 13%
6
1 раз 13%
0
3 раза 50%
3
2 раза 33%
4
1 раз 17%

Точный счет

1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
4:3
1 раз 20%
3:0
2 раза 33%
1:2
1 раз 17%
1:5
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
4:3
1 раз 17%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
3
2 раза 40%
1
1 раз 20%
0
3 раза 50%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
5
1 раз 17%

Точный счет

1:1
2 раза 15%
4:3
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
6:0
1 раз 8%
0:2
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%

Точное количество голов

3
4 раза 31%
0
3 раза 23%
1
3 раза 23%
2
1 раз 8%
4
1 раз 8%
6
1 раз 8%
0
6 раз 50%
3
3 раза 25%
2
1 раз 8%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Аделаида Юнайтед
ФК Сидней

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
3
3
5
3
1.5
3
3
4
4
2.5
3
3
2
6
3.5
1
5
1
7
4.5
1
7
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
3
3
2
3
1.5
3
3
2
3
2.5
2
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
3
0.5
Больше Меньше
6
6
7
6
1.5
6
6
6
7
2.5
5
7
2
11
3.5
2
10
1
12
4.5
1
11
1
12
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мельбурн Виктори
 12 6 6 0 25 - 14 24
2.
Веллингтон Феникс
 11 6 3 2 18 - 12 21
3.
Вестерн Сидней Уондерерс
 12 6 3 3 20 - 12 21
4.
Централ Кост Маринерс
 12 5 3 4 23 - 18 18
5.
Мельбурн Сити
 12 5 3 4 23 - 19 18
6.
Аделаида Юнайтед
 13 5 3 5 27 - 23 18
7.
Макартур
 13 4 6 3 22 - 23 18
8.
ФК Сидней
 12 5 0 7 20 - 24 15
9.
Брисбен Роар
 11 4 2 5 17 - 25 14
10.
Ньюкасл Джетс
 11 3 4 4 18 - 20 13
11.
Перт Глори
 11 2 2 7 18 - 24 8
12.
Вестерн Юнайтед
 12 2 1 9 11 - 28 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аделаида Юнайтед
 8 4 2 2 20 - 14 14
2.
Вестерн Сидней Уондерерс
 7 4 1 2 14 - 6 13
3.
Веллингтон Феникс
 5 4 0 1 10 - 6 12
4.
Мельбурн Виктори
 5 3 2 0 12 - 5 11
5.
Централ Кост Маринерс
 7 3 2 2 16 - 10 11
6.
Макартур
 7 2 4 1 11 - 12 10
7.
ФК Сидней
 6 3 0 3 10 - 10 9
8.
Мельбурн Сити
 7 2 3 2 17 - 10 9
9.
Перт Глори
 5 2 1 2 10 - 9 7
10.
Брисбен Роар
 5 2 1 2 8 - 8 7
11.
Ньюкасл Джетс
 4 1 2 1 6 - 6 5
12.
Вестерн Юнайтед
 5 1 0 4 4 - 8 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мельбурн Виктори
 7 3 4 0 13 - 9 13
2.
Мельбурн Сити
 5 3 0 2 6 - 9 9
3.
Веллингтон Феникс
 6 2 3 1 8 - 6 9
4.
Вестерн Сидней Уондерерс
 5 2 2 1 6 - 6 8
5.
Макартур
 6 2 2 2 11 - 11 8
6.
Ньюкасл Джетс
 7 2 2 3 12 - 14 8
7.
Централ Кост Маринерс
 5 2 1 2 7 - 8 7
8.
Брисбен Роар
 6 2 1 3 9 - 17 7
9.
ФК Сидней
 6 2 0 4 10 - 14 6
10.
Аделаида Юнайтед
 5 1 1 3 7 - 9 4
11.
Вестерн Юнайтед
 7 1 1 5 7 - 20 4
12.
Перт Глори
 6 0 1 5 8 - 15 1
  • — Выход в 1/2 финала
  • — Выход в 1/4 финала

Топ бомбардиров
Мельбурн Виктори Форнароли Бруно 13 (1)
ФК Сидней Лолли Джо 7 (4)
Перт Глори Таггарт Адам 7 (2)
Аделаида Юнайтед Ибусуки Хироси 7 (2)
Мельбурн Сити Макларен Джейми 7 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Вестерн Юнайтед Рисдон Джош 6
Мельбурн Виктори Родерик Миранда 1 4
Ньюкасл Джетс Стамателопулос Апостолос 1 4
Централ Кост Маринерс Jacob Farrell 1 4
Макартур Беккас Кирин 5
Весь список
  • Второй тайм
  • 99'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 97'
    Joshua Cavallo получил желтую карточку от судьи
  • 95'
    Вуд Патрик сделал результативную передачу.
  • 95'
    Г О О О О Л - Лолли Джо бьет в цель!
  • 86'
    Corey Hollman уходит с поля. Mitchell Glasson выходит вместо него
  • 85'
    Клаф Зак уходит с поля. Austin Ayoubi выходит вместо него
  • 85'
    Хави Лопес уходит с поля. Китто Райан выходит вместо него
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    • 62'
      Фабио уходит с поля. Берджесс Макс выходит вместо него
    • 46'
      Zachary de Jesus уходит с поля. Jordan Courtney-Perkins выходит вместо него
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Аделаида Юнайтед 4:3 ФК Сидней онлайн

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