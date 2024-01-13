Тур: 27. Стадион: Альянц Стэдиум.
4:3
Конец матча
0'
0:1
7' ГолКасерес Энтони
1:1
24' ГолИбусуки Хироси
2:1
34' ГолИбусуки Хироси
42' Желтая карточкаБрэттан Люк
3:1
45' ГолNestor Irankunda
4:1
73' ГолИбусуки Хироси
4:2
76' ГолЛолли Джо
4:3
90' ГолЛолли Джо
90' Желтая карточкаКавалло Джошуа
90'+8
Ход матча
7'
0:1
24'
1:1
34'
2:1
42'
45'
73'
4:1
75'
76'
4:2
90'
4:3
90'
Прогноз на матч от Liveresult
37
Jonny
Yull
21
Хави
Лопеc
26
Халлоран
Бен
10
Клаф
Зак
23
Грант
Райан
26
Брэттан
Люк
10
Лолли
Джо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
37 Jonny YullЗащитник
-
21 Хави ЛопеcЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Халлоран БенПолузащитник
-
10 Клаф ЗакПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
23 Дьюзел ЛюкПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
50 Steven Hall
-
Главный тренер: Carl Veart
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Грант РайанЗащитник
- Полузащитник
-
26 Брэттан ЛюкПолузащитник
-
10 Лолли ДжоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
13 Вуд ПатрикПолузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Уфук Талай
История личных встреч
Аделаида Юнайтед
ФК Сидней
25 матчей
76%
24%
19 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
52%
44%
4%
13 побед 11 ничьих 0 побед
Второй тайм
68%
40%
17 побед 10 ничьих 0 побед
25 матчей
16%
84%
0 побед 4 ничьи 21 победа
Первый тайм
40%
60%
0 побед 10 ничьих 16 побед
Второй тайм
32%
68%
0 побед 8 ничьих 15 побед
50 матчей
38%
20%
42%
19 побед 10 ничьих 21 победа
Первый тайм
26%
42%
32%
13 побед 21 ничья 16 побед
Второй тайм
34%
36%
30%
17 побед 18 ничьих 15 побед
История матчей
Голы
Всего голов
36
32
Голов в среднем за матч
1.44
1.28
Среднее время на гол
62
70
Всего голов
37
38
Голов в среднем за матч
1.48
1.52
Среднее время на гол
60
59
Всего голов
73
70
Голов в среднем за матч
1.46
1.4
Тотал матчей
2.5
48
Больше 96%
Меньше 4%
2
42
Больше 84%
Меньше 16%
8
33
Больше 66%
Меньше 34%
17
14
Больше 28%
Меньше 72%
36
5
Больше 10%
Меньше 90%
45
1
Больше 2%
Меньше 98%
49
Среднее время на гол
61
64
Бомбардиры внутри турнира
Аделаида Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ибусуки Хироси
|7
|0.54
|Клаф Зак
|5 (3)
|0.38
|Халлоран Бен
|4
|0.31
|Nestor Irankunda
|2
|0.15
|Бернардо Эспиноса
|2
|0.15
|_Luka Jovanovic
|1
|0.08
|Giuseppe Bovalina
|1
|0.08
|Танниклифф Райан
|1
|0.08
|Анселл Николас
|1
|0.08
|Alexandar Popovic
|1
|0.08
|Musa Toure
|1
|0.08
|Китто Райан
|0
|0
ФК Сидней
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лолли Джо
|7
|0.58
|Fabio da Silva2
|5
|0.42
|Кучарски Джейден
|2
|0.17
|Мак Роберт
|2
|0.17
|Грант Райан
|1
|0.08
|Родуэлл Джек
|1
|0.08
|Касерес Энтони
|1
|0.08
|Вуд Патрик
|0
|0
|Брэттан Люк
|0
|0
|Гирдвуд-Райх Джейк
|0
|0
Карточки
Аделаида Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Nestor Irankunda
|3
|1
|Sanchez Cortes Isaias
|3
|0
|Танниклифф Райан
|2
|0
|Ибусуки Хироси
|2
|0
|Alexandar Popovic
|2
|0
|Panashe Madanha
|2
|0
|Уорленд Бен
|0
|1
|Хави Лопеc
|1
|0
|Кавалло Джошуа
|1
|0
|Дьюзел Люк
|1
|0
|Jonny Yull
|1
|0
|Musa Toure
|1
|0
|Карл Виарт
|1
|0
ФК Сидней
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кинг Джоэл
|3
|0
|Вуд Патрик
|3
|0
|Грант Райан
|2
|0
|Брэттан Люк
|2
|0
|Берджесс Макс
|2
|0
|Гирдвуд-Райх Джейк
|2
|0
|Рэдмейн Эндрю
|0
|1
|Стив Корика
|1
|0
|Родуэлл Джек
|1
|0
|Мак Роберт
|1
|0
|Fabio da Silva2
|1
|0
|Кортни-Перкинс Джордан
|1
|0
|Кучарски Джейден
|1
|0
|Nathan Amanatidis
|1
|0
Результаты матчей
Аделаида Юнайтед
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
ФК Сидней
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
0% (0)
33% (2)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
5
2
Упущенные победы
4
3
Аделаида Юнайтед
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
ФК Сидней
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (2)
0% (0)
67% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
7
5
Упущенные победы
4
9
Аделаида Юнайтед
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
46% (6)
38% (5)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
ФК Сидней
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
25% (3)
17% (2)
58% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
17% (2)
42% (5)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
12
7
Упущенные победы
8
12
Голы по времени матча
Забито
19
10
8 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 3
6 Не забивали 9
2
11%
4
40%
1-15
3
16%
0
0%
16-30
3
16%
3
30%
31-45
1
5%
1
10%
46-60
6
32%
0
0%
61-75
4
21%
2
20%
76-90
Пропущено
15
14
8 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 6
4
27%
1
7%
1-15
1
7%
4
29%
16-30
3
20%
4
29%
31-45
4
27%
3
21%
46-60
0
0%
2
14%
61-75
3
20%
0
0%
76-90
Забито
7
9
3 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
10 Не забивали 9
0
0%
1
11%
1-15
2
29%
1
11%
16-30
1
14%
3
33%
31-45
3
43%
1
11%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
0
0%
3
33%
76-90
Пропущено
9
11
4 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
1
11%
1
9%
1-15
3
33%
1
9%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
1
11%
3
27%
61-75
3
33%
6
55%
76-90
Забито
26
19
11 В 1-м тайме 12
15 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 5
3 Не забивали 6
2
8%
5
26%
1-15
5
19%
1
5%
16-30
4
15%
6
32%
31-45
4
15%
2
11%
46-60
7
27%
0
0%
61-75
4
15%
5
26%
76-90
Пропущено
24
25
12 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 14
8 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 12
5
21%
2
8%
1-15
4
17%
5
20%
16-30
3
13%
4
16%
31-45
5
21%
3
12%
46-60
1
4%
5
20%
61-75
6
25%
6
24%
76-90
Результаты последних матчей
Аделаида Юнайтед
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Аделаида Юнайтед - Макартур 1:1 Аделаида Юнайтед - Веллингтон Феникс 2:2 Мельбурн Виктори - Аделаида Юнайтед 2:0 Аделаида Юнайтед - Ньюкасл Джетс 3:1
Вестерн Сидней Уондерерс - Аделаида Юнайтед 1:0 Аделаида Юнайтед - Брисбен Роар 0:2 Макартур - Аделаида Юнайтед 4:3 Вестерн Юнайтед - Аделаида Юнайтед 1:3 Аделаида Юнайтед - ФК Сидней 1:5 Мельбурн Виктори - Аделаида Юнайтед 1:1 Аделаида Юнайтед - Мельбурн Сити 6:0 Аделаида Юнайтед - Централ Кост Маринерс 3:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Аделаида Юнайтед 5:1 Норткоут Сити - Аделаида Юнайтед 0:2 Централ Кост Маринерс - Аделаида Юнайтед 2:0 Аделаида Юнайтед - Централ Кост Маринерс 1:2 Аделаида Юнайтед - Веллингтон Феникс 2:0 Аделаида Юнайтед - Централ Кост Маринерс 1:4 Перт Глори - Аделаида Юнайтед 4:4 Аделаида Юнайтед - Вестерн Юнайтед 0:1
ФК Сидней
(20 матчей)
60%
5%
35%
12 побед 1 ничья 7 поражений
Брисбен Роар - ФК Сидней 1:2 ФК Сидней - Веллингтон Феникс 3:1 ФК Сидней - Вестерн Юнайтед 4:2 Мельбурн Виктори - ФК Сидней 3:0
ФК Сидней - Макартур 0:2 ФК Сидней - Перт Глори 3:2 ФК Сидней - Вестерн Сидней Уондерерс 0:1 Аделаида Юнайтед - ФК Сидней 1:5 Мельбурн Сити - ФК Сидней 2:0 Брисбен Роар - ФК Сидней 3:0 ФК Сидней - Мельбурн Виктори 0:2 ФК Сидней - Брисбен Роар 3:1 Мельбурн Сити - ФК Сидней 1:2 ФК Сидней - Вестерн Юнайтед 3:0 АПИА Лейхардт Тайгерз - ФК Сидней 0:2 ФК Сидней - Централ Кост Маринерс 3:3 Мельбурн Сити - ФК Сидней 4:0 ФК Сидней - Мельбурн Сити 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс - ФК Сидней 1:2 ФК Сидней - Ньюкасл Джетс 2:0
Результаты матчей
Аделаида Юнайтед
ФК Сидней
Точный счет
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:5
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:3
1 раз 13%
6:0
1 раз 13%
0:2
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%
Точное количество голов
1
2 раза 25%
3
2 раза 25%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
4
1 раз 13%
6
1 раз 13%
0
3 раза 50%
3
2 раза 33%
4
1 раз 17%
Точный счет
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
4:3
1 раз 20%
3:0
2 раза 33%
1:2
1 раз 17%
1:5
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
4:3
1 раз 17%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
3
2 раза 40%
1
1 раз 20%
0
3 раза 50%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
5
1 раз 17%
Точный счет
1:1
2 раза 15%
4:3
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
6:0
1 раз 8%
0:2
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
Точное количество голов
3
4 раза 31%
0
3 раза 23%
1
3 раза 23%
2
1 раз 8%
4
1 раз 8%
6
1 раз 8%
0
6 раз 50%
3
3 раза 25%
2
1 раз 8%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Аделаида Юнайтед
ФК Сидней
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
33
53
33
44
33
26
15
17
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
33
23
33
23
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
103
Больше Меньше
66
76
66
67
57
211
210
112
111
112
- — Выход в 1/2 финала
- — Выход в 1/4 финала
|Мельбурн Виктори
|Форнароли Бруно
|13 (1)
|ФК Сидней
|Лолли Джо
|7 (4)
|Перт Глори
|Таггарт Адам
|7 (2)
|Аделаида Юнайтед
|Ибусуки Хироси
|7 (2)
|Мельбурн Сити
|Макларен Джейми
|7 (1)
|Вестерн Юнайтед
|Рисдон Джош
|6
|Мельбурн Виктори
|Родерик Миранда
|1 4
|Ньюкасл Джетс
|Стамателопулос Апостолос
|1 4
|Централ Кост Маринерс
|Jacob Farrell
|1 4
|Макартур
|Беккас Кирин
|5